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Криминальная Башкирия. Радиохулиган

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Белорецк горная столица Башкирии. Макушки сосен хребта Зильмардак, гнуться вслед пробегающим облакам. Хозяин тайги, участковый инспектор Владимир Ханин на мерине «Васька» возвращался из деревни Бекеево.

Криминальная Башкирия. Радиохулиган


Скрипит седло, в планшете чистые бланки протоколов. На вверенном участке все спокойно. Лейтенант милиции выезжает на опушку, внизу поселок Тукан. Владимир держит в руках транзистор «Турист», звучит бравурный марш энтузиастов. Страна ударными темпами строит социализм, первый человек в космосе, гражданин Советского союза! Участковый инспектор прибавляет звук. На короткой волне, веселая мелодия популярного фокстрота «Мама - Инес».



Раздается треск, писк и звучит голос. Сначала лейтенант милиции не понял о чем речь. А потом ужаснулся. Участковый инспектор слышит свою фамилию, и имена своих активных помощников Василия Копсова и Сергея Пчелинцева. О...кошмар!!!

Диктор, или как его там, последними словами, ругает участкового инспектора с его дружинниками, называя алкоголиками, день и ночь распивающими, конфискованный самогон. Звучит веселая музыка. Фокстрот, заканчивается издевательски гомерическим хохотом джаз исполнителя.

Участковый инспектор чуть не валиться с лошади, ему кажется, что он сходит с ума. На другой день радиохулиган снова выходит в эфир, аккомпанирует ему все тот же веселый фокстрот. Поселок металлургов живет, дышит и спит, как всегда. Не знает покоя только участковый инспектор. C этого момента лейтенант милиции Владимир Ханин чувствует себя контрразведчиком, на территории которого работает, по другому не скажешь, вражеский радиопередатчик. Диоды, транзисторы, передающие устройства? Ситуация требовала консультацию специалистов. Ханин пригласил в своем кабинете, радиолюбителей Тукана. Картина была не веселой. О подпольной радиоточке, многие знали, просто не желали раньше времени расстраивать милиционера. Фокстрот исполнял оркестр под управлением Элисео Гренет, поэтому и радиохулигана прозвали, «мистер Гренет». Мало помалу «мистер Гренет», от угроз в адрес участкового, перешел на более острую тему, политические частушки в адрес руководителя страны Хрущева:

«Сталин проснись, и с Никитой разберись...!»

О радиостанции, работающей на короткой волне, Ханин доложил начальнику милиции Белорецка Мусаиру Карипову. В Тукан, приехал майор КГБ с боевой фамилией Соколов. Ходил он, немного наклонившись вперед, будто в любую минуту готовый схватить шпиона или врага народа. Майор побеседовал с глазу на глаз с каждым радиолюбителем поселка, прослушал магнитофонную запись и высказал предположение, что хулиган в эфире, хорошо разбирается в радиотехнике. Прощаясь, он обещал всяческую помощь и предупредил. «Ничего без его согласия, не предпринимать».

Между тем у Ханина уже голова пухла от веселой музыки фокстрота и пьяной, дурашливой болтовни «мистера Гренета». Радиохулиган сидел в печенках. Участковый инспектор, шагал по поселку, и слышал за спиной хихиканье, ловил насмешливые взгляды. Соколов обещал помочь, но ни каких шагов не предпринимал. И тогда участковый инспектор Ханин перешел к решительным действиям. Радиопеленг! Кто хоть мало-мальски, знает радиодело, понимает, о чем идет речь. С помощью добровольных помощников было изготовлено принимающих антенны и установлены в трех концах поселка Тукан. И тут «мистер Гренет» замолчал, перестал выходить в эфир. Ханин стал нервничать, подозревать утечку информации.

Но скоро мелодия фокстрот снова зазвучал на коротких волнах. Вращая антеннами, засекли направления приема передачи и нанесли их на кальку.

