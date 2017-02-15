Навальный в Уфе. Тезисы, программа, заявления

Визит Навального в Уфу: Местные власти уже проиграли. Как бы не пыжились власти, как бы демонстративно не замечали происходящее государственные СМИ, но политическим событием месяца стал приезд в Уфу оппозиционного политика Алексея Навального. При этом особо содержательным или интересным сам визит не назовешь. Больший смысл и значимость ему придали сами местные власти и изображающие из себя идейных противников Навального активисты так называемого Национально-освободительного движения (НОД).Маскирующиеся полицейские и провокации третей силыГлавными противниками визита в Уфу Навального себя ожидаемо назвало НОД. Движение провело накануне серию одиночных пикетов, выпустило номер своей газеты, лейтмотив которых сводился к тому, что политику в Уфе не рады и он, конечно, проводник интересов США. Этой заезженная пластинка уже никого не удивляет. Забегая вперед отметим, что вся эпатажная движуха НОД была легко нейтрализована Алексеем Навальным точно также как в Екатеринбурге. Все громкие лозунги и обвинения просто вымывались готовностью Навального разговаривать с оппонентами. А в этом общении штампы НОД уже не работали.Не удержавшись, наш корреспондент позволил себе задать вопрос местным руководителям НОД. Кто, по их мнению, большее зло и национальный предатель для Уфы: приехавший на несколько часов Навальный или местные чиновники, которые украли больше миллиарда федеральных средств?Любители к месту и не месту повязывать георгиевскую ленточку ожидаемо предметного ответа не дали. У офиса партии Навального таким образом особых эксцессов не случилось. На этом фоне как-то сиротливо смотрелся ответственный за общественный порядок и публичные мероприятие сотрудник МВД Ильдус Шангареев, которые почему-то пришел в гражданском прикиде. Координатор "Партии Прогресса" в РБ Лилия Чанышева сообщила, что ее пытались выдернуть вчера на разговор в полицию, но она посчитала это необоснованным. При этом, когда она предложила полицейским прибыть к штабу Навального в Уфе и обеспечить общественный порядок и недопущение провокаций, те отказались.А провокации все же случились, но у железнодорожного вокзала. Там неизвестные закидали Алексея Навального яйцами. На вокзале были и активисты НОД, поэтому изначально подумали на них. Но у штаба руководители НОД опровергали свое участие и выражали готовность к диалогу. Они заявили, что метатели яиц им неизвестны. Не исключено, что это правда. Дело в том, что нашему корреспонденту один из сотрудников Белого дома сообщил, что они готовятся к приезду Навального. Внимание было серьезным, с одной стороны были опасения, что излишние усилия станут неадекватными, с другой – Москве нужно было доказать, что Навального тут ждет не теплый прием. Чиновник сразу заявил, что подконтрольные организации типа Молодой гвардии - Единой России задействованы не будут, но как-то слишком горячо убеждал нас, что провокации обязательно устроит неподконтрольный им НОД. Поэтому нам показалось, что третьей силой, мимикрирующей под НОД выступили люди регионального руководства. Хотя быть может здесь совпал идиотизм и желание властей и отдельных лиц.«Башнефть», конституция и либералыАлексей Навальный сегодня уже открывает штаб в Казани, до Уфы была Самара. Он демонстрирует определенное знание местной повестки, но глубоким это знание назвать трудно. В его штабе не скрывают, что открытие региональных филиалов – это больше технологический шаг. Для выдвижения кандидатом в Президенты РФ ему необходимо собрать за короткий промежуток времени 300 тыс. подписей по всей стране. Местные штабы в течении года будут вести подготовку к этой работе. Как нам показалось, сам Навальный и его местные сторонники в Уфе были слишком оптимистичны, заявив, что уже получили согласие половины необходимых в республике 7000 тыс. подписантов. Одно дело пообещать расписаться по телефону, другое - за месяц все это оформить на бланках. Тем более ближе к выборам включится административный ресурс.