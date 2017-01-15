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Исторические картинки. От Казырово до Колокольцево

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Мы снова в Николаевке, с перекрёстка улиц Новаторов и Трактовой выезжаем на юг. Справа под сугробами скрылась бурная речушка Сикиязка. С башкирского на русского переводится как «Сверхувниз». Узнал.

Исторические картинки. От Казырово до Колокольцево


Летом тут красота, пруды, речка, спасибо вконтактистам за фото! Нормального сайта, где бы вся природа Башкирии была видна, никто создать не может.

За одним таким водоёмом начинаются домики. Ага, догадались, это деревня Казырово. Главный архитектор Уфимского района Артём Ковшов распланировал тут на федеральной земле площадку под малоэтажное строительство.

Думает архитектор, что в Казырово, а на самом деле это целых три деревни!

На северной окраине совр. Казыровой лежала деревня Вознова, она же Мамайка (смотри карту Уфа на моём сайте).

Это очень древнее сельцо, двести лет назад оно стояло уже. И принадлежало сельцо Мамайка в начале XIX столетия титулярному советнику Алексею Ивановичу Вознову и супружнице его дражайшей Татьяне Ивановне.

Уфимские Возновы – русский дворянский род, ведущий начало от пушкаря Фёдора Возненкова (1660), бают в «паутине». Одного, вероятно, с ними происхождения потомство капитана Василия Прокофьевича Вознова из Смоленской губернии.

Деревня небольшая, в центре красовалась барская усадебка уютная. Наследовал Мамайку (Вознову) отставной канцелярист Михаил Алексеевич Вознов, уже овдовевший. Матушка любезная, Татьяна Ивановна, отошла в мир иной в 1856 году, в преклонных летах.

Сыну достался в Мамайке дом и много «разной к сему последнему» посуды. Ежели найдёте в огороде черепки кузнецовского фарфора, не удивляйтесь казыровцы.

Усадьба была маленькая, один дворовый человек умер накануне отмены крепостного права, второго барин сразу отпустил на волю. И мужиков. Как мелкопоместный помещик в ноябре 1862 года сдал имение в казну.

Видимо, в немалых годках барин вторично женился. Известны дворянка Глафира Егоровна и сынок её Александр Возновы. Судя по имени, вторая супруга была из простых. Может, казыровская красавица соблазнила отставного канцеляриста? Как там местные легенды?

А от первого брака была единственная дочь Александра Михайловна. Ей батюшка ещё в июле 1851 года выделил три семьи крепостных (18 чел.) и 150 десятин земли. Сашенька выходит замуж за уфимского чиновника, губернского секретаря Василия Васильевича Григорьева.

Скорее всего, Григорьевы выстроили отдельный домик, маленький, сохранился план за 1862 год, никакой большой усадьбы не видно. А прислуга жила крестьянским трудом и в 1861 году все три семьи дворовых получили землю. Имение же в 1862 году дворяне сдали в казну, как мелкопоместные.

Оформлял документы супруг. В доверенности сказано: «Любезный друг Василий Васильевич! Известно тебе, что я грамоте не знаю». В середине 1870-х годов оба семейства землю продали.

В 1920 году в деревне Возновой стояло 14 дворов, жили 80 человек (статистика на моём сайте). Между Возновой и Козыровой на Сикиязке крутила жернова водяная мельница Кукаркина.

А мы по трассе, сиречь главная улица деревни Казыровой, уже на месте. Именно здесь архитектор Артём Ковшов спроектировал Нью-Барвиху. А что?

Чем мы хуже?

Не глядите на фото вконтактистов, что Казырова неказиста. Места старинные. Одних названий у этой деревни было целых три.

Исторические картинки. От Казырово до Колокольцево


Самое древнее Михайлово – смотрите сайт Это место.ру. Отчего, не знаю. В XIX веке деревня Михайловка (14 дворов, 40 чел.) было поместьем майора Аркадия Апполоновича Чертова.

В 1861 году в деревне Чертово (она же Козырская, она же Михайлово) стояло уже 34 избы и проживало 152 чел. Плюс барская усадьба и 10 чел. дворовой прислуги.

Но майор в Чертовой не жил, когда мужиков на волю отпускали, Аркадий Аполлонович получил 10 320 рублей и всю усадебную землю крестьянам пожаловал. Документы за него подписывал сын подполковник Чертов.

