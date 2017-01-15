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О символах Уфы

18 | 09.02.2017, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
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О символах Уфы

  • Опубликовано: sergey orlov | 09.02.2017
    Раздел: Общество | Просмотры: 1027 | Комментарии: 133
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Летом Уфа, в числе других городов, участвовала в конкурсе на честь быть представленной на новой купюре достоинством в 2000 тысячи рублей.

О символах Уфы


Администрация города агитировала уфимцев голосовать за предложенный ею вариант с изображением памятника герою башкирского народа Салавату Юлаеву и мечети “Ляля-Тюльпан”. Видимо, горожане не проявили должного патриотизма. В итоге конкурс выиграл Владивосток...

Замечу, что здание нашего театра Оперы и балета на много старше предложенных чиновниками символов Уфы, и по своему значению для истории и культуры города не имеет себе равных. Театр не имеет национальной и конфессиональной принадлежности, он принадлежит всем. Этого достаточно, чтобы претендовать на визитную карточку Уфы.

Уфа, в отличие от окружающих ее, Самары, Перми, Екатеринбурга и Оренбурга не увековечила в памятнике своего основателя. Думаю, это дело недалекого времени. А пока можно представить, как бы мог выглядеть воевода Нагой на фоне любимого многими уфимцами театра.

О символах Уфы


Сергей Орлов, УфаВедение
Оригинал публикации

***

7 июля 2007 года (07.07.07), в Уфе был торжественно открыт памятник основателю города воеводе Михаилу Александровичу Нагому, установленный в пригородном поселке 8 Марта Ленинского района столицы Башкирии.

О символах Уфы


Сооружение представляет собой статую воеводы, изготовленную по сохранившейся в музее литографии. Фигура Михаила Нагого размещена на кирпичном постаменте, на котором высечена надпись "Основателю Уфы воеводе Нагому Михаилу Александровичу от благодарных уфимцев". На тыльной стороне постамента перечислены фамилии членов общественного комитета, принимавших участие в возведении памятника. Среди них Архиепископ уфимский и стерлитамакский Никон (Васюков), председатель комитета бизнесмен Николай Швецов, депутат Госсобрания (Курултая) Башкирии Геннадий Шабаев и другие. В руках у воеводы щит, символизирующий могущество и защищенность города от врагов. Памятник отлит по современной технологии из цемента специального состава.

О символах Уфы


"Этот памятник открыт через 421 год после того, как воевода Михаил Нагой высадился на том месте, где сейчас расположена Уфа, - заявил Николай Швецов, перерезая красную ленточку. - В апреле 1586 года он начал строить здесь крепость, а уже 9 июля она была освящена. Открытие памятника мы приурочили к этой дате".

О символах Уфы


Решение возвести памятник основателю Уфы впервые было принято на сессии Уфимской городской Думы в 1886 году. Однако соорудить его по различным причинам не удавалось до настоящего времени. Союзом предпринимателей Башкирии были собраны средства - в основном частные пожертвования представителей бизнеса. Денег оказалось достаточно не на один, а на два памятника. Как пообещал Швецов, второй будет водружен к 1 сентября текущего года.

"С 10 июля мы намерены начать пикетирование городской администрации, с тем, чтобы нам выделили подходящее место в центре города для памятника, - сказал Швецов. - На мой взгляд, хорошее место для него - в сквере на улице Ленина, напротив управления МВД РБ".

В ходе открытия памятника, как заявляли организаторы, должен был участвовать Архиепископ Никон (Васюков). Историк уфимской епархии Павел Егоров пояснил, что глава уфимской епархии находится сейчас на лечении за пределами Башкирии, поэтому он не смог принять участие в церемонии открытия памятника. От имени епархиального управления Егоров заявил: "В Петербурге ни один, а несколько памятников Петру Первому, и я надеюсь, что и этот памятник основателю города будет в Уфе тоже не единственным. Попытки помешать установке памятника покрывают позором тех, кто препятствовал этому благому начинанию. Это не ложится в привычные рамки европейской цивилизации".

Егоров так же отметил, что к приезду президента России Владимира Путина в Башкирию, который ожидается осенью текущего года, в ограде одного из уфимских храмов будет установлен второй памятник Михаилу Нагому. Швецов так же добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с Патриархом Московским и Всея Руси Алексеем Вторым о приглашении на открытие второго памятника Нагому президента страны Владимира Путина.

