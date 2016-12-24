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Когда посадят главврача 13 больницы Сабирова?

  • Опубликовано: natall | 12.01.2017
    Раздел: Общество | Просмотры: 2500 | Комментарии: 83
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Уфимские СМИ уже писали о скандальном происшествии в уфимской поликлинике №1 при городской клинической больнице №13 на улице Ферина. Напомним, что инцидент произошел 10 января, когда пожилая жительница Уфы с гипсом на ноге вынуждены была ползком добираться до рентген-кабинета, который расположен на втором этаже учреждения.

Когда посадят главврача 13 больницы Сабирова?


В уфимской поликлинике №1, где произошла эта история, побывал министр здравоохранения республики

Сегодня в поликлинике побывал министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров. В ходе комиссионного выезда был подтверждён факт неисполнения мероприятий по направлению «Доступная среда», в частности нерабочее состояние лифта.



- Руководством медицинского учреждения в период неисправности лифта не были своевременно осуществлены необходимые мероприятия по организации доступности оказания медицинской помощи населению, - сообщили нам в пресс-службе минздрава республики. - В связи с этим руководством министерства и лечебного учреждения в оперативном порядке были разработаны меры по обеспечению доступности медицинской помощи населению, и эта поликлиника находится в плане мероприятий на 2017 год программы «Доступная среда» на 2013-2020 годы.

Эту ситуацию мы просили прокомментировать эксперта по доступной среде для людей с ограниченными возможностями Альбину Бергалину. Она также побывала в злополучной поликлинике и рассказала нам, что эта история слишком натянута.

- Я сама посмотрела все условия, которые созданы в этой поликлинике для маломобильных граждан. Да на самом деле там не работает лифт, он сломан и его ремонт требует больших средств. И большой вопрос нужен ли там лифт вообще и не стоит ли лучше потратить эти деньги на что-то нужное для той же поликлиники. Сама поликлиника не является собственником здания, а арендует его у УМПО, - рассказала Альбина Бергалина. – Дочь этой пожилой женщины изначально шла на скандал, как пояснили сотрудники поликлиники, она сразу повела вместе со своей подругой маму на второй этаж и начала снимать видео. Да и при получении талона дочь не сообщила, что пациент является маломобильным гражданином. Самое интересное, что на первом этаже есть спецальная комната для приема маломобильных граждан, но и туда эта девушка не стала обращаться. Всей этой ситуации можно было просто избежать, если бы она изначально была настроена на то, чтобы создать нужные условия для получения медицинских услуг для своей матери.

Не согласна с точкой зрения сотрудников поликлиники №1 и Альбины Бергалиной автор нашумевшего видеоролика, дочь пожилой женщины Ирина Т.

- Талон я получала заранее, в поликлинике нет объявления о недоступности для маломобильных граждан. Обратившись в регистратуру за помощью, мы не получили предложения проехать в другой филиал, хоть какой-нибудь помощи или других предложений в решении этой проблемы. Мы считали, что поликлиника априори оборудована всем необходимым для передвижения по ее территории оборудованием, - сообщила Медиакорсети Ирина. - В первую очередь мы обратились за помощью в регистратуру, а у главврача телефон (240-13-13) не отвечал, не брали трубку.

Окончательную точку в этой скандальной истории скорее всего поставит прокуратура Калинининского района Уфы, сотрудники которой также сегодня побывали в поликлинике. Прокуроры проверят исполнение руководством медицинского учреждения обязанностей по обеспечению доступа пациентов к получению медицинских услуг.

Для справки:

С начала реализации программы «Доступная среда» ежегодно по отрасли «Здравоохранение» в Башкирии приняли участие 47 учреждений здравоохранения, мероприятия выполнены на 63 объектах. Это комплекс работ по капитальному ремонту – въезд на территорию учреждения, пандусы (наружные и внутренние), обустройство входных групп, замена лифтового оборудования, санитарно-гигиенических помещений, тактильная информация и др. Только в 2016 году на реализацию мероприятий по обеспечению доступности безбарьерной среды объектов здравоохранения выделено 26 млн. рублей, отремонтировано 18 учреждений здравоохранения.

