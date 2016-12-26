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Ялалов снова попросил уфимцев поработать вместо него

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Глава администрации Уфы Ирек Ялалов обратился к жителям города с просьбой помочь коммунальщикам с уборкой снега. Видеозапись сделана ночью в одном из городских дворов и выложена в группе мэрии в социальной сети Вконтакте.

Ялалов снова попросил уфимцев поработать вместо него


- Природа в очередной раз испытывает нас с вами и коммунальные службы, - говорит Ялалов в видеообращении. - И вы знаете, что у нас за последние десть дней выпало полторы месячной нормы осадков. Все службы коммунальные работают в очень усиленном режиме. Я обращаюсь к вам, уважаемые жители города Уфы! Помогите коммунальным службам, хотя бы тем что уберите свои автомобили с дорог, с проезжей части. Таким образом вы поможете коммунальщикам значительно быстрее обрабатывать городские территории.

Также Ялалов обратился к руководителям предприятий и организаций города, прежде всего к тем, чьи офисы расположены на "красной линии".

- Только вместе, только сообща мы сможем побороть стихию, - завершил он.





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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Ирек Ялалов

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  • Гость
  •  
  • 1 | 21.01.2017, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Убрать машины с дорог , с тротуаров - не должно и обсуждаться . Нужно просто штрафовать или при повторении забрать машину на штрафстоянку . Вырученные деньги можно использовать для поощрения жителей и тех же дворников.Как в Германии или Англии.Оставил машину , полицай вставляет за дворники машины квитанцию , Спустя время хозяин машины спешит платить на своих полусогнутых штраф . Никаких нареканий!
А дворникам сделать ,,подвижный график", работать при снегопаде,отдых в в другое спокойное время .



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1

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  • Эксперт
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  • 2 | 21.01.2017, 11:19 | Автор: юнг
    Публикации: 249 | Комментарии: 28154 | Рейтинг: +5430,7
==========Подарить попам дворец Урала стоимостью в 350 миллионов=это , пожалуйста!
==========А вот найти денег на мобильные снегоуборщики , размером с детские санки и ценой в 20 т.р.=это никак.
А вот если бы выставить дворец на торги и продать, а денежки в бюджет и детям=для этого ума не хватило!
Зато ума хватило показать Путину, что мусульманин Хамитов очень любит православного жулика Гундяева.



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  • Гость
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  • 3 | 21.01.2017, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Что юнга, тебе самому даже дворец уКрала на торги выставить не доверили?



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1

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  • Участник
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  • 4 | 21.01.2017, 11:28 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 3637 | Рейтинг: -639,4
Приходиться проезжать по улице Чернышевского, раньше была улица двусторонним движением по две полосы. А теперь одна полоса и в одну сторону. Если не врете то пройдитесь с Цюрупа до Ленина.



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  • Эксперт
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  • 5 | 21.01.2017, 11:28 | Автор: юнг
    Публикации: 249 | Комментарии: 28154 | Рейтинг: +5430,7
Снегоуборочная машина PATRIOT PS 2200 E электрическая самоходная (426302200)
Код товара
89915
PATRIOT
<>
9899 руб.


35 000 таких патриотов хватило бы на каждый двор, если бы Хамитов нагло не передал попам дворец.

=========Тогда за 30 минут весь город можно очистить!--НО, нет,--на это ума у ялаловско-хамитовской группы не хватает!



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  • Участник
  •  
  • 6 | 21.01.2017, 11:28 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 3637 | Рейтинг: -639,4
Приходиться проезжать по улице Чернышевского, раньше была улица двусторонним движением по две полосы. А теперь одна полоса и в одну сторону. Если не врете то пройдитесь с Цюрупа до Ленина.



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 21.01.2017, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Машины за 9800рублей никак не решат задачу . Сложны для обычного дворника в управлении, да и проработают всего сезон , Далее окажутся на частных подворьях и возле коттеджей .
Просто нужно работать на совесть , в необходимое время и накапливая снега на тротуарах.
Нужны метелки для бесснежного времени , тележки , лопаты , вилы . Экипировка - соответствующая .Главное желание .
Дворники по неделям не работают в бесснежное время.Вот летом можно давать отгулы .
Накопят работы дворники и все начинают кивать на Ялалова . А то что над дворниками есть свои начальники - так почему-то они в сторонке.



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  • 8 | 21.01.2017, 11:50 | Автор: юнг
    Публикации: 249 | Комментарии: 28154 | Рейтинг: +5430,7
7 | 21.01.2017, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Машины за 9800рублей никак не решат задачу . Сложны для обычного дворника

Нужны метелки для бесснежного времени

==========Это где вы нашли таких тупых дворников, да ещё и ворюг?
==========У меня во дворе всё лето ходят дворники с газонокосилками и ничего, научились на две кнопки нажимать.
Но, если вы с детства привыкли работать лопатой и метлой, зачем вы купили мобильник? Ведь есть же будки с телефонами автоматами!



