Криминальная Башкирия. Золотой клад

Инспектор ОБХСС, майор милиции Михаил Дудка, поехал с друзьями на рыбалку в Калинники, и там услышал разговор, о мужиках деревни Угузево, торгующих золотыми монетами царской чеканки. Это вызвало повышенный интерес. На обратной дороге, притормозили за пару километров от Угузево.Деревенский пастух, после угощения из фляжки, вытер усы и кивнул головой – «Есть золотишко, только сегодня Здроговы на покосе, приезжайте на другой день». В понедельник Дудка, обратился к начальнику управления ОБХСС, Владимиру Трофимову.Выслушав, историю с золотыми монетами, полковник милиции, задал, свой любимый вопрос – «Какова степень вероятности…»? Услышав в ответ – «Девяносто…, девяносто пять», начальник подписал командировочные в Бирский район, республики. В целях конспирации поехали на автомобиле Москвич с гражданскими номерами. Притормозили на пригорке. Под крики петухов, свиньи терли бока о завалинку Сельсовета с красным флагом.Кривые заборы, избы с подслеповатыми окнами. Голь колхозная. Угузево ничем не отличалась от сотен других советских деревень.И откуда тут взяться царским золотым монетам? На минуту Дудка испытал досаду на себя, и грустно переглянулся со своим помощником. В деревне, их ждал первый сюрприз, на одной улице живут Здроговы, на другой Пестовы. Поделили улицы и приступили к «работе». Дудка в костюме и шляпе слегка сдвинутой на затылок, остановился у первой калитке. Во двор вышла баба с ведром в руке.«Доброе утречко, я к вам от Иван Петровича, мне бы, насчет монет…» - первое, что пришло в голову, начал говорить инспектор ОБХСС. Но хитрить, особенно не пришлось.Баба с ведром - «ходят тут всякие» - раздраженно махнула рукой, в сторону дома с открытыми окнами. Этого было достаточно. Насвистывая любимый напев - «Броня крепка и танки наши быстры», майор милиции весело зашагал вперед. В доме Дудка встретили два брата Здроговых. Инспектор ОБХСС, представился финансовым инспектором. «В любой стране есть закон о кладах…» - любезным тоном начал разговор Дудка, но игра в «кошки – мышки» продолжалась не долго. «Нет, у нас никаких монет и клада мы никакого не находили» - ответил старший брат. А потом, вышел из дома и оставил младшего, наедине с «фининспектором».С этого момента все и началось.«А вы точно из Уфы»?«Фининспектор!?».Юноша прищурился – «Одну монетку мне оставите…»? Дудка подмигнул глазом и покачал головой. Это стало началом доверительного разговора. А потом все произошло, будто в известной сказке. Слез Иванушка - дурачок с печи, хлопнул в ладоши, и посыпались монеты, да не простые, а золотые.Здрогов младший с видимой гордостью, взял кочергу, сунул в печь и через секунду, с тяжелым стуком, поставил на стол, мешочек, на половину набитый золотыми червонцами.Ух, ты, мать твою перемать!!!Дудка не мог поверить своим глазам. Целое состояние, можно клуб в деревне построить или каменный мост через реку!Скрипнула дверь, вернулся старший брат, и стал ходить по дому, словно зверь в клетке. Младший продолжал держать в руке железную кочергу. Дудка отмерил взглядом расстояние до открытого окна. Но все обошлось мирно. Издавая, протяжные и стонущие вздохи, будто, у него болели зубы, Здрогов рассказал, откуда у него такое богатство.Как выяснила милиция, две семейные пары из деревни Угузево, Здроговы и Пестовы подрядилась в Уфе на земляные работы. Трактор копает траншею по улице Кирова, а они лопатами ее подравнивают. Подобрали ржавую металлическую трубу, а внутри что-то блестит. Ударили об асфальт, и покатились в разные стороны, желтыми брызгами, золотые монеты.Царица небесная! Все как в волшебном сне!Кто сколько успел собрать, то все золото его. Одну монету сдали в скупку магазина «Рубин» и получили 700 рублей денег. Купили водки и гостинцев. Впервые в жизни, наняли такси и поехали домой на Волге.Скоро о богатстве Здроговых и Пестовых знала вся деревня. Завидуя кладу, кто–то заметил, «Николай, теперь ты самый богатый человек в мире», на что Здрогов скромно ответил – «Нет, нет…, самый богатый человек, это американец Рокфеллер». Золотые монеты продавали торгашам, зубным техникам, в «Рубин», больше не совались, умные люди предупредили - это опасно. Пестовых задержали позже, бросив все хозяйство, они вообще обурели и путешествовали по югу, швыряя деньгами, не считая.Случилась эта история в 1979 году. Из ста золотых монет царской чеканки удалось вернуть в доход государства, больше половины.Уголовное дело находилось в производстве следователя Ильмиры Мунировой. «Да, есть счастье, но нет ума» - говорит Ильмира Мавлютовна, грустно и насмешливо, будто разочарованно. За давностью лет она не помнит, какой точно срок получили обвиняемые Здроговы и Пестовы. Где-то от трех до пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.Дудка Михаил Трофимович родился 2 ноября 1932 года в Херсонской области Украины. После 7 классов, поступил горно-металлургический техникум г. Керчи. В 1950 был призван в армию (ГДР), после окончания Харьковского училища, пять лет служил офицером танковых войск. В 1960 году, после хрущевского сокращении армии, приехал на родину жены, в Уфу. Работал фрезеровщиком на 40-ом заводе, заочно учился на юридическом факультете.С 1964 году инспектор ОБХСС Орджоникидзевского РОВД г. Уфы. С 1970 по 1973 год начальник ОБХСС г. Салавата. Служил в управлении ОБХСС республики, с 1979 года начальник ОБХСС Орджоникидзевского района. В отставку вышел в 1983 году с должности зам. начальника ОБХСС Октябрьского района Уфы.Подполковник милиции. Награжден медалями и нагрудным знаком «Отличник милиции».