Криминальная Башкирия. Золотой клад

Рейтинг публикаций пользователей
Стыд и позор: Башкирские ...

Такого стыда за республику я давно не испытывала. Но Едросы, представляющие в ...
  Администратор

Устал, но только вперед ...

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря обратился к Федеральному собранию с ...
  Кухарка

Сергей Наумкин: С Днём ...

12-го декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция РФ, ...
  san-ufa

Прогнозы Потапенко: Что ...

В рамках проведенной изданием «Деловая газета-Юг» конференции «Бизнес-план ...
  полковник

Cумасшедшие деньги за ...

Г-н президент, почему-то бурно обсуждается зарплата руководителей ...
  полковник

Лучшие комментарии дня
Варламов о пресс-конферен ...

Почему Путину большинство журналистов задают идиотские вопросы? ====== ...
  Рейтинг: +4  юнг

Как лжепатриот-самозванец ...

У НОД есть 2 функции: 1.Отправка боевиков в Лугандонию. 2.Физическое ...
  Рейтинг: +4  Егерь

Тридцать седьмой

Они ведь были не только убийцами, но и мародерами. === Ирина говорит, ...
  Рейтинг: +4  Вдумчивый

Календарь новостей
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии недели
Курултайщики лишили тысяч ...

Путин ведет войну со своим народом. Бомбит Воронеж. Все, как обычно.
  Рейтинг: +7  Егерь

Белоруссия на очереди к р ...

Матвиенко хочет судить производителей средства для ванн Боярышник. Дес ...
  Рейтинг: +7  Калатунбабай

Тридцать седьмой

Бывшего главу таможни ждёт новая должность после того, как Путин назва ...
  Рейтинг: +7  Кухарка

Лучшие комментарии месяца
Матвиенко считает изучени ...

ХРИСТОС ТЕРПЕЛ И ВАМ ВЕЛЕЛ Я не хочу, чтобы мои дети принудительно из ...
  Рейтинг: +11  Калатунбабай

Устал, но только вперед н ...

послание народа путиным 2016 .......... всё, как обычно варенье на зав ...
  Рейтинг: +10  Евлампий

Cбербанк CIB: Рынок не ув ...

Госдума приняла бюджет России на 2017-2019 годы в третьем чтении htt ...
  Рейтинг: +10  Калатунбабай

Обсуждаемое за неделю
Исторические картинки. ...

Промзона «Курасково» на карте 2gis. Яндекс сообщает, что возле остановки ...
  25.12.2016   142   5

Криминальная Башкирия. ...

Инспектор ОБХСС, майор милиции Михаил Дудка, поехал с друзьями на рыбалку в ...
  25.12.2016   199   15

Как ...

Сегодня на большой пресс-конференции Владимира Путина произошел одни из тех ...
  24.12.2016   4018   65

Курултайщики лишили ...

Накануне депутаты Госсобрания РБ в лице партии власти в третьем окончательном ...
  24.12.2016   928   7

Что даст московская ...

Сотрудники управления администрации президента РФ по противодействию коррупции ...
  24.12.2016   976   2

Обсуждаемое за месяц
Исторические картинки. ...

Промзона «Курасково» на карте 2gis. Яндекс сообщает, что возле остановки ...
  25.12.2016   142   5

Криминальная Башкирия. ...

Инспектор ОБХСС, майор милиции Михаил Дудка, поехал с друзьями на рыбалку в ...
  25.12.2016   199   15

Как ...

Сегодня на большой пресс-конференции Владимира Путина произошел одни из тех ...
  24.12.2016   4018   65

Курултайщики лишили ...

Накануне депутаты Госсобрания РБ в лице партии власти в третьем окончательном ...
  24.12.2016   928   7

Что даст московская ...

Сотрудники управления администрации президента РФ по противодействию коррупции ...
  24.12.2016   976   2

Последние публикации
Исторические картинки. ...

Промзона «Курасково» на карте 2gis. Яндекс сообщает, что возле остановки ...
  25.12.2016   142   5

Криминальная Башкирия. ...

Инспектор ОБХСС, майор милиции Михаил Дудка, поехал с друзьями на рыбалку в ...
  25.12.2016   199   15

Как ...

