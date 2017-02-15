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Исторические картинки. Князья Кудашевы

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Хорошая новость для любителей истории. Только что выложена в интернет для свободного доступа уникальная работа «История рода князей Кудашевых».

Исторические картинки. Князья Кудашевы


Авторы – Ринат Шагалиевич Кудашев и Илдус Рашитович Габдуллин проделали титанический труд. На основе архивных документов, редких научных трудов и воспоминаний они сумели восстановить историю славного рода татарских мурз за последние пять столетий.

Статистика и описание военных баталий, сельская жизнь и подробнейшие родословные – всё есть в этой удивительной книге.

Она вышла сравнительно небольшим тиражом и чтобы все представители обширного рода Кудашевых, все любители истории татарского народа, Башкирии, Южного Урала могли узнать о славном пути многих поколений соотечественников, электронный вариант книги помещён на сайте «Роднов и его друзья» (доступ: главная / друзья / Габдуллин / публикации).

Эта работа – прекрасный образец для создания семейных историй, которые уже выпускаются в Уфе и Башкирии. Это призыв хранить память своей фамилии, записывайте воспоминания, подписывайте фотографии, заносите историю семьи на бумажные или электронные носители.

Авторы создали настоящий эпос – от древнейшей исторической прародины – славного града Темников, что в лесах красивейшего Мещерского края, до героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

История едина, в этом мудрость книги, нельзя забывать и очернять ничего в прошлом, а любовь к родной земле не зависит от властителей, царей и первых секретарей.

Эта работа – лишь небольшая часть мощного татарского краеведческого движения в Башкирии. Без всякой поддержки властей, опираясь на помощь спонсоров и энтузиазм исследователей, ежегодно выходят труды по истории татарских сёл и деревень, отдельных фамилий или известных уроженцев нашего края.

Проводятся съезды татарских краеведов Башкирии. Довелось побывать на одном. Думал – придёт пара десятков бабушек и дедушек…

В большом зале, предоставленном одним из крупных уфимских предпринимателей, не было свободного места. Стулья несли со всех соседних кабинетов, народ стоял вдоль стен…

Татарское краеведческое движение – мощное социальное, культурное явление современной Башкирии, которое, правда, почти не замечают власти и СМИ. Стараются не замечать. А зря!

Труды наших краеведов выгодно отличаются, к примеру, от политизированных сочинений казанских профессиональных историков.

Только что вышел первый том «Истории татар Западного Приуралья». Скачал в интернете. Впечатления?

Ах, водевиль, водевиль, водевиль!

Кроме введения, работу предваряет предисловие директора Института истории им. Ш. Марджани, где высокое партийное начальство даёт установки.

Основную часть тома составляют материалы профессиональных археологов, которые старательно дистанцируются от партийного окрика и просто излагают факты.

Вот чтобы не уклонялись ни вправо, ни влево, уже на стр. 3 узнаём о «татарах Беловолжского улуса», которые на стр. 4 аж «укрепили город Уфу», на пересечении страниц 4 и 5 главный вывод: не верьте мифу, что татары заселили эти территории в XVI–XVII веках.

Директор института, естественно хочет, чтобы верили в его мифы, что старательно подчёркивают подчинённые, дружно отрапортовавшие на стр. 13, как «близ разрушенной Уфы Казанского ханства» находился… космопорт. Нет! Центр телепортации? Да просто Сутолока вытекает из чёрной дыры в подпространстве и напрямую связывает нас, уфологов, с созвездиями Тау-Кита и Альфа-Центавра.

На странице 241 узнаём, что казанские ханы «укрепляли свои позиции в этом регионе за счёт строительства крепостей» Уфа, видимо, Бирск (Бере) и…

Вы, уважаемый Читатель, вообще сидите? Нет? Сядьте. Даже крепости Чекмагуш.

Сотрудники Института истории имени Марджани идут на Учёный совет в замок Чекмагуш:

Исторические картинки. Князья Кудашевы


Это подтверждает карта после страницы 228. Автор – А.В. Аксанов, что вдумчиво составлял предисловие согласно указаниям партии и правительства.

После такого сразу интересуешься статистикой министерства сельского хозяйства Республики Татарстан. Как там с урожайностью конопли?

Выводы какие?

А что читать по своей истории полуторамиллионному татарскому населению Республики Башкортостан? Которое, между прочим, налоги платит.

Есть отличные краеведческие работы, но это всегда локальная, микроистория. Не можем же требовать от вышеназванных двух авторов, чтобы они ещё создали историю полуторамиллионного татарского народа Башкирии (всё население Эстонии – 1,3 млн чел.).

Нужна история татар Башкирии. Нужна история русских Башкирии, всех остальных тоже. Что делает наша республиканская власть? Что печатает наше республиканское издательство, существующее на деньги ВСЕХ налогоплательщиков?

