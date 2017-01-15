О символах Уфы ...

Летом Уфа, в числе других городов, участвовала в конкурсе на честь быть представленной на новой купюре достоинством в 2000 тысячи рублей.Администрация города агитировала уфимцев голосовать за предложенный ею вариант с изображением памятника герою башкирского народа Салавату Юлаеву и мечети “Ляля-Тюльпан”. Видимо, горожане не проявили должного патриотизма. В итоге конкурс выиграл Владивосток...Замечу, что здание нашего театра Оперы и балета на много старше предложенных чиновниками символов Уфы, и по своему значению для истории и культуры города не имеет себе равных. Театр не имеет национальной и конфессиональной принадлежности, он принадлежит всем. Этого достаточно, чтобы претендовать на визитную карточку Уфы.Уфа, в отличие от окружающих ее, Самары, Перми, Екатеринбурга и Оренбурга не увековечила в памятнике своего основателя. Думаю, это дело недалекого времени. А пока можно представить, как бы мог выглядеть воевода Нагой на фоне любимого многими уфимцами театра.***7 июля 2007 года (07.07.07), в Уфе был торжественно открыт памятник основателю города воеводе Михаилу Александровичу Нагому, установленный в пригородном поселке 8 Марта Ленинского района столицы Башкирии.Сооружение представляет собой статую воеводы, изготовленную по сохранившейся в музее литографии. Фигура Михаила Нагого размещена на кирпичном постаменте, на котором высечена надпись "Основателю Уфы воеводе Нагому Михаилу Александровичу от благодарных уфимцев". На тыльной стороне постамента перечислены фамилии членов общественного комитета, принимавших участие в возведении памятника. Среди них Архиепископ уфимский и стерлитамакский Никон (Васюков), председатель комитета бизнесмен Николай Швецов, депутат Госсобрания (Курултая) Башкирии Геннадий Шабаев и другие. В руках у воеводы щит, символизирующий могущество и защищенность города от врагов. Памятник отлит по современной технологии из цемента специального состава."Этот памятник открыт через 421 год после того, как воевода Михаил Нагой высадился на том месте, где сейчас расположена Уфа, - заявил Николай Швецов, перерезая красную ленточку. - В апреле 1586 года он начал строить здесь крепость, а уже 9 июля она была освящена. Открытие памятника мы приурочили к этой дате".Решение возвести памятник основателю Уфы впервые было принято на сессии Уфимской городской Думы в 1886 году. Однако соорудить его по различным причинам не удавалось до настоящего времени. Союзом предпринимателей Башкирии были собраны средства - в основном частные пожертвования представителей бизнеса. Денег оказалось достаточно не на один, а на два памятника. Как пообещал Швецов, второй будет водружен к 1 сентября текущего года."С 10 июля мы намерены начать пикетирование городской администрации, с тем, чтобы нам выделили подходящее место в центре города для памятника, - сказал Швецов. - На мой взгляд, хорошее место для него - в сквере на улице Ленина, напротив управления МВД РБ".В ходе открытия памятника, как заявляли организаторы, должен был участвовать Архиепископ Никон (Васюков). Историк уфимской епархии Павел Егоров пояснил, что глава уфимской епархии находится сейчас на лечении за пределами Башкирии, поэтому он не смог принять участие в церемонии открытия памятника. От имени епархиального управления Егоров заявил: "В Петербурге ни один, а несколько памятников Петру Первому, и я надеюсь, что и этот памятник основателю города будет в Уфе тоже не единственным. Попытки помешать установке памятника покрывают позором тех, кто препятствовал этому благому начинанию. Это не ложится в привычные рамки европейской цивилизации".Егоров так же отметил, что к приезду президента России Владимира Путина в Башкирию, который ожидается осенью текущего года, в ограде одного из уфимских храмов будет установлен второй памятник Михаилу Нагому. Швецов так же добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с Патриархом Московским и Всея Руси Алексеем Вторым о приглашении на открытие второго памятника Нагому президента страны Владимира Путина.