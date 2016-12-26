Исторические картинки. Подымалово

Наконец почистили дороги и мы снова мчимся по трассе М-7. Миновали лес с Западным кладбищем, перед нами знаменитое Подымалово!Из старинных селений возле Уфы, Подымалово почти единственное носит имя не по фамилии дворян-помещиков, а по особенности местности. На сайте Этоместо. ру старинная карта Уфимского уезда показывает необычное, круговое расположение строений в Подымалово.Исконное, историческое Подымалово расположено справа от трассы, если ехать из Уфы. И вокруг озерков, действительно, изгибаются улицы с загадочными названиями Тупланская и Жебитовская. Это и есть древнее селение, геометрические улицы слева от трассы – новые, стоят на бывшей пашне. Там кладов точно нет.Подымалово оставило свой след в русской литературе. Среди близкого окружения нашего знаменитого земляка Сергея Тимофеевича Аксакова были Аничковы.Ударение надо делать на букву «и». Коренные питерцы всегда говорят Анѝчков мост. По версии краеведа Я.С. Свице (см. её авторскую страничку в живом журнале) дальним родственником Аксаковых был уфимский дворянин, капитан Михаил Николаевич Анѝчков. Владелец Подымалова.Подымалово изначально была сельцом Анѝчковых. Жители подымаловской улицы Анѝчковой не забывайте про правильное ударение! Ниже снимок с Анѝчкова моста, редкая радуга над Фонтанкой (2016 год).В самом начале XIX столетия сельцо Подымалово имело второе имя: Анѝчкова тож. В 30 дворах проживало 152 человека.Поместье (около 2200 гектаров земли) находилось в совместном владении подпоручика Ивана Михайловича Анѝчкова, капитанши Анны Петровны Анѝчковой. Это были сын названного выше капитана и, видимо, вдова.Кроме сына в семье имелось три дочери, которые к тому времени удачно вышли замуж. Они тоже числились в совладелицах Подымаловского имения: титулярная советница Катерина Михайловна Веригина, капитанша Анна Михайловна Хирьякова и подпоручица Прасковья Михайловна Моисеева (см. на моём сайте сборник «Река времени. 2011»).Так Подымалово стало настоящим «дворянским гнездом». Предположим, вокруг озера строились новые барские дома с колоннами, садиками. Уж наверняка догадались соорудить изящный мостик, по озеру плавали лодочки, смех, брызги шампанского…Течёт шампанское рекою,И взор туманится слегка.И всё как будто под рукою,И всё как будто на века.Среди подымаловской молодёжи был Николай Викторович Веригин (1796–1872), незадолго до смерти опубликовавший в одном из лучших журналов «Русской старине» свои воспоминания.Его отец, отставной подпоручик Виктор Григорьевич Веригин происходил из казанского дворянства, после женитьбы перевёл в Подымалово крестьян из-под Казани и дворовых из Бугульмы. Но имение оставалось за женой.Веригин-старший честно служил исправником (полицейским) целых 12 лет, но бакшиш не брал, жил скромно, «не имея в своем доме даже обыкновенного столового вина, а не только какой-либо высшей прихоти, садил гостей своих только-что не на деревянные скамьи».«Старый дворянин приходил в сильное негодование, когда давали чувствовать ему, что он не умел обеспечить не только себя, но и всех своих детей 12-ти летним своим исправничеством: ему презрительны были исправнические средства приобретения. Отвращение к непозволительным приобретениям столь было сильно в моем отце, что скоро ни один проситель и ни один тяжущийся не смел даже и предлагать ему подарков, и следствием этого бескорыстия была нужда», вспоминал сын (см. у Я.С. Свице).В 1826 году Николай Викторович Веригин вышел в отставку подпоручиком и приехал в Уфу. Точнее в Подымалово. И увидел…«Сердце моё облилось кровью, когда я вошел в ветхий дом моего отца и увидал маленький флигель, где помещалась мать моя с двумя своими дочерьми. Везде была видна нужда, и эту нужду переносил отец мой с тем спокойствием, которое было основано на истинно честной его службе царю и обществу.