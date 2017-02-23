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Исторические картинки. Романовка

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Большой район города Уфы – Дёмский – обычно связывают с индустриальной историей, однако древняя земля дёмская хранит разные тайны.

Исторические картинки. Романовка


К Дёме подъезжаем с севера. За Миловским Парком лежит деревня Мармылёво. Это древнее селение, двести лет назад оно звалось Пасмурово. Смотрим карту на сайте Это место.ру.

Земли к северу от речушки Малаевки принадлежали вдове майорше Дарье Васильевне Пасмуровой, одна из самых известных дворянских фамилий в крае, особенно большие поместья были у Пасмуровых в Мензелинском уезде (совр. восточная Татария).

В начале XIX столетия деревня оказалась в руках коллежской советницы Дарьи Ивановны Мармылёвой, так за сельцом и осталось сие название. Когда в 1824 году нашу благословенную Уфу посетил Его Императорское Величество Государь Император Александр Павлович, победитель Наполеона, был организовал пышный бал.

Приглашали только самых знатных и симпатичных дам. Среди светских львиц уфимских блистала Дарья Ивановна Мармылёва, но без мужа.

Род Мармылёвых древний, жили они в разных губерниях Отечества (в интернете много сведений), наша Д.И. Мармылёва имела также поместье в Каширском уезде Тульской губернии. А в феврале 1847 года она продаёт Мармылёвку миллионщику Ивану Фёдоровичу Базилевскому. Документы оформляли в Московской палате гражданского суда, видимо, барыня жила в столице.

При заключении сделки сельцо всё ещё именовалось Каменка, Пасмурово тож. Новый владелец – крупный предприниматель – здесь не жил, барской усадьбы в Мармылёво не имелось, делами заправлял из Миловки отставной майор Иван Николаевич Андрюков.

На 1861 год в Мармылёвке (Каменка, Пасмурово) стояло 12 дворов, проживало 127 человек. В 1867 году крестьяне вышли на волю.

Сейчас напротив, через дорогу лежит Романовка, деревня и микрорайон. Двести лет назад сельцо Аннинское, Романовское тож, находилось в устье речки Малаевки на берегу Белой. Был перевоз, основное русло Белой проходило до 1854 года здесь, из Нижегородки шла сюда дорога.

Название деревни происходит от имени помещицы статской советницы Анны Ивановны Романовской, владевшей этими землями на рубеже XVIII–XIX веков. Рядом тогда находилась деревня Нечаевка коллежской советницы Аграфены Ивановны Ушаковой. Но Романовская оспорила владения и селение было уничтожено. В пореформенный период значилась земля «бывшей деревни Нечаевой». Исчезнувшую Нечаевку Читатель может найти на карте.

Так что Романовка была шумным местом. Река Дёма впадала в Белую немного выше Романовки, пока в 1880-е годы во время строительства железнодорожного моста не было прокопано новое русло, по которому Дёма катит свои воды до сих пор.

В окрестностях сохранились остатки лиственничных свай моста или какого-то иного сооружения. Фото 2015 года известного уфимского биолога Татьяны Ивановны Яковлевой:

Исторические картинки. Романовка


Вообще местность старинного устья Дёмы полна загадок, сохранились остатки старых дорог, старицы сразу двух рек Белой и Дёмы придают удивительное очарование. Недаром настоящие любители рыбалки и природы так любят эту местность. Под боком у миллионного города скрывается оазис тишины и очарования.

Сейчас в Романовке строятся коттеджи, а когда-то здесь гуляли масоны…

В конце XVIII столетия получил назначение в Уфу надворный советник Василий Васильевич Романовский (1757–1827), возглавлял здесь судебные структуры, в 1798 году переехал в Гатчину, затем Петербург, в старости поселился в Казани, где и скончался, погребён на Арском кладбище. Там же упокоилась и хозяйка Романовки Анна Ивановна (умерла 22 июля 1824 года). В.В. Романовский был известным масоном-мартинистом.

Семейство Романовских дружило с Аксаковыми. Наш великий земляк, Сергей Тимофеевич Аксаков даже оставил воспоминания о встречах с Романовскими в Петербурге.

«Старик Рубановский [под такой фамилией упоминал его Аксаков], фанатик бескорыстия, сам почти нищий, — был честности неподкупной, убеждений непреоборимых, и у него нельзя было спекулировать во имя недостаточности состояния. Рубановский, человек религиозный до мистицизма, злой мартинист, как его звали в обществе, во всю свою жизнь с суровой строгостью и с тягостною для всех точностью свято исполнял долг суда и правды на поприще своей разнообразной и долговременной служебной деятельности».

Не удивительно поэтому, что землю в Уфимском крае приобретала его супруга Анна Ивановна, она была собственницей поместья.

