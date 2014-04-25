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«Открытая Россия» в Уфе и «нашист-МГЕРовец» Чадлин

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В Уфе и Башкирии, начинает работать отделение «Открытой России», общественное движение поддерживаемое лично Михаилом Ходорковским. На самом первом, организационном собрании «Открытой России в РБ», появился Константин Чадлин, известный в Башкирии «руководитель пропутинской молодежи», «нашист и мгеровец». Он смело и самостоятельно, сам сел в президиум всего из двух человек - сам Константин Чадлин и его «товарищ по работе на невыборах на кандидатов от четырех партий власти», а ныне - и координатор движения «ОР в РБ» - Андрей Потылицин. Думаю, это и есть - политическая суть движения «Открытая Россия в РБ».

«Открытая Россия» в Уфе и «нашист-МГЕРовец» Чадлин


В конце собрания мне любезно разрешили высказаться, за что я благодарен организаторам. Успел я кратко описать политическую ситуацию в Башкирии и в РФ. Порадовался появлению новых гражданских активистов и движения "Открытая России в РБ". Видео №4 смотрите ниже.

Я сразу и публично поднял вопрос, а что делает "мгеровец" Константин Чадлин на организационном собрании "Открытой России в РБ"? Смелый и улыбающийся "мгеровец" Константин Чадлин, поднялся и ответил всем. Да - он работал в "Молодой Гвардии РБ", чем он и гордится.

По его словам, "лично его ученики "мгеровцы" добились высоких постов, чем он заслуженно гордится". Помните фразу - "Остапа понесло"? Константин Чадлин, тут же, публично заявил: "Он сам, лично - Константин Чадлин, принимал участие в организации и проведении референдума в Крыму в марте 2014 года, и работал по заданию "людей из Москвы". Фамилии и организации Чадлин отказался назвать, но подтвердил, что "работал над организацией референдума в Крыму примерное с 5 марта по 18 марта 2014 года, а именно - в соцсетях. Гиркин рассказывал, как с автоматчиками свозил депутатов Крыма голосовать. А взятие Крыма стало началом необъявленной гибридной и агрессивной войны России против Украины и началом боев на Донбассе, где были убиты более 10 000 человек, 2 миллиона беженцев и три года идет полувойна с оружием и людьми из РФ. Виновен!

Я спросил: "Будет ли сам Константин Чадлин вступать в ряды движения "Открытая Россия в РБ"? Константин Чадлин публично ответил - "пока он думает над этим вопросом".

Мои вопросы к Константину Чадлину вызвали бурную реакцию координатора "Открытая Россия в РБ". Андрей Потылицин заявил мне, что я подвергаю нашиста Чадлина - сегрегации (?!). Пришлось мне уточнить - а как это по-русски?

Оказывается, это дискриминация, и ущемление мгеровца Чадлина в его правах! Весело начинает жить "Открытая Россия в РБ"! Это есть на видео №4.

Отметим, что выступавший на собрании ОР РБ "специалист по СМИ", тоже радостно порекомендовал всем Константина Чадлина, как "специалиста по соцсетям на выборах". Я немедленно уточнил, а "Константин Чадлин, это - пропутинский пропагандист, или же - блогер?". "Спец по СМИ", не считает Костю Чадлина - пропагандистом. Что весьма забавно. Мягко говоря. Но тогда возникает логичный вопрос - а сам "спец по СМИ", точно ли - специалист?

"Специалист по СМИ из РБ", сенсационно заявил, что он лично участвовал в работе в команде Трампа, где учился вирусным рассылкам в соцсетях, что и повлияло на победу Трампа. см. видео №6.

Само заседание можно посмотреть на видео 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Важно, что все действия движения "Открытая Россия" основываются на соблюдении Конституции РФ и законах РФ.

Видео №1



Видео №2



Видео №3



Видео №4



Видео №5



Видео №6



Из интересного, отмечу удивительную для оппозиции фразу, из задач и целей, записанную в документах движения "Открытая Россия": "Мы не будем тратить силы на разрушение существующего режима. Режим разрушит себя сам. Но мы знаем, что нужно делать, до этого и после". Ага... "А мужики-то не знали" ...

Просто сказка, а не политика, и никаких усилий не надо в борьбе ... Сами они отдадут вам многие миллиарды и рычаги власти? Вы только думайте о добром и хорошем? На реальность это заявление - мало похоже.

Напомним и ответы М.Б.Ходорковского, с сайта РБК от 15.12.15г. Их стоит четко понимать, желающим участвовать в движении "Открытая Россия". Да и в любом оппозиционном движении или партии в РФ, в том числе и в "Яблоке" или в других партиях.

