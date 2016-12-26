- Природа в очередной раз испытывает нас с вами и коммунальные службы, - говорит Ялалов в видеообращении. - И вы знаете, что у нас за последние десть дней выпало полторы месячной нормы осадков. Все службы коммунальные работают в очень усиленном режиме. Я обращаюсь к вам, уважаемые жители города Уфы! Помогите коммунальным службам, хотя бы тем что уберите свои автомобили с дорог, с проезжей части. Таким образом вы поможете коммунальщикам значительно быстрее обрабатывать городские территории.
Также Ялалов обратился к руководителям предприятий и организаций города, прежде всего к тем, чьи офисы расположены на "красной линии".
- Только вместе, только сообща мы сможем побороть стихию, - завершил он.
Ялалов снова попросил уфимцев поработать вместо него
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