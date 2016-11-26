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Исторические картинки. Вавилово

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В мороз хорошо сидеть в Вавилово, пить горячий чай и слушать преданья старины глубокой. А дорога туда шла через Вавиловскую переправу.

Исторические картинки. Вавилово


Нет, это, увы, фото плашкоутной переправы возле Рязани. Не известно ни одного фотоснимка Вавиловской переправы в Уфе, к которой по современной улице с характерным названием «Деревенская переправа» через Нижегородку тянулись обозы, мчались экипажи и верховые.

На другой стороне Белой на улице Ахметова сохранилась остановка «Левый берег». Лишь названия напоминают, что когда-то здесь бурлила жизнь!

Может у Читателей «Уфимского журнала» есть фото Вавиловской переправы / парома?

Места ведь царские! Возле современных домов по улице Ахметова, № 11, 12 и 14 стоял в сентябре 1824 года император Александр I в окружении бравых генералов, наверное, глядел на осеннюю реку и вспоминал, как он на белом скакуне въезжал в Париж…

Казённый Вавилов-перевоз в 1850 году посетил писатель Иван Прокофьевич Сосфенов: «Спускаясь с Нижегородской горы, окрестность картинно рисовалась перед нами». Стада коров, рыбаки тянут невод с белорыбицей, стаи уток над прозрачными нижегородскими озёрами… лепота!

«Приблизившись к Вавилову перевозу, я слез с тарантаса, и неровною стопою идя за экипажем, встретил близ самой дороги двух подгородных крестьян, везущих для продажи хлеб… Между тем поспешность и услужливость перевозчиков незамедлили поставить наши экипажи на пором, содержимый в полной исправности и чистоте, каковая видна была и близ самого перевоза... Переправа чрез перевоз напомнила мне Майора Термина, инженерного штаб-офицера и члена местной Строительной Коммиссии, устроившего в первый раз колёса на наших поромах, в замен вёсельной гребли».

Сначала на древней Вавиловской переправе просто ходили гребные лодки, к 1850 году устроили паром, канат которого подтягивали посредством колеса, затем поставили плашкоуты, в советское время курсировал пароходик.

Вавиловский перевоз возник в далёком XVII столетии, когда стрелец Вавилов взял в аренду переправу, заодно рыбку ловил, мельницу поставил, да лавки торговые в городе держал.

Место бойкое. Сюда с Казанской улицы (ныне Окт. революции) спускались проезжие, через Вавилов перевоз миновали реку, и здесь начиналась дорога в Казань – Елабужский почтовый тракт. На фото град сей пречудесный, художник Шишкин, купцы Стахеевы, Марина Цветаева прославили Елабугу.

Исторические картинки. Вавилово


Кроме того, до начала XX столетия дорога и в Сибирь шла через Вавиловскую переправу – на Бирск, Троицк, Челябу. Тракт по правому берегу через Благовещенск проложили потом. Зимой и летом народу на переправе было…

Читатель должен вспомнить ещё, что до 1854 года река Белая текла по другому руслу, делая петлю через современный Затон, и именно возле Вавиловской переправы Белая Воложка снова приближалась к уфимским холмам.

Именно по этому маршруту проплыл в 1851 году писатель Василий Васильевич Зефиров: «мы очень спокойно обогнули песчаную косу на нашем лёгком челноке и, наслаждаясь вполне всею роскошью прелестного вечера, в самом приятном расположении духа продолжали наш путь. Миновали дубники – лес довольно прежде значительный, но ныне почти вырубленный и опустошённый, годный только на дрова. Миновали деревню Киржацкую, потом сельцо Миловку ... Доселе город был скрыт от нас заслонённый лесом, но когда мы по течению реки поворотили к востоку, то он явился вновь глазам моим в новой красоте, в новой одежде. При взгляде с этой стороны на Уфу и, находясь под непонятным её влиянием на мою душу, я вспомнил стихи г. Богдановича: Во всех ты, душенька, нарядах хороша».

