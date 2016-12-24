В Стерлитамаке на улицах города был замечен на днях весьма приметный автомобиль, из багажника которого торчали красные штаны и валенки, а на заднем стекле виднелся комментарий к данному «натюрморту»: «Дедушка Мороз подарки не донес…»
Фотография этого автомобиля появилась в группе «Типичный Стерлитамаковец» и других соцсетях и вызвала неоднозначные отклики. Некоторые пользователи потребовали, чтобы сотрудники ГИБДД остановили носителя столь черного юмора и оштрафовали его за нарушение общественного новогоднего порядка или хулиганство.
А что думаете вы о таких неоднозначных шутках?
ПроУфу
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В одной из популярных уфимских групп соцсети ВКонтакте разрозилась любопытная дискуссия, вот лишь пара примеров:
Классно, но...! Как реагировали на такое дети!? Дети этого не поймут, не все, но все же! Так что лучше бы убрать это.
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За что оштрафовать? Народ, кажется мы возвращаемся во времена "застоя", скоро "активисты" будут требовать штрафовать за то, что вместо автобуса поехал на своем авто или такси, "наши люди ведь в булоШную на такси не ездят". А заодно будем носить сетчатые авоськи, чтобы было видно на какие средства товарищ втаривается и что пьет-ест
Несвободное общество жаждет времен застоя: Запретить, оштрафовать, наказать
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