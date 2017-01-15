Криминальная Башкирия. Радиохулиган

Белорецк горная столица Башкирии. Макушки сосен хребта Зильмардак, гнуться вслед пробегающим облакам. Хозяин тайги, участковый инспектор Владимир Ханин на мерине «Васька» возвращался из деревни Бекеево.Скрипит седло, в планшете чистые бланки протоколов. На вверенном участке все спокойно. Лейтенант милиции выезжает на опушку, внизу поселок Тукан. Владимир держит в руках транзистор «Турист», звучит бравурный марш энтузиастов. Страна ударными темпами строит социализм, первый человек в космосе, гражданин Советского союза! Участковый инспектор прибавляет звук. На короткой волне, веселая мелодия популярного фокстрота «Мама - Инес».Раздается треск, писк и звучит голос. Сначала лейтенант милиции не понял о чем речь. А потом ужаснулся. Участковый инспектор слышит свою фамилию, и имена своих активных помощников Василия Копсова и Сергея Пчелинцева. О...кошмар!!!Диктор, или как его там, последними словами, ругает участкового инспектора с его дружинниками, называя алкоголиками, день и ночь распивающими, конфискованный самогон. Звучит веселая музыка. Фокстрот, заканчивается издевательски гомерическим хохотом джаз исполнителя.Участковый инспектор чуть не валиться с лошади, ему кажется, что он сходит с ума. На другой день радиохулиган снова выходит в эфир, аккомпанирует ему все тот же веселый фокстрот. Поселок металлургов живет, дышит и спит, как всегда. Не знает покоя только участковый инспектор. C этого момента лейтенант милиции Владимир Ханин чувствует себя контрразведчиком, на территории которого работает, по другому не скажешь, вражеский радиопередатчик. Диоды, транзисторы, передающие устройства? Ситуация требовала консультацию специалистов. Ханин пригласил в своем кабинете, радиолюбителей Тукана. Картина была не веселой. О подпольной радиоточке, многие знали, просто не желали раньше времени расстраивать милиционера. Фокстрот исполнял оркестр под управлением Элисео Гренет, поэтому и радиохулигана прозвали, «мистер Гренет». Мало помалу «мистер Гренет», от угроз в адрес участкового, перешел на более острую тему, политические частушки в адрес руководителя страны Хрущева:«Сталин проснись, и с Никитой разберись...!»О радиостанции, работающей на короткой волне, Ханин доложил начальнику милиции Белорецка Мусаиру Карипову. В Тукан, приехал майор КГБ с боевой фамилией Соколов. Ходил он, немного наклонившись вперед, будто в любую минуту готовый схватить шпиона или врага народа. Майор побеседовал с глазу на глаз с каждым радиолюбителем поселка, прослушал магнитофонную запись и высказал предположение, что хулиган в эфире, хорошо разбирается в радиотехнике. Прощаясь, он обещал всяческую помощь и предупредил. «Ничего без его согласия, не предпринимать».Между тем у Ханина уже голова пухла от веселой музыки фокстрота и пьяной, дурашливой болтовни «мистера Гренета». Радиохулиган сидел в печенках. Участковый инспектор, шагал по поселку, и слышал за спиной хихиканье, ловил насмешливые взгляды. Соколов обещал помочь, но ни каких шагов не предпринимал. И тогда участковый инспектор Ханин перешел к решительным действиям. Радиопеленг! Кто хоть мало-мальски, знает радиодело, понимает, о чем идет речь. С помощью добровольных помощников было изготовлено принимающих антенны и установлены в трех концах поселка Тукан. И тут «мистер Гренет» замолчал, перестал выходить в эфир. Ханин стал нервничать, подозревать утечку информации.Но скоро мелодия фокстрот снова зазвучал на коротких волнах. Вращая антеннами, засекли направления приема передачи и нанесли их на кальку.В кабинете участкового яркого горела настольная лампа, на полу разложена, взяли на время у геологов, маркшейдерская, карта. Никто не сомневался в удаче. «Мистера Гренета» будто волка, обложили красными флажками. Осталось линии векторов наложить на карту поселка и вот он, маленький квадратик, точно на пересечении трех линий! Кольцо замкнулось! Участковый инспектор смеется от удовольствия. Брать будем, с поличным. Победные планы лейтенанта милиции прерываются удивленным возгласом одного из помощников. Операция «пеленг» дал удивительный результат! Маленький квадратик на карте, это дом, в котором располагается отдел милиции поселка Тукан. Некоторое время все напряженно молчат. «Мистер Гренет» будто издевается над участковым инспектором. Ханин в гневе готов разрядить обойму табельного «ТТ» в своего, врага. Но в кого стрелять? «Мистер Гренет» похож на приведенье. Он повсюду, в каждом доме и одновременно он нигде. В кого стрелять? В транзистор «Турист», порвать в куски короткие волны? Ханин разорвал кальку, сложил карту и велел всем расходиться по домам.