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Несвободное общество жаждет времен застоя: Запретить, оштрафовать, наказать

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В Башкирии мужчина возил в багажнике имитацию несчастного Деда Мороза.

Несвободное общество жаждет времен застоя: Запретить, оштрафовать, наказать


В Стерлитамаке на улицах города был замечен на днях весьма приметный автомобиль, из багажника которого торчали красные штаны и валенки, а на заднем стекле виднелся комментарий к данному «натюрморту»: «Дедушка Мороз подарки не донес…»

Фотография этого автомобиля появилась в группе «Типичный Стерлитамаковец» и других соцсетях и вызвала неоднозначные отклики. Некоторые пользователи потребовали, чтобы сотрудники ГИБДД остановили носителя столь черного юмора и оштрафовали его за нарушение общественного новогоднего порядка или хулиганство.

А что думаете вы о таких неоднозначных шутках?

ПроУфу
Оригинал публикации

***

В одной из популярных уфимских групп соцсети ВКонтакте разрозилась любопытная дискуссия, вот лишь пара примеров:

Классно, но...! Как реагировали на такое дети!? Дети этого не поймут, не все, но все же! Так что лучше бы убрать это.

***

За что оштрафовать? Народ, кажется мы возвращаемся во времена "застоя", скоро "активисты" будут требовать штрафовать за то, что вместо автобуса поехал на своем авто или такси, "наши люди ведь в булоШную на такси не ездят". А заодно будем носить сетчатые авоськи, чтобы было видно на какие средства товарищ втаривается и что пьет-ест




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 04.01.2017, 11:15 | Автор: юнг
    Публикации: 239 | Комментарии: 27800 | Рейтинг: +5403
Хулига́нство — грубое нарушение общественного порядка, открытое выражение неуважения к устоявшимся нормам общества.

=====В чём здесь неуважение к нормам-непонятно.

=====Помню, одного мужика задержали за то, что помочился около памятника Ленину (на Горсовете). Привели в РОВД, нашли в кармане билет члена КПСС.
===Извинились и довезли до дома..
Так, что, если мочится член КПСС-то это уже не хулиганство.



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  • # 2 | 04.01.2017, 11:28 | Автор: юнг
    Публикации: 239 | Комментарии: 27800 | Рейтинг: +5403

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  • 3 | 04.01.2017, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Сегодня бенефис одного идиота Юнга?



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  • 4 | 04.01.2017, 11:35 | Автор: Егерь
    Публикации: 2887 | Комментарии: 5807 | Рейтинг: +2593,5
VI документальный фестиваль «Новой газеты»: весь день 4 января — два фильма о Докторе Лизе

Формат фестиваля простой: Один день — один фильм. Каждая картина будет доступна только в свой день, посмотреть фильм можно будет с 0:00—23:59 по московскому времени. Фестиваль в этом году проходит при поддержке «Артдокфеста».

4 ЯНВАРЯ: ДВА ФИЛЬМА О ДОКТОРЕ ЛИЗЕ

«Доктор Лиза» (18+)
2009

«Без швов»
2016

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/31/71054-shesto
y-festival-aktualnogo-dokumentalnogo-kino



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  • 5 | 04.01.2017, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А вырвавшиеся на свободу, самые активные, несмотря на трудности . приобретают новый опыт, знания и способны к прогрессу.

-------------------
Юнг, а что же из вас крысенышей никто в неизвестность и опасность не стремится? Сидите удобно на задницах и клаву долбите. Для вас рай уже наступил?



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  • 6 | 04.01.2017, 11:41 | Автор: юнг
    Публикации: 239 | Комментарии: 27800 | Рейтинг: +5403
Вчера Хакамаду спросили, а что делать с Крымом? Отдать?
Нет, сказала, надо легитимизировать, найти варианты, которые бы устроили обе стороны.=Например,-выплатить приличную компенсацию.
-А где взять деньги?-=А мы же согласились с японцами о совместной деятельности (считай, аренде) Курил. Вот они и готовы отдать кучу денег.

==============Без ложной скромности напомню= ещё 2 года назад я предлагал сдать в аренду Курилы и на эти деньги выкупить Крым. Все- и япошки и украинцы были бы довольны. И с Украиной бы не было войны, не погибли бы тысячи людей за непонятную Малороссию-Лугандонию.



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  • 7 | 04.01.2017, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
И это все, что смогли сегодня накопать? Притянули какое-то название к статье за уши и все. Мда, не густо. Звоните быстрее хозяевам или кто там их представляет, пусть шлют вам материалы, сами вы не можете.



