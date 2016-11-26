Криминальная Уфа. Майор милиции Камалетдинов

Рейтинг публикаций пользователей
Зачем нам больницы, ...

Дочь Путина построит центр акробатического рок-н-ролла за 2 млрд рублей. Тендер ...
  Загадочный

Стыд и позор: Башкирские ...

Такого стыда за республику я давно не испытывала. Но Едросы, представляющие в ...
  Администратор

Устал, но только вперед ...

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря обратился к Федеральному собранию с ...
  Кухарка

Сергей Наумкин: С Днём ...

12-го декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция РФ, ...
  san-ufa

Прогнозы Потапенко: Что ...

В рамках проведенной изданием «Деловая газета-Юг» конференции «Бизнес-план ...
  полковник

Лучшие комментарии дня
«Мы изучаем нацию не по г ...

Не претендую на истину,но мнение своё скажу.Тема интересная. Гены вли ...
  Рейтинг: +6  черепаха

Письмо товарищу Сталину

Сталин построил уродливое общество,и к тому же на костях . Будет прокл ...
  Рейтинг: +5  ketrin_2

Письмо товарищу Сталину

В Красноярске ,около входа в школу,насмерть замерзла девушка.Она лежал ...
  Рейтинг: +5  ketrin_2

Календарь новостей
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии недели
Командир Росгвардии на Ал ...

Не спасут пуйло опричники...
  Рейтинг: +6  Кухарка

Хамитов: «Есть люди, живу ...

В Уфе постоянно выключают эфир Эхо Москвы, как только там начинают обс ...
  Рейтинг: +6  Егерь

«Мы изучаем нацию не по г ...

Не претендую на истину,но мнение своё скажу.Тема интересная. Гены вли ...
  Рейтинг: +6  черепаха

Лучшие комментарии месяца
Медведев подписал распоря ...

Жевать траву, да сиси мять- Такая здесь позиция. Электорат, едрёна м ...
  Рейтинг: +12  полковник

Мэрию Уфы оштрафовали за ...

Какие милые люди Ялала и Гелик, любят шутить и прикалываться над горож ...
  Рейтинг: +11  Калатунбабай

Матвиенко считает изучени ...

ХРИСТОС ТЕРПЕЛ И ВАМ ВЕЛЕЛ Я не хочу, чтобы мои дети принудительно из ...
  Рейтинг: +11  Калатунбабай

Обсуждаемое за неделю
«Мы изучаем нацию не по ...

Лилия Сагитова считает, что этнологи должны изучать татар, основываясь на ...
  22.12.2016   761   98

Хамитов поздравил ...

20 декабря, глава республики Рустэм Хамитов поздравил работников безопасности с ...
  22.12.2016   351   13

Сколько стоит Новый год ...

Именно празднование Нового года обходится гражданам в кругленькую сумму. ...
  22.12.2016   316   9

Импортозамещение в ...

Сегодня днем у контейнеров для крупногабаритного мусора у нового дома на улице ...
  22.12.2016   323   10

Навальный на выборах ...

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что вопрос об ...
  22.12.2016   403   12

Обсуждаемое за месяц
«Мы изучаем нацию не по ...

Лилия Сагитова считает, что этнологи должны изучать татар, основываясь на ...
  22.12.2016   761   98

Хамитов поздравил ...

20 декабря, глава республики Рустэм Хамитов поздравил работников безопасности с ...
  22.12.2016   351   13

Сколько стоит Новый год ...

Именно празднование Нового года обходится гражданам в кругленькую сумму. ...
  22.12.2016   316   9

Импортозамещение в ...

Сегодня днем у контейнеров для крупногабаритного мусора у нового дома на улице ...
  22.12.2016   323   10

Навальный на выборах ...

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что вопрос об ...
  22.12.2016   403   12

Последние публикации
«Мы изучаем нацию не по ...

Лилия Сагитова считает, что этнологи должны изучать татар, основываясь на ...
  22.12.2016   761   98

Хамитов поздравил ...

20 декабря, глава республики Рустэм Хамитов поздравил работников безопасности с ...
  22.12.2016   351   13

Сколько стоит Новый год ...

Именно празднование Нового года обходится гражданам в кругленькую сумму. ...
  22.12.2016   316   9

Импортозамещение в ...

Сегодня днем у контейнеров для крупногабаритного мусора у нового дома на улице ...
  22.12.2016   323   10

Навальный на выборах ...