Кандидат исторических наук Игорь Кучумов, выступая на митинге перед открытием памятника, заявил: "Михаил Нагой - фигура нейтральная в истории.

Он пришел на эту землю по просьбе башкирских племен, чтобы защитить их территорию от набегов с юга. Думаю, что со временем власти поймут, что этот памятник должен стоять не на окраине города, а в центре".

Заместитель атамана Уфимско-Табынского землячества, глава Башкиро-Мищирякского отдела Оренбургского казачьего войска Хамза Самигуллин добавил: "Мы должны жить в мире на нашей многонациональной земле. Поэтому, считаю, что не нужно разъединять тюрков и славян. Памятник Михаилу Нагому, на мой взгляд, поможет объединить эти две великие нации на основе исторического опыта".

Между тем, по словам Швецова, в республике имеются ярые противники открытия памятника. Когда начался монтаж основания, злоумышленники кидали мусор и железки на место залитой цементом формы, сообщил Швецов. Предприниматель так же рассказал, что неоднократно получал угрозы по сети интернет как в свой адрес и адрес своей семьи, так и о том, что памятник будет взорван. "Отдел "К" МВД Башкирии проверил IP-адреса в сети интернет с которых поступали эти угрозы, - говорит Швецов. - Выяснилось, что послания были написаны из частного интернет-кафе, расположенного на Проспекте Октября в Уфе. Естественно, установить их автора не удалось, так как ежедневно в этом заведении бывают до 300 человек".

В связи угрозами памятнику оргкомитет принял решение застраховать сооружение на миллион рублей и поставить ее под охрану частного предприятия.

"При определении размера тарифа страхования возникли определенные трудности, - признался представитель страховой компании Виктор Лежнев. - Ранее мы никогда не страховали памятники".

Кроме этого, на следующей неделе с двух сторон памятника будут установлены две видеокамеры наблюдения, которые позволят наблюдать за ним круглосуточно.

Депутат Госсобрания (Курултая) Башкирии Геннадии Шабаев удивился, кому может помешать памятник: "Михаил Нагой - он строитель, созидатель. Он объединяет народ. Поэтому я надеюсь, что войн памятников в Башкирии не будет".

Как сообщалось ранее, сотрудники местной милиции составили в отношении Швецова протокол об административном нарушении. Как говорится в документе, глава союза предпринимателей Башкирии нарушил установленный порядок управления при монтаже памятника. Однако сам Швецов считает это недоразумением и намерен обжаловать постановление в суде.

На открытие памятника были приглашены городские и республиканские власти, а так же президент Башкирии Муртаза Рахимов, сообщили организаторы.

Однако высокопоставленные гости не приехали.

Справка ИА REGNUM. Вопрос о первом воеводе Уфы долгое время оставался спорным в кругах историков. По данным издания "История Уфы", ранее основателем города на реке Агидель (Белая) считался Иван Нагой. "Это утверждение основывалось на народной легенде, донесший до нас события давно прошедшего прошлого, но без сохранения деталей. Между тем, в разрядных книгах первым уфимским воеводой указан Михаил Александрович Нагой. Он же воеводствовал в Уфе в 1590, 1592, 1593, 1595-1597, 1599-1602, 1604, 1605 годах, а с 1614 года в чине боярина являлся воеводой города Устюга Великого, где и умер в 1618 году. Что касается Ивана Григорьевича Нагого, то он по источникам известен с 1577 года; в 1586 году стоял "на годованье" в "Кузьмодемьянском остроге", в 1587 году - в "новом Царевом городе на Санчюре озере", с 1586 года Иван Нагой находился в почетной ссылке в Сибири", - пишет издание

А вот что пишет «Коммерсант»:

К Нагому приставили охрану. Памятник основателю Уфы защищают от властей Башкирии.

Воевода Михаил Нагой, считающийся основателем Уфы, теперь «обитает» на ее задворках. Руководство города и республики церемонию открытия проигнорировало: власти уверены, что Уфа основана не в 1586 году, а полторы тысячи лет назад, чему сейчас пытаются найти подтверждение при раскопках. Именно по этой причине инициаторам увековечивания образа воеводы не дали поставить памятник в центре города.

По данным РАН, Уфа как город была заложена одновременно со строительством крепости в 1586 году. Ее возведением занимался русский воевода Михаил Нагой, который потом правил городом на протяжении первых 18 лет его существования. Его роль в истории до недавнего времени сомнению не подвергалась, еще в 1886 году Городская дума решила поставить ему памятник. Но по различным причинам памятник воеводе в Уфе так и не появился.

