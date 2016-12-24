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Криминальная Уфа, Черниковка. Воры в законе

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В марте 1980 года в подъезде дома №10 по улице Машиностроителей порезали парня. Два удара ножом в грудь не оставили шансов. Не приходя в сознание он умер в больнице №8 города Уфы. Зональному инспектору уголовного розыска Зифхану Султаншину не пришлось особо напрягаться.

Криминальная Уфа, Черниковка. Воры в законе


Девушка рассказа, что когда в подъезд зашел ее бывший кавалер Игорь, она зная его крутой нрав, выскочила на улицу. Ее новый парень остался один на один с Игорем Молодцовым. Недобрым чувством девушка вернулась обратно и обнаружила Виталика на полу истекающего кровью. Султаншину помогали лейтенанты милиции Рауль Файрузов и Петр Яковлев. Подозреваемый, не смотря на свои восемнадцать лет, обнаружил твердый характер. Сколько инспектора уголовного розыска не прессовали пацана, все без толку.

Игорь Молодцов свою вину не признал. Отрицал он все и на суде, однако улик и свидетельских показаний было достаточно. Приговор: десять лет лишения свободы. За это время Молодцов, сделал завидную карьеру.

Весьма сообразительный, с дипломатическими способностями и физически крепкий, он как предполагает полковник милиции Петр Яковлев, подмял под себя «зону», и элите уголовного мира, ничего не оставалось, как принять его в свои ряды - короновать Вора в законе. Уголовное имя «Егор». В известном смысле «Егор» достиг большего чем кто-либо из ментов, упрятавших его за решетку.

Игорь Молодцов стал уголовным генералам, тогда как инспектора уголовного розыска отдела милиции Калининского района Уфы еще бегали в капитанах милиции. Из троих только Рауль Файрузов станет генералом. Генералом милиции. После освобождения «Егор» особых проблем в Черниковке, не создавал, сколотил бригаду, и уехал на юг, к солнцу, теплу, на остров Кипр.

Желто – серая Черниковка. Хочешь вернуться в Советский союз, пройдись по Первомайской, сверни на Кремлевскую, а потом еще куда подальше - Пятый лагерь, приют воров и алкашей. Время тут остановилось. Унылые ряды «Хрушевок» и убогих бараков с облупленными стенами.

Что правда, то правда, не будь Игорь Молодцов таким горячим Отелло, он вероятнее всего, повторил судьбу своих сверстников. Гнул спину за «косую» на заводе, или давно переехал, в Тимашево (Северное кладбище), как половина его друзей детства, черниковской шпаны. Сегодня Вор в законе «Егор» может позволить себе понимающе улыбнуться: «Родиться в Черниковке не позор. А вот умереть, стыдно». На острове Кипр все выглядит иначе. Лазурное море. Кипарисы. Белая яхта у причала.

За месяц до освобождения, в отдел милиции по месту жительству «Зека» приходит, бумага о его поведении за колючей проволокой. Читая документ, майор милиции Петр Яковлев с удивлением узнал: Ахата Султанова короновали в Вора в законе. Уличного задиру и хулигана Ахатика, Петр Яковлев знал с мальчишек. И когда Вор «Ахат», переступил порог его кабинета, начальник уголовного розыска, не удивился словам: «Здравствуй, дядя Петя».

Прощаясь Яковлев был более чем откровенен с криминальным авторитетом. «Помни Ахатик, пока я тут начальник, ты не Вор в законе, ты вол в загоне»!

Слова начальника уголовного розыска оказались пророческими. Слишком туп и не изящен в своих замыслах оказался Вор в законе «Ахат».

Мотивированный своим высоким статусом, он начал качать права. Да, надо полгать, не учел, что в Максимовке и селе Богородское живут ребята не робкого десятка, и могут постоять за себя. Стоит только упомянуть две фамилии: братьев - сватьев Кочкиных и Горшуновых. Вот это новость! Тело «Ахата» нашли в заброшенном гараже. Новоявленного Вора в законе запинали ногами до смерти.

