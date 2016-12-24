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Статистика с намеком на фальшивую перепись

  • Опубликовано: natall | 03.01.2017
    Раздел: Новости | Просмотры: 917 | Комментарии: 129
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В 2016 году в Башкирии самыми популярными мальчиками были Артёмы.

Статистика с намеком на фальшивую перепись


Среди женских имён лидировали Арины.

За минувший год в Башкирии родилось около 50 тысяч детей.

ИА «Медиакорсеть» подготовило список самых популярных имен новорожденных.

Родители от необычных имен перешли к более традиционным.

В 2016 году мальчиков чаще всего называли Артём, Тимур, Кирилл, Амир, Данил, Роман, Егор, Александр, Матвей, Максим, Эмиль, Артур, Дмитрий, Ярослав.

Женские имена стали также более привычными.

Среди девочек больше всего зарегистрировано Арин, Софий, Самир, Викторий, Анастасий, Полин, Валерий, Азалий, Милан, Диан, Марий и Елизавет.

МКС
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***

Искусственная республика, фальшивая перепись

Стали известны результаты всероссийской переписи населения 2010 года, касающиеся национального состава Башкирии. Они говорят о повторении фальсификаций 2002 года.

Статистика с намеком на фальшивую перепись


Как известно, этнократический режим прежнего главы республики Муртазы Рахимова, с помощью привычных административных рычагов и фальсификаций, намеревался вывести башкир РБ на первое место в республике по численности. Так, при проведении переписи 2002 года по всем государственным СМИ и, прежде всего, по телевидению, велась активная и агрессивная пропаганда, призванная убедить татар Башкирии, что они не татары, а башкиры. Самое главное – переписчиков обязали с помощью различных ухищрений татар записывать башкирами.

В результате подобных манипуляций сознанием населения и прямых фальсификаций при проведении переписи, доля «башкирского населения» Башкирии возросла с 21.9% в 1989 году, до 29, 8% в 2002 году. Одновременно, доля татарского населения снизилась с 28.4% в 1989 году, до 24.1% по результатам переписи 2002 года. По расчетам специалистов, с учетом всех факторов (естественный прирост, приток татарского населения из стран ближнего зарубежья и т.д.), численность татар между переписями 1989 и 2002 годов уменьшилась примерно на 300 тысяч человек. Конечно, они не вымерли или эмигрировали, а искусственно пополнили ряды башкир. Так башкиры, вместо татар, оказались вторым по численности народом республики. Это был первый этап полной башкиризации республики.

Согласно планам башкирской этнократии, перепись 2010 года должна была вывести башкир уже на первое место в республике по численности. Само собой разумеется, за счет татарского населения. Так, работавший тогда государственным советником президента Сергей Лаврентьев, в интервью ИА Интерфакс заранее огласил новую долю башкир в республике. Она, якобы, равна 41%!!!

«По всей Уфимской губернии, в составе которой тогда были Златоустовский, Уфимский, Стерлитамакский, Белебеевский, Бирский и Мензелинский уезды, 41% населения говорил на башкирском, 8,4% – на татарском, 1% – на мишарском и 1,8% – на тептярском языках. Эти показатели очень близки к совокупному показателю численности башкир и татар в современной Башкирии», — заявил он тогда.

Если бы эти планы башкирских националистов во власти претворились в жизнь, доля татар в республике опустилась бы до 10-12% (совместная доля татар и башкир в республике немногим более 50%). А это значит, что численность татар в республике с 1 млн 121 тысячи в 1989 году упала бы до 400-500 тысяч человек. Это – без учета естественных факторов роста численности народа.

Осуществлению этих преступных планов помешала только смена президента в республике. Хотя президент Хамитов также играл на стороне башкирских националистов, заявляя, что «на самом деле мы сейчас вполне научными способами определяем, что диалект, близкий к татарскому, является башкирским языком», и лил воду в мельницу этих националистов, тем не менее, административный ресурс не был нацелен на достижение 41%.

16 декабря в «Российской газете» были опубликованы окончательные данные Росстата об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. Данные о национальном составе россиян опубликованы и в других СМИ. Вашему вниманию предлагаются таблицы о национальном составе Татарстана и Башкирии.

Статистика с намеком на фальшивую перепись


Как видим, численность татар незначительно увеличилась, а доля башкир, достигнутая искусственно, путем записи татар башкирами при проведении переписи 2002 года, почти не изменилась. Это означает только одно – при проведении переписи 2010 года, масштабы фальсификаций остались на уровне предыдущей переписи.

