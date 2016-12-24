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Когда мэр не справляется: Уфимцам предложили помочь коммунальщикам очистить дворы от снега

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Снегопады в башкирской столице продолжаются. Ежедневно уборкой улиц в круглосуточном режиме, занимаются сотни работников, привлекается снегоуборочная техника.

Когда мэр не справляется: Уфимцам предложили помочь коммунальщикам очистить дворы от снега


"Приглашаем жителей многоквартирных домов принять участие в очистке придомовых территорий, а также освободить дворы от личных машин для проведения уборки", - сообщается на сайте Администрации Уфы.

Водителей призвали с пониманием отнестись к работе снегоуборщиков и соблюдать ПДД, скоростной режим и правила парковки. Отметим, что в ближайшие дни прогнозируются метели, накаты и снежные заносы.

***

Неравнодушные уфимцы помогают жилищникам расчищать свой транспорт от снега

6 января в Уфу вновь пришел обильный снегопад. Коммунальные и жилищные службы столицы трудятся в усиленном режиме. На улицах города непрерывно работает более 400 единиц техники. Кроме того, в связи со сложившимися погодными условиями состав снегоуборочной техники в городе усилен на более чем 100 единиц. Предприятия промышленного, дорожного и строительного комплексов выделили дополнительные технические средства (самосвалы, грейдеры, тракторы) для борьбы с последствиями снегопада.

За минувшие сутки из Уфы вывезено порядка 30 тысяч кубометров снега, всего же с начала сезона вывезено более 980 тысяч кубометров снежной массы. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года из города было вывезено снега в два раза меньше. Снег складируется на снежных полигонах и вывозится на городской снегосплавный пункт.

Особое внимание уделяется уборке уфимских дворов от снега и наледи. Жилищные организации также усиливают состав спецмашин, привлекая дополнительную технику. Рабочий день дворников начинается в 5 утра и продолжается весь день. Всего в столичных дворах задействовано порядке 150 единиц снегоуборочных машин. Перед комплексной уборкой дворов на придомовых территориях расставляются информационные стенды с указанием даты и времени уборки. Однако работа жилищников оказывается не такой эффективной, как хотелось бы, из-за множества автомобилей, владельцы которых не садятся за руль в праздничные дни. Вокруг таких машин день за днем скапливаются сугробы, а снегоуборочная техника в итоге просто не может полностью расчистить двор, поскольку это чревато повреждением машин.

Отрадно, что некоторые уфимцы, понимая сложность установившихся погодных условий и старания сотрудников жилищных организаций, выходят во дворы и очищают свои автомобили и территорию вокруг них сами. Так поступают жители дворов по улицам Р.Зорге, Сельская, Российская и многих других. Завтра жители Демского района планируют устроить субботник и помочь жилищникам очистить придомовые территории.

Жилищные организации Уфы благодарны жителям столицы за неравнодушие и помощь и призывают автовладельцев очистить свои машины и территорию вокруг них от снега, чтобы коммунальная техника могла расчищать дворы без боязни их повредить. Только общими усилиями возможно сделать наш город комфортнее для проживания и перемещения.

Сайт администрации Уфы
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Мэр, Ирек Ялалов, ЖКХ

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  • Гость
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  • 1 | 07.01.2017, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оптимизация рабочих мест и " укрализация " бюджетных средств ,
" благотворно " влияет на рост снежных наносов в г Уфа !



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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 07.01.2017, 11:04 | Автор: юнг
    Публикации: 241 | Комментарии: 27863 | Рейтинг: +5410,9
источник: "Российская газета"
Медведев наделил два города в Башкирии особым статусом
Два города Башкирии — Белебей и Кумертау — получили статус территорий опережающего социально-экономического развития. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В документе отмечается, что придание моногородам особого статуса должно подтолкнуть к росту их развитие «путем диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации».

==========="Должно подтолкнуть"? =Может, переехать? Только вот куда лучше- в Белебей , или в Кумертау.?
=====Говорят, Белебей -портовый город? Кто знает?



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  • 3 | 07.01.2017, 11:17 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 817 | Рейтинг: +281,7
А зачем снег то убирать.Юрту передвинул и всего делов.



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  • 4 | 07.01.2017, 11:17 | Автор: Rossi
    Публикации: 0 | Комментарии: 3 | Рейтинг: +0,3
интересно, где все эти дворники и техника? хоть бы одним глазком увидеть.
По городу впору на лыжах перемещаться.
Вчера во дворе села машина - и все, ее не то что объехать - обойти-то негде, потому что с обеих сторон сугробы...



