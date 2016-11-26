Уфа прощается: Татьяна Пучинская - гражданин и замечательный человек

Сегодня жители Уфы прощаются с Татьяной Пучинской, великолепной женщиной, учителем, Гражданином и патриотом России. Татьяна Пучинская просто - Человек с большой буквы.Лучше всего о Татьяне Пучинской расскажет ее прекрасная статья в "Уфимском Журнале", о ее работе на благо горожан Уфы по защите их прав в сфере ЖКХ. 18 000 просмотров. И видеоролики с ее выступлениями о ЖКХ в уфимском офисе партии ЯБЛОКО.***Татьяна Пучинская. "Форум проводился, но не состоялся".24 мая сего года в Уфе в шикарном здании ГБУ РБ «Конгресс – холл» проводился III Гражданский форум социально-значимых некоммерческих организаций (НКО) республики, организаторами которого в очередной раз были Общественная палата Республики Башкортостан (ОП РБ), Министерство труда и социальной защиты населения РБ, Координационный совет Форума, Общественный фонд развития города.Сразу вопрос: почему в Форуме третий год подряд принимает участие 300-500 НКО РБ из 5000 зарегистрированных? Нет у них условий для нормальной работы, не смогли выжить? Или нет с ними должной работы, сотрудничества и поддержки? Зато на каждом Форуме уверенно говорится о, якобы, развитии гражданского общества республики (!?).III Республиканский форум НКО должен был выявить успехи работы НКО за прошедший 2015г., а главное, считаем, острые проблемы НКО и общества в целом, сделать серьезный, вдумчивый анализ состояния гражданского общества, взаимодействия власти, бизнеса и НКО, выполнения Резолюции II Гражданского форума (что не выполнено и почему? И зачем принимается Резолюция, если её можно успешно и безответственно не выполнять?).Форум обязан был выслушать критику и все предложения НКО в стратегию развития гражданского общества по формированию условий сотрудничества власти и общества, обсудить и принять Резолюцию, поставить конкретные задачи на 2016г. И потому проводиться он должен был в начале 2016 г., а не в конце мая, т.е. по прошествии почти полугода формально ставить задачи на год. А на сайте ОП РБ Резолюция форума появилась лишь через месяц, 27.06.2016г.!Наша Региональная общественная организация «Общественный контроль ЖКХ. Совет дома» Республики Башкортостан принимала самое активное участие во всех трех Форумах, каждый раз надеясь, что очередной Форум будет действительно деловой, а не показушной площадкой для Президента РБ-Главы региона и гостей из Москвы, где вручат грамоты, похлопают в ладоши и разойдутся. Все ждали от Форума не мероприятия ради мероприятия, а решение проблем нашей жизни и пошаговое продвижение вперед год от года к построению развитого гражданского общества, а не создание видимости его успешного развития. Кого пытаемся обмануть, господа? Народ?До обеда проходили параллельные дискуссии на 5 секциях, мы участвовали в 2-х самых значимых из них.Секция 1: «Практики общественного контроля в РБ, роль и место независимой оценки качества социальных услуг» (модератор - Мухамедъянова Г.М. – председатель Комиссии ОП РБ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами).Участникам секции модератором была представлена только гостья из Общественной палаты РФ Мокашова Г.М. Не были представлены, якобы, присутствовавшие представители органов законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления и бизнеса (были инкогнито?). Не сообщалось также какие аккредитованные на Форуме СМИ участвовали в работе секций. От какого СМИ ждать объективного освещения Форума?Забегая вперед, скажем, что ранее заявленные докладчики от нашей организации, защищающей жилищные права граждан республики, Пучинская Т.А. – председатель, Дунюшкин В.П. – заместитель председателя на обеих секциях, считаем, намеренно в списке были поставлены последними из 10 выступающих с целью, что на наши выступления не останется времени. А время организаторы тянули и регламент выступлений нарушался.В своем выступлении Пучинская Т.А. устно и письменно обозначила 20 самых острых, заржавевших проблем ЖКХ с конкретными предложениями их решения. О них мы неустанно говорим на всех «Круглых столах» ОП РБ и на всех трех Форумах. Ни одна из них не решается! Для их решения нужна ответственность государства, чиновников, нужны политическая воля и решимость местной власти, содействие ОП РБ, результативные меры контрольно-надзорных органов и МВД. Только неотвратимость наказания за бездействие и нарушения ведут к соблюдению Закона всеми. Сегодня необходимы не популизм и демагогия, а системная настойчивая работа, конкретные дела и четкий механизм реализации законов. Нет и механизма реализации законов по принуждению гражданина – нарушителя к ответственности. Закон – не знаем, моральные принципы и уважение к другим – не слышали, соседи – не указ, участковый – не откроем. Безответственность и вседозволенность развращает наше общество. Особенно опасно то, что они прочно закрепились и во властных структурах. Безответственность государства в его законодательной и исполнительной власти вызывает недоверие населения к проводимым реформам, выборам. Для населения реформа ЖКХ – это, в основном, повышение тарифов, для государства реформа – это безответственный и безынициативный собственник и «темная лошадка» (наглая, безответственная, никем не проверяемая) под названием «управляющая компания» и вечно «голодная» ресурсо-снабжающая организация.