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Уфимский мечтатель

  • Опубликовано: sergey orlov | 29.12.2016
    Раздел: История | Просмотры: 903 | Комментарии: 44
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Участник экспроприаций (грабежей) в Уфе начала века, гражданской войны, коллективизации, борьбы с церковью и вредителями наш земляк Иван Павлов (1889–1959) оставил ценные мемуары, которые заканчиваются Новогодним тостом.

Уфимский мечтатель


Как жил Павлов, и как представлял себе 2000 год можно узнать по отрывкам из книги:

Моим любимым друзьям, уфимским большевикам, боевикам посвящаю свой автобиографический очерк

В августе 1918 года в Вятке (г. Киров)

Однажды ночью нас разбудила пулеметная стрельба. Решили, что началось очередное восстание или белые подошли к городу. Наутро узнали, что это местная ЧК в ответ на покушение на Ленина расстреляла на берегу несколько десятков заложников. Дорого заплатила буржуазия за это покушение!

О красном герое гражданской войны Азине

Когда в дивизии Азина в одном из полков (Елабужском) выбросили плакат «Долой братоубийственную войну!», он вывел этот полк из боя, разоружил, построил и начал собственноручно расстреливать каждого десятого. После пятого расстрелянного таким образом остальные закричали: «Хватит, будем воевать!». Тогда Азии скомандовал «В ружье!» и снова послал полк в окопы.

Он вообще был сорвиголова. Однажды сидел в своем штабном вагоне и пил со штабными чай. Ему докладывают, что привели семерых пленных колчаковских офицеров. Азин встает и выходит, говоря: «Продолжайте, я сейчас». С улицы раздается семь выстрелов, Азин возвращается и как ни в чем ни бывало продолжает чаевничать.

О периоде НЭПа

В Сарапуле с государственным кожевенным заводом конкурировал такой же частный, Кривцова. На нашем было 120 конторских служащих, а у Кривцова – 2. И вот результат: Кривцов продавал обувь дешевле нашей и качеством лучше.

В том же 1922 году пришлось создавать отряд в 200 бойцов для подавления кулацкого башкирского восстания в районе Янаула. Так что приходилось заниматься и чисто военной работой. Подавлял это восстание батальон ЧОН, членом штаба которого я состоял.

О коллективизации на Урале

В Шадринском районе у не желавших вступать в колхоз мазали заборы дегтем или вывешивали на воротах красный фонарь, что в первом случае означало, что здесь живет распутная женщина, в во втором – являлось обозначением дома терпимости.

В Тюмени, несмотря на противодействие Наркомпроса, я снес церковь, стоявшую на берегу реки Туры. Наркомпрос ее охранял как какую-то редкость, но нам легко удалось доказать необходимость ее ликвидации.

В 30-х годах Павлов, имея церковно-приходское образование, руководил банком, определял художественную значимость произведений культуры и боролся с врагами народа

В комбанк я перешел в разгар борьбы с вредителями и диверсантами. В качестве примера их деятельности приведу ситуацию со строительством школ, которая сложилась в Свердловской области в 1936 году. Всего к началу учебного года в области планировалось возвести примерно 80 школ – 30 в городе и около 50-ти в области. Чтобы сорвать эти планы, вредители, засевшие в обкоме партии и в облисполкоме, всячески затягивали дело – то не давали стройматериалы или деньги из бюджета, то браковали смету или проект, то перебрасывали рабочих на «более ответственные» стройки. В письме председателю Совнаркома РСФСР мы прямо заявили о вредительстве и просили его вмешаться.

Наводить финансовый порядок в областных союзах скульпторов и живописцев тоже выпало мне. Утверждая скульптуры и картины к выпуску на рынок, я старался браковать лубочные, псевдоисторические и вообще малохудожественные произведения. Порой их авторы жаловались на меня в обком, но, как правило, безрезультатно.

О светлом будущем

Пусть империалисты знают – Коммунистическая партия Советского Союза приведет нашу страну к коммунизму. Гибель же капитализма неизбежна – сто с лишним лет назад это доказал Маркс. Сталин умер, но его учение будет жить вечно.

P.S.

