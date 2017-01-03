Околомурзагуловские страдания

26 января, как и было заранее протрублено, в ресторане «Огни Уфы» прошла презентация второй части полуавтобиографической книги парижанина Ростислава Мурзагулова «Бабай всея Руси, или Операция «Осень патриарха».Как и предполагалось, данная закрытая тусовка в стиле провинциального КВН, была напичкана беззубыми политическими пародиями и зарисовками на местных чиновников, песнопениями и жадными поглощениями пенного напитка под кодовым названием «пиво».Ну, конечно же, главным героем и калифом на несколько часов был бывший пресс-секретарь «башкирбаши» Муртазы Рахимова, экс-член команды башлыка РБ Рустэма Хамитова – сам Ростислав Мурзагулов.Он улыбался, говорил, принимал поздравления, обнимался с политиками, депутатами Курултая РБ, общественниками-блогерами и даже с башкирскими экстремистами-националистами, «делал» селфи.По словам Мурзагулова, в Операции «Осень патриарха» рассказывается о том, как московские и региональные политики живут, работают, воруют, погибают, влюбляются и делают все, что делают, в общем, и все остальные люди.Главное - все персонажи вымышлены, но все построено на реальных, очень хорошо известных событиях. Вот так - персонажи вымышлены, но события очень реальные.Значит, читатель, взявший в руки данную книгу, чтобы хоть что-то в ней понять, должен хорошо разбираться в мутном водовороте событий при Муртазе Рахимове и, частично, при Хамитове.Ведь Мурзагулов идет по башкирским событийным полям, образно говоря - «огородами огородами и к Котовскому». Только не совсем ясно – кому интересны эти вымышленные субъекты да ихние политстрадания?Видимо, присутствующие больше налегали на пиво и селфи, чем на глубинный смысл шевелений каких-то вымышленных героев башкирской политики, т.к. кроме большого числа фотографий, тусовщики данного мероприятия так и не породили хоть какой-то текст, об который можно было бы споткнутся.