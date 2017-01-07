Исторические картинки. Стольный град Дмитриевка

Выезжаем из Затона или от КПМ на Дмитриевский поворот и дорога скоро переходит в улицу Трактовую. Мы в историческом центре Дмитриевки, администрация поселения стоит в самой старой части села.Карта Уфимского уезда 1820 года на сайте Это место. ру, правда, утверждает, что в историческом центре стоит школа. Не принципиально. Село возникло вдоль совр. улицы Трактовой, возле речушки Воробёвки, которая 200 лет назад именовалась Васильевкой.В отличие от окрестных селений, дмитриевцы в одноклассниках выложили много интересных снимков своей милой Родины, как, например, Ирина Тычинина (её фото). Молодцы!Есть, чем гордиться. Нынешняя Дмитриевка – активно развивающийся пригород мегаполиса. Строятся уютные многоквартирные, но невысокие дома, вокруг природа, все условия для нормальной жизни, хорошее сообщение с Уфой. Предки порадовались, глядя бы на современных жителей села.Вся Россия держится на таких Дмитриевках, на них стояло и стоять будет в веках Отечество наше прелюбезное!Не знаю почему, но первое имя сельца было Брюхово, в начале XIX столетия это ещё небольшое поселение (16 дворов, 39 чел.) принадлежало подполковнице Наталье Васильевне Дмитриевой.В Башкирии существует дурацкая традиция постоянно сравнивать себя с Казанью. Почему именно какая-то Казань-дерезань? Веками наш Уфимский край был связан в первую очередь со славным волжским градом Симбирском! Оттуда шли гужевые пути в Уфу, один из которых и пролегал через Дмитриевку.Вот из этого удивительно красивого города переселялись в наши края русские и татары, мордва и чуваши, ехали помещики осваивать новые земли – Аксаковы, Карамзины, Языковы и… представители многочисленного славного рода дворян Дмитриевых.Прославил его замечательный русский поэт Иван Иванович Дмитриев (1760–1837) (смотри исторические картинки про Алексеевку), чьи стихи, надеюсь, помнят в Дмитриевке:Уже гремят в полях кольчуги;Далече пыль встаёт столбом;Идут России верны слуги;Несёт их вождь, Пожарский, гром!Обширные владения Дмитриевых раскинулись к западу от Уфы, им принадлежали также совр. деревни Сосновка, Николаевка. В ранней истории наших Дмитриевых ещё предстоит разобраться, тем более, что не все они жили здесь.На кладбище Симбирского Покровского мужского монастыря был похоронен майор Фёдор Семёнович Дмитриев (умер 1 февраля 1841 года), на могильной плите которого высечены слова: «Доброму отцу, честному гражданину / истинному христианину / оставленное им семейство. / почий с миром, дорогой наш отец!»А хозяином Сосновки была Аграфена Семёновна Дмитриева (скончалась в 1843 году, похоронена при церкви села Красный Яр), бывшая замужем за известным заводчиком Иваном Евдокимовичем Демидовым. Очевидно, сестра Ф.С. Дмитриева. Бездетная, её земли унаследовали наследники брата.Не ясно почему, но ещё в сентябре 1828 года составили раздельный акт, по которому уфимское имение майора отошло к его супруге Прасковье Андреевне и малолетнему сыну Николаю. Документ был утверждён в Симбирской палате гражданского суда. Семья, видимо, в Дмитриевке не жила. И в 1863 году мать выдала сыну доверенность в Казани.Семье принадлежали деревянный дом в Симбирске, имение в Мензелинском уезде (совр. восточная Татария). А история уфимской Дмитриевки оказалась связана с судьбой Николая Фёдоровича Дмитриева.Родился Н.Ф. Дмитриев 2 августа 1821 года, в 1836 году был записан в шестую часть дворянской родословной книги Оренбургской губернии (гражданской столицей которой была Уфа). Матушка, видимо, рассчитывала, что сыну это пригодится, будет жить в Дмитриевке.В шестую часть дворянских родословных книг записывались столбовые дворяне. «Древние благородные не иные суть, как те роды, коих доказательства дворянского достоинства за сто лет и выше восходят; благородное же их начало покрыто неизвестностию».В 19 лет, совсем молодым человеком Николай Фёдорович Дмитриев отправился служить Царю и Отечеству. Службу начал в 1840 году унтер-офицером Владимирского пехотного полка, подпрапорщик и прапорщик (1841), батальонный адъютант (1842), подпоручик (1845), переведён в лейб-гвардии Гренадерский полк прапорщиком (1846, при переходе в более высокую гвардию терялся один чин), подпоручик (1848). Неоднократно награждался монаршим благоволением за смотры, парады, манёвры и учения. 