Исторические картинки. Вавилово

В мороз хорошо сидеть в Вавилово, пить горячий чай и слушать преданья старины глубокой. А дорога туда шла через Вавиловскую переправу.Нет, это, увы, фото плашкоутной переправы возле Рязани. Не известно ни одного фотоснимка Вавиловской переправы в Уфе, к которой по современной улице с характерным названием «Деревенская переправа» через Нижегородку тянулись обозы, мчались экипажи и верховые.На другой стороне Белой на улице Ахметова сохранилась остановка «Левый берег». Лишь названия напоминают, что когда-то здесь бурлила жизнь!Может у Читателей «Уфимского журнала» есть фото Вавиловской переправы / парома?Места ведь царские! Возле современных домов по улице Ахметова, № 11, 12 и 14 стоял в сентябре 1824 года император Александр I в окружении бравых генералов, наверное, глядел на осеннюю реку и вспоминал, как он на белом скакуне въезжал в Париж…Казённый Вавилов-перевоз в 1850 году посетил писатель Иван Прокофьевич Сосфенов: «Спускаясь с Нижегородской горы, окрестность картинно рисовалась перед нами». Стада коров, рыбаки тянут невод с белорыбицей, стаи уток над прозрачными нижегородскими озёрами… лепота!«Приблизившись к Вавилову перевозу, я слез с тарантаса, и неровною стопою идя за экипажем, встретил близ самой дороги двух подгородных крестьян, везущих для продажи хлеб… Между тем поспешность и услужливость перевозчиков незамедлили поставить наши экипажи на пором, содержимый в полной исправности и чистоте, каковая видна была и близ самого перевоза... Переправа чрез перевоз напомнила мне Майора Термина, инженерного штаб-офицера и члена местной Строительной Коммиссии, устроившего в первый раз колёса на наших поромах, в замен вёсельной гребли».Сначала на древней Вавиловской переправе просто ходили гребные лодки, к 1850 году устроили паром, канат которого подтягивали посредством колеса, затем поставили плашкоуты, в советское время курсировал пароходик.Вавиловский перевоз возник в далёком XVII столетии, когда стрелец Вавилов взял в аренду переправу, заодно рыбку ловил, мельницу поставил, да лавки торговые в городе держал.Место бойкое. Сюда с Казанской улицы (ныне Окт. революции) спускались проезжие, через Вавилов перевоз миновали реку, и здесь начиналась дорога в Казань – Елабужский почтовый тракт. На фото град сей пречудесный, художник Шишкин, купцы Стахеевы, Марина Цветаева прославили Елабугу.Кроме того, до начала XX столетия дорога и в Сибирь шла через Вавиловскую переправу – на Бирск, Троицк, Челябу. Тракт по правому берегу через Благовещенск проложили потом. Зимой и летом народу на переправе было…Читатель должен вспомнить ещё, что до 1854 года река Белая текла по другому руслу, делая петлю через современный Затон, и именно возле Вавиловской переправы Белая Воложка снова приближалась к уфимским холмам.Именно по этому маршруту проплыл в 1851 году писатель Василий Васильевич Зефиров: «мы очень спокойно обогнули песчаную косу на нашем лёгком челноке и, наслаждаясь вполне всею роскошью прелестного вечера, в самом приятном расположении духа продолжали наш путь. Миновали дубники – лес довольно прежде значительный, но ныне почти вырубленный и опустошённый, годный только на дрова. Миновали деревню Киржацкую, потом сельцо Миловку ... Доселе город был скрыт от нас заслонённый лесом, но когда мы по течению реки поворотили к востоку, то он явился вновь глазам моим в новой красоте, в новой одежде. При взгляде с этой стороны на Уфу и, находясь под непонятным её влиянием на мою душу, я вспомнил стихи г. Богдановича: Во всех ты, душенька, нарядах хороша».Ипполита Фёдоровича Богдановича (1743–1803) цитировал сам Пушкин, любили его творчество и наши уфимцы:Во всех ты, Душенька, нарядах хороша!По образу ль какой царицы ты одета,Пастушкою ли где сидишь у шалаша –Во всех ты чудо света.