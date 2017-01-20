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Игорь Кучумов: «Если мы будем заниматься самовосхвалением, то нашими локальными проблемами гораздо лучше займуться зарубежом»

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Мои слова, кажется, сбываются. Я не раз говорил, что если мы (у себя на малой родине) будем по-прежнему заниматься самовосхвалением и полным игнорированием достижений современной российской и зарубежной науки, то нашими локальными проблемами гораздо лучше займуться зарубежом.

Игорь Кучумов: «Если мы будем заниматься самовосхвалением, то нашими локальными проблемами гораздо лучше займуться зарубежом»


В частности, в прошлом году в интервью региональному приложению "Аргументов и фактов" я говорил: "Сегодня мы отстаём в изучении своего края, и нам на пятки наступают учёные из других стран. Сибирь и Дальний Восток уже полностью "оккупированы" американскими, французскими, южнокорейскими экспедициями. Рано или поздно они доберутся и до нас, и если мы не изменим своего отношения к гуманитарным наукам, то центр башкироведения переместится из Уфы в дальнее зарубежье".

В ответ главный защитник башкирской исторической "науки" от всего современного Кульшарипов публично разоблачил "лживые воззрения Кучумова о состоянии исторической науки в Республике Башкортостан.

Недостоверность этого суждения подчеркивает и то, что в последние 25 лет интенсивно развиваются гуманитарные науки в Башкортостане... В этот период на арене исторической науки республики появилась целая когорта молодых и талантливых историков... Мы вынуждены констатировать, что в своих измышлениях И. Кучумов не одинок.

В Республике Башкортостан в течение многих лет определенными силами ведется оголтелая кампания, направленная на отрицание исторической роли башкирского народа, умышленно извращается его история, дискредитируются видные исторические личности из башкир".

Но в итоге оказался прав я.

Благодаря таким вот башкирским "историкам" башкироведение современного уровня, действительно, перемещается на Запад: пока господин Кульшарипов продолжает везде и во всем видеть происки врагов башкирского народа, в США на днях начнется обсуждение вышедшей в 2016 году лучшей на сегодняшний день западной монографии по истории Башкирии.

И мы до тех пор не сможем на соответствующем уровне подключиться к этой дискуссии, пока Кульшарипов и ему подобные будут работать позавчерашними методами со своей "когортой молодых и талантливых историков", вредя науке, а в конечном счете и своему народу.

Игорь Кучумов, ФБ
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Игорь Кучумов

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  • 1 | 16.02.2017, 09:24 | Автор: препод
    Публикации: 18 | Комментарии: 4385 | Рейтинг: -68,8
Тесный, теплый и вонючий междусобойчик. пилящий гранты и всякие сладкие печеньки от власти и интересантов.



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А зачем нам изучать свою природу и тратить деньги на научные экспедиции. Нам бы побольше танков, самолетов и ракет нашлепать, чтобы враги по периметру знали, что мы не только самые духовные, но и самые сильные и вооружены до зубов.



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  • 3 | 16.02.2017, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кучумов это голова. Кульшарипов 2 головы, а иногда даже 3.


Гений



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  • 4 | 16.02.2017, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кучумову обязательно нужно враждовать! Хорошую новость об интересе на Западе к истории Башкирии поворачивает в сторону своих враждебных измышлений!



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  • Начинающий
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  • 5 | 16.02.2017, 09:43 | Автор: НАРКОЗ
    Публикации: 0 | Комментарии: 132 | Рейтинг: +19
Роль наций в истории пишется не историками, а самими народами. Историки могут только изучать и преподнести свои взгляды.



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  • 6 | 16.02.2017, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дорогой Игорь, ты же сам из башкир! И от тебя большая польза, что не даешь покоя башкирам. Кстати, гаплогруппа какая, проверил?



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  • 7 | 16.02.2017, 10:04 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 11940 | Рейтинг: -2446,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
И это правильно. На Западе естественно напишут не озабоченные как Кучумов. Боясь разоблачения своих вымыслов и беспокоится этот псевдоученый.



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  • 8 | 16.02.2017, 10:17 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 70 | Комментарии: 5428 | Рейтинг: -1087,4
Там работают на совесть. Здесь в угоду всякой нечисти.



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  • 9 | 16.02.2017, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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займуться зарубежом»
А редактор у вас пту заканчивал?



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  • 10 | 16.02.2017, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кучумка! не ты ли восхваляешь радужного рейдера-пидopa Нагого?