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  • 9 | 21.01.2017, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мэр, в силу скрытых интересов не ставший "совестью уфимцев" не имеет морального права поучать жителей и призывать "только вместе только сообща"
Почему- то не спрашивал "только вместе, только сообща" когда в парках строил элитное жилье в рамках джентрификации города?
Почему то не спрашивал "только вместе, только сообща" когда прервал между севером и югом линию дешевого экологического транспорта, способного отчасти расшить пробки на проспекте?
Почему- то не спрашивал" только вместе, только сообща" когда оставил уфимские новостройки без дорог, поликлиник, детских садов и школ?
Почему-то то не спрашивал "только вместе, только сообща" когда ему на стол легли( если вообще они ему интересны?) цифры смертельных исходов от ДТП и сосулек, о сломанных руках и ногах на нечищенных тротуарах Уфы?
Почему-то не спрашивал разобраться"только вместе, только сообща" кто и как распродает городские земли и в чьи руки попали земли многодетных семей?
Почему-то не спрашивал "только вместе, только сообща" что происходит с тарифами ЖКХ, куда ушли деньги на капремонт, и где деньги на содержание дворов и междомовых проездов и как и кто устанавливал в Уфе домовые теплосчетчики?
Почему-то не уговаривал уфимцев" только вместе, только сообща" разобраться с УК и получить ключевой ответ на наболевший вопрос: а нужны ли на шее уфимцев все эти многочисленные конторы с приехавшими бездельниками?
И т.д и т.п.по "только вместе, только сообща"



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  • 10 | 21.01.2017, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На белом-белом покрывале января
Любимого себя я имя - Ирек написал...
Не прогоняй меня, Хамит
Хочу побыть немного я
Мэром на белом-белом покрывале января.
Не прогоняй меня, Хамит
Хочу побыть немного я
Мэром на белом-белом покрывале января.



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  • 11 | 21.01.2017, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Мобильник-то свой личный , кровный и берегу как зеницу ока .А то что газонокосилки работают, то это хорошо . Но оператором газонокосилки являются обученные операторы . Но тетя Клава никогда не изучит такую премудрую технику и дышать бензином вряд ли захочет .
Ворюг нет , и техника не исчезнет,но они быстро сломаются . Ведь все китайское .!Да и бензина нужно на все лето энное количество .
Территория дворника не так уж и большая , осилить может один .Но только не запускать . Вот были каникулы и ни один дворник не работал .Не проще ли работать все время, невзирая на праздники? И правильно организовать работу . Ведь за бугром проблем со снежными заносами нет !



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  • 12 | 21.01.2017, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Непосредственные исполнители- управляющие кампании, частные лица . А мэр - может только спросить . Вот после таких ,,спросов" дельные управляющие кампании просто перестали работать . Сбежали как крысы с корабля . Как при бескормице на корабле .Как при аварии на ней .
Может что -то изменить , сделать аккордно премиальной работу ответственных кампаний .
Так мы далеко уйдем !



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  • 13 | 21.01.2017, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот так всегда кода тяжело лицом к народу , а потом опять задом.



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  • 14 | 21.01.2017, 12:36 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 7430 | Рейтинг: -1470,6
Сегодня день инженерных войск!
Поздравляю сапёров, понтонеров и всех инженеров с праздником!
Ялалову может стоит обратиться к военным инженерам, благо недалеко бригада стоит.
У них мощная техника.
БАТы и ИМРки решат проблему. Вместе с машинами и киосками.



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  • 15 | 21.01.2017, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Плохому танцору всегда мешает что либо. Теперь погода виновата! Технику надо покупать соответствующую, а не иномарки задницы возить! При прежнем главе такого бардака не было, а снега выпадало не меньше.



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  • 16 | 21.01.2017, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто его избирал тот пусть и убирает.



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  • 17 | 21.01.2017, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ялалов снова попросил уфимцев поработать вместо него
Опубликовано: Администратор | 21.01.2017
Раздел: Новости | Просмотры: 140 | Комментарии: 12
=================================
Я че-то не понял админа! Вполне нормальное обращение горожанам, чтоб убрали свои машины для очистки территорий, а также руководителям организаций, чтоб те своевременно организовали уборку территорий, которые за ними закреплены. Машины жильцов во дворах мэр что ли должен отгонять в сторону, чтоб очистить дворы от снега!



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  • 18 | 21.01.2017, 13:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1422 | Комментарии: 53080 | Рейтинг: +11451
А куда убрать машины, припаркованные вдоль дорог? В квартиры занести? Когда занялись точечной застройкой во дворах - о чем думали? Когда вместо недорогих стоянок стали строить на пустырях высотки - о чем думали? Что новые жильцы этих домов не будут иметь свой личный транспорт? А теперь - помогите, дорогие горожане!

Возле института математики на Чернышевского - есть городская автостоянка для машин, приезжающих по делам в эту часть города. И вот, когда 9-го января люди вышли на работу, поехали по делам в этот район - оказалось, что эта стоянка, принадлежащая ГОРОДУ, а не являющаяся чьей-то ведомственной - нечищена!!! И на кого сваливать вину за то, что подъезжавшие автовладельцы были вынуждены бросать машины где попало, чтобы посетить нужные им заведения? Зато именно эвакуаторщики лихо наживались на этом...



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  • 19 | 21.01.2017, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что бы стать мэром он не просил горожан выбрать его.а просил своих покровителей и ещё кучку людей.



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  • 20 | 21.01.2017, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Люди мы же сами его туда избрали ну давайте по можем.



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