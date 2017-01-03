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Участковый инспектор Шамиль Ахунов: Отличник боевой и спортивной подготовки

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2 января 1965 года участковый инспектор Шамиль Ахунов, после дежурства у елки, возвращался домой. Два часа ночи, кругом не души. Под кирзовыми сапогами скрепит снег. Лейтенант милиции свернул во двор и услышал шум, а потом женский крик: «Помогите»!

Участковый инспектор Шамиль Ахунов: Отличник боевой и спортивной подготовки


Милиционер боксер и одновременно мастер спорта по биатлону, довольно взрывоопасное сочетание во всех отношениях. Грабитель при появлении стража порядка, выставил впереди себя нож, но тут же от жутко острой боли, будто проломили голову, упал на снег. В последний миг, он успел подумать. Чем это он это меня, рукояткой пистолета, весом в десять килограмм? Пистолет после дежурства, участковый инспектор, сдал в «оружейку».

В руках лейтенанта милиции была, такая сякая «хрушевская», телескопическая дубинка c разящим металлическим жалом (шарик) на резиновом конце.

При удачном попадании, в голень или голову, человек от дикой боли, буквально на несколько секунд терял сознание. Отличная штука! Со стороны она чем - то напоминает казачью нагайку. Женщина пережила один шок, а теперь с ужасом наблюдала другую картину. У нее в ногах, словно прося прощения, валялся грабитель, другой бандит рванул в сторону и побежал вдоль дома. Милиционер бросился его догонять, в руках у него было, что-то типа короткого кнута и в этот момент он ей напомнил казака без лошади. Хороший вид спорта биатлон, особенно гонка с преследование. Лейтенант милиции побил все рекорды скорости бега в шинели и кирзовых сапогах. Скоро на спину бандита, словно хребет барана, посыпались жесткие удары, от них хотелось бежать еще быстрее, но сил уже не было. Совершенно обессилив, грабитель упал и завопил о пощаде. Что тут можно добавить?

Преступникам просто повезло, что у милиционера Шамиля Ахунова в руках оказалась телескопическая дубинка, такая выкидная дубиночка, в сложенном состоянии размером с толстый карандаш. При другом раскладе, орудуй милиционер только кулаками, больничная койка и переломы были бы гарантированы. Лейтенант милиции Ахунов был живой копией, тех бравых милиционеров с журнала «Советская милиция» или газеты «На страже Закона». Отличник боевой и спортивной подготовки. Выражение лица устрашающее и прямое. В атлетическом сложении лейтенанта милиции в глаза сразу бросались его руки. Длинные, сильные, они весели вдоль туловища, словно клешни. Для друзей железное рукопожатие. Для врагов стальной захват и не только захват.., а то и свинг сокрушительной силы, переходящий в нокаут.

Тяжело дыша, участковый инспектор втащил двух грабителей в вестибюль НИИ по улице Революционной. Вахтер позвонил в Советский отдел милиции.

Ахунов, взял трубку и сообщил о разбое. Женщина села писать заявление, но не смогла вывести и строчки, у нее дрожали руки. Приехала оперативная группа. Участковый инспектор передал им нож, финку с наборной ручкой. Между тем один из грабителей настолько пришел в себя, что стал грозиться участковому инспектору: «Завтра, ты снимешь погоны…»! В ответ Ахунов глубоко вздохнул и задержал дыхание, так его учил тренер, здорово успокаивает нервы. Лейтенант милиции написал рапорт о задержании грабителей и взглянул на часы. В девять часов оперативка, надо торопиться.

Прощаясь, он еще раз посмотрел на потерпевшую, хорошо одетая, ухоженная, что она делала в полночь, на пустынной улице? Женщина благодарно улыбнулась в ответ. Не скрывая удовлетворения собой, Ахунов поправил шапку с кокардой.