А мы по гужевому тракту минуем уже знакомую нам Михайловку (имя которой поныне напоминает Михаила Никифоровича Падейского) и буквально в одной версте нам открываются домики небольшой деревушечки Вавилово.Уфимских дворян и служилых людей Вавиловых упоминают все, кто интересуется ранней историей города. В книжном магазине в начале проспекта ещё можно купить краеведческий сборник, где черниковский летописец М.В. Агеева привела сведения в том числе о деревне Вавилово.Она была маленькая, на 1895 год стояла при речке Веселовке и болоте, рядом бил довольно сильный ключ, а по Елабужскому тракту народ беспрерывно шастал. Но если бы мы свернули в Вавилово, взору открылась бы удивительная картина.Даже сейчас, стоит взглянуть на карты 2gis и прочие, Вавилово производит странное впечатление «раскидистого куста». Никакой чёткой планировки, улицы Трактовая, Заречная, Карьерная изгибаются самым причудливым образом. Рядом озёра, Южное кладбище добавляет антуражу.Уверен, и 150 лет назад всё было похоже. Перед нами совершенно необычная деревня. Таинственная, загадочная, за глухими заборами, засыпанными снегом зарослями бурьяна и непонятным ландшафтом скрываются в земле сюрпризы. Весной на огородах современные вавиловцы будьте внимательны.Вавилово – дворянская деревня. Многочисленные Вавиловы обеднели, когда в 1861 году отменяли крепостное право, про помещиков Вавиловых сказали, что у них «крестьян нет». И добавили: «Проживают сами владельцы».Вокруг Уфы имелось несколько подобных деревушек, так называемых, «надельных дворян», сохранивших принадлежность к дворянскому сословию, но давно уже занимавшихся обычным землепашеством.По переписи 1917 года в Вавилово проживали пять крестьянских семей, одна мещанская, а большинство сельчан (восемь дворов) составляли дворяне с фамилией Вавиловы. Хлеб сеяли, жили скромно, но не сказать, что бедно.В 1861 году в Вавилово также стояла небольшая усадебка дворянки Протопоповой (двое дворовых, мужчина и женщина) и 8 человек крепостных. От дворянина Протопопова по духовному завещанию имение перешло к дочери Екатерине Алексеевне Протопоповой, мать (вдова) Харитинья Андреевна вторично вышла замуж за чиновника Ельшина, жила в Уфе.К 1863 году в имении оставалась одна семья крепостных, остальные умерли в 1861 и 1862 годах, не оставив наследников мужского пола, дворовые куда-то подевались. Когда казна в октябре 1863 года за 450 рублей выкупила крохотное именьице, чиновники столкнулись с долгами. Екатерина Алексеевна задолжала уфимскому купцу 2-й гильдии Фёдору Аверьяновичу Белышеву за приобретённые лисий мех, куний воротник и атлас. К началу 1870-х годов Екатерина Алексеевна вышла замуж за канцелярского служителя Лямина.А Вавиловы «обмужичились», за соху взялись, в огороде картофель выращивали? И да, и нет. В 1895 году здесь было зафиксировано 16 владений Вавиловых, некоторые совместно. От маленьких, в один – пять гектаров, до солидных – в 100 – 200 десятин. И, самое главное, у семерых имелись усадьбы, некоторые весьма крупные.Вавилово представляло из себя, если бы мы могли запустить «дрон» в прошлое, деревню из разбросанных больших и маленьких коттеджей, от простых деревенских изб до, наверняка, изящных домиков с мезонином и колоннами, фигурными беседками и прудиками.Многие Вавиловы служили в городе, имели накопления (зарыли от иродов-большевиков?), так что сад с огородом вечерами в Вавилово озвучивала гитара, девушка в белом платье перебирала струны…Кавалергарда век недолог,И потому так сладок он,Труба трубит, откинут полог,И где-то слышен сабель звон...А в Уфе проживали многочисленные Вавиловы, эта славная фамилия не исчезла, была даже улица Вавиловская.Вся наша бескрайняя Россия состояла и состоит из таких вот маленьких уютных «гнёзд», как Вавилово, мимо которого Вы пролетаете на автомобиле, машинально читая указатель, или тихий городок на Волге под названием Плёс (фото, октябрь 16-го). Тихая моя Родина…