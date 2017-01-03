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Околомурзагуловские страдания

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26 января, как и было заранее протрублено, в ресторане «Огни Уфы» прошла презентация второй части полуавтобиографической книги парижанина Ростислава Мурзагулова «Бабай всея Руси, или Операция «Осень патриарха».

Околомурзагуловские страдания


Как и предполагалось, данная закрытая тусовка в стиле провинциального КВН, была напичкана беззубыми политическими пародиями и зарисовками на местных чиновников, песнопениями и жадными поглощениями пенного напитка под кодовым названием «пиво».

Ну, конечно же, главным героем и калифом на несколько часов был бывший пресс-секретарь «башкирбаши» Муртазы Рахимова, экс-член команды башлыка РБ Рустэма Хамитова – сам Ростислав Мурзагулов.

Он улыбался, говорил, принимал поздравления, обнимался с политиками, депутатами Курултая РБ, общественниками-блогерами и даже с башкирскими экстремистами-националистами, «делал» селфи.

По словам Мурзагулова, в Операции «Осень патриарха» рассказывается о том, как московские и региональные политики живут, работают, воруют, погибают, влюбляются и делают все, что делают, в общем, и все остальные люди.

Главное - все персонажи вымышлены, но все построено на реальных, очень хорошо известных событиях. Вот так - персонажи вымышлены, но события очень реальные.

Значит, читатель, взявший в руки данную книгу, чтобы хоть что-то в ней понять, должен хорошо разбираться в мутном водовороте событий при Муртазе Рахимове и, частично, при Хамитове.

Ведь Мурзагулов идет по башкирским событийным полям, образно говоря - «огородами огородами и к Котовскому». Только не совсем ясно – кому интересны эти вымышленные субъекты да ихние политстрадания?

Видимо, присутствующие больше налегали на пиво и селфи, чем на глубинный смысл шевелений каких-то вымышленных героев башкирской политики, т.к. кроме большого числа фотографий, тусовщики данного мероприятия так и не породили хоть какой-то текст, об который можно было бы споткнутся.

Околомурзагуловские страдания


Околомурзагуловские страдания


Околомурзагуловские страдания


Околомурзагуловские страдания


Околомурзагуловские страдания




Арлен Свидлер




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Ростислав Мурзагулов

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  • 1 | 30.01.2017, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Читал. Отстой. Трусость во всем. Такие книжки будут годами пылиться на складах. Книги Айрата Дильмухаметова сжигаются в топках...



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  • 2 | 30.01.2017, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мурзагулов - человек с подмоченной репутацией. Похож на блоху паразитирующей на шкуре Муртазы.



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  • 3 | 30.01.2017, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ха-ха-ха!!! Все точно, как морды, пардон, физиономии на фотографии трех тусовщиков-бездельников.



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  • 4 | 30.01.2017, 10:08 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 253 | Комментарии: 28323 | Рейтинг: +5441,7
Похож на блоху паразитирующей на шкуре Муртазы.==

========Точнее, на клопа!



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  • 5 | 30.01.2017, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всех, кто обосрал муртазу , он сам нянчил и носил на руках. Правильных людей он топтал, по наводке этих жополизов. Пусть сейчас, сполна умоется говном, которое сам замесил.



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  • 6 | 30.01.2017, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая то Баба яга выступает... Какие то башкирские экстремисты кривляются...Что это за странное сборище было?



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  • 7 | 30.01.2017, 10:31 | Автор: препод
    Публикации: 15 | Комментарии: 4339 | Рейтинг: -60,9
У книги будет бешеный успех. У Ростика легкое перо и искрометный юмор.



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  • 8 | 30.01.2017, 10:42 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 253 | Комментарии: 28323 | Рейтинг: +5441,7
Какой юмор может быть у клопа?



