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Исторические картинки. Научные открытия

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Несмотря на лабиринт загадочных реформ Российской академии наук и неудачную игру наших академиков в казино Монте-Карло, российская наука жива!

Исторические картинки. Научные открытия


Как средневековые алхимики смущали герцогов и королей превращением свинца в золото, лишь бы получить финансирование, так и сегодняшние российские учёные в первую очередь заняты добыванием ресурсов.

Результат Читатель может узнать на моём сайте, где только что в свободном доступе выложены новейшие статьи за последние три года, включая совсем свежие, под заголовком «Ассорти-5».

Из 21 публикации, думаю, особый интерес вызовет последняя, итог многолетних трудов над переписью 1920 года по Уфимской губернии. Тема актуальная – референдум в Шотландии, Brexit, Каталония, два независимых государства курдов на границе с Турцией – а как дело обстояло в наших палестинах? Один из лучших академических журналов Вам об этом поведает.

Вообще, в обязанность не ангажированного историка входит разоблачение всевозможных мифов о прошлом. Одна московская историк-татарка мне с удивлением поведала, что в старинных документах нашла факты, как татарские купцы обвешивали и обманывали покупателей.

Какой ужас, восклицала она! Ведь это запрещено Кораном! Все мусульмане должны были свято соблюдать заветы Священной Книги. На что я ответил, что все автомобилисты должны свято соблюдать правила дорожного движения, но почему-то не очень соблюдают.

Интересно смотреть на коллег-историков, какая каша из политических, национальных, религиозных мифов бродит в их головах. Получаемая в итоге «бражка» изливается на бедных читателей.

А экзальтированной мусульманке из Москвы я объяснил, что татары – это прирождённые барышники, которые обвешивали покупателей до Ислама, при Исламе и после Ислама.

Читатель сможет познакомиться с уникальной статьёй, опубликовать которую хватило смелости лишь у моих коллег из Казани.

Называется она «Мулла-ростовщик». Когда я впервые предложил её в журнал, на том конце интернета просто зависли, потеряв дар речи! Как такое возможно? Полюбопытствуйте.

Какой образ прошлого «рисуют» многие нынешние историки? Тёмного, отсталого, дикого, пока не пришёл первый секретарь и не открыл первый в Башкортостане подземный переход…

Уважаемый Читатель сможет познакомиться с новейшими работами по истории уфимского автомобилизма, биографией передового предпринимателя Н.Н. Степанова, который ещё до первых секретарей хотел провести в нашем городе трамвай, узнать о богатых фондах уфимских библиотек.

Сельским краеведам полезно будет ознакомиться со статьёй о загадочной переписи 1916 года. Благодаря им, собственно говоря, я и нашёл остатки этой переписи. Подробности в интернете…

А Фёдор Григорьевич Подоба! Не слышали про такого человека, редактора нашей газеты в начале XX столетия? Это была удивительная личность, круто изменившая всю уфимскую журналистику.

Много интересного: украинцы и Белорецк, загадки Челябинской летописи и Руф Игнатьев… Надо просто зайти в интернет и открыть «Ассорти-5».

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 15.01.2017, 10:28 | Автор: Comrad
    Публикации: 0 | Комментарии: 124 | Рейтинг: +2,7
Тяжелая , непреодолимо - тягучая тоска овладевала Каца . Недельные Новогодние попойки позади , даже похмелье начало проходить , но в этом году трезвление особенно тяжелое . «Неужели Салтыков-Щедрин был прав?»- от этой мысли ему самому стало страшно. Страшно от того , что этот Щедрин столетия назад описал его –самого Каца - нынешнее состояние.
Где я оказался?- попытался он подвести итог. И начал вспоминать , как все началось. Фокус с 15 монографиями не прошел , не поверили и научным степеням , а ведь хотел придать всего лишь вес своим словам , чтобы читали и трепетали при этом-. Неужели я не гений ? –самокритично задал сам себе вопрос.Блеф не прошел -признал он- блефанул,как будто у меня каре тузовое , зря перебрал. Не понимал тогда что 15 монографий нереально много- сейчас такая обуза , сам себя загнал в клетку… -тоска усиливалась , становясь болезненной от безысходности…
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Тогда мне остается всех УЖистов поливать и топить в этом море г..-а. Видать , даже характер изменился у меня-сам с собой согласился Кац. Ему стало чуть лучше- это хоть какое то оправдание своему существованию , признал сам себе Кац.



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  • 2 | 15.01.2017, 10:41 | Автор: юнг
    Публикации: 247 | Комментарии: 28007 | Рейтинг: +5421
=========А что делать? Кому бросить перчатку? А может, проще спрыгнуть с моста , написав предсмертную записку?



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  • 3 | 15.01.2017, 11:04 | Автор: юнг
    Публикации: 247 | Комментарии: 28007 | Рейтинг: +5421
15.01.2017, 10:28 | Автор: Comrad

================Снимаю шляпу перед ходом ваших мыслей!