Что официально издано в Башкирии за последнее десятилетие по истории татар Башкортостана? Ничего! Нуль…

Зайдём в книжный магазин в начале проспекта Октября, где выложена продукция официального книжного издательства. По истории татар – снова нуль, по истории русских – две дешёвеньких брошюрки и добротный краеведческий альбом по Уфе, выпущенный благотворительным фондом «Урал».

В «Соборе русских Башкортостана» второй год «пробивают» проект подготовки истории русских края, руководство ходит с протянутой рукой… Авторы готовы бесплатно работать, оплатите только командировки и печать. Результат? Ау…

Нет истории города Уфы. Да ни у одного города Башкирии нет своей нормальной истории.

Если мы сами ничего не делаем, если мы сами не заполняем рынок своей научной продукцией, его заполнят другие. Жаловаться на политиканские опусы из Казани нечего. Они ответят (из замка Чекмагуш): а сами-то что сделали?

И только героические подвижники-краеведы идут на амбразуру. Своими трудами заполняют прорехи и пустоту власть предержащих.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 12.03.2017, 09:16 | Автор: Егерь | На сайте
    Публикации: 3069 | Комментарии: 5982 | Рейтинг: +2639,1
Аркадий Бабченко
14 ч ·

Вообще, конечно, большое видится на расстоянии. Большой ***ец - тоже. Живя в нем, глаз замыливается. А вот стоит отойти подальше... Обыск у литературного критика, обыск в музее Рериха, Дадина снова задержали, Чудновец подвергли незаконному лишению свободы редакторы Первого канала (блять, что у вас там вообще происходит?), психически нездоровая девушка мироточит в нижней палате Парламента, что-то опять гробанулось в Сирии, кому-то опять оторвало ноги в Пальмире, ну и так, по мелочи - оккупация Донбасса, репрессии в аннексированном Крыму, убийства, война, сталинские сроки, сползание в средневековье.
И тут...
Феминистки банер на башне Кремля прифотошопили!
И понеслась. Фотошоп! Как можно! Недопустимо! Выходят целые расследования. Бурлят целые водопады. Рушатся миры. На акции! В Кремле! Феминистки! ФОТОШОП!!!
Блин, что, серьезно?
Друзья мои. У вас страна к херам летит.
Какой к черту фотошоп?



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  • 2 | 12.03.2017, 10:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 28 | Комментарии: 25328 | Рейтинг: -567,4
Йгер проснумшись с новыми силами обновил рекорды, я тебя поздравляю



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  • 3 | 12.03.2017, 10:08 | Автор: Егерь | На сайте
    Публикации: 3069 | Комментарии: 5982 | Рейтинг: +2639,1
страна к херам летит.
======================
Уважаемая Зулия!

Вы не согласны?



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  • 4 | 12.03.2017, 10:12 | Автор: Зулия
    Публикации: 28 | Комментарии: 25328 | Рейтинг: -567,4
3 | 12.03.2017, 10:08 | Автор: Егерь | На сайте
Публикации: 3066 | Комментарии: 5968 | Рейтинг: +2636,2
страна к херам летит.
======================
Уважаемая Зулия!

Вы не согласны?
--------------------------
Оочень хотелось бы конкретики



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  • 5 | 12.03.2017, 10:20 | Автор: Зулия
    Публикации: 28 | Комментарии: 25328 | Рейтинг: -567,4
по истории русских – две дешёвеньких брошюрки
-----------------------------
Историей русских забиты все книжные прилавки, а историческими опусами культурного министра Мединского - даже продуктовые магазины.

книжки Сергея Орлова дешевенькие, да, Но рекламируются и популяризируются седьмой год, слава богу.

"книжный магазин в начале проспекта Октября, где выложена продукция официального книжного издательства." - видимо афтор имеет ввиду магазин Китап. Единственный магазин в Уфе, где можно купить башкирские книги.

А теперь пусть афтор зайдет в книжный магазин рядышком Читай-город - нету местной продукции вообще. Кроме разве что Чванова, но московское издание.



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  • 6 | 12.03.2017, 10:22 | Автор: Зулия
    Публикации: 28 | Комментарии: 25328 | Рейтинг: -567,4
Татарское краеведческое движение – мощное социальное, культурное явление современной Башкирии, которое, правда, почти не замечают власти и СМИ. Стараются не замечать. А зря!
--------------------------
а заметили бы - лучше разогнали бы к чертям



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  • 7 | 12.03.2017, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В России всё время борются с коррупцией, хотя коррупции в России практически нет.

Например, когда Медведев или Шойгу приобретают собственность — Шойгу на зарплату за 200 лет беспорочной службы, а Медведев за 5000 лет — это ведь делается с разрешения и одобрения президента. Какая же это может быть коррупция?

