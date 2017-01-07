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Исторические картинки. Стольный град Дмитриевка

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Выезжаем из Затона или от КПМ на Дмитриевский поворот и дорога скоро переходит в улицу Трактовую. Мы в историческом центре Дмитриевки, администрация поселения стоит в самой старой части села.

Исторические картинки. Стольный град Дмитриевка


Карта Уфимского уезда 1820 года на сайте Это место. ру, правда, утверждает, что в историческом центре стоит школа. Не принципиально. Село возникло вдоль совр. улицы Трактовой, возле речушки Воробёвки, которая 200 лет назад именовалась Васильевкой.

В отличие от окрестных селений, дмитриевцы в одноклассниках выложили много интересных снимков своей милой Родины, как, например, Ирина Тычинина (её фото). Молодцы!

Есть, чем гордиться. Нынешняя Дмитриевка – активно развивающийся пригород мегаполиса. Строятся уютные многоквартирные, но невысокие дома, вокруг природа, все условия для нормальной жизни, хорошее сообщение с Уфой. Предки порадовались, глядя бы на современных жителей села.

Вся Россия держится на таких Дмитриевках, на них стояло и стоять будет в веках Отечество наше прелюбезное!

Не знаю почему, но первое имя сельца было Брюхово, в начале XIX столетия это ещё небольшое поселение (16 дворов, 39 чел.) принадлежало подполковнице Наталье Васильевне Дмитриевой.

В Башкирии существует дурацкая традиция постоянно сравнивать себя с Казанью. Почему именно какая-то Казань-дерезань? Веками наш Уфимский край был связан в первую очередь со славным волжским градом Симбирском! Оттуда шли гужевые пути в Уфу, один из которых и пролегал через Дмитриевку.

Исторические картинки. Стольный град Дмитриевка


Вот из этого удивительно красивого города переселялись в наши края русские и татары, мордва и чуваши, ехали помещики осваивать новые земли – Аксаковы, Карамзины, Языковы и… представители многочисленного славного рода дворян Дмитриевых.

Прославил его замечательный русский поэт Иван Иванович Дмитриев (1760–1837) (смотри исторические картинки про Алексеевку), чьи стихи, надеюсь, помнят в Дмитриевке:

Уже гремят в полях кольчуги;
Далече пыль встаёт столбом;
Идут России верны слуги;
Несёт их вождь, Пожарский, гром!

Обширные владения Дмитриевых раскинулись к западу от Уфы, им принадлежали также совр. деревни Сосновка, Николаевка. В ранней истории наших Дмитриевых ещё предстоит разобраться, тем более, что не все они жили здесь.

На кладбище Симбирского Покровского мужского монастыря был похоронен майор Фёдор Семёнович Дмитриев (умер 1 февраля 1841 года), на могильной плите которого высечены слова: «Доброму отцу, честному гражданину / истинному христианину / оставленное им семейство. / почий с миром, дорогой наш отец!»

А хозяином Сосновки была Аграфена Семёновна Дмитриева (скончалась в 1843 году, похоронена при церкви села Красный Яр), бывшая замужем за известным заводчиком Иваном Евдокимовичем Демидовым. Очевидно, сестра Ф.С. Дмитриева. Бездетная, её земли унаследовали наследники брата.

Не ясно почему, но ещё в сентябре 1828 года составили раздельный акт, по которому уфимское имение майора отошло к его супруге Прасковье Андреевне и малолетнему сыну Николаю. Документ был утверждён в Симбирской палате гражданского суда. Семья, видимо, в Дмитриевке не жила. И в 1863 году мать выдала сыну доверенность в Казани.

Семье принадлежали деревянный дом в Симбирске, имение в Мензелинском уезде (совр. восточная Татария). А история уфимской Дмитриевки оказалась связана с судьбой Николая Фёдоровича Дмитриева.

Родился Н.Ф. Дмитриев 2 августа 1821 года, в 1836 году был записан в шестую часть дворянской родословной книги Оренбургской губернии (гражданской столицей которой была Уфа). Матушка, видимо, рассчитывала, что сыну это пригодится, будет жить в Дмитриевке.

