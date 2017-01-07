До министерства правды осталось не долго

Верховный муфтий России, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин вновь сделал громкое заявление, которое подхватила пресса и добилась широкого резонанса. Как сообщил портал «Ислам в России», верховный муфтий предложил ввести в школах страны уроки нравственности.По мнению Талгата Таджуддина, имеющегося сегодня в школах курса основа культуры и истории традиционных конфессий явно недостаточно.«Сейчас назрел вопрос о преподавании нравственности, - пояснил свою мысль Талгат Таджуддин. – В первую очередь, изучать этот предмет должны девушки, они – основа будущих семей, и должны беречь честь смолоду».Заявление верховного муфтия уже широко обсуждается в соцсетях.***Талгат Таджуддин продолжает шокировать мусульман России, не только своими эпатажными нарядами в стиле православного Патриарха, но и по-настоящему спорными выходками.***