Новый... ...

Подарки... Проблема номер РАЗ! Ну чо подарить? Соразмерно бюджету, который стремится к нулю... Трусы, носки, часы, кружка, бутылек чего-то... как угодить-то со скромным пенсионерским бюджетом? Не... по мне так лучче - коробка Рафаелло (по скидке в ОКее за 159 рублей)... ни один мужик еще не отказался от райского наслаждения (смеюсь!)... ну и чо уж говорить о деффчонках? Деффчонки Рафаелкам всегдарады! Ох, и вкусные ж они!Стол... Ну тут типа традиционно - салаты-малаты: оливье. шуба, крабовый, грезы, мимоза... на закусь - бутерброды с икрой (а если бюджетно, то со шпротами и соленым огурцом), мандарины.На горячее - шо доступно - окорочка, свинина, говядина - как правило - в духовке. Чтобы не особо напряжно было - поставил на какое-то время - и свободен!Выпивка... Шампусик... Вот состарившиеся точно знают - что он нахрен не нужен! Типа только БАХНУТЬ под куранты... А пить его - нельзя! Во всяком случае тот, что доступен нам, неимущим в ценнике за 150-500 рублей...Пить можно - все остальное - коньяк, вино, водку, виски, ром, этиловый или медицинский (он тоже этиловый) спирт, САМОГОНКУ и даже бражку...Боярышник - не пробовала, поэтому рекомендаций дать не могу.На самом деле.Ничего в эту ночь не происходит. Ночь - как ночь. Уж поверьте. Спросите у смотрителя маяка или у гляциолога в забайкалье - где они в полном и кромешном одиночестве... или даже просто - у промысловиков-охотников в Сибири и Дальнем Востоке... НОЧЬ КАК НОЧЬ. И ничего больше! Просто - смена даты...Мы сами себе придумали этот праздник. И каждый празднует его - как хочет. ну и... как может)))И ничего страшного, если кто-то встретит его на рабочем месте или в пути... или - просто НЕ ВСТРЕТИТ!!!И я рада за тех, кто отпразднует переход от одного года к другому - с великолепным размахом, фейерверками и безудержным весельем!Всех, таки - с НОВЫМ ГОДОМ, и НОВЫМИ НАДЕЖДАМИ!А что там будет на самом деле? Ни кому не ведомо...***