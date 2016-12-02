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Подарки... Проблема номер РАЗ! Ну чо подарить? Соразмерно бюджету, который стремится к нулю... Трусы, носки, часы, кружка, бутылек чего-то... как угодить-то со скромным пенсионерским бюджетом? Не... по мне так лучче - коробка Рафаелло (по скидке в ОКее за 159 рублей)... ни один мужик еще не отказался от райского наслаждения (смеюсь!)... ну и чо уж говорить о деффчонках? Деффчонки Рафаелкам всегдарады! Ох, и вкусные ж они!

Новый...


Стол... Ну тут типа традиционно - салаты-малаты: оливье. шуба, крабовый, грезы, мимоза... на закусь - бутерброды с икрой (а если бюджетно, то со шпротами и соленым огурцом), мандарины.

На горячее - шо доступно - окорочка, свинина, говядина - как правило - в духовке. Чтобы не особо напряжно было - поставил на какое-то время - и свободен!

Выпивка... Шампусик... Вот состарившиеся точно знают - что он нахрен не нужен! Типа только БАХНУТЬ под куранты... А пить его - нельзя! Во всяком случае тот, что доступен нам, неимущим в ценнике за 150-500 рублей...

Пить можно - все остальное - коньяк, вино, водку, виски, ром, этиловый или медицинский (он тоже этиловый) спирт, САМОГОНКУ и даже бражку...

Боярышник - не пробовала, поэтому рекомендаций дать не могу.

На самом деле.

Ничего в эту ночь не происходит. Ночь - как ночь. Уж поверьте. Спросите у смотрителя маяка или у гляциолога в забайкалье - где они в полном и кромешном одиночестве... или даже просто - у промысловиков-охотников в Сибири и Дальнем Востоке... НОЧЬ КАК НОЧЬ. И ничего больше! Просто - смена даты...

Мы сами себе придумали этот праздник. И каждый празднует его - как хочет. ну и... как может)))

И ничего страшного, если кто-то встретит его на рабочем месте или в пути... или - просто НЕ ВСТРЕТИТ!!!

И я рада за тех, кто отпразднует переход от одного года к другому - с великолепным размахом, фейерверками и безудержным весельем!

Всех, таки - с НОВЫМ ГОДОМ, и НОВЫМИ НАДЕЖДАМИ!

А что там будет на самом деле? Ни кому не ведомо...

***

Команда Уфимского Журнала присоединяется с поздравлениям, и желает читателям здоровья, удачи и хорошего настроения!



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  • 1 | 31.12.2016, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Идите на *** всей своей командой.



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  •  
  • 2 | 31.12.2016, 09:36 | Автор: ketrin_2 | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 4163 | Рейтинг: +1249,2
Поздравляю всех с наступлением смены даты!Прикольно,завтра уже 2017ы



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1

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  • 3 | 31.12.2016, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А не могли что нибудь другое разместить чем эту пошлятину, которую называете статьей? Вы разве не видите, что ее написал больной человек с больным самомнением Плесните ей боярышника и пусть спит, проснется еще налейте.



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4

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  • 4 | 31.12.2016, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Команда Уфимского Журнала

---------- Команда скептиков и тараканов.



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  • 5 | 31.12.2016, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Не статья, а какой то клубок обид и комплексов на неудачную жизнь.
Тьфу!



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  • 6 | 31.12.2016, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Боярышник - не пробовала, поэтому рекомендаций дать не могу.

На самом деле.

Ничего в эту ночь не происходит. Ночь - как ночь. Уж поверьте. Спросите у смотрителя маяка или у гляциолога в забайкалье - где они в полном и кромешном одиночестве... или даже просто - у промысловиков-охотников в Сибири и Дальнем Востоке... НОЧЬ КАК НОЧЬ. И ничего больше! Просто - смена даты...
--------------------------------
В этом вся Кухарка. Никакой радости в жизни.