Пять лет назад за дело взялась инициативная группа под руководством главы Союза предпринимателей республики Николая Швецова. Собрав более 2 млн рублей пожертвований, она отыскала в архивах литографию с обликом воеводы, заказала скульптуру и обратилась к городским властям с просьбой выделить для нее «достойное место». При этом авторы проекта в феврале нынешнего года заручились заключением Института российской истории РАН, гласящим, что «известные на сегодняшний день источники позволяют датировать основание Уфы 1586 годом, а ее основателем и первым воеводой считать Михаила Нагого».

Городские власти, однако, сославшись на неоконченность научных дискуссий об основании города, отослали инициаторов в Министерство культуры и национальной политики РБ, потребовав согласовать художественный образ воеводы. В мае вице-премьер РБ — министр культуры и национальной политики Ильдус Илишев направил инициаторам итоги исследования, проведенного Академией наук РБ, за подписью вице-президента АН РБ Нияза Мажитова. Последний объявил справку РАН «ошибочной», а воеводу назвал не «основателем», а лишь «одним из строителей» города. Как было указано в письме, на территории Уфы еще задолго до появления воеводы, в XIV-XVI веках, существовал древний город Имэн-Кала, или Башкорт, а еще раньше — располагались поселения с 1500-летней историей. Год назад под руководством господина Мажитова в центре Уфы при поддержке местных властей были начаты археологические раскопки с целью найти подтверждение древнему возрасту города.

Ученых РАН, считающих, что «гипотеза о существовании города Башкорт не подтверждается пока убедительными материалами раскопок», поскольку башкиры «вели кочевой образ жизни и городов не строили», господин Мажитов обвинил в «продажности» и желании «посеять раздор» между русским и не русским населением края. Вице-президент АН РБ высказался нелицеприятно и о господине Швецове, заявив, что у него «нет элементарных знаний по истории России и Башкортостана» и что «он проповедует, выдавая за свои мысли, идеи подкупленных горе-историков». Последний подал на профессора в суд за «распространение порочащих сведений» (слушания по делу начнутся 27 июля). Версию «о древнем городе башкир» господин Швецов считает «сугубо политической». «В республике пытаются искусственно „удревнить“ свою историю, чтобы переплюнуть Казань, справившую тысячелетие, и тем более Москву, которая еще младше», — заявил он вчера „Ъ“.

Приглашение на церемонию первые лица города и республики проигнорировали. Вместо них незадолго до открытия памятника, 2 июля, в поселке появились сотрудники Ленинского РУВД Уфы, которые составили протокол об административном правонарушении по ст. 9.5 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию) и потребовали устранить нарушения в течение 10 дней. Устно представители милиции, как утверждает господин Швецов, велели ему снести памятник. Как сообщили "Ъ" в пресс-службе администрации Уфы, господин Швецов не имел права возводить на участке «несогласованные объекты», потому что право собственности на него «еще оспаривается в судах» (ЖСК «Надежда» и муниципалитет судятся за него несколько лет. — „Ъ“). Создатели памятника направили жалобу на действия милиции в прокуратуру района.

Члены инициативной группы — представители местной казачьей общины и реготделения партии «Патриоты России» организовали у памятника круглосуточное дежурство. Кстати, имя создателя памятника, известного в Уфе скульптора, на постаменте решили не высекать, поскольку тот, как утверждает господин Швецов, сразу после установления памятника был избит неизвестными. В МВД РБ „Ъ“ заявили, что им ничего не известно об этом инциденте. Срок принятия мер по предписанию милиции истекает послезавтра.

Подготовил Максим Аверьянов, Уфа, Башкирия - Башкортостан, Уфимский Журнал, 2007-2010




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 09.02.2017, 09:36 | Автор: Батыр | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 3080 | Рейтинг: -174,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
яуш, орлов...
завтра кто о себе заявит ?



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  • 2 | 09.02.2017, 09:49 | Автор: Батыр | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 3080 | Рейтинг: -174,3
Если автоматически признавать то, что на месте Уфы до Нагого ничего не было и Нагой ее основатель, то в дурацком положении оказываются татарские историки утверждавшие и утверждающие, что Уфа - татарский город, существовавший до прихода урусов и нагих.

