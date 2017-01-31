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Исторические картинки. От Ушаково до Миловского парка

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Новую эру переживает деревня Ушаково, строятся коттеджи, рядом планируется целый посёлок «Ново-Ушаково». Доехать – не проблема, по Западному обходу из Затона 20 минут.

Исторические картинки. От Ушаково до Миловского парка


Места чудесные, природа, до города рукой подать. Да ещё старинные, быстро увеличивающемуся населению Ушаково надо знать свою историю.

Самое древнее название этой деревни – Ростопчино (см. карту Уфимского уезда за 1820 год на сайте Это место.ру). А происходило оно от фамилии помещиков Ростопчиных, знаменитейшей и славной. В Википедии читайте, сразу ЧЕТЫРЕ писательницы Ростопчины, включая графиню Сегюр!

Евдокия Ростопчина «В деревне», обращение к желающим купить участок в Ново-Ушаково (шутка):

Здорово иногда, хоть волей, хоть неволей,
От жизни городской урваться в глушь лесов,
Забыть счёт дням своим и мерный ход часов,
Тревогам и трудам нежертвуемых болей,
С своею мыслию, с собой наедине
Сосредоточиться, прервать совсем на время
Наш быт искусственный, стряхнуть заботы бремя,
Природы жизнию простою жить вполне...

Если названия улиц в Ново-Ушаково ещё не придуманы, не забудьте наших славных поэтесс. Евдокия Петровна Ростопчина (художник Г. Кордик, 1846 год):

Исторические картинки. От Ушаково до Миловского парка


Дальние родственники этих милых женщин поручик Андрей Наумович Ростопчин и юнкер Дмитрий Наумович Ростопчин в начале XIX столетия совместно владели маленьким сельцом Ростопчино (всего 3 двора, 17 жителей).

Люди военные, деревенская жизнь не для них, и сельцо они продают соседям дворянам Ушаковым (им принадлежала деревушка Нечаевка, чуть южнее, смотри на той же карте).

Но некоторые Ростопчины сохраняют здесь землю, правда без крепостных, владения Ростопчиных (и даже с усадьбами) существовали здесь до начала 1900-х годов.

Название же Ростопчино бытовало до конца XIX века, потом его вытеснило иное имя – Ушаково, по новым хозяевам. Это не менее знаменитая фамилия с огромной генеалогией, гербом и знаменитыми россиянами, вплоть до адмирала Ф.Ф. Ушакова, причисленного к лику святых.

Ещё в 1794 году в Уфе жил коллежский советник Алексей Иванович Ушаков, а служил он советником по горным делам. Инженер по современному.

Ушаковы прочно обосновались в здешних местах. На 1861 год в сельце Растопчино стояло уже 8 дворов (21 чел.), жители были приписаны к Ильинской церкви Уфы, что стояла при въезде в город на совр. ул. Валиди.

В сельце проживал сам владелец, здесь стояла очень большая усадьба, которую обслуживали 14 мужчин и 17 женщин дворовых. Прямо маленький дворец! Крепостной прислуги в Ушаково было больше, чем «обычных» мужиков.

В обширном, видимо, деревянном доме жил престарелый помещик, коллежский советник Николай Петрович Ушаков.

Когда отменили крепостное право, встал вопрос, что делать с такой многочисленной прислугой? Лишь двое пожелали получить землю и заняться крестьянским трудом. Остальные отказались:

«1862 Года сентября 29 дня. Мы нижеподписавшиеся Оренбургской Губернии Уфимского Уезда Сельца Ростопчина Помещика Ушакова временно обязанные дворовые люди дали сию подписку господину Мировому Посреднику 4-го Участка Уфимского Уезда Березовскому в том, что мы состоя по последней X народной переписи в дворовых землёю не пользовались и получить таковой в душевой надел наровне с крестьянами отказываемся а желаем воспользоваться правами дарованными нам ВЫСОЧАЙШЕ утверждённым Положением об устройстве дворовых людей оставаясь в обязательных отношениях к владельцу до 19 Февраля 1863 года в том и подписуемся именно Иван Михайлов, Панфил Демьянов, Иван Семёнов, Евмений Князев с сыновьями Леонтьем, Гордеем, Алексеем, Кирилою Евментиевыми, внуки Ивана Михайлова Филип и Никонор а вместо их не грамотных по личной просьбе и за себя руку приложил дворовый человек Ксенофонт Семёнов Селиванов». Среди прислуги были потомственные дворовые.