Стенография дискуссий не велась, письменные выступления с конкретными предложениями представила модераторам только наша Организация!Остальные выступления – сотрясание воздуха?К тому же, изначально модератором перед нами ставилась задача рассказать о текущей работе и ни слова не было сказано о том, чтобы поднять острые проблемы. На Форуме мы не увидели желание ОП РБ, власти решать проблемы, в частности, в ЖКХ, вероятно, для сохранения видимости благополучия в этой сфере.Крайне удивляет, почему за три года на «Круглых столах» ОП РБ, Гражданских форумах мы не услышали критических выступлений по ЖКХ от Некоммерческого партнерства «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РБ» (руководитель - Дубовский А.Н.), от РОД «БашДомКом» (председатель – Нуриджанов А.Э.), получающих президентские гранты, от МОД «Защитим жилищные права граждан г. Уфы» (председатель - Хабиров А.Х.), от «Ассоциации собственников жилья РБ» (руководитель - Носков П.П.). Почему отмалчиваются в «тени»? Не знают ситуации в ЖКХ РБ или не хотят открытой критикой портить отношения с властью, а, значит, берегут свое удобное благополучие?Противно было слышать хвалебные дифирамбы и видеть неприкрытое лизоблюдство представителей отдельных организаций в адрес модератора.С 2012г. Президент РФ Путин В.В. обязал создавать на местах Общественные советы с целью контроля власти обществом. Из информации модератора Мухамедъяновой Г.М. получается, что они были созданы не везде или реорганизуются только в последнее время. Когда же они реально начнут осуществлять общественный контроль?! И будут ли осуществлять его в интересах народа или только «взаимодействовать» - создавать видимость контроля.Не прозвучала в выступлении Мухамедъяновой Г.М. информация какие конкретные проблемы ЖКХ в прошлом году решила Комиссия ОП РБ по общественному контролю, которую она целый год возглавляет.Вот последний пример «взаимодействия и сотрудничества» ОП РБ с активной ЖКХ-общественностью. 15.01.2016г. председателю ОП РБ наша Организация представила Резолюцию «Круглого стола», проведенного Организацией 08.12.2015г. с её личным участием и членом Комиссии по ЖКХ Дубининым И.О. для совместных действий по решению 20 острых ЖКХ-проблем. Через месяц получили отписку из двух обзацев (смысл – примем к сведению). 3 месяца никто из ОП РБ не собирался с нами сотрудничать. В апреле 2016г. члены правления Организации с трудом добились приема членом ОП РБ Исаргаковой Л.С., были на личном приеме председателя ОП РБ Панчихиной О.Ю. совместно с Мухамедъяновой Г.М.. Панчихина О.Ю., начав прием, вскоре вышла из кабинета и вернулась после изложения нами всех ЖКХ-проблем, в т.ч. построения Дубовским А.Н.. считаем, фиктивного общественного контроля в сфере ЖКХ. Мы рассматриваем это как неуважение к общественникам, равнодушие к проблемам ЖКХ и общественного контроля и полное отсутствие какого-либо желания их решать для улучшения жизни людей, а значит, считаем, налицо стремление просто сделать личную политическую карьеру. Что подтвердила статья «Кампания, на старт! В рейтинге влиятельных башкирских политиков появились новые лидеры» в газете «Час пик» №25 от 22.06-29.06.2016г., где Панчихина О.Ю. по итогам голосования праймериз партии «Единая Россия» значится «лидером» со «средним влиянием». Нужны ли нам такие равнодушные «лидеры» от РБ в Государственной думе РФ?Лишь в одном вопросе мы услышали её желание помочь Организации - предоставить учебную доску и 20 стульев нашей Организации для проведения бесплатных городских ЖКХ-занятий в ООО «ЖЭУ-93». На повторное письменное обращение Организации в апреле 2016г. дать обстоятельный ответ по всем поднятым вопросам ответа до сих пор нет в нарушение законов об обращениях граждан в РФ и РБ. При этом в своей статье в журнале «Ветеран Башкортостана» №2 за февраль 2016г. Панчихина О.Ю. утверждает: «Нам важно услышать каждого!» и призывает всех к сотрудничеству. Налицо, считаем, двойные стандарты и лицемерие.Однако, надо отдать должное модератору Мухамедъяновой Г.М. за корректное ведение дискуссии, что нельзя сказать о модераторе Дубовском А.Н. (председатель комиссии ОП РБ по ЖКХ) на другой секции №2: «Формы и методы взаимодействия НКО, бизнеса и власти с местными сообществами в целях развития территории». Где он не выступил ни с какой информацией, не выносил критики, позволял себе вести себя административно жестко, резко прерывал выступление зам председателя нашей Организации Дунюшкина В.