Не каждый босс преступного мира заканчивает жизнь на тюремной больничной койке или от пули конкурентов. Вор в законе «Сарбук» (Низамутдинов), освободился в 80-ые годы и доживал свой век в доме №69 по бульвару Тухвата Яноби или (шутка вора) «Ухватом Наибни». Низамутдинов, прошел через земной ад, тридцать три года, провел в лагерях Колымы, за что получил второе уголовное имя «Тридцать три червонца». Молодой опер Петр Яковлев был частым гостем у Вора в законе. «Сарбук» угощал своего «зональника», чефиром, водку не пил, не курил, и говорил о покрытой романтической завесой криминальной жизни уголовного авторитета. Молодому милиционеру было чему удивиться. Низамутдинов человек хладнокровный, смелый и отчаянный, все это он доказал пятью побегами из Колымы, двое из которых были удачными. К каждому рывку из зоны тщательно готовились, откармливали «телка». Нет не для того, чтобы ехать на нем верхом по тайге, а для разнообразия скудного рациона, что ли?

Когда сухари заканчивались переходили на «мясной бульон». «С ума сойти» - думал Яковлев. Одно дело читать об этом в книжках и совсем другое дело - вот он перед тобой - живой людоед каннибал! Немножко страшно. «Сарбук» будто читал мысли милиционера, и криво усмехался. Яковлев выходил на балкон, чтобы глотнуть свежего воздуха. Потягивая чефир, пил только из металлической кружки, хозяин квартиры продолжал свой рассказ, через определенные интервалы, повторяя что-то наподобие: «Короче» или «Твою мать». Бежать через тайгу, можно только осенью, при первых заморозках, при другом раскладе почти нереально. Летом утонешь в болоте или мошкара сожрет. Зимой сугробы по пояс и мороз минус 40-50. С дед Морозом шутки плохи, да и как и с ментами, злые как собаки, они при поимке могут запросто пристрелить тебя на месте.

Однажды «Сарбук» позвонил лейтенанту милиции и попросил срочно приехать. Вор в законе лежал на диване с распоротым брюхом, кишки наружу.

Повздорил с сожительницей. Елена женщина боевая, схватила нож и чиркнула по животу. Инспектор уголовного розыска стал набирать по телефону скорую помощь. Низамутдинов отрицательно покачал головой и попросил хомутную иглу с суровой ниткой. Старик плохо видел, пришлось лейтенанту продевать нитку в ушко иглы. И глазом не моргнув, «Сарбук» без спешки, собственноручно зашил рану на животе. Глядя на пальцы в крови, Яковлев почему то подумал о несчастном молодом зыке - «телке». Придурок, мякиная башка, мог и догадаться. С овечьим хвостом, не лезут в волчью стаю.

Через пару дней лейтенант милиции заглянул к раненому больному. «Сарбук» задрал рубашку-все зажило, как на собаке. Выйдя на свободу, Вор в законе «Сарбук» отошел от дел, и на все вопросы отвечал: «Все что я хочу, это умереть на Родине». На местных уркаганов презрительно махал рукой, не тот масштаб. Уфимскому Вору в законе в отставке часто звонили из Москвы, Грузии, Дальнего Востока, видимо, кореша вспоминали свое «героическое» прошлое. Бандита такого калибра, за всю свою долгую милицейскую жизнь, полковник милиции Петр Яковлев больше не встречал.

На фото: Фаизов, Абысов, Соболев, Тамков, Яковлев (чуть позади) и Свинковский.

Ирек Муктасаров, Уфа, Башкирия - Башкортостан




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, МВД

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  • 1 | 15.01.2017, 10:48 | Автор: юнг
    Публикации: 247 | Комментарии: 28007 | Рейтинг: +5421
===============Ну, что? Перо стало бойчее. Есть и завязка и развязка. Только в графе "ИТОГО". почему-то пропуск.

===Через пару дней лейтенант милиции заглянул к раненому больному. «Сарбук» задрал рубашку-все зажило, как на собаке. ================================
=А вот этого не бывает. Резаные раны брюшной стенки заживают минимум через 2-3 недели.



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  • 2 | 15.01.2017, 10:59 | Автор: юнг
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60 | 15.01.2017, 01:13 | Автор: xrul
Публикации: 87 | Комментарии: 863 | Рейтинг: -115,1
Вот ноне собираюсь табак выращивать, "Вирджинию" и "Гавану". Трубку сделаю из вишни, резьбой украшу.
--------------------------
Я в прошлом году Вирджинию выращивал, сделал все по технологии, не совсем понравился вкус. Нынче буду ароматизировать коньяком или лидером каким-нибудь, вообще надо несколько вариантов делать.