Немногочисленных крепостных отпустили на волю в мае 1867 года за небольшую сумму в 1440 рублей. Деньги Николаю Петровичу были нужны. Ведь ещё 11 февраля 1865 года имение Ушакова при сельце Ростопчине за долги выставили на продажу, включая господские строения и мельницу.

Затем повторно 3 февраля 1867 года выставили на продажу землю помещика Ушакова, господские строения и мельницу для погашения долгов. Н.П. Ушаков не рассчитался с малолетними детьми канцеляриста Растопчина – бывшего владельца, да ещё брату коллежскому ассесору Виктору Петровичу Ушакову (служил в Стерлитамаке, его сын Владимир Викторович избирался Стерлитамакским уездным предводителем дворянства) был должен 1450 руб.

Тут коллежский советник Николай Петрович Ушаков умирает и весной 1868 года Уфимский уездный суд разыскивал наследников и кредиторов его имущества, включавшего деревянный дом в Уфе и землю. В объявлении находим сведения об усадьбе Ушакова: «двух деревянных флигелях, с принадлежащими к ним надворными строениями, риге, обдирке и мельнице, находящихся в бездействии, саде».

Наследники сохраняли землю до конца 1870-х годов, затем продают все угодья и усадьбу. В современном Ушаково улица Озёрная начинается как раз возле двух озерков. Не остатки ли это барских прудов в саду помещика Ушакова? Может какие-нибудь следы дворянской усадьбы сохранились?

А мы возвращаемся на Западный обход, правый поворот – и сквозь сугробы видны крыши самой древней (с XVIII века) деревни Начапкино. «При ручейке», сообщали в старину, через деревню протекает Каменный ручей.

Сейчас его перегородили плотины, на одном из прудов – озеро Линевое – теперь знаменитая рыбалка (фото), соревнования проходят, заботятся о природе, убрали мусор, молодцы!

Исторические картинки. От Ушаково до Миловского парка


Возможно, именно рыбацкое счастье и привлекло сюда уфимских казаков. В начале XIX столетия сельцо Начапкино было общим владением отставного солдата Максима Антипова и уфимских казаков (12 дворов, 69 чел.). Затем земли вокруг Начапкино скупили другие.

Каждый кусочек имел своего собственника. Город рядом, земля в цене. Например, в мае 1848 года уфимский купец С.Т. Калмацкий приобрёл здесь угодья зауряд-есаула Ф.И. Серебрякова, в июне 1853 года – казаков Григорья и Василия Семёновичей Ветошниковых, а также унтер-офицера и казака Ильи Ивановича Овчинникова.

В деревушке же Начапкино, жители были причислены к Успенской церкви Уфы (на совр. ул. Коммунистической), стояли две небольших дворянских усадьбы.

В первой служили 11 дворовых, но сама хозяйка – вдова, надворная советница Олимпиада Ивановна Шведова – была далеко, «по жительству моему постоянно в городе Казани», писала она собственноручно.

Зачем-то в июле 1854 года она приобретает владение уфимского купца 3-й гильдии Степана Тимофеевича Калмацкого при дер. Начапкиной (в том числе усадьбу в 3 десятины) за 744 рубля серебром. В августе 1854 года за 102 руб. серебром Шведова купила ещё землю зауряд-есаула Филиппа Ивановича Серебрякова, доставшуюся тому по наследству от дворянина Алексея Черкашенинова. Фактически это была пригородная дача.

Все документы по отмене крепостного права оформляли её доверенные титулярные советники А. Ветошников и Яков Степанович Суходольский («не имея возможности лично быть в г. Уфе», сообщала помещица).