Итак, «летопись окончена моя». Я описывал жизнь и работу старого большевика-подпольщика, рядового коммуниста, где бы он ни был, что бы ни делал.

Старался рассказать то, что может пригодиться писателю или историку. Выполнил ли я эту задачу – не мне судить. Надеюсь, что моя история, история солдата армии, полководцем которой был Великий Ленин, будет интересна грядущим поколениям.

В заключение позволю себе немного пофантазировать. На встречу нового, 2000-го, года собралась большая семья. Стол уставлен хорошими винами, в хрустальных вазах горками лежат фрукты, виноград, свежие ягоды из теплиц. На стенах – портреты вождей Коммунистической партии Советского Союза. Стрелка часов подходит к 12 часам ночи. Все, молодые и пожилые, усаживаются за стол. Слышится бой кремлевских курантов. Красивый мужчина лет 55-ти (внук Павлова) встает с бокалом шампанского в руке и начинает свою новогоднюю речь: «Друзья мои! Мы собрались, чтобы встретить новый, 2000-й, год! Как всегда, мы будем подводить итоги, но только не года, как делали раньше, а целого столетия. Итоги двадцатого века!

Двадцатый век– век героической борьбы за лучшее будущее всего человечества. Прошу вас встать– я буду говорить о героях, отдавших все свои силы и саму жизнь за коммунизм, за тот строй, который сделал человека счастливым, свободным. Я говорю о старой большевистской гвардии, гвардии партии Ленина – Сталина, которую никогда не забудет история. Эти люди не знали, что такое страх, что такое личная жизнь. С молодых лет в их сердцах горела неугасимая любовь к Родине и ненависть к ее врагам. С мыслью о Родине, о борьбе за ее счастье шли они в тюрьму, в ссыпку, на каторгу и на смерть. Своей отвагой и честностью они изумляли даже врагов, трудящиеся восхищались ими и за ними шли. Партия большевиков повела рабочий класс и крестьянство на борьбу за социалистический строй, за коммунизм и, как видите, мы достигли желанной цели. На пороге нового тысячелетия первое слово мы должны сказать о Марксе, Энгельсе, Ленине и Сталине и об их старой гвардии. Мы горды тем, что одним из таких героев был наш дед. Поднимем же бокалы за наше прекрасное будущее и одновременно воздадим должное нашим славным предкам!».

Сергей Орлов, УфаВедение
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Сергей Орлов

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  • 1 | 29.12.2016, 09:56 | Автор: петруха
    Публикации: 0 | Комментарии: 63 | Рейтинг: +9,1
Война с другим государством менее трагична, чем гражданская война. В первом случае четко ясно кто враг, а во втором случае во вражеской стороне может оказаться твой брат или отец. То что принесли Павловы нельзя забыть, если мы это забудем, весь этот кошмар может повториться. Спасибо Сергею Орлову за то, что он своим трудом напоминает нам о страшных событиях 100-летней давности на примере живущих очевидцев этих в Башкортостане.



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  • 2 | 29.12.2016, 09:57 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 31 | Комментарии: 6604 | Рейтинг: +1882,6
Работники ножа и топора
"Романтики" с большой дороги...



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  • 3 | 29.12.2016, 10:06 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 31 | Комментарии: 6604 | Рейтинг: +1882,6
"На пороге нового тысячелетия первое слово мы должны сказать о Марксе, Энгельсе, Ленине и Сталине и об их старой гвардии."
___________________________________________
Не угадал. Первое слово сейчас говорят о Путине, второе про Обаму.
О Ленине никто и не заикается...



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  • 4 | 29.12.2016, 10:09 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 31 | Комментарии: 6604 | Рейтинг: +1882,6
"Пусть империалисты знают – Коммунистическая партия Советского Союза приведет нашу страну к коммунизму."
_______________________________
Они уже знают.
КПСС привела страну к воровскому феодализму...



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  • 5 | 29.12.2016, 10:16 | Автор: препод
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Страшная, но история. Цена жизни в то время была копейка.



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  • 6 | 29.12.2016, 10:24 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 4153 | Рейтинг: +1247
Препод,а что цена жизни у нас выросла?