Коррупция — очень конкретная вещь. Что такое коррупция? Чиновник нарушает свой профессиональный долг за деньги, тайно полученные от частных лиц, в обмен на предоставление им каких-либо преференций.

То, что делает, например, Медведев под это определение не попадает никаким боком.

Во-первых, Дмитрий Медведев в принципе не может нарушить свой профессиональный долг. У него его нет. Если и есть какие-то обязанности, то они в беспрекословном выполнении приказов Владимира Путина, и нет оснований считать, что Медведев хоть раз что-то нарушил. Впрочем, и выполнять ему ничего не приходится, его роль целиком картонно-декоративная — на уровне Валентины Матвиенко.

Во-вторых, деньги Медведев получает не тайно, а на глазах всех органов закона. Да и те, кто платят, вряд ли ждут от него преференций. Скорее система похожа на старый добрый американский рэкет: "вы нам платите, зато ваш магазин ночью не сгорит". Но неповторимое своеобразие русского рэкета в том, что он делается под почтительные улыбки прокуратуры. Это не имеет названия, но называть "это" мирным словом "коррупция" — то же самое, как называть разделку бабушки-старушки на 20 частей топором — "неосторожное обращение с острым предметом".
----------------------
Главное зло нынешней власти

Патриот



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  • 8 | 12.03.2017, 10:26 | Автор: Зулия
    Публикации: 28 | Комментарии: 25328 | Рейтинг: -567,4
А что читать по своей истории полуторамиллионному татарскому населению Республики Башкортостан? Которое, между прочим, налоги платит.
------------------------
миллионному башкирскому населению, которое и налоги платят, и недра с подземными богатствами отдали кремлю за задаром

Дохтур Роднов, зайдите в любой книжный магазин сети Планета и сосчитайте количество книг на башкирском языке. Примерно поровну с количество на татарском языке. И сравните с масштабом русскоязычной продукции.



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  • 9 | 12.03.2017, 10:27 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 4356 | Рейтинг: +1297,3
Конкретики? Пож-ста.
Зайдите в любую библиотеку школьную или сельскую,или в городскую. Забиты все шкафы и стеллажи Историей "Государства" Башкирского.
Их никто не купит в магазинах, а в бибилиотеку они попадают. по распоряжению.



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  • 10 | 12.03.2017, 10:27 | Автор: Егерь | На сайте
    Публикации: 3069 | Комментарии: 5982 | Рейтинг: +2639,1
Бабченко Аркадий:

Если же говорить о ближайших 5-10 годах, то все будет примерно так, как сейчас – стареющий Путин на троне, окукливание страны, её нарастающая изоляция, обнищание население, постепенное сползание в сторону третьего мира и вечная война с кем-нибудь.

http://echo.msk.ru/programs/bezkupur/1941852-echo/



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  • 11 | 12.03.2017, 10:29 | Автор: Егерь | На сайте
    Публикации: 3069 | Комментарии: 5982 | Рейтинг: +2639,1
А.Бабченко:

Процент людей, съевших свой собственный мозг, значительно вырастет



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  • 12 | 12.03.2017, 10:30 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 4356 | Рейтинг: +1297,3
Магазин что? Он же частный.На черта он будет башлитературу брать на реализацию. спроса нет. Это я,на тот случай,если Зулия снова начнет жаловаться на судьбу башкирской литературы,мол ее нет на прилавках магазинов



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  • 13 | 12.03.2017, 10:33 | Автор: Егерь | На сайте
    Публикации: 3069 | Комментарии: 5982 | Рейтинг: +2639,1
Вопрос 8
Максим, студент:
Здравствуйте Аркадий. Вы говорите, что никакой мирной передачи власти в России не будет, а будет только кровавый, бессмысленный, беспощадный русский бунт. Главный вопрос: а существуют, хотя бы теоретически, условия, при которых бунт всё-таки не перерастёт в кровавый? Будет ли после него в России люстрация, настоящая демократия, и что случится с журналистами-пропагандистами после неё?

Ответ
Конечно, существуют.
Но проблема в том, что даже если это произойдет и страна сделает очередной разворот от авторитаризма к демократии и свободе — кардинального изменения сознания все равно не случится. Такой разворот уже был, в 1991 году, и всего через девять лет после того, как Дзержинского возили мордой по асфальту, страна выбрала «вертикаль власти» и полковника КГБ, а через двадцать — российские танки штурмуют украинские города. Во что поверить вообще было невозможно еще совсем недавно.