Навальный сходу заявил участникам пресс-конференции, что считает схему последней покупки «Башнефти» коррупционной и неэффективной.- У «Башнефти» были свои определенные проблемы, но в итоге ее забрала компания, которая управляется гораздо хуже, а ее эффективность и управление слабее. Получилось, что более плохая компания забрала лучшую.Также политик заговорил об уфимских сугробах в человеческий рост. Но он говорил не в том ключе, что во всем виноваты городские власти, а о несправедливости распределения средств между различными уровнями власти.- Уфа – нефтяной город, он дает 70% доходов всей республики. Почему эти деньги уходят в Москву, там перераспределяются, а потом возвращаются сюда? Если я стану президентом, то дам деньги регионам. При этом большую часть не губернаторам, а на муниципальный уровень.Прозвучало еще много лозунгов. Некоторые из которых можно считать интересными. Например, Алексей Навальный отрицает свою политическую принадлежность к либералам.- Я никогда не говорил, что я либерал. Меня поддерживают не либералы, а люди здравого смысла. Да моя программа по многим пунктам совпадает с вашими взглядами, НОД! Добиваться нормального суда, выборов, бороться с коррупцией, чтобы на выжженном «Единой Россией» пространстве были представлены все: башкирские, русские, татарские националисты, НОД, либералы, коммунисты. Это все не либерализм, а здравый смысл, - заявил Навальный на очередную неловкую попытку НОДовцев подловить оппонента.Лидер «Прогресса» заявил, что в случае избрания будет добиваться изменений в конституции.- Она плохая. Что за эта конституция, которая дает много власти одному человеку, но при этом легко в ней меняются сроки его полномочий, выборность или назначение губернаторов и прочее?Поддержка националистов возможнаПри этом Навальный выступил против подписания Татарстаном и федеральным центром нового договора о разграничении полномочий. Такие договоры нашей республики башкирские власти стыдливо бояться даже упоминать. Политик считает, что не нужны никакие договоры, а достаточно работающей конституции страны с прописанными и работающими в ней полномочиями и деньгами регионов. Здравый смысл в этой мысли есть, но в регионах всегда будут настроения, что «империя опять обманет». А нынешний договор с Москвой для Татарстана предмет чаяний не только местных националистов, но руководства республики. Так что свою порцию куриных яиц Навальный в Казани получит.А вот поддержку башкирских националистов Алексей Навальный вполне может получить.- Меня самого часто обвиняют в том, что я националист. Я считаю, что все силы должны иметь возможность быть представленными. Для Дагестана, Башкирии, где нет одной доминанты – это скользкая тема. Но представлены во власти должны быть все. Вопрос в большей степени снимается нормальными честными выборами. Понятно, что в населенном пункте с превалирующим тем или иным этносом власть им и будет представлена. Чтобы этой проблемы не было на региональном уровне, я выступаю за передачу больших полномочий и средств именно на местный уровень, - высказался политик.От вопроса же об обязательном изучении в республике башкирского языка Навальный ушел.- Вопрос сложный. Я бы мог сейчас нагородить, что никто бы и не понял моего ответа. Но он требует изучения. Поэтому я обещаю, что изучу его и к моменту выдвижения выскажу свою позицию, - ответил он на вопрос представительницы башкирских организаций Рамили Саитовой.Мы же думаем, что на этот вопрос Алексей Навальный все ответа не даст. Слишком сложно просчитать электоральные последствия такого ответа. Через год либо все забудется, либо вопрос с подписями и выдвижением в президенты страны будет неактуален.