В кабинете участкового яркого горела настольная лампа, на полу разложена, взяли на время у геологов, маркшейдерская, карта. Никто не сомневался в удаче. «Мистера Гренета» будто волка, обложили красными флажками. Осталось линии векторов наложить на карту поселка и вот он, маленький квадратик, точно на пересечении трех линий! Кольцо замкнулось! Участковый инспектор смеется от удовольствия. Брать будем, с поличным. Победные планы лейтенанта милиции прерываются удивленным возгласом одного из помощников. Операция «пеленг» дал удивительный результат! Маленький квадратик на карте, это дом, в котором располагается отдел милиции поселка Тукан. Некоторое время все напряженно молчат. «Мистер Гренет» будто издевается над участковым инспектором. Ханин в гневе готов разрядить обойму табельного «ТТ» в своего, врага. Но в кого стрелять? «Мистер Гренет» похож на приведенье. Он повсюду, в каждом доме и одновременно он нигде. В кого стрелять? В транзистор «Турист», порвать в куски короткие волны? Ханин разорвал кальку, сложил карту и велел всем расходиться по домам.

Между тем, «мистер Гренет» словно устал от своей забавы и стал реже выходить в эфир, а потом и вовсе замолчал. История с радиохулиганом начала забываться. В тот майский день к участковому инспектору заглянул председатель поселкового совета Иван Щепарев. Ханин, направляясь в магазин, вышел во двор и замер на месте. Тревожная догадка холодком пробежала по спине. Мать твою перемать! Явственно слышалась мелодия проклятого фокстрота. Лейтенант милиции бегом вернулся в отдел, схватил со стола транзистор. На недоуменный вопрос председателя, крикнул: «Гренет снова в эфире». Председатель выругался, ему тоже иногда доставалось от радиохулигана. Ханин крутил настройкой, но на коротких волнах было тихо.

Участковый выскочил во двор и явственно услышал знакомую мелодию, но ее сопровождало не треск и писк радиоволны, а шелест листьев и пение птичек. Да здравствует весна, теплая погода и проигрыватель. Музыка лилась из открытого окна комнаты второго этажа рубленного деревянного барака, на первом этаже которого располагался отдел милиции Тукана. «Мистер Гранет» расслабился, очередной запой и, говоря языком профессионалов, вышел в «эфир» открытым текстом. Радиохулиган, и сосед по одному дому, был хорошо знаком участковому инспектору. Бытовой алкоголик, поселковый счетовод Рогов, мечтал о славе. Частично это ему удалось, когда он из старых радиоприемников, служил в армии судовым радистом, собрал маленькую радиостанции. Заодно эта была возможность насолить участковому инспектору. Милиционер нашел у него самогон, который конфисковал вместе с аппаратом. Затерянный в тайге поселок Тукан с большой «землей» соединяет узкоколейка. Участковый инспектор и задержанный сели в вагончик, который тащил маленький, забавный паровозик и поехали в Белорецк. Майор КГБ Соколов ознакомившись с материалами, отодвинул протокол с объяснениями на край стола.

Радиохулиган это не наш профиль, вот если бы Рогов отстукивал морзянкой шифровки, другое дело. Прокурор долго листал правовые акты и развел руками, такой статьи «Радиохулиган» не существует. В конце концов, с подсказки начальника милиции Карипова, участковый инспектор оформил все как административное правонарушение, и судья наложил на Рогова штраф 30 рублей. Гора родила мышь. Расстроенный лейтенант милиции Ханин зашел в пивную, Рогов следовал по пятам. Выпили по бокалу пива, затем повторили. Неожиданно глаза участкового инспектора заискрились смехом, и он весело расхохотался. Рогов уныло улыбается.

По дороге они зашли в книжный магазин и вернулись в поселок. На другой день участковый инспектор вызвал к себе в кабинет Рогова, на столе стоял конфискованная самодельная радиостанция. Лейтенант милиции поставил пластинку «Мама-Инес», полилась веселая музыка фокстрота. От вчерашнего веселого Владимира Ханина не осталось и следа. Объясняя новый сеанс выхода в эфир, Ханин делает вид, что сердиться. В разведке это называется: «работать под контролем». Рогов взял в руку микрофон и начал читать первый абзац маленькой медицинской брошюрки: «У людей, злоупотребляющих алкоголем, страдает здоровье и нравственные качества строителя коммунизма...». Смеялся весь поселок. Рогова хватило всего на пару сеансов. А потом он пропал, взял расчет и навсегда уехал из Тукана. Участковый инспектор Владимир Ильич Ханин больше никогда не видел «мистера Гренета».