Если свобода легко приходит — от неё так же легко и отказываются.
Чтобы свобода стала ценностью — она должна быть завоевана. Поэтому, к сожалению, я теперь совершенно не верю, что даже если Россия от состояния психиатрической палаты вернется к состоянию относительно свободного демократического общества — она потом еще лет через двадцать не совершит опять этот поворот и опять не сойдет с ума. Нужен кардинальный слом мышления. Для того, чтобы это произошло в Германии, понадобилось двадцать лет денацификации с применением внешних врачей. Здесь этого пока не просматривается. Поэтому, я думаю, что никакой люстрации не будет, показательных судов не будет и все те, кто в той или иной мере причастен к развязыванию и ведению этой агрессивной войны, преотлично доживут в своих дворцах в глубокой старости и умрут миллиардерами.

Аркадий Бабченко

http://echo.msk.ru/programs/bezkupur/1941852-echo/



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  • 14 | 12.03.2017, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не можем же требовать от вышеназванных двух авторов, чтобы они ещё создали историю полуторамиллионного татарского народа Башкирии .

Миша, не знаю где ты учился и стал дохтором, наверное, в бгу, но как историк ты полный нуль, это я тебе как историк говорю. В моем СПбГУ ты бы и кандидатскую не защитил. О чем ты написал-достойно пэтэушника. Захотел усомниться, что земли до Урала входили в казанское ханство так и пишу, а чё мне дохтору можно. Запомни, Мишаня, нет татарского народа Башкирии, есть просто татарский народ, а наше деление на казанских и уфимских, это условное. Мы, татары, живём здесь на земле наших предков, на этой же земле живешь и ты и будь добр не суй свой нос в наши дела.



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  • 15 | 12.03.2017, 10:38 | Автор: blunt | На сайте
    Публикации: 18 | Комментарии: 15541 | Рейтинг: +3133
В Уфе сегодня пройдет митинг против зависимости судебной системы

Активисты недовольны нарушениями, которые, по их мнению, допускают суды при рассмотрении жалоб против строительства деревообрабатывающего завода.
На митинг рассчитывают собрать до шестисот человек. Проводит его общественное движение «СтопКроношпан». Активисты выступают против завода рядом с Уфой, который серьёзно ухудшает экологическую обстановку в столице Башкирии. «Главная задача донести до участников митинга информацию о зависимости судей от исполнительной власти», — сказала одна из активисток Вера Попова. Она пояснила, что в январе Верховный суд Башкирии признал незаконной проектную документацию очистных сооружений деревообрабатывающего завода Кроношпан. Поскольку объекты расположены в зоне санитарной охраны водозабора. Руководитель управления Госэкспертизы Башкирии решение оспорил. На следующий день оно было приостановлено тем же Верховным судом. Правда, об этом противники завода узнали лишь через месяц. Они обращают внимание на другие нарушения, допущенные инстанциями. По мнению активистов, судьи злоупотребляют служебными полномочиями. Кроме того люди возмущены саботажем судебных решений представителями компании, построившей завод.
Гендиректор компании Кроношпан Ардашер Курбаншо назвал ситуацию вокруг предприятия шумихой. Он предположил, что это выгодно определённым людям, а также смене элит у власти, приводит его слова портал ProUfu.ru.
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Все честные уфимцы на митинг!



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  • 16 | 12.03.2017, 10:45 | Автор: blunt | На сайте
    Публикации: 18 | Комментарии: 15541 | Рейтинг: +3133
В Уфе общественники «СтопКроношпан» проведут митинг против судебной системы, об этом ProUfu.ru сообщила одна из активисток сообщества Вера Попова. По ее словам, мероприятие пройдет на площади перед ДК «Химик» 12 марта с 13.00 до 16.00.
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Если кто наберется храбрости и придет на митинг



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  • 17 | 12.03.2017, 10:47 | Автор: Зулия
    Публикации: 28 | Комментарии: 25328 | Рейтинг: -567,4
"славного града Темников"
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точно славный город Темников, татарский.

Еникей Тенниевич Кугушев, Участвовал в штурме Казани.



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  • 18 | 12.03.2017, 10:48 | Автор: blunt | На сайте
    Публикации: 18 | Комментарии: 15541 | Рейтинг: +3133
6 | 12.03.2017, 10:22 | Автор: Зулия
Публикации: 28 | Комментарии: 25297 | Рейтинг: -565,9
Татарское краеведческое движение – мощное социальное, культурное явление современной Башкирии, которое, правда, почти не замечают власти и СМИ. Стараются не замечать. А зря!
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а заметили бы - лучше разогнали бы к чертям
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Да ты, как выясняется, сторонница репрессий



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  • 19 | 12.03.2017, 10:50 | Автор: blunt | На сайте
    Публикации: 18 | Комментарии: 15541 | Рейтинг: +3133
17 | 12.03.2017, 10:47 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 28 | Комментарии: 25298 | Рейтинг: -565,9
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Как там у вас, в Астр.ахани, еще не выселяют инородцев?



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  • 20 | 12.03.2017, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"История едина..., нельзя забывать и очернять ничего в прошлом".

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Вот и не очерняйте. Это касается любителей крушить советский период.



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