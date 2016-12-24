Несвободное общество жаждет времен застоя: Запретить, оштрафовать, наказать

В Башкирии мужчина возил в багажнике имитацию несчастного Деда Мороза.В Стерлитамаке на улицах города был замечен на днях весьма приметный автомобиль, из багажника которого торчали красные штаны и валенки, а на заднем стекле виднелся комментарий к данному «натюрморту»: «Дедушка Мороз подарки не донес…»Фотография этого автомобиля появилась в группе «Типичный Стерлитамаковец» и других соцсетях и вызвала неоднозначные отклики. Некоторые пользователи потребовали, чтобы сотрудники ГИБДД остановили носителя столь черного юмора и оштрафовали его за нарушение общественного новогоднего порядка или хулиганство.А что думаете вы о таких неоднозначных шутках?***В одной из популярных уфимских групп соцсети ВКонтакте разрозилась любопытная дискуссия, вот лишь пара примеров:***