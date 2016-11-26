Политическая проституция в Башкирии: Сначала у Хамитова в ЕдРе, потом у Сарбаева, теперь и у Ходора

Активисты намерены открыть в 2017 году несколько отделений в крупных городах. Они обещают поддержку общественникам, участвующим в конфликтах с местными властями. По оценке господина Потылицына, желающие присоединиться к движению в Башкирии есть.
«Открытая Россия» объявила о наборе участников и сторонников движения в Башкирии и приступает к формированию первичных организаций. В 2017 году отделения могут появиться в Стерлитамаке и Нефтекамске. До конца текущего года планируется избрать руководящие органы, рассказал „Ъ“ региональный координатор организации Андрей Потылицын.
Господин Потылицын возглавил башкирскую ячейку движения по решению совета «Открытой России» и, как он сам заявляет, по рекомендации Михаила Ходорковского. В 2011–2014 годах Андрей Потылицын работал помощником главы администрации президента Башкирии, занимался развитием проекта «Открытое правительство», а также, по данным „Ъ“, рекламным сопровождением избирательных кампаний «Единой России». При смене руководства регионального исполкома партии, с которым господин Потылицын не нашел общий язык, он ушел из администрации и занялся политконсультированием. В своей биографии, опубликованной на сайте «Открытой России», он сообщает, что на выборах в Госдуму текущего года сопровождал кампании «Справедливой России» и Партии роста. По данным „Ъ“, он, в частности, работал в избирательном штабе экс-премьера Раиля Сарбаева и обеспечивал поддержку в соцсетях штабу справоросса Гаджимурада Омарова. В биографии координатор сообщает также, что «досконально разбирается в политической ситуации региона», имеет «серьезное влияние на сетевой сегмент республики (в политической части)» и является «оппозиционером нынешнему главе региона» Рустэму Хамитову.
Свою первую акцию «Открытая Россия» провела в Уфе, по словам Андрея Потылицына, в День Конституции 12 декабря. Большого общественного резонанса мероприятие не имело и не освещалось в СМИ.
Сторонники Михаила Ходорковского в республике намерены сконцентрироваться на юридической поддержке граждан, «попавших под пресс властей», а также на помощи конфликтующим с властями организациям, говорит Андрей Потылицын. Так, «Открытая Россия» обещает содействие жителям домов на Интернациональной улице, ожидающим расселения из-за образовавшегося здесь в ноябре карстового провала.
Одной из задач в «Открытой России» называют также защиту политзаключенных. Но, по оценке регионального координатора, пока в этой части в республике «поля для деятельности не наблюдается».
Желающих присоединиться к движению, по оценке Андрея Потылицына, «много, на уровне Санкт-Петербургского отделения». Региональную конференцию по избранию руководящих органов планируют провести «после принятия первого потока в ряды движения». «Если успеем, это произойдет до Нового года, если нет, то сразу после новогодних каникул»,— добавил координатор.
По мнению политолога Сергея Маркелова, у «Открытой России», скорее всего, возникнут сложности с развитием сети в Башкирии. «У них определенно должно хватить ума не играть в башкирскую национальную тему. Хотя целью движения является раскрутка в первую очередь самого Михаила Ходорковского, объявившего об участии в выборах президента России в 2018 году, политика „Открытой России“ состоит в том, чтобы действовать не в лоб, а присоединяясь к локальным конфликтам, резонансным точкам, создавать коммуникационную площадку и тем самым собирать сторонников»,— отметил политолог. Что касается подбора координатора движения, то «насколько мне известно, в 90% случаев „Открытая Россия“ опирается на тех, кто сам на нее вышел», добавил господин Маркелов.
Политолог Константин Калачев при этом полагает, что «бывший чиновник, переквалифицировавшийся в общественника и политтехнолога,— не самое сильное решение „Открытой России“. С другой стороны, человек может быть замотивирован на сведение счетов с бывшими работодателями. В этом смысле накаты несистемной оппозиции на Хамитова, впрочем, могут иметь обратный эффект и укрепить его позиции».
Наталья Павлова, Коммерсант
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Статья Сергея Орлова в Уфимском Журнале, 2012 год:
Обнаружился старший по интернету в Башкирии от «Единой России»
Эксклюзивную информацию разместил в своем блоге проживающий в Москве экс-кандидат в мэры Уфы Иван Огнев. Согласно ей, ответственным за политику в интернете является сотрудник информационного отдела администрации президента Башкирии Андрей Потылицин. Два года назад блогер Потылицин под ником defo7 сумел понравиться Рустэму Хамитову, после чего был приглашен на работу в администрацию.
Потылицин засветился в одном из ныне позабытых проектов «Единой России». На июльской 2011 года пресс-конференции в ИА Башинформ видно как Андрей обеспокоенный неподконтрольностью информации, пытается наставить ее на путь истинный.
Видео:
Нет ничего особенного в том, что аппарат президента РБ мониторит и воздействует на интернет-пространство, но Иван Огнев утверждает, что госслужащий Потылицын работает в этом направлении в интересах «Единой России».
«Компромату» Огнева есть основания верить, так как сам он в прошлом был не последним человеком в «ЕР».
По информации Огнева, кроме интернета Потылицын курирует «изготовление полиграфии и размещение баннеров - самые откатоёмкие направления» избирательных компаний. Кроме интернета и полиграфии Потылицын очевидно надзирает и за митингами оппозиции, на которых обычно находится в сторонке, в обществе стражей порядка.
На фото Потылицын на мартовском митинге в Уфе перед ДК Нефтянник.
Сергей Орлов, Уфа, Башкирия - Башкортостан
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Политическая проституция в Башкирии: Сначала у Хамитова в ЕдРе, потом у Сарбаева, теперь и у Ходора
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