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что вопрос об ...
  22.12.2016   403   12

Письмо товарищу Сталину ...

Захар Прилепин стал почтальоном. Социализм был выстроен. Поселим в нём людей. ...
  22.12.2016   568   76

Проверка продолжается ...

На улице в Уфе аномальные морозы, а вот в Администрации города, судя по слухам, ...
  21.12.2016   2617   20

Хамитов: «Есть люди, ...

20 декабря, глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, ...
  21.12.2016   1153   33

И поделом: В Уфе ...

Полицейские объяснили, что Радика Еникеева необходимо доставить в суд в связи с ...
  21.12.2016   1453   96

Хамитову сообщили о ...

Как стало известно Ъ, МВД Башкирии установило нецелевое расходование более 620 ...
  21.12.2016   1883   20

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Константин Толкачев, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Декабрь 2016 (120)
Ноябрь 2016 (162)
Октябрь 2016 (182)
Сентябрь 2016 (169)
Август 2016 (153)
Июль 2016 (156)
Читаемое за неделю
Криминальная Уфа. Майор ...

Утром 5 июня 1986 года тело женщины с проломленным черепом, было обнаружено на ...
  19.12.2016   4594   29

Советы юриста. Как ...

Какие штрафы можно законно не оплачивать? По каким основаниям можно обжаловать ...
  17.12.2016   3461   9

Генетики установили: ...

«Татарину скажи, что Чингизхан не был родственником всех татар, сразу в морду ...
  19.12.2016   3374   439

Политическая проституция ...

Движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского разворачивает деятельность в ...
  16.12.2016   3170   77

Дмитрий Орешкин: Сирия – ...

Попытка Путина переключить внимание россиян с поражения в Украине на войну в ...
  17.12.2016   3092   45

Читаемое за месяц
И добавить нечего. ...

Глава РБ Рустэм Хамитов выступил на церемонии награждения победителей ...
  26.11.2016   13844   65

Стыд и позор: Башкирские ...

Такого стыда за республику я давно не испытывала. Но Едросы, представляющие в ...
  2.12.2016   11781   48

Наумкин: Открытое ...

А теперь, господин Президент, я предлагаю Вашему вниманию свои размышления над ...
  29.11.2016   8179   79

Башнефть: История одной ...

В свете недавних событий, связанных с экс-министром экономического развития ...
  26.11.2016   6101   106

Cумасшедшие деньги за ...

Г-н президент, почему-то бурно обсуждается зарплата руководителей ...
  28.11.2016   5866   17


Криминальная Уфа. Майор милиции Камалетдинов

Оценили
2


Утром 5 июня 1986 года тело женщины с проломленным черепом, было обнаружено на улице Сун-Ят-Сена, вторая несчастная лежала на тротуаре улицы Посадской. Женщины шли на работу и на них напал лысый мужчина с молотком. Весь личный состав отдела милиции Кировского района Уфы бросили на поимку опасного маньяка. Прочесывали место совершенного преступления. Участковый инспектор Камиль Камалетдинов спустился в овраг и нос к носу столкнулся с лысым мужчиной. В руках окровавленный молоток! Лейтенант милиции многозначительно опустил руку в пустой карман брюк.

Криминальная Уфа. Майор милиции Камалетдинов


Дернешься, застрелю! Убийца не шелохнулся, а потом вырыл ямку и будто индеец – апачи закопал молоток (топор войны), в землю. Наступила пауза. Камалетдинов понял, убийца в замешательстве и кивком головы поспешил на помощь: «Шито крыто, никто не найдет». В этот момент, скользя по глине, подбежали инспектора уголовного розыска Роберт Садыков и Саша Проскурнов. Опасность миновала. Проскурнов (Шура из Мура), всегда готов пошутить, посмеяться. Он стал требовать у лысого мужчины деньги на химчистку. Убийца принялся рыться в карманах. Вид у него был растерянный.

«Ладно, надеюсь, начальство выпишет премию..» - успокоил мужика Проскурнов, счищая грязь с брюк и туфель. Участковому инспектору было не до шуток, он сел на бревно, колени мелко дрожали. Лейтенант милиции Камалетдинов дал себе клятву – табельное оружие всегда иметь при себе.

