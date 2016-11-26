Криминальная Уфа. Майор милиции Камалетдинов

Утром 5 июня 1986 года тело женщины с проломленным черепом, было обнаружено на улице Сун-Ят-Сена, вторая несчастная лежала на тротуаре улицы Посадской. Женщины шли на работу и на них напал лысый мужчина с молотком. Весь личный состав отдела милиции Кировского района Уфы бросили на поимку опасного маньяка. Прочесывали место совершенного преступления. Участковый инспектор Камиль Камалетдинов спустился в овраг и нос к носу столкнулся с лысым мужчиной. В руках окровавленный молоток! Лейтенант милиции многозначительно опустил руку в пустой карман брюк.Дернешься, застрелю! Убийца не шелохнулся, а потом вырыл ямку и будто индеец – апачи закопал молоток (топор войны), в землю. Наступила пауза. Камалетдинов понял, убийца в замешательстве и кивком головы поспешил на помощь: «Шито крыто, никто не найдет». В этот момент, скользя по глине, подбежали инспектора уголовного розыска Роберт Садыков и Саша Проскурнов. Опасность миновала. Проскурнов (Шура из Мура), всегда готов пошутить, посмеяться. Он стал требовать у лысого мужчины деньги на химчистку. Убийца принялся рыться в карманах. Вид у него был растерянный.«Ладно, надеюсь, начальство выпишет премию..» - успокоил мужика Проскурнов, счищая грязь с брюк и туфель. Участковому инспектору было не до шуток, он сел на бревно, колени мелко дрожали. Лейтенант милиции Камалетдинов дал себе клятву – табельное оружие всегда иметь при себе.Этот опасный и крупный сумасшедший Малахов (рост два метра) не стал ничего отрицать. Выйдя из больницы он узнал горькую новость: жена его бросила. Страдая параноидной шизофренией, утром Малахов взял молоток и начал действовать. Мстить всем бабам на белом свете. Милиция сработала оперативно. Убийца был задержан по горячим следам. Кто виноват? Наверно, тот гребаный психиатор, который выпустил опасного дурака на свободу. Вторая женщина выжила, но осталась калекой.Жизнь милиционера – чертовски капризная штука. В апреле 1987 года молодой участковый Камиль Камалетдинов доставил в опорный пункт милиции (Рабкоров 8/1) пьяного мужчин, скоро в дверях появилась супруга и угрожая - завтра ты не будет работать в милиции - стала требовать освободить мужа. Камалетдинов сел составлять протокол, тогда жена Светлана выхватила лист и порвала документ. Участковый действовал с милицейской простотой. Связал руки «бешенной бабе» и вынул из планшета новый лист протокола. Угрозы Светланы оказались не пустым звуком. На другой день лейтенант милиции вызвали в министерство к полковнику Нагавицину. «Какое ты имел право, связывать руки женщине»? - кричал полковник милиции.Дело приняло плохой оборот, но вся безобразная сцена происходила в присутствие дружинников, которые подтвердили правоту участкового инспектора.Пошло четыре месяца и вдруг в августе грянул гром! Цена «ошибки» Камалетдинова оказалась слишком велика. Светлана приходилась племянницей, второму секретарю Обкома партии КПСС Никитину. По какой то причине партийный босс поинтересовался принятыми мерами в отношении участкового инспектора и пришел в ярость. С хорошо рассчитанной подстраховкой лейтенанта милиции мгновенно уволили из органов. Впервые Камиль растерялся.Он привык верить в справедливость Советской власти. Руки его заметно дрожали, когда он вынул удостоверение и положил на стол кадровику Хусаинову. Обида не давала покоя. Вчерашний участковый инспектор поехал за правдой в Москву. Какие только пороги он не обивал: МВД СССР, Генпрокуратура, приемная ЦК КПСС, редакция журнала «Советская милиция». Все его заявления бумерангом вернулись в отдел кадров МВД Башкирии.