Ипполита Фёдоровича Богдановича (1743–1803) цитировал сам Пушкин, любили его творчество и наши уфимцы:

Исторические картинки. Вавилово


Во всех ты, Душенька, нарядах хороша!
По образу ль какой царицы ты одета,
Пастушкою ли где сидишь у шалаша –
Во всех ты чудо света.

А мы по гужевому тракту минуем уже знакомую нам Михайловку (имя которой поныне напоминает Михаила Никифоровича Падейского) и буквально в одной версте нам открываются домики небольшой деревушечки Вавилово.

Уфимских дворян и служилых людей Вавиловых упоминают все, кто интересуется ранней историей города. В книжном магазине в начале проспекта ещё можно купить краеведческий сборник, где черниковский летописец М.В. Агеева привела сведения в том числе о деревне Вавилово.

Она была маленькая, на 1895 год стояла при речке Веселовке и болоте, рядом бил довольно сильный ключ, а по Елабужскому тракту народ беспрерывно шастал. Но если бы мы свернули в Вавилово, взору открылась бы удивительная картина.

Даже сейчас, стоит взглянуть на карты 2gis и прочие, Вавилово производит странное впечатление «раскидистого куста». Никакой чёткой планировки, улицы Трактовая, Заречная, Карьерная изгибаются самым причудливым образом. Рядом озёра, Южное кладбище добавляет антуражу.

Уверен, и 150 лет назад всё было похоже. Перед нами совершенно необычная деревня. Таинственная, загадочная, за глухими заборами, засыпанными снегом зарослями бурьяна и непонятным ландшафтом скрываются в земле сюрпризы. Весной на огородах современные вавиловцы будьте внимательны.

Вавилово – дворянская деревня. Многочисленные Вавиловы обеднели, когда в 1861 году отменяли крепостное право, про помещиков Вавиловых сказали, что у них «крестьян нет». И добавили: «Проживают сами владельцы».

Вокруг Уфы имелось несколько подобных деревушек, так называемых, «надельных дворян», сохранивших принадлежность к дворянскому сословию, но давно уже занимавшихся обычным землепашеством.

По переписи 1917 года в Вавилово проживали пять крестьянских семей, одна мещанская, а большинство сельчан (восемь дворов) составляли дворяне с фамилией Вавиловы. Хлеб сеяли, жили скромно, но не сказать, что бедно.

В 1861 году в Вавилово также стояла небольшая усадебка дворянки Протопоповой (двое дворовых, мужчина и женщина) и 8 человек крепостных. От дворянина Протопопова по духовному завещанию имение перешло к дочери Екатерине Алексеевне Протопоповой, мать (вдова) Харитинья Андреевна вторично вышла замуж за чиновника Ельшина, жила в Уфе.

К 1863 году в имении оставалась одна семья крепостных, остальные умерли в 1861 и 1862 годах, не оставив наследников мужского пола, дворовые куда-то подевались. Когда казна в октябре 1863 года за 450 рублей выкупила крохотное именьице, чиновники столкнулись с долгами. Екатерина Алексеевна задолжала уфимскому купцу 2-й гильдии Фёдору Аверьяновичу Белышеву за приобретённые лисий мех, куний воротник и атлас. К началу 1870-х годов Екатерина Алексеевна вышла замуж за канцелярского служителя Лямина.

А Вавиловы «обмужичились», за соху взялись, в огороде картофель выращивали? И да, и нет. В 1895 году здесь было зафиксировано 16 владений Вавиловых, некоторые совместно. От маленьких, в один – пять гектаров, до солидных – в 100 – 200 десятин. И, самое главное, у семерых имелись усадьбы, некоторые весьма крупные.

Вавилово представляло из себя, если бы мы могли запустить «дрон» в прошлое, деревню из разбросанных больших и маленьких коттеджей, от простых деревенских изб до, наверняка, изящных домиков с мезонином и колоннами, фигурными беседками и прудиками.

Многие Вавиловы служили в городе, имели накопления (зарыли от иродов-большевиков?), так что сад с огородом вечерами в Вавилово озвучивала гитара, девушка в белом платье перебирала струны…

Кавалергарда век недолог,
И потому так сладок он,
Труба трубит, откинут полог,
И где-то слышен сабель звон...