Этот опасный и крупный сумасшедший Малахов (рост два метра) не стал ничего отрицать. Выйдя из больницы он узнал горькую новость: жена его бросила. Страдая параноидной шизофренией, утром Малахов взял молоток и начал действовать. Мстить всем бабам на белом свете. Милиция сработала оперативно. Убийца был задержан по горячим следам. Кто виноват? Наверно, тот гребаный психиатор, который выпустил опасного дурака на свободу. Вторая женщина выжила, но осталась калекой.

Жизнь милиционера – чертовски капризная штука. В апреле 1987 года молодой участковый Камиль Камалетдинов доставил в опорный пункт милиции (Рабкоров 8/1) пьяного мужчин, скоро в дверях появилась супруга и угрожая - завтра ты не будет работать в милиции - стала требовать освободить мужа. Камалетдинов сел составлять протокол, тогда жена Светлана выхватила лист и порвала документ. Участковый действовал с милицейской простотой. Связал руки «бешенной бабе» и вынул из планшета новый лист протокола. Угрозы Светланы оказались не пустым звуком. На другой день лейтенант милиции вызвали в министерство к полковнику Нагавицину. «Какое ты имел право, связывать руки женщине»? - кричал полковник милиции.

Дело приняло плохой оборот, но вся безобразная сцена происходила в присутствие дружинников, которые подтвердили правоту участкового инспектора.

Пошло четыре месяца и вдруг в августе грянул гром! Цена «ошибки» Камалетдинова оказалась слишком велика. Светлана приходилась племянницей, второму секретарю Обкома партии КПСС Никитину. По какой то причине партийный босс поинтересовался принятыми мерами в отношении участкового инспектора и пришел в ярость. С хорошо рассчитанной подстраховкой лейтенанта милиции мгновенно уволили из органов. Впервые Камиль растерялся.

Он привык верить в справедливость Советской власти. Руки его заметно дрожали, когда он вынул удостоверение и положил на стол кадровику Хусаинову. Обида не давала покоя. Вчерашний участковый инспектор поехал за правдой в Москву. Какие только пороги он не обивал: МВД СССР, Генпрокуратура, приемная ЦК КПСС, редакция журнала «Советская милиция». Все его заявления бумерангом вернулись в отдел кадров МВД Башкирии.

Генерала Рыленко отправили в отставку. Появилась надежда? Камиль Камалетдинов переступил порог кабинета, исполняющего обязанности министра.

Полковник милиции Александр Русаков отвлекся от бумаг и поверх очков гневно посмотрел на бывшего лейтенанта милиции: «Что ты ходишь, уволенных не восстанавливаем…». Вновь назначенный министр, полковник милиции Федор Семилетов из Москвы. Зять члена политбюро Гришина, приехал в Башкирию за генеральским званием. Мать твою, охренеть! Чрезвычайно блатной министр оказался не только без столичной спеси, но и справедливым, внимательным к чужой беде человеком. Все случилось как-то сразу. Камалетдинов второй раз пришел на прием к министру МВД республики. Начальник по личному составу Перевалов стал кричать с верхнего пролета лестницы: «Ты надоел своими жалобами…»! И в это время с улицы заходит Семилетов и все слышит. Министр строго отчитывает подчиненного, за грубость к бывшему сотруднику и добавляет: «Именно по вашей вине, половина милиционеров уволено не законно». Вот тогда у Камалетдинова в душе появилась первая надежда. Ждать долго не пришлось. Через месяц его восстановили в звании и прежней должности.

Летом 1996 года в сквере Маяковского свора бездомных собак напугала жену президента Башкирии Муртазы Рахимова. За долгие годы службы начальник отдела участковых инспекторов Камиль Камалетдинов привык ничему не удивляться. Приказ - уничтожить всех бродячих шавок. Вопрос на контроле мэра Уфы Фидуса Ямалетдинова. Срочно создали боевой отряд из трех участковых, лучших стрелков отдела. Зачистку района проводили ранним утром, когда улицы города пусты. Четвероногих «бандитов» расстреливали из пистолетом системы «Марголина». Мелкокалиберная пуля, бьет точно в цель, а главное , почти не слышан выстрел. Сзади идет похоронная команда из работников санитарной службы Кировского района. Участковый Блинов заметил: «Вот если бы так с ворами и грабителями…»? На что другой милиционер сказал: «Тогда мы останемся без работы..»! Блинов глубоко вздохнул: «Это точно».