========Пришлите немножко семян. Я тоже хочу. Кто самый добрый?



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  • 3 | 15.01.2017, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Перед нами яркий пример героизации нескольких башкирских милиционеров прошлого века через героизацию лидеров преступного мира Уфы.
Пример "парности" в борьбе за лидерство в криминальном мире.
Яковлев - не только не Жеглов, но даже не Шарапов.
Потом, очнувшись от этих вздыханий и грязных слез и соплей по былому, мы спрашиваем себя: почему наше общество сегодня так криминализировано?
Почему в 8 отделе, при крайне низком профессионализме, сотрудники полиции между собой разговаривают на фене, а Ося до сих пор может ногой открыть дверь в уфимскую мэрию?



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  • 4 | 15.01.2017, 11:32 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1416 | Комментарии: 52979 | Рейтинг: +11439,9
НКак-то раньше верила байкам Муктасарова, а вот теперь - точно знаю, что - либо не знает, либо просто брешет. Не буду разюирать по кварка всю его брехню, но вот на это отвечу:

" когда в подъезд зашел ее бывший кавалер Игорь, она зная его крутой нрав, выскочила на улицу." - бывший кавалер? А ничо, что она поехала в тюрьму к своему "бывшему" парню, типа убийце, осужденному типа на 10 лет и зарегистрировала с ним брак?
На самом деле все было абсолютно не так, и потом все было не так, и сейчас - не так. "Крутой нрав"?! Да спокойней Игоря - я просто не знаю ни одного человека больше! Не буду рассказывать, что произошло на самом деле - незачем, Но вся эта история - ложь от первого слова - до последнего!
Вероятно, что и все другие истории с подачи Ирика - такая же брехня, как про Молодцова.

Что Муктасаров, что Ху-йснеяров - просто пи-здоболы.... бывшие ментяры.



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  • 5 | 15.01.2017, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и посвятили нас в криминальный мир. Как без этого мира нам жилось. Ирек пропагандирует не ментовскую жизнь, а уртаганскую. Не зря у Путина был поднят этот вопрос АУЕ. 6



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  • 6 | 15.01.2017, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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О, Кухарка уртаганским прошлым.....4



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  • 7 | 15.01.2017, 12:00 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1416 | Комментарии: 52979 | Рейтинг: +11439,9
И срок у него был не 10 лет, а на много меньше... и по делу проходил он не один... и хотя на зоне ему ни один раз за несгибаемость добавляли срок(по документам, например, за то что носил в бараке не тапочки, а шлепанцы, в тумбочке нашли не зубной порошок, а зубную пасту - это все было запрещено в то время на зоне) - каждый раз по три месяца - вышел он на свободу в 1986 году - осужден в 1981. И короновали его не на зоне, а в Москве - несколько позже. Об этом есть открытая инфа в интернете. И короновали его по представлению Шакро Молодого.

Так что - все, что написал Ирек - абсолютная брехня!

Есть еще длинная история о том, как в 90-е хотели преступления (убийства во время разборок) - повесить на него - не вышло.
Кстати - и менты, и гэбешки из высших эшелонов - очень уважают Егора. Именно за его справедливость и несгибаемость. За то что в Уфе с организованной преступностью - нет больших проблем. И это его заслуга в первую очередь. Уфа - не Кущевка, как вы понимаете! Ну и непричастность к позорным сторонам криминала - не замешан с наркотой, киднепингом, крышеванием прос-титуции - этим занимаются наши доблестны органы, а не криминал.



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  • 8 | 15.01.2017, 12:09 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1416 | Комментарии: 52979 | Рейтинг: +11439,9
Да! И история произошла не в марте, а в мае - иначе бы Игорь шел по малолетке, поскольку 18 лет ему исполнилось в конце апреля))))) В общем - брехня от первого слова - до последнего!



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  • 9 | 15.01.2017, 12:09 | Автор: юнг
    Публикации: 247 | Комментарии: 28007 | Рейтинг: +5421
Что Муктасаров, что Ху-йснеяров - просто пи-здоболы.... бывшие ментяры.

