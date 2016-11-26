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Исторические картинки. Испорченное имя

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Промзона «Курасково» на карте 2gis. Яндекс сообщает, что возле остановки Курасково-1 лежит хутор Куровский. Сворачиваем с трассы направо, остановка Курасково-2, рядом заправка Башкирнефтепродукт. На Яндексе находим даже фото промзоны:

Исторические картинки. Испорченное имя


Обычный индустриальный пейзаж. На подъезде к промзоне с обеих сторон трассы лежат садовые товарищества. Оба поисковика сообщают разные имена. Хвалёный 2gis ошибается. Мальчика-луковку зовут Чиполлино, от итальянского Cipollino, а не Чиполино.

Наверное, в дубльгисе трудятся выпускники Б…госуниверситета, другие сказки им читали в вузе.

Мистика с именами не случайна. Перед нами образец советского новояза, как селение Куровское, оно же Волково, уже к 1940-м годам превратилось в Куровсково (см. карту на моём сайте), которое деградировало в бессмысленное Курасково. Вариант – улица Куравсково!?

На месте бывшей деревни сейчас промышленные объекты с пожарной частью. Деревня стояла возле самого тракта, на повороте в село Красный Яр.

Если в интернете, на сайте Это место.ру, откроете карту Уфимского уезда Оренбургской губернии, легко найдёте сельцо Куровское, что уже в начале XIX столетия стояло на брегах речушки Виловатой. Ныне это махонький ручеёк, текущий параллельно трассе и Вишнёвой улице садового товарищества.

У дворян Куровских были ещё земли к югу от Уфы, рядом с современной Нижегородкой на Дёме, недалеко от Чесноковки (в сборнике «Река времени. 2011» Читатель найдёт о них сведения).

Дворянский род Куровских происходит из западных земель (польск. Kurowski), они жили в Черниговской, Волынской и других губерниях. Один из вариантов герба Куровских (Википедия):

Исторические картинки. Испорченное имя


В Уфимском крае Куровские, дети боярские, появились в далёком XVII веке. Службу Государеву несли, одного из Куровских наградили за участие в Крымском походе, за Перекоп: «Крымнаш» говорили в Уфе 400 лет назад…

Затем Куровские перебрались в Уфу. На Сергиевском кладбище поныне сохранилась могила Куровских Клары Ефимовны (умерла 6 марта 1902 года) и Аристарха Аверьяновича (умер 16 апреля 1916 года). Видимо, супруги. Коллежский ассесор Аристарх Аверьянович Куровский был одним из товарищей (заместителей) Уфимского городского общественного банка.

Куровские продали землю и к 1861 году окрестные владения принадлежали дворянам Волковым, тоже старинный уфимский род. Поэтому у деревни появилось второе имя – Волково. Известный городской голова – Д.С. Волков – лишь однофамилец.

Сельцо Куровское (Волково) состояло в 1861 году всего из 9 дворов, где проживал 61 человек крепостных крестьян. Жители были приписаны к Ильинской церкви города Уфы.

И в Куровском стояла барская усадьба (или несколько). Дворовые были записаны за несколькими Волковыми. Помещики постоянно жили здесь, усадьбы были обитаемые.

Надворный советник Виктор Иванович Волков отпустил своих крепостных в январе 1867 года за 1560 рублей. А в 1871 году он скончался, суд разыскивал наследников на землю «и дом с принадлежащим к нему строением».

В современной промзоне с глупым названием Курасково стояли дворянские особняки, на веранде пили чай, играли в карты, пели романсы…

Исторические картинки. Испорченное имя


Основная часть земель досталась коллежскому советнику Николаю Викторовичу Волкову с супругой Афимьей Андреевной. У пережившей мужа дворянки Е.А. Волковой в 1912 году возле деревни Куровской имелась просто огромная усадьба на площади в 10 десятин / гектаров.

Видимо, Волковы постоянно тут проживали или регулярно наезжали из Уфы. Семья была большая. Наследники Евфимии Андреевны – Иван, Пётр и Андрей Николаевичи Волковы поделили землю. Чем занимались Волковы – не известно, среди госслужащих их нет, жили с земли?

Хозяйством занимался Пётр Николаевич Волков (около 1874 года рождения), возле Куровской сеял хлеба. Он же арендовал у брата Ивана (около 1879 года рождения) пашню в его доле. Кроме того, был ещё один брат Алексей Николаевич Волков (1877 года рождения). Дворянские усадьбы Волковых возле деревни Куровской дожили до краха Российской империи.

Ещё в 1916 году в 30 саженях от деревни Куровской стоял хутор Волковых Евфимии Андреевны, Петра и Ивана. Барский особняк был в 600 метрах от промзоны.

В начале современной улицы Сочинской в Уфе когда-то стоял прекраснейший женский монастырь. Там было кладбище. Сюда 24 мая 1915 года привезли тело подпоручика Аркадия Ивановича Волкова. Видимо, погибший на фронтах Первой мировой или Второй Отечественной войны был сыном одного из помещиков при Куровской.

Деревня Куровская Дмитриевской волости Уфимского уезда в 1917 году насчитывала 13 семей (русские, одно хозяйство беженцев украинцев), в 1920 году в Куровской проживали 18 семейств русских (95 чел.) и две белорусов (13 чел.). И что любопытно, существовал хутор братьев Волковых (10 чел., а также здесь были двое работников и няня), двое бывших дворян и помещиков продолжали жить на своей земле. В 1925 году в Куровском (Волково) имелось 23 хозяйства.