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3

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  • 7 | 31.12.2016, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Избранный президент США Дональд Трамп будет встречать 2017 год в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), сообщает The Hill. По информации издания, республиканец пригласил более 800 гостей, в числе которых актер Сильвестр Сталлоне и продюсер Куинси Джонс.

Также компанию Трампу составят его жена Мелания и младший сын Бэррон. Отмечается, что сначала гостям предложат коктейли, потом состоится праздничный ужин и танцы.

30 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин направил поздравительное послание Дональду Трампу, в котором выразил надежду на восстановление конструктивных отношений между Москвой и Вашингтоном. Российский лидер также поздравил действующего президента США Барака Обаму с наступающими праздниками.



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  • 8 | 31.12.2016, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Да уж, любит жути нагнать, даже в такой день. А все равно настроение отличное!
В чудеса надо верить!



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  • 9 | 31.12.2016, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфимский журнал с Новым годом! Кухарке отдельное спасибо. Вы мне очень помогли своей статьёй в журнале.Подпись :чин



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  • 10 | 31.12.2016, 11:48 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 239 | Комментарии: 27697 | Рейтинг: +5387,9
--------------------И я всех поздравляю. Вообще-то каждый год прибавляет забот и хлопот. Думаю, сильно радуются только молодые, у которых ещё много впереди надежд.

==========Вот и нам подарочек! Символичный. На фоне наглости Алекперова-Сечина.==========================================
======================В Уфе с 1 января 2017 года проезд в электротранспорте подешевеет на 2 рубля
С 1 января 2017 года стоимость проезда на трамвае и троллейбусе в Уфе за наличный расчёт будет снижена с 22 до 20 рублей, сообщили ГОРОБЗОР. РУ в пресс-службе уфимской мэрии.
18
Такой подарок уфимцам Муниципальное управление электротранспорта столицы Башкирии решило сделать в связи с 80-й годовщиной своего образования.



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  • 11 | 31.12.2016, 12:07 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 6 | Комментарии: 7254 | Рейтинг: -1448
10 | 31.12.2016, 11:48 | Автор: юнг
Публикации: 239 | Комментарии: 27685 | Рейтинг: +5386,1

--------------------И я всех поздравляю. Вообще-то каждый год прибавляет забот и хлопот. Думаю, сильно радуются только молодые, у которых ещё много впереди надежд.

==========Вот и нам подарочек! Символичный. На фоне наглости Алекперова-Сечина.==========================================

======================В Уфе с 1 января 2017 года проезд в электротранспорте подешевеет на 2 рубля
С 1 января 2017 года стоимость проезда на трамвае и троллейбусе в Уфе за наличный расчёт будет снижена с 22 до 20 рублей, сообщили ГОРОБЗОР. РУ в пресс-службе уфимской мэрии.
18
Такой подарок уфимцам Муниципальное управление электротранспорта столицы Башкирии решило сделать в связи с 80-й годовщиной своего образования.
___________________________________________________
Бензин на Башнефти тоже вроде немного понизился?
Вчера проезжал мимо, не заправлялся, а ценник увидел, я 95-м заправляюсь. Может показалось, по вроде на 50 копеек.



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  • 12 | 31.12.2016, 12:13 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 239 | Комментарии: 27697 | Рейтинг: +5387,9
Тут в чем загвоздка. Вроде в стране рыночные отношения. Но, на бумаге. И Хамитов, не побоюсь-пусть подаёт на меня в суд, нагло использует своё должностное положение,препятствуя свободной тоговле.
=====Поясню- В Татарии цены на ГСМ ниже и Татнефть охотно продвигает свои заправки в РБ. Но, как мне сообщили, все (!!!) заявки на новые заправки Татнефти активно гасятся в администрации Хамитова.
В любой Венесуэле за такое можно вылететь из кресла за решетку и на нары. Чего я активно желаю дорогому Рустему Закиевичу!



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  • 13 | 31.12.2016, 12:15 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 27 | Комментарии: 24349 | Рейтинг: -534,2
Спасибо, и вас также всех!



