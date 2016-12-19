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Исторические картинки. Новогоднее поздравление Уфимского наместника

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Наступил Новый, 2017-й, год. С праздником, уважаемые Читатели, любители уфимской старины! За новогоднюю ночь Вы слышали разные поздравления. Теперь Вас поздравляет Уфимский наместник барон Осип Андреевич Игельстром.

Исторические картинки. Новогоднее поздравление Уфимского наместника


Портрет работы Левицкого из Гатчинского дворца (Википедия). Кстати, в этом году, 7 мая исполнится 280 лет со дня рождения барона, с 1782 года графа О.А. Игельстрома (Otto Heinrich Graf Igelström, 1737 – 1823), российского государственного деятеля.

Родом из Прибалтики. С Семилетней войны на военной службе, воевал с турками, взял Аккерман. Когда был присоединён Крым, Потёмкин именно его отправил в Россию с пленным последним крымским ханом Шагин-Гиреем. Бурную биографию Игельстрома Читатель найдёт в интернете.

А в 1784 году он был назначен наместником Симбирским и Уфимским. Игельстром находился в чине Генерал-Поручика, являлся кавалером нескольких орденов. И оказался в нашей благословенной Уфе.

Если мы перенесёмся на 230 лет назад, то новый 1787-й год мы встречали бы вместе с Уфимским наместником, бароном О.А. Игельстромом. Несмотря на прошедшие века, есть много параллелей. В Уфе только что прошли выборы, правда, дворянские. Голосовали без обмана.

Вытянувшись во фрунт, слушаем Господина Уфимского Наместника:

«Наступление новаго 1787 года у нас, в Уфе с Божиею помощию ознаменовано благополучным окончанием дворянских выборов, уже вторых в нашем наместничестве, и сим вторительным торжеством усугублено наступление новаго лета благости господней.

Накануне сего дня мы, Уфимские жители, т. е. 31 Декабря, встречаем новый год так, как небывало в прежние время никогда, не банкетами и прочим тому подобным, а молитвою, ибо на сей день в г. Уфе, по особому распоряжению во всех церквах в 12 часов ночи началось всеночное бдение, точно так как это обыкновенно бывает в день светлаго Христова Воскресения, и как известно установлено было и праздновалось при Государе Петре Великом наступление новаго 1700 года в великом царствующем граде Москве. – Так совершилось ныне у нас в Уфе, и все отслушавши в церквах богослужение друг друга с новым годом поздравляли.

А на утро 1 Января в 8 часу по полуночи, по всему городу ездили трубачи от драгунскаго полка и преизрядным игранием на трубах наступление онаго новаго 1787 года возвещали.

Исторические картинки. Новогоднее поздравление Уфимского наместника


В 9 часов по полуночи высшие чины наместничества и благородное дворянство начали съезжаться в дом к Его Высокопревосходительству Уфимскому Наместнику, Господину Генерал-Поручику и Кавалеру Игельстрому, и тогда все сии персоны собрались в тронной зале, ожидая выхода Его Высокопревосходительства Господина Генерал-Поручика и Кавалера».

А проживал барон Игельстром в особняке на крутом обрыве Белой, где ныне стоит Дом Правительства. Но продолжим…

«По выходе же и по принятии поздравлений с наступившим новым годом, оный Господин Уфимский Наместник, Генерал-Поручик и Кавалер поздравив благородное дворянство с окончанием выборов обратился таковою речью:

"Господа благородное дворянство Уфимского наместничества! Сей день наступившаго новаго года есть сугубое торжество, для нас как христиан и как верно подданных Ея Императорскаго Величества Всемилостивейшей Государыне нашей. Нет выше того доверия, какое дано Ею благородному и высокому сословию дворян чрез право выборов из среды своей во все общественныя должности. Надеюсь господа высокое дворянство, что вы всегда цените, высокую на Вас милость Ея Императорскаго Величества, и в настояшия как и в предыдушия выборы явили себя достойными высокаго доверия Нашея Всемилостивейшия Монархини, явили себя достойными Вашего высокаго звания, и в избрании лиц на должности руководились чистою совестью, а не лицеприятием.