"Как вы защищаете участников проекта «Открытая Россия» от нападок властей и спецслужб? Даете ли вы им какие-то гарантии безопасности?

— ... Я не способен в нынешней ситуации, да думаю, что и никто не способен, гарантировать безопасность людям, занимающимся оппозиционной общественной деятельностью в России. Начиная эту деятельность, вступая на эту стезю, люди принимают на себя серьезные риски. Естественно, они могут рассчитывать и на какие-то преимущества в будущем, когда режим сменится.

То, что я обещаю, — никого не забудут. Если люди попадут в тюрьму, о них никогда не забудут и никогда не дадут возможность нынешней власти о них забыть. Этим занимается, собственно говоря, проект «Правозащита». Но обещать людям что-то большее, какую-то большую защиту — это просто невозможно.

Да, это риски. Я брал на себя эти риски в 2003 году, когда возвращался в Россию, когда меня предупреждали, что меня посадят. Это стоило мне 10 лет тюремного заключения".

Все верно. И есть лишь одно - но. У Ходорковского - есть миллионы, или миллиарды денег, и есть адвокаты. А у нас люди - простые. Деньги имеем только на еду и одежду. На адвокатов или на передачи в тюрьмы, и на еду семье посаженных, денег нет и не будет. Думайте.

В целом, стоит порадоваться появлению новой гражданской структуры в Башкирии. Но и не забывать, про Костю Чадлина в ее товарищах.

Мое предсказание о судьбе по "Открытой России в РБ" такое. Если координатор "Открытой России в Андрей Потылицин, включит в работу Костю Чадлина (а он его включит, и я почти уверен), то - все ясно. Это будет специальная такая, "разрешенная и управляемая оппозиция с кураторами и мгеровцами". Дело нужное, для укрепления гибкости и силы режима "веника единых прутиков и мнений".

Андрей Потылицин, как мне видится, хочет заниматься "бизнесом через политику и деньги МБХ, и не слишком-то разборчив в политических союзниках, или - всеяден. Я задавал ему публично на собрании вопрос о критериях отбора в движение "Открытая Россия в РБ". По ответу - все, кто согласен с целями и задачами - могут войти. Получается, и Костя Чадлин - тоже?

На дворе начало декабря 2016 года. Холода и бураны снежные. Отличный аналог и пример для описания политической ситуации в России и в Башкирии. Нам предстоит выжить при политических морозах и бурях декабря, января и февраля. Дожить до политического марта в России. И только тогда появятся условия для участия оппозиции в выборах в России и в Башкирии.

Верю - мы выживем. Никак не иначе. СССР был монстром и глыбой в 1989 году с 18 миллионами чекистов и коммунистов на всех постах. Но СССР ушел без больших потрясений и боев.

Может быть и еще раз повторятся события по сценарию 1991 года? Мирно и быстро?

Надеюсь и верю. Но более вероятно, политическая зима пришла к нам надолго.

***

Текст отстоялся и я понял, что я не прав. Константин Чадлин лишь - красный маркер, сигнал. Гораздо важнее для понимания политической сути, фигура самого координатора движения "Открытая Россия в РБ" - Андрея Потылицина. Он уже был в оппозиции, а затем работал на партию власти, и вот снова против, но с хорошей прибылью.

"Открытая Россия", это не оппозиционное политическое движение, а скорее - бизнес с элементами политики и борьбы за экономическую власть. Недаром и сам Ходорковский, недавно повторно заявил, что он готов лично воевать с оружием в руках за Кавказ, если Империи это понадобится. Комсомольцы-имперцы и олигархи, удивительно похожи на чекистов. Они недовольны лишь неэффективностью экономики и собственным положением, а не войнами и наплевательством на права Человека. Именно поэтому крымнашистка Мария Баронова вполне подошла на должность руководителя направления, а мгеровец Константин Чадлин подойдет замом в Башкирии.

Увы. "Открытая Россия", это лишь бинес-проект, и весьма полезный для укрепления и гибкости режима "веника единых прутиков". Политической оппозицией режиму "Открытая Россия" - не является и будет вполне лояльной к власти. Поэтому людей из "Открытой России" и не было на форуме "Свободной России", впрочем, как и Яблока с ПАРНАСом или партии Навального...

Прошу простить меня за жесткую критику участников Открытой России. В - мужественные люди. Но не позволяйте нашистам руководить вами.

Задумайтесь над причинами критики и устраните их. Успехов вам!

Политическая зима будет суровой и долгой.