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0

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  • Участник
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  • 14 | 31.12.2016, 12:16 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 27 | Комментарии: 24349 | Рейтинг: -534,2
Команда Уфимского Журнала присоединяется с поздравлениям, и желает читателям здоровья, удачи и хорошего настроения!
-----------------------
Спасибо!
Команда - это кто, может откроетесь? ведь не знаю кому спасибкать!



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  • 15 | 31.12.2016, 12:19 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 239 | Комментарии: 27697 | Рейтинг: +5387,9
======================А ведь не зря получили пендель 6 разведчиков ГРУ. Хотя, наказывать то надо их начальника галерного.
Ведь что удумали- почище бомбардировки:

"Российский код" Grizzly Steppe нашли в электросетях США: об обнаружении кода, характерного для хакерских атак из России, сообщила электрокомпания штата Вермонт, передает Reuters. При этом Washington Post утверждает, что чиновники заподозрили хакеров в попытке атаковать электросети США. В компании уточняют, что вредоносный код найден лишь в одном ноутбуке, который не подсоединен к системам управления электросетями.

В сообщении руководства электросетей города Бурлингтон говорится: "Мы предприняли немедленные меры с тем, чтобы изолировать ноутбук, и уведомили федеральных представителей об этой находке. Наша команда работает в сотрудничестве с ними, чтобы установить источник заражения и предотвратить проникновение в другие системы".

Городские чиновники сообщили, что Нацбезопасность уведомила электросетевые компании страны о необходимости проверки компьютеров на вредоносный код в ночь на четверг - то есть на сутки раньше, чем был выпущен открытый отчет о характерных следах двух команд российских хакеров.

Цель атаки выясняется. WP указывает, что вмешательство в электросети может причинить серьезный ущерб и даже привести к жертвам, если будут затронуты сети медицинских учреждений и экстренных служб.

WP напоминает, что в 2015 году российских хакеров уже подозревали в атаке на электросети на Украине.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/31dec2016/steppelectro.html



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1

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  • 16 | 31.12.2016, 12:29 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 239 | Комментарии: 27697 | Рейтинг: +5387,9
Боярышник - не пробовала, поэтому рекомендаций дать не могу.

===============С медицинской точки зрения боярышник, как и пустырник, как и перцовая настойка, как и "Шипр" в умеренных дозах (до 100,0) кроме пользы ничего не приносят. Более того, у таких, умеренно употребляющих, частота инфарктов в несколько раз ниже.



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  • 17 | 31.12.2016, 12:33 | Автор: Зулия | На сайте
    Публикации: 27 | Комментарии: 24349 | Рейтинг: -534,2
16 | 31.12.2016, 12:29 | Автор: юнг | На сайте

"Шипр" внутрь не пей, еврейский одеколон, даже если ничего вредного не намешано, из патриотических побуждений например употребляй для чистки унитазов,



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  • 18 | 31.12.2016, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поздравляю всех с наступлением смены даты!Прикольно,завтра уже 2017ы
-------------------
Пол-десятого, Катя уже еле языком ворочает.... с Новым Годом!!!!!!



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2

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  • 19 | 31.12.2016, 12:42 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 239 | Комментарии: 27697 | Рейтинг: +5387,9
17 | 31.12.2016, 12:33 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 27 | Комментарии: 24348 | Рейтинг: -534,5
16 | 31.12.2016, 12:29 | Автор: юнг | На сайте

"Шипр" внутрь не пей, еврейский одеколон,

============="еврейки очень страстные"......(.Из книмжек.)...



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  • 20 | 31.12.2016, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Американцы спели российский гимн в память о жертвах крушения Ту-154‍.

Участники хора Шиллеровского института исполнили национальный гимн России у входа в Генконсульство России в Нью-Йорке в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154.

Соответствующее видео было опубликовано на канале Schiller Institute
в YouTube.



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