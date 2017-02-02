Борцу за права человека Потылицыну, председателю РО Открытая Россия

Рейтинг публикаций пользователей
А давайте - вспомним: ...

Публикация Эдварда Мурзина в МКС от 06.11.2014: «В мои новые обязанности не ...
  Кухарка

Лягушку варят медленно ...

С большим интересом наблюдаю за тем, как россиян готовят к увеличению ...
  Кухарка

На ком кровь Авдеевки? ...

Пообщался тут в Первой студии Первого канала (31.01, 18.20) с выдающимся ...
  Егерь

В Уфе прошли траурные ...

В столице Башкирии прошли траурные акции в память о российском оппозиционном ...
  полковник

Ублюдки-лжепатриоты не ...

Литературное агентство из Германии прекратило сотрудничество с Захаром ...
  natall

Лучшие комментарии дня
Навальный откроет в Уфе с ...

русских то в Таджикистане осталось сколько? Раз два и обчелся. И то у ...
  Рейтинг: +5  ketrin_2

Навальный откроет в Уфе с ...

Эхо Москвы в Уфе 23 ч · 4 марта гостем студии Эха Москвы в Уфе будет ...
  Рейтинг: +5  Егерь

Навальный откроет в Уфе с ...

Что то нам,простым россиянам ближе Навальный, агент влияния Алексей по ...
  Рейтинг: +5  ketrin_2

Календарь новостей
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии недели
«Наше имя – Борис Немцов»

видео с моста: ...... с моста были вывезены цветы и портреты. Цветов ...
  Рейтинг: +7  Калатунбабай

В Уфе прошли траурные акц ...

Немцов действительно - был очень светлым жизнелюбивым человеком. Очень ...
  Рейтинг: +7  Кухарка

Навальный откроет в Уфе с ...

Власть боится Навального, поэтому до выборов его не допустят.
  Рейтинг: +7  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Снова языковое насилие?

Училок БЯки решили пристроить в коммерческие структуры? Как они собира ...
  Рейтинг: +10  Кухарка

Снова языковое насилие?

Над детьми глумились, теперь решили над взрослым населением поиздевать ...
  Рейтинг: +9  Анонимно

Путин подписал указ о при ...

Игорь Мягков Озарение. Есть у меня такой проверенный тест на определе ...
  Рейтинг: +7  Кухарка

Обсуждаемое за неделю
Борцу за права человека ...

Навеяно только что прослушанным интервью на Уфимском канале "Эха Москвы" ...
  3.03.2017   40   3

Он вам не Димон. Он ...

Медведев по меньшей мере присвоил 70 млрд. рублей и не хочет в этом ...
  3.03.2017   89   4

«По официальной логике ...

«БИЗНЕС Online» продолжает публикацию глав из новой книги Рафаэля Хакимова ...
  3.03.2017   114   1

Когда органы работают ...

Сотрудники ФСБ задержали семь членов уфимской ячейки террористической ...
  2.03.2017   1426   40

Имитация деятельности: ...

Иван Сухарев считает, что эту дату нельзя связывать с событиями 1918 года. День ...
  2.03.2017   997   108

Обсуждаемое за месяц
Борцу за права человека ...

Навеяно только что прослушанным интервью на Уфимском канале "Эха Москвы" ...
  3.03.2017   40   3

Он вам не Димон. Он ...

Медведев по меньшей мере присвоил 70 млрд. рублей и не хочет в этом ...
  3.03.2017   89   4

«По официальной логике ...

«БИЗНЕС Online» продолжает публикацию глав из новой книги Рафаэля Хакимова ...
  3.03.2017   114   1

Когда органы работают ...

Сотрудники ФСБ задержали семь членов уфимской ячейки террористической ...
  2.03.2017   1426   40

Имитация деятельности: ...

Иван Сухарев считает, что эту дату нельзя связывать с событиями 1918 года. День ...
  2.03.2017   997   108

Последние публикации
Борцу за права человека ...

Навеяно только что прослушанным интервью на Уфимском канале "Эха Москвы" ...
  3.03.2017   40   3

Он вам не Димон. Он ...

Медведев по меньшей мере присвоил 70 млрд. рублей и не хочет в этом ...
  3.03.2017   89   4

«По официальной логике ...