Сегодня на большой пресс-конференции Владимира Путина произошел одни из тех ...
  24.12.2016   4018   65

Курултайщики лишили ...

Накануне депутаты Госсобрания РБ в лице партии власти в третьем окончательном ...
  24.12.2016   928   7

Что даст московская ...

Сотрудники управления администрации президента РФ по противодействию коррупции ...
  24.12.2016   976   2

В башкирском Яблоке ...

Как стало известно Idel.Реалиям, на прошедшей неделе федеральное бюро партии ...
  24.12.2016   430   16

«В России многие ...

В последнее время уровень агрессии в обществе постоянно растет: любое ...
  24.12.2016   804   17

Варламов о ...

Сегодня состоялась традиционная пресс-конференция Путина. Он спокойно и ...
  24.12.2016   1397   86

Тридцать седьмой ...

Тогда, осенью и зимой 1937-го года, по всей Москве открылось множество странных ...
  24.12.2016   1076   40

Неужели Филиппову конец? ...

Проверка управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции в самом ...
  23.12.2016   2698   39

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Константин Толкачев, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Декабрь 2016 (135)
Ноябрь 2016 (162)
Октябрь 2016 (182)
Сентябрь 2016 (169)
Август 2016 (153)
Июль 2016 (156)
Читаемое за неделю
Криминальная Уфа. Майор ...

Утром 5 июня 1986 года тело женщины с проломленным черепом, было обнаружено на ...
  19.12.2016   5346   29

Как ...

Сегодня на большой пресс-конференции Владимира Путина произошел одни из тех ...
  24.12.2016   4018   65

Генетики установили: ...

«Татарину скажи, что Чингизхан не был родственником всех татар, сразу в морду ...
  19.12.2016   3747   443

Проверка продолжается ...

На улице в Уфе аномальные морозы, а вот в Администрации города, судя по слухам, ...
  21.12.2016   3221   21

Неужели Филиппову конец? ...

Проверка управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции в самом ...
  23.12.2016   2698   39

Читаемое за месяц
И добавить нечего. ...

Глава РБ Рустэм Хамитов выступил на церемонии награждения победителей ...
  26.11.2016   15182   65

Стыд и позор: Башкирские ...

Такого стыда за республику я давно не испытывала. Но Едросы, представляющие в ...
  2.12.2016   11951   49

Наумкин: Открытое ...

А теперь, господин Президент, я предлагаю Вашему вниманию свои размышления над ...
  29.11.2016   8208   79

Башнефть: История одной ...

В свете недавних событий, связанных с экс-министром экономического развития ...
  26.11.2016   6182   106

Cумасшедшие деньги за ...

Г-н президент, почему-то бурно обсуждается зарплата руководителей ...
  28.11.2016   5975   17


Криминальная Башкирия. Золотой клад

Оценили
0


Инспектор ОБХСС, майор милиции Михаил Дудка, поехал с друзьями на рыбалку в Калинники, и там услышал разговор, о мужиках деревни Угузево, торгующих золотыми монетами царской чеканки. Это вызвало повышенный интерес. На обратной дороге, притормозили за пару километров от Угузево.

Криминальная Башкирия. Золотой клад


Деревенский пастух, после угощения из фляжки, вытер усы и кивнул головой – «Есть золотишко, только сегодня Здроговы на покосе, приезжайте на другой день». В понедельник Дудка, обратился к начальнику управления ОБХСС, Владимиру Трофимову.

Выслушав, историю с золотыми монетами, полковник милиции, задал, свой любимый вопрос – «Какова степень вероятности…»? Услышав в ответ – «Девяносто…, девяносто пять», начальник подписал командировочные в Бирский район, республики. В целях конспирации поехали на автомобиле Москвич с гражданскими номерами. Притормозили на пригорке. Под крики петухов, свиньи терли бока о завалинку Сельсовета с красным флагом.

Кривые заборы, избы с подслеповатыми окнами. Голь колхозная. Угузево ничем не отличалась от сотен других советских деревень.

И откуда тут взяться царским золотым монетам? На минуту Дудка испытал досаду на себя, и грустно переглянулся со своим помощником. В деревне, их ждал первый сюрприз, на одной улице живут Здроговы, на другой Пестовы. Поделили улицы и приступили к «работе». Дудка в костюме и шляпе слегка сдвинутой на затылок, остановился у первой калитке. Во двор вышла баба с ведром в руке.