В шестую часть дворянских родословных книг записывались столбовые дворяне. «Древние благородные не иные суть, как те роды, коих доказательства дворянского достоинства за сто лет и выше восходят; благородное же их начало покрыто неизвестностию».

В 19 лет, совсем молодым человеком Николай Фёдорович Дмитриев отправился служить Царю и Отечеству. Службу начал в 1840 году унтер-офицером Владимирского пехотного полка, подпрапорщик и прапорщик (1841), батальонный адъютант (1842), подпоручик (1845), переведён в лейб-гвардии Гренадерский полк прапорщиком (1846, при переходе в более высокую гвардию терялся один чин), подпоручик (1848). Неоднократно награждался монаршим благоволением за смотры, парады, манёвры и учения. 23 сентября 1848 года уволен от службы за болезнью.

Восемь лет тянул армейскую лямку, в походах не побывал, но когда над Отчеством грянула беда, дворянин Н.Ф. Дмитриев не колебался. В ноябре 1855 года определён в Дружину № 260 ополчения Оренбургской губернии в чине штабс-капитана, в июле 1856 года уволен в этом чине с правом ношения бронзового креста ополчения, в апреле 1858 года награждён бронзовой медалью в память войны 1853–1855 годов на Владимирской ленте (фото).

Исторические картинки. Стольный град Дмитриевка


В это же время, а Николаю Фёдоровичу уже за 30, он создаёт семью. Супругу звали Елизавета Петровна, 22 сентября 1855 года на свет появилась дочь Мария (впоследствии в замужестве Мария Николаевна Опочинина). Через три года родился сын Пётр.

Вроде, доходов хватало, но в январе 1857 года Н.Ф. Дмитриев назначен почётным смотрителем Мамадышского уездного училища (совр. Татария, напомню, что было ещё имение у Дмитриевых при селе Рождественское (Тамбовка) с небольшой усадьбой) с переименованием в коллежские секретари.

Титулярный советник (1860), коллежский ассесор (1863), 24 марта 1865 года уволен от службы по прошению, надворный советник (1866).

Большое поместье под Уфой становится главным в жизни семьи и в Дмитриевке возводится внушительная усадьба, наверняка, деревянная. К 1860 году её обслуживал внушительный штат дворовой прислуги (20 мужчин и 19 женщин), правда, пятерых перевели на оброк (по 35 рублей в год). Видимо, хозяева постоянно в Дмитриевке не жили, лишняя прислуга. Всем хозяйством управлял по доверенности «Стерлитамакский мещанин Дехтярёв».

Крестьяне находились на барщине, на одно тягло (семью, двор) барин нарезал по 11 десятин (гектаров). На ревизскую душу (мужчину-налогоплательщика, учтённого по последней десятой ревизии 1858 года) в Дмитриевке причиталось усадебной земли 0,38 дес., пахотной – по 2,19 дес.

За землю и усадьбу дмитриевские крестьяне трудились на барщине. В непосредственном распоряжении помещика находилось 1,9 тыс. дес. леса и 2,5 тыс. дес. сельхозугодий (пашни, сенокоса, выгона). Крестьяне пользовались своей землёй (1,3 тыс. дес.).

На 1861 год Дмитриевка (Брюхово) было большим селением – 65 дворов и 683 чел. жителей (без дворовых).

А тут грянула Великая реформа! 19 февраля 1861 года царь-освободитель Александр II подписал указ об отмене крепостного права. В судьбе Дмитриевки произошли большие перемены.

Мужики с барином договорились быстро. К 1863 году крестьяне стали лично свободными и временнообязанными, по уставной грамоте временно исполняли Дмитриеву прежние повинности, в 1865 году действие уставной грамоты закончилось. Жители Брюховой перешли на выкуп. Дмитриевы получали 13 541 рубль 25 копеек (их выплатила ему казна), а крестьяне затем частями вносили эту сумму государству. Теперь они считались крестьянами собственниками, у них была своя земля, никакого отношения к помещику не имели, обо всём договаривались как равные, свободные люди.

