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Башкирские этно-миссионеры опять рвутся в Татарстан

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По информации, полученной от исполкома Всемирного курултая башкир, группа общественных деятелей, ученых, а также артистов 9 февраля намерена посетить Актанышский район Татарстана с целью проведения Дней память Мутиных и презентации фильма о роде Мутиных.

Башкирские этно-миссионеры опять рвутся в Татарстан


Для кого-то всё это может показаться культурно-просветительским вояжем деятелей из соседней республики, направленным на укрепление межнациональных и межреспубликанских связей. Однако всё обстоит наоборот. Летом прошлого года эти же деятели уже намеревались провести нечто подобное Дням Мутиных. Без соответствующего согласования с местными властями башкирские деятели намеревались в середине села Такталачук установить юрту, открыть памятные доски Ильдархану и Темиру Мутиным (из рода крымских Гиреев) с надписями на башкирском и русском языках на местном кладбище.

Тогда всё закончилось скандалом.

Официальное предложение местных властей - в соответствии с законодательством Татарстана надписи сделать на русском и татарском языках - было отвергнуто. Праздник не состоялся.

Дело, конечно, не только в надписях на мемориальных плитах. Некоторые деятели из Башкортостана бездоказательно объявили этих двух представителей рода Гиреев, связанных со знаменитой династией крымско-татарских ханов, башкирами-вотчинниками. Более того, по их утверждению, и сами жители Актанышского района являются потомками башкир-вотчинников. Директор Института истории им. Ш.Марджани, доктор исторических наук, академик АН РТ Рафаэль Хакимов, отвечая подобным экспансионистским утверждениям заявил: "В Актанышском районе, конечно, живут татары, а не башкиры. Гирей - это точно татарский род. Тем более, Гиреи, тюрки, были в Крыму, Астрахани, Казани".

Башкирские этно-миссионеры опять рвутся в Татарстан


В состав башкирской делегации, намеревающейся повторить прошлогоднюю акцию по проведению "Дней память Мутиных", включены такие известные своими антитатарскими позициями деятели, как бывший председатель Башкирского народного центра "Урал", доктор исторических наук Марат Кульшарипов и ведущий телепередачи "Историческая среда" Салават Хамидуллин. Это именно тот Кульшарипов, который в сентябре 2002 года подписал своеобразный политический донос на татар и на руководство Татарстана, отправленный президенту России. В данном обращении к Путину говорится:

"... Укрепление демографического потенциала башкирского народа объективно соответствует политическим интересам как Российского государства, так и русского народа, поскольку башкиры являются необходимым противовесом для развернувшейся татарской экспансии в Волго-Уральском регионе. Создание татарского пояса, протянувшегося через весь Урало-Поволжский ареал до казахстанских степей, о чем мечтают татарские экстремисты, не может отвечать долгосрочным геополитическим интересам Москвы. Недаром как царское, так и советское правительства опасались роста влияния татарского фактора в этнополитической мозаике тюркских народов и прилагали значительные усилия к тому, чтобы сдерживать гегемонистские амбиции Казани".

Башкирские этно-миссионеры опять рвутся в Татарстан


Комментарии тут, конечно, излишни.

Другой рвущийся в Татарстан персонаж – Салават Хамидуллин – трудится на ниве идеологического обеспечения обашкиривания коренных татар на территории современного Башкортостана. Его еженедельные телепередачи на канале БСТ "Историческая среда" призваны внушить татарам республики, что вообще-то никакие они не татары, а самые настоящие башкиры. Его псевдонаучная антитатарская деятельность особенно усиливается перед проведением всероссийских переписей населения. Поскольку на БСТ не позволено появлению иной, альтернативной точки зрения других ученых, его слова звучат как истина в последней инстанции. Татарская общественность республики, справедливо считая, что телевидение не место ведения однобокой националистической пропаганды в многонациональной республике, тем более, ведения межнациональных споров, неоднократно обращала внимание руководства республики, правоохранительных органов на губительность подобных передач. В письме, направленном в адрес УФСБ по Башкортостану, сказано:

"...Салават Хамидуллин в своих передачах объявляет башкирами и татар, проживающих в восточных районах Татарстана, якобы, несправедливо оказавшихся вне Башкортостана. "Историческими башкирскими землями" объявляются также территории соседних Оренбургской, Самарской, Челябинской, Свердловской, Саратовской областей." Показ подобных передач через государственное телевидение Башкортостана вполне закономерно рассматривается как завуалированная форма территориальных притязаний к Татарстану.

В последнее время тот же Салават Хамидуллин занимается изданием серии "исторических" книг о башкирских родах из 40 томов - на средства управляемого экс-президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым благотворительного фонда "Урал". Как видно из уже изданных томов этой серии, они опять, как и передачи "Историческая среда", носят откровенно антитатарский характер и, в сущности, направлены на раскачивание общественно-политической ситуации в республике и усиления напряженности в башкиро-татарских отношениях.

И вот эти люди снова рвутся в Татарстан. Опять со своим уставом.