Криминальная Башкирия. Золотой клад


«Доброе утречко, я к вам от Иван Петровича, мне бы, насчет монет…» - первое, что пришло в голову, начал говорить инспектор ОБХСС. Но хитрить, особенно не пришлось.

Баба с ведром - «ходят тут всякие» - раздраженно махнула рукой, в сторону дома с открытыми окнами. Этого было достаточно. Насвистывая любимый напев - «Броня крепка и танки наши быстры», майор милиции весело зашагал вперед. В доме Дудка встретили два брата Здроговых. Инспектор ОБХСС, представился финансовым инспектором. «В любой стране есть закон о кладах…» - любезным тоном начал разговор Дудка, но игра в «кошки – мышки» продолжалась не долго. «Нет, у нас никаких монет и клада мы никакого не находили» - ответил старший брат. А потом, вышел из дома и оставил младшего, наедине с «фининспектором».

С этого момента все и началось.

«А вы точно из Уфы»?

«Фининспектор!?».

Юноша прищурился – «Одну монетку мне оставите…»? Дудка подмигнул глазом и покачал головой. Это стало началом доверительного разговора. А потом все произошло, будто в известной сказке. Слез Иванушка - дурачок с печи, хлопнул в ладоши, и посыпались монеты, да не простые, а золотые.

Здрогов младший с видимой гордостью, взял кочергу, сунул в печь и через секунду, с тяжелым стуком, поставил на стол, мешочек, на половину набитый золотыми червонцами.

Ух, ты, мать твою перемать!!!

Дудка не мог поверить своим глазам. Целое состояние, можно клуб в деревне построить или каменный мост через реку!

Скрипнула дверь, вернулся старший брат, и стал ходить по дому, словно зверь в клетке. Младший продолжал держать в руке железную кочергу. Дудка отмерил взглядом расстояние до открытого окна. Но все обошлось мирно. Издавая, протяжные и стонущие вздохи, будто, у него болели зубы, Здрогов рассказал, откуда у него такое богатство.

Как выяснила милиция, две семейные пары из деревни Угузево, Здроговы и Пестовы подрядилась в Уфе на земляные работы. Трактор копает траншею по улице Кирова, а они лопатами ее подравнивают. Подобрали ржавую металлическую трубу, а внутри что-то блестит. Ударили об асфальт, и покатились в разные стороны, желтыми брызгами, золотые монеты.
Царица небесная! Все как в волшебном сне!

Кто сколько успел собрать, то все золото его. Одну монету сдали в скупку магазина «Рубин» и получили 700 рублей денег. Купили водки и гостинцев. Впервые в жизни, наняли такси и поехали домой на Волге.

Скоро о богатстве Здроговых и Пестовых знала вся деревня. Завидуя кладу, кто–то заметил, «Николай, теперь ты самый богатый человек в мире», на что Здрогов скромно ответил – «Нет, нет…, самый богатый человек, это американец Рокфеллер». Золотые монеты продавали торгашам, зубным техникам, в «Рубин», больше не совались, умные люди предупредили - это опасно. Пестовых задержали позже, бросив все хозяйство, они вообще обурели и путешествовали по югу, швыряя деньгами, не считая.

Случилась эта история в 1979 году. Из ста золотых монет царской чеканки удалось вернуть в доход государства, больше половины.

Уголовное дело находилось в производстве следователя Ильмиры Мунировой. «Да, есть счастье, но нет ума» - говорит Ильмира Мавлютовна, грустно и насмешливо, будто разочарованно. За давностью лет она не помнит, какой точно срок получили обвиняемые Здроговы и Пестовы. Где-то от трех до пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Дудка Михаил Трофимович родился 2 ноября 1932 года в Херсонской области Украины. После 7 классов, поступил горно-металлургический техникум г. Керчи. В 1950 был призван в армию (ГДР), после окончания Харьковского училища, пять лет служил офицером танковых войск. В 1960 году, после хрущевского сокращении армии, приехал на родину жены, в Уфу. Работал фрезеровщиком на 40-ом заводе, заочно учился на юридическом факультете.