Зато на фоне глубокого недовольства башкирской общественности ситуаций в республике, многообещающей (не значит исполнить) риторике московского политика, Навальный вполне может получить поддержку если не значительной части башкирской общественности, то националистов точно. В этом моменте республиканские власти уже точно проиграли. И дело тут не в том, что башкирская общественность настроена против Владимира Путина или федерального центра. Просто неспособность регионального руководства работать с башкирским сегментом, нежелание и беспомощность главы региона в отстаивании интересов республики перед Москвой сами толкают башкирскую общественность на тактический союз с Навальным или «Открытой Россией».Не зря в этой тусовке стала популярной фраза Ахмет-Заки Валиди, что «Мы не Красные и не Белые, мы –башкиры!». А вот это уже большая проблема для региональной власти и самого Рустэма Хамитова. Москва строго спросит за поддержку Алексея Навального. Попытка решить проблему через силовиков приведет лишь к новому витку создания напряженности, которая породит еще большие проблемы. Поэтому ответственным лицам на Тукаева надо очень хорошо все продумать, просчитать или вообще сменить тональность общения с башкирской общественностью с командной на диалоговую. Только вряд ли там найдутся такие светлые головы, так что мы увидим лишь рост напряженности.Алексей Навальный – фигура неоднозначная. С одной стороны, даже не испытывая к нему ни малейших симпатий, есть понимание того, что материалы его расследований заслуживают пристального внимания. При этом в стране явно не хватает критического осознания ни к самим его расследованиям, ни к их фигурантам. Большинство людей в стране реагирует на них равнодушным согласием, что фигуранты действительно являются коррупционерами, но им лично все равно, и ничего не изменится. Еще большее равнодушие избиратель проявляет к созидательной повестке Алексея Навального, если она вообще есть.Коллега из «Коммерсант-Башкортостан» задала Навальному вопрос, что многие считают последние его расследование в отношении Дмитрия Медведева заказанным одной из башен Кремля. Политик ответил, что ему наплевать, кому из бульдогов под ковром выгодно его расследование, и в чью это ляжет копилку. Факта коррупции, мол, это не отменяет. Ему быть может действительно плевать, но многим и нет. И все же свои пять копеек в свою предвыборную копилку в Уфе политик получил.***Политик Алексей Навальный, планирующий выдвинуться в президенты России на выборах 2018 года, сегодня открыл предвыборный штаб в Уфе. Штаб займется подготовкой агитационной сети для сбора в регионе 7,5 тыс. подписей за выдвижение кандидата на выборы. Согласие примерно половины этого числа избирателей, по словам господина Навального, уже получено. Оставшуюся часть он намерен привлечь, предложив Башкирии региональную политическую повестку. Политик готов говорить о коррупции во всех сферах, неэффективном управлении «Башнефтью» и о том, что в «богатом нефтяном городе» не должно быть дефицита денег на вывоз снега с улиц.Уфимский штаб Алексея Навального стал пятым по счету в РФ после Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Самары и первым штабом в национальных республиках, сообщил он журналистам. Он отметил, что сразу по приезду на железнодорожный вокзал Уфы «местные власти продемонстрировали высокий уровень жизни», — в сопровождавших политика людей «летели продукты питания» (яйца.— „Ъ“). Второе, что бросилось в глаза Алексею Навальному в Уфе, — «сугробы в человеческий рост», из-за чего он сделал вывод о том, что состояние столицы республики «полностью не соответствует» положению «богатого нефтяного города». «Я хотел бы здесь видеть, что эта нефть принесла жителям. (Вместо этого. — „Ъ“) вижу сугроб выше человеческого роста, и мэр говорит, что нет денег, чтобы вывезти снег»,— отметил господин Навальный. На этом фоне, по его мнению, лозунг о борьбе с коррупцией, с которым он намерен участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, будет востребован в Башкирии. Второй составляющей предвыборной кампании может стать «делегирование власти из Москвы, которая захапала все деньги, в сторону мэров городов, в сторону губернаторов». «Мы единственные говорим о несправедливости распределения национальных богатств, что олигархи должны платить эксплуатационные налоги, что отъем «Башнефти» — это махинация; что плохая компания захватила ту компанию, которая лучше,— отметил Алексей Навальный.