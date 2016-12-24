Экономист по профессии, Рашида Рашитовна раньше никогда и не слышала о том, что такое «сбор за самооблажение». На днях пенсионерка получила квитанцию с суммой в 960 рублей. Документ прислал местный сельсовет.
Такие же квитанции получили все соседи пенсионерки. Венера апа тоже не понимает, за что ее «обложил» сельсовет. А Гузель говорит, что совсем не против заплатить взнос. Было бы за что.
И так по всему сельсовету, а это 13 населенных пунктов. Надежда Усманова живет в селе Дмитриевка Чишминского района. Признается, сельчан всегда облагали неким сбором — то за пастбище, то за мусор, то за сенокос. Но на этот раз местные власти даже не могут объяснить, с какой целью устроили «самообложение» сельчан.
Цель и законность сбора пытаемся узнать у руководителей сельсовета. Здесь говорят — взносы — это решение местных депутатов и собрания сельчан.
Сумма в 120 рублей с человека в год, вполне разумная, считают чиновники.
Правда документов, подтверждающих законность сомнительного сбора у чиновников не нашлось. Местные власти, видимо, привыкли, что большинство сельчан безропотно соглашается с любимыми нововведениями.
Надо сказать, что в российском налоговом законодательстве такой вот местный налог не предусмотрен. Поэтому взнос носит чисто добровольный характер. Таким образом, платить деньги в казну сельсовета или нет — личное дело каждого сельского жителя.
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То ли еще будет: Башкирские чиновники ввели налог на налог
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