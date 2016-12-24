Когда мэр не справляется: Уфимцам предложили помочь коммунальщикам очистить дворы от снега

Снегопады в башкирской столице продолжаются. Ежедневно уборкой улиц в круглосуточном режиме, занимаются сотни работников, привлекается снегоуборочная техника."Приглашаем жителей многоквартирных домов принять участие в очистке придомовых территорий, а также освободить дворы от личных машин для проведения уборки", - сообщается на сайте Администрации Уфы.Водителей призвали с пониманием отнестись к работе снегоуборщиков и соблюдать ПДД, скоростной режим и правила парковки. Отметим, что в ближайшие дни прогнозируются метели, накаты и снежные заносы.***6 января в Уфу вновь пришел обильный снегопад. Коммунальные и жилищные службы столицы трудятся в усиленном режиме. На улицах города непрерывно работает более 400 единиц техники. Кроме того, в связи со сложившимися погодными условиями состав снегоуборочной техники в городе усилен на более чем 100 единиц. Предприятия промышленного, дорожного и строительного комплексов выделили дополнительные технические средства (самосвалы, грейдеры, тракторы) для борьбы с последствиями снегопада.За минувшие сутки из Уфы вывезено порядка 30 тысяч кубометров снега, всего же с начала сезона вывезено более 980 тысяч кубометров снежной массы. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года из города было вывезено снега в два раза меньше. Снег складируется на снежных полигонах и вывозится на городской снегосплавный пункт.Особое внимание уделяется уборке уфимских дворов от снега и наледи. Жилищные организации также усиливают состав спецмашин, привлекая дополнительную технику. Рабочий день дворников начинается в 5 утра и продолжается весь день. Всего в столичных дворах задействовано порядке 150 единиц снегоуборочных машин. Перед комплексной уборкой дворов на придомовых территориях расставляются информационные стенды с указанием даты и времени уборки. Однако работа жилищников оказывается не такой эффективной, как хотелось бы, из-за множества автомобилей, владельцы которых не садятся за руль в праздничные дни. Вокруг таких машин день за днем скапливаются сугробы, а снегоуборочная техника в итоге просто не может полностью расчистить двор, поскольку это чревато повреждением машин.Отрадно, что некоторые уфимцы, понимая сложность установившихся погодных условий и старания сотрудников жилищных организаций, выходят во дворы и очищают свои автомобили и территорию вокруг них сами. Так поступают жители дворов по улицам Р.Зорге, Сельская, Российская и многих других. Завтра жители Демского района планируют устроить субботник и помочь жилищникам очистить придомовые территории.Жилищные организации Уфы благодарны жителям столицы за неравнодушие и помощь и призывают автовладельцев очистить свои машины и территорию вокруг них от снега, чтобы коммунальная техника могла расчищать дворы без боязни их повредить. Только общими усилиями возможно сделать наш город комфортнее для проживания и перемещения.