Игорь Кучумов: «Если мы будем заниматься самовосхвалением, то нашими локальными проблемами гораздо лучше займуться зарубежом»

В частности, в прошлом году в интервью региональному приложению "Аргументов и фактов" я говорил: "Сегодня мы отстаём в изучении своего края, и нам на пятки наступают учёные из других стран. Сибирь и Дальний Восток уже полностью "оккупированы" американскими, французскими, южнокорейскими экспедициями. Рано или поздно они доберутся и до нас, и если мы не изменим своего отношения к гуманитарным наукам, то центр башкироведения переместится из Уфы в дальнее зарубежье".
В ответ главный защитник башкирской исторической "науки" от всего современного Кульшарипов публично разоблачил "лживые воззрения Кучумова о состоянии исторической науки в Республике Башкортостан.
Недостоверность этого суждения подчеркивает и то, что в последние 25 лет интенсивно развиваются гуманитарные науки в Башкортостане... В этот период на арене исторической науки республики появилась целая когорта молодых и талантливых историков... Мы вынуждены констатировать, что в своих измышлениях И. Кучумов не одинок.
В Республике Башкортостан в течение многих лет определенными силами ведется оголтелая кампания, направленная на отрицание исторической роли башкирского народа, умышленно извращается его история, дискредитируются видные исторические личности из башкир".
Но в итоге оказался прав я.
Благодаря таким вот башкирским "историкам" башкироведение современного уровня, действительно, перемещается на Запад: пока господин Кульшарипов продолжает везде и во всем видеть происки врагов башкирского народа, в США на днях начнется обсуждение вышедшей в 2016 году лучшей на сегодняшний день западной монографии по истории Башкирии.
И мы до тех пор не сможем на соответствующем уровне подключиться к этой дискуссии, пока Кульшарипов и ему подобные будут работать позавчерашними методами со своей "когортой молодых и талантливых историков", вредя науке, а в конечном счете и своему народу.
Игорь Кучумов, ФБ
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Игорь Кучумов: «Если мы будем заниматься самовосхвалением, то нашими локальными проблемами гораздо лучше займуться зарубежом»
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