Убер в Уфе: Не стану есть, не буду слушать... Подумала — и стала кушать

Ну... так сказать - работа над ошибками. Не стала я удалять приложение У(Ю)бер с телефона... на всякий случай оставила.Скачала Гет (Джет), Яндекс-такси - но ими пока еще не воспользовалась.На самом деле - реально езжу на Такси-мини (в основном) и У(Ю)бере - иногда...Стала привыкать к системе У(Ю)бер - кстати, кто скажет - как на самом деле правильно - Убер или Юбер?И вот рассказываю сегодняшнюю историю.Ехать с работы - нажимаю на этот У-Ю-бер... находится машинка - 6 минут и без проблем.В поездке разговариваю с водителем - первый день в У-Ю-бере... Ну лан.Подъехали к дому, напоминаю, что нужно закрыть заказ. Сама иду в киоск - возле подъезда, купить чо-нить домой... Выхожу - машина стоит, парень торчит в айфоне, а смс-ки нет... Я открыла дверь и спросила, заказ-то закрыт? Чего смс-ка-то не приходит?Он меня стал успокаивать - мол все норм, заказ закрыл, вот консультируюсь - не беспокойтесь!Через пару минут приходит смс о списании с меня 49 рублей - если кто не знает - это отказ от поездки за меньшее количество минут до того, как водитель приедет на место заказа - то есть - то ли за 3 минуты, то ли за 5 минут (не помню как у них там в соглашении) - отказаться без финансовых последствий можно, а вот позже - уже нельзя. Впрочем - это справедливо, я считаю, если водителя уже напрягаешь своим заказом - а некоторые едут минут 15 на заказ - и на полпути обламываешь...Это было отступление. И ВОТ!Я понимаю, что первый блин у парня - вышел комом, и начинаю лихорадочно пытаться исправить его ошибку, ибо для меня эта ситуация, даже не по моей вине - ложится на мою совесть. "Я не халявщик!" © Моя совесть имеет свойство болеть, и долго...Пытаюсь связаться с водителем (мол вещь в салоне забыла) через сервис У-Ю-бера - 5 ответных звонков - не дали результата, номер водителя, якобы, был все время занят, хотя я связывалась на протяжении минут 30 (через их американский входной звонок). Есть у них такая услуга.Потом решила написать на У(Ю)бер - сообщение. Это другая услуга. Но - как бы первая - давала мне возможность лично засвидетельствовать водителю, что я обеспокоена и готова возместить разницу в заказе...И вот тут-то все встало на свои места - пришло сообщение, что моя поездка на самом деле составила 97 рублей (пересчитана по средней - но вполне реально, подтверждаю - если нет пробок. то и 93 выходит. если есть легкие затруднения - 114 рублей, сегодня затруднений по маршруту не было), и дополнительно списалось еще 48 рублей в карму водителя.Браво! Я удовлетворена!Вуаля! И я счастлива!Руслан не пострадает. Вот только "спсибов" (как говорит моя подруга Зулия) - я не дождусь. Ну и ладно. Главное - моя совесть - очистилась!ПЫСА. В разговоре с Русланом мы сошлись на том, что его вынужденная подработка ПОСЛЕ основного рабочего дня - это результат российской внешней политики в последние три года (типа - крым же наш, вот теперь и работаем - в две смены, чтобы его содержать и противостоять санкциям проклятой гейропы и пиндосов!)ВТОРОЕ ПЫСА. Но то, как они взвинтили цены в начале ноября - аж, блин, в 3,4 раза - я им вовек помнить буду!!! Хотя сама я не пострадала... пострадали пассажиры, ради которых я впервые (тоже лохонувшись) воспользовалась сервисом У(Ю)бер - и попала на 60 рублей за километр... деньги пассажиры мне вернули, но я до сих пор пребываю в шоке от таких размеров тарифов!!!240% - сверху! Как был прав К.Маркс, говоря "нет такого преступления, на которое капиталист не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы ради 300% прибыли".