Ханин Владимир Ильич родился 14 июля 1938 года в городе Петродворец (Ленинград), в семье инженера. Во время войны, семья эвакуирована в Уфу, учился 51 школе. В органах с 1956 года, милиционер Калининского РОМ г. Уфы. Заочно окончил Омскую среднюю школу милиции. 1959-1964 участковый инспектор, а затем следователь МООП Белорецкого района.

1964-1969 год сотрудник уголовного розыска Кировского РОВД г. Уфы.

1969-1970 инспектор ОУР УВД г. Уфы. Заочно окончил юрфак БГУ. С 1970 служба в УУР МВД РБ. Вышел в отставку в 1993 года с должности начальника отдела управления уголовного розыска МВД РБ.

Полковник милиции. Награды: восемь медалей, и медаль: «За трудовое отличие». Заслуженный юрист РБ.

Ирек Муктасаров, Уфа, Башкирия - Башкортостан




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 12.02.2017, 10:13 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8164 | Рейтинг: -1385,3
Так по тихому и дойдет до жандармского управления в дореволюционной России урядников и городовых что знобили тогдашних Уфимцев. Да в 1969 -1970 юрфака в БГУ не было был СЮИ . Ирек двойка Тебе и фофан в придачу.



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  • 2 | 12.02.2017, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только не короткие волны, а средние . Одна лампа неск деталей и цепляй к простому ламповому приемнику . Выходи в эфир, в радиусе 10-15 км все будут слышать. Правда не критиковали никого тем более участкового . так просто побаловаться...Конфисковывали всю радиоаппаратуру даже если был ТВ и то забирали .
А коротковолновый передатчик соорудить сложнее, тут уж следил всеокий КГБ , за выход на КВ могли дать и реальный срок .



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  • 3 | 12.02.2017, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Алкаш травил нервы участковому инспектору, а сегодня российские хакеры так же травят нервы всему демократическому миру. История повторяется.



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  • 4 | 12.02.2017, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Как сообщает информационное агентство "РБК", Россия потратила на сирийский поход авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и кораблей сопровождения от 7,5 млрд до 10 млрд руб., подсчитал РБК. Дороже всего бюджету обошлись два разбившихся палубных истребителя
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Из-за похода эскадры эти детсады НЕ БУДУТ построены.
---------------
1, 5 самолета-вылета в сутки. Вот оно как. А мужики то и не знали.


Патриот



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  • 5 | 12.02.2017, 10:45 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 3660 | Рейтинг: -644,1
Спонсор и крыша Уфимском журнала опять в эфире. Да здравствует Советская милиция.



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  • 6 | 12.02.2017, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В истории с радиохулиганом, сотрудник КГБ ленивым и важным человеком, так оно и было на самом деле, какие в Башкирии шпионы? От безделия они тупели.



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  • 7 | 12.02.2017, 11:18 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8164 | Рейтинг: -1385,3
4 да то что потрачено на бряцание оружием копейки по сравнению что крадут из бюджета. К примеру Шувалов и Его собачки .Вообще деньги теперь крадут не миллиардами а тоннами. За то мало того что прибавили к пенсии копейки так работающим пенсионерам теперь буду снимать по проценту в полугодие с Их пенсии .



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  • 8 | 12.02.2017, 11:19 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8164 | Рейтинг: -1385,3
6 КГБ и прозевали вооруженный захват власти в октябре 1993 года -если не сказать больше.



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  • 9 | 12.02.2017, 11:29 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8164 | Рейтинг: -1385,3
Башкирия ни когда при СССР не была криминальной . Сейчас все изменилось. Пришли буржуины и все -всю промышленность -землю все захватили после вооруженного захвата власти в октябре 1993 года.