23 сентября 1848 года уволен от службы за болезнью.Восемь лет тянул армейскую лямку, в походах не побывал, но когда над Отчеством грянула беда, дворянин Н.Ф. Дмитриев не колебался. В ноябре 1855 года определён в Дружину № 260 ополчения Оренбургской губернии в чине штабс-капитана, в июле 1856 года уволен в этом чине с правом ношения бронзового креста ополчения, в апреле 1858 года награждён бронзовой медалью в память войны 1853–1855 годов на Владимирской ленте (фото).В это же время, а Николаю Фёдоровичу уже за 30, он создаёт семью. Супругу звали Елизавета Петровна, 22 сентября 1855 года на свет появилась дочь Мария (впоследствии в замужестве Мария Николаевна Опочинина). Через три года родился сын Пётр.Вроде, доходов хватало, но в январе 1857 года Н.Ф. Дмитриев назначен почётным смотрителем Мамадышского уездного училища (совр. Татария, напомню, что было ещё имение у Дмитриевых при селе Рождественское (Тамбовка) с небольшой усадьбой) с переименованием в коллежские секретари.Титулярный советник (1860), коллежский ассесор (1863), 24 марта 1865 года уволен от службы по прошению, надворный советник (1866).Большое поместье под Уфой становится главным в жизни семьи и в Дмитриевке возводится внушительная усадьба, наверняка, деревянная. К 1860 году её обслуживал внушительный штат дворовой прислуги (20 мужчин и 19 женщин), правда, пятерых перевели на оброк (по 35 рублей в год). Видимо, хозяева постоянно в Дмитриевке не жили, лишняя прислуга. Всем хозяйством управлял по доверенности «Стерлитамакский мещанин Дехтярёв».Крестьяне находились на барщине, на одно тягло (семью, двор) барин нарезал по 11 десятин (гектаров). На ревизскую душу (мужчину-налогоплательщика, учтённого по последней десятой ревизии 1858 года) в Дмитриевке причиталось усадебной земли 0,38 дес., пахотной – по 2,19 дес.За землю и усадьбу дмитриевские крестьяне трудились на барщине. В непосредственном распоряжении помещика находилось 1,9 тыс. дес. леса и 2,5 тыс. дес. сельхозугодий (пашни, сенокоса, выгона). Крестьяне пользовались своей землёй (1,3 тыс. дес.).На 1861 год Дмитриевка (Брюхово) было большим селением – 65 дворов и 683 чел. жителей (без дворовых).А тут грянула Великая реформа! 19 февраля 1861 года царь-освободитель Александр II подписал указ об отмене крепостного права. В судьбе Дмитриевки произошли большие перемены.Мужики с барином договорились быстро. К 1863 году крестьяне стали лично свободными и временнообязанными, по уставной грамоте временно исполняли Дмитриеву прежние повинности, в 1865 году действие уставной грамоты закончилось. Жители Брюховой перешли на выкуп. Дмитриевы получали 13 541 рубль 25 копеек (их выплатила ему казна), а крестьяне затем частями вносили эту сумму государству. Теперь они считались крестьянами собственниками, у них была своя земля, никакого отношения к помещику не имели, обо всём договаривались как равные, свободные люди.Что случилось с дворовыми? Пятерых отпустили сразу на волю, двое перешли в мужики и получили землю в Дмитриевке, остальные 13 служили до 1863 года, а потом – куда хочешь…В июне 1861 года была введена новая система управления деревней. Все жители (бывшие крепостные, государственные и иные крестьяне) объединялись в сельские общества, «опчества» – говорили в народе, которые в свою очередь составляли волость.Волость была низшей административной единицей Российской империи (типа совр. района, но поменьше). И сразу же была основана Дмитриевская волость с центром в Дмитриевке. Так Дмитриевка стала столицей всего Забелья!Сначала в Дмитриевскую волость вошли 18 деревень, потом к ней присоединилась Лавочная волость, вплоть до Красного Яра и Якшиваново. В 1917 году в Дмитриевскую волость входили 36 населённых пунктов, включая хутора и отдельные мельницы (статистика на моём сайте), с населением около 11 тыс. чел.И вся эта масса народа управлялась из Дмитриевки! Каждые три года избирали главу – волостного старшину, официального руководителя, он носил специальный знак:Со всех деревень в Дмитриевку на волостной сход съезжались выборные, обычно один от десятидворки. В 1917 году в Дмитриевской волости было около 1700 дворов, то есть в Дмитриевку приезжали 170 человек. Сейчас, наверное, можно в Дмитриевке найти такую аудиторию, а тогда волостной сход собирали на улице, летом.