Что случилось с дворовыми? Пятерых отпустили сразу на волю, двое перешли в мужики и получили землю в Дмитриевке, остальные 13 служили до 1863 года, а потом – куда хочешь…

В июне 1861 года была введена новая система управления деревней. Все жители (бывшие крепостные, государственные и иные крестьяне) объединялись в сельские общества, «опчества» – говорили в народе, которые в свою очередь составляли волость.

Волость была низшей административной единицей Российской империи (типа совр. района, но поменьше). И сразу же была основана Дмитриевская волость с центром в Дмитриевке. Так Дмитриевка стала столицей всего Забелья!

Сначала в Дмитриевскую волость вошли 18 деревень, потом к ней присоединилась Лавочная волость, вплоть до Красного Яра и Якшиваново. В 1917 году в Дмитриевскую волость входили 36 населённых пунктов, включая хутора и отдельные мельницы (статистика на моём сайте), с населением около 11 тыс. чел.

И вся эта масса народа управлялась из Дмитриевки! Каждые три года избирали главу – волостного старшину, официального руководителя, он носил специальный знак:

Исторические картинки. Стольный град Дмитриевка


Со всех деревень в Дмитриевку на волостной сход съезжались выборные, обычно один от десятидворки. В 1917 году в Дмитриевской волости было около 1700 дворов, то есть в Дмитриевку приезжали 170 человек. Сейчас, наверное, можно в Дмитриевке найти такую аудиторию, а тогда волостной сход собирали на улице, летом.

В центре Дмитриевки стояла большая изба – администрация, волостное правление. На главной площади, где собирали базар. Там на брёвнах и рассаживались выборщики-депутаты. На улицу выносили стол, за которым сидел второй по важности человек в волости – волостной писарь. Он ведал всей документацией. А без бумажки в России ты…

Открытым голосованием выбирали на три года нового или переизбирали старого волостного старшину. По закону требовалось квалифицированное большинство в 2/3 от списка избирателей, не так как сейчас 50% + один голос. Волостной сход утверждал в должности писаря, он нанимался чаще всего из городских, требовался грамотный законник. На сходе устанавливали небольшой местный налог, самообложение, крестьяне сами содержали свою власть, дотаций из центра не было.

На волостном сходе избирался также волостной суд. У крестьян был собственный суд, знак волостного судьи:

Исторические картинки. Стольный град Дмитриевка


В Дмитриевке где-то рядом с волостным правлением стояла даже… тюрьма! Обычный сарай, только без окон и печки. В народе арестантскую избу звали «чижовка» или «холодная». Волостной суд имел право посадить на пять – семь суток.

Ерунда, скажите, а вот и нет. Зимой пяток суток посидеть, под парашу яма в углу, никакой тулуп не спасёт. Ещё более страшным было заключение во время сельхозработ (покоса, пахоты, жнитва), когда каждый день год кормит.

Со всех окрестных деревень, включая Киржацкий Затон ехали и шли в Дмитриевку. Волостной старшина с подчинёнными трудился не покладая рук, здесь выдавались паспорта, вели опеку над сиротами, сдавали в аренду волостную собственность, отправляли в армию призывников, следили за хлебозапасными магазинами (так именовались склады, где держали запас зерна на случай неурожая), платили страховые премии погорельцам, надзирали за строительством, даже кооперативами и проведением Столыпинской реформы занимались, не считая всяких справок, которые чинуши из Уфы непрерывно требовали, анчихристы (на моём сайте есть монография 2002 года, там говорится о сельском управлении).

С 1860-х годов столичная Дмитриевка украшается. В 1866 году Н.Ф. Дмитриев начал строить каменную церковь, это ему завещала ещё его тётушка Демидова. Храм назвали в честь Покрова Богородицы. В 1868 году строительство завершили, но не освятили. К новой церкви были приписаны также жители Николаевки, Миловки, Куровской, Вавилово, Михайловки, Киржацкой и др. В литературе указывается датой освящения 1871 год (фото совр. храма).