Небольшую деревеньку моего отца я взял в своё управление. Два года с половиной работал с утра до ночи с крестьянами, но, как не раз замечал мне родной мой дядя Иван Михайлович Аничков, довольно зажиточный помещик и наш односелец, что при всей моей неутомимости из ничего не сделаешь ничего (ex nihilo nihil fit). Доход с 30 десятин в каждом поле и при самом хорошем урожае и своевременной уборке с поля не мог обеспечивать семейство из 5 лиц.До апреля месяца 1828 года все дни посвящал я маленькому своему хозяйству, ездил к башкирцам для покупки на избам крестьянам леса, видел, что всё у нас управляется, всякое дело начинается и оканчивается взяточничеством, подкупом, и сердце сжималось при одной мысли о вступлении в какую-либо гражданскую должность».С Подымалово связана история ещё одного, просто невероятно известного в своё время рода предпринимателей Базилевских. В Уфе даже начало совр. улицы Ленина, от реки до Верхне-Торговой площади называлось улицей Базилевской. Это были сказочно богатые люди, золотопромышленники, олигархи, сказали бы сейчас, всероссийского масштаба.А началось всё с подымаловского помещика Ивана Михайловича Анѝчкова, о котором речь шла выше. Его племянник в мемуаре вспоминал:«Дядя мой, Иван Михайлович Аничков, зажиточный помещик, взял из семинарии священнического сына в учителя русской грамоте к 6-ти летнему сыну своему Николаю, платя этому учителю по 5 р. ассигнациями в месяц, и кажется, к этому жалованью были прибавлены кафтан и сапоги. Когда двоюродный мой брат выучился у своего учителя кой-как читать и писать, то дядя поместил учителя в канцелярию губернатора Наврозова писцом. В одну из своих поездок по губернии, Наврозову секретарь подал какую-то бумагу, довольно красиво и четко написанную. Губернатор, узнав, что бумага переписана писцом, взятым в свиту его для разных послуг, приказал секретарю представить писца ему, и это представление было началом счастья будущего уфимского, а впоследствии и столичного вельможи-откупщика».«Новый секретарь в течении 3-х или 4-х лет нажил обыкновенным ремеслом наших секретарей 15 т. р. ассигнациями. По каким-то делам губернатор своего секретаря отправил в Москву, где он выиграл 100 т. р. ассигнациями. Это был такой шулер, который в канцелярии, быв ещё ничтожным между другими писцом, обыгрывал других мальчиков сначала в горку, а потом в банк».Сколотив первоначальный капитал, бывший секретарь подымаловского помещика взялся за винные откупа. То есть вся торговля водкой в Оренбургской губернии принадлежала ему. Можете себе представить! А далее пошли золотые прииски в Сибири, пароходы и пр. и пр.Короче, «нажил миллионы и вместе с ними чины, которые, т. е. миллионы, породнили его по бракам его дочерей с такими фамилиями, у которых он едва ли в первобытном своём положении мог быть даже и простым служителем», вспоминал Н.В. Веригин.Этим секретарём, который щеголял по улицам Подымалово в новом кафтане и сапогах был Иван Фёдорович Базилевский (1791–1878), о котором наши краеведы вспоминают его немалую благотворительность. В интернете есть о нём материалы. В дате смерти, правда, постоянно ошибаются (см. на моём сайте «Река времени. 2015»).Короче, американская мечта. Подымаловский Дональд Трамп. Сначала гусей гонял по деревне, затем… стал миллиардером!Похожи?А время неспешно текло. Грянула Великая реформа 1861 года, отменили крепостное право. Все стали свободны, как в Америке. Рабство отменили одновременно, мы – мирно, они – через войну. Гимн USA:Скажи, ты, видишь ли, его сейчас.. в лучах рассвета,Как гордо реял он когда-то в последних отблесках заката?Средь огненных полос, слепящих звёзд, в смертельной битве тьмы и светаНад крепостью средь нас, где доблесть он являл солдата?В Подымалово, сидя на веранде, как и сейчас, народ читал газеты, что там в САСШ? Именно так в XIX веке именовалось это федеративное государство по-русски: Северо-Американские Соединённые Штаты (САСШ, а не США). Южнее лежали Мексиканские Соединённые Штаты, которые официально продолжают так называться до сих пор.