Карим Яушев, член Совета Региональной национально-культурной автономии татар Башкортостана




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 08.02.2017, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Как же вы татарские националисты боитесь чтобы народ узнал правду.



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  • 2 | 08.02.2017, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Некоторые говорят, что тот же Хамидуллин тихий алкоголик и исполняет нацзаказы самой оголтелой части башкирских националистов. Не верю! Не верю, что он алкаш. Кто щас не пьет. Все пьют.



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  • 3 | 08.02.2017, 10:19 | Автор: Батыр
    Публикации: 0 | Комментарии: 3080 | Рейтинг: -174,3
..представителей рода Гиреев, связанных со знаменитой династией крымско-татарских ханов...

А крымских татар точно считают своими кровными братьями рядовые татары Татарстана ?



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  • 4 | 08.02.2017, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
этот безродный, предки по отцу(из лаптежных татарских князей) которого держали ясачных татар вместо рабов-превратив их в крепостных,по матери-из башкир-вотчинников очень хочет отработать свои 30 сребренников. Мутины-башкиры, как и остальные жители этой славной деревни. Стараниями татаристов у них сознание деформирована, донести до них правду о предках-святое дело.



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  • 5 | 08.02.2017, 10:21 | Автор: Батыр
    Публикации: 0 | Комментарии: 3080 | Рейтинг: -174,3
Показ подобных передач через государственное телевидение Башкортостана вполне закономерно рассматривается как завуалированная форма территориальных притязаний к Татарстану.

Конечно, как в свое время писал Кадерле Имаммутдинов в лесах Зауралья находятся базы дясятка тысяч башкирских боевиков исламистов ждущих время пойти маршем на Казань и Уфу.



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  • 6 | 08.02.2017, 10:26 | Автор: Батыр
    Публикации: 0 | Комментарии: 3080 | Рейтинг: -174,3
направлены на раскачивание общественно-политической ситуации в республике и усиления напряженности в башкиро-татарских отношениях.


Оружием будешь грозить, кулаками или заявкой в прокуратуру



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  • 7 | 08.02.2017, 10:29 | Автор: Батыр
    Публикации: 0 | Комментарии: 3080 | Рейтинг: -174,3
http://karim-yaushev.ru/

2 года уже сайт мертвый. Что случилось ?



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  • 8 | 08.02.2017, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и куй с ним . с национализмом! Буду башкирином! Когда Хамидуллин докажет , что англосаксы - бывшие башкиры. И весь мир это признает !
А пока не хочу быть представителем нации , где их главный нацгерой с рваными ноздрями . каторжник- нереабилитированный бандит.



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  • # 9 | 08.02.2017, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 10 | 08.02.2017, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 08.02.2017, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и куй с ним . с национализмом! Буду башкирином!
======================= Не башкирин, а башкир! А тебе, е-ба-ному татарину башкиром не быть никогда.
--------------------------------------------------
Тогда не лезь со своими переписями , диалектами языка , и всякой херней . Осчастливил - как будто сказал- " не быть тебе бомжем!"



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  • 11 | 08.02.2017, 11:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1450 | Комментарии: 53320 | Рейтинг: +11498,8
Опять писькомерская статья))))

Трех дней с предыдущей не прошло - татары с башкирами еще там меж собой пиьсками меряются - а тут новую подбросили))))



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  • 12 | 08.02.2017, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Создатель ракет,первого спутника земли,первого космонавта-Башкирцев,наш человек(см"укрощение огня")



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  • 13 | 08.02.2017, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
С удивлением узнал,что Юнг не только активный член ЕР,но и член исполкома курултая башкир.Вот ,как бывает.



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  • 14 | 08.02.2017, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОБРАЩЕНИЕ
участников научно-практической конференции
«Против фальсификации истории Башкортостана»
к Президенту Российской Федерации В. В. Путину
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Мы, участники научно-практической конференции «Против фальсификации истории Башкортостана», выражаем свою крайнюю озабоченность ситуацией, которая складывается в соседнем Татарстане в связи с предстоящей Всероссийской переписью населения. В Республике Татарстан развернута беспрецедентная по своим масштабам кампания, острие которой направленно прежде всего против башкирского народа. В различных изданиях Татарстана муссиру¬ется лживый тезис о нарушении прав татарского населения Башкортостана и открыто раздаются призывы о ликвидации Республики Башкортостан и аннек¬сии ее территории к Татарстану.
Великодержавные пан-татаристы объявили историю практически всех тюркских народов несостоятельной и чуть ли не искусственно придуманной для подрыва единства «великой» татарской нации. Экстремистски настроенная часть политиков и ученых Татарстана не только ставит под сомнение попытки специалистов (прежде всего Института этнологии и антропологии РАН) восстановить в духе времени историческую справедливость в отношении многих народов «забытых» во время предыдущих переписей, но и стратегически берет курс на полную татаризацию башкирского народа. Страницы татарской печати захлестнули полные провокационных измышлений статьи и материалы, направленные на то, чтобы фальсифицировать историю башкирского народа и очернить его многовековую дружбу с русским народом. Идет по сути речь о хорошо спланированной политической провокации, цель которой поглотить башкирский и другие тюркские народы с целью присвоения Казани роли духовного и политического лидера Урало-Поволжья. При этом отвергаются очевидные и общеизвестные факты истории башкирского народа, получившие глубокое, обоснованное в научном плане описание в работах многих известных зарубежных и отечественных исследователей. Очевидно, что подобная политика может иметь негативные последствия для единства и безопасности Российского государства.