— Мы впрямую об этом говорим и не боимся никакого ни Сечина (глава «Роснефти». — „Ъ“), ни Медведева (премьер РФ. — „Ъ“), ни Путина (президент РФ. — „Ъ“), кто занимался этой сделкой». Решение о продаже контроля в «Башнефти» компании «Роснефть», или «аннексию», господин Навальный считает «преступным, глупейшим и неэффективным», так как «худшая компания поглотила лучшую».Для каждого региона оппозиционный политик обещает сформировать свою политическую повестку. Для Башкирии — «башкирскую», в рамках которой он готов говорить о «политической свободе» в том числе и националистов. «В Башкирии русские националисты, татарские националисты, башкирские — и все они задавлены, всех задушили. Нет ни демократов, ни коммунистов — никого. Одна «Единая Россия». Мы — за политическую свободу, и здесь, в Башкирии, это очень нужно»,— заявил Алексей Навальный.На вопрос, как он относится к тому, что расследование Фонда по борьбе с коррупцией, посвященное недвижимости российского премьера (опубликовано на этой неделе), было воспринято как заказ части кремлевских элит, политик ответил, что опровергать эту версию считает бессмысленным. «Люди, которые находятся в конспирологическом мышлении, они там думают: это за Сечина, а это — против Сечина. Вот Явлинский (основатель партии «Яблоко». — Ъ-Уфа) сказал, что я работаю вместе с Путиным против Медведева. Я изложил факты. Эти факты железные, они подтверждаются документами. Кто там в Кремле использует их против кого, да мне наплевать. Мне важно бороться с коррупцией»,— заявил Алексей Навальный. Он также добавил, что на выборах не намерен создавать альянсы с представителями либерального лагеря, например, с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского. «Я не представитель либерального лагеря. Либеральный лагерь меня осуждает и клеймит. Поэтому нам не нужен альянс либералов. Нам нужен альянс здравого смысла, борьба с коррупцией, с которой несогласны все. И альянса именно с этими людьми я ищу»,— отметил он.Уфимский штаб Алексея Навального возглавила бывшая сотрудница местного офиса консалтинговой компании «Делойт» Лилия Чанышева (возглавляла региональное отделение «Партии прогресса», работала наблюдателем на выборах в Госдуму-2016 от движения «Голос»). Рекомендуя госпожу Чанышеву, Алексей Навальный заявил, что «по своей квалификации она завтра может быть губернатором региона или мэром города». «Мы гордимся, что такие люди приходят работать с нами»,— заключил он.Алексей Навальный продемонстрировал на встрече некоторое знание локальных конфликтов в Башкирии. Он расценил как «сложный и деликатный» вопрос представителя незарегистрированной организации «Совет аксакалов башкир» Рамили Саитовой о том, как он относится к обязательному изучению башкирского языка в школах республики. Излагать свою позицию он не стал, пообщав сделать это, когда вернется в Уфу с удостоверением кандидата в президенты РФ. Он также не обещал гарантированной поддержки активистке движения «Антикроношпан», посетовавшей, что обращение движения к политику было «проигнорировано». «Даже немного забавно, что вы пришли в штаб кандидату, которого даже не регистрируют на выборах,- сказал Алексей Навальный.- Это показывает, что не осталось никаких механизмов. В нормальной системе жители города давно бы провели фракцию депутатов, которые запретили бы это строительство, а (на выборах.- Ъ-Уфа) победил бы только тот мэр, который выступил за загрязнение водозабора».Политолог Дмитрий Михайличенко полагает, что визит Алексея Навального в Уфу понятен, так как для участия в выборах он делает ставку в первую очередь на мегаполисы. «Электоральная ниша у Навального в республике пока небольшая, но она имеет потенциал к расширению, прежде всего в Уфе»,- отметил политолог.«Вряд ли с учетом взятого темпа Навальный способен дефедерализовать повестку и предложить эффективные темы для каждой аудитории, - полагает глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.