Между тем, «мистер Гренет» словно устал от своей забавы и стал реже выходить в эфир, а потом и вовсе замолчал. История с радиохулиганом начала забываться. В тот майский день к участковому инспектору заглянул председатель поселкового совета Иван Щепарев. Ханин, направляясь в магазин, вышел во двор и замер на месте. Тревожная догадка холодком пробежала по спине. Мать твою перемать! Явственно слышалась мелодия проклятого фокстрота. Лейтенант милиции бегом вернулся в отдел, схватил со стола транзистор. На недоуменный вопрос председателя, крикнул: «Гренет снова в эфире». Председатель выругался, ему тоже иногда доставалось от радиохулигана. Ханин крутил настройкой, но на коротких волнах было тихо.Участковый выскочил во двор и явственно услышал знакомую мелодию, но ее сопровождало не треск и писк радиоволны, а шелест листьев и пение птичек. Да здравствует весна, теплая погода и проигрыватель. Музыка лилась из открытого окна комнаты второго этажа рубленного деревянного барака, на первом этаже которого располагался отдел милиции Тукана. «Мистер Гранет» расслабился, очередной запой и, говоря языком профессионалов, вышел в «эфир» открытым текстом. Радиохулиган, и сосед по одному дому, был хорошо знаком участковому инспектору. Бытовой алкоголик, поселковый счетовод Рогов, мечтал о славе. Частично это ему удалось, когда он из старых радиоприемников, служил в армии судовым радистом, собрал маленькую радиостанции. Заодно эта была возможность насолить участковому инспектору. Милиционер нашел у него самогон, который конфисковал вместе с аппаратом. Затерянный в тайге поселок Тукан с большой «землей» соединяет узкоколейка. Участковый инспектор и задержанный сели в вагончик, который тащил маленький, забавный паровозик и поехали в Белорецк. Майор КГБ Соколов ознакомившись с материалами, отодвинул протокол с объяснениями на край стола.Радиохулиган это не наш профиль, вот если бы Рогов отстукивал морзянкой шифровки, другое дело. Прокурор долго листал правовые акты и развел руками, такой статьи «Радиохулиган» не существует. В конце концов, с подсказки начальника милиции Карипова, участковый инспектор оформил все как административное правонарушение, и судья наложил на Рогова штраф 30 рублей. Гора родила мышь. Расстроенный лейтенант милиции Ханин зашел в пивную, Рогов следовал по пятам. Выпили по бокалу пива, затем повторили. Неожиданно глаза участкового инспектора заискрились смехом, и он весело расхохотался. Рогов уныло улыбается.По дороге они зашли в книжный магазин и вернулись в поселок. На другой день участковый инспектор вызвал к себе в кабинет Рогова, на столе стоял конфискованная самодельная радиостанция. Лейтенант милиции поставил пластинку «Мама-Инес», полилась веселая музыка фокстрота. От вчерашнего веселого Владимира Ханина не осталось и следа. Объясняя новый сеанс выхода в эфир, Ханин делает вид, что сердиться. В разведке это называется: «работать под контролем». Рогов взял в руку микрофон и начал читать первый абзац маленькой медицинской брошюрки: «У людей, злоупотребляющих алкоголем, страдает здоровье и нравственные качества строителя коммунизма...». Смеялся весь поселок. Рогова хватило всего на пару сеансов. А потом он пропал, взял расчет и навсегда уехал из Тукана. Участковый инспектор Владимир Ильич Ханин больше никогда не видел «мистера Гренета».Ханин Владимир Ильич родился 14 июля 1938 года в городе Петродворец (Ленинград), в семье инженера. Во время войны, семья эвакуирована в Уфу, учился 51 школе. В органах с 1956 года, милиционер Калининского РОМ г. Уфы. Заочно окончил Омскую среднюю школу милиции. 1959-1964 участковый инспектор, а затем следователь МООП Белорецкого района.1964-1969 год сотрудник уголовного розыска Кировского РОВД г. Уфы.1969-1970 инспектор ОУР УВД г. Уфы. Заочно окончил юрфак БГУ. С 1970 служба в УУР МВД РБ. Вышел в отставку в 1993 года с должности начальника отдела управления уголовного розыска МВД РБ.Полковник милиции. Награды: восемь медалей, и медаль: «За трудовое отличие». Заслуженный юрист РБ.