Исторические картинки. Стольный град Дмитриевка


В ограде нового храма и нашёл своё последнее упокоение «строитель церкви, дворянин, бывший землевладелец Николай Феодоров Димитриев».

Погребён в церковной ограде, на памятнике имелась надпись: «Николай Феодорович Дмитриев. Родился 1821 года Августа 2-го, скончался 1876 года мая 29».

Об этом можно прочитать в сборнике «Уфимский некрополь» на моём сайте. Но любители старины должны знать, что в библиотеки (в библиотеку Уфимского научного центра РАН точно) в прошлом году поступила книга петербургского историка Дениса Николаевича Шилова: Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого князя Николая Михайловича. Т. 2: Губернии и области Урала, Сибири и Дальнего Востока / изд. подгот. Д.Н. Шилов. СПб., 2015.

Там есть сведения по нашим сельским кладбищам! В июне 1910 года священник Димитрий Милицин отправил краткие данные и о погосте Дмитриевки. Найдите книжку.

Николай Фёдорович Дмитриев, без сомнения, любил очаровательную Дмитриевку и в конце жизни сделал землякам подарок.

В январе 1874 года в Дмитриевке открылась школа для крестьянских детей. Об этом торжественном событии даже вышла заметка в газете. «Уфимские губернские ведомости» напечатали статью П.С. Листовского «Открытие школы, 13 января 1874 года, в селе Дмитриеве, Дмитриевской волости 3 мирового участка Уфимского уезда». Немножко почитаем:

«Школа учреждена крестьянами на сбор по 8 к. с души; положено на содержание школы в год 266 руб., именно: наставнице 120 руб., на отопление 40 руб., сторожу 36 руб., учебные пособия 70 руб. На этот же сбор куплен дом, разделённый на 2 половины сенями: 1-я просторная светлая комната назначена для школы, вторая поменьше – для наставницы. По покупке дома встретилось препятствие в его постановке в селе Демитриеве, за отказом в земле крестьянами того села; но как только узнал о том землевладелец Николай Фёдорович Дмитриев, то сейчас же пожертвовал усадьбу для школы и таким образом дом был поставлен».

Видимо, к 1873 году барского дома в Дмитриевке уже не было, оставалось только усадебное место. Если совр. школа в Дмитриевке стоит на месте прежней, тогда мы знаем где красовался барский особняк. Читаем газету дальше:

«Кроме того Г. Дмитриев пожертвовал 100 руб. единовременно и 25 руб. ежегодно пока существует школа. Помещик г. Волков пожертвовал для школы 25 саж. дров и тын на загородь. Нельзя умолчать о таком благородном деле.

13 числа собран был волостной сход и приглашены прочие крестьяне, желающие участвовать в торжестве открытия своей народной школы. В 6 часов началась литургия, в церкви села Дмитриева; по окончании её был крестный ход в дом школы, где отслужен был молебен с провозглашением многолетия Государю Императору, как покровителю просвещения; Николаю Фёдоровичу Дмитриеву, как ускорившему открытие школы своими пожертвованиями; всей Дмитриевской волости, так хорошо понявшей благую цель просвещения и непожалевшей для этого своей трудовой копейки.

После этого священник произнёс слово с большим сочувствием и так близкое к пониманию крестьян, что у многих из них были на глазах слёзы, закончив слово пением "Слава в Вышних Богу и т. д." что привело в ещё большее умиление молящихся. При прикладывании ко кресту священник сказал "кто желает учиться подходите" и несколько голосов вдруг ответило "я батюшка желаю", в том числе один слепой 8 лет мальчик, по слуху и на память постоянно поющий в церкви. Всех изъявивших желание учиться оказалось 17 мальчиков и 1 девочка. Торжество это было скромное семейное, большой порядок был во всём, как в богослужении, так и в школе; предстоящие лица были полны умиления и глубокой веры, что Господь по вере их даёт им возможность ощутить пользу от открываемого ими заведения; радость видна была на всех, хотя конечно они отдавали свою лепту не от богатства, а как убогая вдовица – от лишения своего. Впечатление на присутствующих посторонних было сильное. По окончании торжества, заявившим желание учиться пожертвовано было угощение».