Кандидат исторических наук Игорь Кучумов, выступая на митинге перед открытием памятника, заявил: "Михаил Нагой - фигура нейтральная в истории.Он пришел на эту землю по просьбе башкирских племен, чтобы защитить их территорию от набегов с юга. Думаю, что со временем власти поймут, что этот памятник должен стоять не на окраине города, а в центре".Заместитель атамана Уфимско-Табынского землячества, глава Башкиро-Мищирякского отдела Оренбургского казачьего войска Хамза Самигуллин добавил: "Мы должны жить в мире на нашей многонациональной земле. Поэтому, считаю, что не нужно разъединять тюрков и славян. Памятник Михаилу Нагому, на мой взгляд, поможет объединить эти две великие нации на основе исторического опыта".Между тем, по словам Швецова, в республике имеются ярые противники открытия памятника. Когда начался монтаж основания, злоумышленники кидали мусор и железки на место залитой цементом формы, сообщил Швецов. Предприниматель так же рассказал, что неоднократно получал угрозы по сети интернет как в свой адрес и адрес своей семьи, так и о том, что памятник будет взорван. "Отдел "К" МВД Башкирии проверил IP-адреса в сети интернет с которых поступали эти угрозы, - говорит Швецов. - Выяснилось, что послания были написаны из частного интернет-кафе, расположенного на Проспекте Октября в Уфе. Естественно, установить их автора не удалось, так как ежедневно в этом заведении бывают до 300 человек".В связи угрозами памятнику оргкомитет принял решение застраховать сооружение на миллион рублей и поставить ее под охрану частного предприятия."При определении размера тарифа страхования возникли определенные трудности, - признался представитель страховой компании Виктор Лежнев. - Ранее мы никогда не страховали памятники".Кроме этого, на следующей неделе с двух сторон памятника будут установлены две видеокамеры наблюдения, которые позволят наблюдать за ним круглосуточно.Депутат Госсобрания (Курултая) Башкирии Геннадии Шабаев удивился, кому может помешать памятник: "Михаил Нагой - он строитель, созидатель. Он объединяет народ. Поэтому я надеюсь, что войн памятников в Башкирии не будет".Как сообщалось ранее, сотрудники местной милиции составили в отношении Швецова протокол об административном нарушении. Как говорится в документе, глава союза предпринимателей Башкирии нарушил установленный порядок управления при монтаже памятника. Однако сам Швецов считает это недоразумением и намерен обжаловать постановление в суде.На открытие памятника были приглашены городские и республиканские власти, а так же президент Башкирии Муртаза Рахимов, сообщили организаторы.Однако высокопоставленные гости не приехали.Справка ИА REGNUM. Вопрос о первом воеводе Уфы долгое время оставался спорным в кругах историков. По данным издания "История Уфы", ранее основателем города на реке Агидель (Белая) считался Иван Нагой. "Это утверждение основывалось на народной легенде, донесший до нас события давно прошедшего прошлого, но без сохранения деталей. Между тем, в разрядных книгах первым уфимским воеводой указан Михаил Александрович Нагой. Он же воеводствовал в Уфе в 1590, 1592, 1593, 1595-1597, 1599-1602, 1604, 1605 годах, а с 1614 года в чине боярина являлся воеводой города Устюга Великого, где и умер в 1618 году. Что касается Ивана Григорьевича Нагого, то он по источникам известен с 1577 года; в 1586 году стоял "на годованье" в "Кузьмодемьянском остроге", в 1587 году - в "новом Царевом городе на Санчюре озере", с 1586 года Иван Нагой находился в почетной ссылке в Сибири", - пишет изданиеА вот что пишет «Коммерсант»:К Нагому приставили охрану. Памятник основателю Уфы защищают от властей Башкирии.Воевода Михаил Нагой, считающийся основателем Уфы, теперь «обитает» на ее задворках. Руководство города и республики церемонию открытия проигнорировало: власти уверены, что Уфа основана не в 1586 году, а полторы тысячи лет назад, чему сейчас пытаются найти подтверждение при раскопках. Именно по этой причине инициаторам увековечивания образа воеводы не дали поставить памятник в центре города.