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Убер в Уфе: Не стану есть, не буду слушать... Подумала — и стала кушать

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Ну... так сказать - работа над ошибками. Не стала я удалять приложение У(Ю)бер с телефона... на всякий случай оставила.

Убер в Уфе: Не стану есть, не буду слушать... Подумала — и стала кушать


Скачала Гет (Джет), Яндекс-такси - но ими пока еще не воспользовалась.

На самом деле - реально езжу на Такси-мини (в основном) и У(Ю)бере - иногда...

Стала привыкать к системе У(Ю)бер - кстати, кто скажет - как на самом деле правильно - Убер или Юбер?

И вот рассказываю сегодняшнюю историю.

Ехать с работы - нажимаю на этот У-Ю-бер... находится машинка - 6 минут и без проблем.

В поездке разговариваю с водителем - первый день в У-Ю-бере... Ну лан.

Подъехали к дому, напоминаю, что нужно закрыть заказ. Сама иду в киоск - возле подъезда, купить чо-нить домой... Выхожу - машина стоит, парень торчит в айфоне, а смс-ки нет... Я открыла дверь и спросила, заказ-то закрыт? Чего смс-ка-то не приходит?

Он меня стал успокаивать - мол все норм, заказ закрыл, вот консультируюсь - не беспокойтесь!

Через пару минут приходит смс о списании с меня 49 рублей - если кто не знает - это отказ от поездки за меньшее количество минут до того, как водитель приедет на место заказа - то есть - то ли за 3 минуты, то ли за 5 минут (не помню как у них там в соглашении) - отказаться без финансовых последствий можно, а вот позже - уже нельзя. Впрочем - это справедливо, я считаю, если водителя уже напрягаешь своим заказом - а некоторые едут минут 15 на заказ - и на полпути обламываешь...

Это было отступление. И ВОТ!

Я понимаю, что первый блин у парня - вышел комом, и начинаю лихорадочно пытаться исправить его ошибку, ибо для меня эта ситуация, даже не по моей вине - ложится на мою совесть. "Я не халявщик!" © Моя совесть имеет свойство болеть, и долго...

Пытаюсь связаться с водителем (мол вещь в салоне забыла) через сервис У-Ю-бера - 5 ответных звонков - не дали результата, номер водителя, якобы, был все время занят, хотя я связывалась на протяжении минут 30 (через их американский входной звонок). Есть у них такая услуга.

Потом решила написать на У(Ю)бер - сообщение. Это другая услуга. Но - как бы первая - давала мне возможность лично засвидетельствовать водителю, что я обеспокоена и готова возместить разницу в заказе...

И вот тут-то все встало на свои места - пришло сообщение, что моя поездка на самом деле составила 97 рублей (пересчитана по средней - но вполне реально, подтверждаю - если нет пробок. то и 93 выходит. если есть легкие затруднения - 114 рублей, сегодня затруднений по маршруту не было), и дополнительно списалось еще 48 рублей в карму водителя.

Браво! Я удовлетворена!

Вуаля! И я счастлива!

Руслан не пострадает. Вот только "спсибов" (как говорит моя подруга Зулия) - я не дождусь. Ну и ладно. Главное - моя совесть - очистилась!

ПЫСА. В разговоре с Русланом мы сошлись на том, что его вынужденная подработка ПОСЛЕ основного рабочего дня - это результат российской внешней политики в последние три года (типа - крым же наш, вот теперь и работаем - в две смены, чтобы его содержать и противостоять санкциям проклятой гейропы и пиндосов!)

ВТОРОЕ ПЫСА. Но то, как они взвинтили цены в начале ноября - аж, блин, в 3,4 раза - я им вовек помнить буду!!! Хотя сама я не пострадала... пострадали пассажиры, ради которых я впервые (тоже лохонувшись) воспользовалась сервисом У(Ю)бер - и попала на 60 рублей за километр... деньги пассажиры мне вернули, но я до сих пор пребываю в шоке от таких размеров тарифов!!!

240% - сверху! Как был прав К.Маркс, говоря "нет такого преступления, на которое капиталист не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы ради 300% прибыли".




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  • 1 | 28.01.2017, 13:22 | Автор: materu
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Лена Ты спишь с Юрой или Юра импотент ? Правда что в либералы в основном гомики и лесбиянки.



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  • # 2 | 28.01.2017, 13:31 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8056 | Рейтинг: -1377,8

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  • 3 | 28.01.2017, 17:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Произносить следует не "юбер" и не "убер", а "убыр", что на местном языке означает "упырь"



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  • 4 | 28.01.2017, 22:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
русское "упырь" созвучно местному мифическому "убыр",а в просторечии убыр - просто "обжора ".



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  • 5 | 29.01.2017, 00:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ПЫСА. В разговоре с Русланом мы сошлись на том, что его вынужденная подработка ПОСЛЕ основного рабочего дня - это результат российской внешней политики в последние три года (типа - крым же наш, вот теперь и работаем - в две смены, чтобы его содержать и противостоять санкциям проклятой гейропы и пиндосов!)
__________________________-
Кто-нибудь! Выведите Кухарку из новогоднего запоя - а то баба заполняет Интернет своим бредом!



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  • 6 | 29.01.2017, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Убер в Уфе: Не стану есть, не буду слушать... Подумала — и стала кушать
Опубликовано: Кухарка | 28.01.2017
Раздел: Новости | Просмотры: 685 | Комментарии: 5
=========================
Кухарка, все еще экспериментируешь с этим Uber! Смотри, опять они тебя наколят!
Предлагаю третий вариант обозначения: "Йубер - такси"



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  • 7 | 29.01.2017, 20:47 | Автор: ВВ421
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Ничего не понял.Видать это не для меня.



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  • 8 | 29.01.2017, 21:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1432 | Комментарии: 53156 | Рейтинг: +11464,2
Кухарка, все еще экспериментируешь с этим Uber! Смотри, опять они тебя наколят!
_______________________
Экспериментирую. Нащупываю то, как с ними нужно работать. Вот в пятницу утром открываю Убер - и мне предлагают за 5 км поездки от 317 до 380 рублей... мол высокий спрос... закрываю... набираю такси-мини.... 40(!) раз минут за 5 - просто в непрерывно, благо это быстро на айфоне... наконец дозваниваюсь - грят 125 рублей, ждите. Пока жду - снова заглядываю на Убер - и на тебе! Ценник упал до 117 рублей! То есть - если я не поехала по коэффициенту в 3 и более, то и они начинают съезжать по ценнику...

Один раз такси-мини вызывала 91(!!!) раз. Дозвонилась. В этом отношении убер удобнее тем, что если в районе нет машин - он об этом сообщит за пару минут. А, если, у мини-такси нет в этом районе машин - то только через полчаса придет смс-ка с извинениями.
Для того чтобы добираться с работы или куда-то куда не к спеху - пойдет, а вот, если на работу - то это неприемлемо.

В общем - принаравливаюсь)))



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