Карим Яушев, Уфа, Башкирия - Башкортостан

Статистика с намеком на фальшивую перепись


Обращение Президента Республики Башкортостан Р.З.Хамитова

Уважаемые участники Всероссийской переписи населения 2010 года!

Как и во всей стране, в Республике Башкортостан завершился ее основной этап — сбор сведений о населении. Переписная кампания в нашей республике прошла при строгом выполнении всех установленных правовых и организационно-нормативных требований. Проделана огромная работа, в ходе которой около 18 тысяч человек привлеченного переписного персонала получили информацию об экономико-демографических характеристиках, жилищных условиях на более чем четырех миллионов жителей республики.

Выражаю искреннюю благодарность всему переписному персоналу за добросовестную работу. Благодаря вашим стараниям, проявленному в ходе общения с населением такту, а в отдельных случаях и выдержке, переписная кампания полностью оправдала свой девиз «России важен каждый!»

Благодарю штатных сотрудников органов статистики республики, органов исполнительной власти и местного самоуправления, министерств, ведомств, учреждений и организаций, принимавших участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2010 года за ответственное и качественное выполнение возложенных на них задач.

Особую благодарность выражаю жителям республики, выполнившим свою общественную обязанность и принявшим участие в переписи. Тем самым вы проявили активную гражданскую позицию и глубокую заинтересованность в дальнейшем развитии нашей страны и улучшении благосостояния и социальных условий жизни всего населения.

Для всех нас перепись – не только экономико-статистическое мероприятие большого масштаба, но уже состоявшаяся часть нашей жизни, мы сделали большое дело для страны и своей республики. Оно имеет исключительно важное значение для укрепления экономического могущества нашей страны, дальнейшего развития демократических основ, для сохранения единства и сплоченности нашего народа. Благодаря прошедшей переписи мы сможем объективно оценить наше настоящее и спланировать будущее.

Президент Республики Башкортостан Р. Хамитов

Уфимский Журнал, 2011 год
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Эксперт
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  • 1 | 03.01.2017, 11:11 | Автор: юнг
    Публикации: 239 | Комментарии: 27772 | Рейтинг: +5399,3
................Печально! Выложив эту статью "мастер Гамбс начинает очередную партию стульев"!
Значит, опять начнётся склока- башнациков. Хотя, может быть это и хорошо.
Волки вот повоют на луну и успокаиваются?



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  • Гость
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  • 2 | 03.01.2017, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Татары переписывались в башкир потому,что к башкирам применялись некоторые льготы при поступлении в вузы , работе в гос органах и т.д.
Вообще отказываться от своей национальности как то низко и позорно.



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  • Эксперт
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  • 3 | 03.01.2017, 11:37 | Автор: юнг
    Публикации: 239 | Комментарии: 27772 | Рейтинг: +5399,3
Ну, что я говорил?==Пошло, поехало! Любимая мозоль нажата!



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  • 4 | 03.01.2017, 11:59 | Автор: Гунн
    Публикации: 206 | Комментарии: 5435 | Рейтинг: +939,4
1 | 03.01.2017, 11:11 | Автор: юнг


========================
................Печально! Выложив эту статью "мастер Гамбс начинает очередную партию стульев"!
Значит, опять начнётся склока- башнациков. Хотя, может быть это и хорошо.
Волки вот повоют на луну и успокаиваются?
=======================

Юнг!
Тебе веток мало, где на всякий лад можно оставить комментарии?

На сайте всего полно: хочешь про папу Карла, про Проханова, про ту - 154, про гибридных воин, про Ялаловское безделие по уборке снега....айда инде. Недостает только про РПЦ, про Гундяева, про муфтия Талгата...

Если не нравится тема про национальны, на-хрена туда лезешь, себя уважаемого унижаешь? Игнорируй всякое, что тебе противно.

С другой стороны, может быть все эти материалы выкладываются очень даже сознательно. Протсо тебя об этом не поставили в известность.
Кто то очень даже умело выкладывает материалы сталкивающие татар и башкир. Сначала про оду нацию, через некоторое время про другую.....и так чередуются. Нужная температура в РБ поддерживается.

Начинаются бодания, тут появляются самозванные арбитры в облике "большого брата", последователи Будановщины, которые поддакивают то одним, то другим..
Потом те самые кадры, которые на волне этих противоречий желали бы уничтожения всякого национального. Только чисто экономические и политические темы, партейные баталии.

Пора уже понять, ничего в башкирии не делается без учета мнения папы карло. Мортазу убрали почему, оборзел, потерял ориентацию, кадры Москвы обозвал варягами.