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  • 4 | 15.01.2017, 11:08 | Автор: юнг
    Публикации: 247 | Комментарии: 28007 | Рейтинг: +5421
Трамп опроверг сведения о предстоящей встрече с ВВП.==

============================================================
========vezdehod
15 января 2017 | 09:05
Очередной облом...Владимир Владимирович Уже почистил свою "ядерную головку" и готов ринутся в бой, но...товарищ Трамп струсил.



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  • 5 | 15.01.2017, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Искажение истории, однобокое и в целом, как один из способов управления сознанием нашло широкое распространение в странах со слабо развитой цивилизацией. Бюрократии, чтобы удержаться во власти. потребовалось привитие народу шаблонного исторического мышления, формирующего в людях рабское восприятие и неспособность отличать ложь от правды.
На государственном уровне наибольших успехов достигли власти Украины.
На УЖе суетятся зомбированные Зулия и её башнацики, Яущев и его татнацики и т.п.
Нет нужды кассировать всё бездельничье чмо, что здесь "стучит" за самоопределение.
Роднов -глупый старик, развешивающий народам Башкирии ярлыки, вместо глубоких знаний,положительного характера, скрепляющих дружбу между народами и социальными слоями.
Написал бы лучше про тех, кто сделал Башкирию самодостаточной.
Про грека Бернардаки, башкирских строителей его пароходов в Нино и дворец с картинами башкирских гор во французском Орли.
Про труд немцев из фирмы Вогау, следы пребывания которой до сих пор не могут уничтожить власти Уфы( напротив Артгалереи) и в Белорецком заводе.
Про мудрость и фантастическую трудоспособность еврея Балабана.
Про историю строительства напротив московского Кремля за счет башкир красивого дома, стоящего до сих пор под названием "Дом Панина"
Про поляка Михайловского.
И т.д и т.п.
Кому, кроме яушеватых и зулиеваых нужны родновские исторические идиотизмы: кто больше у кого и когда украл в обозримом прошлом?
А пока еще один "удар в глаз" интернет-историку Роднову.
Против всех



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  • 6 | 15.01.2017, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 15.01.2017, 10:28 | Автор: Comrad | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 124 | Рейтинг: +2,7
______
Так его, так!
Именно- против шерсти...
А то он так бывает запальчив и вызывающе оскорбителен, что возбужденные плагиативы Зулии кажутся лепетом девочки в песочнице детского садика?



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  • 7 | 15.01.2017, 12:11 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 240 | Комментарии: 34385 | Рейтинг: +6265
Уважаемый Читатель сможет познакомиться с новейшими работами по истории
===
Так знакомьте всех с истинной историей, а то батырА все заврались выше крыши.

А когда все будут знать, как всё было на самом деле, тогда и батырАм брехать станет несподручно про свои эпосные прибамбасы и глюки исторические.

"Одни воевали, а другие писали историю." Мавро Орбини.



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  • 8 | 15.01.2017, 12:19 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 240 | Комментарии: 34385 | Рейтинг: +6265
5 | 15.01.2017, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован

Про грека Бернардаки, башкирских строителей его пароходов в Нино и дворец с картинами башкирских гор во французском Орли.
===
Ага.

Этого завсегда у батырОв было навалом - не умеют сами, а зато учат других.

Тама в ихнем Орли онЕ и на львах катались, а тута штаны надели только 100 годов назад как.



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  • 9 | 15.01.2017, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 15.01.2017, 12:19 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 240 | Комментарии: 34385 | Рейтинг: +6265
5 | 15.01.2017, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован

Про грека Бернардаки, башкирских строителей его пароходов в Нино и дворец с картинами башкирских гор во французском Орли.
_______
Да,да, вдумчивый!
Намного интереснее уфимский фотограф-любитель, чрезвычайно трудолюбивый жемайт по национальности А.А. Зирах
Больше нравится ходить пешком и "разбираться" с местами, откуда Зирах производил съемки старой Уфы,
чем читать псевдоисторический бред Роднова о национальностях жуликов.



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  • 10 | 15.01.2017, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 15.01.2017, 12:19 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 240 | Комментарии: 34385 | Рейтинг: +6265

5 | 15.01.2017, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован

Про грека Бернардаки, башкирских строителей его пароходов в Нино и дворец с картинами башкирских гор во французском Орли.
===
Ага.

Этого завсегда у батырОв было навалом - не умеют сами, а зато учат других.

Тама в ихнем Орли онЕ и на львах катались, а тута штаны надели только 100 годов назад как.
************************************************************
********************
Штаны - слово тюркское.., как и сапог, каблук.. и тд. и тп. У твоих - бродни, дерюга, рогожа. Лыко милАй. Писать и читать твоих научили греки. Плавать голландцы. Об чём речь милАй?



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