Все жители Романовки, старожилы и новосёлы обязаны найти и прочитать книгу наших славных краеведов супругов Г.Ф. и З.И. Гудковых про Аксаковых (Уфа, 1991). Целая глава там посвящена Романовским и Романовке.

В Романовке судья и масон В.В. Романовский отдыхал, читал мистические сочинения брату коллежскому советнику Степану Васильевичу Романовскому, председателю первого департамента Верхнего земского суда.

Исторические картинки. Романовка


Мистическая Романовка в первой половине XIX столетия перешла в руки дворянской семьи Епанечниковых / Епанешниковых. В 1845 году они купили землю у майора Фомичёва.

Поместьем владели штабс-капитан Филипп Епанечников, затем капитан Иван Филиппович Епанечников (умер в 1850-е годы), затем его вдова – Елена Михайловна и дети коллежский советник Василий, поручик Константин и коллежский секретарь Григорий Ивановичи Епанечниковы.

В 1850-е годы коллежский советник Василий Иванович Епанечников служил инспектором Оренбургской гимназии (находилась в Уфе), супруга – Елизавета Александровна. 31 июля 1854 года у них родилась дочь Надежда, среди восприемников была дочь умершего штабс-капитана Филиппа Епанечникова девица Елизавета. В 1858 году В.И. Епанечников с должности инспектора Оренбургской гимназии был перемещён на аналогичную должность в Саратовскую гимназию.

У Григория и Константина имелась также земля в Челябинском и Троицком уездах, они собирались в Зауралье переселить крестьян из Романовки, даже сделали запасы продовольствия, выстроили дома, но грянула отмена крепостного права. Один из Епанечников даже открыл золотой прииск на землях Оренбургского казачьего войска.

А в Романовке у Епанечниковых стоял настоящий дворец! К 1861 году обширную усадьбу обслуживали 54 дворовых (32 мужчин и 22 женщины). Просто огромный штат прислуги.

Имение в Романовке унаследовал коллежский советник Василий Иванович Епанечников, он в 1863 году оформил выкуп крестьян на волю за 3960 рублей. Барин здесь постоянно проживал, лично подписывал документы. Последние 12 мужских душ дворовых отпустили на волю без земли.

Судя по старинным картам, усадебные строения находились там, где совр. улица Кустарёво изгибается возле старицы Белой, по обе стороны впадавшей в неё речушки Малаевки.

Сохранился план сельца Анненское, Романовское тож, составленный после 1861 года при выделе земли крестьянам. На нём хорошо видна структура небольшого поселения. Крестьянские дворы вытянулись в одну линию и сзади за ними лежат обширные огороды. А возле берега маленькой речушки Малаевки (виден мостик) находятся две группы отдельных строений: два справа и три слева, при них тоже имеются огороды (насаждения?). Возможно, это две части усадебного комплекса.

В середине 1860-х годов В.И. Епанечников скончался. Многочисленные наследники (был женат дважды) долго делили землю и лишь 7 марта 1872 года «по общему согласию» договорились. Документы о разделе Романовки позволяют в деталях «рассмотреть» деревню.

Полюбовно поделили землю при Романовке (665 десятин / гектаров) и участок бывшей деревни Нечаевой (151 десятина) и строения. Вдова, вторая жена Елизавета Александровна Епанешникова, выступавшая попечительницей своих несовершеннолетних дочерей Елены и Надежды, получала законную вдовью долю – 1/7, дочери – 1/14 часть земли каждая.

Две также несовершеннолетние девицы (от первого брака) Вера и Любовь Васильевны Епанечниковы, опекуном их являлся статский советник Матвей Васильевич Левицкий, получали тоже 1/14 часть каждая. Эту же долю имела и старшая дочь от первого брака, бывшая в замужестве жена коллежского регистратора Наталья Васильевна Курочкина. Последней достался участок в сельце Анненском, «начав от усадебной земли по направлению старого течения реки Белой».

Видимо, вместе с «мачихой» Е.А. Епанечниковой проживали все дочери. Ей досталось 350 десятин, включая землю исчезнувшей Нечаевки. Остальные угодья (408 десятин) поровну поделили два брата коллежский секретарь Василий и губернский секретарь Николай Васильевичи Епанечниковы.

В 1873 году коллежский секретарь Василий Васильевич Епанечников – судебный следователь 1-го участка Стерлитамакского уезда (жил в Стерлитамаке), а губернский секретарь Николай Васильевич Епанечников – заседатель суда в Белебеевском уезде.