В семь часов утра, Ахунов проснулся от звонка в дверь. На пороге посыльный сержант милиции, в 10 часов явиться в приемную министра! Лейтенант милиции, нахмурил брови, будто, что вспомнил.

«Снимешь погоны…»! Значит чей - то сынок? Блатной. Вот значит, что происходит, когда бьешь дубинкой по башке высокопоставленных грабителей.

Надо было обоим свернуть шею, не так было бы обидно. С таким настроением лейтенант милиции Шамиль Ахунов шагал по красной дорожке коридора министерства. В приемной, его уже ждал начальник отдела полковник милиции Султан Хабиров. Дальнейшее произошло быстро и выглядело, как приятная неожиданность. Министр вышел из-за стола и протянул руку. Генерал Рыленко и лейтенант милиции Ахунов обменялись рукопожатиями.

Шамиль Ахунов, конечно, в тайне надеялся на это и эта надежда..Ура!, оправдалась. Наслаждаясь своей храбростью, он выслушал слова благодарности. Все оказалось наоборот. Если кто-то и был высокопоставленной фигурой, то это жертва грабежа. Потерпевшая, инструктор Обкома партии, дежурила от руководства и за полночь возвращалась домой. О своих ночных ужасах и герое лейтенанте милиции она рассказала первому секретарю Обкома Зие Нуриеву. Нуриев тут же попросил соединить его с министром МВД генералом Рыленко. Лейтенант милиции Шамиля Ахунова поощрили премией в размере месячного оклада. Преступники предстали перед судом, каждый получил по восемь лет лишения свободы. Грабитель, грозившейся участковому инспектору, оказался сыном капитана внутренней службы ИТК-10. В любой колонии имеются производственные мастерские, левый продукт, ножи, от «выкидушек» до кинжалов. Такой ножичек, попал в руки и сыну оболтусу - грабителю. Законы морали в то время были строгими, капитана милиции исправительно-трудовой колонии с формулировкой: «грубые упущения в воспитания сына» уволили из органов.

Ахунов Шамиль Фазылзянович родился 24 февраля 1940 года в деревне Субай Кушнаренковского района. После школы, работал помощником комбайнера. 1959-1962 служба в армии, Красноярск-26. Службу в милиции начал постовым Советского РОВД г.Уфы. 1962-1964 инспектор «Карманной группы». 1964-1970 год участковый инспектор (Собачья гора) Советского РОВД г.Уфы. 1970-1973 начальник комендатуры Советского РОВД г. Уфы. 1973 -1978 ст. инспектор уголовного розыска. В отставку вышел в 1994 году с должности старшего дежурной смены Советского РОВД г. Уфы.

Майор милиции. Награды: медали, два нагрудных знака «Отличник милиции». Мастер спорта по биатлону, первый разряд по боксу.

Ирек Муктасаров, Уфа, Башкирия - Башкортостан




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  • 1 | 29.01.2017, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересно, чем бы завершилась ночная история, если бы потерпевшая была простой смертной. В лучшем случае, как обыкновенное дежурство.



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  • 2 | 29.01.2017, 11:10 | Автор: юнг
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Потерпевшая, инструктор Обкома партии, дежурила от руководства и за полночь возвращалась домой. О своих ночных ужасах и герое лейтенанте милиции она рассказала первому секретарю Обкома Зие Нуриеву.

==========Ирек! С этого места поподробнее. Можно начинать вторую главу:" Инструктор обкома партии "инструктировала" своих подчиненных не только на работе, днём, но и ночью, на дому.



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  • 3 | 29.01.2017, 11:13 | Автор: юнг
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ДНЕВНИК ИНСТРУКТОРА ОБКОМА КПСС. ( Diary instructor District Party Committee).

