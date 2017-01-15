Башкирские этно-миссионеры опять рвутся в Татарстан

По информации, полученной от исполкома Всемирного курултая башкир, группа общественных деятелей, ученых, а также артистов 9 февраля намерена посетить Актанышский район Татарстана с целью проведения Дней память Мутиных и презентации фильма о роде Мутиных.Для кого-то всё это может показаться культурно-просветительским вояжем деятелей из соседней республики, направленным на укрепление межнациональных и межреспубликанских связей. Однако всё обстоит наоборот. Летом прошлого года эти же деятели уже намеревались провести нечто подобное Дням Мутиных. Без соответствующего согласования с местными властями башкирские деятели намеревались в середине села Такталачук установить юрту, открыть памятные доски Ильдархану и Темиру Мутиным (из рода крымских Гиреев) с надписями на башкирском и русском языках на местном кладбище.Тогда всё закончилось скандалом.Официальное предложение местных властей - в соответствии с законодательством Татарстана надписи сделать на русском и татарском языках - было отвергнуто. Праздник не состоялся.Дело, конечно, не только в надписях на мемориальных плитах. Некоторые деятели из Башкортостана бездоказательно объявили этих двух представителей рода Гиреев, связанных со знаменитой династией крымско-татарских ханов, башкирами-вотчинниками. Более того, по их утверждению, и сами жители Актанышского района являются потомками башкир-вотчинников. Директор Института истории им. Ш.Марджани, доктор исторических наук, академик АН РТ Рафаэль Хакимов, отвечая подобным экспансионистским утверждениям заявил: "В Актанышском районе, конечно, живут татары, а не башкиры. Гирей - это точно татарский род. Тем более, Гиреи, тюрки, были в Крыму, Астрахани, Казани".В состав башкирской делегации, намеревающейся повторить прошлогоднюю акцию по проведению "Дней память Мутиных", включены такие известные своими антитатарскими позициями деятели, как бывший председатель Башкирского народного центра "Урал", доктор исторических наук Марат Кульшарипов и ведущий телепередачи "Историческая среда" Салават Хамидуллин. Это именно тот Кульшарипов, который в сентябре 2002 года подписал своеобразный политический донос на татар и на руководство Татарстана, отправленный президенту России. В данном обращении к Путину говорится:"... Укрепление демографического потенциала башкирского народа объективно соответствует политическим интересам как Российского государства, так и русского народа, поскольку башкиры являются необходимым противовесом для развернувшейся татарской экспансии в Волго-Уральском регионе. Создание татарского пояса, протянувшегося через весь Урало-Поволжский ареал до казахстанских степей, о чем мечтают татарские экстремисты, не может отвечать долгосрочным геополитическим интересам Москвы. Недаром как царское, так и советское правительства опасались роста влияния татарского фактора в этнополитической мозаике тюркских народов и прилагали значительные усилия к тому, чтобы сдерживать гегемонистские амбиции Казани".Комментарии тут, конечно, излишни.Другой рвущийся в Татарстан персонаж – Салават Хамидуллин – трудится на ниве идеологического обеспечения обашкиривания коренных татар на территории современного Башкортостана. Его еженедельные телепередачи на канале БСТ "Историческая среда" призваны внушить татарам республики, что вообще-то никакие они не татары, а самые настоящие башкиры. Его псевдонаучная антитатарская деятельность особенно усиливается перед проведением всероссийских переписей населения. Поскольку на БСТ не позволено появлению иной, альтернативной точки зрения других ученых, его слова звучат как истина в последней инстанции. Татарская общественность республики, справедливо считая, что телевидение не место ведения однобокой националистической пропаганды в многонациональной республике, тем более, ведения межнациональных споров, неоднократно обращала внимание руководства республики, правоохранительных органов на губительность подобных передач. В письме, направленном в адрес УФСБ по Башкортостану, сказано:"...Салават Хамидуллин в своих передачах объявляет башкирами и татар, проживающих в восточных районах Татарстана, якобы, несправедливо оказавшихся вне Башкортостана. "Историческими башкирскими землями" объявляются также территории соседних Оренбургской, Самарской, Челябинской, Свердловской, Саратовской областей." Показ подобных передач через государственное телевидение Башкортостана вполне закономерно рассматривается как завуалированная форма территориальных притязаний к Татарстану.В последнее время тот же Салават Хамидуллин занимается изданием серии "исторических" книг о башкирских родах из 40 томов - на средства управляемого экс-президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым благотворительного фонда "Урал". Как видно из уже изданных томов этой серии, они опять, как и передачи "Историческая среда", носят откровенно антитатарский характер и, в сущности, направлены на раскачивание общественно-политической ситуации в республике и усиления напряженности в башкиро-татарских отношениях.И вот эти люди снова рвутся в Татарстан. Опять со своим уставом.