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  • 15 | 08.02.2017, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы, участники научно-практической конференции, отмечаем, что укрепление демографического потенциала башкирского народа объективно соответствует политическим интересам как Российского государства, так и русского народа, поскольку башкиры являются необходимым противовесом для развер¬нувшейся татарской экспансии в Волго-Уральском регионе. Создание Татарского пояса, протянувшегося через весь Урало-Поволжский ареал до Казахстанских степей, о чем мечтают татарские экстремисты, не может отвечать дол¬госрочным геополитическим интересам Москвы. Недаром как царское, так и советское правительства опасались роста влияния татарского фактора в этнополитической мозаике тюркских народов и прилагали значительные усилия к то¬му, чтобы сдерживать гегемонистические амбиции Казани. Например, это ярко проявилось в отрицательном отношении большевиков к идее создания респуб¬лики Идель- Урал или Татаро-Башкирской республики, где ведущую роль при¬званы были сыграть именно татары. Еще в 1906 году особое совещание по ве¬ротерпимости под руководством графа А. П. Игнатьева указало на опасность, исходящую от стремления волжских татар «отатарить» весь русско-мусульманский мир.
Как свидетельствуют объективные данные, в культурологическом, язы¬ковом, этническом планах именно татаризация является основным источни¬ком радикального уменьшения численности башкирского населения. Например, по данным переписи 1989 года, общее количество башкирского населения в Башкортостане уменьшилось с 24% до 21,9%, а татарское население увеличилось с 23% до 28%. В этих условиях говорить о башкиризации татар, как видно из статистических данных, не приходится, поскольку речь идет об элементарном выживании башкирского этноса.
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Мы, участники научно-практической конференции, считаем необходимым принятие срочных мер по ограждению многонационального народа Башкортостана от кампании лжи и клеветы, развернувшейся в Татарстане, в связи с предстоящей переписью населения. Башкирский народ должен сохраниться как полноправный член созвездия народов единой и великой Российской Федерации.

От имени участников конференции:

И. Г. Илишев, доктор политических наук, профессор, директор Института ис¬тории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН;
М. Дж. Киекбаев, доктор социологических наук, профессор, директор Центра этнологических исследований Уфимского научного центра РАН;
М. М. Кульшарипов, доктор исторических наук, профессор, декан историче¬ского факультета Башкирского государственного университета;
А. М. Сулейманов, доктор филологических наук, профессор, председатель Ис¬полкома Всемирного курултая башкир.
г. Уфа, 18 сентября 2002 г.



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  • 16 | 08.02.2017, 11:21 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 255 | Комментарии: 34991 | Рейтинг: +6293,2
Гирей - это точно татарский род. Тем более, Гиреи, тюрки, были в Крыму, Астрахани, Казани.
===
Так же уже по генам доказано, что в то, что в Крыму - точно не то, что в Казани.



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  • 17 | 08.02.2017, 11:30 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 255 | Комментарии: 34991 | Рейтинг: +6293,2
фактора в этнополитической мозаике тюркских народов и прилагали значительные усилия к тому, чтобы сдерживать гегемонистские амбиции
===
Мдя.

Скоро батырА сами себя, так самими себя напугают, что сами же с перепугу и заикаться начнут.

ЭтА, батырА, вас в России всем скопом всего 5% наберётся.
Так и ведите себя соответственно сложившейся в России своей пропорции.



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  • 18 | 08.02.2017, 11:35 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 255 | Комментарии: 34991 | Рейтинг: +6293,2
Татарская общественность республики, справедливо считая, что телевидение не место ведения однобокой националистической пропаганды в многонациональной республике, тем более, ведения межнациональных споров, неоднократно обращала внимание руководства республики, правоохранительных органов на губительность подобных передач.
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А, ну, да.

Тама в Казани, просто расцвет толерастии, и чисто по дружбе, тамошние батырА, грузят русскоязычное население своими нац прибамбасами и нац заморочками.



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  • 19 | 08.02.2017, 11:40 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 255 | Комментарии: 34991 | Рейтинг: +6293,2
Показ подобных передач через государственное телевидение Башкортостана вполне закономерно рассматривается как завуалированная форма территориальных притязаний к Татарстану.
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Во, АбАлдеть!!!

Одни, комуняками нарисованные хотят у других, таких же нарисованных, отрисовать себе, на полном серьёзе, чуток российской территории.



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  • 20 | 08.02.2017, 11:49 | Автор: Вдумчивый
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характер и, в сущности, направлены на раскачивание общественно-политической ситуации в республике и усиления напряженности в
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До тех пор, пока эти станы, которых комуняки от балды нарисовали после 1917 года, будут мутить ситуацию в регионе, ничего хорошего для населения не ждите.



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