Содержание.
1 Предисловие автора.
2 Пролог. 23.02.1970.
3 Третий рубль. Январь 1982
4 Гостиница. Январь 1982.
5 Дом для Героя. Январь 1982.
6 Сыр. Январь 1982.
7 Закон стоимости по Бурцеву. Февраль 1982.
8 Выпивка. Февраль 1982.
9 На партийную работу. Февраль 1982.
10 Любовь в Шушенском. Март 1982.
11 Ордена. Март 1982.
12 Чернозём. Май 1982.
13 Пессимистическая трагедия. Июнь 1982
14 Покрышки. Август 1982.
15 Песцы. Ноябрь 1982.
16 Хамелеон. Декабрь 1982
17 Поросёнок. Декабрь 1982.
18 Поросёнок-2. Январь 1983.
19 Марш Мендельсона. 1977-1999.
20 Доска Почёта. Май 1983.
21 Почти Ходжа Насреддин. Июнь 1983
22 Кандидатура секретаря. Август 1983.
23 Кадры надо знать! Октябрь 1983.
24 Бык. Ноябрь 1983.
25 Сын Героя. Ноябрь 1983.
26 Четвёртый сын лейтенанта Шмидта. Ноябрь 1983.
27 Аппаратчик. Ноябрь 1983.
28 Передовики – опора социализма. Январь 1984.
29 Смерть Генерального секретаря. Ноябрь 1982 - Февраль 1984.
30 Национальный вопрос. Февраль 1984.
31 Диоды. Август 1984.
32 Пример. Ноябрь 1984.
33 Вступающие. Январь 1985.
34 Часы. Январь1985.
35 Сани. Январь 1985.
36 Главный милиционер района. Февраль 1985.
37 Стихийный опрос. Февраль 1985.
38 Любовь восьмого марта. Март 1985.
39 Похороны Черненко. Март 1985.
40 Приход Горбачёва. 1985-1990.
41 Крест. Апрель1985.
42 Автоинспекторы. Август 1985.
43 Болгарское турне. Сентябрь 1985
44 Краснознамённые километры. Сентябрь 1985
45 Командировка в национальный совхоз. Октябрь 1985
46 Вакансия. Декабрь 1985.
47 Шампанское. Декабрь 1985
48 Секретное Письмо ЦК КПСС. Декабрь 1985
49 Книга. Февраль 1986.
50 Колбаса. Март 1986.
51 Планетоход «ЛуАЗ». Март 1986.
52 Секрет успеха. Март 1986.
53 Персональные дела. Март 1986.
54 Единый политдень. Март 1986.
55 Трактор. Апрель 1986.
56 Служебный ресурс. Май 1986.
57 Коммунист в семье. Июнь 1986.
58 Дон Жуан. Июль 1986.
59 Вешала. Август 1986.
60 Неперспективные деревни. Август 1986.
61 Охотничьи страсти. Август 1986.
62 Мирный атом. Сентябрь 1986.
63 Шутка. 19 ноября 1986 г.
64 Фатальность. Декабрь 1986.
65 Первые кооперативы. Март 1987.
66 Самиздат. Апрель 1987.
67 Праздничные наборы. Май 1987.
68 Северный Кавказ. Август 1987.
69 Автомагнитола. Сентябрь 1987.
70 Школьный музей. Октябрь 1987.
71 Демократический централизм. Октябрь 1987.
72 «Белый офицер». Январь 1988.
73 Барщина. Ноябрь 1987.
74 Батрачки. Ноябрь 1987.
75 Изменения в политике Горбачёва. Декабрь 1987.
76 Отставка Ельцина. Декабрь 1987.
77 Проблема двойников. Январь 1988.
78 Международный женский день. Март 1988.
79 Рыбнадзор. Октябрь 1988.
80 Подводник. Октябрь 1988.
81 Праздничные демонстрации. Ноябрь 1988.
82 Заслуженный деятель. Ноябрь 1988.
83 Интернациональный долг. Декабрь 1988.
84 Москва. Февраль 1989.
85 Ленинград. Февраль 1989
86 Закон природы – не дышло. Март 1989.
87 Плотина в дендропарке. Март 1986 – июль 1991.
88 Руководящая роль заворга. Август 1991.
89 Четвёртый человек. Август 1991.
90 Новые изменения в политике Горбачева. Август 1991.
91 ГКЧП. Декабрь 1991.
92 Президент СССР. Декабрь 1991.
93 Муниципальные выборы. Август 1994.
94 Пожар. Октябрь 1994
95 Учительница. Август 1995.
96 Выборы 1996 года. Март 1996.
97 Вторая секунда. Июль 1996.
98 Бельчонок. 12 апреля 1997.
99 Заяц. Апрель 1997.
100 Кот. Май 1997.
101 «Сибирский кустарь». Сентябрь 1997.
102 Вместо эпилога.