В центре Дмитриевки стояла большая изба – администрация, волостное правление. На главной площади, где собирали базар. Там на брёвнах и рассаживались выборщики-депутаты. На улицу выносили стол, за которым сидел второй по важности человек в волости – волостной писарь. Он ведал всей документацией. А без бумажки в России ты…Открытым голосованием выбирали на три года нового или переизбирали старого волостного старшину. По закону требовалось квалифицированное большинство в 2/3 от списка избирателей, не так как сейчас 50% + один голос. Волостной сход утверждал в должности писаря, он нанимался чаще всего из городских, требовался грамотный законник. На сходе устанавливали небольшой местный налог, самообложение, крестьяне сами содержали свою власть, дотаций из центра не было.На волостном сходе избирался также волостной суд. У крестьян был собственный суд, знак волостного судьи:В Дмитриевке где-то рядом с волостным правлением стояла даже… тюрьма! Обычный сарай, только без окон и печки. В народе арестантскую избу звали «чижовка» или «холодная». Волостной суд имел право посадить на пять – семь суток.Ерунда, скажите, а вот и нет. Зимой пяток суток посидеть, под парашу яма в углу, никакой тулуп не спасёт. Ещё более страшным было заключение во время сельхозработ (покоса, пахоты, жнитва), когда каждый день год кормит.Со всех окрестных деревень, включая Киржацкий Затон ехали и шли в Дмитриевку. Волостной старшина с подчинёнными трудился не покладая рук, здесь выдавались паспорта, вели опеку над сиротами, сдавали в аренду волостную собственность, отправляли в армию призывников, следили за хлебозапасными магазинами (так именовались склады, где держали запас зерна на случай неурожая), платили страховые премии погорельцам, надзирали за строительством, даже кооперативами и проведением Столыпинской реформы занимались, не считая всяких справок, которые чинуши из Уфы непрерывно требовали, анчихристы (на моём сайте есть монография 2002 года, там говорится о сельском управлении).С 1860-х годов столичная Дмитриевка украшается. В 1866 году Н.Ф. Дмитриев начал строить каменную церковь, это ему завещала ещё его тётушка Демидова. Храм назвали в честь Покрова Богородицы. В 1868 году строительство завершили, но не освятили. К новой церкви были приписаны также жители Николаевки, Миловки, Куровской, Вавилово, Михайловки, Киржацкой и др. В литературе указывается датой освящения 1871 год (фото совр. храма).В ограде нового храма и нашёл своё последнее упокоение «строитель церкви, дворянин, бывший землевладелец Николай Феодоров Димитриев».Погребён в церковной ограде, на памятнике имелась надпись: «Николай Феодорович Дмитриев. Родился 1821 года Августа 2-го, скончался 1876 года мая 29».Об этом можно прочитать в сборнике «Уфимский некрополь» на моём сайте. Но любители старины должны знать, что в библиотеки (в библиотеку Уфимского научного центра РАН точно) в прошлом году поступила книга петербургского историка Дениса Николаевича Шилова: Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого князя Николая Михайловича. Т. 2: Губернии и области Урала, Сибири и Дальнего Востока / изд. подгот. Д.Н. Шилов. СПб., 2015.Там есть сведения по нашим сельским кладбищам! В июне 1910 года священник Димитрий Милицин отправил краткие данные и о погосте Дмитриевки. Найдите книжку.Николай Фёдорович Дмитриев, без сомнения, любил очаровательную Дмитриевку и в конце жизни сделал землякам подарок.В январе 1874 года в Дмитриевке открылась школа для крестьянских детей. Об этом торжественном событии даже вышла заметка в газете. «Уфимские губернские ведомости» напечатали статью П.С. Листовского «Открытие школы, 13 января 1874 года, в селе Дмитриеве, Дмитриевской волости 3 мирового участка Уфимского уезда». Немножко почитаем:«Школа учреждена крестьянами на сбор по 8 к. с души; положено на содержание школы в год 266 руб., именно: наставнице 120 руб., на отопление 40 руб., сторожу 36 руб., учебные пособия 70 руб. На этот же сбор куплен дом, разделённый на 2 половины сенями: 1-я просторная светлая комната назначена для школы, вторая поменьше – для наставницы. По покупке дома встретилось препятствие в его постановке в селе Демитриеве, за отказом в земле крестьянами того села; но как только узнал о том землевладелец Николай Фёдорович Дмитриев, то сейчас же пожертвовал усадьбу для школы и таким образом дом был поставлен».