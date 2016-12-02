Стол... Ну тут типа традиционно - салаты-малаты: оливье. шуба, крабовый, грезы, мимоза... на закусь - бутерброды с икрой (а если бюджетно, то со шпротами и соленым огурцом), мандарины.
На горячее - шо доступно - окорочка, свинина, говядина - как правило - в духовке. Чтобы не особо напряжно было - поставил на какое-то время - и свободен!
Выпивка... Шампусик... Вот состарившиеся точно знают - что он нахрен не нужен! Типа только БАХНУТЬ под куранты... А пить его - нельзя! Во всяком случае тот, что доступен нам, неимущим в ценнике за 150-500 рублей...
Пить можно - все остальное - коньяк, вино, водку, виски, ром, этиловый или медицинский (он тоже этиловый) спирт, САМОГОНКУ и даже бражку...
Боярышник - не пробовала, поэтому рекомендаций дать не могу.
На самом деле.
Ничего в эту ночь не происходит. Ночь - как ночь. Уж поверьте. Спросите у смотрителя маяка или у гляциолога в забайкалье - где они в полном и кромешном одиночестве... или даже просто - у промысловиков-охотников в Сибири и Дальнем Востоке... НОЧЬ КАК НОЧЬ. И ничего больше! Просто - смена даты...
Мы сами себе придумали этот праздник. И каждый празднует его - как хочет. ну и... как может)))
И ничего страшного, если кто-то встретит его на рабочем месте или в пути... или - просто НЕ ВСТРЕТИТ!!!
И я рада за тех, кто отпразднует переход от одного года к другому - с великолепным размахом, фейерверками и безудержным весельем!
Всех, таки - с НОВЫМ ГОДОМ, и НОВЫМИ НАДЕЖДАМИ!
А что там будет на самом деле? Ни кому не ведомо...
***
Команда Уфимского Журнала присоединяется с поздравлениям, и желает читателям здоровья, удачи и хорошего настроения!
Новый...
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