Источник: https://www.chitalnya.ru/work/329459/



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  • 4 | 29.01.2017, 11:18 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 246 | Комментарии: 34657 | Рейтинг: +6280
Потерпевшая, инструктор Обкома партии, дежурила от руководства и за полночь возвращалась домой. О своих ночных ужасах и герое лейтенанте милиции она рассказала первому секретарю Обкома Зие Нуриеву.
===
Во сне долго искал по городу общественный туалет. К счастью, не нашёл.

http://hooligani.ru/анекдоты/самые-смешные-анекдоты-рунета/1

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  • 5 | 29.01.2017, 11:28 | Автор: юнг
    Публикации: 253 | Комментарии: 28322 | Рейтинг: +5441,7
herax
29 января 2017 | 01:21
Как-то тихо в бункере. Портянки в непонятках, Трампыч - Чмо или Няша?



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  • 6 | 29.01.2017, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 29.01.2017, 11:18 | Автор: Вдумчивый | На сайте
Публикации: 244 | Комментарии: 34642 | Рейтинг: +6279,6
Потерпевшая, инструктор Обкома партии, дежурила от руководства и за полночь возвращалась домой. О своих ночных ужасах и герое лейтенанте милиции она рассказала первому секретарю Обкома Зие Нуриеву.
===
Во сне долго искал по городу общественный туалет. К счастью, не нашёл.

http://hooligani.ru/анекдоты/самые-смешные-анекдоты-рунета/1


61028/



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Эксперт

5 | 29.01.2017, 11:28 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 253 | Комментарии: 28301 | Рейтинг: +5441
herax
29 января 2017 | 01:21
Как-то тихо в бункере. Портянки в непонятках, Трампыч - Чмо или Няша?

====================================
Народ, посмотрите как эти му-даки тешатся! С похмелюги, видимо , ничего путного в голову не западает!



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  • 7 | 29.01.2017, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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При Брежневе дубинок не было, при Хрущеве значит, хоть и маленькая. но была. Снова дубинка солидных размеров появилась при Горбачеве ее прозвали"демократизатор", сейчас при режиме Путина дубинка в руках полицейского, что ручка в руках чиновника. Потопаешь на не санкционированный митинг, домой можешь вернуться через 5-6 лет. А любовь к Путину все крепчает и крепчает. Парадокс.



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  • 8 | 29.01.2017, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну, вот опять...Этот Ирек видимо поставил задачу опозорить милицию... телескопическая дубинка - запрещенный вид холодного оружия... ПР 73 ( палка резиновая весом 730 грамм ) - вот что было разрешено. В следующий раз Ирек, наверное, расскажет, как участковый квартирного вора гранатами закидал...



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  • 9 | 29.01.2017, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Сейчас полициейские какие то дохленькие, завалященькие. Еще надпись на спине "полиция", типа бей по затылку, ошибки нет.



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  • 10 | 29.01.2017, 17:49 | Автор: Дед
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Каждое воскресенье мы читаем опусы Ирека о нашей доблестной милиции. Скажете почему? Так спонсором и покровителем УЖ является силовая структура в лице МВД. Все все под колпаком .. у них все ваши адреса и явки. Сайт провокатор и выявляет неблагонадежных граждан. А вы дураки души изливаете.