А в Уфе проживали многочисленные Вавиловы, эта славная фамилия не исчезла, была даже улица Вавиловская.

Исторические картинки. Вавилово


Вся наша бескрайняя Россия состояла и состоит из таких вот маленьких уютных «гнёзд», как Вавилово, мимо которого Вы пролетаете на автомобиле, машинально читая указатель, или тихий городок на Волге под названием Плёс (фото, октябрь 16-го). Тихая моя Родина…

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Гость
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  • 1 | 18.12.2016, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слащаво, поверхностно и пессимично.
Елабуга, например, кроме указанных, знаменита своими земляками: врачом Бехтеревым, Маршалом Говоровым, кавалерист-девицей Дуровой, башкирскими милиционерами, окончившими в Елабуге спец школу, просто огромным количеством фальсифицированного майонеза "макеевский"и техно-парком, дающим 11,7% бюджета Татарстана



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  • Эксперт
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  • 2 | 18.12.2016, 11:50 | Автор: Вдумчивый | На сайте
    Публикации: 224 | Комментарии: 33649 | Рейтинг: +6225,4
Автор стал добавлять к сухим цифрам былой статистики шарм российской провинции, от этого чтение местной истории стало более интересным и романтичным.



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  • Гость
  •  
  • 3 | 18.12.2016, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 18.12.2016, 11:50 | Автор: Вдумчивый | На сайте
Публикации: 220 | Комментарии: 33504 | Рейтинг: +6217,5
Автор стал добавлять к сухим цифрам былой статистики шарм российской провинции, от этого чтение местной истории стало более интересным и романтичным.
_______
Шарм и романтичность разрухи- это что-то новенькое в краеведении.



+ 0
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  • Эксперт
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  • 4 | 18.12.2016, 12:17 | Автор: Вдумчивый | На сайте
    Публикации: 224 | Комментарии: 33649 | Рейтинг: +6225,4
3 | 18.12.2016, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован

Шарм и романтичность разрухи- это что-то новенькое в краеведении.
===
Да уж, бегающие туда-сюда в пыли за стадами голозадые индивиды навевают желания подудеть в трубу и поныть, сидя на бугре и тупо глядя вдаль. Шарман.



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  • 5 | 18.12.2016, 13:18 | Автор: blunt
    Публикации: 16 | Комментарии: 15204 | Рейтинг: +3083,9
Спасибо, господин Роднов!



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  • 6 | 18.12.2016, 13:27 | Автор: blunt
    Публикации: 16 | Комментарии: 15204 | Рейтинг: +3083,9
А еще до сих пор в Вавилово хранится древний секрет изготовления брусничной самогонки.
Восторг!
Проезжая мимо, всегда заезжаю к знакомому мужику за парой бутылочек.



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  • 7 | 18.12.2016, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Американцы повально отказываются от гражданства США

Мир
С января по сентябрь этого года 3,4 тыс. американцев отказались от гражданства США. Количество желающих добровольно лишиться американского паспорта с каждым годом растёт — за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 3,2 тыс. человек, а в 2014 году — 2,3 тыс. человек. Об этом говорится в отчёте Федерального Реестра Штатов.


Читайте больше на http://www.pravda.ru/news/world/17-12-2016/1320466-amerika-0
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  • 8 | 18.12.2016, 14:02 | Автор: Namiz
    Публикации: 0 | Комментарии: 166 | Рейтинг: -2
Ностальгия по лапотной России. Конечно, были люди , жившие богато. За свое благополучие и богатство Белое движение России и развязало гражданскую войну.

Сегодня тоже полно таких "милых" гнезд с охраной, оградой высотой в 2-3 метра. Какие они "милые" эти местечки по сравнению с заброшенными домами деревень и поселков, с обреченностью малых городов бескрайней России.



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  • 9 | 18.12.2016, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо что коммунисты убили всю эту ...раную романтику в Российской империи повсеместно. Разогнали всех этих попов и переделали все эти убогие жилища в современные квартиры.



