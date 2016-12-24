Статистика с намеком на фальшивую перепись

В 2016 году в Башкирии самыми популярными мальчиками были Артёмы.Среди женских имён лидировали Арины.За минувший год в Башкирии родилось около 50 тысяч детей.ИА «Медиакорсеть» подготовило список самых популярных имен новорожденных.Родители от необычных имен перешли к более традиционным.В 2016 году мальчиков чаще всего называли Артём, Тимур, Кирилл, Амир, Данил, Роман, Егор, Александр, Матвей, Максим, Эмиль, Артур, Дмитрий, Ярослав.Женские имена стали также более привычными.Среди девочек больше всего зарегистрировано Арин, Софий, Самир, Викторий, Анастасий, Полин, Валерий, Азалий, Милан, Диан, Марий и Елизавет.***Стали известны результаты всероссийской переписи населения 2010 года, касающиеся национального состава Башкирии. Они говорят о повторении фальсификаций 2002 года.Как известно, этнократический режим прежнего главы республики Муртазы Рахимова, с помощью привычных административных рычагов и фальсификаций, намеревался вывести башкир РБ на первое место в республике по численности. Так, при проведении переписи 2002 года по всем государственным СМИ и, прежде всего, по телевидению, велась активная и агрессивная пропаганда, призванная убедить татар Башкирии, что они не татары, а башкиры. Самое главное – переписчиков обязали с помощью различных ухищрений татар записывать башкирами.В результате подобных манипуляций сознанием населения и прямых фальсификаций при проведении переписи, доля «башкирского населения» Башкирии возросла с 21.9% в 1989 году, до 29, 8% в 2002 году. Одновременно, доля татарского населения снизилась с 28.4% в 1989 году, до 24.1% по результатам переписи 2002 года. По расчетам специалистов, с учетом всех факторов (естественный прирост, приток татарского населения из стран ближнего зарубежья и т.д.), численность татар между переписями 1989 и 2002 годов уменьшилась примерно на 300 тысяч человек. Конечно, они не вымерли или эмигрировали, а искусственно пополнили ряды башкир. Так башкиры, вместо татар, оказались вторым по численности народом республики. Это был первый этап полной башкиризации республики.Согласно планам башкирской этнократии, перепись 2010 года должна была вывести башкир уже на первое место в республике по численности. Само собой разумеется, за счет татарского населения. Так, работавший тогда государственным советником президента Сергей Лаврентьев, в интервью ИА Интерфакс заранее огласил новую долю башкир в республике. Она, якобы, равна 41%!!!«По всей Уфимской губернии, в составе которой тогда были Златоустовский, Уфимский, Стерлитамакский, Белебеевский, Бирский и Мензелинский уезды, 41% населения говорил на башкирском, 8,4% – на татарском, 1% – на мишарском и 1,8% – на тептярском языках. Эти показатели очень близки к совокупному показателю численности башкир и татар в современной Башкирии», — заявил он тогда.Если бы эти планы башкирских националистов во власти претворились в жизнь, доля татар в республике опустилась бы до 10-12% (совместная доля татар и башкир в республике немногим более 50%). А это значит, что численность татар в республике с 1 млн 121 тысячи в 1989 году упала бы до 400-500 тысяч человек. Это – без учета естественных факторов роста численности народа.Осуществлению этих преступных планов помешала только смена президента в республике. Хотя президент Хамитов также играл на стороне башкирских националистов, заявляя, что «на самом деле мы сейчас вполне научными способами определяем, что диалект, близкий к татарскому, является башкирским языком», и лил воду в мельницу этих националистов, тем не менее, административный ресурс не был нацелен на достижение 41%.16 декабря в «Российской газете» были опубликованы окончательные данные Росстата об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. Данные о национальном составе россиян опубликованы и в других СМИ. Вашему вниманию предлагаются таблицы о национальном составе Татарстана и Башкирии.Как видим, численность татар незначительно увеличилась, а доля башкир, достигнутая искусственно, путем записи татар башкирами при проведении переписи 2002 года, почти не изменилась. Это означает только одно – при проведении переписи 2010 года, масштабы фальсификаций остались на уровне предыдущей переписи.Уважаемые участники Всероссийской переписи населения 2010 года!Как и во всей стране, в Республике Башкортостан завершился ее основной этап — сбор сведений о населении. Переписная кампания в нашей республике прошла при строгом выполнении всех установленных правовых и организационно-нормативных требований. Проделана огромная работа, в ходе которой около 18 тысяч человек привлеченного переписного персонала получили информацию об экономико-демографических характеристиках, жилищных условиях на более чем четырех миллионов жителей республики.Выражаю искреннюю благодарность всему переписному персоналу за добросовестную работу. Благодаря вашим стараниям, проявленному в ходе общения с населением такту, а в отдельных случаях и выдержке, переписная кампания полностью оправдала свой девиз «России важен каждый!»Благодарю штатных сотрудников органов статистики республики, органов исполнительной власти и местного самоуправления, министерств, ведомств, учреждений и организаций, принимавших участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2010 года за ответственное и качественное выполнение возложенных на них задач.Особую благодарность выражаю жителям республики, выполнившим свою общественную обязанность и принявшим участие в переписи. Тем самым вы проявили активную гражданскую позицию и глубокую заинтересованность в дальнейшем развитии нашей страны и улучшении благосостояния и социальных условий жизни всего населения.Для всех нас перепись – не только экономико-статистическое мероприятие большого масштаба, но уже состоявшаяся часть нашей жизни, мы сделали большое дело для страны и своей республики. Оно имеет исключительно важное значение для укрепления экономического могущества нашей страны, дальнейшего развития демократических основ, для сохранения единства и сплоченности нашего народа. Благодаря прошедшей переписи мы сможем объективно оценить наше настоящее и спланировать будущее.