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То ли еще будет: Башкирские чиновники ввели налог на налог

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Жителям Шингак-кульского сельсовета предстоит заплатить новый налог — сбор на самооблажение. Во всяком случае квитанции именно с таким названием взноса получили сельчане. Сейчас люди гадают, за что их «самооблагают» местные власти и на какие нужды чиновники собирают деньги. Из Чишминского района — репортаж корреспондента «Вести-Башкортостан».

То ли еще будет: Башкирские чиновники ввели налог на налог


Экономист по профессии, Рашида Рашитовна раньше никогда и не слышала о том, что такое «сбор за самооблажение». На днях пенсионерка получила квитанцию с суммой в 960 рублей. Документ прислал местный сельсовет.

Такие же квитанции получили все соседи пенсионерки. Венера апа тоже не понимает, за что ее «обложил» сельсовет. А Гузель говорит, что совсем не против заплатить взнос. Было бы за что.

И так по всему сельсовету, а это 13 населенных пунктов. Надежда Усманова живет в селе Дмитриевка Чишминского района. Признается, сельчан всегда облагали неким сбором — то за пастбище, то за мусор, то за сенокос. Но на этот раз местные власти даже не могут объяснить, с какой целью устроили «самообложение» сельчан.



Цель и законность сбора пытаемся узнать у руководителей сельсовета. Здесь говорят — взносы — это решение местных депутатов и собрания сельчан.

Сумма в 120 рублей с человека в год, вполне разумная, считают чиновники.

Правда документов, подтверждающих законность сомнительного сбора у чиновников не нашлось. Местные власти, видимо, привыкли, что большинство сельчан безропотно соглашается с любимыми нововведениями.

Надо сказать, что в российском налоговом законодательстве такой вот местный налог не предусмотрен. Поэтому взнос носит чисто добровольный характер. Таким образом, платить деньги в казну сельсовета или нет — личное дело каждого сельского жителя.

Вести
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 11.01.2017, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ввели сбор на "самооблажение", осталось ввести сборы на "самообслуживание", сборы "самопатриотизм", НДС на пенсию, за туалет, за навоз.
Все правильно, если нет организации общества снизу, его организует власть сверху, волевым путем.



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  • 2 | 11.01.2017, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Татарии уже давно и повсеместно такое практикуется. Уже не первый год проводится государственная программа самооблажения. Проводят в поселении референдум и "самооблагаются". В целом по Татарии собираемость этого квазиналога с граждан варьируется от 17 до 62 процентов от запланированной суммы. 8 апреля 2016г Правительство Татарстана внесло в парламент республики законопроект, в котором предложило наказывать неплательщиков средств самообложения штрафом от 1 до 2,5 тысячи рублей.
Помимо Татарстана референдумы о самообложении широко распространены в Пермском крае и Кировской области. За последние два года референдумы по самообложению также организовывались в Алтайском и Красноярском краях, Амурской, Курганской, Оренбургской областях.
Так что, жители Башкирии, не думайте, что отвертитесь. У государства денег на вас нет, но вы держитесь.



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  • 3 | 11.01.2017, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В деревне каждый начальник по своему с ума сходит !
Осталось вернуть в Башкортостан Законы Петра !
ЗА Дым или Пар из печной трубы , поэтому заранее ПОДСКАЗЫВАЮ крестьянским семьям объединяйтесь и стройте общее жилье.
Две , три семьи будут использовать ОДНУ трубу ! Преимущества проживания в одном доме будут очевидны ! Одним налог.
ЕСЛИ Сборщики ПОДАТЕЙ отреагируют на это тем , что станут облагать налогом каждую внешнюю дверь в доме , заколачивайте двери и делайте ЛАЗЫ в окнах !



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  • 4 | 11.01.2017, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 11.01.2017, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Татарии уже давно и повсеместно такое практикуется. Уже не первый год проводится государственная программа самооблажения. Проводят в поселении референдум и "самооблагаются". В целом по Татарии собираемость этого квазиналога с граждан варьируется от 17 до 62 процентов от запланированной суммы. 8 апреля 2016г Правительство Татарстана внесло в парламент республики законопроект, в котором предложило наказывать неплательщиков средств самообложения штрафом от 1 до 2,5 тысячи рублей.
Помимо Татарстана референдумы о самообложении широко распространены в Пермском крае и Кировской области. За последние два года референдумы по самообложению также организовывались в Алтайском и Красноярском краях, Амурской, Курганской, Оренбургской областях.
Так что, жители Башкирии, не думайте, что отвертитесь. У государства денег на вас нет, но вы держитесь.
**************************
Уря! Уря! Уря!