По данным РАН, Уфа как город была заложена одновременно со строительством крепости в 1586 году. Ее возведением занимался русский воевода Михаил Нагой, который потом правил городом на протяжении первых 18 лет его существования. Его роль в истории до недавнего времени сомнению не подвергалась, еще в 1886 году Городская дума решила поставить ему памятник. Но по различным причинам памятник воеводе в Уфе так и не появился.Пять лет назад за дело взялась инициативная группа под руководством главы Союза предпринимателей республики Николая Швецова. Собрав более 2 млн рублей пожертвований, она отыскала в архивах литографию с обликом воеводы, заказала скульптуру и обратилась к городским властям с просьбой выделить для нее «достойное место». При этом авторы проекта в феврале нынешнего года заручились заключением Института российской истории РАН, гласящим, что «известные на сегодняшний день источники позволяют датировать основание Уфы 1586 годом, а ее основателем и первым воеводой считать Михаила Нагого».Городские власти, однако, сославшись на неоконченность научных дискуссий об основании города, отослали инициаторов в Министерство культуры и национальной политики РБ, потребовав согласовать художественный образ воеводы. В мае вице-премьер РБ — министр культуры и национальной политики Ильдус Илишев направил инициаторам итоги исследования, проведенного Академией наук РБ, за подписью вице-президента АН РБ Нияза Мажитова. Последний объявил справку РАН «ошибочной», а воеводу назвал не «основателем», а лишь «одним из строителей» города. Как было указано в письме, на территории Уфы еще задолго до появления воеводы, в XIV-XVI веках, существовал древний город Имэн-Кала, или Башкорт, а еще раньше — располагались поселения с 1500-летней историей. Год назад под руководством господина Мажитова в центре Уфы при поддержке местных властей были начаты археологические раскопки с целью найти подтверждение древнему возрасту города.Ученых РАН, считающих, что «гипотеза о существовании города Башкорт не подтверждается пока убедительными материалами раскопок», поскольку башкиры «вели кочевой образ жизни и городов не строили», господин Мажитов обвинил в «продажности» и желании «посеять раздор» между русским и не русским населением края. Вице-президент АН РБ высказался нелицеприятно и о господине Швецове, заявив, что у него «нет элементарных знаний по истории России и Башкортостана» и что «он проповедует, выдавая за свои мысли, идеи подкупленных горе-историков». Последний подал на профессора в суд за «распространение порочащих сведений» (слушания по делу начнутся 27 июля). Версию «о древнем городе башкир» господин Швецов считает «сугубо политической». «В республике пытаются искусственно „удревнить“ свою историю, чтобы переплюнуть Казань, справившую тысячелетие, и тем более Москву, которая еще младше», — заявил он вчера „Ъ“.Приглашение на церемонию первые лица города и республики проигнорировали. Вместо них незадолго до открытия памятника, 2 июля, в поселке появились сотрудники Ленинского РУВД Уфы, которые составили протокол об административном правонарушении по ст. 9.5 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию) и потребовали устранить нарушения в течение 10 дней. Устно представители милиции, как утверждает господин Швецов, велели ему снести памятник. Как сообщили "Ъ" в пресс-службе администрации Уфы, господин Швецов не имел права возводить на участке «несогласованные объекты», потому что право собственности на него «еще оспаривается в судах» (ЖСК «Надежда» и муниципалитет судятся за него несколько лет. — „Ъ“). Создатели памятника направили жалобу на действия милиции в прокуратуру района.Члены инициативной группы — представители местной казачьей общины и реготделения партии «Патриоты России» организовали у памятника круглосуточное дежурство. Кстати, имя создателя памятника, известного в Уфе скульптора, на постаменте решили не высекать, поскольку тот, как утверждает господин Швецов, сразу после установления памятника был избит неизвестными. В МВД РБ „Ъ“ заявили, что им ничего не известно об этом инциденте. Срок принятия мер по предписанию милиции истекает послезавтра.