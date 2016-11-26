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Политическая проституция в Башкирии: Сначала у Хамитова в ЕдРе, потом у Сарбаева, теперь и у Ходора

  • Опубликовано: natall | 16.12.2016
    Раздел: Политика | Просмотры: 3170 | Комментарии: 77
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Движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского разворачивает деятельность в Башкирии. Региональным координатором организации стал Андрей Потылицын, работавший в 2011–2014 годах в администрации главы региона Рустэма Хамитова, а на последних выборах в Госдуму — в штабе его основного оппонента Раиля Сарбаева.

Политическая проституция в Башкирии: Сначала у Хамитова в ЕдРе, потом у Сарбаева, теперь и у Ходора


Активисты намерены открыть в 2017 году несколько отделений в крупных городах. Они обещают поддержку общественникам, участвующим в конфликтах с местными властями. По оценке господина Потылицына, желающие присоединиться к движению в Башкирии есть.

«Открытая Россия» объявила о наборе участников и сторонников движения в Башкирии и приступает к формированию первичных организаций. В 2017 году отделения могут появиться в Стерлитамаке и Нефтекамске. До конца текущего года планируется избрать руководящие органы, рассказал „Ъ“ региональный координатор организации Андрей Потылицын.

Господин Потылицын возглавил башкирскую ячейку движения по решению совета «Открытой России» и, как он сам заявляет, по рекомендации Михаила Ходорковского. В 2011–2014 годах Андрей Потылицын работал помощником главы администрации президента Башкирии, занимался развитием проекта «Открытое правительство», а также, по данным „Ъ“, рекламным сопровождением избирательных кампаний «Единой России». При смене руководства регионального исполкома партии, с которым господин Потылицын не нашел общий язык, он ушел из администрации и занялся политконсультированием. В своей биографии, опубликованной на сайте «Открытой России», он сообщает, что на выборах в Госдуму текущего года сопровождал кампании «Справедливой России» и Партии роста. По данным „Ъ“, он, в частности, работал в избирательном штабе экс-премьера Раиля Сарбаева и обеспечивал поддержку в соцсетях штабу справоросса Гаджимурада Омарова. В биографии координатор сообщает также, что «досконально разбирается в политической ситуации региона», имеет «серьезное влияние на сетевой сегмент республики (в политической части)» и является «оппозиционером нынешнему главе региона» Рустэму Хамитову.

Свою первую акцию «Открытая Россия» провела в Уфе, по словам Андрея Потылицына, в День Конституции 12 декабря. Большого общественного резонанса мероприятие не имело и не освещалось в СМИ.

Сторонники Михаила Ходорковского в республике намерены сконцентрироваться на юридической поддержке граждан, «попавших под пресс властей», а также на помощи конфликтующим с властями организациям, говорит Андрей Потылицын. Так, «Открытая Россия» обещает содействие жителям домов на Интернациональной улице, ожидающим расселения из-за образовавшегося здесь в ноябре карстового провала.

Одной из задач в «Открытой России» называют также защиту политзаключенных. Но, по оценке регионального координатора, пока в этой части в республике «поля для деятельности не наблюдается».

Желающих присоединиться к движению, по оценке Андрея Потылицына, «много, на уровне Санкт-Петербургского отделения». Региональную конференцию по избранию руководящих органов планируют провести «после принятия первого потока в ряды движения». «Если успеем, это произойдет до Нового года, если нет, то сразу после новогодних каникул»,— добавил координатор.

По мнению политолога Сергея Маркелова, у «Открытой России», скорее всего, возникнут сложности с развитием сети в Башкирии. «У них определенно должно хватить ума не играть в башкирскую национальную тему. Хотя целью движения является раскрутка в первую очередь самого Михаила Ходорковского, объявившего об участии в выборах президента России в 2018 году, политика „Открытой России“ состоит в том, чтобы действовать не в лоб, а присоединяясь к локальным конфликтам, резонансным точкам, создавать коммуникационную площадку и тем самым собирать сторонников»,— отметил политолог. Что касается подбора координатора движения, то «насколько мне известно, в 90% случаев „Открытая Россия“ опирается на тех, кто сам на нее вышел», добавил господин Маркелов.

Политолог Константин Калачев при этом полагает, что «бывший чиновник, переквалифицировавшийся в общественника и политтехнолога,— не самое сильное решение „Открытой России“. С другой стороны, человек может быть замотивирован на сведение счетов с бывшими работодателями. В этом смысле накаты несистемной оппозиции на Хамитова, впрочем, могут иметь обратный эффект и укрепить его позиции».

Наталья Павлова, Коммерсант
Оригинал публикации

***

Статья Сергея Орлова в Уфимском Журнале, 2012 год:

Обнаружился старший по интернету в Башкирии от «Единой России»

Эксклюзивную информацию разместил в своем блоге проживающий в Москве экс-кандидат в мэры Уфы Иван Огнев. Согласно ей, ответственным за политику в интернете является сотрудник информационного отдела администрации президента Башкирии Андрей Потылицин. Два года назад блогер Потылицин под ником defo7 сумел понравиться Рустэму Хамитову, после чего был приглашен на работу в администрацию.