Виктор Золотарев, Уфа, Башкирия - Башкортостан




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 14.12.2016, 09:45 | Автор: Егерь | На сайте
    Публикации: 2836 | Комментарии: 5764 | Рейтинг: +2579,5
Уфимский активист общественного движения «Молодая гвардия Единой России», юрист Константин Чадлин

В башкирской «Молодой гвардии» активист являлся координатором проекта «Агенты» и участником проекта «Школа политического лидерства».

В прошлом году Константин Чадлин получил известность в социальных сетях после опубликованного его компанией «Медиаконтроль» объявления на найме на работу блогеров. Активным пользователям соцсетей в нем обещалось вознаграждение до 35 тыс. руб. за создание общественного мнения.

В том же году господин Чадлин отвечал за юридическое сопровождение в уфимском ООО «Бизнес-инкубатор «Зевс», специализировавшемся на финансовом посредничестве. В последний год, по данным „Ъ“, молодогвардеец занимался юридическим сопровождением кандидатов на избирательных кампаниях в разных регионах РФ.

Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2816112



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  • 2 | 14.12.2016, 09:48 | Автор: Егерь | На сайте
    Публикации: 2836 | Комментарии: 5764 | Рейтинг: +2579,5
Константин Чадлин - профессиональный провокатор от "Единой России" на зарплате.



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  • 3 | 14.12.2016, 09:55 | Автор: Егерь | На сайте
    Публикации: 2836 | Комментарии: 5764 | Рейтинг: +2579,5
28.04.2014, 11:21 | Автор: Кухарка
«Бороться с интернетом – то же самое, что строить дамбы в океане»
В Уфе появятся «продажные» блогеры
25.04.2014
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Уфимская фирма генеральным директором, которой является бывший молодогвардеец Роман Васильев, объявила набор блогеров на постоянную работу. Среди обязанностей, изложенных на сайте комитета молодежной политики администрации города Уфы: ведение блога, каналов и подписок в социальных сетях. За все это заказчик собирается платить от 7 до 35 тысяч рублей.

В телефонном разговоре Константин Чадлин, один из учредителей фирмы, указанный как контактное лицо, сообщил, что штат уже набран и на данный момент сотрудники не требуются.

- Писать нужно на общественно-политические темы, но сейчас штат уже полный и сотрудники не требуются, - сообщил Чадлин.

Также он добавил, что иногда появляются разовые заказы на написание постов и заметок, но сейчас такой необходимости нет.

Один из SMM-менеджеров, работающих в Уфе, рассказал нам на условиях анонимности, зачем может понадобиться такой штат «карманных» блогеров.

- Зачем им блогеры, да еще и в таких количествах? Основная деятельность многих из них заключается в «борьбе с негативом» в социальных сетях, идущим в отношении деятельности многих госорганов, Администрации Президента и города. Они создают липовые аккаунты жителей республики и с них ведут борьбу с мнением как-то порочащим репутацию властей и компаний, как-то с ними связанных. Часто именно у таких блогеров трава зеленая, асфальт ровный, и правительство республики делает все, что может, это люди им не помогают, - рассказал источник. - Оплату такие «ботоводы» получают за реакцию на свои сообщения или по количеству позитивных сообщений, ими опубликованных.

Константин Климов

http://journalufa.com/index.php?do=search



+ +3
2

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  • Гость
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  • 4 | 14.12.2016, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Судя по видео не густо провокаторов от Ходорковского в Башкирии! Жлобится бывший комсорг на провинциальных "соратников"?



+ -2
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  • Эксперт
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  • 5 | 14.12.2016, 09:57 | Автор: Егерь | На сайте
    Публикации: 2836 | Комментарии: 5764 | Рейтинг: +2579,5
25.04.2014, 15:49 | Автор: Кухарка
Кому мешает памятник основателю Уфы?
УПС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://www.juniorufa.ru/?p=16908

Вакансия
Наименование организации(сфера деятельности) ООО «Медиаконтроль»
- социальный медиамаркетинг;- продюсирование;- консультирование в вопросах управления;

- социологические и маркетинговые исследования;

- юридические услуги;

- реклама;
Адрес г. Уфа, ул. Карла Маркса 37 корпус 2, офис 4
Телефон 89174600688; 257-52-28
Контактное лицо Чадлин Константин Викторович
E-mail Mediacontrol@mail.ru

Условия приема на работу
На должность Блоггер
Сколько требуется работников 10 человек.
Зарплата от 7000 руб. до 35000 руб.
Форма оплаты □ сдельная
График работы □ полный рабочий день□ свободный
Тип работы □ постоянная
Требования Образование не важно
Стаж не важно
Дополнительная информация

Новое направление в предоставлении консалтинговых услуг, современный подход к менеджменту организации, возможность совмещения с учебой, гарантируем опыт и личностный рост.
Обязанности

Блоггер – обязанность блог-секретаря, ведение блога, каналов и подписок в социальных сетях, видео хостингах.
_________________________________________
Костик Падлин еще набирает партянок для борьбы с Уфимским журналом и Антикроношпаном! Несколько штук тут уже пасутся - но им оглоедам - все мало!
Падлин - ты иуда!

http://journalufa.com/index.php?do=search



+ +5
2

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  • 6 | 14.12.2016, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чо то неясно, сторонники Ходорковского в упряжке Путинистов?