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  • 8 | 04.01.2017, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 04.01.2017, 11:41 | Автор: юнг
Публикации: 239 | Комментарии: 27779 | Рейтинг: +5399,9
Вчера Хакамаду спросили, а что делать с Крымом? Отдать?
Нет, сказала, надо легитимизировать, найти варианты, которые бы устроили обе стороны.=Например,-выплатить приличную компенсацию.
-А где взять деньги?-=А мы же согласились с японцами о совместной деятельности (считай, аренде) Курил. Вот они и готовы отдать кучу денег.

==============Без ложной скромности напомню= ещё 2 года назад я предлагал сдать в аренду Курилы и на эти деньги выкупить Крым. Все- и япошки и украинцы были бы довольны. И с Украиной бы не было войны, не погибли бы тысячи людей за непонятную Малороссию-Лугандонию.
___________________
Хакамада никогда особым умом не отличалась, поэтому нечего гордиться, что высказанная ей глупость ещё раньше поселилась в твоей, Юнг, голове.



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2

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  • 9 | 04.01.2017, 12:40 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 70 | Комментарии: 5383 | Рейтинг: -1081,6
А если бы написал ВВП, сидел бы уже в каталажке))



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  • 10 | 04.01.2017, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 04.01.2017, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 04.01.2017, 11:41 | Автор: юнг
Публикации: 239 | Комментарии: 27779 | Рейтинг: +5399,9
Вчера Хакамаду спросили, а что делать с Крымом? Отдать?
Нет, сказала, надо легитимизировать, найти варианты, которые бы устроили обе стороны.=Например,-выплатить приличную компенсацию.
-А где взять деньги?-=А мы же согласились с японцами о совместной деятельности (считай, аренде) Курил. Вот они и готовы отдать кучу денег.

==============Без ложной скромности напомню= ещё 2 года назад я предлагал сдать в аренду Курилы и на эти деньги выкупить Крым. Все- и япошки и украинцы были бы довольны. И с Украиной бы не было войны, не погибли бы тысячи людей за непонятную Малороссию-Лугандонию.
___________________
Хакамада никогда особым умом не отличалась, поэтому нечего гордиться, что высказанная ей глупость ещё раньше поселилась в твоей, Юнг, голове
********************************
Особый ум, особый склад ума - это такое состояние, которое способно воспринимать только такие понятия как:
отобрать, превратить в лагерьную пыль, поделить, мочить, показать кузькину мать, устраивать кибератаки , пристрелить неугодных режиму, Лугандония, Малороссия, Крымнаш.



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  • # 11 | 04.01.2017, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 12 | 04.01.2017, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
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# 2 | 04.01.2017, 11:28 | Автор: юнг
Публикации: 239 | Комментарии: 27779 | Рейтинг: +5399,9

Комментарий скрыт модератором
__________
Дорогой Юнг!
У меня сегодня на обед тушенная грудка индейки под кисло-сладким соусом( чернослив с капелькой меда) с цветной капустой в сухарях и зерновой кофе "Арабика" собственной обжарки с ложечкой мятного ликера.
При этом мне хорошо известно, что мелеузовская индейка полна лекарственной химии, цветная капуста и ангольская "Арабика" -ГМО, мятный ликер собственного приготовления из французского "Бордо" для консервации содержит производные серы.
Свои знания в области товароведения и технологий переработки продуктов питания никому не впариваю, твердо убежденный в том, что каждый должен учиться жизни своей головой, отвыкая от инфантильной привычки ждать помощи и поучений от окружения.
А вы, позвольте спросить, чем сегодня побалуете свой ЖКТ в обед?
Против всех



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  • 13 | 04.01.2017, 14:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1405 | Комментарии: 52857 | Рейтинг: +11419,7
"Я не знаю ни одной другой страны, где было бы так много людей, готовых ради карьеры, денег и просто так лгать, писать ложные доносы, вести следствие по дутым делам, обвинять людей в том, в чем они невиновны, и выносить заведомо неправосудные приговоры." В. Войнович



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  • 14 | 04.01.2017, 14:20 | Автор: юнг
    Публикации: 239 | Комментарии: 27800 | Рейтинг: +5403
8 | 04.01.2017, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован


==============Без ложной скромности напомню= ещё 2 года назад я предлагал сдать в аренду Курилы и на эти деньги выкупить Крым. Все- и япошки и украинцы были бы довольны. И с Украиной бы не было войны, не погибли бы тысячи людей за непонятную Малороссию-Лугандонию.
___________________
Хакамада никогда особым умом не отличалась, поэтому нечего гордиться, что высказанная ей глупость ещё раньше поселилась в твоей, Юнг, голове.

========================Да ладно, ты за мою голову не переживай.
А, значит, по поводу тысяч погибших в Лугандонии у тебя сожалений нет?



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  • 15 | 04.01.2017, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
========================Да ладно, ты за мою голову не переживай.
А, значит, по поводу тысяч погибших в Лугандонии у тебя сожалений нет?
=====================
Если в какой-то мифической Лугандонии, то не жалко! А если в Луганске, Донецке, Одессее, Украине то очень и очень жалко!



