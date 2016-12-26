Ялалов снова попросил уфимцев поработать вместо него

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов обратился к жителям города с просьбой помочь коммунальщикам с уборкой снега. Видеозапись сделана ночью в одном из городских дворов и выложена в группе мэрии в социальной сети Вконтакте.- Природа в очередной раз испытывает нас с вами и коммунальные службы, - говорит Ялалов в видеообращении. - И вы знаете, что у нас за последние десть дней выпало полторы месячной нормы осадков. Все службы коммунальные работают в очень усиленном режиме. Я обращаюсь к вам, уважаемые жители города Уфы! Помогите коммунальным службам, хотя бы тем что уберите свои автомобили с дорог, с проезжей части. Таким образом вы поможете коммунальщикам значительно быстрее обрабатывать городские территории.Также Ялалов обратился к руководителям предприятий и организаций города, прежде всего к тем, чьи офисы расположены на "красной линии".- Только вместе, только сообща мы сможем побороть стихию, - завершил он.