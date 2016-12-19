Исторические картинки. Новогоднее поздравление Уфимского наместника

Наступил Новый, 2017-й, год. С праздником, уважаемые Читатели, любители уфимской старины! За новогоднюю ночь Вы слышали разные поздравления. Теперь Вас поздравляет Уфимский наместник барон Осип Андреевич Игельстром.Портрет работы Левицкого из Гатчинского дворца (Википедия). Кстати, в этом году, 7 мая исполнится 280 лет со дня рождения барона, с 1782 года графа О.А. Игельстрома (Otto Heinrich Graf Igelström, 1737 – 1823), российского государственного деятеля.Родом из Прибалтики. С Семилетней войны на военной службе, воевал с турками, взял Аккерман. Когда был присоединён Крым, Потёмкин именно его отправил в Россию с пленным последним крымским ханом Шагин-Гиреем. Бурную биографию Игельстрома Читатель найдёт в интернете.А в 1784 году он был назначен наместником Симбирским и Уфимским. Игельстром находился в чине Генерал-Поручика, являлся кавалером нескольких орденов. И оказался в нашей благословенной Уфе.Если мы перенесёмся на 230 лет назад, то новый 1787-й год мы встречали бы вместе с Уфимским наместником, бароном О.А. Игельстромом. Несмотря на прошедшие века, есть много параллелей. В Уфе только что прошли выборы, правда, дворянские. Голосовали без обмана.Вытянувшись во фрунт, слушаем Господина Уфимского Наместника:«Наступление новаго 1787 года у нас, в Уфе с Божиею помощию ознаменовано благополучным окончанием дворянских выборов, уже вторых в нашем наместничестве, и сим вторительным торжеством усугублено наступление новаго лета благости господней.Накануне сего дня мы, Уфимские жители, т. е. 31 Декабря, встречаем новый год так, как небывало в прежние время никогда, не банкетами и прочим тому подобным, а молитвою, ибо на сей день в г. Уфе, по особому распоряжению во всех церквах в 12 часов ночи началось всеночное бдение, точно так как это обыкновенно бывает в день светлаго Христова Воскресения, и как известно установлено было и праздновалось при Государе Петре Великом наступление новаго 1700 года в великом царствующем граде Москве. – Так совершилось ныне у нас в Уфе, и все отслушавши в церквах богослужение друг друга с новым годом поздравляли.А на утро 1 Января в 8 часу по полуночи, по всему городу ездили трубачи от драгунскаго полка и преизрядным игранием на трубах наступление онаго новаго 1787 года возвещали.В 9 часов по полуночи высшие чины наместничества и благородное дворянство начали съезжаться в дом к Его Высокопревосходительству Уфимскому Наместнику, Господину Генерал-Поручику и Кавалеру Игельстрому, и тогда все сии персоны собрались в тронной зале, ожидая выхода Его Высокопревосходительства Господина Генерал-Поручика и Кавалера».А проживал барон Игельстром в особняке на крутом обрыве Белой, где ныне стоит Дом Правительства. Но продолжим…«По выходе же и по принятии поздравлений с наступившим новым годом, оный Господин Уфимский Наместник, Генерал-Поручик и Кавалер поздравив благородное дворянство с окончанием выборов обратился таковою речью:"Господа благородное дворянство Уфимского наместничества! Сей день наступившаго новаго года есть сугубое торжество, для нас как христиан и как верно подданных Ея Императорскаго Величества Всемилостивейшей Государыне нашей. Нет выше того доверия, какое дано Ею благородному и высокому сословию дворян чрез право выборов из среды своей во все общественныя должности. Надеюсь господа высокое дворянство, что вы всегда цените, высокую на Вас милость Ея Императорскаго Величества, и в настояшия как и в предыдушия выборы явили себя достойными высокаго доверия Нашея Всемилостивейшия Монархини, явили себя достойными Вашего высокаго звания, и в избрании лиц на должности руководились чистою совестью, а не лицеприятием.Одним словом я уверен, что лица вами, господа благородное дворянство, избраны на все должности лучшия, как это велит вам ваше высокая честь, ваше звание и долг присяги. Вы, господа благородное дворянство, конечно особое обратили внимание на лиц, от которых будет по избрании вашему зависить суд и полиция, а ведь полицейская власть стоит всего ближе ко всем сословиям, полицейская власть, охраняя спокойствие должна быть другом гражданства и охранителем, только при честной полиции и понимающей свой долг возможны благоденствие и правда; такова воля на это Ея Императорскаго Величества Всемилостивейшей Государыни Нашей, мною вам, господа, пред началом выборов высказанная; надеюсь, господа благородное дворянство, что так как об этом указано нам Ея Императорским Величеством было, есть и впредь будет, везде при избрании вами лиц, коим вверяется суд и полиция».Вот какую роль правоохранительным органам уделяли уфимские власти 230 лет назад. Без «честной полиции» никуда…«Позвольте ж господа благородное дворянство благодарить Вас за все вами совершенное, я уверен, по совести; Вы изъявили Г. Б. Д. желание пожертвовать в пользу народных училищ, об этом я уже донес Ея Императорскому Величеству. Не мне благодарить вас, господа: пресвещение народа – дело великое, сам народ возблагодарит вас. Господа! сей день для нас новый год, воскреснем же в новом году новыми силами для исполнения лежащих на каждом из нас обязанностей, как християне и как Русские, с чистою правдою пред Богом и Всемилостивыйшею Государынею нашею".За тем все находящияся персоны по приглашению Его Высокопревосходительства Господина Наместника Генерал-Поручика и Кавалера отправились в соборную церковь, где при великом стечении народа всех сословии отправлена Божественная литургия и молебное пение».По современному, от Дома Правительства колонна чёрных джипов, пардон, изящных экипажей, отправилась к Монументу Дружбы, где стоял Смоленский собор. Спускались по улице Ильинской, нонче Валиди. Ну, а затем, как всегда, салат оливье!«В тот же день в 2 ½ часа по полудни был обед в доме Его Высокопревосходительства Господина Наместника для высших чинов и дворянства обоего пола, а вечером того же дня большой банкет был дан от дворянства в доме Г. Секунд-Майора Пекарского; сей банкет почтили своим присутствием Его Высокопревосходительство Господин Наместник, все высшие чины и дворянство».Сообщил Руф Игнатьев в 1866 году, а я в наступившем 2017-м году,