МКС
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***

В Уфе пожилая женщина в гипсе ползком добиралась до рентген-кабинета

О скандальном происшествии в уфимской поликлинике №1 при городской клинической больнице №13 на улице Ферина накануне вечером рассказал федеральный телеканал «РЕН ТВ». Инцидент произошел 10 января, когда пожилая жительница Уфы с гипсом на ноге вынуждена была ползком добираться до рентген-кабинета, который расположен на втором этаже учреждения. По-другому попасть в нужное место пациентка не могла – в поликлинике просто нет пандусов, а лифт и вовсе не работает.

Как выяснили журналисты агентства «Башинформ», в конце прошлого года женщине была сделана операция на ноге.

- На левую ногу ей наступать нельзя, а правая плохо поднимается из-за хронических заболеваний. Был необходим рентген-контроль. За талоном на рентген ходила я, выписку в поликлинику также носила я. Передвигается мама на ходунках, на костылях не может, — рассказала журналистам агентства дочь пожилой женщины.

По ее словам, за помощью она обратилась в регистратуру поликлиники, но медперсонал в помощи отказал, не смогли дозвониться они и до главного врача лечебного учреждения.

Мы следим за развитием событий.

МКС
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 12.01.2017, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у них слишком маленькие зарплаты, но все ездят исключительно на иномарках и недешевых, может хватит лить слезы по малообеспеченным бюджетникам? В медицине все вообще за деньги, операция у хирурга получающего маленький оклад, простейшая минимум 10 000 в конверте, посчитайте сколько в месяц операций в среднем, где она бесплатная хваленная медицина? АУ? А отношение к больным... Оно видно на видео, таких главврачей надо сразу увольнять, плюс чиновников из минздрава, и в суде с каждого круглую сумму в пользу оскорбленного. Но это там, в гнилой америке



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  • 2 | 12.01.2017, 10:12 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 226 | Комментарии: 1267 | Рейтинг: +682
А вот в загнивающей амэрике, загнивающие зарплаты мэдиков, и как они там только живут на "эти копейки"?!))))))


Зарплаты медиков в США

В США профессия врача уже давно считается не только одной из самых престижных, но и входит в число наиболее доходных видов профессиональной деятельности.

Даже начинающий специалист в США может рассчитывать на заработок порядка $8000 и более. Заработок же опытного работника практически неограничен.

Больше всего среди американских медиков получают анестезиологи. Кстати, данная специализация входит в число наиболее оплачиваемых и в России. Но если наш анестезиолог из Москвы может в среднем рассчитывать в месяц на 68 333 рубля, то американский специалист – на $19,6 тыс.

При конвертации этой суммы из долларов США в российские рубли окажется, что американец зарабатывает более миллиона рублей в месяц. Такие заработки не снились нашим специалистам даже по самым престижным направлениям в элитных клиниках Москвы.
К числу наиболее доходных медицинских специальностей в Америке можно также отнести профессию хирурга ($19 429 в месяц), акушера-гинеколога ($17 714), стоматолога ($16 355), психиатра ($15 222), педиатра ($15 000), терапевта ($15 000), семейного врача ($14 000).
И это средние зарплаты на 2015 год, сейчас же Абамка увеличил эти показатели примерно на 10-20%))))



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  • 3 | 12.01.2017, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Я же уже написала вчера, что у башкирского министра виноватой в безобразном управлении поликлиникой будет.. назначена больная, мешающая своей быдлячестью героической работе "врачей" в условиях панэпидемии гриппа.
Не туда пришла, не к тем обратилась, не так себя вела, не спросила разрешения на съемку и т.д. и т.п. чуть ли не до показа укусов, нанесенных разъяренной дочерью больной заму главного врача.
Человек чести и порядочный врач в подобной ситуации покаялся, попросил извинения у всех, кого он ненамеренно оскорбил своим непрофессионализмом и ...уехал из Уфы подвижником в свою родную деревню лечить земляков.



