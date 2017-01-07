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До министерства правды осталось не долго

  • Опубликовано: natall | 02.02.2017
    Раздел: Новости | Просмотры: 3131 | Комментарии: 55
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Верховный муфтий России, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин вновь сделал громкое заявление, которое подхватила пресса и добилась широкого резонанса. Как сообщил портал «Ислам в России», верховный муфтий предложил ввести в школах страны уроки нравственности.

До министерства правды осталось не долго


По мнению Талгата Таджуддина, имеющегося сегодня в школах курса основа культуры и истории традиционных конфессий явно недостаточно.

«Сейчас назрел вопрос о преподавании нравственности, - пояснил свою мысль Талгат Таджуддин. – В первую очередь, изучать этот предмет должны девушки, они – основа будущих семей, и должны беречь честь смолоду».

Заявление верховного муфтия уже широко обсуждается в соцсетях.

***

Муфтий со святой водой

Талгат Таджуддин продолжает шокировать мусульман России, не только своими эпатажными нарядами в стиле православного Патриарха, но и по-настоящему спорными выходками.



***

Таджуддин целует руку Гундяеву





Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Талгат Таджуддин

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  • Гость
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  • 1 | 02.02.2017, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ему самому давно пора в грехах покаяться



+ +2
1

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  • 2 | 02.02.2017, 09:50 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 254 | Комментарии: 28469 | Рейтинг: +5453,1
А от газзавата он уже отказался?



+ +3
1

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  • Гость
  •  
  • 3 | 02.02.2017, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а он вообще. в какой конфессии относится? может братьев-инопланетян с созвездия Кассиопеи?:)))))



+ +2
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  • 4 | 02.02.2017, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не трогайте Таджуддина (короткое имя - "Толик"). Он на службе. Генерал-лейтенант. Да, немного не адекватен. Работа тяжелая. Но он справляется.



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  • 5 | 02.02.2017, 10:30 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 254 | Комментарии: 28469 | Рейтинг: +5453,1
Он на службе. Генерал-лейтенант

===========То то он всё время в Кремле ошивается. Думается, в чалме у него мощная приёмо-передающая станция. А , может , уже и в голове (имплант).



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  • 6 | 02.02.2017, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Талгат это Жириновский в религии.



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  • 7 | 02.02.2017, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Сейчас назрел вопрос о преподавании нравственности, - пояснил свою мысль Талгат Таджуддин. – В первую очередь, изучать этот предмет должны девушки, они – основа будущих семей, и должны беречь честь смолоду».

==============

А как ржали, что в СССР се.кса не было. Ну так получили. С обучением школьниц одеванию г.а.н.д.о.н.а. Пальчиками или ртом.

Так что в СССР с нравственностью было несколько лучше, и без всяких святош обходились. Теперь попы приватизировали все нравственные устои, выработанные человечеством.



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  • 8 | 02.02.2017, 10:44 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 70 | Комментарии: 5418 | Рейтинг: -1085,8
По мне так он на звездочета похож. Ему в руки телескоп и копия будет)



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  • 9 | 02.02.2017, 10:52 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 254 | Комментарии: 28469 | Рейтинг: +5453,1
тебе же сказали, что в чалме РПС-радиопередающая станция. И не надо строить локаторов по стране.!



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  • Наблюдатель
  •  
  • 10 | 02.02.2017, 10:56 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 53 | Комментарии: 504 | Рейтинг: +176,6
Мусульманин не должен снимать головной убор в общественном месте. Это грех.
Мусульманин не должен поклоняться мощам. Это большой грех.
В Исламе нет процедуры «освящения» кого-либо, чего-либо.
Целование руки православного патриарха – это признание его верховенства, что противоречит учению Ислама. Это грех.



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  • 11 | 02.02.2017, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 02.02.2017, 10:52 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 253 | Комментарии: 28403 | Рейтинг: +5447,3

тебе же сказали, что в чалме РПС...

================

Мой первый слог сидит в чалме,
Он на Востоке быть обязан.

Нехрен ему тут толкаться.



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  • 12 | 02.02.2017, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 02.02.2017, 10:56 | Автор: Karim Yaushev | На сайте
Публикации: 52 | Комментарии: 503 | Рейтинг: +175,9

... Это грех.

----------------------

В детстве допытывался у бабушки: "Грех - это грецкий орех?.."



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  • 13 | 02.02.2017, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странный Талгат - дервиш странствующих мыслей своих !
Отличительной особенностью НАШЕГО дервиша является отсутствие четкой религиозной ориентации !
Он Мусульманин суннит , суфист , православный и иудей в ОДНОМ флаконе !



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  • Начинающий
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  • 14 | 02.02.2017, 11:05 | Автор: НАРКОЗ
    Публикации: 0 | Комментарии: 96 | Рейтинг: +13,8
(((((((( верховный муфтий предложил ввести в школах страны уроки нравственности.
))))))))))))

75 лет коммунисты вдалбливали "нравственность", где же она теперь? Что то быстро испарилась.
Талгат хочет повторить былые ошибки, сколько лет прожить и не понять, нравственность передается молоком матери, поддерживается обществом.

Он решил нравственность спустить сверху, обязаловкой.



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  • 15 | 02.02.2017, 11:14 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 254 | Комментарии: 28469 | Рейтинг: +5453,1
0 | 02.02.2017, 10:56 | Автор: Karim Yaushev | На сайте
Публикации: 52 | Комментарии: 503 | Рейтинг: +175,9
Мусульманин не должен снимать головной убор в общественном месте. Это грех. ................................

==========Яушев, кончай народ дурить! Что такое грех? Какое за это наказание? Чем регламентируется?==Это во-первых.
Во-вторых- что такое мусульманин? И чем он отличается от других граждан? Только наличием в башке каких-то установок?
И, в третьих, а если снимет? Сразу же помрёт?
И.наконец, в четвертых- ответь- что такое дьявол,что такое-иноверец, что такое -"нечестивый"?

=========КАРОЧЕ- не дури народ, !



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  • 16 | 02.02.2017, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вопрос о нравственности женщин конечно правильно поднят , но это зависит не от школы , зависит от воспитания в семье !
В ОСНОВНОМ - Какая мать такая и дочь ! Какой отец , такой и сын !
А причина падения нравственности и морали в обществе , это воспитание от ТВ и ее программ !
Где Бля..ей называют девушками и мамами , и ищут отца ребенка всей страной !
Так как там у этой Бля ... и , перед зачатием побывало с десяток Х ...В !



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  • 17 | 02.02.2017, 11:24 | Автор: Батыр
    Публикации: 0 | Комментарии: 3040 | Рейтинг: -171,5
Ваххабисты в комменты подтянулись.
Их тоже не понять.
То националисты, то общественные деятели, то вахи



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  • 18 | 02.02.2017, 11:27 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 254 | Комментарии: 28469 | Рейтинг: +5453,1
Таджуддин целует руку Гундяеву.........

.......Талгат не такой дурак, знает, как показать Вове лояльность!



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  • 19 | 02.02.2017, 11:30 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 254 | Комментарии: 28469 | Рейтинг: +5453,1
А в целом---цирк Солей отдыхает. Радует одно- нам посчастливилось быть свидетелями грандиозного перформанса-"Вознесение и падение РПЦ"!



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  • 20 | 02.02.2017, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Девушки воспитываются на примере передач "Дом 2. Деньги, цацки и бухло, да еще се-кас! Где жена, хозяйка, мать? В браках содержанчество и истерики! Причем, с первого дня- дай -домработницу, уборщицу. няню и тд. А интернет у нас превозносит машко, волочкову, собчак. либержик и др! Чему удивляемся?



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