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  • 5 | 07.01.2017, 11:20 | Автор: Rossi
    Публикации: 0 | Комментарии: 3 | Рейтинг: +0,3
Эксперт, а стоит ли переезжать
Если что : "Уфа заняла второе место во Всероссийском конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» среди муниципальных образований I категории по итогам 2015 года и будет награждена Дипломом II степени Правительства Российской Федерации. "
Видимо - когда по сугробам по колено пробиваешься по дворам - улицам - это как раз признак благоустроенности...



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  • 6 | 07.01.2017, 11:24 | Автор: препод
    Публикации: 12 | Комментарии: 4286 | Рейтинг: -51,5
Одна проблема цепляет за собой другую. Нет подземных и надземных парковок, значит машины мешают уборке дворов. Грейдеры при всем желании не смогут заехать в кварталы. В понедельник вообще апокалипсис будет.



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  • 7 | 07.01.2017, 11:34 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 899 | Рейтинг: +83,2
Когда мэр не справляется: Уфимцам предложили помочь коммунальщикам очистить дворы от снега
: Админ | 07.01.17. Снегопады в башкирской столице продолжаются. …
Почти по Димычу – уфимцы, вы там держитесь, откапывайтесь самостоятельно!!!МОЖЕТ СРАЗУ И САМОУПРАВЛЯТЬСЯ БЕЗ ВСЯКИХ ЯЛАЙМАЛАЕВ???
« 2 | 07.01.17. | Автор: юнг …Может, переехать? …Кто знает? »
В Пелепей, однозначно! Татаронаселённый регион, много чувашей, которые Ильича(Ульянова) называют «семляк». Старины много в центре. Граница рядом, если будут приставать с БЯ, можно дружно отколоться к ОронБорун.



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  • 8 | 07.01.2017, 11:46 | Автор: юнг
    Публикации: 241 | Комментарии: 27863 | Рейтинг: +5410,9
А что? Так и надо сделать. И насчет БЯ ты здорово вставил. А то уже местные башнацики задолбали- у кого больше и толще!



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  • 9 | 07.01.2017, 11:49 | Автор: Rossi
    Публикации: 0 | Комментарии: 3 | Рейтинг: +0,3
именно что...помочь коммунальщикам...
только помогать-то некому, коммунальщики, видимо, по примеру медведей в зимнюю спячку отравились...



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  • 10 | 07.01.2017, 12:00 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 899 | Рейтинг: +83,2
«…в уфимском цирке произошло жуткое событие…29-ти летняя молодая девушка, Альбина Ахметова, сопровождающая малолетнего ребенка, на глазах у всех потеряла сознание и скончалась от разрыва аорты.
Первую помощь попытались оказать те, кто оказался рядом, …медработник цирк и фельдшер. ОНИ В ТЕЧЕНИЕ 40 МИНУТ ПЫТАЛИСЬ СПАСТИ ДЕВУШКУ, ДОЖИДАЯСЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ..(ПроУфу)»
А Региональный сердечно-сосудистый центр при 21больнице, во главе с падружкой? И где каталась 40 минут машина скорой, находящихся на пешем расстоянии от здания цирка? Где комментарии мирно отдыхающего в санатории? И где главрвач Станции скорой помощи, бока греет на мальдивах от переизбытка зелени в карманах? Где сладкая парочка БакирВалеичи с МолчаКрышевателем? Что, кирдык в СЮстане УЖ наступил?
Падружка небось то же крутится вокруг санатория, с санаторных тусовок то и начали поход в стан и осаду 21 больницы в 10году! Теперь рвачихи ГБ21 3 года отделывают готовые помещения в 1500кв.м. и под 100 млн рублей??? Мы приплыли?



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  • 11 | 07.01.2017, 12:02 | Автор: юнг
    Публикации: 241 | Комментарии: 27863 | Рейтинг: +5410,9
====Во многом согласен. НО, разрыв аорты -100% летальность. При чем тут скорая помощь?



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  • 12 | 07.01.2017, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разрыв аорты - это финиш , спасения нет ,Мгновенная смерть!.Разве б спасли в Израйле ,и то если она была в клинике . Да и то сомнительно !.
причем тут главный врач?. Скорее всего был наплыв вызовов, и машин скорой и медраб просто не хватало , чтобы девушку тупо доставить в больницу . Гл . врач ездит на Мальдивы , раз деньги имеются . Сейчас такими поездками ни кого не удивишь.
Разве кто-то отказался от поездок на те же Канары?



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  • 13 | 07.01.2017, 12:24 | Автор: blunt
    Публикации: 16 | Комментарии: 15236 | Рейтинг: +3093
Что ему снег. Он витает в эмпиреях. Метробус от Главпочтампта до Центрального рынка, скоростной трамвай от горсовета до Дворца Спорта, канатка от Сипайловского рынка и до ТСК Простор.



