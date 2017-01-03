Участковый инспектор Шамиль Ахунов: Отличник боевой и спортивной подготовки

2 января 1965 года участковый инспектор Шамиль Ахунов, после дежурства у елки, возвращался домой. Два часа ночи, кругом не души. Под кирзовыми сапогами скрепит снег. Лейтенант милиции свернул во двор и услышал шум, а потом женский крик: «Помогите»!Милиционер боксер и одновременно мастер спорта по биатлону, довольно взрывоопасное сочетание во всех отношениях. Грабитель при появлении стража порядка, выставил впереди себя нож, но тут же от жутко острой боли, будто проломили голову, упал на снег. В последний миг, он успел подумать. Чем это он это меня, рукояткой пистолета, весом в десять килограмм? Пистолет после дежурства, участковый инспектор, сдал в «оружейку».В руках лейтенанта милиции была, такая сякая «хрушевская», телескопическая дубинка c разящим металлическим жалом (шарик) на резиновом конце.При удачном попадании, в голень или голову, человек от дикой боли, буквально на несколько секунд терял сознание. Отличная штука! Со стороны она чем - то напоминает казачью нагайку. Женщина пережила один шок, а теперь с ужасом наблюдала другую картину. У нее в ногах, словно прося прощения, валялся грабитель, другой бандит рванул в сторону и побежал вдоль дома. Милиционер бросился его догонять, в руках у него было, что-то типа короткого кнута и в этот момент он ей напомнил казака без лошади. Хороший вид спорта биатлон, особенно гонка с преследование. Лейтенант милиции побил все рекорды скорости бега в шинели и кирзовых сапогах. Скоро на спину бандита, словно хребет барана, посыпались жесткие удары, от них хотелось бежать еще быстрее, но сил уже не было. Совершенно обессилив, грабитель упал и завопил о пощаде. Что тут можно добавить?Преступникам просто повезло, что у милиционера Шамиля Ахунова в руках оказалась телескопическая дубинка, такая выкидная дубиночка, в сложенном состоянии размером с толстый карандаш. При другом раскладе, орудуй милиционер только кулаками, больничная койка и переломы были бы гарантированы. Лейтенант милиции Ахунов был живой копией, тех бравых милиционеров с журнала «Советская милиция» или газеты «На страже Закона». Отличник боевой и спортивной подготовки. Выражение лица устрашающее и прямое. В атлетическом сложении лейтенанта милиции в глаза сразу бросались его руки. Длинные, сильные, они весели вдоль туловища, словно клешни. Для друзей железное рукопожатие. Для врагов стальной захват и не только захват.., а то и свинг сокрушительной силы, переходящий в нокаут.Тяжело дыша, участковый инспектор втащил двух грабителей в вестибюль НИИ по улице Революционной. Вахтер позвонил в Советский отдел милиции.Ахунов, взял трубку и сообщил о разбое. Женщина села писать заявление, но не смогла вывести и строчки, у нее дрожали руки. Приехала оперативная группа. Участковый инспектор передал им нож, финку с наборной ручкой. Между тем один из грабителей настолько пришел в себя, что стал грозиться участковому инспектору: «Завтра, ты снимешь погоны…»! В ответ Ахунов глубоко вздохнул и задержал дыхание, так его учил тренер, здорово успокаивает нервы. Лейтенант милиции написал рапорт о задержании грабителей и взглянул на часы. В девять часов оперативка, надо торопиться.Прощаясь, он еще раз посмотрел на потерпевшую, хорошо одетая, ухоженная, что она делала в полночь, на пустынной улице? Женщина благодарно улыбнулась в ответ. Не скрывая удовлетворения собой, Ахунов поправил шапку с кокардой.В семь часов утра, Ахунов проснулся от звонка в дверь. На пороге посыльный сержант милиции, в 10 часов явиться в приемную министра! Лейтенант милиции, нахмурил брови, будто, что вспомнил.«Снимешь погоны…»! Значит чей - то сынок? Блатной. Вот значит, что происходит, когда бьешь дубинкой по башке высокопоставленных грабителей.Надо было обоим свернуть шею, не так было бы обидно. С таким настроением лейтенант милиции Шамиль Ахунов шагал по красной дорожке коридора министерства. В приемной, его уже ждал начальник отдела полковник милиции Султан Хабиров. Дальнейшее произошло быстро и выглядело, как приятная неожиданность. Министр вышел из-за стола и протянул руку. Генерал Рыленко и лейтенант милиции Ахунов обменялись рукопожатиями.Шамиль Ахунов, конечно, в тайне надеялся на это и эта надежда..Ура!, оправдалась. Наслаждаясь своей храбростью, он выслушал слова благодарности. Все оказалось наоборот. Если кто-то и был высокопоставленной фигурой, то это жертва грабежа. Потерпевшая, инструктор Обкома партии, дежурила от руководства и за полночь возвращалась домой. О своих ночных ужасах и герое лейтенанте милиции она рассказала первому секретарю Обкома Зие Нуриеву. Нуриев тут же попросил соединить его с министром МВД генералом Рыленко. Лейтенант милиции Шамиля Ахунова поощрили премией в размере месячного оклада. Преступники предстали перед судом, каждый получил по восемь лет лишения свободы. Грабитель, грозившейся участковому инспектору, оказался сыном капитана внутренней службы ИТК-10. В любой колонии имеются производственные мастерские, левый продукт, ножи, от «выкидушек» до кинжалов. Такой ножичек, попал в руки и сыну оболтусу - грабителю. Законы морали в то время были строгими, капитана милиции исправительно-трудовой колонии с формулировкой: «грубые упущения в воспитания сына» уволили из органов.Ахунов Шамиль Фазылзянович родился 24 февраля 1940 года в деревне Субай Кушнаренковского района. После школы, работал помощником комбайнера. 1959-1962 служба в армии, Красноярск-26. Службу в милиции начал постовым Советского РОВД г.Уфы. 1962-1964 инспектор «Карманной группы». 1964-1970 год участковый инспектор (Собачья гора) Советского РОВД г.Уфы. 1970-1973 начальник комендатуры Советского РОВД г. Уфы. 1973 -1978 ст. инспектор уголовного розыска. В отставку вышел в 1994 году с должности старшего дежурной смены Советского РОВД г. Уфы.Майор милиции. Награды: медали, два нагрудных знака «Отличник милиции». Мастер спорта по биатлону, первый разряд по боксу.