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  • 10 | 12.02.2017, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
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В подъезде один пенсионер постоянно ругает полицию- мол совсем перестали работать. Вот в наше время и т.д.
При этом сам свою Ниву ставит на тротуаре носом в дверь подъезда или на газоне. Раз в 2 месяца впадает в запой. Тогда его крики и музыка раздаются до 2-х часов. С ним пьет и жена- худенькая старушка. На просьбы остепениться отвечают матом. На обещание вызвать полицию можно выслушать монолог о псах в погонах и т.д.
10 ноября прошлого года выяснилось, что старичок - то, оказывается, из бывших милиционеров. Сам пьяный кричал, что он пенсионер МВД и наведет порядок в доме.
Только вот одновременно выяснилось, что закончил службу старичок в милиции каким-то начальником в тюремной системе.
Что за чудесное превращение офицера советской милиции в пенсионера МВД с криминальным мышлением и замашками уголовника? Воистину, с кем поведешься от того и наберешься...



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  • 11 | 12.02.2017, 14:27 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 257 | Комментарии: 35003 | Рейтинг: +6293,6
Криминальная Башкирия. Радиохулиган
===
Сказка?
+++
Только в 1962 году в СССР была отменена обязательная регистрация радиоприёмников в органах внутренних дел

Любопытно, что эта система пережила и смерть Сталина, и ХХ съезд КПСС, а отменена была лишь в 1962 году.

Но 25 июня 1941 года всё-таки вышло постановление Совнаркома СССР «О сдаче населением радиоприёмных и радио- передающих устройств». Всем гражданам предписывалось в пятидневный срок до окончания войны сдать все радиоприёмники вплоть до простых детекторных, в организации Наркомата связи

такие фразы, как «Установить, что лица, не сдавшие в установленный срок свои радиоприёмники и передатчики, подлежат уголовной ответственности по закону военного времени. Возложить на органы Наркомвнудела и Государственной Безопасности наблюдение за выполнением населением настоящего постановления», говорили о многом

В СССР регистрация радиоприёмников была отменена с 1 января 1962 года, но основной причиной её отмены было не то, что изменились какие-то идеологические постулаты, а банальная необходимость финансовых средств для развития радио и телевидения.

с 1 января 1962 года устанавливались надбавки к розничным ценам на радиоприёмники и телевизоры, соответственно на 15 и 20 процентов. Но это, как любит говорить один популярный артист и телеведущий, «уже совсем другая история»

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5612/



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  • 12 | 12.02.2017, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 12.02.2017, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В подъезде один пенсионер постоянно ругает полицию- мол совсем перестали работать. Вот в наше время и т.д.
При этом сам свою Ниву ставит на тротуаре носом в дверь подъезда или на газоне. Раз в 2 месяца впадает в запой. Тогда его крики и музыка раздаются до 2-х часов. С ним пьет и жена- худенькая старушка. На просьбы остепениться отвечают матом. На обещание вызвать полицию можно выслушать монолог о псах в погонах и т.д.
10 ноября прошлого года выяснилось, что старичок - то, оказывается, из бывших милиционеров. Сам пьяный кричал, что он пенсионер МВД и наведет порядок в доме.
Только вот одновременно выяснилось, что закончил службу старичок в милиции каким-то начальником в тюремной системе.
Что за чудесное превращение офицера советской милиции в пенсионера МВД с криминальным мышлением и замашками уголовника? Воистину, с кем поведешься от того и наберешься...
-----------------
Кость или сухари засуньте ему под капот когда в запой уйдет. На Ниве это не сложно. Крысы всю проводку погрызут.
Это если он соседей не уважает.

Патриот



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  • 13 | 12.02.2017, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 12.02.2017, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Как сообщает информационное агентство "РБК", Россия потратила на сирийский поход авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и кораблей сопровождения от 7,5 млрд до 10 млрд руб., подсчитал...

----------------------

Счетоводы. Не будем тратиться на свои авианосцы - будем тратиться на американские (Опосредованно, но это сути не меняет).

В перспективе у нас будет: два авианосца с припиской на ТОФ и два авианосца с базированием в Мурманске. Проекты уже готовы: длина 324, 6м, ширина (наибольшая) примерно 76м.