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  • 14 | 07.01.2017, 12:30 | Автор: Егерь
    Публикации: 2898 | Комментарии: 5827 | Рейтинг: +2596,9
Если мэр не хочет убирать снег с улиц - его нужно уволить.

Уфимцы!

Ялалов, власти прямо и открыто говорят:
"Им наплевать на интересы горожан".

Что делать уфимцам?

Переходить к самоуправлению.



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  • 15 | 07.01.2017, 12:33 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 899 | Рейтинг: +83,2
« 11 | 07.01.17. Не зарегистрирован …Разрыв аорты - это финиш, спасения нет. Мгновенная смерть!...причем тут главный врач? Скорее всего был наплыв вызовов…Гл . врач ездит на Мальдивы ..деньги имеются...»
ВЫ ПРАВЫ В ОДНОМ, У ГЛАВРВАЧЬЯ ДЕНЬГИ ЕСТЬ!!!!!!!!
Поэтому они дружно отказались декларации заполять и положили «тупо» на Закон! А диагноз Разрыв кто и где поставил? На вскрытии! А до этого у больного мог быть и инфаркт, инсульт и мн. другое острое состояние. Есть стандарты оказания медпомощи, в т.ч. на сайте МЗ РФ. Речь идёт о том, что до больного могли «тупо» не доехать из за принятой юртовой технологии содержания улиц, кто нибудь из ялалаевских ситуацию прокоментировал? Где журналисты? Где сетевые хроники?
То что у главрвача ляжки деньги трут, вся уфа знает давно. С неким Кипеньским сколько ремонтов станции понаделали, что вконец разругались вдребезги(неподелилинедоговорились). До 21больницы ходу 5 минут, 6 больница-родоначальник кардиохирургии, вообще рядом.
А разрыв бывает разной степени, вытаскивали и через час, в Уфе



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  • 16 | 07.01.2017, 12:38 | Автор: юнг
    Публикации: 241 | Комментарии: 27863 | Рейтинг: +5410,9
Алис! Мне понятен и близок твой пафос! Только не надо тут всё смешивать. Смерть наступает в течение нескольких минут.
===А, если ты знаешь , что у главврача деньги ляжки трут, то писать надо не сюда, а в Генпрокуратуру. Пока, она ещё делает вид, что борется за нас!



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  • 17 | 07.01.2017, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 .Где ты видел , чтоб через час после разрыва человека оживили .Сравнить можно только с ножевыим ранением в шею !. Смерть наступит через 1-2-3- минуты . Тут можно как-то пережать сонную артерию . Но аорта скрыта за грудиной и никак не прижмешь.....Сенсация , да и только!
Признаков разрыва немного и поставить такой д-з очень трудно .Да и сама больная в таком возрасте и даже не думала ( ИМХО) обращаться за мед помощью!
Считать чужие деньги в кармане - крайне подло и неправильно . Смотреть каков результат - вот что главное!Пусть считают соотв . органы .



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  • 18 | 07.01.2017, 13:10 | Автор: alis
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15, 16 му. Разрывается аневризма(грыжа) аорты. Она бывает разная и в разной степени. И зависит от участка, поскольку аорта идет от сердца до входа в таз. Вытаскивали от расслаивающейся аневризмы брюшного отдела аорты.



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  • 19 | 07.01.2017, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гнать в три шеи этого "лучшего в России мэра" ! Что , живем в Африке, где снега нет ? Всегда снегопад в диковинку ! А не можешь организовать - уйди. У другого лучше получится ! Мидхат Закирович подвесил бы такого мэра за его откормленные причиндалы . Жрут и богатеют за счет налогоплательщиков, а не работают. Главы Кировского района, заваленного снегом, нет на работе. Сидит на месте дежурного какая то девица - и какой с нее спрос ? ЖЭУ 8 вообже не отвечает . УЖХ пропало - отдыхает ! Дожили...



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  • 20 | 07.01.2017, 13:11 | Автор: Егерь
    Публикации: 2898 | Комментарии: 5827 | Рейтинг: +2596,9
Самоуправление Уфы.

Начинать нужно с контроля бюджета.

"На ЖКХ потратят 3,63 млрд, на городские дороги и транспорт - 2,39 млрд."

Ялалов заявил, что будет экономить на уборке улиц от снега.

Хотелось бы узнать:
1.Сколько денег сэкономлено?
2.На что их потратят?
3.Каковы потери уфимцев из-за коллапса в городе?



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