Одним словом я уверен, что лица вами, господа благородное дворянство, избраны на все должности лучшия, как это велит вам ваше высокая честь, ваше звание и долг присяги. Вы, господа благородное дворянство, конечно особое обратили внимание на лиц, от которых будет по избрании вашему зависить суд и полиция, а ведь полицейская власть стоит всего ближе ко всем сословиям, полицейская власть, охраняя спокойствие должна быть другом гражданства и охранителем, только при честной полиции и понимающей свой долг возможны благоденствие и правда; такова воля на это Ея Императорскаго Величества Всемилостивейшей Государыни Нашей, мною вам, господа, пред началом выборов высказанная; надеюсь, господа благородное дворянство, что так как об этом указано нам Ея Императорским Величеством было, есть и впредь будет, везде при избрании вами лиц, коим вверяется суд и полиция».

Вот какую роль правоохранительным органам уделяли уфимские власти 230 лет назад. Без «честной полиции» никуда…

«Позвольте ж господа благородное дворянство благодарить Вас за все вами совершенное, я уверен, по совести; Вы изъявили Г. Б. Д. желание пожертвовать в пользу народных училищ, об этом я уже донес Ея Императорскому Величеству. Не мне благодарить вас, господа: пресвещение народа – дело великое, сам народ возблагодарит вас. Господа! сей день для нас новый год, воскреснем же в новом году новыми силами для исполнения лежащих на каждом из нас обязанностей, как християне и как Русские, с чистою правдою пред Богом и Всемилостивыйшею Государынею нашею".

За тем все находящияся персоны по приглашению Его Высокопревосходительства Господина Наместника Генерал-Поручика и Кавалера отправились в соборную церковь, где при великом стечении народа всех сословии отправлена Божественная литургия и молебное пение».

Исторические картинки. Новогоднее поздравление Уфимского наместника


По современному, от Дома Правительства колонна чёрных джипов, пардон, изящных экипажей, отправилась к Монументу Дружбы, где стоял Смоленский собор. Спускались по улице Ильинской, нонче Валиди. Ну, а затем, как всегда, салат оливье!

«В тот же день в 2 ½ часа по полудни был обед в доме Его Высокопревосходительства Господина Наместника для высших чинов и дворянства обоего пола, а вечером того же дня большой банкет был дан от дворянства в доме Г. Секунд-Майора Пекарского; сей банкет почтили своим присутствием Его Высокопревосходительство Господин Наместник, все высшие чины и дворянство».

Сообщил Руф Игнатьев в 1866 году, а я в наступившем 2017-м году,

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 01.01.2017, 11:10 | Автор: юнг
    Публикации: 239 | Комментарии: 27720 | Рейтинг: +5393
"......Но благодаря труду и упорству мы сделали важные шаги вперед, - отметил руководитель Башкирии.
По мнению Хамитова, главным и бесценным капиталом региона является дружба народов и общая история, а также многоцветие культур и традиций.

- Это наша сила и залог будущих достижений, - заключил глава республики.

===============Ну, вот видите! Как всё замечательно. Ура, товарищи!



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  • 2 | 01.01.2017, 11:11 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 223 | Комментарии: 1262 | Рейтинг: +680,7
С Новым 2017 Годом!!! Желаю в новом году всем здоровья, вам и вашим близким, взаимопонимания, успехов, цените и уважайте друг друга, и всего самого наилучшего и нового, но без путина!!!



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  • 3 | 01.01.2017, 12:05 | Автор: юнг
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"Жюри приготовилось смеяться над этой тёткой из села, но она порвала зал"

============Смотрите на ютубе--Не пожалеете!



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  • 4 | 01.01.2017, 12:15 | Автор: юнг
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Все плакали когда он пел (помолимся за родителей)=ютуб.



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  • 5 | 01.01.2017, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть эта физиономия , в телевизоре, о уходящем 17м очередном нелёгком годе, больше никогда не появится. И пусть сбудутся мечты 86% граждан России. И пусть истинный рейтинг материализуется в победу добра над злом.



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  • 6 | 01.01.2017, 12:40 | Автор: юнг
    Публикации: 239 | Комментарии: 27720 | Рейтинг: +5393
"Когда эта бабуля села за пианино, все смеялись Но когда она начала играть".......................



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  • 7 | 01.01.2017, 12:59 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 223 | Комментарии: 1262 | Рейтинг: +680,7
Если ты живешь в загнившей Америке и если ты пенсионер, и если ты считаешь, что тебе нужна какая то гуманитарная помощь, то пожалуйста:

https://youtu.be/eVDDuM8Kc0E

Вот как то так там помогают, как то так.....