А обширные земли вокруг Дмитриевки унаследовал последний помещик, сын Н.Ф. и Е.П. Дмитриевых, Пётр Николаевич Дмитриев.

Он родился 7 ноября 1858 года в Уфе, крещён в Спасской церкви. Обучался в Александровском лицее (Санкт-Петербург), выбыл из 4-го курса 7 сентября 1875 года «по болезни и согласно желания отца». Поступил на службу в канцелярию Уфимского губернатора, избирался мировым судьёй Белебеевского уезда, но не утверждён в должности. В феврале 1892 года избран непременным членом Мензелинского уездного по крестьянским делам присутствия, с 1894 по 1906 годы служил земским начальником 9-го участка Мензелинского уезда, камера [канцелярия] – сельцо Тамбовка Матвеевской волости. Коллежский регистратор (1894), губернский секретарь (1899), коллежский секретарь (1900), в чине титулярного советника 15 апреля 1906 года уволен от службы по болезни. Скончался 5 июля 1911 года.

Венчаться Пётр Фёдорович Дмитриев приехал в свою любимую Дмитриевку. В Покровской церкви села Димитриевки 30 июля 1884 года повенчан с дочерью потомственного дворянина Александрой Николаевной Мединцевой (у жены был дом в Уфе с пивоваренным заводом).

Семья была обычная для той эпохи. Дети: Николай (родился 9 октября 1887 года), Фёдор (род. 19 ноября 1890 года), Мария (род. 26 ноября 1894 года). Николай и Мария умерли в молодости (до 1912 года). Последней родилась дочь Надежда (2 марта 1904 года).

П.Н. Дмитриев унаследовал огромные земли (свыше 5,7 тыс. десятин). Зачем служил, имея большие доходы? Может сказывалось чувство долга, как у отца? К 1895 году Н.Ф. Дмитриев продал все свои угодья. Можно предположить, что у него, как и родителя, не было склонности заниматься хлопотным сельским хозяйством.

Установлено, что вдова, А.Н. Дмитриева, после кончины мужа проживала в городе Липецке Тамбовской губернии, Воронежская улица, дом 39 (на 1912 год). Дальнейшая судьба потомков Дмитриевых пока не известна.

И это лишь очень маленькая часть истории знаменитой Дмитриевки!

Михаил Роднов, доктор исторических наук

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  • 1 | 05.02.2017, 09:36 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 254 | Комментарии: 28469 | Рейтинг: +5453,1
37 | 04.02.2017, 21:23 | Автор: Дед
Публикации: 2 | Комментарии: 3653 | Рейтинг: -642,7
Мне как то по барабану, но Юнг скажи положив ладони к сердцу: что у Навального шансов ноль стать президентом России. Да и гнилого яблока тоже ноль. Открытая Россия , если его возглавляет Прохоров, давно забил на народ Российский и обеспокоен только своим благополучием и полетами в Куршавель с девками.

============Насчет девок- это не ко мне, если тебя это волнует.

============А насчёт ноля стать президентом-- напомню.=Наш российский народ очень , повторяю, очень верит тому. что говорят по телевизору. Имеенно поэтому Владимир Владимирович ни одного разу не выходил на прямые дебаты.-Стесняется. А может помнит слова Петра 1 о том, что "всякий должен говорить прямо и без бумажки. дабы дурь была всем видна"!
-------Поэтому напомню=30 минут ПРЯМОГО (!!!) ЭФИРА было достаточно, чтобы ВСЕ россияне доверчиво поставили перед телевизорами банки с водой, чтобы "зарядились"!-Не веришь? Спроси у родителей.
Отсюда вывод, если любому человеку дадут прямой эфир хотя бы два раза по 30 минут, россияне также поверят.
========Именно поэтому прямой эфир и до сих пор не дают Навальному!



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  • 2 | 05.02.2017, 09:39 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 254 | Комментарии: 28469 | Рейтинг: +5453,1
А Вы сидели у телевизоров, когда Кашпировский "заряжал воду"?
Гений (67933)
Это был мой первый опыт общения с "лохтронщиками", хоть и через телевизор. До сих пор благодарен Кашпировскому и Чумаку. Теперь меня не разведёшь.



