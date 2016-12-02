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Сергей Наумкин: С Новым 2017 годом!

  • Опубликовано: san-ufa | 31.12.2016
    Раздел: Политика | Просмотры: 155 | Комментарии: 31
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Желаем всем здоровья, мира, счастья, радости, любви и успехов! Уходящий 2016-й год, к сожалению, мало чем порадовал – продолжается война в Сирии, рост цен и тарифов, снижение уровня жизни большинства россиян.

Сергей Наумкин: С Новым 2017 годом!


В стране, в которой президент, органы законодательной власти и местного самоуправления назначаются и формируются в порядке «невыборов», как это было 18-го сентября 2016 года, о хорошем можно только мечтать.

Последние известия из Госдумы РФ, Госсобрания-Курултая РБ и СМИ не вселяют радости и оптимизма перед праздником.

Но мы надеемся на лучшее и верим, что грядущий год будет лучше.

С Новым Годом!

Огромная благодарность и признательность от партии «ЯБЛОКО» Станиславу Чайченко, Рустему Мулюкову, Индире Абызбаевой, Надежде Бывальцевой, Любови Коломасовой, Андрею Словохотову, Дарье Поляковой, Илье Кайнову, Лилии Чанышевой и тысячам других женщин, мужчин, юношей и девушек - членам партии "ЯБЛОКО" и её сторонникам, которые участвовали в избирательной кампании 2016 года и в предыдущих, работали на безвозмездной основе агитаторами, наблюдателями, членами с правом решающего и совещательного голоса, которые голосовали за наших кандидатов и за коалиционный список партии.

Желаем всем здоровья, стойкости, мужества и успехов всегда, везде и во всём хорошем!

Обличение «жуликов и воров», фальсификаторов, защита прав и свобод – дело, безусловно, хорошее.

Мы благодарим журналистов Разифа Абдуллина, Наталью Павлову, Максима Курникова, средства массовой информации и интернет ресурсы - "Медиакорсеть", "КоммерсантЪ", "Эхо Москвы в Уфе", "Уфимский Журнал" и др., которые не боялись освещать ход нашей избирательной кампании, "невыборов 18-го сентября" и не боятся публиковать правдивые материалы по подведению их итогов.

Уфимская Дёма наглядно показала насколько Госдума РФ и Совет ГО г.Уфа легитимны и состоятельны.

УИК, ТИК, ОИК по всей России допустили подобные фальсификации, нарушения закона, прав, свобод и законных интересов граждан!

Надо всей России требовать от ЦИК РФ и Президента РФ тщательных реальных проверок фальсификаций и нарушений, признания «выборов» 18-го сентября 2016 года несостоявшимися, депутатов нелегитимными, роспуска советов, Госдумы РФ и назначения перевыборов в период с декабря по март, предварительно приняв единый «Избирательный кодекс РФ» для всех уровней всеобщих и равных выборов.

Россия будет свободной и справедливой! С НОВЫМ 2017-м ГОДОМ!

Избирательный штаб и пресс-служба БашРО РОДП «ЯБЛОКО»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Гость
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  • 1 | 31.12.2016, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Желаем всем здоровья, мира, счастья, радости, любви и успехов! Уходящий 2016-й год, к сожалению, мало чем порадовал – продолжается война в Сирии, рост цен и тарифов, снижение уровня жизни большинства россиян.

---------- За поздравления спасибо, а окончание войны в Сирии не за горами и трудности и есть,чтобы их преодолевать . Завязывай с мрачными тонами хоть в последний день уходящего года. Не порти настроение.



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2

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  • Участник
  •  
  • 2 | 31.12.2016, 10:52 | Автор: slovo13 | На сайте
    Публикации: 7 | Комментарии: 100 | Рейтинг: -1,8
Да. чего его портить-то? Пускай убивают людей за победу в Сирии, на Украине. Пусть крадут наши голоса, недра и деньги. Пусть сажают людей в тюрьмы за слова и мысли!
А мы будем развесив уши слушать без 5 минут 12 как нам хорошо жить и как станет ещё лучше когда мы развяжем ещё одну войну! Откроем советское шампанское, баночку латвийских шпрот произведённых в Урюпинске, нарежем тортик с пальмовым маслом и будем гордиться какие мы сильные и как нас все бояться. Какая мы великая страна со скрепами и духовностью. Пусть в рваных импортных шмотках секонд хенд. но великая, пусть на кредитных, но автомобилях. И главное мы всех ненавидим, ненавидим за то что живут лучше нас, ненавидим за то, что не воруют, ненавидим за то что имеют собственное достоинство, которое у нас заменено ненавистью.
С Новым Годом, верной дорогой идёте дорогие товарищи!