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История типичного бандита.



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  • 8 | 29.12.2016, 10:46 | Автор: blunt
    Публикации: 16 | Комментарии: 15218 | Рейтинг: +3088,3
и одновременно воздадим должное нашим славным предкам!».
-----------------
К сожалению, не воздали должное.
Вот теперь пожинаем плоды этого



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  • 9 | 29.12.2016, 10:46 | Автор: Штирлиц мл. | На сайте
    Публикации: 50 | Комментарии: 1209 | Рейтинг: +216
Ну и фантазия у "энтого" пламенного революционера!)))



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  • 10 | 29.12.2016, 10:49 | Автор: blunt
    Публикации: 16 | Комментарии: 15218 | Рейтинг: +3088,3
Стол уставлен хорошими винами, в хрустальных вазах горками лежат фрукты, виноград, свежие ягоды из теплиц.
---------------
Видать хорошая пенсия была, не 120 рублей, у этого старого бандита.



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  • 11 | 29.12.2016, 10:50 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 7954 | Рейтинг: -1371
Герои своего времени. Другая эпоха .Другие герои.



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  • 12 | 29.12.2016, 10:50 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 7198 | Рейтинг: -1442
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
...Красивый мужчина лет 55-ти (внук Павлова) встает с бокалом шампанского в руке и начинает свою новогоднюю речь: «Друзья мои! Мы собрались, чтобы встретить новый, 2000-й, год! Как всегда, мы будем подводить итоги, но только не года, как делали раньше, а целого столетия. Итоги двадцатого века!

Двадцатый век– век героической борьбы за лучшее будущее всего человечества. Прошу вас встать– я буду говорить о героях, отдавших все свои силы и саму жизнь...
.... Поднимем же бокалы за наше прекрасное будущее и одновременно воздадим должное нашим славным предкам!».
__________________________________________________
Красивые мечты.
Мечты не о набитом бумажнике, а об идее.
Идее для всего человечества.
Надежде на прекрасное будущее для людей и дань уважения предкам.
Сравните, насколько мелки по сравнению с ними, плевки либерастов на историю и на народ одной с ними страны.
Понятно, почему победили коммунисты.



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  • 13 | 29.12.2016, 10:58 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 31 | Комментарии: 6604 | Рейтинг: +1882,6
Идее для всего человечества.
Надежде на прекрасное будущее для людей и дань уважения предкам.
__________________________________________
О, да!
Если каждый выпускник ЦПШ, начнёт определять художественную ценность картин, возлавлять Банки и навязывать штыками свои бредовые идеи всему человечеству, тогда заживём!



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  • 14 | 29.12.2016, 11:08 | Автор: blunt
    Публикации: 16 | Комментарии: 15218 | Рейтинг: +3088,3
3 | 29.12.2016, 10:58 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ | На сайте
Публикации: 31 | Комментарии: 6602 | Рейтинг: +1880,1
Идее для всего человечества.
Надежде на прекрасное будущее для людей и дань уважения предкам.
__________________________________________
О, да!
Если каждый выпускник ЦПШ, начнёт определять художественную ценность картин, возлавлять Банки и навязывать штыками свои бредовые идеи всему человечеству, тогда заживём!
--------------
Видать, предки этого анонима-пе.де.раста, были палачами.
Награбили столько, что и ему осталось.



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  • 15 | 29.12.2016, 11:11 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 7198 | Рейтинг: -1442
13 | 29.12.2016, 10:58 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ | На сайте
Публикации: 31 | Комментарии: 6602 | Рейтинг: +1880

О, да!
Если каждый выпускник ЦПШ, начнёт определять художественную ценность картин, возлавлять Банки и навязывать штыками свои бредовые идеи всему человечеству, тогда заживём!
______________________________________________________
И выпускник ЦПШ и ученик СОШ и работяга с завода и профессор математики. И учитель и лингвист. Они все должны определять художественную ценность картин. Кому какая по душе.
Или кто по твоему?
Специально обученный дядя для тебя определяет, а потом ты начинаешь восторгаться?
Банки сейчас выпускники ЦПШ возглавляют? Образованнейшие люди. Насколько тебе от этого легче?
Представляешь, Ясенпень, выпускники ЦПШ, а сделали и построили столько, до сих пор разломать и разграбить не получается.