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  • 3 | 05.02.2017, 09:40 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 254 | Комментарии: 28469 | Рейтинг: +5453,1
Когда 25 лет назад рушился режим СССР, на Центральном телевидении было два человека-легенды Кашпировский и Чумак. Во время их передач улицы пустели, люди припадали к экранам, чтобы зарядить воду, вылечиться от бородавок, язв, алкоголизма и вообще всего. Вечные соперники, один называет себя психотерапевтом, другой – экстрасенсом, оба они завоевали всенародную любовь и признание. Но вскоре власть в стране устоялась, целителей убрали с телеэкранов, и мало-помалу все это светопреставление закончилось. Вместо знаменитой парочки на ТВ появился выходец из народа Геннадий Малахов, но это уже было не то.

Источник: http://medialeaks.ru/2611jd-kashpirovskiy
© medialeaks.ru



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  • 4 | 05.02.2017, 11:10 | Автор: Зулия
    Публикации: 27 | Комментарии: 24761 | Рейтинг: -535,5
"ехали помещики осваивать новые земли –"
---------------------------
Осваивать или присваивать?

Разницу чувствуете?



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  • 5 | 05.02.2017, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Смотрим на дом помещика из крестьянской избы.
В 1861 году сельских жителей в России было 109,8 млн. человек. Средний состав семьи в ту пору был 6,6 человека. 80% крестьян жили в бревенчатых домах средним размером 5,6 метра на 4.2. Продукция сельского хозяйства всей Российской империи оценивалась в 534865 тысяч рублей бумажными деньгами. В пересчете на одного жителя продукции производилось на 4 рубля 87 копеек, на семью 32 рубля 14 копеек. В тоже время вольные крестьяне в Европе, особенно в Англии и Австро-Венгрии производили молока мяса, овощей и фруктов, ловили рыбы в 18 раз больше, чем в царской России.
Высокая производительность приводила к такому положению, что миллионы земледельцев вынуждены покидать родину в поисках работы.
Выезжали на американские континенты, переселялись ( 3-я волна) в Сибирь и сегодняшний Казахстан.
Экономисты считают, что освобождение крестьян от власти помещиков мера вынужденная. Стоял вопрос о полной деградации империи. Войны четко показали слабость её экономики. Основная причина - архаичность управления Россией, в т.ч.сельско-хозяйственным производством. Помещики жили где угодно, вплоть до заграницы за счет непомерного оброка, никто из крестьян не хотел работать "за даром".
На селе была высочайшая смертность, средняя продолжительность жизни крепостных составляла 38 лет.
Обратите внимание на Родновские слюни.
Из 15 дворовых, земли согласились получить только двое. 13 мужиков не умели и не хотели работать на земле. Кажется, эти пропорции сохранились и сегодня.



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  • 6 | 05.02.2017, 11:47 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 254 | Комментарии: 28469 | Рейтинг: +5453,1
Зуля! Ты не парь нам мозги своими нацпроблемеми. Скажи просто- почему исчезло финское масло Валио, и нам предлагают всякое гавно?



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  • 7 | 05.02.2017, 11:48 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 254 | Комментарии: 28469 | Рейтинг: +5453,1
4 | 05.02.2017, 11:10 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 27 | Комментарии: 24747 | Рейтинг: -535
Разницу чувствуете?

==========Чувствую. Финское масло лучше !



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  • 8 | 05.02.2017, 11:57 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 251 | Комментарии: 34856 | Рейтинг: +6286,4
4 | 05.02.2017, 11:10 | Автор: Зулия

"ехали помещики осваивать новые земли –"
---------------------------
Осваивать или присваивать?

Разницу чувствуете?
===
У кого чего присваивать, если всё от балды нарисовали только после 1917 года?



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  • 9 | 05.02.2017, 12:00 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 251 | Комментарии: 34856 | Рейтинг: +6286,4
Автор исторических картин стал писать живую историю региона, а не сухую статистику.