Видимо, к 1873 году барского дома в Дмитриевке уже не было, оставалось только усадебное место. Если совр. школа в Дмитриевке стоит на месте прежней, тогда мы знаем где красовался барский особняк. Читаем газету дальше:«Кроме того Г. Дмитриев пожертвовал 100 руб. единовременно и 25 руб. ежегодно пока существует школа. Помещик г. Волков пожертвовал для школы 25 саж. дров и тын на загородь. Нельзя умолчать о таком благородном деле.13 числа собран был волостной сход и приглашены прочие крестьяне, желающие участвовать в торжестве открытия своей народной школы. В 6 часов началась литургия, в церкви села Дмитриева; по окончании её был крестный ход в дом школы, где отслужен был молебен с провозглашением многолетия Государю Императору, как покровителю просвещения; Николаю Фёдоровичу Дмитриеву, как ускорившему открытие школы своими пожертвованиями; всей Дмитриевской волости, так хорошо понявшей благую цель просвещения и непожалевшей для этого своей трудовой копейки.После этого священник произнёс слово с большим сочувствием и так близкое к пониманию крестьян, что у многих из них были на глазах слёзы, закончив слово пением "Слава в Вышних Богу и т. д." что привело в ещё большее умиление молящихся. При прикладывании ко кресту священник сказал "кто желает учиться подходите" и несколько голосов вдруг ответило "я батюшка желаю", в том числе один слепой 8 лет мальчик, по слуху и на память постоянно поющий в церкви. Всех изъявивших желание учиться оказалось 17 мальчиков и 1 девочка. Торжество это было скромное семейное, большой порядок был во всём, как в богослужении, так и в школе; предстоящие лица были полны умиления и глубокой веры, что Господь по вере их даёт им возможность ощутить пользу от открываемого ими заведения; радость видна была на всех, хотя конечно они отдавали свою лепту не от богатства, а как убогая вдовица – от лишения своего. Впечатление на присутствующих посторонних было сильное. По окончании торжества, заявившим желание учиться пожертвовано было угощение».А обширные земли вокруг Дмитриевки унаследовал последний помещик, сын Н.Ф. и Е.П. Дмитриевых, Пётр Николаевич Дмитриев.Он родился 7 ноября 1858 года в Уфе, крещён в Спасской церкви. Обучался в Александровском лицее (Санкт-Петербург), выбыл из 4-го курса 7 сентября 1875 года «по болезни и согласно желания отца». Поступил на службу в канцелярию Уфимского губернатора, избирался мировым судьёй Белебеевского уезда, но не утверждён в должности. В феврале 1892 года избран непременным членом Мензелинского уездного по крестьянским делам присутствия, с 1894 по 1906 годы служил земским начальником 9-го участка Мензелинского уезда, камера [канцелярия] – сельцо Тамбовка Матвеевской волости. Коллежский регистратор (1894), губернский секретарь (1899), коллежский секретарь (1900), в чине титулярного советника 15 апреля 1906 года уволен от службы по болезни. Скончался 5 июля 1911 года.Венчаться Пётр Фёдорович Дмитриев приехал в свою любимую Дмитриевку. В Покровской церкви села Димитриевки 30 июля 1884 года повенчан с дочерью потомственного дворянина Александрой Николаевной Мединцевой (у жены был дом в Уфе с пивоваренным заводом).Семья была обычная для той эпохи. Дети: Николай (родился 9 октября 1887 года), Фёдор (род. 19 ноября 1890 года), Мария (род. 26 ноября 1894 года). Николай и Мария умерли в молодости (до 1912 года). Последней родилась дочь Надежда (2 марта 1904 года).П.Н. Дмитриев унаследовал огромные земли (свыше 5,7 тыс. десятин). Зачем служил, имея большие доходы? Может сказывалось чувство долга, как у отца? К 1895 году Н.Ф. Дмитриев продал все свои угодья. Можно предположить, что у него, как и родителя, не было склонности заниматься хлопотным сельским хозяйством.Установлено, что вдова, А.Н. Дмитриева, после кончины мужа проживала в городе Липецке Тамбовской губернии, Воронежская улица, дом 39 (на 1912 год). Дальнейшая судьба потомков Дмитриевых пока не известна.И это лишь очень маленькая часть истории знаменитой Дмитриевки!