===============Хуснеярову пора писать явку.........



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  • 10 | 15.01.2017, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
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«Родиться в Черниковке не позор. А вот умереть, стыдно».
Куха, видать всяко эти слова тебя за душу зацепило, беги пока не поздно из Черниковки. а то стыдоба?



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  • 11 | 15.01.2017, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 15.01.2017, 12:09 | Автор: Кухарка
Публикации: 1416 | Комментарии: 52976 | Рейтинг: +11439,4
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У нас на курсе ходили слухи, что люди из окружения Егора в начале 2000-х якобы были причастны к убийствам в Орджоникидзевском р-не предпринимателя П. и мужа федерального судьи Ф.
Как считаешь,Егор мог принимать заказы или брать иной грех на душу?
Или это "легенда прикрытия" непрофессионализма башкирских оперативников и скрытых интересов Ленина,7?



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  • 12 | 15.01.2017, 12:44 | Автор: Кухарка | На сайте
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Эти слова - сам Муктасаров выдумал. Нет никакого снобизма у Игоря Владимировича.
Женю Пименова помнишь, с Ленина 7, а Ирек? Нач. Отдела по обороту огнестрела в 90-е, кажется... Очень уважительно отзывался об Игоре. А вот Волкова(одного из братьев, которого в 1994 году хоронили, перекрыв проспект Октября, тоже типа в законе) - назвал волком позорным...



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  • 13 | 15.01.2017, 12:51 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1416 | Комментарии: 52979 | Рейтинг: +11439,9
11 | 15.01.2017, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован

Нет - это не правда. Дело это 1997(убиство Фархутдинова, поговоривали, что к нему как раз был причастен Урал Рахимов) года и фабриковалось против него ментами... Поэтому и пришлось Игорю уехать на Кипр, пока тут в России адвокаты доказывали его непричастность к этому убийству - полную! Просто хотели повесить на него. Когда все было доказано - Игорь и вернулся в Уфу в 2000 - в аэропорту Мсквы - его арестовали, но только на один день, на завтра выпустили. С тех пор - на сходках тоже не раз задерживали в ресторанах - но снова отпускали в тот же день или на следующий - поскольку нет у них ничего на "Костю Сапрыкина"...

Из этого можешь сделать вывод - что никакими заказами Игорь не занимался.



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  • 14 | 15.01.2017, 12:53 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1416 | Комментарии: 52979 | Рейтинг: +11439,9
Или это "легенда прикрытия" непрофессионализма башкирских оперативников и скрытых интересов Ленина,7?
____________________
Это желание НАЗНАЧИТ виновным - не виновного, отмазывая настоящего виновного, но с более высоким положением, а оставить висяк - было тоже никак нельзя... из-за положения Фархутдинова и его жены...



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  • 15 | 15.01.2017, 12:54 | Автор: юнг
    Публикации: 247 | Комментарии: 28007 | Рейтинг: +5421
Ужин с Трампом стоит $300 тыс. Окурок щас выпращивает это бабло у держателя общака - игорёшки сечина ))
igorrrpadlowitsch
15 января 2017 | 10:08
eolswen: вову захватила навязчивая идея встретиться с Трампов! Совсем плох стал !!

15 января 2017 | 10:10
eolswen: вова , наверное , с фотографией Трампа под подушкой засыпает!



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  • 16 | 15.01.2017, 12:54 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 226 | Комментарии: 1268 | Рейтинг: +682,1
Бред....
Или вот так: Ирековские частушки на блЯДские мотивы



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  • 17 | 15.01.2017, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 15.01.2017, 12:54 | Автор: Калатунбабай | На сайте
Публикации: 226 | Комментарии: 1268 | Рейтинг: +682,1
Бред....
Или вот так: Ирековские частушки на блЯДские мотивы
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" блЯДских" мотивов не бывает. Во деревня! Это же музыка!.. Кто ж её...



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  • 18 | 15.01.2017, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 15.01.2017, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Родиться в Черниковке не позор. А вот умереть, стыдно».
Куха, видать всяко эти слова тебя за душу зацепило, беги пока не поздно из Черниковки. а то стыдоба?

---------- Если бежать пусть бежит в Базилевку.



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