Поэтому читать его историю с каждым разом становится всё интересней и увлекательней.



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  • 10 | 05.02.2017, 12:09 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 251 | Комментарии: 34856 | Рейтинг: +6286,4
5 | 05.02.2017, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован

Войны четко показали слабость её экономики. Основная причина - архаичность управления Россией, в т.ч.сельско-хозяйственным производством. Помещики жили где угодно, вплоть до заграницы за счет непомерного оброка, никто из крестьян не хотел работать "за даром".
===
И при комуняках всё вдруг стало лучше в разы.

Народ, правда, от этого стал ещё темпераментней дохнуть, но работать даром и на тАвАрищей не жАлает.

А комуняцкие тАвАрищи, уже как новые помещики, с 1917 года стали грабить Россию вАААще беспредельно и каждодневно вывозят из неё бабло, барахло и своих баб с отпрысками.



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  • 11 | 05.02.2017, 12:12 | Автор: Зулия
    Публикации: 27 | Комментарии: 24761 | Рейтинг: -535,5
6 | 05.02.2017, 11:47 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 254 | Комментарии: 28456 | Рейтинг: +5452,3
Зуля! Ты не парь нам мозги своими нацпроблемеми. Скажи просто- почему исчезло финское масло Валио, и нам предлагают всякое гавно?
------------------------
потому что Финляндию недоосвоили.
потому что, пользуясь определения некоего вдумчивого чеаэка, коммуняки вычеркнули ее от балды.



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  • 12 | 05.02.2017, 12:15 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 3654 | Рейтинг: -643
Сегодня в уфимском «Азимут-отеле» состоялась учредительная конференция регионального отделения общественного сетевого движения «Открытая Россия».
На конференции был избран Совет регионального отделения из семи человек, которые своим руководителем рекомендовали сделать Андрея Потылицына, бывшего сотрудника администрации главы Башкирии (2011 – 2014 гг), политконсультанта республиканских отделений партий «Справедливая Россия» и Партии Роста на выборах в Госдуму 2016 года.

И после этого ты,Юнг, утверждаешь, что движение не пр контрольной ХАМУ?



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  • 13 | 05.02.2017, 12:15 | Автор: Зулия
    Публикации: 27 | Комментарии: 24761 | Рейтинг: -535,5
7 | 05.02.2017, 11:48 | Автор: юнг | На сайте
Чувствую. Финское масло лучше !
----------------------
Осваивай свое масло, произведенное на освоенных землях



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  • 14 | 05.02.2017, 12:17 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 254 | Комментарии: 28469 | Рейтинг: +5453,1
9 | 05.02.2017, 12:00 | Автор: Вдумчивый | На сайте
Выезжаем из Затона или от КПМ на Дмитриевский поворот и дорога скоро переходит в улицу Трактовую. Мы в историческом центре Дмитриевки, администрация поселения стоит в самой старой части села.

Поэтому читать становится всё интересней и увлекательней.

============================================================
===================Ну,это кому как .Я вот вышел из дома, прошёлся по магазинам , и самое интересное и увлекательное обнаружил-масло подорожало на 20-30 р. Народ стал злым. Кабинки банкоматов сплошь заняты замерзающими бомжами.

========Ну, самое время обсуждать дворянское подворье!
========А ведь 100 лет назад ВИЛ говорил-надо сосредоточиться на нерешенных задачах.



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  • 15 | 05.02.2017, 12:20 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 254 | Комментарии: 28469 | Рейтинг: +5453,1
11 | 05.02.2017, 12:12 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 27 | Комментарии: 24749 | Рейтинг: -535,2
6 | 05.02.2017, 11:47 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 254 | Комментарии: 28456 | Рейтинг: +5452,3
Зуля! Ты не парь нам мозги своими нацпроблемеми. Скажи просто- почему исчезло финское масло Валио, и нам предлагают всякое гавно?
------------------------
потому что Финляндию недоосвоили.


=============Ты нам дурочку не включай! --"Недоосвоили Финляндию!"? Два года назад масло было, а потом вдруг "недоосвоили"?



