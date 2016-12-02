Сергей Наумкин: С Новым 2017 годом!

Желаем всем здоровья, мира, счастья, радости, любви и успехов! Уходящий 2016-й год, к сожалению, мало чем порадовал – продолжается война в Сирии, рост цен и тарифов, снижение уровня жизни большинства россиян.В стране, в которой президент, органы законодательной власти и местного самоуправления назначаются и формируются в порядке «невыборов», как это было 18-го сентября 2016 года, о хорошем можно только мечтать.Последние известия из Госдумы РФ, Госсобрания-Курултая РБ и СМИ не вселяют радости и оптимизма перед праздником.Но мы надеемся на лучшее и верим, что грядущий год будет лучше.С Новым Годом!Огромная благодарность и признательность от партии «ЯБЛОКО» Станиславу Чайченко, Рустему Мулюкову, Индире Абызбаевой, Надежде Бывальцевой, Любови Коломасовой, Андрею Словохотову, Дарье Поляковой, Илье Кайнову, Лилии Чанышевой и тысячам других женщин, мужчин, юношей и девушек - членам партии "ЯБЛОКО" и её сторонникам, которые участвовали в избирательной кампании 2016 года и в предыдущих, работали на безвозмездной основе агитаторами, наблюдателями, членами с правом решающего и совещательного голоса, которые голосовали за наших кандидатов и за коалиционный список партии.Желаем всем здоровья, стойкости, мужества и успехов всегда, везде и во всём хорошем!Обличение «жуликов и воров», фальсификаторов, защита прав и свобод – дело, безусловно, хорошее.Мы благодарим журналистов Разифа Абдуллина, Наталью Павлову, Максима Курникова, средства массовой информации и интернет ресурсы - "Медиакорсеть", "КоммерсантЪ", "Эхо Москвы в Уфе", "Уфимский Журнал" и др., которые не боялись освещать ход нашей избирательной кампании, "невыборов 18-го сентября" и не боятся публиковать правдивые материалы по подведению их итогов.Уфимская Дёма наглядно показала насколько Госдума РФ и Совет ГО г.Уфа легитимны и состоятельны.УИК, ТИК, ОИК по всей России допустили подобные фальсификации, нарушения закона, прав, свобод и законных интересов граждан!Надо всей России требовать от ЦИК РФ и Президента РФ тщательных реальных проверок фальсификаций и нарушений, признания «выборов» 18-го сентября 2016 года несостоявшимися, депутатов нелегитимными, роспуска советов, Госдумы РФ и назначения перевыборов в период с декабря по март, предварительно приняв единый «Избирательный кодекс РФ» для всех уровней всеобщих и равных выборов.Россия будет свободной и справедливой! С НОВЫМ 2017-м ГОДОМ!