Генерала Рыленко отправили в отставку. Появилась надежда? Камиль Камалетдинов переступил порог кабинета, исполняющего обязанности министра.Полковник милиции Александр Русаков отвлекся от бумаг и поверх очков гневно посмотрел на бывшего лейтенанта милиции: «Что ты ходишь, уволенных не восстанавливаем…». Вновь назначенный министр, полковник милиции Федор Семилетов из Москвы. Зять члена политбюро Гришина, приехал в Башкирию за генеральским званием. Мать твою, охренеть! Чрезвычайно блатной министр оказался не только без столичной спеси, но и справедливым, внимательным к чужой беде человеком. Все случилось как-то сразу. Камалетдинов второй раз пришел на прием к министру МВД республики. Начальник по личному составу Перевалов стал кричать с верхнего пролета лестницы: «Ты надоел своими жалобами…»! И в это время с улицы заходит Семилетов и все слышит. Министр строго отчитывает подчиненного, за грубость к бывшему сотруднику и добавляет: «Именно по вашей вине, половина милиционеров уволено не законно». Вот тогда у Камалетдинова в душе появилась первая надежда. Ждать долго не пришлось. Через месяц его восстановили в звании и прежней должности.Летом 1996 года в сквере Маяковского свора бездомных собак напугала жену президента Башкирии Муртазы Рахимова. За долгие годы службы начальник отдела участковых инспекторов Камиль Камалетдинов привык ничему не удивляться. Приказ - уничтожить всех бродячих шавок. Вопрос на контроле мэра Уфы Фидуса Ямалетдинова. Срочно создали боевой отряд из трех участковых, лучших стрелков отдела. Зачистку района проводили ранним утром, когда улицы города пусты. Четвероногих «бандитов» расстреливали из пистолетом системы «Марголина». Мелкокалиберная пуля, бьет точно в цель, а главное , почти не слышан выстрел. Сзади идет похоронная команда из работников санитарной службы Кировского района. Участковый Блинов заметил: «Вот если бы так с ворами и грабителями…»? На что другой милиционер сказал: «Тогда мы останемся без работы..»! Блинов глубоко вздохнул: «Это точно».В Старый Новый год 1997 года в милицию обратилась гражданка Генералова. Квартирная кража по адресу Томбовская 16. Дочь с подругой на улице познакомилась с тремя парнями. Хорошо выпили, а когда девчонки уснули, парни прихватили с собой все ценное в квартире и исчезли. Дочь смогла вспомнить не много: ребята не уфимские, за водкой ездили на автомобиле Москвич, куда-то все торопились. Приезжие? Конечно, это ничего не проясняло, наоборот усложняло задачу. Торопились!? Вот тут стоило подумать. В ту пору еще работали контрольно пропускные пункты ГАИ на трассах Уфы. В ночное время все автомобили регистрировались. Камиль Камалетдинов был добросовестным ответственным от руководства. Майор милиции проверил КПМ №1 Оренбургского тракта и сразу удача. В журнале регистрации значился автомобиль Москвич-412, жителя города Стерлитамака, проживающего по адресу Блюхера 16. Сотрудники милиции Стерлитамакского ГОВД выехали по указанному адресу и задержали воров. Краденные вещи лежали в автомобиле. Это было самое красивое раскрытое преступления, майором милиции Камилем Камалетдиновым.Камалетдинов Камил Зинатович родился 16 декабря 1956 года в деревне Талакачево Архангельского района Башкирии в семье колхозника. После 10 классов Абазановской школы год проработал в колхозе «50 лет БАССР». 1975-1977 год служба в дальней авиации Черноморского флота, старшина 2-ой статьи, Джанкой, полуостров Крым. 1978 год постовой милиционер отдела милиции Кировского района Уфы. 1985-1993 год участковый инспектор Кировского РОВД г. Уфы. Заочно окончил Школу МВД. 1993 - 1998 год начальник отдела участковых инспекторов управления милиции Кировского района Уфы.Майор милиции. Награды: три медали за выслугу лет, нагрудный знак «Отличник милиции».