Поставили Хамитова, с условием, чтобы тот не создал татарам безпроблемное существование. Чтобы татары не высовывались и не смогли повторить похожее с проделками мортазы в адрес Москвы теперь уже из Уфы.

Зри в корень, ЮНГ!



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  • 5 | 03.01.2017, 12:08 | Автор: юнг
    Публикации: 239 | Комментарии: 27772 | Рейтинг: +5399,3
Уважаемый редактор! Может лучше про реактор,
Про любимый минский трактор? Ведь нельзя же, год подряд
То абамами пугают, дескать, подлые, летают,
Киселёвы тоже лают,, и руины говорят.
Мы кой в чем поднаторели - мы же Тушки бьем весь год,
Мы уже собаку съели, если Дима нам не врет.
А хамонов полны груды - мы кидаем в унитаз,
Вот так жизнь! И вдруг Бандера !. Вот те раз, нельзя же так!
Мы не сделали скандала - нам воШдя недоставало.
Настоящих психов мало - вот и нету вожаков.
...
Это всё Проханов старый мутит воду во пруду,
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году.
Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
Тут примчались санитары и зафиксировали нас.
Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек,
Бился в пене параноик, как Кобзон на шабаше:
"Развяжите полотенцы, иноверы, изуверцы,
Нам ведь муторно на сердце, очень плохо на душе!"



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  • 6 | 03.01.2017, 12:18 | Автор: юнг
    Публикации: 239 | Комментарии: 27772 | Рейтинг: +5399,3
Это всё татары -бары мутят воду во пруду,
И бермудский треугольник был башкирами освоен в восемнадцатом году,
Муртаза и сам Хамитов сделать лучше не смогли,
Как хотели нас дурили и кой-чо уже смогли,
Вот опять вы нам задали разобраться, кто умней,
Щас все кинуться бодаться, впереди опять Корней!
Ну и харю здесь потянет вместе с кацем лаять злей!--
Нет, админ, пожалуй. хватит про башкир и про татар,
Ты давай про праздник старый , что -нибудь - и нам налей!



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  • 7 | 03.01.2017, 12:20 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 70 | Комментарии: 5380 | Рейтинг: -1080,5
Очередная склока двух "элит"))



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  • 8 | 03.01.2017, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во времена правления Рахимова районы соревновались, в каком из них больше новорожденных с именем Муртаза.
Ведущие журналисты БСТ восторженно обсуждали эти "новости".



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  • 9 | 03.01.2017, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 03.01.2017, 12:20 | Автор: Сельчанин | На сайте
Публикации: 70 | Комментарии: 5380 | Рейтинг: -1079,9
Очередная склока двух "элит"))
========================

Ат дагалаганда бака ботын кыстыра.

В смысловом переводе, увидев подковывающих лошадь, жаба сует свою лапу, чтобы его лапы тоже подковали.



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  • 10 | 03.01.2017, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
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За то теперь полная Рустемизация Башкортостана.



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  • 11 | 03.01.2017, 13:04 | Автор: Егерь
    Публикации: 2881 | Комментарии: 5803 | Рейтинг: +2592,7
Мустай Карим

Родился 20 октября 1919 года в деревне Кляшево Сафаровской волости Уфимского уезда Уфимской губернии в крестьянской семье.

В августе 1942 года тяжело ранен, около полугода находился в госпиталях. После выздоровления вернулся на передовую в качестве корреспондента фронтовых газет. Был корреспондентом газет «За честь родины» , «Советский воин» на татарском языке

В августе 1944 ст. лейт. М. С. Каримов, кандидат в члены ВКП(б), по национальности башкир !!!!!, удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени.

Член СП СССР с 1940 года. В списке членов и кандидатов в ССП Башкирской АССР по состоянию на 1946 год среди 33 писателей перечисляется Каримов М. С. — крестьянин-середняк, татарин !!!!!, 1919 г.р., член ВЛКСМ, имеет высшее образование

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мустай_Карим

Родился Каримов Мустафа 20 октября 1919 году в ауле Кляш, что находился в Уфимском уезде Сафаровской волости республики Башкирии (сегодня это Башкортостан, Россия). Отец его был татарином !!!!! по национальности и крестьянином из середняков.
http://fb.ru/article/184580/mustay-karimov-biografiya-i-tvor
chestvo#image760769
=========================

Мустай Карим поменял национальность ради карьеры.



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  • 12 | 03.01.2017, 13:17 | Автор: Гунн
    Публикации: 206 | Комментарии: 5435 | Рейтинг: +939,4
11 | 03.01.2017, 13:04 | Автор: Егерь | На сайте


==============
Мустай Карим поменял национальность ради карьеры.
==============


А Хамитов? Ради чего?