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  • 16 | 04.01.2017, 14:31 | Автор: юнг
    Публикации: 239 | Комментарии: 27800 | Рейтинг: +5403
12 | 04.01.2017, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
________
Дорогой Юнг!
У меня сегодня на обед тушенная грудка индейки под кисло-сладким соусом( чернослив с капелькой меда) с цветной капустой.................................

==============================О бренности
(Масленичная тема для проповеди)
Надворный советник Семен Петрович Подтыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины... Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы, расстилалась целая картина... Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водок, киевская наливка, шатолароз, рейнвейн и даже пузатый сосуд с произведением отцов бенедиктинцев. Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра (3 руб. 40 коп. за фунт), свежая семга и проч.
Подтыкин глядел на все это и жадно глотал слюнки... Глаза его подернулись маслом, лицо покривило сладострастьем...
- Ну, можно ли так долго? - поморщился он, обращаясь к жене. - Скорее, Катя!
Но вот, наконец, показалась кухарка с блинами... Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки... Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он
облил сметаной... Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет!..
Подтыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился... Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот...
Но тут его хватил апоплексический удар.
А. П. Чехов, 1886

=============Так вот, дорогой аноним. Тема интересная. Апоплексического удара тебе не желаю, поэтому (как доктор) сообщаю- что "ограничение калорийности (по данным ВОЗ)-это ключ к долголетию. Пример-овсянка для королевы Англии, возраст которой более 9о лет.
=========Что касается меня- сообщаю -утром кофе со сливками, в обед 30мл.(2 дринка) качественного алкоголя +каша гречневая с кусочками рыбы, свежий морковный сок и компот из садовой малины с облепихой.
Как-то вот так, по-пролетарски!



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  • 17 | 04.01.2017, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, что тайна в твоем "качественном алкоголе"?
По утрам кофе? Да еще со сливками из порошка?
У тебя действительно пролетарски.



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  • 18 | 04.01.2017, 14:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1405 | Комментарии: 52857 | Рейтинг: +11419,7
Это уже официально. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) признала переработанные мясные изделия (подвергшиеся копчению, выдержке, добавлению консервантов или засолке) — канцерогенными (Press release).

Сосиски, колбасы, беконы и ветчины — теперь в том же списке, что и асбест, arsenic (сульфид мышьяка) и табак.

Колбасные изделия — причина онкологических заболеваний.

Комитет ученых и медиков из десяти стран представил доказательства (основанные на 800-ах научных исследованиях), что колбасные изделия провоцируют раковые опухоли.



(Да, я пишу одно и то же, только разными словами. Потому что это очень важная информация).

Не ешьте. Даже интуитивно. Даже осознанно. Просто не ешьте. Ни колбасу, ни сосиски. Они не относятся к «еде человека». И детям не давайте. Это продукт — вор, который отбирает у здоровья больше, чем дает.

Здесь моя статья от 2009 года о колбасе «Наезд на святое». Пожалуйста, прочтите.

Итак, Всемирная Организация Здравоохранения признала пастрами, салями, сосиски и ветчину — канцерогенным продуктом. И что теперь?

Это ввергнет в шок мясоперерабатывающую промышленность и заведения общепита. Это внесет панику в ряды тех, у кого колбаса и сосиски — дежурное блюдо. Это повлечет за собой запрет рекламы ветчины и бекона. Это приведет к изменениям рекомендаций служб здоровья и предупреждениям на упаковках, как на пачках сигарет.

Еще раз.

T-he World Cancer Research Fund (Всемирная организация онкологических исследований) рекомендует исключить колбасные изделия и мясные копченья из меню. Уже не ограничить, заметьте, а исключить.

Как еще перефразировать, чтобы достучаться?

Детям, детям не давайте.



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  • 19 | 04.01.2017, 15:02 | Автор: юнг
    Публикации: 239 | Комментарии: 27800 | Рейтинг: +5403
Успокойся! Если между ушами опилки, никакая информация не изменит сознания ватника.

=Даже пример самой долгожительной Японии, (только морепродукты) никак не повлияет на сознание ватников.



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  • Эксперт
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  • 20 | 04.01.2017, 15:08 | Автор: юнг
    Публикации: 239 | Комментарии: 27800 | Рейтинг: +5403
12 | 04.01.2017, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован

У меня сегодня на обед....
При этом МНЕ хорошо известно, что цветная капуста и ангольская "Арабика" -ГМО,

============Вот это и печально, что ТЕБЕ известно! А ВСЕМУ миру уже давно известно, что вред от ГМО оказался научно необоснованным, также , как и легенда о потеплении и т.п.
============Так, чта.а.а.......не тычьте своим-- "МНЕ ХОРОШО ИЗВЕСТНО"!- С эти утверждением можете просвещать бабушек у подъезда.



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