- Он, скорее, тестирует разные темы, отслеживая реакцию, в какой-то степени пытается подпитаться энергетикой аудитории - тем более что поездки по стране всегда расширяют картину мира и содействуют дальнейшему креативу. Но целевая аудитория Навального все же не в Башкирии, а в Москве - он решает задачу демонстрации сверхвысокой интенсивности повестки и предъявления экспансии как таковой».«Одна из главных имиджевых проблем Навального заключается в том, что даже потенциальными сторонниками в глубинке он воспринимается как некая экзотическая "столичная штучка»,- отмечает политолог Аббас Галлямов.- В этом смысле поездки по регионам и попытка отработать местные повестки - это абсолютно правильная стратегия. Здесь нужно брать именно количеством. Чем больше таких поездок и информации о них, тем лучше. Это поможет скорректировать его имидж. Вторая цель - создать и намагнитить сеть сторонников. На СМИ он рассчитывать не может, поэтому ему принципиально важно иметь людей в регионах, которые будут организовывать доставку сигнала до избирателей».***Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, намеревающийся баллотироваться в 2018 году в президенты страны, открыл в столице Башкортостана региональный штаб своей будущей избирательной кампании.Перед этим, на уфимском железнодорожном вокзале политик и сопровождавшие его соратники, прибывшие в Уфу поездом, были встречены пикетами местной ячейки "Национально-освободительного движения" (НОД). Активисты сперва скандировали "Позор!" и размахивали табличками с надписью "Агент США", затем из их рядов в группу Навального полетели куриные яйца. По свидетельству самого политика, несколько штук попало в сотрудников полиции и посторонних людей, однако, никто из хулиганов не был задержан. (К слову сказать, активисты НОДа преследовали Навального весь день, явно зная график его передвижения по Уфе и устраивая в местах его пребывания несанкционированные пикеты с атрибутикой и мегафонами, тем не менее, присутствовавшая везде полиция никоим образом не отреагировала на эти нарушения).На встрече с уфимскими журналистами Алексей Навальный сообщил, что открывающийся в Уфе штаб станет пятым в российских регионах и первым в национальных республиках.– Мы считаем Башкирию важным регионом и уверены, что получим здесь большую поддержку, – сказал политик. – Мы – единственная политическая сила, которая в своей программе предлагает то, что нужно всем жителям республики без исключения. Только мы говорим о необходимости изменения всей системы взаимоотношений между федеральным центром и регионами. Только мы настаиваем на том, чтобы из Москвы, которая сейчас захапала всю власть и все деньги, полномочия и ресурсы были переданы в регионы и муниципалитеты.Навальный также заявил, что считает поглощение "Башнефти" компанией "Роснефть" махинацией.– Я не скажу, что "Башнефть" до ее продажи "Роснефти" была идеальной компанией, но она работала лучше, устойчивее, платила налогов на каждый добытый баррель нефти больше, чем "Роснефть", – пояснил политик. – А "Роснефть" – это просто катастрофа. Это гигантский долг компании, измеряемый в триллионах рублей. Продажа ей "Башнефти" – глупое решение и с экономической, и с политической точки зрения. "Башнефть" должна быть независимой, должна нормально работать, быть зарегистрированной и платить налоги здесь, в Башкирии. Было бы так – ваш мэр бы не жаловался на нехватку денег для вывоза снега. Вообще, эти ваши сугробы в человеческий рост – самое наглядное доказательство порочности всей сложившейся в последнее время системы управления.После пресс-конференции Алексей Навальный провел встречу с волонтерами, на которую пришло более 150 человек, и дал интервью корреспонденту "Idel.Реалии".– Сейчас в национальных республиках Поволжья, в частности, в Татарстане и Башкортостане поднимается вопрос о пролонгировании их двусторонних договоров с федеральным центром, которые были заключены в начале 1990-х годов. Каково ваше отношение к этому?