В Подымалово многочисленные потомки древнего рода Аничковых постоянно менялись. Летом 1852 года штабс-капитанша Раида Потапова продавала дом в Уфе и в 20 верстах от города в сельце Подымалово «трёх оконный деревянный дом с мезонином, при оном 30 десятин земли и крестьян мужеск. пола две и женска две души». Сама хозяйка постоянно жила в Уфе.В 1861 году в Подымалово ещё было поместье поручика Виктора Михайловича Овчинникова. Ни земли, ни крестьян не имелось, были только дворовые (6 муж., 4 жен.). По сути дача, только с крепостной прислугой. Она сразу исчезла.Вообще Подымалово было весьма крупным селением (53 двора, только крестьян 305 человек. И стояли внушительные барские усадьбы, вероятно, вокруг озера, напротив друг друга. Помнят ли старожилы о них?Подымалово было владением старинной уфимской дворянской семьи Мисайловых, о которых писали замечательные наши краеведы Гудковы.Упомянутая выше подпоручица Прасковья Михайловна Моисеева, урождённая Аничкова, видимо, затем вышла вторым браком за поручика Андрея Андреевича Мисайлова. Его сын, Алексей Андреевич, умер до 1858 года, наследники (вдова и дети) землю и крепостных поделили. Но разделили усадьбу, или жили в одном доме, не ясно. В 1861 году за Софьей Алексеевной Мисайловой числилось 22 дворовых, за другими Мисайловыми – 40 душ. Но раздел мог существовать только на бумаге.По сведениям газеты «Уфимские нивы», «на возвышенном берегу большого Туровского озера стоял летний дом помещика, окружённый садом с аллеями сирени и акаций. Были амбары – склады для зерна… На главной улице Подымалово было 40 дворов, проходила она по обеим сторонам Екатерининского тракта, ныне это улица Аничкина. С южной стороны Подымалово была помещичья кузница, которой крестьяне пользовались за плату. Амбары – зерносклады помещика – стали колхозными и просуществовали до 70-х годов».На момент отмены крепостного права основная часть поместья и дворовых (21 ревизская / мужская душа) в сельце Подымалово, Аничково тож, находилась в общем владении прапорщика Николая, юнкера Владимира и студента Александра Алексеевичей Мисайловых. Никто из них здесь не проживал. Уставную грамоту 14 марта 1862 года «вместо детей» Владимира и Александра подписала попечительница, надворная советница Настасья Михайловна [Мисайлова]. А брат Николай ещё 1 ноября 1861 года передал свою долю по дарственной записи «сестре своей» коллежской советнице Марье Алексеевне Тимоновой.Отсутствие господ в поместье подтверждает роспуск многочисленной прислуги. Из 21 ревизской (мужской) души дворовых, зафиксированных последней, десятой ревизией в 1857–1858 годах, шестеро были отпущены на волю, двух сдали в военную службу, трое умерло, ещё трое пожелали получить надел и перейти к крестьянской жизни. Оставшиеся семь душ дворовых остались служить до 1863 года.Сохранилось указание на наличие усадьбы: «Прогон к водопою дозволяется крестьянам чрез овраг безымянный ниже господского дома к озеру Кушепталу».В пореформенный период бывшие крепостные в Подымалово образовали два сельских общества / общины: первое – Подымаловское и Тимоново-Заварицкое (58 ревизских душ), второе – Мисайловское (77 ревизских душ). Но, возможно, родственники (мать умерла в начале 1860-х годов) имели доли в обоих поместьях. Так, Александру принадлежала доля в совместной собственности на землю и крепостных (77 рев. душ) вместе с братом, прапорщиком Владимиром Алексеевичем Мисайловым и сестрой, коллежской советницей Марьей Алексеевной Тимановой. Они в 1865 году договорились о выкупе с крепостными сельца Подымалово, Аничково тож, за 9240 рублей.Доля вышедшей замуж сестры – Марии Алексеевны Тимоновой / Тимановой к 1861 году была выделена. За ней числилось 23 человека дворовых и свои крепостные. Но вполне вероятно, дочь не стала заводить отдельную усадьбу / дом. Подымаловские старожилы вспоминали об одном барском доме (см. выше материал «Уфимских нив»).