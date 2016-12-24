Криминальная Уфа, Черниковка. Воры в законе

В марте 1980 года в подъезде дома №10 по улице Машиностроителей порезали парня. Два удара ножом в грудь не оставили шансов. Не приходя в сознание он умер в больнице №8 города Уфы. Зональному инспектору уголовного розыска Зифхану Султаншину не пришлось особо напрягаться.Девушка рассказа, что когда в подъезд зашел ее бывший кавалер Игорь, она зная его крутой нрав, выскочила на улицу. Ее новый парень остался один на один с Игорем Молодцовым. Недобрым чувством девушка вернулась обратно и обнаружила Виталика на полу истекающего кровью. Султаншину помогали лейтенанты милиции Рауль Файрузов и Петр Яковлев. Подозреваемый, не смотря на свои восемнадцать лет, обнаружил твердый характер. Сколько инспектора уголовного розыска не прессовали пацана, все без толку.Игорь Молодцов свою вину не признал. Отрицал он все и на суде, однако улик и свидетельских показаний было достаточно. Приговор: десять лет лишения свободы. За это время Молодцов, сделал завидную карьеру.Весьма сообразительный, с дипломатическими способностями и физически крепкий, он как предполагает полковник милиции Петр Яковлев, подмял под себя «зону», и элите уголовного мира, ничего не оставалось, как принять его в свои ряды - короновать Вора в законе. Уголовное имя «Егор». В известном смысле «Егор» достиг большего чем кто-либо из ментов, упрятавших его за решетку.Игорь Молодцов стал уголовным генералам, тогда как инспектора уголовного розыска отдела милиции Калининского района Уфы еще бегали в капитанах милиции. Из троих только Рауль Файрузов станет генералом. Генералом милиции. После освобождения «Егор» особых проблем в Черниковке, не создавал, сколотил бригаду, и уехал на юг, к солнцу, теплу, на остров Кипр.Желто – серая Черниковка. Хочешь вернуться в Советский союз, пройдись по Первомайской, сверни на Кремлевскую, а потом еще куда подальше - Пятый лагерь, приют воров и алкашей. Время тут остановилось. Унылые ряды «Хрушевок» и убогих бараков с облупленными стенами.Что правда, то правда, не будь Игорь Молодцов таким горячим Отелло, он вероятнее всего, повторил судьбу своих сверстников. Гнул спину за «косую» на заводе, или давно переехал, в Тимашево (Северное кладбище), как половина его друзей детства, черниковской шпаны. Сегодня Вор в законе «Егор» может позволить себе понимающе улыбнуться: «Родиться в Черниковке не позор. А вот умереть, стыдно». На острове Кипр все выглядит иначе. Лазурное море. Кипарисы. Белая яхта у причала.За месяц до освобождения, в отдел милиции по месту жительству «Зека» приходит, бумага о его поведении за колючей проволокой. Читая документ, майор милиции Петр Яковлев с удивлением узнал: Ахата Султанова короновали в Вора в законе. Уличного задиру и хулигана Ахатика, Петр Яковлев знал с мальчишек. И когда Вор «Ахат», переступил порог его кабинета, начальник уголовного розыска, не удивился словам: «Здравствуй, дядя Петя».Прощаясь Яковлев был более чем откровенен с криминальным авторитетом. «Помни Ахатик, пока я тут начальник, ты не Вор в законе, ты вол в загоне»!Слова начальника уголовного розыска оказались пророческими. Слишком туп и не изящен в своих замыслах оказался Вор в законе «Ахат».Мотивированный своим высоким статусом, он начал качать права. Да, надо полгать, не учел, что в Максимовке и селе Богородское живут ребята не робкого десятка, и могут постоять за себя. Стоит только упомянуть две фамилии: братьев - сватьев Кочкиных и Горшуновых. Вот это новость! Тело «Ахата» нашли в заброшенном гараже. Новоявленного Вора в законе запинали ногами до смерти.Не каждый босс преступного мира заканчивает жизнь на тюремной больничной койке или от пули конкурентов. Вор в законе «Сарбук» (Низамутдинов), освободился в 80-ые годы и доживал свой век в доме №69 по бульвару Тухвата Яноби или (шутка вора) «Ухватом Наибни». Низамутдинов, прошел через земной ад, тридцать три года, провел в лагерях Колымы, за что получил второе уголовное имя «Тридцать три червонца». Молодой опер Петр Яковлев был частым гостем у Вора в законе. «Сарбук» угощал своего «зональника», чефиром, водку не пил, не курил, и говорил о покрытой романтической завесой криминальной жизни уголовного авторитета. Молодому милиционеру было чему удивиться. Низамутдинов человек хладнокровный, смелый и отчаянный, все это он доказал пятью побегами из Колымы, двое из которых были удачными. К каждому рывку из зоны тщательно готовились, откармливали «телка». Нет не для того, чтобы ехать на нем верхом по тайге, а для разнообразия скудного рациона, что ли?Когда сухари заканчивались переходили на «мясной бульон». «С ума сойти» - думал Яковлев. Одно дело читать об этом в книжках и совсем другое дело - вот он перед тобой - живой людоед каннибал! Немножко страшно. «Сарбук» будто читал мысли милиционера, и криво усмехался. Яковлев выходил на балкон, чтобы глотнуть свежего воздуха. Потягивая чефир, пил только из металлической кружки, хозяин квартиры продолжал свой рассказ, через определенные интервалы, повторяя что-то наподобие: «Короче» или «Твою мать». Бежать через тайгу, можно только осенью, при первых заморозках, при другом раскладе почти нереально. Летом утонешь в болоте или мошкара сожрет. Зимой сугробы по пояс и мороз минус 40-50. С дед Морозом шутки плохи, да и как и с ментами, злые как собаки, они при поимке могут запросто пристрелить тебя на месте.Однажды «Сарбук» позвонил лейтенанту милиции и попросил срочно приехать. Вор в законе лежал на диване с распоротым брюхом, кишки наружу.Повздорил с сожительницей. Елена женщина боевая, схватила нож и чиркнула по животу. Инспектор уголовного розыска стал набирать по телефону скорую помощь. Низамутдинов отрицательно покачал головой и попросил хомутную иглу с суровой ниткой. Старик плохо видел, пришлось лейтенанту продевать нитку в ушко иглы. И глазом не моргнув, «Сарбук» без спешки, собственноручно зашил рану на животе. Глядя на пальцы в крови, Яковлев почему то подумал о несчастном молодом зыке - «телке». Придурок, мякиная башка, мог и догадаться. С овечьим хвостом, не лезут в волчью стаю.Через пару дней лейтенант милиции заглянул к раненому больному. «Сарбук» задрал рубашку-все зажило, как на собаке. Выйдя на свободу, Вор в законе «Сарбук» отошел от дел, и на все вопросы отвечал: «Все что я хочу, это умереть на Родине». На местных уркаганов презрительно махал рукой, не тот масштаб. Уфимскому Вору в законе в отставке часто звонили из Москвы, Грузии, Дальнего Востока, видимо, кореша вспоминали свое «героическое» прошлое. Бандита такого калибра, за всю свою долгую милицейскую жизнь, полковник милиции Петр Яковлев больше не встречал.На фото: Фаизов, Абысов, Соболев, Тамков, Яковлев (чуть позади) и Свинковский.