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  • 4 | 12.01.2017, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Увеличьте местным башкиркам- санитаркам зарплату до 8000$ и они маломобильных не пустят даже на пандус на улице,не то что ползать по второму этажу, а рентгрен аппаратуру лично перемонтируют в мансарду под кровлей, или "калатунбабаек" для этого наймут!



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  • 5 | 12.01.2017, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На фото запечатлено пастозное лицо "квотника", явно не знакомого с здоровым образом жизни.



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  • 6 | 12.01.2017, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот все мы знаем,везде критикует, а ничего не меняется 100-летиями, может быть мы просто сами ничего не хотим менять в своей жизни



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  • 7 | 12.01.2017, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какими бы не были условия в больнице, но снимать на видео мучения собственной матери, вместо того, чтобы помочь, это свинство! Такую "дочь" нужно в первую очередь проверить на психическое здоровье!



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  • Эксперт
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  • 8 | 12.01.2017, 10:53 | Автор: юнг
    Публикации: 245 | Комментарии: 27966 | Рейтинг: +5417,3
..............................Эту ситуацию мы просили прокомментировать эксперта по доступной среде для людей с ограниченными возможностями Альбину Бергалину. Она также побывала в злополучной поликлинике и рассказала нам, что эта история слишком натянута.

- Я сама посмотрела все условия, которые созданы в этой поликлинике для маломобильных граждан. Да на самом деле там не работает лифт, он сломан и его ремонт требует больших средств. И большой вопрос нужен ли там лифт вообще и не стоит ли лучше потратить эти деньги на что-то нужное для той же поликлиники.
===============Вот за эти последние слова "эксперта" нужно гнать с работы.
==============Зама по АХЧ лишить премиальных и оштрафовать за неработающий лифт.
==============Что касается главврача- думается, что его деятельность нужно оценивать по иным показателям- например, по результатам оказания медпомощи.



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  • Эксперт
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  • 9 | 12.01.2017, 10:56 | Автор: юнг
    Публикации: 245 | Комментарии: 27966 | Рейтинг: +5417,3
А в целом, хорошо, что министр зашевелился.
Что касается дочки, то она, конечно, переборщила. Но, это простительно.



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  • 10 | 12.01.2017, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В больнице два лифта бывает,грузовой и пассажирский.Если один сломан можно другим поднятся.



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  • Участник
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  • 11 | 12.01.2017, 11:25 | Автор: петруха | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 84 | Рейтинг: +13,2
История дурно пахнет и вот почему: если дочь снимала видео и при этом сама не помогала,. тогда о этом многое говорит. Тем более дочь была с подружкой.
Допустим, что она (дочь) подала в суд и выиграла дело, моральный ущерб должна платит поликлиника, а что там есть лишние деньги? Денег в самом деле в медучреждениях мало денег, то страховые компания штрафуют за почерки, то тендер не понятно кто выигрывает, то денег на ремонт нет в статье и дт.
Кто то написал на счет иномарок, друзья, сейчас на иномарках катаются студенты и бомжи, бери кредит и плати в течение 5-ти лет.
Труд врача - это адский труд, сейчас уходит поколение,. которые выдержали самые трудные времена в медицине, а именно 90-е. Приходит смена, для которых все по барабану. Если снимут главного врача, то это будет очередная глупость или это заказ на главврача. А эти женщины лишь инструмент или звено в рейдерском захвате.



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  • 12 | 12.01.2017, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 12.01.2017, 11:25 | Автор: петруха | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 77 | Рейтинг: +11,5
----------------
Верещагин:Петруха!
Петруха: Я не п-пью…
Верещагин: Правильно! Я вот тоже сейчас это допью и брошу… Пей!



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  • 13 | 12.01.2017, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Явно проплаченная пиар акция. Хорошо оплатили дочери - пусть мать ползёт, а ты снимай в кино. Если бы дочь попросила, люди помогли бы маме подняться.