Второе поместье изначально находилось у двух сестёр: коллежской советницы Марьи Алексеевны Тимановой и из дворян девицы Софьи Алексеевны Мисайловой (затем в замужестве Заварицкой, на 1866 год). Был большой штат дворовых (21 ревизская душа). Перед отменой крепостного права четырёх дворовых отпустили на волю, одного сдали в солдаты, четверо умерло, осталось 11 душ, которые служили до 1863 года (ещё один пожелал получить надел и заняться крестьянским трудом). Уставную грамоту с крепостными подписали 14 марта 1862 года, на выкуп (58 ревизских душ за 6960 руб.) перешли в 1864 году. Сокращение штата дворовой прислуги показывает, что усадьба использовалась в лучшем случае как летняя дача, постоянно сёстры в Подымалово не жили. Всеми делами заправляли старосты.А 6 февраля 1855 года в семье исправлявшего должность советника Оренбургского губернского правления коллежского ассесора Виктора Михайловича Тиманова и жены его Марии Алексеевны родилась дочь Вера, крещена была 13 февраля в Спасской церкви Уфы. Восприемниками были отставной прапорщик Николай Алексеевич Мисайлов и дочь умершего надворного советника девица София Алексеевна Мисайлова.Так Подымалово стало знаменито в музыкальном мире. Девочка обладала незаурядным дарованием. Об известной пианистке Вере Тимановой (1855–1942) много писали наши замечательные музыковеды Л. Атанова и Г. Бельская, есть масса материалов в интернете. Не стану повторяться. В Подымалово ещё не проводятся музыкальные конкурсы имени Тимановой?Уфимцы внимательно следили за успехами юного дарования. Когда В.В. Тимонова в 1869 году блестяще выступила с концертом после окончания Берлинской консерватории, кто-то из бывших в Пруссии уфимцев прислал восторженные выдержки о её игре из столичных газет «Börsen-Courier» и «Fremden Blatt».В отличие от музыки, хозяйственными талантами подымаловские дворяне не блистали. Дела шли всё хуже и хуже. В сентябре 1871 года правление Общества взаимного поземельного кредита за неплатёж взносов выставило на торги землю при сельце Подымалово (630 дес.) Александра Алексеевича Мисайлова. В 1874 году при дер. Подымалово значилось поместье Мисайловых и Тимоновой, которое тогда же было продано Базилевскому. Александр Мисайлов свои 630,5 дес. уступил крестьянам Красного Яра. Лишь Владимир Алексеевич Мисайлов сохранял свои земли до начала 1880-х годов. По переписи 1895 года Мисайловых в Подымалово не было, но в списке за 1896 года на Елабужском почтовом тракте стояла усадьба Мисайлова (1 двор, 1 чел.).Бывший подымаловский учитель, а затем миллионщик и благодетель Дональд Трамп приобретает поместье в Подымалово, конечно не Трамп, а Иван Фёдорович Базилевский. Но здесь он не жил, это был чисто хозяйственный комплекс, бизнес есть бизнес.Подобных комплексов у Базилевских было несколько. На Подымаловском участке в 1903 году усадьба с выгоном занимали огромную площадь в 40 десятин (гектаров). Здесь стояло 13 построек стоимостью 18 426 руб., включая дом деревянный на каменном фундаменте и крытый железом (2 тыс. руб.), два деревянных флигеля, крытых железом, и ещё два флигеля были крыты тёсом. Рядом стояли деревянные баня (крыта железом), казармы для рабочих (тёсом), конюшня (железом), кузница (тёсом), зерносушилка (железом), скотный двор (крыт тёсом и обнесён забором), амбар с 12 дверями (крыт тёсом) и молотильный сарай с соломенной крышей. Романсов уже никто не пел, разве только подвыпившие рабочие…Подымалово даже попало на страницы художественной литературы. Если Вы ещё не подписались на самый замечательный, близко не имеющий себе равных на раздольях Башкирии и просто превосходный журнал «Бельские просторы», зайдите на его страницу в интернете.В номере десятом за 2016 год опубликован рассказа Михаила Щербакова «Подымаловский кабак». Неужто ещё не прочитали?А народ подымаловский жил не тужил (статистика на моём сайте), землю пахали, скотины держали много, вот пчёлами не увлекались. Подрабатывали у соседних помещиков.