Политическая проституция в Башкирии: Сначала у Хамитова в ЕдРе, потом у Сарбаева, теперь и у Ходора


Потылицин засветился в одном из ныне позабытых проектов «Единой России». На июльской 2011 года пресс-конференции в ИА Башинформ видно как Андрей обеспокоенный неподконтрольностью информации, пытается наставить ее на путь истинный.

Видео:



Нет ничего особенного в том, что аппарат президента РБ мониторит и воздействует на интернет-пространство, но Иван Огнев утверждает, что госслужащий Потылицын работает в этом направлении в интересах «Единой России».

Политическая проституция в Башкирии: Сначала у Хамитова в ЕдРе, потом у Сарбаева, теперь и у Ходора


«Компромату» Огнева есть основания верить, так как сам он в прошлом был не последним человеком в «ЕР».

Политическая проституция в Башкирии: Сначала у Хамитова в ЕдРе, потом у Сарбаева, теперь и у Ходора


По информации Огнева, кроме интернета Потылицын курирует «изготовление полиграфии и размещение баннеров - самые откатоёмкие направления» избирательных компаний. Кроме интернета и полиграфии Потылицын очевидно надзирает и за митингами оппозиции, на которых обычно находится в сторонке, в обществе стражей порядка.

Политическая проституция в Башкирии: Сначала у Хамитова в ЕдРе, потом у Сарбаева, теперь и у Ходора


На фото Потылицын на мартовском митинге в Уфе перед ДК Нефтянник.

Сергей Орлов, Уфа, Башкирия - Башкортостан
Оригинал публикации




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Выборы, Андрей Потылицын, Рустэм Хамитов, Раиль Сарбаев, Михаил Ходорковский

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  • Эксперт
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  • 1 | 16.12.2016, 09:41 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 238 | Комментарии: 27469 | Рейтинг: +5342
Много,ох как много пены всплывает в смутные времена! Одних политологов-социологов развелось "как собак нерезанных" .



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  • Участник
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  • 2 | 16.12.2016, 09:42 | Автор: Гунн
    Публикации: 199 | Комментарии: 5296 | Рейтинг: +923,7
Это же шулерство по захвату околовластными структурами "Открытой России" методами политической проституции. Неужели "по рекомендации Михаила Ходорковского".



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  • 3 | 16.12.2016, 09:46 | Автор: препод
    Публикации: 12 | Комментарии: 4257 | Рейтинг: -45,5
А где сейчас Сарбаев? Чем занимается? Вот могу с кем угодно поспорить, пойдет на выборы главы республики в 19 году.



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  • 4 | 16.12.2016, 09:49 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 238 | Комментарии: 27469 | Рейтинг: +5342
Неужели "по рекомендации Михаила Ходорковского".

==============Думаю, это просто очередной способ опорочить МБХ. Так же, как и ольгинские до сих пор наезжают на Навального, приплюсовывая ему то неучтенный лес, то покупку томографов, то его маму, "занимающуюся безнесом по плетению ивовых корзинок"!



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  • Наблюдатель
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  • 5 | 16.12.2016, 09:49 | Автор: natall
    Публикации: 379 | Комментарии: 162 | Рейтинг: +78,9
Гунн, Ходор там, далеко. Он бабки дает.

А этот усатый блядун может творить здесь в захолустье все что угодно, никого это не волнует, в том числе и самого Ходора.



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  • 6 | 16.12.2016, 09:50 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 238 | Комментарии: 27469 | Рейтинг: +5342
А где сейчас Сарбаев? Чем занимается? Вот могу с кем угодно поспорить, пойдет на выборы главы республики в 19 году.

==================К гадалке не ходить! А чем ещё заниматься алкашу и ворюге с пропитыми мозгами?



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  • 7 | 16.12.2016, 09:53 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 238 | Комментарии: 27469 | Рейтинг: +5342
...........................А этот усатый блядун может творить здесь в захолустье все что угодно, ...........................

===========Всё-таки, с тем, что он усатый, можно согласиться, а вот "блядун"- это как? Мужчина должен быть готовым в любой момент подарить продолжить род!



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  • 8 | 16.12.2016, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну вот и сарбоид подался в гражданские активисты к Ходорковскому или он в Открытую Россию подался идли к Лешику Навальному присоседился? Вообщем стоит на "страже", какого-нибудь местечка в "системе", чтобы по БСТ показывали, как он пальчиками на пузики во сне шевелит для своих земляков.



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  • 9 | 16.12.2016, 09:57 | Автор: Виктор
    Публикации: 171 | Комментарии: 1455 | Рейтинг: +450,1
Репутация ... Увы. Легко потерять. И невозможно исправить.

Хотя, у Огнева, - еще хуже репутация, чем у Потылицина.. И у Наумкина - репутация хама.

И ничего.

