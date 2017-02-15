Исторические картинки. Князья Кудашевы

Хорошая новость для любителей истории. Только что выложена в интернет для свободного доступа уникальная работа «История рода князей Кудашевых».Авторы – Ринат Шагалиевич Кудашев и Илдус Рашитович Габдуллин проделали титанический труд. На основе архивных документов, редких научных трудов и воспоминаний они сумели восстановить историю славного рода татарских мурз за последние пять столетий.Статистика и описание военных баталий, сельская жизнь и подробнейшие родословные – всё есть в этой удивительной книге.Она вышла сравнительно небольшим тиражом и чтобы все представители обширного рода Кудашевых, все любители истории татарского народа, Башкирии, Южного Урала могли узнать о славном пути многих поколений соотечественников, электронный вариант книги помещён на сайте «Роднов и его друзья» (доступ: главная / друзья / Габдуллин / публикации).Эта работа – прекрасный образец для создания семейных историй, которые уже выпускаются в Уфе и Башкирии. Это призыв хранить память своей фамилии, записывайте воспоминания, подписывайте фотографии, заносите историю семьи на бумажные или электронные носители.Авторы создали настоящий эпос – от древнейшей исторической прародины – славного града Темников, что в лесах красивейшего Мещерского края, до героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла.История едина, в этом мудрость книги, нельзя забывать и очернять ничего в прошлом, а любовь к родной земле не зависит от властителей, царей и первых секретарей.Эта работа – лишь небольшая часть мощного татарского краеведческого движения в Башкирии. Без всякой поддержки властей, опираясь на помощь спонсоров и энтузиазм исследователей, ежегодно выходят труды по истории татарских сёл и деревень, отдельных фамилий или известных уроженцев нашего края.Проводятся съезды татарских краеведов Башкирии. Довелось побывать на одном. Думал – придёт пара десятков бабушек и дедушек…В большом зале, предоставленном одним из крупных уфимских предпринимателей, не было свободного места. Стулья несли со всех соседних кабинетов, народ стоял вдоль стен…Татарское краеведческое движение – мощное социальное, культурное явление современной Башкирии, которое, правда, почти не замечают власти и СМИ. Стараются не замечать. А зря!Труды наших краеведов выгодно отличаются, к примеру, от политизированных сочинений казанских профессиональных историков.Только что вышел первый том «Истории татар Западного Приуралья». Скачал в интернете. Впечатления?Ах, водевиль, водевиль, водевиль!Кроме введения, работу предваряет предисловие директора Института истории им. Ш. Марджани, где высокое партийное начальство даёт установки.Основную часть тома составляют материалы профессиональных археологов, которые старательно дистанцируются от партийного окрика и просто излагают факты.Вот чтобы не уклонялись ни вправо, ни влево, уже на стр. 3 узнаём о «татарах Беловолжского улуса», которые на стр. 4 аж «укрепили город Уфу», на пересечении страниц 4 и 5 главный вывод: не верьте мифу, что татары заселили эти территории в XVI–XVII веках.Директор института, естественно хочет, чтобы верили в его мифы, что старательно подчёркивают подчинённые, дружно отрапортовавшие на стр. 13, как «близ разрушенной Уфы Казанского ханства» находился… космопорт. Нет! Центр телепортации? Да просто Сутолока вытекает из чёрной дыры в подпространстве и напрямую связывает нас, уфологов, с созвездиями Тау-Кита и Альфа-Центавра.На странице 241 узнаём, что казанские ханы «укрепляли свои позиции в этом регионе за счёт строительства крепостей» Уфа, видимо, Бирск (Бере) и…Вы, уважаемый Читатель, вообще сидите? Нет? Сядьте. Даже крепости Чекмагуш.Сотрудники Института истории имени Марджани идут на Учёный совет в замок Чекмагуш:Это подтверждает карта после страницы 228. Автор – А.В. Аксанов, что вдумчиво составлял предисловие согласно указаниям партии и правительства.После такого сразу интересуешься статистикой министерства сельского хозяйства Республики Татарстан. Как там с урожайностью конопли?Выводы какие?А что читать по своей истории полуторамиллионному татарскому населению Республики Башкортостан? Которое, между прочим, налоги платит.Есть отличные краеведческие работы, но это всегда локальная, микроистория. Не можем же требовать от вышеназванных двух авторов, чтобы они ещё создали историю полуторамиллионного татарского народа Башкирии (всё население Эстонии – 1,3 млн чел.).Нужна история татар Башкирии. Нужна история русских Башкирии, всех остальных тоже. Что делает наша республиканская власть? Что печатает наше республиканское издательство, существующее на деньги ВСЕХ налогоплательщиков?Что официально издано в Башкирии за последнее десятилетие по истории татар Башкортостана? Ничего! Нуль…Зайдём в книжный магазин в начале проспекта Октября, где выложена продукция официального книжного издательства. По истории татар – снова нуль, по истории русских – две дешёвеньких брошюрки и добротный краеведческий альбом по Уфе, выпущенный благотворительным фондом «Урал».В «Соборе русских Башкортостана» второй год «пробивают» проект подготовки истории русских края, руководство ходит с протянутой рукой… Авторы готовы бесплатно работать, оплатите только командировки и печать. Результат? Ау…Нет истории города Уфы. Да ни у одного города Башкирии нет своей нормальной истории.Если мы сами ничего не делаем, если мы сами не заполняем рынок своей научной продукцией, его заполнят другие. Жаловаться на политиканские опусы из Казани нечего. Они ответят (из замка Чекмагуш): а сами-то что сделали?И только героические подвижники-краеведы идут на амбразуру. Своими трудами заполняют прорехи и пустоту власть предержащих.