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  • 10 | 18.12.2016, 14:28 | Автор: Вдумчивый | На сайте
    Публикации: 224 | Комментарии: 33649 | Рейтинг: +6225,4
7 | 18.12.2016, 14:02 | Автор: Namiz

Ностальгия по лапотной России. Конечно, были люди , жившие богато. За свое благополучие и богатство Белое движение России и развязало гражданскую войну.
===
Зато комуняки отжали себе всё чужое благополучие, разграбили страну и закопали без всякого разбору её жителей.



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  • 11 | 18.12.2016, 14:29 | Автор: blunt
    Публикации: 16 | Комментарии: 15204 | Рейтинг: +3083,9
7 | 18.12.2016, 14:02 | Автор: Namiz
Публикации: 0 | Комментарии: 156 | Рейтинг: -2,1
Ностальгия по лапотной России. Конечно, были люди , жившие богато. За свое благополучие и богатство Белое движение России и развязало гражданскую войну.

Сегодня тоже полно таких "милых" гнезд с охраной, оградой высотой в 2-3 метра. Какие они "милые" эти местечки по сравнению с заброшенными домами деревень и поселков, с обреченностью малых городов бескрайней России.
-----------------
Поучи историю, безлапотный дурень. Террор развязали комми. Хоть Ленина почитай.
Есть еще в России идиоты



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  • 12 | 18.12.2016, 14:33 | Автор: Вдумчивый | На сайте
    Публикации: 224 | Комментарии: 33649 | Рейтинг: +6225,4
8 | 18.12.2016, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован

Хорошо что коммунисты убили всю эту ...раную романтику в Российской империи повсеместно. Разогнали всех этих попов и переделали все эти убогие жилища в современные квартиры.
===
Попутно у жильцов этих квартир отшибло всякое восприятие прекрасного, и всё у них свелось к стадному хождению на демонстрации и беканию, муканию и лаю заранее для них заготовленных отделом пропаганды лозунгов.



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  • 13 | 18.12.2016, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поучи историю, безлапотный дурень. Террор развязали комми. Хоть Ленина почитай.
Есть еще в России идиоты
___________
Вот и поучил бы историю Блунт. Террор развязали белые. Белый террор, а красный был в ответ. Учи историю Блунт.



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  • 14 | 18.12.2016, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Получается, что именно такие вавиловы разрушили Россию.
Они в заботе о собственном благополучии не учили, не лечили, не обучали проогрессивному ремеслу своих рабов. Не построили для сирых ни одного приюта, ни одной богадельни. ни одной читальни. Нажива и скотское отношение к своим рабам были целью их бренной жизни на башкирской земле.



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  • 15 | 18.12.2016, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 18.12.2016, 14:29 | Автор: blunt
Публикации: 16 | Комментарии: 15187 | Рейтинг: +3081,1
_______
Только после излишнего приема брусничной можно писать такую хню, г-н блюнт



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  • 16 | 18.12.2016, 16:35 | Автор: materu
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Миша описывает жизнь колонизаторов выживших коренной народ с Их земель. От башкирского народа осталось только название. Сейчас добивают остатки некогда гордого и свободолюбивого народа.



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  • 17 | 18.12.2016, 16:43 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 238 | Комментарии: 27471 | Рейтинг: +5342
«Дмитрий Медведев пообещал, что на его новогоднем столе будут отечественные продукты»

Чтоб ты подавился!
Дмитрий Медведев пообещал, что на его новогоднем столе будут отечественные продукты
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Сколько же отчествнного навоза надо было завести на поля. что бы Дмитрий Анатольевич кушали отечественные продукты?


В Приамурье прожиточный минимум, при котором человек считается малоимущим, составляет 8 796 рублей.

На следующий год он уменьшится на 256 рублей. Малоимущих пенсионеров в области порядка 30 тысяч – это не только пожилые люди, но и инвалиды. Корреспондент «Альфа-канала» встретился с одним из пенсионеров, и узнал, на что хватает его пенсии.
У благовещенки Надежды Павловны пенсия больше прожиточного минимума, но и ее хватает лишь на самое необходимое. Основная часть уходит на лекарства. Очередной поход в аптеку женщину огорчил: средство от катаракты за месяц подорожало с 400 до 700 рублей.