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  • 9 | 30.01.2017, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Второе сверху фото - иллюстрация к Булгакову))) Тот, кто посередине - Кот собственной персоной)



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  • 10 | 30.01.2017, 10:48 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 253 | Комментарии: 28323 | Рейтинг: +5441,7
В сети поразились стойкости Горбачева после двух бутылок водки

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал в Twitter фотографию из ресторана, где он сидит за столом в компании бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Журналист запечатлел 85-летнего политика, добавив свой комментарий: «2 бутылки “Белуги”. Учитесь, сосунки».
Пользователи стали шутить под публикацией Венедиктова о стойкости пожилого политического деятеля, а также иронизировать над ним, напоминая об антиалкогольной кампании, которая проводилась в Советском Союзе при правлении Горбачева.

Позднее Венедиктов уточнил, что выпил с бывшим советским лидером две бутылки водки объемом 0,7 литра, а не 0,5.
В мае 2015 года Горбачев признал, что антиалкогольная кампания в СССР в середине 1980-х годов проводилась с ошибками. «Это перехлесты с закрытием магазинов, особенно в Москве. Огромные очереди. Рост самогоноварения. Сахар пропал из магазинов», — говорил он.
«Горбачевская» антиалкогольная кампания началась через несколько месяцев после прихода политика к власти в 1985 году. С выходом постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению алкоголизма» спиртные напитки стали продаваться только в будние дни с 14 часов дня, также на территории Советского Союза стали вырубаться виноградники. Потребление алкоголя в стране снизилось незначительно, при этом резко выросло производство суррогатного спиртного, что приводило к случаям массового отравления. Кроме того, кампания резко ударила по бюджету СССР, лишив его значительной части дохода. Широкое недовольство кампанией и начавшийся в 1987 году экономический кризис вынудили руководство СССР негласно свернуть борьбу с пьянством.



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  • 11 | 30.01.2017, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот что происходит с детьми крестьян, которых башкирский князь Муртаза отнял у родителей и силой переселил из глубинки в столичный аул.
Однако есть одно "но", несколько напрягающее уфимцев при посещениях туалетов "Башнефти" "евро-5"!
Это дресс-код в виде клетчатой рубашки из вьетнамской синтетики, пошитой китайцами в подвалах Подмосковья.
С итальянским брендовым лейблом и обязательной бабочкой на резинке из пакистанской провинции.



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  • 12 | 30.01.2017, 10:54 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 253 | Комментарии: 28323 | Рейтинг: +5441,7
Политтехнолог
город, в котором я живу
Москва-Уфа-Париж-Барселона
где родился
Башкирия
у кого родился
у учительницы русского языка и подающего надежды партийца
где и чему учился
В МГУ и Sciences Po, MPA (Париж, где Гуриев), понемного, чему-нибудь, как-нибудь. Седьмой год домучиваю кандидатскую.
служил?
рядовой запаса и воинствующий пацифист
где и как работал
Был зам. главы администрации Башкирии, экспертом ООН, доцентом БГУ, ведущим новостей «Первого канала». Участвовал в избирательных кампаниях, отвечал за продвижение правительственных реформ, консультировал госструктуры, партии, движения, политических деятелей и предпринимателей.дела общественные

============А что сделал руками? Только если кого -то гладил!



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  • 13 | 30.01.2017, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Мурзагулов и при Муртазе хорошо работал , помнится как в Башнефти ему Габитов по звонку решал и при Хамитове за счет Муртазы дивиденды стрижет . Как в сказке про колобка .



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  • 14 | 30.01.2017, 10:55 | Автор: юнг | На сайте
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доцентом БГУ,???

=========Никогда не был доцентом, так как для этого надо быть кандидатом наук. Врёт, как сивый (??) мерин!



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  • 15 | 30.01.2017, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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да они (участники) на фейсбуке только и обсуждали что жратву. на халяву пожрать пришли, а о книге ни полслова. Не один клоп, короче, а клоповое стадо



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  • 16 | 30.01.2017, 11:01 | Автор: НАРКОЗ
    Публикации: 0 | Комментарии: 86 | Рейтинг: +11,4
Ностальгия по прошлому затмевает нынешнее существование Мурзагулова



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  • 17 | 30.01.2017, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А почему "страдания"-то? Неужели участников банкета отравили несвежими продуктами?



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