«Открытая Россия» в Уфе и «нашист-МГЕРовец» Чадлин

В Уфе и Башкирии, начинает работать отделение «Открытой России», общественное движение поддерживаемое лично Михаилом Ходорковским. На самом первом, организационном собрании «Открытой России в РБ», появился Константин Чадлин, известный в Башкирии «руководитель пропутинской молодежи», «нашист и мгеровец». Он смело и самостоятельно, сам сел в президиум всего из двух человек - сам Константин Чадлин и его «товарищ по работе на невыборах на кандидатов от четырех партий власти», а ныне - и координатор движения «ОР в РБ» - Андрей Потылицин. Думаю, это и есть - политическая суть движения «Открытая Россия в РБ».В конце собрания мне любезно разрешили высказаться, за что я благодарен организаторам. Успел я кратко описать политическую ситуацию в Башкирии и в РФ. Порадовался появлению новых гражданских активистов и движения "Открытая России в РБ". Видео №4 смотрите ниже.Я сразу и публично поднял вопрос, а что делает "мгеровец" Константин Чадлин на организационном собрании "Открытой России в РБ"? Смелый и улыбающийся "мгеровец" Константин Чадлин, поднялся и ответил всем. Да - он работал в "Молодой Гвардии РБ", чем он и гордится.По его словам, "лично его ученики "мгеровцы" добились высоких постов, чем он заслуженно гордится". Помните фразу - "Остапа понесло"? Константин Чадлин, тут же, публично заявил: "Он сам, лично - Константин Чадлин, принимал участие в организации и проведении референдума в Крыму в марте 2014 года, и работал по заданию "людей из Москвы". Фамилии и организации Чадлин отказался назвать, но подтвердил, что "работал над организацией референдума в Крыму примерное с 5 марта по 18 марта 2014 года, а именно - в соцсетях. Гиркин рассказывал, как с автоматчиками свозил депутатов Крыма голосовать. А взятие Крыма стало началом необъявленной гибридной и агрессивной войны России против Украины и началом боев на Донбассе, где были убиты более 10 000 человек, 2 миллиона беженцев и три года идет полувойна с оружием и людьми из РФ. Виновен!Я спросил: "Будет ли сам Константин Чадлин вступать в ряды движения "Открытая Россия в РБ"? Константин Чадлин публично ответил - "пока он думает над этим вопросом".Мои вопросы к Константину Чадлину вызвали бурную реакцию координатора "Открытая Россия в РБ". Андрей Потылицин заявил мне, что я подвергаю нашиста Чадлина - сегрегации (?!). Пришлось мне уточнить - а как это по-русски?Оказывается, это дискриминация, и ущемление мгеровца Чадлина в его правах! Весело начинает жить "Открытая Россия в РБ"! Это есть на видео №4.Отметим, что выступавший на собрании ОР РБ "специалист по СМИ", тоже радостно порекомендовал всем Константина Чадлина, как "специалиста по соцсетям на выборах". Я немедленно уточнил, а "Константин Чадлин, это - пропутинский пропагандист, или же - блогер?". "Спец по СМИ", не считает Костю Чадлина - пропагандистом. Что весьма забавно. Мягко говоря. Но тогда возникает логичный вопрос - а сам "спец по СМИ", точно ли - специалист?"Специалист по СМИ из РБ", сенсационно заявил, что он лично участвовал в работе в команде Трампа, где учился вирусным рассылкам в соцсетях, что и повлияло на победу Трампа. см. видео №6.Само заседание можно посмотреть на видео 1, 2, 3, 4, 5, 6.Важно, что все действия движения "Открытая Россия" основываются на соблюдении Конституции РФ и законах РФ.Видео №1Видео №2Видео №3Видео №4Видео №5Видео №6Из интересного, отмечу удивительную для оппозиции фразу, из задач и целей, записанную в документах движения "Открытая Россия": "Мы не будем тратить силы на разрушение существующего режима. Режим разрушит себя сам. Но мы знаем, что нужно делать, до этого и после". Ага... "А мужики-то не знали" ...Просто сказка, а не политика, и никаких усилий не надо в борьбе ... Сами они отдадут вам многие миллиарды и рычаги власти? Вы только думайте о добром и хорошем? На реальность это заявление - мало похоже.Напомним и ответы М.Б.Ходорковского, с сайта РБК от 15.12.15г. Их стоит четко понимать, желающим участвовать в движении "Открытая Россия". Да и в любом оппозиционном движении или партии в РФ, в том числе и в "Яблоке" или в других партиях."Как вы защищаете участников проекта «Открытая Россия» от нападок властей и спецслужб? Даете ли вы им какие-то гарантии безопасности?