«БИЗНЕС Online» продолжает публикацию глав из новой книги Рафаэля Хакимова ...
  3.03.2017   114   1

Когда органы работают ...

Сотрудники ФСБ задержали семь членов уфимской ячейки террористической ...
  2.03.2017   1426   40

Имитация деятельности: ...

Иван Сухарев считает, что эту дату нельзя связывать с событиями 1918 года. День ...
  2.03.2017   997   108

Рахимов: «В одиночку ...

Снежный сезон в Уфе продолжается, дорожники традиционно не справляются. Мэрия ...
  2.03.2017   1404   32

Хамитов рассказал, какие ...

Рустэм Хамитов уточнил, что 300 тысяч рублей, обещанные за рождение ребенка, ...
  2.03.2017   852   25

Кого из губернаторов в ...

С начала 2017 года в России ушли в отставку шесть глав регионов. Адыгея, Пермь, ...
  2.03.2017   2050   13

Навальный откроет в Уфе ...

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный посетит столицу ...
  2.03.2017   985   110

Правительство прописало ...

По словам замминистра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова, дешевый ...
  2.03.2017   522   14

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Константин Толкачев, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Март 2017 (14)
Февраль 2017 (128)
Январь 2017 (152)
Декабрь 2016 (159)
Ноябрь 2016 (162)
Октябрь 2016 (182)
Читаемое за неделю
И так почти во всех ...

Молодой человек два месяца проработал секретарем в петербургском суде. За это ...
  25.02.2017   6439   33

«Эффективный менеджмент» ...

Пару слов об эффективном менеджменте им. тов. Сечина. Сделаю более подробный ...
  25.02.2017   4432   14

Криминальная Башкирия. ...

Друзья относятся к Адису Нуртдинову с иронической симпатией, как «человеку ...
  26.02.2017   4340   193

Петиция в Спортлото: При ...

26 февраля, в связи с резким потеплением, городские службы мобилизовали все ...
  27.02.2017   3048   63

Почему инвесторы не ...

В конце прошлого года стало известно, что итальянская группа Cremonini ...
  24.02.2017   2348   79

Читаемое за месяц
Гозман: «Уходите, ...

К 99 годовщине падения монархии в России. Открытое письмо Президенту России. ...
  23.02.2017   27699   120

Новый лохотрон с пенсиями ...

Новый способ сравнительно честного отъема денег у населения будет называться ...
  16.02.2017   9772   38

«Нам стало ясно, что ...

Коренной башкир Марат Шакуров, инженер-электрик по профессии, переехал вместе с ...
  15.02.2017   8049   86

Правительство решилось ...

В правительстве принято принципиальное решение повысить пенсионный возраст для ...
  2.02.2017   6951   20

Держитесь, дорогие ...

Повышение ставки НДФЛ до 17% поможет избавить бюджетную систему России от ...
  17.02.2017   6864   41


Борцу за права человека Потылицыну, председателю РО Открытая Россия

  • Опубликовано: юнг | 03.03.2017
    Раздел: Политика | Просмотры: 40 | Комментарии: 3
Оценили
1


Навеяно только что прослушанным интервью на Уфимском канале "Эха Москвы"

Борцу за права человека Потылицыну, председателю РО Открытая Россия


Уважаемый господин Председатель Регионального Совета!

Нахожусь под впечатлением только что прослушанного Вашего интервью в прямом эфире.

Особенно его финальной части, где на вопрос ведущей-"не собираетесь ли вы поддерживать А.Навального хотя бы в информационном плане ?", вы смело и по-боевому ответили -"нет"!

Добавив, тем не менее, что как Вам сказал сам М.Ходорковский- "мы поддерживаем движение Навального!"

И вот тут возникает простой, как валенок, вопрос- а как вы собираетесь "поддерживать"? Может быть также, как вы "поддержали" траурный митинг в годовщину убийства Б.Немцова? Когда, как вы сами написали в ФБ- "постояли, помолчали"?

Весьма смелая поддержка. Как говорится "из последних сил" стояли и молчали?

В связи с этим возникают и другие вопросы, к вам, как смелому борцу за права человека и за будущее России, на которые тоже бы хотелось получить внятные и по-боевому задорные ответы.