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  • Гость
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  • 3 | 31.12.2016, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
И главное мы всех ненавидим,
---------------
Вы с Наумкиным и Поляковым - далеко не "все".
Простой народ относится к другим, как у нас и принято, нормально и дружески.
Да и забот у людей разных полно, им особо "ненавидеть" и некогда, с чего либерасты это взяли, всегда было загадкой.
А вам там в Яблоке больше заняться нечем, вот и колбасит вас от ненависти.



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 31.12.2016, 11:45 | Автор: Егерь | На сайте
    Публикации: 2870 | Комментарии: 5792 | Рейтинг: +2589,4
Друзья!

Мы живем в самой большой стране мира.
Земли - лучшие по плодородности.
Леса обильны.
В недрах - неисчислимые богатства.

У нас есть все, что жить богато и счастливо.

Конституция декларирует власть народа, права и свободы.

Все дело в воле народа - 140 миллионов россиян.

Будет то, чего они захотят.

Можно построить лучшую страну в мире. Для этого нужно быть честными, смелыми, много работать.

Можно жить в бедной, деградирующей стране с запуганными бесправными жителями. Для этого нужно молчать, не высовываться и не реагировать на беспредел и ложь властей.

Народ сам выбирает свое будущее.



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 5 | 31.12.2016, 11:56 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 239 | Комментарии: 27697 | Рейтинг: +5387,9
Народ сам выбирает свое будущее.=======
==========Это где-нибудь в Бурунди или Венесуэле.. А у нас , к несчастью, у народа это отобрали. Нагло..
У нас в РБ последний раз народ сумел отстоять своё право лет 15 назад. Может, кто помнит, когда в ответ на повышение проезда люди перекрыли проспект у Горсовета. И перекрыли то всего на полчаса. Помню, прибежал Сарбаев в мокрых памперсах, умолял разойтись и вернуть цены наутро.
Слово свое сдержал. Но, с тех пор все инакомыслящие рискуют сесть за решетку.



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2

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  • 6 | 31.12.2016, 11:59 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 6 | Комментарии: 7254 | Рейтинг: -1448
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2 | 31.12.2016, 10:52 | Автор: slovo13
Публикации: 7 | Комментарии: 100 | Рейтинг: -2,1

Да. чего его портить-то? Пускай убивают людей за победу в Сирии, на Украине. Пусть крадут наши голоса, недра и деньги. Пусть сажают людей в тюрьмы за слова и мысли!
А мы будем развесив уши слушать без 5 минут 12 как нам хорошо жить и как станет ещё лучше когда мы развяжем ещё одну войну! Откроем советское шампанское, баночку латвийских шпрот произведённых в Урюпинске, нарежем тортик с пальмовым маслом и будем гордиться какие мы сильные и как нас все бояться. Какая мы великая страна со скрепами и духовностью. Пусть в рваных импортных шмотках секонд хенд. но великая, пусть на кредитных, но автомобилях. И главное мы всех ненавидим, ненавидим за то что живут лучше нас, ненавидим за то, что не воруют, ненавидим за то что имеют собственное достоинство, которое у нас заменено ненавистью.
С Новым Годом, верной дорогой идёте дорогие товарищи!
_______________________________________________________
Гражданин Словохотов.
"Мы" про себя говорят или беременные или те, в ком живут глисты.
Или вы от имени своей партии "овощей" декларируете свою ненависть ко всем и свои дальнейшие планы на жизнь?
А земли и недра у людей давно украли. В 1993 году. Официально. По Конституции.
И Яблоко приняло в этом активное участие, заседая в Госдуме.



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2

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  • 7 | 31.12.2016, 12:02 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 239 | Комментарии: 27697 | Рейтинг: +5387,9
А земли и недра у людей давно украли. В 1993 году. Официально. По Конституции.
И Яблоко приняло в этом активное участие, заседая в Госдуме.

===============Если воровство можно доказать , есть суд. В том числе и Конституционный. Но, там сидит пень продажный под фамилией Зорькин. А второй пень-с мохом сидит в Верховном суде под фамилией Лебедев.



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2

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  • 8 | 31.12.2016, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И Вам не хворать и оправдывать свою фамилию, а не как до этого! С Новым 2017 годом всех читателей и писателей УЖ!