Когда первый раз баллотировался в депутаты курултая собственноручно написал, что он татарин. На УЖ даже копия этого листка была приведена (Ой, кем был я вчера...Опубликовано: Администратор | 02.09.2010).



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  • 13 | 03.01.2017, 13:36 | Автор: Зулия
    Публикации: 27 | Комментарии: 24398 | Рейтинг: -535
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
национального состава Башкирии.
Карим Яушев, Уфа, Башкирия - Башкортостан
----------------------------
пустой разговор и пустые хлопоты.

Путин готовит закон о российской нации, не будет тебе ни татар, ни башкир, а будет вся страна числиться россиянами. Тем более, что графу в паспорте упразднили.
А перепись - что она дает? чувство национальной гордости за свой процент национального состава? Там будут и гоблины, и эльфы, и еще напридумают.

Между тем, татары не возмутились готовящимся проектом закона о россиянстве.

Яушев ничего не имеет высказаться. Будет не татарином, а россиянином, как миленький. Промолчит, против Путина ни гу-гу, это вам не травля Рахимова, по одобрению сверху.

С чем и поздравляю, бывший татарин и бывший мурза россиянин Яушев.



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  • 14 | 03.01.2017, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Татары же не нация.
Вот и кочуют туда, где им кушать лучше.
Та в башкиры, то в татары. Скоро все побегут в чуваши.



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2

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  • 15 | 03.01.2017, 13:51 | Автор: Гунн
    Публикации: 206 | Комментарии: 5435 | Рейтинг: +939,4
13 | 03.01.2017, 13:36 | Автор: Зулия

=============
Между тем, татары не возмутились готовящимся проектом закона о россиянстве.
=============


А ты сама как, была против?

Даже против самого мустая, который задолго до этого закона предлагал такое самоназвание? Он же ваш!
Или думаешь, что он внушил и спровоцировал вас?



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1

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  • 16 | 03.01.2017, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 03.01.2017, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Татары же не нация.
Вот и кочуют туда, где им кушать лучше.
Та в башкиры, то в татары. Скоро все побегут в чуваши.
=========================================================
Тебя энкяй о чём просила? Снег убрать со двора, ведь уже до туа-лета не дойти, приходится у порога опо-рожняться. Быстро лопату в зубы и во двор! Да, курам дай и телёнку воды принеси.



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3

  • # 17 | 03.01.2017, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 18 | 03.01.2017, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 03.01.2017, 13:51 | Автор: Гунн | На сайте
Публикации: 206 | Комментарии: 5425 | Рейтинг: +938
13 | 03.01.2017, 13:36 | Автор: Зулия

=============
Между тем, татары не возмутились готовящимся проектом закона о россиянстве.
=============


А ты сама как, была против?

Даже против самого мустая, который задолго до этого закона предлагал такое самоназвание? Он же ваш!
Или думаешь, что он внушил и спровоцировал вас?
========================
Интересно слушать клона
яушева под ником Гунн о Яушеве! Отсвоего имени выступать стесняетесь что ли господин Яушев?



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1

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  • 19 | 03.01.2017, 14:02 | Автор: Зулия
    Публикации: 27 | Комментарии: 24398 | Рейтинг: -535
15 | 03.01.2017, 13:51 | Автор: Гунн | На сайте
Даже против самого мустая, который задолго до этого закона предлагал такое самоназвание? Он же ваш!
-----------------------
Мустай и наш, и ваш, и всехний. Не русский я, но россиянин - позиция вполне определенная - интернационалист. Мустай вроде никогда громко не заявлял, что он гордый татарин.

Может тебя тогда еще не родилось, когда партия взяла курс на слияние граждан в единую социалистическую нацию. Что фактически означало русификацию
Никто не возражал публично, кроме небольшой кучки махровых националистов, хотя их протестов не публиковали. а столичные оппозиционеры не имели ничего против. Они и со слиянием, и без слияния - всегда оставались русскими.



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  • 20 | 03.01.2017, 14:02 | Автор: Зулия
    Публикации: 27 | Комментарии: 24398 | Рейтинг: -535
17 | 03.01.2017, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Статистика с намеком на фальшивую перепись
Опубликовано: natall | 03.01.2017
Раздел: Новости | Просмотры: 114 | Комментарии: 14
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Лариса, Карим бай!

Очередного межнационального срача не будет!
Каникулы!

Все отдыхаем!

Лариса, Карим бай - пошли вы на Х. У. Й!
-----------------------
Щас модерато удалит, спешите видеть



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