Это касается прежде всего вашей т.н. "учредительной конференции", состоявшейся 4 февраля в Уфе, на которой мне посчастливилось присутствовать, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

Позвольте в этом "Открытом письме" открыто поделиться своими впечатлениями по поводу этой открытой учредительной конференции РО "Открытая Россия".

Лично у меня создалось впечатление присутствия на процессе распределения ролей, напомнившим небезызвестное учредительное "совещание" конторы "Рога и копыта", а точнее- исторические слова тов. О.Бендера- "командовать парадом буду Я"!

Тем более, что , вы уж меня простите, но ваш грозный и боевой вид за столом председателя удивительно соответствовал облику "великого комбинатора".

Робкие попытки самовыдвиженца, которые я попытался предпринять в соответствии с п.1.8. Регламента, были жестко подавлены великим комбинатором.

Таким образом быстро и чётко, "в стиле чемпиона", (как говаривал т. О. Бендер), в состав Совета были единогласно проведены нужные люди, программа и послужные списки которых прозвучали скороговоркой и весьма невнятно. Оставалось вакантным только одно место- место "зиц -председателя"( Фунта). Но, как потом выяснилось, на него вполне можно поставить известного функционера и борца за права человека, бывшего, а ныне изгнанного из состава "Яблока". Прославившего свою прежнюю должность неумением вовремя подавать регистрационные документы.

РЕЗЮМЕ:

Уважаемый г. А. Потылицын! Зная ваш большой и бескорыстный опыт предыдущей борьбы за права человека, лично к Вам я испытываю глубокое уважение и не имею никаких претензий. Более того, искренне и, может быть наивно, верю, что под вашим мудрым руководством "Открытая Россия" обрела достойного руководителя.

Но, всё-таки, не даёт покоя одна мысль - вы будете поддерживать оппозиционное движение в лице А.Навального, или будете продолжать борьбу в одиночку?

***

Политическая проституция в Башкирии: Сначала у Хамитова в ЕдРе, потом у Сарбаева, теперь и у Ходора

Движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского разворачивает деятельность в Башкирии. Региональным координатором организации стал Андрей Потылицын, работавший в 2011–2014 годах в администрации главы региона Рустэма Хамитова, а на последних выборах в Госдуму — в штабе его основного оппонента Раиля Сарбаева.

Активисты намерены открыть в 2017 году несколько отделений в крупных городах. Они обещают поддержку общественникам, участвующим в конфликтах с местными властями. По оценке господина Потылицына, желающие присоединиться к движению в Башкирии есть.

«Открытая Россия» объявила о наборе участников и сторонников движения в Башкирии и приступает к формированию первичных организаций. В 2017 году отделения могут появиться в Стерлитамаке и Нефтекамске. До конца текущего года планируется избрать руководящие органы, рассказал „Ъ“ региональный координатор организации Андрей Потылицын.

Господин Потылицын возглавил башкирскую ячейку движения по решению совета «Открытой России» и, как он сам заявляет, по рекомендации Михаила Ходорковского. В 2011–2014 годах Андрей Потылицын работал помощником главы администрации президента Башкирии, занимался развитием проекта «Открытое правительство», а также, по данным „Ъ“, рекламным сопровождением избирательных кампаний «Единой России». При смене руководства регионального исполкома партии, с которым господин Потылицын не нашел общий язык, он ушел из администрации и занялся политконсультированием. В своей биографии, опубликованной на сайте «Открытой России», он сообщает, что на выборах в Госдуму текущего года сопровождал кампании «Справедливой России» и Партии роста. По данным „Ъ“, он, в частности, работал в избирательном штабе экс-премьера Раиля Сарбаева и обеспечивал поддержку в соцсетях штабу справоросса Гаджимурада Омарова. В биографии координатор сообщает также, что «досконально разбирается в политической ситуации региона», имеет «серьезное влияние на сетевой сегмент республики (в политической части)» и является «оппозиционером нынешнему главе региона» Рустэму Хамитову.

Свою первую акцию «Открытая Россия» провела в Уфе, по словам Андрея Потылицына, в День Конституции 12 декабря. Большого общественного резонанса мероприятие не имело и не освещалось в СМИ.

Сторонники Михаила Ходорковского в республике намерены сконцентрироваться на юридической поддержке граждан, «попавших под пресс властей», а также на помощи конфликтующим с властями организациям, говорит Андрей Потылицын. Так, «Открытая Россия» обещает содействие жителям домов на Интернациональной улице, ожидающим расселения из-за образовавшегося здесь в ноябре карстового провала.