— ... Я не способен в нынешней ситуации, да думаю, что и никто не способен, гарантировать безопасность людям, занимающимся оппозиционной общественной деятельностью в России. Начиная эту деятельность, вступая на эту стезю, люди принимают на себя серьезные риски. Естественно, они могут рассчитывать и на какие-то преимущества в будущем, когда режим сменится.То, что я обещаю, — никого не забудут. Если люди попадут в тюрьму, о них никогда не забудут и никогда не дадут возможность нынешней власти о них забыть. Этим занимается, собственно говоря, проект «Правозащита». Но обещать людям что-то большее, какую-то большую защиту — это просто невозможно.Да, это риски. Я брал на себя эти риски в 2003 году, когда возвращался в Россию, когда меня предупреждали, что меня посадят. Это стоило мне 10 лет тюремного заключения".Все верно. И есть лишь одно - но. У Ходорковского - есть миллионы, или миллиарды денег, и есть адвокаты. А у нас люди - простые. Деньги имеем только на еду и одежду. На адвокатов или на передачи в тюрьмы, и на еду семье посаженных, денег нет и не будет. Думайте.В целом, стоит порадоваться появлению новой гражданской структуры в Башкирии. Но и не забывать, про Костю Чадлина в ее товарищах.Мое предсказание о судьбе по "Открытой России в РБ" такое. Если координатор "Открытой России в Андрей Потылицин, включит в работу Костю Чадлина (а он его включит, и я почти уверен), то - все ясно. Это будет специальная такая, "разрешенная и управляемая оппозиция с кураторами и мгеровцами". Дело нужное, для укрепления гибкости и силы режима "веника единых прутиков и мнений".Андрей Потылицин, как мне видится, хочет заниматься "бизнесом через политику и деньги МБХ, и не слишком-то разборчив в политических союзниках, или - всеяден. Я задавал ему публично на собрании вопрос о критериях отбора в движение "Открытая Россия в РБ". По ответу - все, кто согласен с целями и задачами - могут войти. Получается, и Костя Чадлин - тоже?На дворе начало декабря 2016 года. Холода и бураны снежные. Отличный аналог и пример для описания политической ситуации в России и в Башкирии. Нам предстоит выжить при политических морозах и бурях декабря, января и февраля. Дожить до политического марта в России. И только тогда появятся условия для участия оппозиции в выборах в России и в Башкирии.Верю - мы выживем. Никак не иначе. СССР был монстром и глыбой в 1989 году с 18 миллионами чекистов и коммунистов на всех постах. Но СССР ушел без больших потрясений и боев.Может быть и еще раз повторятся события по сценарию 1991 года? Мирно и быстро?Надеюсь и верю. Но более вероятно, политическая зима пришла к нам надолго.***Текст отстоялся и я понял, что я не прав. Константин Чадлин лишь - красный маркер, сигнал. Гораздо важнее для понимания политической сути, фигура самого координатора движения "Открытая Россия в РБ" - Андрея Потылицина. Он уже был в оппозиции, а затем работал на партию власти, и вот снова против, но с хорошей прибылью."Открытая Россия", это не оппозиционное политическое движение, а скорее - бизнес с элементами политики и борьбы за экономическую власть. Недаром и сам Ходорковский, недавно повторно заявил, что он готов лично воевать с оружием в руках за Кавказ, если Империи это понадобится. Комсомольцы-имперцы и олигархи, удивительно похожи на чекистов. Они недовольны лишь неэффективностью экономики и собственным положением, а не войнами и наплевательством на права Человека. Именно поэтому крымнашистка Мария Баронова вполне подошла на должность руководителя направления, а мгеровец Константин Чадлин подойдет замом в Башкирии.Увы. "Открытая Россия", это лишь бинес-проект, и весьма полезный для укрепления и гибкости режима "веника единых прутиков". Политической оппозицией режиму "Открытая Россия" - не является и будет вполне лояльной к власти. Поэтому людей из "Открытой России" и не было на форуме "Свободной России", впрочем, как и Яблока с ПАРНАСом или партии Навального...Прошу простить меня за жесткую критику участников Открытой России. В - мужественные люди. Но не позволяйте нашистам руководить вами.Задумайтесь над причинами критики и устраните их. Успехов вам!Политическая зима будет суровой и долгой.