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  • 9 | 31.12.2016, 12:09 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 6 | Комментарии: 7254 | Рейтинг: -1448
7 | 31.12.2016, 12:02 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 239 | Комментарии: 27685 | Рейтинг: +5386,2

А земли и недра у людей давно украли. В 1993 году. Официально. По Конституции.
И Яблоко приняло в этом активное участие, заседая в Госдуме.

===============Если воровство можно доказать , есть суд. В том числе и Конституционный. Но, там сидит пень продажный под фамилией Зорькин. А второй пень-с мохом сидит в Верховном суде под фамилией Лебедев.
______________________________________________________
Как же ты воровство докажешь, если оно законно? По Конституции.



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  • 10 | 31.12.2016, 12:10 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 27 | Комментарии: 24349 | Рейтинг: -534,2
6 | 31.12.2016, 11:59 | Автор: Корней | На сайте
"Мы" про себя говорят или беременные или те, в ком живут глисты.
------------------------
"Мы" про себя говорили - Мы, Император и Самодержец.

«Божиею поспешествующею милостию Николай Вторый, император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; царь Казанский, царь Астраханский, царь Польский, царь Сибирский, царь Херсонеса Таврического, царь Грузинский; государь Псковский и великий князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; государь и великий князь Новагорода низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея северныя страны повелитель; и государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли и области Арменския; Черкасских и Горских князей и иных наследный государь и обладатель, государь Туркестанский; наследник Норвежский, герцог Шлезвиг-Голштейнский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая»

"прочая и прочая и прочая" - понятие весьма растяжимое и неопределенное



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  • 11 | 31.12.2016, 12:13 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 27 | Комментарии: 24349 | Рейтинг: -534,2
2 | 31.12.2016, 10:52 | Автор: slovo13
Пусть крадут наши голоса, недра
-----------------------
Недра вобщето принадлежат государству, и всегда принадлежали, также при царях. Или не в курсе, мыслехотов?



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  • 12 | 31.12.2016, 12:22 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 6 | Комментарии: 7254 | Рейтинг: -1448
11 | 31.12.2016, 12:13 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 27 | Комментарии: 24346 | Рейтинг: -534,9

2 | 31.12.2016, 10:52 | Автор: slovo13
Пусть крадут наши голоса, недра
-----------------------
Недра вобщето принадлежат государству, и всегда принадлежали, также при царях. Или не в курсе, мыслехотов?
____________________________________________________
Ничего подобного, Зулия.
Это раньше земля и природные богатства принадлежали народу.
Конституция 1993 решила, что народу слишком жирно будет.



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  • 13 | 31.12.2016, 12:24 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 239 | Комментарии: 27697 | Рейтинг: +5387,9
9 | 31.12.2016, 12:09 | Автор: Корней | На сайте

______________________________________________________
Как же ты воровство докажешь, если оно законно? По Конституции.

===========Дядя, ты на вид умный, а всё придуриваешься. Нашу Конституцию , как и нашу страну , твои любимые чекисты имеют во все места. Начиная от слова "два срока подряд", до "ЕСПЧ нам не указ"!



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  • 14 | 31.12.2016, 12:24 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 6 | Комментарии: 7254 | Рейтинг: -1448
Вообще,интересная Конституция.
По ней те, кто у власти получили полную возможность нарушать эту Конституцию по...Конституции.



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  • 15 | 31.12.2016, 12:25 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 239 | Комментарии: 27697 | Рейтинг: +5387,9
=Ну, наконец то дошло! Поздравляю!



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  • 16 | 31.12.2016, 12:29 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 6 | Комментарии: 7254 | Рейтинг: -1448
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
15 | 31.12.2016, 12:25 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 239 | Комментарии: 27689 | Рейтинг: +5386,5

=Ну, наконец то дошло! Поздравляю!
_______________________________________________________
Дык, Юнг, это, похоже, до тебя только дошло.
Что Конституция и была написана так, чтобы власть имеющие её могли свободно нарушать, как это не парадоксально звучит, по Конституции же.
Написана в 1993 году, напоминаю. И яблочники приняли в этом активное участие.
Наумкин на днях сам хвастался и распространялся в уважении к людям написавшим эту Конституцию.



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  • 17 | 31.12.2016, 12:30 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 27 | Комментарии: 24349 | Рейтинг: -534,2
11 | 31.12.2016, 12:13 | Автор: Зулия | На сайте
Недра вобщето принадлежат государству, и всегда принадлежали, также при царях. Или не в курсе, мыслехотов?