Хотя русская и татарская общественность всегда обьединяется исторически, когда надо против башкир выступить.



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  • 3 | 09.02.2017, 10:09 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 255 | Комментарии: 34991 | Рейтинг: +6293,2
2 | 09.02.2017, 09:49 | Автор: Батыр | На сайте

Если автоматически признавать то, что на месте Уфы до Нагого ничего не было и ...
===
... глянуть в местные бумажки и на атрибутику, то в стане кроме титульных вАААще другого народу никакого нет, а стал быть и разговоры разговаривать не об чем.



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  • 4 | 09.02.2017, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Бандитов на купюрах размещать не стоит.



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  • 5 | 09.02.2017, 10:20 | Автор: materu
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Башкиры вели кочевой образ жизни и не были крепостными как русские. У башкир не письменности ни культуры так курай и народный эпос -Урал Батыр. Прошла тихая колонизация . Рабы поработили некогда свободный народ. Что то вроде американского варианта правда башкир поголовно не истребили -чуть чуть оставили самых покорных .



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  • 6 | 09.02.2017, 10:22 | Автор: Батыр | На сайте
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4 | 09.02.2017, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бандитов на купюрах размещать не стоит.


Ты это про кого ?



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  • 7 | 09.02.2017, 10:23 | Автор: юнг
    Публикации: 256 | Комментарии: 28538 | Рейтинг: +5456,1
============Написано правильно и Швецов молодец, за что его власти и сильно хотели упрятать в тюрягу.
Сфальсифицировали уголовное дело. Следователь Вахитов стопудово должен был привлечен к уголовной ответственности за фальсификацию и подлог (ст.303 УК РФ)- сломал компакт -диск.
Что касается роли Нагого- она бесспорна. Но, тогда что делать с Салаваткой?-на свалку истории?- равносильно ножу к горлу.

=======А по большому счёту- это всё результаты убогой национальной политики, порождённой Муртазой. Как и попытки ввести свою Конституцию, свой уголовный кодекс и т.д.Как и попытки ввести "вкладыш" в паспорта. Помню, как смеялись таможенники и пограничники над этим вкладышем.
Вот бы написать об этом. А , может, у кого и остался этот вкладыш?



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  • 8 | 09.02.2017, 10:29 | Автор: юнг
    Публикации: 256 | Комментарии: 28538 | Рейтинг: +5456,1
По определению Конституционного суда РФ, «национальность не может иметь юридического значения для статуса гражданина. Согласно Конституции гражданство РФ является единым и не зависит от оснований его приобретения» Несмотря на это, наличие у человека «неподходящей» национальности может стать источником серьёзных неприятностей и в наше время.

Отмена в 1990-е годы упоминания национальности в паспорте в Российской Федерации, вызывает бурные политические дискуссии. При этом графа «национальность» (родителей) существует в свидетельстве о рождении, которая заполняется по желанию родителей ребёнка, а также в свидетельстве о браке и свидетельстве о перемене имени. Графа «национальность» до сих пор существует в военном билете, правда, её не заполняют.

В настоящее время в России право граждан определять свою этническую принадлежность (национальность) самостоятельно и произвольно привело к любопытному явлению: во время переписи населения люди сообщали о своей принадлежности к народам, существование которых как отдельных наций под вопросом (к примеру, казаки, поморы, скифы), либо вообще к несуществующим (хоббиты, эльфы и пр.).
В итоге приказом Росстата от 27.01.2010 г. № 74 был утверждён «Алфавитный перечень возможных вариантов ответов населения … Всероссийской переписи населения 2010 года» (в опросном листе национальность — пункт № 7). Значительно увеличившийся список ограничен 1840 национальностями, среди которых, в частности, представлены «помесь», «советские», «человек земли», «человек мира», «иностранцы», «интернационалисты» и «жители вселенной», а также «кацапы», «бульбаши», «чухонцы», «чалдоны», «фараоны» и «скобари».



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  • 9 | 09.02.2017, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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До "суверенитета " Уфа была городом комфортным для ее обитателей.
И эта комфортность строилась в душевных человеческих отношениях- как матери к ребенку. Даже пенсионеры - бабушки были очень наблюдательные и радовались . что помогают людям чувствовать себя счастливее.
Даже сдавая пальто в гардероб Театра Оперы и Балета всегда получали негласное поощрение и благодарность за приобщение к искусству.
Памятник основателю считаю очень нужным именно за постройку города . который оказался очень добрым и душевным для ее обитателей.