Одной из задач в «Открытой России» называют также защиту политзаключенных. Но, по оценке регионального координатора, пока в этой части в республике «поля для деятельности не наблюдается».

Желающих присоединиться к движению, по оценке Андрея Потылицына, «много, на уровне Санкт-Петербургского отделения». Региональную конференцию по избранию руководящих органов планируют провести «после принятия первого потока в ряды движения». «Если успеем, это произойдет до Нового года, если нет, то сразу после новогодних каникул»,— добавил координатор.

По мнению политолога Сергея Маркелова, у «Открытой России», скорее всего, возникнут сложности с развитием сети в Башкирии. «У них определенно должно хватить ума не играть в башкирскую национальную тему. Хотя целью движения является раскрутка в первую очередь самого Михаила Ходорковского, объявившего об участии в выборах президента России в 2018 году, политика „Открытой России“ состоит в том, чтобы действовать не в лоб, а присоединяясь к локальным конфликтам, резонансным точкам, создавать коммуникационную площадку и тем самым собирать сторонников»,— отметил политолог. Что касается подбора координатора движения, то «насколько мне известно, в 90% случаев „Открытая Россия“ опирается на тех, кто сам на нее вышел», добавил господин Маркелов.

Политолог Константин Калачев при этом полагает, что «бывший чиновник, переквалифицировавшийся в общественника и политтехнолога,— не самое сильное решение „Открытой России“. С другой стороны, человек может быть замотивирован на сведение счетов с бывшими работодателями. В этом смысле накаты несистемной оппозиции на Хамитова, впрочем, могут иметь обратный эффект и укрепить его позиции».

Наталья Павлова, Коммерсант
Оригинал публикации

***

Статья Сергея Орлова в Уфимском Журнале, 2012 год:

Обнаружился старший по интернету в Башкирии от «Единой России»

Эксклюзивную информацию разместил в своем блоге проживающий в Москве экс-кандидат в мэры Уфы Иван Огнев. Согласно ей, ответственным за политику в интернете является сотрудник информационного отдела администрации президента Башкирии Андрей Потылицин. Два года назад блогер Потылицин под ником defo7 сумел понравиться Рустэму Хамитову, после чего был приглашен на работу в администрацию.

Потылицин засветился в одном из ныне позабытых проектов «Единой России». На июльской 2011 года пресс-конференции в ИА Башинформ видно как Андрей обеспокоенный неподконтрольностью информации, пытается наставить ее на путь истинный.

Видео:



Нет ничего особенного в том, что аппарат президента РБ мониторит и воздействует на интернет-пространство, но Иван Огнев утверждает, что госслужащий Потылицын работает в этом направлении в интересах «Единой России».

Борцу за права человека Потылицыну, председателю РО Открытая Россия


«Компромату» Огнева есть основания верить, так как сам он в прошлом был не последним человеком в «ЕР».

Борцу за права человека Потылицыну, председателю РО Открытая Россия


По информации Огнева, кроме интернета Потылицын курирует «изготовление полиграфии и размещение баннеров - самые откатоёмкие направления» избирательных компаний. Кроме интернета и полиграфии Потылицын очевидно надзирает и за митингами оппозиции, на которых обычно находится в сторонке, в обществе стражей порядка.

Борцу за права человека Потылицыну, председателю РО Открытая Россия


На фото Потылицын на мартовском митинге в Уфе перед ДК Нефтянник.

Сергей Орлов, Уфа, Башкирия - Башкортостан
Оригинал публикации




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

Другие публикации по теме

    {related-news}
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 03.03.2017, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня новость по Башкирии о прекращения дела об 1 млрд. Прокуратура Башкирии ошибся или руководитель нашей Башкирии заблудился не понятно, это же наши с вами деньги.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 03.03.2017, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жесткая конкуренция пошла среди УЖастных! В междусобойчике поделить партии не удалось?



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 03.03.2017, 10:11 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 265 | Комментарии: 29019 | Рейтинг: +5506,7
-- Не суетитесь, -- заметил Остап, раскрывая папку, --

командовать парадом буду я. В свое время вы были извещены об этом по телеграфу. Так вот, парад наступил, и я, как вы можете заметить, им командую.



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com