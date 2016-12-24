То ли еще будет: Башкирские чиновники ввели налог на налог

Жителям Шингак-кульского сельсовета предстоит заплатить новый налог — сбор на самооблажение. Во всяком случае квитанции именно с таким названием взноса получили сельчане. Сейчас люди гадают, за что их «самооблагают» местные власти и на какие нужды чиновники собирают деньги. Из Чишминского района — репортаж корреспондента «Вести-Башкортостан».Экономист по профессии, Рашида Рашитовна раньше никогда и не слышала о том, что такое «сбор за самооблажение». На днях пенсионерка получила квитанцию с суммой в 960 рублей. Документ прислал местный сельсовет.Такие же квитанции получили все соседи пенсионерки. Венера апа тоже не понимает, за что ее «обложил» сельсовет. А Гузель говорит, что совсем не против заплатить взнос. Было бы за что.И так по всему сельсовету, а это 13 населенных пунктов. Надежда Усманова живет в селе Дмитриевка Чишминского района. Признается, сельчан всегда облагали неким сбором — то за пастбище, то за мусор, то за сенокос. Но на этот раз местные власти даже не могут объяснить, с какой целью устроили «самообложение» сельчан.Цель и законность сбора пытаемся узнать у руководителей сельсовета. Здесь говорят — взносы — это решение местных депутатов и собрания сельчан.Сумма в 120 рублей с человека в год, вполне разумная, считают чиновники.Правда документов, подтверждающих законность сомнительного сбора у чиновников не нашлось. Местные власти, видимо, привыкли, что большинство сельчан безропотно соглашается с любимыми нововведениями.Надо сказать, что в российском налоговом законодательстве такой вот местный налог не предусмотрен. Поэтому взнос носит чисто добровольный характер. Таким образом, платить деньги в казну сельсовета или нет — личное дело каждого сельского жителя.