В Старый Новый год 1997 года в милицию обратилась гражданка Генералова. Квартирная кража по адресу Томбовская 16. Дочь с подругой на улице познакомилась с тремя парнями. Хорошо выпили, а когда девчонки уснули, парни прихватили с собой все ценное в квартире и исчезли. Дочь смогла вспомнить не много: ребята не уфимские, за водкой ездили на автомобиле Москвич, куда-то все торопились. Приезжие? Конечно, это ничего не проясняло, наоборот усложняло задачу. Торопились!? Вот тут стоило подумать. В ту пору еще работали контрольно пропускные пункты ГАИ на трассах Уфы. В ночное время все автомобили регистрировались. Камиль Камалетдинов был добросовестным ответственным от руководства. Майор милиции проверил КПМ №1 Оренбургского тракта и сразу удача. В журнале регистрации значился автомобиль Москвич-412, жителя города Стерлитамака, проживающего по адресу Блюхера 16. Сотрудники милиции Стерлитамакского ГОВД выехали по указанному адресу и задержали воров. Краденные вещи лежали в автомобиле. Это было самое красивое раскрытое преступления, майором милиции Камилем Камалетдиновым.

Камалетдинов Камил Зинатович родился 16 декабря 1956 года в деревне Талакачево Архангельского района Башкирии в семье колхозника. После 10 классов Абазановской школы год проработал в колхозе «50 лет БАССР». 1975-1977 год служба в дальней авиации Черноморского флота, старшина 2-ой статьи, Джанкой, полуостров Крым. 1978 год постовой милиционер отдела милиции Кировского района Уфы. 1985-1993 год участковый инспектор Кировского РОВД г. Уфы. Заочно окончил Школу МВД. 1993 - 1998 год начальник отдела участковых инспекторов управления милиции Кировского района Уфы.

Майор милиции. Награды: три медали за выслугу лет, нагрудный знак «Отличник милиции».

Ирек Муктасаров, Уфа, Башкирия - Башкортостан




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, МВД, История

Другие публикации по теме

« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 19.12.2016, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
преступления которые он раскрыл ,какие-то не серьезные зря восстановили товарища.Советская милиция обошлась бы без него.



+ +1
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 2 | 19.12.2016, 10:07 | Автор: blunt
    Публикации: 16 | Комментарии: 15204 | Рейтинг: +3083,8
Вот кака власть советска! Царство произвола. Случайно мужика восстановили на работе.



+ +2
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 3 | 19.12.2016, 10:41 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 7906 | Рейтинг: -1362,8
Наговицин шестерка Рыло. При Рылеко МВД на Ленина 7 кишило бездельниками протирающими казенные брюки. Если бы Их даже всех уволили вместе с Рыленко ни кто бы и н заметил. Кировский РОВД всегда был отстойный отдел ни одного достойного сотрудника так посредственность.



+ -1
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 4 | 19.12.2016, 10:44 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 7906 | Рейтинг: -1362,8
Федор Федорович был нормальным министром .Единственный ко не греб под Себя Больше в РБ работных министров не было.



+ -2
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 19.12.2016, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всесильный хозяин Москвы Гришин, рассматривался в генеральные секретари, член политбюро, а вот зятек Федяка поехал за генеральским званием тьму тараканью Уфу и жил отдельно от семьи два года! Тогда соблюдались правила, теперь их нет. По слухам новый министр Башкортостана, будет из Мари эл, там потолок генерал майор, у нас генерал лейтенант, вот за второй звездочкой и приедет.



+ 0
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 19.12.2016, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Матерый, ты в Калининском по делам несовершеннолетних работал, там больше бабы ошиваются!



+ +1
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 7 | 19.12.2016, 11:28 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 7906 | Рейтинг: -1362,8
6 да было дело и у Меня на учете стояли будущие воры в законе Молодцов Игорь например. Балдежное время было. Принимал Их ИДН Абысев Ю А. зам по опер Калининского . Мы с Ним свояки и Он был в курсе. Всех кто был по симпатичнее Я успевал по шевствовать чуть пораньше чем Он. Облысевич был классный начальник хоть и еврей. Он сделал Рауля министром и многих полковниками .Сам ушел подполковником. До сих пор жив и здоров и в ус не дует. Жаль что Я с Ним ссорился в свое время а если проще то просто сдавал . Кто тогда знал что Рылеко и Наговицин то же евреи.



+ -1
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 8 | 19.12.2016, 12:56 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 7906 | Рейтинг: -1362,8
Да Уфа ни когда при СССР не была криминальной.Разве что сейчас стала и то за счет чиновничества что осваивают бюджет. УфА всегда была -красной.