Да - утром. Часа четыре назад исключил Потылицина из френдов в ФБ. За его плюсик к комменту с нападками на Надежду Савченко.



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  • 10 | 16.12.2016, 09:59 | Автор: Гунн
    Публикации: 199 | Комментарии: 5296 | Рейтинг: +923,7
Думаю,"очередной способ опорочить МБХ" - это побочный продукт действий при захвате "Открытой россии". Со временем это ОО перестанет быть оппонентом властей, станет ее подпоркой.

В башкирии такой способ обуздания оппозиции изобрел мортаза. Хамитову это выгодно, посему он активно это дело продолжает.



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  • 11 | 16.12.2016, 10:04 | Автор: ketrin_2 | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 4135 | Рейтинг: +1242,3
Не может же Ходорковский, контролировать,все что происходит в Открытой России,.Лучше бы профинансировал Навального



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  • 12 | 16.12.2016, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 16.12.2016, 09:46 | Автор: препод | На сайте
Публикации: 11 | Комментарии: 4246 | Рейтинг: -43,6
А где сейчас Сарбаев? Чем занимается? Вот могу с кем угодно поспорить, пойдет на выборы главы республики в 19 году.
========================
В многонациональной республике главой не должен быть ярый башкир.



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  • 13 | 16.12.2016, 10:09 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 238 | Комментарии: 27469 | Рейтинг: +5342
11 | 16.12.2016, 10:04 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 4120 | Рейтинг: +1238,8
Не может же Ходорковский, контролировать,все что происходит в Открытой России,.Лучше бы профинансировал Навального

==============Ты что? Сразу же подведет АН. Будут вопить, что АН получает бабло из Госдепа через МБХ!



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  • 14 | 16.12.2016, 10:10 | Автор: препод
    Публикации: 12 | Комментарии: 4257 | Рейтинг: -45,5
6 | 16.12.2016, 09:50 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 236 | Комментарии: 27351 | Рейтинг: +5329,6
А где сейчас Сарбаев? Чем занимается? Вот могу с кем угодно поспорить, пойдет на выборы главы республики в 19 году.

==================К гадалке не ходить! А чем ещё заниматься алкашу и ворюге с пропитыми мозгами?

Сорри Юнг. Хотел плюсануть. Не туда тыкнул



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  • 15 | 16.12.2016, 10:11 | Автор: ketrin_2 | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 4135 | Рейтинг: +1242,3
У МБХ,что госдеповские деньги.?



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  • 16 | 16.12.2016, 10:13 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 238 | Комментарии: 27469 | Рейтинг: +5342
Сорри Юнг. Хотел плюсануть. Не туда тыкнул

================То-то же! Думать надо, прежде чем тыкать!



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  • 17 | 16.12.2016, 10:15 | Автор: юнг | На сайте
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15 | 16.12.2016, 10:11 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 4122 | Рейтинг: +1238,8
У МБХ,что госдеповские деньги.?


============Будут вопить не только про деньги Госдепа. Уверен, что вспомнят папины слова про "руки по локоть в крови"!



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  • 18 | 16.12.2016, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Открытая Россия» обещает содействие жителям домов... карстового провала.

... защиту политзаключенных. Но... пока в этой части в республике «поля для деятельности не наблюдается».

-------------------------

Чьих кистей сия "программа"? Совсем измельчал либерал.



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  •  
  • 19 | 16.12.2016, 10:46 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 7906 | Рейтинг: -1362,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Перед выборами прошли деньги от Ходора теперь все проходимцы будут Их осваивать. Деньги похоже прошли и УЖу . Все это мышиная возня. Уверен что все под контролем спец служб. Цель главная пилить деньги Ходора и обеспечить большое количество ректората что потащится на так называемое шоу в России это называется выборы президента. Теперь Путину В В за счет проходимцев типа Поты лицина будет обеспечен больший процент рейтинга.



+ -4
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  • Гость
  •  
  • 20 | 16.12.2016, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Это всего лишь попытка приблизиться к деньгам. Сегодня о нем пишут, говорят, обсуждают. Тем более он работал у Башлыка. Пиар чистой воды. Только не политические убеждения. С другой стороны - это лишнее доказательство отсутствия кадровой политики в Администрации Главы республики. Берут кого попало, потом "выплевывают".
Раз движение Ходора появилось, закономерно оно появилось и в Башкирии. Этого не надо бояться, это явление должно только "подстегнуть" "Белый дом", чтобы "нюх не терять", то есть бдить и еще раз бдить. А наш "Белый дом" как всегда все "проспит". У этого молодого человека есть очень хорошие перспективы широко развернуться по всей республике. У людей нет работы и чем ехать на Север, любой учитель, где позакрывали школы, любой работник культуры, где закрыли клуб ради денег пойдут к нему. Если он хороший организатор, то сумеет создать очень сильное движение. Только не спать, а работать. Перед ним "поле не сеяно". Но я ему не помощник. Я очень сильно уважаю Владимира Владимировича. Он - мой Учитель.



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