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  • 10 | 09.02.2017, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Несомненно город Уфу образовал Салават Юлаев, если не он, то его предки. Все, что делается в Башкортостане, связано с именем Салавата, ему памятник, ему проспект, ему город, ему хоккейный клуб, ему район, ему улицы, парки и скверы и т.д.
Екатерина была неправа, отправив Салавата на ссылку, следовало его память увековечить?
До таких выводов необходимо установить кто такой Салават Юлаев, носителем каких идей он являлся, каким путем он хотел помочь своему народу, путем истребления русских, путем сожжения заводов, или он нес идей избавления всех трудящихся, если да, то от какого ига?
Заслуживает ли Салават столько почестей или стоит ограничиться тем, на какие высоты его возвели, справедливы ли эти высоты, не получив на эти вопросы ответа, хвалы в адрес Салавата может приостановить?



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  • 11 | 09.02.2017, 10:50 | Автор: юнг
    Публикации: 256 | Комментарии: 28538 | Рейтинг: +5456,1
Нагого запретили, Шаляпина поставили из гипса и карикатурно маленьким- 150 см!.
===Зато для голубого Нуриева и бронза нашлась и ниша в стене Оперного.
===Вот вам и ответ-кого в РБ любят и чтят!



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  • 12 | 09.02.2017, 10:51 | Автор: Батыр | На сайте
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
10 | 09.02.2017, 10:50 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 256 | Комментарии: 28515 | Рейтинг: +5455,6
Нагого запретили, Шаляпина поставили из гипса и карикатурно маленьким- 150 см!.
===Зато для голубого Нуриева и бронза нашлась и ниша в стене Оперного.
===Вот вам и ответ-кого в РБ любят и чтят!


Можете сами своего Шаляпина слепить и во дворе дома поставить.
Не запретят же.



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  • 13 | 09.02.2017, 10:51 | Автор: юнг
    Публикации: 256 | Комментарии: 28538 | Рейтинг: +5456,1
Слепим, не боись. А что с педиком делать? Подскажи......



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  • 14 | 09.02.2017, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Думаю,что созидательная и великая деятельность нынешнего руководства города достойна признания ещё при жизни.



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  • 15 | 09.02.2017, 11:08 | Автор: Karim Yaushev
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Думаю, жители Уфы должны воздать дань уважения инициатору и спонсору установки памятника основателю нашей Уфы (не путать с мифическим "Башкортом", у которого крепостные стены, якобы были из качественного кизяка - это смесь соломы, глины и навоза) Николаю Анатольевичу Швецову. Он единственный из русских, кому было что терять во времена рахимовского режима, встал во весь рост и заявил о праве на уважение знаменитых уфимцев, построивших этот город и, прежде всего, основателя города.

Нас приучили возвеличивать только умерших, о чем недавно напомнил Константин Райкин. Признавать заслуги и воздать почести нужно живым.



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  • 16 | 09.02.2017, 11:11 | Автор: юнг
    Публикации: 256 | Комментарии: 28538 | Рейтинг: +5456,1
«Церковная реформа» сводилась к шести пунктам и предполагала:

«1) коренную перестройку церковного управления, отстранения духовенства от административных, финансово-хозяйственных дел в религиозных объединениях,

2) перекрытие всех каналов благотворительной деятельности Церкви, которые ранее широко использовались для привлечения новых групп верующих;

.....4) ликвидация льгот для церковнослужителей в отношении подоходного налога, обложение их как некооперированных кустарей, прекращение государственного социального обслуживания гражданского персонала Церкви, снятие профсоюзного обслуживания;

5) ограждение детей от влияния религии;

===========Вообще-то вовлечение детей в религию является уголовным преступлением.



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  • 17 | 09.02.2017, 11:17 | Автор: юнг
    Публикации: 256 | Комментарии: 28538 | Рейтинг: +5456,1
В последнем предложении пункта 5 ст. 3 говорится о недопустимости вовлечения малолетних в религиозные объединения и обучения их религии . Данная норма отражает положения, установленные в ряде международных правовых актов. Спорные моменты могут быть связаны с возникновением разногласий между родителями, придерживающимися различных религиозных убеждений, относительно того, какое религиозное воспитание должен получить ребенок. Обратим также внимание, что формулировка закона косвенно обязывает организаторов обучения малолетних детей религии доказывать наличие согласия родителей — например, иметь надлежащее подтверждение при проведении проверки уполномоченными органами. ( ФЗ" О свободе совести и о религиозных объединениях).