+ -1
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 9 | 19.12.2016, 13:15 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 7906 | Рейтинг: -1362,8
Жаль что только один из 5 комментариев Уфимский журнал выкладывает. Боятся. Что всех Их платных экспертов сведу на ноль. Ни один не может достойно противостоять правде жизни.



+ -2
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 19.12.2016, 13:30 | Автор: Зулия
    Публикации: 27 | Комментарии: 24309 | Рейтинг: -535,6
"гребаный психиатор" - правильнее будет "гробаный психиатыр"



+ 0
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 19.12.2016, 13:32 | Автор: Зулия
    Публикации: 27 | Комментарии: 24309 | Рейтинг: -535,6
"ребята не уфимские, за водкой ездили на автомобиле Москвич, куда-то все торопились. "
-----------------------
дедукция на высшем уровне



+ 0
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 12 | 19.12.2016, 13:48 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 7906 | Рейтинг: -1362,8
Все администрация Уфимского журнала перестала пропускать Мои комментарии. Решили утаить. Наверняка забыли что;Шилов мешке не утаишь.



+ -1
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 19.12.2016, 14:02 | Автор: юнг
    Публикации: 238 | Комментарии: 27466 | Рейтинг: +5342
Больно старые истории. Ирек разбирает какие-то дремучие архивы. Отстал гот жизни. Покрылся мохом. А жизнь куда интереснее. Вот на днях убили жену полицейского. Он сам выжил. Задержали 5-х. Мотив=увидели в магазине, что у нее цепочка на шее золотая. Зарубили топором. Взяли 5 тысяч. Сядут теперь на 20 лет.

=========Куда смотрела семья и школа.?



+ 0
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 19.12.2016, 14:05 | Автор: юнг
    Публикации: 238 | Комментарии: 27466 | Рейтинг: +5342
12 | 19.12.2016, 13:48 | Автор: materu
Публикации: 0 | Комментарии: 7861 | Рейтинг: -1357,6
Все администрация Уфимского журнала перестала пропускать Мои

Хуснияров- ты уже утомляешь. Если недоволен, сделай как один мужик, у которого погибли дети в результате аварии в Швейцарии. Он просто поехал в швейцарию и зарезал диспетчера!



+ 0
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 19.12.2016, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец , мент . Работал честно и настойчиво .
А у участковых инспекторов милиции громких дел и не бывало . Работа рутинная , мелкая, нудная .Но очень нужная . Кроме него , населения на участке, никто и не знал.Поболее б таких !



+ 0
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 19.12.2016, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все администрация Уфимского журнала перестала пропускать Мои

Хуснияров- ты уже утомляешь. Если недоволен, сделай как один мужик, у которого погибли дети в результате аварии в Швейцарии. Он просто поехал в швейцарию и зарезал диспетчера!
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Это призыв к насилию?



+ -1
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 17 | 19.12.2016, 15:15 | Автор: Namiz
    Публикации: 0 | Комментарии: 166 | Рейтинг: -2
Какие хорошие и добрые люди работают в полиции! После службы в Армии, 1969 год и по сей день не повстречались на пути жизненном ни честный чиновник, ни "добрый" милиционер или, теперь, полицейский.

Быть может, их вокруг полным-полно честных и порядочных государевых людей и только мне не удалось таких повстречать. Жаль, конечно.



+ +1
0

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 18 | 19.12.2016, 16:15 | Автор: blunt
    Публикации: 16 | Комментарии: 15204 | Рейтинг: +3083,8
17 | 19.12.2016, 15:15 | Автор: Namiz
Публикации: 0 | Комментарии: 159 | Рейтинг: -2,2
Какие хорошие и добрые люди работают в полиции! После службы в Армии, 1969 год и по сей день не повстречались на пути жизненном ни честный чиновник, ни "добрый" милиционер или, теперь, полицейский.

Быть может, их вокруг полным-полно честных и порядочных государевых людей и только мне не удалось таких повстречать. Жаль, конечно.
-------------
Их быстренько выдавливают из системы



+ 0
1

  • # 19 | 19.12.2016, 17:14 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 7906 | Рейтинг: -1362,8

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 20 | 19.12.2016, 17:16 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 7906 | Рейтинг: -1362,8
Ирек вообще полный отстой. Всю жизнь казенные штаны протирал в МВД на подхвате.



+ 0
0

« Назад 1 2 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com