Слава Единой России и России тоже!



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  • 5 | 11.01.2017, 11:07 | Автор: юнг
    Публикации: 245 | Комментарии: 27966 | Рейтинг: +5417,3
========А вот я согласен на налогообложение. Только пусть сперва выплатят . как в других странах, каждому гражданину, в том числе и не работающему по 500 евро (32 т.р) ежемесячно.
==========Только не надо приводить придурка мити слова , что "денег нет".
Если на загорелозадых "уфимских" футболистов-хоккеистов миллионы находятся. значит, деньги есть!



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  • 6 | 11.01.2017, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чушь написано,самооблажение при законном оформлении обьязательна для жителей



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  • 7 | 11.01.2017, 11:33 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 240 | Комментарии: 34330 | Рейтинг: +6262,4
...заплатить новый налог — сбор на самооблажение.
===
Экономической основой сталинского СССР, который сейчас культивирует в РФ госпропаганда, являлась сверх-эксплуатация села.

По уровню экономического и административного прессинга это были самые тяжелые времена для русских крестьян.

Практически все они в сталинском СССР были превращены в нечто среднее между государственными рабами-илотами, как в древней Спарте, и позднеримскими колонами, отбывающими бесчисленное количество экономических, трудовых и прочих повинностей.

..., а паспорта колхозники получили окончательно лишь к концу 70-х - началу 80-х годов XX века.

...созданная коммунистами в 30-х годах прошлого века система сверх-эксплуатации русского крестьянства условно делилась на три части:

- отработочная повинность;

- натурально-продуктовая повинность;

- денежная повинность.

https://newsland.com/user/4297654227/content/povinnosti-sove
tskikh-krestian-pri-staline/4233503



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  • 8 | 11.01.2017, 11:37 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 11693 | Рейтинг: -2429,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Тут "Вести-Башкортостан" с этим облАжением облажался. Самообложение нормальная практика во всем мире. Население по своему общему решению аккумулирует свои средства на небольшие общественные дела. Ну уж называть это налогом может только какая нить кукайка.



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  • 9 | 11.01.2017, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто знает, а как там дела у чишминских "голодающих", выступивших против дикостей райадминистрации?



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  • 10 | 11.01.2017, 12:19 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 240 | Комментарии: 34330 | Рейтинг: +6262,4
Венера апа тоже не понимает, за что ее «обложил» сельсовет.
===
Следственный комитет РФ арестовал 15 объектов недвижимости и средства, принадлежащие бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву на общую сумму в по меньшей мере 564 млн рублей...

Краснов рассказал, что только по громким уголовным делам в России арестованы имущество и деньги на сумму около 18 млрд рублей. В частности, у экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина арестовали недвижимость и автомобили, оцениваемые в 320 млн рублей, а также ценности и деньги на сумму более 1,7 млрд рублей.

По делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и других участников преступного сообщества, фигурирующего в уголовном деле, арестованы 32 объекта недвижимости, деньги и другое имущество на общую сумму около 4,9 млрд рублей, сообщил Краснов.

https://www.novayagazeta.ru/news/2017/01/11/128002-sk-po-del
u-ulyukaeva-arestovali-15-ob-ektov-nedvizhimosti-na-564-mln-
rubley



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  • 11 | 11.01.2017, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
зачем это?
Кто-то бухтит что сельчан кормит якобы Москва: но на практике это не так.
Какие-то деньги на село действительно предусмотрены: но их разворовывают по цепочке.
Например,якобы нужно в райцентре построить какой-то объект;
например...... библиотеку.Прикидывают (ещё в Москве) на все про что реально хватит 10 миллионов.
Методом "согласований" постановляют - на конкретную библиотеку в конкретном селе нужно дать 80 миллионов.
Сказки,вы скажете.А связь через интернет на что? Ради 70 миллионов,которые поделят между собой начиная от чиновников московского министерства до районного начальства, имеет смысл скрупулезно повозиться и утрясти.
Тем более, возможности неограниченны:таких сел в России,которые якобы в век интернета нуждаются в библиотеках - тысячи тысяч.
Деньги выделены, и якобы получены в конкретный сельский район.Из 80 миллионов 10 миллионов наверняка дойдет до бюджета района: но в отчетах будут обязаны писать: пришло 80 миллионов субсидий.....
А если в конкретном районе захотят получить все 80 миллионов,и все использовать для блага жителей района?
До Москвы же далеко,что они сделают? Если глава района задумает такой - он самое легкое будет уволен.Без почестей.
Потому что,москвичи умеют делиться с посредниками: в федеральных министерствах,в региональных министерствах, и по цепочке,вышестоящий держит нижестоящего на мушке,наготове,с чемоданами компромата.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
что остается делать?
остается собрать с сельчан деньги...... чтоб возместить то что наворовали чиновники,и сделать то и то,что якобы сделано на бюджетные средства!