Из дворянского рода Чертовых вышло немало военных, как генерал-майор, георгиевский кавалер с 1823 года Павел Аполлонович Чертов (видимо, брат). Известны штабс-капитан Аполлон Аркадьевич Чертов и полковник (в 1863 году), командир Староингерманландского пехотного полка Александр Аркадьевич Чертов. Возможно, это он отпускал на волю чертовцев (казыровцев).

А землю унаследовала подпоручица Александра Петровна Чертова. Весной 1869 года она продавала 300 десятин при сельце Михайловке, Козырской тож, в 18 верстах от Уфы. Цену поместья можно было узнать в её собственном доме в Уфе на Лазаретной улице (ныне улица Ленина).

Последняя барыня была предприимчивой женщиной, занималась ростовщичеством (давала деньги в долг), она же в середине 1870-х годов и продала фамильное поместье.

В 1920 году в деревне Козыровой жили 52 семьи (315 чел.). Одно непонятно, имя почему такое закрепилось за селением?

В первой половине XIX столетия одна из дочерей помещиков Аничковых известна в замужестве как Афилья Степановна Козырская. Дворяне Козырские проживали в Уфе. Может всё дело в Александре Сергеевиче?

Исторические картинки. От Казырово до Колокольцево


Нет, Пушкину не повезло, ему не довелось гулять по улицам деревни Козыровой. Но в его материалах упоминается казачий атаман Степан Козырский, родом «из казачьих детей», есаул (1757), атаман (1769). В холодном ноябре 1773 года атаман казачьей команды Козырский героически руководил обороной Табынска от пугачёвских боевиков. И сложил там свою буйную головушку за Отечество, за Родину, за честь и верность присяге!

Может в память о вольном казачьем атамане зовётся деревня именем Козырова? Есть правда на земле?

Сейчас, понятно, речка Сикиязка подо льдом, а вот как весной переходят жители через неё? Мостик-то имеется? Ведь часть совр. Казыровой лежит на другом, левом бережку Сикиязки. Там где сто лет назад стояла деревня Самодуровка.

С ней тоже не просто. А ничего простого в Казыровой нет в принципе!

Опять взглянем на карту Уфимского уезда за 1820 год на сайте Это место.ру. Уже в Мамайке (Возново) гужевая дорога пересекала речку Сикиязку и шла по левому, противоположному берегу. Затем переправа сдвинулась южнее, непосредственно в сельцо Казырово (см. карту на моём сайте), а сейчас она ещё дальше, южнее Казырово.

Вот вдоль дороги от старой переправы через Сикиязку, которая шла в Кручинино и возникают аж две Самодуровки. Первая Самодуровка (Каменка) лежала прямо напротив Козыровой (сейчас часть деревни), а южнее, примерно, на северной окраине деревни Кручинино находилась другая – Каменка (Самодуровка, Сергеевка).

Окончательно запутывает ситуацию ещё одна деревня с аналогичным названием Каменка, которую видно на карте на моём сайте. Она лежала на дороге из Кручинино в Ушаковку. Однако, этой деревни не было до революции. Она возникла уже после и потом исчезла. Про третью Каменку забудьте.

Наши Каменки стояли вдоль речки Сикиязки. И дело в том, что обе Каменки принадлежали помещикам Сергеевым. Самая древняя (есть на карте 1820 года) находилась напротив Козыровой и сейчас поглощена ею. Вторая, возле Кручинино возникла позднее.

В начале XIX столетия маленькая деревня Каменка, Сергеевка тож, состоявшая из 8 дворов (65 чел. жителей) принадлежала прапорщице Анне Лукиничне Сергеевой и сыну её подпоручику Евграфу Алексеевичу Сергееву.

Дворянам Сергеевым также принадлежало сельцо Даниловка в Спасском уезде Казанской губернии (оттуда переселяли сюда крестьян). После кончины подпоручика Е.А. Сергеева, он так и остался в маленьком чине, поместья унаследовали жена Анисья Агаповна и дети, четыре сына: коллежский регистратор Павел, губернский секретарь Флегонт, чиновник 12-го класса Порфирий, губернский регистратор Авсикрит Евграфовичи Сергеевы, а также две дочери: вышедшие замуж за чиновников Александра Евграфовна Гришина и Анна Евграфовна Дьяконова.