Примерно после 1926 года, но до Великой Отечественной войны рядом возникает татарская деревня Мударисово. 8 мая 1959 года посёлок Куровской (бывшая Волкова) с 57 чел. жителей был присоединён к Дмитриевскому сельсовету. Люди ещё жили.

Когда последний абориген покинул деревню Куровскую (Волково) не известно. Новые обитатели промзоны истории, конечно, не знали, некому было рассказать, так и появилось уродливая кличка Курасково.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

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  • 1 | 25.12.2016, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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"При обследовании акватории в 6-8 километрах от берега (Черного моря возле Сочи) обнаружено масляное пятно, которое, как предполагается, могло явиться следствием падения в этом месте самолета. Туда направлены спасательные суда", - сказал собеседник "Интерфакса" в экстренных службах. Источник агентства ТАСС сообщил, что в полутора километрах от берега в море найдены обломки шасси. Официально подтверждения этой информации пока нет."



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  • 2 | 25.12.2016, 12:07 | Автор: Егерь
    Публикации: 2850 | Комментарии: 5776 | Рейтинг: +2583,9
Иркутский СК опубликовал инструкцию по спасению детей от Интернета

Иркутский Следственный комитет опубликовал инструкцию по спасению детей от Интернета. Там говорится, что "идеологи и психиатры иностранных разведок" разработали тактики "уничтожения народонаселения".
Текст называется "Спасение детей от кибер преступлений", в котором говорится о том, как распознать у подростка склонность к суициду.
В первом абзаце текста говорится, что
"идеологи и психиатры иностранных разведок" разработали тактики "уничтожения народонаселения" с помощью нейролингвистического программирования.

Эти тактики, как утверждается в статье, применяются в Интернете иностранными военными. В качестве доказательства СК приводит тот факт, что Россия последние пять лет занимает первое место по количеству детских суицидов, и утверждается, что
детей "путем технически грамотного „зомбирования“ уничтожают".
В статье рекомендуется присмотреться к ребенку и выяснить, не подвержен ли он подобному влиянию и не состоит ли в суициальных группах. В качестве одного из наиболее значимых тревожных признаков называется сохранение фотографий китов, медуз, кошек, бабочек и единорогов. Единороги, по мнению авторов статьи — это символично, потому что "смерть едет на единороге в ад".
Еще одним тревожным признаком называется размещение в социальных сетях стихотворений Сергея Есенина и Иосифа Бродского, а также цитат из писателей, пропагандирующих суицид и эвтаназию.
Другими
подозрительными признаками называются открытие электронных кошельков, частое использование мессенджеров, установку пароля на телефон, увлечение аниме, использование анонимайзеров,
установка приложений для онлайн-трансляций и многое другое.
СК указывает, что информация взята у региональной общественной организации "Спасение детей от кибер преступлений".
Напомним, ранее зампред Госдумы Ирина Яровая и детский омбудсмен Анна Кузнецова назвали Интернет одной из причин самоубийств подростков в Пскове. Яровая заявила, что необходимо усилить контроль за Интернетом и профилактику суицида среди детей.

http://www.kasparov.ru.3s3s.org./material.php?id=585E866FCA4
A5



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  • 3 | 25.12.2016, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Роспотребнадзор Башкирии опубликовал список районов республики, где зафиксированы случаи отравления алкоголем с летальным исходом. Всего с начала года от спиртосодержащей продукции погибло 147 человек, это на 16 случаев меньше, чем в прошлом году.

Так, в Уфе от алкоголя погибло 43 человека, в Стерлитамаке – 11, Нефтекамске – 8, Октябрьском – 7, Салавате – 6, Ишимбае – 4, Учалах – 2, Баймаке и Туймазах – по 1.

Что касается районов, то в Кармаскалинском районе зарегистрировано 10 летальных исходов от отравления спиртосодержащей продукцией, В Уфимском – 8, Иглинском и Ишимбайском – по 5, Стерлитамакском и Чишминском – по 4 случая, Белорецком, Бижбулякском, Благоварском, Буздякском, Зилаирском, Краснокамском, Хайбуллинском, Янаульском – по 2, Альшеевском, Архангельском, Аургазинском, Баймакском, Белокатайском, Благовещенском, Дюртюлинском, Зианчуринском, Илишевском, Нуримановском, Стерлибашевском, Туймазинском – по 1.



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  • 4 | 25.12.2016, 12:12 | Автор: Зулия
    Публикации: 27 | Комментарии: 24324 | Рейтинг: -535,3
Наверное, в дубльгисе трудятся выпускники Б…госуниверситета, другие сказки им читали в вузе.
-----------------------------
Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»
Научная биография
Поступил на дневное отделение исторического факультета Башкирского государственного университета в 1976 г., где занимался в семинаре по отечественной истории (изучал партию эсеров).
Несмотря на неплохие показатели в учёбе, после окончания БГУ в 1981 г. был направлен преподавателем истории средней школы в сельскую местность.

Источник обиды? Или результат?



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  • 5 | 25.12.2016, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Иркутский СК опубликовал инструкцию по спасению детей от Интернета
----------------------------------------------
Егерь, да что далеко ходить - вас с Кухаркой дня три почитать, и уже в петлю слазить охота, до того тоскливо на душе становится!



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