Две семьи дворовых занимались сельским хозяйством, после 1861 года получили землю. В 1863 году маленькое имение было взято в казну за 300 рублей.

А вот второй барин постоянно жил в Начапкино, при усадьбе служили пятеро дворовых. Ещё в мае 1854 года коллежская советница Настасья Тимофеевна Петровская за 250 рублей серебром купила у того же С.Т. Калмацкого 90 десятин земли «при дер. Черкашениной, Начапкино тож», где было «под усадьбою» три десятины. Значит, у Начапкино было ещё одно старинное имя.

По духовному завещанию в 1857 году поместье отошло к сыну коллежскому секретарю Фёдору Михайловичу Петровскому – 50 десятин земли вместе «с домом с надворным строением». Ф.М. Петровский постоянно проживал в Начапкино. Барские усадьбы стояли примерно до середины 1870-х годов, затем исчезают.

А дорога выносит нас к Миловскому парку. Вслед за столицами и вокруг нашей Уфе начинают строить современные жилые комплексы. Вдали от шумных автотрасс, в тишине, со всей необходимой инфраструктурой.

Исторические картинки. От Ушаково до Миловского парка


Судя по названию новых улиц, строители комплекса ориентируются в истории. Ведь через дорогу лежит древняя деревня Ветошниково. Ветошниковы живут в нашей славной Уфе с момента её возведения в 1586 году.

Пушкарь (артиллерист) Фёдор Петрович Ветошников упоминается среди уфимских служилых людей в 1593 году. Это был многочисленный дворянский род, к примеру, в 1841 году в Уфе служили в казённой палате чиновником по особым поручениям титулярный советник Дмитрий Михайлович Ветошников, а заседателем в уездном суде коллежский регистратор Павел Филиппович Ветошников.

В нашей деревне Ветошниково обитали небогатые дворяне, перед отменой крепостного права в 1861 году крестьяне принадлежали четырём хозяевам, но только у двоих имелась дворовая прислуга и стояли небольшие усадьбы (Ветошниковой и Левицкой).

После смерти отца, поручика Михаила Петровича Ветошникова, в феврале 1841 года состоялся полюбовный раздел имения в дер. Ветошниково (18 душ крепостных, 370 дес., «строений» и прочего имущества) между наследниками: титулярным советником Дмитрием Михайловичем Ветошниковым, поручицей Надеждой Михайловной Жуковой и титулярной советницей Татьяной Михайловной Кадомцевой (по доверенности из Челябинска). Сёстры получили крепостных и по 10 дес. земли, основная часть поместья досталась брату, в том числе «господский деревянный дом с принадлежащим к нему строением».

Ещё одной дочери, Екатерине Михайловне, вышедшей замуж за студента Оренбургской семинарии Петра Богданова, отец ещё в 1837 году выделил долю (3 чел. крепостных и 30 дес.). Известен также служащий Оренбургской казённой палаты коллежский регистратор Александр Михайлович Ветошников, супруга – Анна Яковлевна.

В 1862 году Н.М. Жукова сдала своё именьице (9 дес. земли и 2 души крестьян) в казну всего за 300 руб., у неё был только «кочкарник по болоту». За прошедшие годы она, видимо, так и не выстроила себе отдельную усадьбу.

Отцовская усадьба оставалась за семьёй брата. В 1863 году жена надворного советника Екатерина Филипповна Ветошникова оформила выкуп с крестьянами (16 душ) за 1920 руб. После отвода земли крестьянам «под господскою усадьбою» осталось 1 десятина 520 саженей.

Рядом проживали обедневшие другие дворяне Ветошниковы, которые фиксируются в деревне вплоть до 1917 года. Лишившись крепостных эти мелкопоместные или совсем «омужичившиеся» дворяне сохраняли свои земли и дома.