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  • 14 | 12.01.2017, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В составе комиссии были кто угодно, кроме тех, кто обязан исправить ситуацию в 13 больнице.
Не было специалистов ФОМС и страховой компании,
не было представителя комитета Курултая по здравоохранению,
не было депутатов рай и горсоветов по округу,
не было членов Общественной палаты,
не было активиста из Совета ветеранов РБ
и самое главное на месте происшествия не было "нюхальщика" Петрухи,из бывших охранников, до сих пор живущего в мире совковых социальных отношений.



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  • 15 | 12.01.2017, 12:00 | Автор: петруха | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 84 | Рейтинг: +13,2
13 | 12.01.2017, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


В составе комиссии были кто угодно, кроме тех, кто обязан исправить ситуацию в 13 больнице.
Не было специалистов ФОМС и страховой компании,
не было представителя комитета Курултая по здравоохранению,
не было депутатов рай и горсоветов по округу,
не было членов Общественной палаты,
не было активиста из Совета ветеранов РБ
и самое главное на месте происшествия не было "нюхальщика" Петрухи,из бывших охранников, до сих пор живущего в мире совковых социальных отношений.
000000000000000
Вот этот комментарий наглядно показывает, что данная акция была проведена лично против главного врача и цель этой акции снять главного врача и посадить своего человека. А 13 комментатор и есть заказчик этой акции или посредник.



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  • 16 | 12.01.2017, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Глуп ты, Петруха, если отыскиваешь заговоры против главврача там, где присутствует только наплевательское отношение к больным и посетителям, стремление выбить из них побольше денег оказав минимум помощи. Это сработала в очередной раз система развала здравоохранения в стране и не стоит перекладывать очевидную вину персонала поликлиники на возмутившуюся этим дочь больной женщины. Ну да, могла и грузчиков нанять для переноски матери и слезно умолять других больных помочь, но вина главврача очевидна и не стоит его отмазывать и искать конспирологию там, где сплошной бардак вместо здравоохранения.



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  • 17 | 12.01.2017, 12:57 | Автор: петруха | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 84 | Рейтинг: +13,2
Идет передел в области медицины и если это кто не видит, но вскоре это почувствуют многие,. когда уровень медицины упадет ниже плинтуса. Вот примеры: главный врач 3 больницы, главный врач республиканского физкультурного диспансера, 6 больница, вот теперь 13 больница. В этом году это явления будут продолжены и главное все эти перемены не в пользу больного.



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  • 18 | 12.01.2017, 12:58 | Автор: xrul
    Публикации: 87 | Комментарии: 853 | Рейтинг: -114,7
Автор: Не зарегистрирован
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Какими бы не были условия в больнице, но снимать на видео мучения собственной матери, вместо того, чтобы помочь, это свинство! Такую "дочь" нужно в первую очередь проверить на психическое здоровье!
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Это не от желания поразвлечься, просто довели людей.



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  • 19 | 12.01.2017, 13:00 | Автор: препод
    Публикации: 13 | Комментарии: 4297 | Рейтинг: -53,4
История слишком притянута за уши. Много вопросов. Кто в это время снимал мучения старушки? Кому выгоден скандал? Да и по соцсетям ролик явно знающие люди раскидали. Я главврача не оправдываю, но стоит задуматься



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  • Гость
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  • 20 | 12.01.2017, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я думала, что г-н Петруха хочет прикидываться Швейком, а нет- смотрю он и есть настоящий петруха.
Который не знает, что вести себя по анекдоту " вам ехать и шашешки",по крайней мере, глупо.
Так вот, товарищ красноармеец, кто снимал- не суть( шашешки) суть- непрофессиональное оказание услуг в 13 больнице, станциях неотложек, в санаториях Башкирии в частности и общие кадровые провалы в здравоохранении, создающие реальную угрозу жизни населению Башкирии. А насчет заказчиков, тебе Петруха, кажется, лучше обратиться к самой Раисе Максимовне или как там её?



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