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  • # 7 | 14.12.2016, 10:22 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 7906 | Рейтинг: -1362,8

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  • 8 | 14.12.2016, 10:22 | Автор: препод
    Публикации: 12 | Комментарии: 4257 | Рейтинг: -45,5
Просто у Чадлина партийное задание. Развалить партию изнутри. Этакий засланный казачок.



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2

  • # 9 | 14.12.2016, 10:34 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 7906 | Рейтинг: -1362,8

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  • 10 | 14.12.2016, 10:55 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 7906 | Рейтинг: -1362,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Витя в открытой России и Ты бы пригодился.Там и денег по больше получал бы чем в Яблоке. Ты же то же в прошлом комсомолец.



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  • 11 | 14.12.2016, 11:19 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 70 | Комментарии: 5362 | Рейтинг: -1075,2
Костик теперь за валюту работает?



+ -2
1

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  • 12 | 14.12.2016, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похоже УЖастики в компанию к гражданским активистам Ходорковского фейс-контроль не прошли, раз так активно называют, тех, кто присосался -"провокаторами"?



+ 0
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  • 13 | 14.12.2016, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 14.12.2016, 11:19 | Автор: Сельчанин | На сайте
Публикации: 70 | Комментарии: 5339 | Рейтинг: -1070,2
Костик теперь за валюту работает?
***********************
А ты за навоз или за перегной?



+ 0
1

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  •  
  • 14 | 14.12.2016, 11:26 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 238 | Комментарии: 27470 | Рейтинг: +5342
Костик Падлин еще набирает партянок для борьбы с Уфимским журналом и Антикроношпаном! Несколько штук тут уже пасутся - но им оглоедам - все мало!
Падлин - ты иуда!

http://journalufa.com/index.php?do=search==

======Среди "оглоедов" , которым "всё мало" , наш Корнюха и Кац-Ибатуллин. Подбирают объедки, продают Россию!



+ +3
1

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  • Начинающий
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  • 15 | 14.12.2016, 11:47 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 7906 | Рейтинг: -1362,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Иуда папа иудаизма -мировой религии.Ты чт Юра за антисемитизм хочешь загреметь? Пишу что Костя просто Падло



+ -3
1

  • # 16 | 14.12.2016, 12:06 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 7906 | Рейтинг: -1362,8

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 17 | 14.12.2016, 12:22 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 7906 | Рейтинг: -1362,8

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  • 18 | 14.12.2016, 12:35 | Автор: gn.uef
    Публикации: 0 | Комментарии: 2245 | Рейтинг: +1269,4
Какая мерзость. Когда-то, узнав, что через ЯБЛОКО пролезли во власть Мизулина, Яровая и прочая нечисть, перестал голосовать за ЯБЛОКО. Выяснив, какие люди пролезли в руководство ПАРНАС в Башкирии, стал брезговать ПАРНАСом. Теперь та же история с ОТКРЫТОЙ РОССИЕЙ. Неразборчивость Ходорковского сначала просто удивляла, теперь наталкивает на определенные мысли, а не проект ли это ФСБ? Уж больно заметны гэбэшные уши, да и само помилование Путиным Ходорковского стало вызывать вопросы, особенно после его патриотичных заявлений по Крыму и Кавказу. Ну а появление в движении всяких Чадлиных ставит окончательный приговор. Для меня во всяком случае.



+ +4
2

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  • Участник
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  • 19 | 14.12.2016, 12:49 | Автор: петруха
    Публикации: 0 | Комментарии: 43 | Рейтинг: +4,7
Если оппозиция не выступить единым фронтом, только тогда есть шансы на успех.



+ -2
0

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  • Наблюдатель
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  • 20 | 14.12.2016, 12:58 | Автор: Виктор
    Публикации: 171 | Комментарии: 1455 | Рейтинг: +450,1
Уважаемый Петруха.

1. Вы готовы объединиться с Чадлиным?

2. Чадлин - оппозиция?

3. Если Костя Чадлин будет работать с "Открытой Россией в РБ", то они будут оппозицией?



+ +3
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