– Знаете, у меня нет никакого романтического отношения к 1990-м годам и, в частности, вот эти двусторонние договоры я считаю ненужным атавизмом. Я скажу так - президент Навальный перераспределит полномочия и деньги между центром и регионами таким образом, что вам не нужны будут вам никакие договоры. Я вообще не понимаю, зачем нужно отнимать у Уфы деньги и забирать их в Москву, чтобы там все поступления перемешать и потом вернуть какую-то часть в Уфу.Пусть часть налогов остается сразу здесь. Вообще, здесь не нужно изобретать велосипед. Смотрите, во всем мире существуют реально работающие федерации, в которых регионы обладают достаточными политическими и экономическими полномочиями. Никто не разваливается, никто не убегает из таких федераций. И я не вижу, почему должна убегать Башкирия, если мы оставим ей больше полномочий и ресурсов. Кстати, я сразу скажу, что мы предлагаем передать значительную часть полномочий и ресурсов даже не на уровень регионов, а прямиком в муниципалитеты. Пусть власть сосредотачивается там.– Я так понимаю, что вы воскрешаете старую стратегию средневековых европейских королей, которые боролись с феодалами, опираясь на горожан?– Можно сказать и так. Это, кстати говоря, важное замечание. Мне часто говорят в последнее время – ты хочешь дать больше власти на местах, а это приведет к развалу России, потому что губернаторы опять станут царьками, князьками и ханами. Так вот, переток властных полномочий в города – главное лекарство против развала и раздробленности. В этом случае конкурировать между собой будут уже не регионы, а города. Не будет проблем, скажем, с президентом Татарстана, если конкурировать будут между собой Казань и Набережные Челны. Или здесь, в Башкирии – Уфа и Стерлитамак. Такая конструкция, я полагаю, предотвратит любые проблемы, которые могут возникнуть в сфере федеративных отношений.– Однако, у народов, населяющих Россию, есть и свои вековые чаяния и одно из них – желание иметь свою национальную государственность. Пусть она будет внутри какой-то большой федерации или конфедерации, но своя…– Право наций на самоопределение – естественное право. Оно никуда не денется, пока существуют нации и внутри них будут группы, которые стремятся вести свой народ к такому самоопределению. И понятно, что по этому поводу всегда будет дискуссия между сторонниками различных подходов.Нужно смотреть, каким содержанием эти требования самоопределения наполнены. Многие говорят, что им нужна реализация этого права потому, что им важна проблема сохранения национального языка. Другие – потому, что им важна проблема сохранения культуры. Третьим важна проблема собственно власти и они пытаются оседлать национальные движения, чтобы к этой власти прийти.Многие из этих проблем можно решить. Так, я считаю, что нужно вкладывать средства в защиту и развитие национальных языков, ибо это такое культурное достояние, которое один раз легко потерять, а потом будем все хвататься за голову. В западных странах несколько десятилетий назад эти проблемы тоже игнорировались и отдельные языки практически исчезли, а сейчас попытки их возродить сталкиваются с большими сложностями. Поэтому нужно инвестировать в национальное кино, национальную литературу, в национальное искусство, в национальное книгоиздание.Если взять требования чисто политические, то ничего страшного, если в городах и районах, где живет преимущественно башкиры, у власти будут люди коренной национальности. После нашей муниципальной и административной реформы мэр там будет обладать достаточными властными полномочиями, как и мэры всех других городов в стране.При всем при этом, я понимаю, что дискуссия по всем этим вопросам никуда не денется. Все равно останутся люди, которые скажут – дайте нам национальное государство башкир, и я не вижу в таких требованиях ничего ужасного. По крайней мере, не вижу никакой необходимости ставить их, как вот сейчас, на учет как экстремистов, тем более сажать. У них есть свои взгляды на нациестроительство – так, давайте вести с ними дискуссию. И я думаю, что если мы решим все другие вопросы, о которых я сказал выше, - вопросы языка, культуры, национального представительства во власти, – то накал страстей по этому поводу спадет.