В общем владении остался господский дом со службами. Дочери получили долю, видимо, деньгами, к 1850 году последний из братьев и мать скончались. Оставшиеся братья всё честно разделили – кому мельницу, кому осла, кому кота, шутка.

Павел забрал казанское имение, а Каменка / Каменки оказалась в руках губернского секретаря Флегонта и титулярного советника Порфирия Евграфовичей Сергеевых. На 1861 год в обоих Каменках стояли какие-то крохотные барские постройки, за первой присматривала одна женщина, во втором сельце Новосёлок (Каменка, Сергеевка), наоборот, служили двое дворовых.

Название Новосёлок позволяет предположить, что именно при двух братьях, один из них основал вторую Каменку, выстроил отдельную усадьбу южнее.

После отмены крепостного права брат Флегонт быстренько сдал свою долю поместья в казну бесплатно. В смысле казна выплатила ему 1350 рублей, но он был должен соседнему помещику Ушакову тоже 1350 рублей. Так что ни копейки не досталось.

Последний барин – Порфирий Евграфович – тоже не обогатился со своего маленького поместья, казна выдала ему 1800 рублей. При этом барин находился в Казанской губернии. В середине 1870-х годов и он продал остатки угодий. Семья жила в Уфе (супруга – Ирина Даниловна, старший сын Капитон Порфирьевич служил на 1856 год подпоручиком Оренбургского линейного батальона в Уфе).

Любопытно, но именно в это время «сослуживцем» К.П. Сергеева был знаменитый историк и краевед Руф Гаврилович Игнатьев, отбывавший солдатскую службу в этом же батальоне. А когда Капитон женился на Юлии Фёдоровне Карповой, поручителем на свадьбе выступал титулярный советник Пётр Зубов, дальний родственник знаменитого писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Неисповедимы пути Господни!

В 1920 году в Самодуровке проживало 105 русских и 7 украинцев, в Сергеевке – 224 чел. русских. Затем одну съела Козырова, а вторую скушало Кручинино, куда мы и подъехали по снежной дороге.

Это тоже старинная деревня, имя происходит от фамилии помещиков Кручининых, но в начале XIX столетия сельцо Кручинино (6 дворов, 45 чел.) принадлежало майорше Татьяне Ивановне Мякининой (по первому мужу Блудорова). Её дети от первого брака и наследовали поместье.

В 1861 году, перед отменой крепостного права, сельцо Кручинино имело второе название Петропавловское, видимо, стояла часовня. Было 15 изб, проживал 101 человек.

Последней помещицей в Кручинино являлась ротмистрша Евфалия Николаевна Бородина, которой в 1856 году деревня досталась от титулярного советника Николая Алексеевича Блудорова, видимо, отца.

Ротмистрша жила в Кручинино, имелась усадьба и одна семья дворовых. По сохранившейся карте видно, что господская усадьба с выгоном занимала огромную площадь в почти в восемь гектаров и располагалась рядом с деревней, часть строений находилась внутри сельца.

Отпустив крепостных на волю, Евфалия Николаевна продолжала жить в Кручинино до начала 1880-х годов. Потом землю купили купцы Константиновы. В 1920 года Кручинино – 24 двора, 166 чел.

И завершаем наше странствие во времени и пространстве в соседней деревне Колокольцево. Ей тоже за 200 лет. Раньше писали КолокольцОво.

Название также происходит от фамилии помещиков. В начале XIX столетия сельцо Колокольцово (7 дворов, 59 чел.) было общим владением коллежского советника Гаврилы и капитана Евгения Ивановичей Колокольцовых.

Это были сыновья подпоручика Ивана Петровича Колокольцова, служившего заседателем второго департамента Верхнего земского суда в Уфе (на 1794 год). А дворянский род Колокольцовых такой знаменитый, что даже есть статья в Википедии, происходит, кто бы сомневался, аж из Золотой Орды. Герб Колокольцовых:

Исторические картинки. От Казырово до Колокольцево


Много ветвей Колокольцовых расселилось по необъятной России. А наше сельцо в 1861 году населяли 28 крестьянских семей (225 чел.) и звалось оно Каменка (Колокольцова). Потому что продали Колокольцовы поместье.