Из многочисленных членов фамилии только в 1855 году упоминались (в метриках Троицкой церкви Уфы) отставной писец 2-го разряда Матвей Петрович Ветошников (супруга Анастасия Архиповна), служивший в Оренбургском губернском правлении титулярный советник Сергей Иванович Ветошников (супруга Стефанида Михайловна), неслужащий дворянин Андрей Михайлович Ветошников (жена Евдокия Давыдовна). На 1881 год при дер. Ветошниково находились земли Екатерины Филиповны Ветошниковой совместно с Зинаидой Кадомцевой, Андрея Михайловича Ветошникова, Матвея Петровича Ветошникова, а также наследников Елизаветы Ивановны Левицкой.

Наверное, вдоль современной Вешняковской улицы стояли усадьбы потомков старинного уфимского дворянства.

В советское время это была глухая окраина города и лишь сейчас ветры перемен несут свежий воздух над древней уфимской землёй.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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Акция памяти Бориса Немцова - 26 февраля 2017 года в 15.00

Мемориал памяти жертв политических репрессий в Уфе.

Встречаемся почтить память Бориса Немцова.

26 февраля 2017 года, в воскресенье, в 15 часов, в Уфе, возле пaмятника жертвам политических репрессий, в сквере 50-летия Победы за Дворцом Молодёжи (бывший ДК Юбилейный).

Приглашаются все желающие вспомнить о Борисе Немцове.

Башкирское региональное отделение РОДП "Яблоко"



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nikitich 25 февраля 2017, 21:14
Агент Веник рассказал, как ликвидировали Чуркина
Эхо Москвы===============

===================Да.аа......Тянутся за рабом галерным дела, ох , тянутся.... И Собчак вдруг ушел, поужинав накануне с дядей Вовой.



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  • 3 | 26.02.2017, 10:24 | Автор: Зулия
    Публикации: 28 | Комментарии: 25072 | Рейтинг: -548,9
"не забудьте наших славных поэтесс. Евдокия Петровна Ростопчина"
------------------------------
Пусть Чечная не забывает:

Алексею Петровичу Ермолову
избранному в начальники
московского ополчения


Народный голос,- голос бога;
Он громко нынче вопиет:
Вставай, Ермолов!.. Русь зовет!
Тебе знакома ведь дорога?

Единодушным увлеченьем
Тебя назначила молва,
И над Московским ополченьем
Вождем поставила Москва.

Возьми рукой неослабевшей
Свой старый меч, Европы страх!
Герой, в покое поседевший,
Помолодеешь ты в боях!

Вставай!.. Когда по всей России
Известен будет выбор наш,-
Шатры восплещут боевые,
Хвалой откликнется шалаш!

Вставай, честь русского народа,
Себя врагам припомянй,
И пусть двенадцатого года
Великие вернутся дни!

написано в 1855 году. Евдокия Ростопчина



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  • 4 | 26.02.2017, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Опять про колонизаторов !.Слава Богу , что от них ничего не осталось!



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-Ты где был?
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  • 6 | 26.02.2017, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чиновники по особым поручениям, писцы, дворовая прислуга, купец 3 гильдии,состояли при суде, лавочники, студент семинарии, регистраторы.....
И только один горный инженер и вновь только двое из 3-х десятков пожелали работать на земле.
Как это знакомо, как это современно, господа башкирские либерасты?
Спасибо Роднову за историческую правду об Уфе 19 века!



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  • # 7 | 26.02.2017, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 8 | 26.02.2017, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Не нужно скучать в выходные.
24 февраля в статье " Почему инвесторы не рвутся в Башкирию" зашифрован уморительно-юморной рассказ в комментах 36, 42 , 50, 51, 54,
55 -56, 58, 60 , 62-67. Посмейтесь



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  • 9 | 26.02.2017, 12:45 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 263 | Комментарии: 35403 | Рейтинг: +6318,4
4 | 26.02.2017, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован

Опять про колонизаторов !.Слава Богу , что от них ничего не осталось!
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А про этих? Как их? Ну, этих самых ...

Про аборигенов, может у вас есть чего рассказать, кроме обкомовских баек 50-х годов?



