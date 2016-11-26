Исторические картинки. Испорченное имя

Промзона «Курасково» на карте 2gis. Яндекс сообщает, что возле остановки Курасково-1 лежит хутор Куровский. Сворачиваем с трассы направо, остановка Курасково-2, рядом заправка Башкирнефтепродукт. На Яндексе находим даже фото промзоны:Обычный индустриальный пейзаж. На подъезде к промзоне с обеих сторон трассы лежат садовые товарищества. Оба поисковика сообщают разные имена. Хвалёный 2gis ошибается. Мальчика-луковку зовут Чиполлино, от итальянского Cipollino, а не Чиполино.Наверное, в дубльгисе трудятся выпускники Б…госуниверситета, другие сказки им читали в вузе.Мистика с именами не случайна. Перед нами образец советского новояза, как селение Куровское, оно же Волково, уже к 1940-м годам превратилось в Куровсково (см. карту на моём сайте), которое деградировало в бессмысленное Курасково. Вариант – улица Куравсково!?На месте бывшей деревни сейчас промышленные объекты с пожарной частью. Деревня стояла возле самого тракта, на повороте в село Красный Яр.Если в интернете, на сайте Это место.ру, откроете карту Уфимского уезда Оренбургской губернии, легко найдёте сельцо Куровское, что уже в начале XIX столетия стояло на брегах речушки Виловатой. Ныне это махонький ручеёк, текущий параллельно трассе и Вишнёвой улице садового товарищества.У дворян Куровских были ещё земли к югу от Уфы, рядом с современной Нижегородкой на Дёме, недалеко от Чесноковки (в сборнике «Река времени. 2011» Читатель найдёт о них сведения).Дворянский род Куровских происходит из западных земель (польск. Kurowski), они жили в Черниговской, Волынской и других губерниях. Один из вариантов герба Куровских (Википедия):В Уфимском крае Куровские, дети боярские, появились в далёком XVII веке. Службу Государеву несли, одного из Куровских наградили за участие в Крымском походе, за Перекоп: «Крымнаш» говорили в Уфе 400 лет назад…Затем Куровские перебрались в Уфу. На Сергиевском кладбище поныне сохранилась могила Куровских Клары Ефимовны (умерла 6 марта 1902 года) и Аристарха Аверьяновича (умер 16 апреля 1916 года). Видимо, супруги. Коллежский ассесор Аристарх Аверьянович Куровский был одним из товарищей (заместителей) Уфимского городского общественного банка.Куровские продали землю и к 1861 году окрестные владения принадлежали дворянам Волковым, тоже старинный уфимский род. Поэтому у деревни появилось второе имя – Волково. Известный городской голова – Д.С. Волков – лишь однофамилец.Сельцо Куровское (Волково) состояло в 1861 году всего из 9 дворов, где проживал 61 человек крепостных крестьян. Жители были приписаны к Ильинской церкви города Уфы.И в Куровском стояла барская усадьба (или несколько). Дворовые были записаны за несколькими Волковыми. Помещики постоянно жили здесь, усадьбы были обитаемые.Надворный советник Виктор Иванович Волков отпустил своих крепостных в январе 1867 года за 1560 рублей. А в 1871 году он скончался, суд разыскивал наследников на землю «и дом с принадлежащим к нему строением».В современной промзоне с глупым названием Курасково стояли дворянские особняки, на веранде пили чай, играли в карты, пели романсы…Основная часть земель досталась коллежскому советнику Николаю Викторовичу Волкову с супругой Афимьей Андреевной. У пережившей мужа дворянки Е.А. Волковой в 1912 году возле деревни Куровской имелась просто огромная усадьба на площади в 10 десятин / гектаров.Видимо, Волковы постоянно тут проживали или регулярно наезжали из Уфы. Семья была большая. Наследники Евфимии Андреевны – Иван, Пётр и Андрей Николаевичи Волковы поделили землю. Чем занимались Волковы – не известно, среди госслужащих их нет, жили с земли?Хозяйством занимался Пётр Николаевич Волков (около 1874 года рождения), возле Куровской сеял хлеба. Он же арендовал у брата Ивана (около 1879 года рождения) пашню в его доле. Кроме того, был ещё один брат Алексей Николаевич Волков (1877 года рождения). Дворянские усадьбы Волковых возле деревни Куровской дожили до краха Российской империи.Ещё в 1916 году в 30 саженях от деревни Куровской стоял хутор Волковых Евфимии Андреевны, Петра и Ивана. Барский особняк был в 600 метрах от промзоны.В начале современной улицы Сочинской в Уфе когда-то стоял прекраснейший женский монастырь. Там было кладбище. Сюда 24 мая 1915 года привезли тело подпоручика Аркадия Ивановича Волкова. Видимо, погибший на фронтах Первой мировой или Второй Отечественной войны был сыном одного из помещиков при Куровской.Деревня Куровская Дмитриевской волости Уфимского уезда в 1917 году насчитывала 13 семей (русские, одно хозяйство беженцев украинцев), в 1920 году в Куровской проживали 18 семейств русских (95 чел.) и две белорусов (13 чел.). И что любопытно, существовал хутор братьев Волковых (10 чел., а также здесь были двое работников и няня), двое бывших дворян и помещиков продолжали жить на своей земле. В 1925 году в Куровском (Волково) имелось 23 хозяйства.Примерно после 1926 года, но до Великой Отечественной войны рядом возникает татарская деревня Мударисово. 8 мая 1959 года посёлок Куровской (бывшая Волкова) с 57 чел. жителей был присоединён к Дмитриевскому сельсовету. Люди ещё жили.Когда последний абориген покинул деревню Куровскую (Волково) не известно. Новые обитатели промзоны истории, конечно, не знали, некому было рассказать, так и появилось уродливая кличка Курасково.