Оказалось сельцо в руках известного уфимского рода Березовских. Им принадлежали земли возле Иглино (деревня Егоровка), туда из Колокольцова переселяли крестьян.

Хозяйкой же являлась жена губернского секретаря Надежда Степановна Березовская. Здесь не жила, усадьбы барской не было, стояли лишь хозяйственные постройки. В середине 1870-х годов она продаёт имение.

В 1920 году Колокольцово включало 48 дворов и 272 жителя. Поблизости находится исток речушки Сикиязки. Дальше идти некуда.

Перед Великой Отечественной войной в самых верховьях Сикиязки возникла деревня Сперанская, ныне Сперанский.

Но в старину места здешние тоже были заселены. В 1896 году за деревней Колокольцовой при озере Сикиязке находились усадьба Четкова при ключе (один двор), пчельник Никитина при безымянном озере (1 дв.), пчельник Васильева при колодце (1 дв.), иные маленькие поселения. Этот загадочный посёлок Сперанский, имя-то какое!, и возник, видимо, из них.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 3 | 12.02.2017, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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После русских поместий только развалины и воспоминания в головах несостоявшихся или безвестных ученых. Пришли ,пограбили , также тихо ушли .Оставили рази что только воспоминания .
И то хорошо - оставили свой след колонизаторы .



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  • 4 | 12.02.2017, 11:12 | Автор: materu
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Третий комментарий Мне не жалко.Крыть либералам не чем так Их прием замалчивать банить . Я либеральную двойку из Лены и Юры вместе с админами кручу на члене в любом направлении Им и ответить не чего и не чем.



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  • 5 | 12.02.2017, 11:19 | Автор: Зулия
    Публикации: 27 | Комментарии: 24885 | Рейтинг: -543,9
Сикиязка. С башкирского на русского переводится как «Сверхувниз». Узнал.
--------------------------
??? Не наврал толмач?



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  • 6 | 12.02.2017, 11:25 | Автор: materu
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Где Мои комментарии? Как Я Вас нанизываю? Стесняетесь даже комментарии выкладывать.



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  • 7 | 12.02.2017, 11:39 | Автор: Зулия
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оставили свой след колонизаторы .
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В Прибалтике колонизаторы оставили следов поприличнее. Тартуский университет, Виленский (Вильнюсский) университет,



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  • 8 | 12.02.2017, 11:46 | Автор: Зулия
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атаман казачьей команды Козырский героически руководил обороной Табынска от пугачёвских боевиков. И сложил там свою буйную головушку за Отечество, за Родину, за честь и верность присяге!
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Шкуру свою спасал, свои привилегии, а не только Отечество с его самодержавием и крепостным правом.



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  • 9 | 12.02.2017, 13:42 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 257 | Комментарии: 35003 | Рейтинг: +6293,6
1 | 12.02.2017, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован

И то хорошо - оставили свой след колонизаторы .
===
Рассказал бы кого хоть колонизировали то?

Чё хоть это было такое, чего кому-то вдруг взбрело в голову колонизировать?

Всю ж эту, типа колонию, комуняки только 1917 года от балды нарисовали.



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  • 10 | 12.02.2017, 13:50 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 257 | Комментарии: 35003 | Рейтинг: +6293,6
5 | 12.02.2017, 11:46 | Автор: Зулия

атаман казачьей команды Козырский героически руководил обороной Табынска от пугачёвских боевиков. И сложил там свою буйную головушку за Отечество, за Родину, за честь и верность присяге!
--------------------------
Шкуру свою спасал, свои привилегии, а не только Отечество с его самодержавием и крепостным правом.
===
Ну.

А особенно яростно, видать за своё крепостное право, дрались и отбились от батырОв освободителей крестьяне при заводах, ибо которые не смогли дать отпор этим бандитам, тех они вырезали и сожгли.



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  • 11 | 12.02.2017, 13:59 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 257 | Комментарии: 35003 | Рейтинг: +6293,6
Тупое перечисление ФИО помещиков с датами - чёта мало похоже на историю.

У каждой деревни есть своя изюминка, почерк, специфика и т.д.
Например, у каждой деревни есть свой праздник, на который съезжались соседи.