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  • 10 | 26.02.2017, 13:00 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 263 | Комментарии: 35403 | Рейтинг: +6318,4
3 | 26.02.2017, 10:24 | Автор: Зулия

Пусть Чечная не забывает:
===
Про генерала Драценко из армии Деникина рассказали бы. Их тоже там помнят.



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  • 11 | 26.02.2017, 13:07 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 263 | Комментарии: 35403 | Рейтинг: +6318,4
5 | 26.02.2017, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован

И только один горный инженер и вновь только двое из 3-х десятков пожелали работать на земле.
Как это знакомо, как это современно, господа башкирские либерасты?
Спасибо Роднову за историческую правду об Уфе 19 века!
===
Конечно, спасибо, Роднову за историческую правду, из которой следует, что батырА и тогда в земле не ковырялись и даже не скупали её по дешёвке.



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  • 12 | 26.02.2017, 13:43 | Автор: Батыр
    Публикации: 0 | Комментарии: 3085 | Рейтинг: -174,3
Как связаться с М.Родновым ?
В инете не находятся ни телефона, ни электронной почты.



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  • 13 | 26.02.2017, 13:43 | Автор: Батыр
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Может кто адрес работы его знает



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  • 14 | 26.02.2017, 13:47 | Автор: Егерь
    Публикации: 3034 | Комментарии: 5939 | Рейтинг: +2625,9
11 | 26.02.2017, 13:43 | Автор: Батыр
Как связаться с М.Родновым ?
В инете не находятся ни телефона, ни электронной почты.
======================
Если посетители сайта пожелают установить личные контакты, это можно осуществить по адресу:
mrodnov@ufanet.ru.



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  • # 15 | 26.02.2017, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 16 | 26.02.2017, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
142 | 26.02.2017, 01:24 | Автор: Вдумчивый | На сайте
Публикации: 261 | Комментарии: 35371 | Рейтинг: +6315,8
122 | 26.02.2017, 01:15 | Автор: кац | На сайте
===
Алле, пассажир социального лифта!!! Ты ж над собой смеёшься.

Ты полиэстер хоть видал? Его по виду от шерсти уже не отличить.



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  • 17 | 26.02.2017, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Марш Немцова. Ну и чо? Потопчатся с картонками на палочках и фсё. Есть два варианта изменения к лучшему: первый вариант, но фантастический - это если тама опомнятся , перестанут тащить и начнут заниматься страной. Второй самый реалистичный - эта когда прилетят инопланетяне и всех накормят и всё улучшат.



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  • 18 | 26.02.2017, 19:03 | Автор: юнг
    Публикации: 261 | Комментарии: 28943 | Рейтинг: +5497,4
16 | 26.02.2017, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован

Марш Немцова. Ну и чо? Потопчатся с картонками на палочках и фсё. Есть два варианта изменения к лучшему: первый вариант, но фантастический - это если тама опомнятся , перестанут тащить и начнут заниматься страной. Второй самый реалистичный - эта когда прилетят инопланетяне и всех накормят и всё улучшат.

===========================Почему только два?
Есть третий_ =-когда дядя Вова сообразит, что ему скоро трындец и сам уйдёт на покой.
Есть четвертый, когда ему в этом помогут добрые люди.
Есть и пятый, когда он встретит в аэропорту двух девушек, которые дадут ему платочек на память.



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  • 19 | 26.02.2017, 19:33 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8453 | Рейтинг: -1411,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Забавные Юра и Лена. Вы написали обращение в спорт лото? Я Вас всех прощаю. Когда будите в Москве стоят с протянутой рукой у Спасских ворот?



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  • 20 | 26.02.2017, 19:42 | Автор: юнг
    Публикации: 261 | Комментарии: 28943 | Рейтинг: +5497,4
18 | 26.02.2017, 19:33 | Автор: materu
Публикации: 0 | Комментарии: 8392 | Рейтинг: -1405,8
Забавные Юра и Лена. Вы написали обращение в спорт лото? Я Вас всех прощаю.

============А почему сегодня-то засса л? Или геморой не позволяет?



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