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  • 11 | 16.02.2017, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кучумка! не ты ли с великим учоным Орловым, в компании не с не менее великим учоным Швецовым,
парите мозги,что якобы в конце 18века,на Урале были "мирные населенные пункты",хотя это на самом деле были подобия рабовладельческих заводов концлагерей
в которых бесправных крепостных и местное население под надзором казаков и солдат заставляли работать даром,
а Салават Юлаев осводил людей из рабовладельческих заводов-концлагерей, где они были обречены на смерть от опасной работы,болезней,голода,дистрофии,побоев палками и кнутами?
+
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чья бы корова не мычала - а ваша бы молчала!



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  • 12 | 16.02.2017, 12:20 | Автор: Ирек
    Публикации: 110 | Комментарии: 3742 | Рейтинг: -221,8
--------в последние 25 лет интенсивно развиваются гуманитарные науки в Башкортостане... В этот период на арене исторической науки республики появилась целая когорта молодых и талантливых историков...----------
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Сейчас искать не стану, но в одном башкирском издании, так и было прописано, что с "обретением" суверенитета просто попёрла эта когорта учёных.
Есть один такой, который уже и в не гуманитарной науке генетика, почти что укадемик. В Виртуале, в частности на Башфоруме он некий Кувейти. С этим ником и ещё с другим с того же форума Аждахой захаживали они поблудить касательно татарской истории и на чувашский форум. На Башфоруме он же, этот Кувейти даже по известному письму Батыршир решил было поблудить. Мне там "голоса" нет, так чрез одного тамошнего юзера пришлось поставить его на место. Ну сейчас он в отмеченном оттягивается в команде человека в безрукавочке с БСТ по изданию "ИБР". Года только за два что-ли, уже порядка 20 томов по стахановски сего продукта настругали.



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  • 13 | 16.02.2017, 12:22 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 423 | Рейтинг: +71,4
Кучумов попытался возразить Кульшарипову, тут же на него набросились башкиристы.
У них ненавист на Кучумова на подсознательном уровне из за его трудов?



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  • 14 | 16.02.2017, 12:40 | Автор: Корней
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5 | 16.02.2017, 09:43 | Автор: НАРКОЗ
Публикации: 0 | Комментарии: 128 | Рейтинг: +18

Роль наций в истории пишется не историками, а самими народами. Историки могут только изучать и преподнести свои взгляды.
______________________________________________________
На мой взгляд, это мнение ошибочно.
Больно много бы мы знали о древних народах и даже о событиях 100-200летней давности, если бы не историки.
А как уж они напишут, так мы и читаем.
Ещё и спорим, кто из них правдивей написал.



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  • 15 | 16.02.2017, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 16.02.2017, 10:17 | Автор: Сельчанин
Публикации: 70 | Комментарии: 5428 | Рейтинг: -1087,4


Там работают на совесть. Здесь в угоду всякой нечисти.

Сомнение не для вас? Что вся история рисована чужаками в угоды себя........ Азия по Волге была-да все народы и города смыло. кто мы кто сожрал в Европе народы -оглоеды.



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  • 16 | 16.02.2017, 13:15 | Автор: Ирек
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5 | 16.02.2017, 09:43 | Автор: НАРКОЗ
Публикации: 0 | Комментарии: 128 | Рейтинг: +18,1
Роль наций в истории пишется не историками, а самими народами. Историки могут только изучать и преподнести свои взгляды.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Категорически согласен.



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  • 17 | 16.02.2017, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кучумов попытался возразить Кульшарипову, тут же на него набросились башкиристы.
У них ненависть на Кучумова на подсознательном уровне из за его трудов?
------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
Повернул с ног на голову. Ненависть исходит из Кучумова и порождает ненависть...



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  • 18 | 16.02.2017, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкироведение перемещается на Запад? Просто отлично!!!!!!!!!!! Зато теперь такие Кучумка не будут искажать историю Башкирии



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  • 19 | 16.02.2017, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкироведение перемещается на Запад? Отлично!!!!!! Теперь такие как Урус-Кучум Кильдибеев не будут искажать историю Башкирии



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  • 20 | 16.02.2017, 14:51 | Автор: Ирек
    Публикации: 110 | Комментарии: 3742 | Рейтинг: -221,8
Господ клоунов, я бы попросил рассказать, показать где и когда И.В. Кучумов искажал историю Башкирии?



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