Статистика голосования
31.12.2016, 12:16Егерь
----------------------------
Йегер, разве ты не солидарен с Гилязовым по вопросу собственности на недра?

Вот перечитай и вдумайся:
http://journalufa.com/14524-gafur-gilyazov.-shans-hamitova-p
ostroit-demokraticheskuyu-bashkiriyu.html
Гафур Гилязов. Шанс Хамитова построить демократическую Башкирию

- исключительная собственность на землю и недра, природные ресурсы, экономический и научно-технический потенциал.

Такой суверенитет Башкирии, тождественный Украинскому или Белорусскому, нарушал (с 1993 г.) основы конституционного
строя России и нёс реальную угрозу будущему России.

Разве Гилязов тебе не авторитет?



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  • 18 | 31.12.2016, 12:33 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 6 | Комментарии: 7254 | Рейтинг: -1448
17 | 31.12.2016, 12:30 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 27 | Комментарии: 24347 | Рейтинг: -534,9

11 | 31.12.2016, 12:13 | Автор: Зулия | На сайте
Недра вобщето принадлежат государству, и всегда принадлежали, также при царях. Или не в курсе, мыслехотов?

Статистика голосования
31.12.2016, 12:16Егерь
----------------------------
Йегер, разве ты не солидарен с Гилязовым по вопросу собственности на недра?

Вот перечитай и вдумайся:
http://journalufa.com/14524-gafur-gilyazov.-shans-hamitova-p

ostroit-demokraticheskuyu-bashkiriyu.html
Гафур Гилязов. Шанс Хамитова построить демократическую Башкирию

- исключительная собственность на землю и недра, природные ресурсы, экономический и научно-технический потенциал.

Такой суверенитет Башкирии, тождественный Украинскому или Белорусскому, нарушал (с 1993 г.) основы конституционного
строя России и нёс реальную угрозу будущему России.

Разве Гилязов тебе не авторитет?
______________________________________________________
Зулия, он тебе не ответит. Не мучай его.
Ему итак тяжело запомнить даже то, что сам выкладывал в копипастах чужих мыслей, а ты хочешь, чтобы он ещё и слова Гилязова запомнил.



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2

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  • Эксперт
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  • 19 | 31.12.2016, 12:33 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 239 | Комментарии: 27697 | Рейтинг: +5387,9
Что Конституция и была написана так, чтобы власть имеющие её могли свободно нарушать, как это не парадоксально звучит, по Конституции же.
Написана в 1993 году, напоминаю.

===============Вообще-то , "подряд" придумали лет через 15 после.
===============Но, с тобой спорить-что в лоб, что по лбу. Отвали !



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  • Эксперт
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  • 20 | 31.12.2016, 12:36 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 239 | Комментарии: 27697 | Рейтинг: +5387,9
Одно лишнее слова в Основном законе страны и столько мороки. Мрачный взгляд в будущее. Ожидание, что страна погрузится в болотную жижу "Застоя".

Итак, Конституция Российской Федерации. Глава 4. Статья 81, пункт 3:
"Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд".

Слово "подряд" - здесь абсолютно лишнее. Именно оно создало такую ситуацию, что в таком случае возникает та самая ситуация, когда, по предварительному сговору, группа лиц может иметь возможность чередовать выдвижение своих кандидатур. Таким образом власть в течении нескольких десятилетий сосредотачиваться в лапах финансово-промышленных, олигархических, или даже бандитских группировках. Получается что такую власть сменить, практически, невозможно, ибо она использует для самосохранения административный ресурс, цензуру в СМИ, и фальсификацию выборов по методу, что был опробован Валентиной Матвиенко, когда она получила дольше 95% голосов.

Глава 9 Конституции РФ статья 134:
"Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой членов
Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.

Можно же собрать 1/5 часть депутатов ГосДумы, чтобы внести предложения о поправках в Конституцию Российской Федерации, чтобы изъять из статьи 81, пункт 3 слово "подряд"

И следует обратить внимание на "Федеральный закон о референдуме РФ"

"Третий Президентский срок" Путина на данный момент может быть и не нарушает букву закона, но нарушает его дух. Вопрос о сменяемости власти, о политическом плюрализме. В Конституции нет упоминание "тандема". Нет слов о "приемниках". А третий президентский срок Путина" - это фактически "монархий", а не республика. И дело не только в Путине. Вполне реально возникновении ситуации, что в президентском кресле может оказаться субъект, столь же властолюбивый и самовлюбленный...



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