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  • 11 | 29.01.2017, 18:02 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 29.01.2017, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
Интересно, чем бы завершилась ночная история, если бы потерпевшая была простой смертной. В лучшем случае, как обыкновенное дежурство.
===
к сожалению, доблестный труд наше общество достойно поощряло, с небольшими оговорками, только при Сталине!
Сирил Норткот Паркинсон в своей одноимённой книге установил: "...общество лишённое стимулов обречено!"
вчера УЖ опубликовало как 101 летнему ветерану ВОВ кинули как подачку 1 000 рублей.
в армию почему то за бесплатно забривают, последнее время в СМИ не появляются сообщений о гнусностях в ней творящихся, но общеизвестно что без кардинальных мер это неискоренимо. Как такие бойцы потом будут защищать Родину 90...95% предприятий ("Рога и копыта" не в счёт) принадлежат забугорью?
Какова будет "дееспособность" Росгвардии?



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  • 12 | 29.01.2017, 18:10 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 29.01.2017, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
Сейчас полициейские какие то дохленькие, завалященькие. Еще надпись на спине "полиция", типа бей по затылку, ошибки нет.
===
"гнилоЯблочники", после того как питерский окурок руками подручных избил Башкирский Благовещенск выяснили и потребовали отменить приказ МВД РФ ДСП № 870 2002г., но страна получили "Pocгвapдию" с дозволением расстрела вплоть до женщин и детей/
кстати, вот эти "дохленькие" они наиболее агрессивные, впрочем так же как и инвалиды.



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  • 13 | 29.01.2017, 18:14 | Автор: Вдумчивый
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8 | 29.01.2017, 18:02 | Автор: Не зарегистрирован

к сожалению, доблестный труд наше общество достойно поощряло, с небольшими оговорками, только при Сталине!
===
Это чем, интересно, их труд поощрялся?

Барахлишком от экспроприации или облигациями госзайма?
+++
Все жульем поросло
Как большевики превратились в партию жуликов и воров

Уже через три года после захвата власти — к 1920 году — большевики превратились в партию жуликов и воров. Кумовство, откаты, махинации с ценами и обычные взятки стали массовым явлением

В среднем один пуд похищенного приходился на 380 верст пробега.

Впрочем, на железной дороге воровали не только багаж и грузы — тащили буквально все, вплоть до гаек.

На железной дороге приходилось охранять грузы даже от самих охранников.

По некоторым данным, в 1922 году милиция была коррумпирована на 95%.
Например, милиционеры в добровольно-принудительном порядке продавали гражданам портреты Дзержинского по завышенной цене

"В провинции мелкие советские служащие, "работники", получающие жалованье и паек, едва достаточные для того, чтобы не умереть с голода, пропи-вaют и проиг-рывают в ночь по 2-3 "лимона".

Коррупционные нити вели на самый верх.

В подобных связях был заподозрен и сам Дзержинский, который лично ходатайствовал об освобождении нескольких проворовавшихся чиновников.
От проверки его избавила смерть в июле 1926 года

http://www.kommersant.ru/doc/3064823?utm_source=kommersant&u
tm_medium=all&utm_campaign=spec



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  • 14 | 29.01.2017, 18:16 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 246 | Комментарии: 34657 | Рейтинг: +6280
8 | 29.01.2017, 18:02 | Автор: Не зарегистрирован

к сожалению, доблестный труд наше общество достойно поощряло, с небольшими оговорками, только при Сталине!
===
Каждому по потребностям: Партия жуликов и обжор

Ленин не только мстил, но и ел «за Сашу», Каменев симулировал болезнь, чтобы брать дополнительное питание,

а Сталин получал на отпуск в 20 раз больше средней зарплаты рабочего.

http://journalufa.com/19490-kazhdomu-po-potrebnostyam-partiy
a-zhulikov-i-obzhor.html



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