– Кстати, о нациестроительстве. На прошедшем прошлой осенью заседании Госсовета РФ было продекларировано намерение создать "российскую политическую гражданскую нацию". Вы верите, что ее можно создать?– По отношению к этим людям я верю лишь в то, что они, действительно, создадут какое-то министерство по созданию такой нации и освоят какие-то деньги. По существу же они, конечно, ничего не сделают. И до этого они не сделали даже элементарных шагов, направленных на построение настоящей политической нации. Например, до сих пор не принят закон, который писал, в том числе, и я – закон об автоматическом предоставлении гражданства РФ оказавшимся за рубежом русским и представителям других титульных национальностей России. Эти люди сейчас приезжают из Украины, Узбекистана, других бывших союзных республик и мыкаются по всяким разрешительным инстанциям, чтобы получить паспорт, вид на жительство, право на работу и прочее. Проходит уйма времени, пока они получат гражданство. Нам нужен закон с упрощенной процедурой. Такой закон есть в Израиле, в Грузии, во многих других странах. Но нынешняя российская власть принимать его не хочет.Власть сейчас говорит о создании российской политической гражданской нации, просто пытаясь завернуть свою извечную идеологию империализма внутрь новой упаковки. Будто бы интересы российской политической нации – в том, чтобы захватывать одни страны, контролировать другие, командовать третьими. Но я точно знаю, что у россиян нет таких интересов. Я знаю, что они не согласятся, чтобы вместо дорог в их городах и поселках ремонтировалась Пальмира.– Если взять проблему с состоянием федеративных отношений в стране в целом, считаете ли вы, что федерация в России должна быть переучреждена?– Безусловно, да. Ведь нынешняя ситуация – это наследие абсолютно лживого ленинского "федерализма", который принес присущие ему проблемы в 21 век. "Федерация" в нынешней России – это ложь и лицемерие; никакой федерации, здесь, конечно, нет. Есть регионы, во главе которых стоят губернаторы, опирающиеся на существенный экономический и политический ресурс, – они могут выторговать себе больше преференций. Такими губернаторами раньше были главы Татарстана и Башкирии, сейчас – главы Чечни и некоторых других регионов Северного Кавказа. Они и без всякого федеративного договора выбивают из Москвы столько денег, что дальше некуда. Поэтому я считаю, что федерация конечно, должна быть переучреждена.При этом нужно отбросить такие абсолютно ложные вещи, как утверждения о том, что субъекты федерации могут иметь какие-то разные права. Но главное, что при этом нужно перезапустить – это процесс формирования власти в регионах. Нужно вернуться к выборной системе. Гарантировать на 100 процентов, что губернаторы будут обязательно избираться, что мэры будут обязательно избираться. Необходимо гарантировать и независимость национальных парламентов. Если башкирские националисты хотят участвовать в политике, хотят, к примеру, создать свою фракцию в Курултае, им должны быть посредством честных избирательных процедур предоставлены такие возможности– Региональные политические партии в России сейчас запрещены…– Совершенно верно. А почему? Кому они мешают? Возьмем даже не национальную республику, а, например, Свердловскую область – там в областной думе раньше сидело шесть местных партий, чисто свердловских. И в Башкирии тоже ведь есть люди, интересы которых может представить только их маленькая, местная партия. А между тем, здесь и русские, и башкирские, и татарские националисты не имеют никакого политического представительства. Все политическое пространство пожрала "Единая Россия" со своими сателлитами.– На президентских выборах вам будет противостоять тот же единый противник от "партии власти". Считаете ли вы, что противостоять ему должен также единый кандидат от демократического лагеря или на нынешнем этапе целесообразно выдвинуть несколько кандидатов? Какова ваша коалиционная политика?