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  • 14 | 12.02.2017, 16:05 | Автор: Евлампий
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ПОДВИГ ПУТИНА


На синей ковровой дорожке,
цыплячую выпятив грудь,
расставив нелепые ножки,
колоссом стоял лилипут.
Он был неподвижен как конус
для всяких дорожных работ.
Как этот же конус и ростом,
- лишь цветом немножко не тот.
Чуть-чуть локоточки расставив,
он деве усердно внимал,
но судя по каменной харе,
в иных эмпиреях витал.
Как вдруг зазвенели бокалы,
- то сыпался на пол хрусталь,
но наш твердокаменный малый
и брови на шум не поднял.
Он даже ни разу не вздрогнул,
когда оплошавший слуга
охраной пристрелен был ловко
на месте секунду спустя.
.Спросили героя немедля:
"Как смелость такую развил?!"
А он, подмигнув, им ответил:
"Я просто в подгузнике был".



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  • 15 | 12.02.2017, 16:09 | Автор: юнг
    Публикации: 257 | Комментарии: 28599 | Рейтинг: +5461,4
Скрипит седло, в планшете чистые бланки протоколов.

=====Скрипит перо, Ирек кропает очередной опус.

========А вот если задуматься- для чего? Скорее всего он из бывших ментов, и, разбирая архивы, узнаёт адреса. Потом, прикидываясь журналюгой, ходит по родственникам, "уточняя" данные. Где угостят, нальют, а где и подкинут "на проезд".
=======При этом все его байки мерзопакостные. Я предлагал ему написать как в Благовещенске избивали и арестовали молодежь, за что поплатился зам .министра Смирнов и 6 ментов сели на нары. Но, тут у Ирека вся прыть ушла под дрожащий хвост.
В итоге- Муксатаров, или кто там за ним- подлые и трусливые негодяи.



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  • 16 | 12.02.2017, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Участковый инспектор прибавляет звук. На короткой волне, веселая мелодия популярного фокстрота «Мама - Инес». Раздается треск, писк и звучит голос...

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Вон он, мент Владимир Ханин,
У него приёмник "Грюндиг".
Он его ночами крутит -
Ловит, контра, ФРГ.



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  • 17 | 12.02.2017, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 12.02.2017, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 12.02.2017, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
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В подъезде один пенсионер постоянно ругает полицию- мол совсем перестали работать. Вот в наше время и т.д.
При этом сам свою Ниву ставит на тротуаре носом в дверь подъезда или на газоне. Раз в 2 месяца впадает в запой. Тогда его крики и музыка раздаются до 2-х часов. С ним пьет и жена- худенькая старушка. На просьбы остепениться отвечают матом. На обещание вызвать полицию можно выслушать монолог о псах в погонах и т.д.
10 ноября прошлого года выяснилось, что старичок - то, оказывается, из бывших милиционеров. Сам пьяный кричал, что он пенсионер МВД и наведет порядок в доме.
Только вот одновременно выяснилось, что закончил службу старичок в милиции каким-то начальником в тюремной системе.
Что за чудесное превращение офицера советской милиции в пенсионера МВД с криминальным мышлением и замашками уголовника? Воистину, с кем поведешься от того и наберешься...
-----------------
Кость или сухари засуньте ему под капот когда в запой уйдет. На Ниве это не сложно. Крысы всю проводку погрызут.
Это если он соседей не уважает.

Патриот
----------------------
Просто на крышу положить увесистую кость. Вороны поклюют всю крышу.
Правильно хамье надо учить.



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  • 18 | 12.02.2017, 17:31 | Автор: юнг
    Публикации: 257 | Комментарии: 28599 | Рейтинг: +5461,4
Ну а Ирек Муксатаров не теряя время даром,
Пишет байки некрофила, прославляя тех ментов.
И не знает ведь писатель, что плодя таких героев,
Прославляет он не подвиг, просто славит он дружков.



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  • 19 | 12.02.2017, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У меня был транзисторный приёмник VEF-Спидола 232.
Сегодня в цехах бывшего радиозавода можно снимать "Сталкер".



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  • 20 | 12.02.2017, 17:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Фокстрот заканчивается издевательски гомерическим хохотом джаз-исполнителя."

--------------------

Люблю точность. Там в финале сперва гомерически хохочет низкий баритон (Гэ-гэ-гэ-гэ-гэ!), ему вторит саркастическим фальцетом другой товарищ (Ххи-хи-хи-хи-хи!). Ну, как наш Блант.



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