Бывшее хозяйство Базилевских в начале XX столетия было продано. Сын подымаловского учителя – Фёдор Иванович Базилевский, всё так же сказочно богатый, в конце жизни «заболел душевною болезнью». Когда он умер в Петербурге в 1895 году, все уфимские владения оказались у брата Виктора Ивановича Базилевского (1840–1929).Этот быстренько распродал все поместья, была своя усадьба Великино в Ямбургском уезде Санкт-Петербургской губернии. Дружил с художником Ильёй Репиным, умер в эмиграции в Эстонии.А поместье возле Подымалово дожило до большевиков. Последним владельцем обширного имения (1300 гектаров) был купец, русский (около 1864 года рождения) Исаак Михайлович Батуренко. Купчина честно признался, что ничего не смыслит в сельском хозяйстве. Поместье целиком сдавалось в аренду на 6 лет за 1083 рубля в год.В 1917 году статистики увидели в Подымалово много сельскохозяйственного инвентаря (жнейка, молотилка, веялка), стояла зерносушилка и было 0,5 десятин под плодовым садом. Видимо, это и были остатки дворянского рая.Вспоминая историю славного Подымалово нельзя пропустить дорогу, рядом теперь мощная развилка. Современная трасса проходит по бывшему Елабужскому гужевому тракту. Но примерно до 1870 года дорога из Уфы шла не здесь, а южнее, через Муравино и Сухарево (см. карту Уфа на моём сайте, где видны остатки старого тракта).В Подымалово находилась первая от города почтовая, ямщицкая станция, где меняли лошадей и лихие подымаловские ямщики с криком «Эх, залётные!» вылетали на тройках в путь.Дорога поднимала экономику. В 1896 году в Подымалово имелись бакалейная лавка, казённая винная лавка, пивная само собой, да вдобавок этапный дом. По тракту гнали или везли арестантов, которых на отдых загоняли в обнесённый высоким глухим забором дом, солдатикам тоже надобно обогреться, чайку выпить, щец похлебать.Кто только не ехал через Подымалово! Любимый подымаловский романс «Ах вы, кони, мои вороные». Его можно петь под гитару:Устелю свои сани коврами,В гривы алые ленты вплету,Пролечу, прозвеню бубенцамиИ тебя на лету подхвачу.В августе 1894 года всё Подымалово только об этом говорило. Через Подымалово проехали… механизмы. Впервые на Южном Урале состоялся первый велопробег Уфа – Бирск! Уфимец Павел Эдуардович Линд, художник, скульптор, композитор, поэт и переводчик, по его моделям отливались изделия на Каслинском заводе, собрал первых уфимских велосипедистов. Тогда говорили: циклистов. И даже опубликовал впечатления в журнале «Велосипед». Через 113 лет впервые почитаем, кусочек:«Выяснив, что у нас взято с собою на дорогу, мы тронулись в путь в 5 ч. вечера по бирскому почтовому тракту. Первая станция – ст. Подымалова в 21 в(ерсты) от Уфы. Станция эта вполне оправдывала своё название, потому что дорога всё время идёт в гору, хотя подъём очень отлогий. Бежали мы довольно бойко и свободно, но не гнали, стараясь беречь силы, так как не знали: хватит-ли их до конца, на все 103 в. Это было для всех нас первое, а следовательно очень интересное испытание, в котором мы знакомились с собственною выносливостью и качествами наших машин.В двух, расположенных на тракте, деревеньках мы останавливались утолить жажду. Был довольно жаркий вечер, так что для облегчения некоторые из нас надели рубашки с поясами.В Подымаловой мы пили молоко на крыльце почтовой станции. Произведённый здесь осмотр машин и беседа моя с моими спутниками убедила меня, что они не имеют ни малейшего понятия о пневматиках, об уходе, починке и т. д.»«Передохнув минут 20, мы поехали дальше. Дорога была ровная, почти без подъёмов, с двумя крутыми спусками. Окрестности довольно красивы и самый тракт по бокам окаймлён аллеями больших деревьев. До станции Медведеровой 25 в. Бежали мы легко, любуясь вечером и разговаривая».«Местное население относится к появлению велосипедистов с большим любопытством, но без враждебности. Собираются на улице толпою, окружают машины, трогают руками, острят и удивляются, но не приписывают нечистой силе возможность кататься на двух колёсах, которые, "того и гляди повалятся на землю"».Вот такое оно, знаменитое Подымалово!