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  • 8 | 01.01.2017, 13:03 | Автор: Штирлиц мл.
    Публикации: 50 | Комментарии: 1215 | Рейтинг: +218,1
У меня одного голова болит? )))



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  • 9 | 01.01.2017, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
8 | 01.01.2017, 13:03 | Автор: Штирлиц мл. | На сайте
Публикации: 50 | Комментарии: 1214 | Рейтинг: +217,3
У меня одного голова болит? )))
_________________
Возможно!
У авторов предшествовавших Вашему постов болеть просто нечему - разве, что печень даёт о себе знать излишним выделением жёлчи.
А у Юнга ещё не прошла предновогодняя горячка! Правда, белая...
А всех адекватных людей поздравляю с наступившим Новым 2017 годом!



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  • 10 | 01.01.2017, 13:23 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1401 | Комментарии: 52832 | Рейтинг: +11412,9
9 | 01.01.2017, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
печень даёт о себе знать излишним выделением жёлчи.
______________________
Это заметно, девятый....



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  • 11 | 01.01.2017, 13:29 | Автор: Штирлиц мл.
    Публикации: 50 | Комментарии: 1215 | Рейтинг: +218,1
---Пусть эта физиономия , в телевизоре, о уходящем 17м очередном нелёгком годе, больше никогда не появится. И пусть сбудутся мечты 86% граждан России. И пусть истинный рейтинг материализуется в победу добра над злом.
---

Блин, запутано всё как-то, но последние 24 часа за поздравления всех поддерживаю!



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  • 12 | 01.01.2017, 14:04 | Автор: юнг
    Публикации: 239 | Комментарии: 27720 | Рейтинг: +5393
8 | 01.01.2017, 13:03 | Автор: Штирлиц мл.
Публикации: 50 | Комментарии: 1215 | Рейтинг: +218
У меня одного голова болит? )))


==============А у меня не болит. Надо употреблять только самодельный алкоголь. Ибо-кругом обман!



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  • 13 | 01.01.2017, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем микроблоге в Twitter решение российского лидера Владимира Путина не высылать американских дипломатов из России в ответ на аналогичный шаг Вашингтона.

Он назвал действия Путина «отличным ходом». «Я всегда знал, что он очень умный!» — написал Трамп.



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  • 14 | 01.01.2017, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 01.01.2017, 13:23 | Автор: Кухарка
Публикации: 1401 | Комментарии: 52830 | Рейтинг: +11412,8
9 | 01.01.2017, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
печень даёт о себе знать излишним выделением жёлчи.
______________________
Это заметно, девятый....
======================
Десятая, вот чья бы корова мычала...



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  • 15 | 01.01.2017, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 01.01.2017, 14:04 | Автор: юнг
Публикации: 239 | Комментарии: 27720 | Рейтинг: +5392,9
8 | 01.01.2017, 13:03 | Автор: Штирлиц мл.
Публикации: 50 | Комментарии: 1215 | Рейтинг: +218
У меня одного голова болит? )))


==============А у меня не болит. Надо употреблять только самодельный алкоголь. Ибо-кругом обман!
_____________________
У тебя просто нечему в голове болеть - там у тебя кость одна!



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  • 16 | 01.01.2017, 14:45 | Автор: Батыр
    Публикации: 0 | Комментарии: 3030 | Рейтинг: -171,3
Как найти Михаила Роднова ,кто подскажет адрес ?



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  • # 17 | 01.01.2017, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 18 | 01.01.2017, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 01.01.2017, 14:45 | Автор: Батыр | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 3030 | Рейтинг: -171,3

Как найти Михаила Роднова ,кто подскажет адрес ?
_________________________________
Тебе же написали - приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»



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  • 19 | 01.01.2017, 14:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самолет авиации ВМС Южной Кореи Lockheed P-3CK случайно сбросил противокорабельные ракеты "Гарпун", торпеду и глубинные мины во время полета над Японским морем, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военных.



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  • 20 | 01.01.2017, 14:59 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 3591 | Рейтинг: -635,5
Страна погрузилась в девятидневный хаос. Дай Господи силы пережить эти дни без потерь.



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