Необходимы картины быта, меню, одежды, промысла, где и чего работали и как отдыхали.
Вот тогда это будет полная и красочная история Уфимской губернии..

А перечисление царей и секретарей - серая никчёмная статистика.



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  • 12 | 12.02.2017, 14:06 | Автор: Вдумчивый
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А дворянский род Колокольцовых такой знаменитый, что даже есть статья в Википедии, происходит, кто бы сомневался, аж из Золотой Орды. Герб Колокольцовых:
===
Вот.

А вот, если глянуть на этот герб, который времён Золотой орды, то на нём ничего от разом всех и оптом Угадай ханов не изображено.

Рыцарский шлем, якобы средневековой Европы, в окружении русских мужиков - российский дворянский герб, это лишний раз подтверждает, что в действительности такое была эта самая Золотая орда.



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  • 13 | 12.02.2017, 15:03 | Автор: blunt | На сайте
    Публикации: 16 | Комментарии: 15303 | Рейтинг: +3101,4
Спасибо, господин Роднов.



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  • 14 | 12.02.2017, 15:07 | Автор: blunt | На сайте
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4 | 12.02.2017, 11:39 | Автор: Зулия
Публикации: 27 | Комментарии: 24879 | Рейтинг: -543,9
оставили свой след колонизаторы .
------------------------
В Прибалтике колонизаторы оставили следов поприличнее. Тартуский университет, Виленский (Вильнюсский) университет,
-----------------
Зачем кочевникам университет. Сначала надо приучить к оседлой жизни.
После того, как приучили, создали университет.



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  • 15 | 12.02.2017, 15:18 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 11907 | Рейтинг: -2444
Фаниль Мухаметварисович Бикбаев, любезный. Ты пошто против политики татарских беятелей из казани. Они же из кожи лезут, чтобы доказать, что татары от монгол, потомки Чингиза и кочевники.



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  • 16 | 12.02.2017, 15:40 | Автор: blunt | На сайте
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12 | 12.02.2017, 15:18 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 11904 | Рейтинг: -2443,5
Фаниль Мухаметварисович Бикбаев, любезный. Ты пошто против политики татарских беятелей из казани. Они же из кожи лезут, чтобы доказать, что татары от монгол, потомки Чингиза и кочевники.
-------------
Мне татарские деятели "до бабы Насти". Татары действительно пришли с монголами. Как и башкиры. Все они были кочевники, но татары быстрее башкир цивилизовались. Таковы факты.
Теперь выровнялись.



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  • 17 | 12.02.2017, 15:41 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 11907 | Рейтинг: -2444
Свободу кукайке!
Развяжите ее изверги!
Только клоном через телефон минусит бедная.



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  • 18 | 12.02.2017, 15:44 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 11907 | Рейтинг: -2444
Татары так и не смогли привязать себя к монголам. По данным ученых МГУ казанские не имеют никакого отношения к монголам. А так хотели стать хазявами полмира. Казанцы оказались в 55 раз ближе к Башкирам, чем к монголам. Пичалька. Но татары сыночки башкир.



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  • 19 | 12.02.2017, 16:21 | Автор: blunt | На сайте
    Публикации: 16 | Комментарии: 15303 | Рейтинг: +3101,4
15 | 12.02.2017, 15:44 | Автор: кац | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 11906 | Рейтинг: -2443,8
Татары так и не смогли привязать себя к монголам. По данным ученых МГУ казанские не имеют никакого отношения к монголам. А так хотели стать хазявами полмира. Казанцы оказались в 55 раз ближе к Башкирам, чем к монголам. Пичалька. Но татары сыночки башкир.
--------------
Хозяева не могут быть сыночками своим рабам



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  • 20 | 12.02.2017, 16:25 | Автор: юнг
    Публикации: 257 | Комментарии: 28599 | Рейтинг: +5461,4
3 | 12.02.2017, 11:25 | Автор: materu
Публикации: 0 | Комментарии: 8159 | Рейтинг: -1385,3
Где Мои комментарии? Как Я Вас нанизываю? Стесняетесь даже комментарии выкладывать.


=========Действительно, где? Где искрометный юмор, где тонкий и проникновенный эротизм? Где?


==========Ответ прост- где-где--в м а н д е!



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