======Я уж не говорю о запретах на ритуальные убийства животных...........



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  • 18 | 09.02.2017, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 09.02.2017, 09:49 | Автор: Батыр
Публикации: 0 | Комментарии: 3065 | Рейтинг: -173,2
Если автоматически признавать то, что на месте Уфы до Нагого ничего не было и Нагой ее основатель, то в дурацком положении оказываются татарские историки утверждавшие и утверждающие, что Уфа - татарский город, существовавший до прихода урусов и нагих.

Хотя русская и татарская общественность всегда обьединяется исторически, когда надо против башкир выступить.
_____________________
Всё условно.
Даже дата и имя основателя Уфы вызывает споры: Роднов, Швецов и др.
считают датой основания нашего города 1586 год и Михаила Нагого, по другой версии, которой придерживался ещё Рычков в 18-м веке, Уфа основана в 1574 году Иваном Нагим.

Рычков же написал и о том, что, скорее всего, Уфа названа так по имени более старого поселения и привёл предание о большом городе, некогда стоявшем на Усольской горе (Старая Уфа): "О звании города Уфы можно догадываться, что оно не вновь ему придано, но паче возобновлено прежнее, и сущее то, которым нагайские ханы, исстари живучи в здешних местах, город свой именовали, ибо никакого резона не видно, чтоб городу, построенному над самой рекой Белою, коя величиною против Уфы вдвое больше, именоваться по реке Уфе, которая в реку Белую впадает с правой же стороны по течению её, версты с три выше города, где никакого городового строения нет. К тому ж над самой рекою Уфою от города верстах в пяти, на весьма высоком и прекрасном месте, поныне видно татарское городище, где, как сказывают, ногайские ханы живали. И так могло быть, что оное городище по реке Уфе, текущей подле него, прежде нынешнего города Уфы, Уфою именовано, а тому последуя и российского построения город Уфа ж названа. Башкирцы реку Уфу называют Уфа-Идель, что значит Уфа-река, а Белую – Ак-Идель, то есть белая река...

Знатный башкирский старшина Нагайской дороги Каратабынской волости Кедряс Муллакаев в изъяснение сего объявил, аки бы задолго до покорения российскому скипетру Казанского царства и Башкирцев на самом том месте, где ныне город Уфа, был великий город, который простирался вверх по реке Белой до устья реки Уфы, и до Уфимских, то есть при реке находящихся, гор, так что жительство его распространялось по длине вёрст на десять".

Если верить первому члену-корреспонденту Российской Академии Наук, то древний город был, но совсем не там, где его якобы нашёл Мажитов: между улицами Пушкина и Валиди - дело в том, что там городу просто негде уместиться, поскольку вдоль ул. Пушкина и Валиди тянулись два огромных оврага с текущими по дну речками (одна из них образует пруд в Аксаковском саду). Сейчас эти овраги засыпаны, речки спрятаны (спрятаны ли?) в коллекторы, и над ними строится жильё, но раньше овраги были очень глубокими с крутыми берегами, и, конечно, никакой великий город Башкорт между ними просто не смог бы уместиться. Но поселение здесь могло быть: овраги хорошо защищали его от внезапных нападений.
Поселения на месте Уфы были и несколько тысяч лет назад, но вот проследить неразрывную преемственность этих поселений с нынешней Уфой не удаётся, почему и исходят из факта, что нынешняя столица Башкортостана ведёт свою историю от острога, заложенного русскими стрельцами в 16 веке.



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  • 19 | 09.02.2017, 11:18 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 11891 | Рейтинг: -2442,6
Летом Уфа, в числе других городов, участвовала в конкурсе на честь быть представленной на новой купюре достоинством в 2000 тысячи рублей.
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Круто!
Купюра в два лимона!



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  • 20 | 09.02.2017, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно. Бандитов вроде Салаватки, на купюрах размещать не стоит. Салаватку сделали героем специально: время было такое коммуняцкое, да и местным батырам нужен был какой нить идол. Вот они и визжат от восторга при одном только упоминании этого гадкого имени. Потому что других не нашлось. Только в Башкирии салаватка герой, в других регионах думают по другому. И помещать фигуру этого бандюгана на российских купюрах это явный маразм,



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