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  • 16 | 29.12.2016, 11:15 | Автор: blunt
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15 | 29.12.2016, 11:11 | Автор: Корней | На сайте
Публикации: 6 | Комментарии: 7178 | Рейтинг: -1440,2
13 | 29.12.2016, 10:58 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ | На сайте
Публикации: 31 | Комментарии: 6602 | Рейтинг: +1880

О, да!
Если каждый выпускник ЦПШ, начнёт определять художественную ценность картин, возлавлять Банки и навязывать штыками свои бредовые идеи всему человечеству, тогда заживём!
______________________________________________________
И выпускник ЦПШ и ученик СОШ и работяга с завода и профессор математики. И учитель и лингвист. Они все должны определять художественную ценность картин. Кому какая по душе.
Или кто по твоему?
-------------
Так ведь о чем и речь! Малограмотный ворюга определяет что народу нужно, а что нет.
Не каждый для себя, а неуч.
Так было. И к тому же возвращаемся.



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  • 17 | 29.12.2016, 11:16 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 7198 | Рейтинг: -1442
13 | 29.12.2016, 10:58 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ | На сайте
Публикации: 31 | Комментарии: 6602 | Рейтинг: +1880,4

О, да!
Если каждый выпускник ЦПШ, начнёт определять художественную ценность картин, возлавлять Банки и навязывать штыками свои бредовые идеи всему человечеству, тогда заживём!
________________________________________________
Читай сам и сравнивай Ясенпень записки выпускника (как ты пишешь ЦПШ) и современного выпускника нефтяного института:

14 | 29.12.2016, 11:08 | Автор: blunt | На сайте
Публикации: 16 | Комментарии: 15215 | Рейтинг: +3086,7

Видать, предки этого анонима-пе.де.раста, были палачами.
Награбили столько, что и ему осталось.

Чуешь разницу?
Мечты о прекрасном будущем для всего человечества выпускника ЦПШ и зависть с мечтой пограбить выпускника института.
Понятно, пачему большевики победили?



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  • 18 | 29.12.2016, 11:18 | Автор: Гунн
    Публикации: 206 | Комментарии: 5368 | Рейтинг: +932
15 | 29.12.2016, 11:11 | Автор: Корней | На сайте


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Представляешь, Ясенпень, выпускники ЦПШ, а сделали и построили столько, до сих пор разломать и разграбить не получается.
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Потому как пока не научились сверх того, что умеем.



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  • 19 | 29.12.2016, 11:21 | Автор: юнг
    Публикации: 239 | Комментарии: 27661 | Рейтинг: +5380,9
1 | 29.12.2016, 09:56 | Автор: петруха | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 63 | Рейтинг: +8,3
............... если мы это забудем, весь этот кошмар может повториться. Спасибо Сергею Орлову за то, что он своим трудом напоминает нам о страшных событиях 100-летней давности на примере живущих очевидцев этих в Башкортостане.

===============Побольше бы таких серьёзных и достоверных фактов. Вспоминаю очерк об АРО. Скольких людей спасли американцы от смерти!
Может раскроются глаза у таких упертых ненавистников США, как некоторые одиозные "патриоты" УЖа.
А то уж надоели некрофильские байки Муксатарова.



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  • 20 | 29.12.2016, 11:35 | Автор: юнг
    Публикации: 239 | Комментарии: 27661 | Рейтинг: +5380,9
========Белковский осудил глинку за пиар войны в Сирии и Донбассе

=========lavrfedotovich: Белковский сказал важную вещь. Нельзя быть праведным по четвергам, а в остальные дни убивать людей.
Слово Белковского против войны с Украиной с 2013 года спасло людей больше, чем все врачи вместе взятые.
ОН не лил бензин на огонь войны. Он не ходил в Кремль за медалями
Одна сволочь, навравшая про "распятого мальчика" уничтожила людей больше, чем погибло в разбившемся (по чьей вине?) самолёте Ту-154 товарища Шойгу.



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