С 1964 году инспектор ОБХСС Орджоникидзевского РОВД г. Уфы. С 1970 по 1973 год начальник ОБХСС г. Салавата. Служил в управлении ОБХСС республики, с 1979 года начальник ОБХСС Орджоникидзевского района. В отставку вышел в 1983 году с должности зам. начальника ОБХСС Октябрьского района Уфы.

Подполковник милиции. Награжден медалями и нагрудным знаком «Отличник милиции».

Ирек Муктасаров, Уфа, Башкирия - Башкортостан




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, МВД, История

Другие публикации по теме

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 25.12.2016, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а. почему стали закрывать. общественые бани чорт знает что помытся .



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 25.12.2016, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и с...с.ука этот дудкин,ни себе ни людям.



Оценили
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 3 | 25.12.2016, 10:04 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 7930 | Рейтинг: -1367,7
1 только ленивые моются трудолюбивые чешутся. Дудка где Он сейчас.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 25.12.2016, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Забы-ыл!.. Номер багажной ячейки забы-ыл!..

- Гражданин, что вы так убиваетесь!.. Золото у вас там, что ли.

- Золото!!!

- Ммхх...

- Шучу, конечно...

(х/ф "Раз на раз не приходится", герой Брондукова).



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 25.12.2016, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это для чего пишется ? Чтобы доказать, что милиционеры в прошлом ерундой занимались ? Давайте, вспомните, сколько еще людей повязали за продажу виниловых дисков зарубежных...и прочая...Люди в погонах и реальные подвиги совершали, и трудные дела расследовали, а не только деревенских дурачков разводили...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 25.12.2016, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Кривые заборы, избы с подслеповатыми окнами... Голь колхозная."

-----------------------

Очень мило, Муктасаров. Пгелестно. Сколько презрения. Если добавить родновские усадьбы с колоннами да чаепитиями на верандах - аккурат мечта аристократа (вроде тебя).



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 25.12.2016, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, однозначно, клад!
Куда бы жена со мной не пошла, ей говорят, где ты его от капала?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 25.12.2016, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пошто невинных людей посадил, КОЗ-З-ЗЕЛ!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 25.12.2016, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пошто невинных людей посадил, КОЗ-З-ЗЕЛ!

Сам К-оз- зел, читай уголовный кодекс, тебе четверть остальное государству. Пожадничал, небо в решетку.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 25.12.2016, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наверняка, клад припрятал на черный день уфимский купчишка, пришли красные и его расстреляли, а эти дураки нашли. такой круговорот жизни, очень глупый. Земля вертится.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 25.12.2016, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Министр обороны Сергей Шойгу находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным в связи с крушением самолета "Ту-154". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Он постоянно на телефоне с президентом", - сказал Песков.
Поздно боржоми пить если почки отвалились. Летаем на гробах, кругом воровство и коррупция. Вот вам и результат.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 25.12.2016, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По сведениям журналистов корейского издания Sisa Journal, Пан Ги Мун получил $200 тыс. весной 2005 года во время приветственного обеда, организованного в честь визита министра иностранных дел Вьетнама в Корею.
----------------- Куда катится мир? Окуеть можно.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 25.12.2016, 12:37 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1395 | Комментарии: 52693 | Рейтинг: +11373,9
В ФБ один чел выложил такую инфу 10 минут назад:

"Щас позвонил старый знакомый и с величайшей серьёзностью объявил, что завтра ты узнаешь о новом назначении Радия..."

Но при попытке поставить лайк - появляется сообщение, что пост удален... зашла на его страницу - действительно - удален))))
Ждем-с...



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 25.12.2016, 12:39 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1395 | Комментарии: 52693 | Рейтинг: +11373,9
Ах нет! Переписал - добавил и снова опубликовал:

Динар Зайнуллин
3 мин ·
Щас позвонил старый знакомый и с величайшей серьёзностью объявил, что завтра, мол, я узнаю о новом назначении Радия... Ох, тяжело мне общаться с аналитиками)))



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 25.12.2016, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а сынок этого Трофимова женившись на дочери замминистра лесного хозяйства тут же получил квартиру в элитном доме .Вот такие они были честные,советские менты



Оценили
1










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com