– Я считаю, что к первому туру должен подойти один, единый демократический кандидат. На мой взгляд, это максимально эффективная стратегия, поскольку участие нескольких демократических кандидатов не приблизит нас ко второму туру, а лишь отымет голоса у главного, наиболее перспективного кандидата, каковым я вижу себя.Первоначальное выдвижение на выборах нескольких сильных демократических кандидатов имело бы смысл, если после этого провести среди них праймериз по выбору одного кандидата и последующей его поддержке. Но я реалист и понимаю – чтобы я ни предложил, мои конкуренты по демократическому лагерю все равно выдвинутся, на праймериз со мной не пойдут и демократический электорат опять будет расколот. Сколько лет уже мы с вами наблюдаем попытки объединения демократов? С 1993 года – и ни разу этого не случилось.Исходя из этого, я и строю свою коалиционную политику. Я обращаюсь с призывом к объединению сил не к партийным номенклатурам – я не собираюсь на это тратить на это время и усилия. Я обращаюсь с призывом поддержать меня напрямую к сторонникам нынешних демократических партий, к их избирателям.– Помимо вопросов внутренней политики демократический электорат в России сейчас расколот и по вопросам политики внешней. Ваша позиция по Крыму общеизвестна – вы считаете, что нужен новый "честный, законный референдум", нужна международная конференция для решения многих вопросов устройства Крыма. Все-таки, как конкретно вы себе это представляете?– Скажу честно, в настоящий момент я не вижу реальных путей решения проблемы Крыма. Да, пытаться решать эту проблему, пытаться хотя бы начинать это делать – нужно; надо создавать "дорожную карту" по подготовке такой конференции, чьей первой, отправной точкой должен быть новый референдум. Но, допустим, Россия на это согласится – так откажется проводить такой референдум Украина и эта идея сразу же во многом потеряет смысл. Что дальше? Я не знаю.Думаю, нужно признать, что проблема Крыма в обозримом будущем нерешаема. Это не единственный такой случай в мире. Разве решили что-то принципиально международные конференции по Ближнему Востоку, Кипру, Карабаху, Приднестровью? А они продолжаются уже десятки лет. Тут будет также – никто в мире не признает Крым российской территорией, а Россия, соответственно, не будет признавать ничьих других решений. И такое положение затянется на десятилетия.– Какова ваша оценка последних событий в Донбассе? Там ситуация, по-моему, в последнее время начала развиваться в направлении Крыма – после того, как Кремль признал документы, выдаваемые в так называемых "народных республиках". Некоторые эксперты считают это прологом к полному признанию этих "республик" со стороны России и даже к включению их в состав РФ…– Мне кажется, что это маловероятно, по крайней мере, сейчас. Впрочем, я ошибался и по Крыму, когда писал за два дня до аннексии, что Путин никогда не пойдет на это. Однако, тут вот какое соображение – экономические проблемы Донбасса и стоимость его содержания настолько огромны, что Россия в ее нынешнем состоянии вряд ли готова нести эти расходы. Нам придется платить пенсии, зарплаты и нести многие другие расходы. И, кроме того, в таком случае секторальные санкции с нас уже не снимут просто никогда.– В России очень мало говорят о репрессиях, которые развернула российская власть по отношению к крымским татарам. Общественность молчит, многие вообще об этом не знают – хотя есть все возможности знать. Что вы думаете об этом?– Нужно прекратить репрессии против крымских татар. То, что происходит в Крыму сейчас – это какое-то безумие, их сажают ни за что. Да, у них есть своя позиция, они, в основном, настроены проукраински или же выступают за независимость. В любом случае, они требуют для себя больше полномочий, больше автономии. Я не понимаю, почему сейчас им нельзя дать больше полномочий, хотя бы в рамках России. Но в любом случае тот иррациональный прессинг, которому они подвергаются, безумен. Это глупо, деструктивно и приведет только к еще большим проблемам. Крымских татар душил Советский Союз, но задушить так и не смог. И сейчас репрессии против них никаких проблем не решат.