П.. И только настойчивые просьбы участников дискуссии, желающих дослушать его до конца, позволили Владимиру Петровичу закончить выступление, несмотря на видимое желание Дубовского тянуть время и сорвать его выступление (текст выступления был передан модератору). Выступления Пучинской Т.А. и Дунюшкина В.П. были сняты нами на видео и выложены на видеоканале нашей Организации.Мы и другие честные, смелые и принципиальные общественники республики говорили о равнодушии власти и не решении проблем ЖКХ и общества. Никто на обеих секциях не выступил от власти, муниципалитетов, бизнеса.Выступление на секции председателя городского Совета общественного контроля в сфере ЖКХ Булатова Р.Н. переполнило чашу возмущения. Главное в его выступлении, что «они выстроили правовые отношения с властью» (вообще-то, это определено в Законе РФ №212 и Указе Президента РФ №600), что они «не марионетки администрации», главный его показатель общественного контроля в сфере ЖКХ – «за 2 года провели более 50 заседаний городского Совета». Не поднял ни одной ЖКХ-проблемы, а их много. Не сообщил, какие конкретные ЖКХ- проблемы решил городской Совет с учетом интересов жителей г. Уфа. Вновь утверждает, что работают районные Центры и городской Совет общественного контроля в сфере ЖКХ.Наша Организация в феврале-апреле сего года провела мониторинг работы районных Центров ОК и городского Совета ОК г. Уфа. Общая картина такова:1. Некоторые районные Центры только недавно получили помещения, работу, по–сути, не вели и не ведут;2. Нет, не работают или просто не отвечают телефоны «горячей линии»;3. Нередко в часы приема приемные Центров и Совета закрыты;4. На зарегистрированные письменные обращения граждан в городской Совет граждане ответа не получают;5. Факты пренебрежения к общественникам и грубости со стороны председателей Центров и Совета.Вывод: система общественного контроля в сфере ЖКХ под руководством Дубовского А.Н. и его назначенца Булатова Р.Н., считаем, фиктивна и для жителей города не работает.На Форуме после прямых вопросов Пучинской Т.А. к Булатову Р.Н…1) Почему наша общественная Организация не приглашается ни на какие совещания по ЖКХ?2) По какому праву Вы не объединяете настоящих ЖКХ-общественников, а компромитируете их, «расправляетесь» с ними?3) Почему не отвечаете на заявления граждан в городской Совет?4) Почему нет приема в часы приема и не отвечают телефоны Центров и Совета?Булатов Р.Н. словно впал в кому, не смог сказать ни слова в свое оправдание. Вскоре демонстративно резко встал и покинул зал. Попытку покинуть с ним зал предпринял и Дубовский А.Н., т.е. попытался свернуть дискуссию. И только ведение нами видео - записи, считаем, остановили его уход. Уж слишком явным и резонансным стал бы срыв ими работы секции №2.Радует только одно, что на форуме принципиально и критически выступили несколько общественников, которые отметили неудовлетворительное отношение власти, отсутствие помощи и поддержки. После окончания работы секции люди подходили к нам, одобрительно жали руку, благодарили за открытость и смелость выступления, устанавливали с нами контакты.После перерыва на Форуме выступил Глава республики Хамитов Р.З., говорил о социальных вопросах, меценатстве и волонтерах, общественных советах при организациях, о проблеме наркотиков. Вопросы ЖКХ-основа жизни каждой семьи не вошли в перечень проблем, достойных внимания Главы региона.Его выступление не понравилось: общие слова и призывы. Поразила его фраза, что с общественным контролем нужно быть поосторожнее, чтобы не навредить власти и другим!!! Вскоре уехал, не дождавшись даже проекта Резолюции Форума. Его и не было!Мероприятие республиканского масштаба провели, проблемы и решения их его не интересуют? Слепой и глухой форум, считаем, ни на шаг не продвинулся вперед.В итоге, Резолюция III Форума на Форуме не была выработана, не обсуждалась и не была принята. Потом за спинами участников Форума, за кулисами её написали какие-то научные дяди и выдали за резолюцию Форума, но никем не принятую! Резолюция не конкретна, много упущений, нет ответственных и на IV Форуме в 2017г. не с кого будет спросить за выполнение такой Резолюции. Возмущает принцип: «Вы говорите, что хотите, а мы напишем только то, что нам надо и что посчитаем нужным». Работает пословица: «Собака лает – караван идет»!?Проанализировав Резолюцию предыдущего II Гражданского форума, мы не увидели в ней ни одного из предложений нашей организации, даже о необходимости строительства в Уфе Дома общественности, о котором мы говорим уже три года, а в 2015г. в своем выступлении на форуме это предложение поддержал Хамитов Р.З. (!?)Вновь остались горькие разочарования от Форума. III Форум не ответил ни на один наш вопрос. Для чего собирались, глаголили и потратили немалые государственные средства, господа?Для отчетности?***