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((начиная от федеральных бюджетных комитетов,через региональные министерства,до руководства райцентра (последние уже как подневольные - хотят-не-хотят - уже в роли оформляющих событие,не более)
..
ежегодно из России,набив карманы в т.ч. вышеописанными деньгами выезжают на ПМЖ за бугор около 250 тысяч граждан.
А оттуда они пишут каменты по инету..... они-де пострадавшие от путенского режима......



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  • 12 | 11.01.2017, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 11.01.2017, 11:37 | Автор: кац

..........." . Население по своему общему решению аккумулирует свои средства на небольшие общественные дела. Ну уж называть это налогом может только какая нить кукайка."
=======================================================
Ну что за люди пошли ? Зло-то у них уже — это норма жизни.!
Сам же пишешь - ... " Население по своему общему решению "...
А эти ЛЮДИ ведь даже не знают , на какие дела и какие общественные нужды собираются деньги с 13 населенных пунктов !
Раз собирают деньги , должны конкретно сказать на что собираются расходовать !



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  • 13 | 11.01.2017, 14:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Назвали бы простым, русским словом "оброк" и никаких возражений у народа бы не возникло.



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Надо сообщить об этом Навальному о сборах,поборах,самообложениях,
и особенно что не дают спокойно спать заплатившим налог,пока они не заплатят налог на то,что заплатили налог!



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Надо о средство от Ходжы Насреддина вспомнить:
Ходжа Насреддин зашел в чайхану,и от него потребовали заплатить за запах еды.
За запах еды надо платить звоном монет.



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  • 16 | 11.01.2017, 15:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самооблажанием надо накрыть всю Республику.С почином! Ура, товарищи!



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  • 17 | 11.01.2017, 16:15 | Автор: Не зарегистрирован
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По телевизору вовсю крутят сюжет со спускающейся по больничной лестнице больной.
Ранее телевидение показывало туалет для больных в Белорецкой центральной больнице.
Польские телеканалы, говоря о возвращении активов государству, часто показывает африканские АЗС частной Башнефти и якобы "башкирские" туалеты.
Народу без разницы,какой национальности дилетанты во власти, больше интересует вопрос когда в конце концов начнет работать на благо Башкирии г-н Хамитов и его "команда" как они клятвенно обещали и как их просит Президент РФ?



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  • 18 | 11.01.2017, 16:37 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 31 | Комментарии: 6645 | Рейтинг: +1888,9
16 | 11.01.2017, 15:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Самооблажанием надо накрыть всю Республику.С почином! Ура, товарищи!
___________________________________________
Тут надо подбирать более точные формулировки-САМОБЛАЖАЛИСЬ по полной программе ура-патриотизма...



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  • 19 | 11.01.2017, 17:28 | Автор: препод
    Публикации: 13 | Комментарии: 4297 | Рейтинг: -53,4
Самоуправство какое-то. Председатель сельсовета толком ничего ответить не может. Мямлит. А прокуратура что?



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  • Участник
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  • 20 | 11.01.2017, 18:06 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 906 | Рейтинг: +83,7
« То ли еще будет: БашЧиновники(БЧ) ввели налог на налог. : Админ| 11.01.17…новый налог — сбор на самооблажение. ..по всему сельсовету … сельчан всегда облагали неким сбором — то за пастбище, то за мусор, то за сенокос…Сумма в 120 рублей с человека в год, вполне разумная, считают чиновники… платить деньги или нет — личное дело каждого сельского жителя »
Местные из пристани Груздевка на границе с Татарией, на рыбалке, рассказывали, что предсовета ежеквартально собирает по 400 руб. Куда расходуются, не отчитывается, и никто не знает, поскольку ничего абсолютно не делается, а занимается бизнесом столовой, оформив на супругу. Товары возит на с/советной машине, поскольку супруге нельзя доверять деньги. Выдал разрешение на строительство у берега реки дачи брату главы района, прямо на месте пристани.



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