На лекарства женщина тратит почти половину своей пенсии – более 7 тысяч рублей из 15 тысяч. Здоровье в 79 лет уже не то – диабет, два инфаркта и инсульт. Небольшая надбавка по инвалидности не спасает.
«Впроголодь живется при нынешних ценах. Еще года два назад можно было обойтись этой суммой. А в данное время уже не получается. Ну вот хлеб стоил 20 рублей, сейчас 30 рублей! Стоимость-то растет семимильными шагами», – рассказала пенсионерка Надежда Просветова.
Свой скромный доход бывший начальник отдела по труду и заработной плате в лесозаготовительной компании делит на три части – лекарства, коммунальные платежи и питание. За газ, свет , воду и электричество Надежда Павловна отдает 4,5 тысячи. Примерно столько же остается на еду. В списке лишь самое основное – хлеб, молоко, крупы.
«На рынке я покупаю косточки – позвоночник, лытки – для того, чтобы суп сварить. Главное, чтобы мясной навар был! Ну а летом урожай есть, консервирую», – поделилась Надежда Павловна.
Про обновки, театры и концерты бюджет думать не позволяет, делится Надежда Просветова. Зрелищ хватает и в магазине, когда в очередной раз там переписывают ценники. Но когда-то, вспоминает женщина, ее пенсия была 132 рубля, и этих денег ей хватало.
«Я на нее могла всё, что нужно купить, еще и откладывать могла! Потому что 20 копеек стоил хлеб. А сейчас как можно откладывать? Я боюсь, что я на перловку скоро перейду вообще. Вот у меня сейчас дочь получает 8 тысяч. Проработала главным бухгалтером. Назначили ей пенсию 8 тысяч. Вот можно ли на нее прожить?» – сказала пенсионерка.
Хорошо, что в почти 80 лет соблазнов потратиться не так уж и много, смеется Надежда Павловна, и добавляет – по сравнению с другими у нее приличная пенсия, еще бы цены так быстро не росли.
https://youtu.be/RJXqee8-XWg



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  • 18 | 18.12.2016, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему- то вокруг Уфы нет деревень, основанных коренным населением- это большая недоработка С. Хамидуллина или он просто не смеет против русского начала возражать.
М. Роднов пишет все правильно и красиво, ибо башкиры как кочевники вообще не могли основать до присоединения к России какие- либо населенные пункты, поэтому С. Хамидуллин все деревни татарские считает основанными башкирами- вот и весь секрет " трудов" хамидуллиновских.
Авыл Бабай Буртюкский.



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  • 19 | 18.12.2016, 17:05 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 18.12.2016, 16:43 | Автор: юнг
Публикации: 236 | Комментарии: 27375 | Рейтинг: +5331,8
«Дмитрий Медведев пообещал, что на его новогоднем столе будут отечественные продукты»
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Счетная палата объявила о неэффективной господдержке отрасли, а антимонопольная служба и заявила, что на молочном рынке действует настоящая мафия. При этом сами молочники вовсе не скрывают, что в РФ молока мало - его не хватает не то, что на производство сыров, но даже на обычную расфасовку в тетрапакеты.



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  • 20 | 18.12.2016, 17:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Хорошо что коммунисты убили всю эту ...раную романтику в Российской империи повсеместно. Разогнали всех этих попов и переделали все эти убогие жилища в современные квартиры.
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Попутно у жильцов этих квартир отшибло всякое восприятие прекрасного, и всё у них свелось к стадному хождению на демонстрации и беканию, муканию и лаю заранее для них заготовленных отделом пропаганды лозунгов.
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А что ты предпочитаешь? Лежать в лаптях в Тверской области на печи без хлеба, земли и элементарной еды. Или ходить на демонстрации поддатым, поевшим и одетым, зная что завтра у тебя и твоих детей будет работа, и тебе не надо будеть ломать шапку и кланяться до земли всяким господам.
Ты идиот Вдумчивый!!!!!



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