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  • 16 | 05.02.2017, 12:25 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 254 | Комментарии: 28469 | Рейтинг: +5453,1
И после этого ты,Юнг, утверждаешь, что движение не пр контрольной ХАМУ?


============Движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского разворачивает деятельность в регионах. В Башкирии координатором организации стал Андрей Потылицын, работавший в 2011–2014 годах в администрации главы региона Рустэма Хамитова, а на последних выборах в Госдуму — в штабе «Справедливой России», от которой шел его основной оппонент Раиль Сарбаев. В ряде регионов координаторами «Открытой России» стали члены партии ПАРНАС.

«Открытая Россия» объявила о наборе участников и сторонников движения в Башкирии и приступает к формированию первичных организаций. В 2017 году отделения могут появиться в Стерлитамаке и Нефтекамске.

Почему объединение демократов на думских выборов заинтересовало европейцев
До конца года планируется избрать руководящие органы, рассказал “Ъ” региональный координатор организации Андрей Потылицын. Он возглавил башкирскую ячейку движения по решению совета «Открытой России» и, как сам заявил, по рекомендации Михаила Ходорковского. В 2011–2014 годах Андрей Потылицын работал помощником главы администрации президента Башкирии, занимался развитием проекта «Открытое правительство», а также, по данным “Ъ”, рекламным сопровождением избирательных кампаний «Единой России». При смене руководства регионального исполкома партии, с которым господин Потылицын не нашел общий язык, он ушел из администрации и занялся политконсультированием

=====Кто такие ХАМЫ? Меня с ними не познакомили.



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  • 17 | 05.02.2017, 12:27 | Автор: Зулия
    Публикации: 27 | Комментарии: 24761 | Рейтинг: -535,5
"ехали помещики осваивать новые земли"
---------------------------
Значение слова "Осваивать":

1. Доводить до состояния годности к использованию, употреблению.
2. Научаться пользоваться чем-л., употреблять что-л.; овладевать чем-л. // Налаживать изготовление, производство чего-л.
3. Поняв, разобрав, запоминать, усваивать что-л.
4. Приучать растения к новому климату, почве.

Значение
◆ изучать; учиться пользоваться чем-либо, употреблять что-либо, овладеть чем-либо
◆ экон. включать в круг своей хозяйственной деятельности, использовать выделенные средства
--------------------------------
Что получилось в результате - не ахти чего, народ жалуется регулярно и настойчиво.
То есть при сталинском режиме народ боялся жаловаться а в старые добрые времена крепостным не разрешались челобитные



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  • 18 | 05.02.2017, 12:32 | Автор: Зулия
    Публикации: 27 | Комментарии: 24761 | Рейтинг: -535,5
15 | 05.02.2017, 12:20 | Автор: юнг | На сайте
Ты нам дурочку не включай! --"Недоосвоили Финляндию!"? Два года назад масло было, а потом вдруг "недоосвоили"?
--------------------------
попробуй включить логику. Территорию великого княжества Финляндского осваивали в течение 100 лет. Если бы коммуняки не вырезали бы от братской семьи, то осваивали бы финское масло без никаких проблем.
сами себе санкции устраивать не додумались бы



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  • 19 | 05.02.2017, 12:34 | Автор: Зулия
    Публикации: 27 | Комментарии: 24761 | Рейтинг: -535,5
"Вот из этого удивительно красивого города переселялись в наши края русские и татары, мордва и чуваши, ехали "
--------------------------
Какой черт погнал из этого удивительно красивого города энтот народ?

С благим намерением "Осваивать - 1. Доводить до состояния годности к использованию, употреблению."



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  • 20 | 05.02.2017, 12:40 | Автор: Зулия
    Публикации: 27 | Комментарии: 24761 | Рейтинг: -535,5
"Николай Фёдорович Дмитриев отправился служить Царю и Отечеству."
---------------------------
Башкиры тоже отправлялись служить Царю и Отечеству. что получали в награду? Солдатское жалованье и, если заслуживали - солдатские медали. Орденов низшим чинам не полагалось.

В отличие от "благородных", которым нарезались башкирские земли.



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