Отдельно, но в той же пропорции разделили очень большой (около 12 десятин) участок усадебной земли возле Белой и маленькой речки Малаевки. Николай сразу уступил свою долю мачехе. И, сказано в раздельном акте, «помянутую усадьбу делить на две части». Первая часть у речки Малаевки отходила вдове со всеми четырьмя дочерьми, противоположная часть доставалась Василию и сестре Курочкиной также в общем владении. И на плане видны две группы строений, разделённых маленьким протоком – Малаевкой.

Специально в раздельном акте добавили, что «продажа или уступка усадьбы может быть только между наследниками, а не как в посторонние руки». Для Епанечниковых Романовка была, наверняка, любимым дворянским гнездом, которое не стали разрушать. «Находящиеся на усадьбе строения, а именно дом, каретник и два амбара оставить первый в общем владении всех наследников», остальные отходили к мачехе. «Жилой дом с надворными строениями» оценили в изрядную сумму 268 рублей серебром.

Скорее всего, наследники имели свои комнаты в общем доме, куда приезжали старшие дети время от времени. Епанечниковы договорились, если дом будет продан, деньги делятся между всеми. Но постоянно в Романовке проживала в 1870-е годы только мачеха с дочерьми, она вела хозяйство (был скот), для избежания чересполосности обменялась участками с Курочкиной.

Фактически городской пригород – Романовка всегда представляла интерес. В мае 1877 года отставной коллежский регистратор Владимир Николаевич Курочкин (муж Н.В. Курочкиной) от имени наследников обратился в местную палату государственных имуществ с претензией отдать им весь левый берег реки (уже старицы) Белой «с половинным её течением» возле Романовки. По купчей крепости 24 августа 1845 года капитан Епанешников приобрёл у майора Фомичёва не только землю сельца Анненского, но и «берег р. Белой с перевозом на нём и посудой».

Исторические картинки. Романовка


Тем временем, Н.В. Курочкина продала из своей доли жене контр-адмирала Софье Петровне Свешниковой 10 десятин, «прилегающих к старице р. Белой», и та просит часть реки отдать ей. Чиновники признавали, что река Белая «от изголови Михайловского песка и от Дёмского устья до Вавилова перевоза» по левой стороне у сельца Романовки «на протяжении 1 версты 350 сажен составляет не казённую, а частную собственность».

Епанешниковы в 1870-е годы ещё сохраняли свои поместья при сельце Анненском, затем началась распродажа земли, на 1881 год только Елизавета Александровна Епанечникова сохранила 298 десятин, рядом появляются новые собственники. Землю при Романовке покупали крестьяне, появились участки С.П. Свешниковой, дворянки Анны Петровны Берг, коллежского ассесора Генриха Михайловича Штехера. Большой участок купил Григорий Петрович Григорьев.

В 1880-е годы последние владения Епанешниковых распродаются, выгодная недвижимость возле города скупается и перепродаётся вплоть до революции. Спрос на коттеджи в Романовке существовал и сто лет тому назад.

Но большая барская усадьба сохраняется, хотя вместо старых возводятся новые строения. В 1904 году дворянин Владимир Викторович Фок продавал своё имение при деревне Романовке богучарскому мещанину Николаю Адриановичу Щепетильникову.

По документам при Романовке числилась «усадебная земля 7 дес. 2335 саж. с находящимися на ней деревянным домом и каретником», а также оранжереей, воротами и забором, различными хозяйственными строениями (конюшня, каретник и амбар под одной крышей, другие каретник и конюшня под одной крышей, телятник, кладовая, изба с сенями, навес).

Строения были выстроены уже новыми собственниками, но, видимо, на территории старой дворянской усадьбы Романовских и Епанешниковых. Центром являлся деревянный (сосновый) дом с сенями и кухней, крытый железом, размерами 10 х 8 х 4,3 метра (длина, ширина, высота), построенный около 12 лет назад, то есть в начале 1890-х годов.

Сейчас в Романовке возле реки есть комплекс складов, не на месте ли бывшего усадебного комплекса они стоят?

А мы после небольшого перерыва продолжим наше путешествие возле Дёмского района. Поедем из Романовки в… Кустарёво.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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  • 1 | 19.03.2017, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Есть в Москве особая категория людей... Эта категория посещает музеи исключительно потому, что они расположены в прекрасных зданиях. Эти люди бродят по ослепительным залам, завистливо рассматривают расписные потолки, трогают руками то, что трогать воспрещено, и беспрерывно бормочут:

- Эх! Люди жили!"

"12 стульев", И.И., Е.П.

-----------------------

При всём уважении к трудам Роднова - его восторженные интонации по поводу барского образа жизни дворян, помещиков и прочих масонов 19-го века чем-то неуловимо напоминают вышеописанную категорию людей.



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  • 2 | 19.03.2017, 10:11 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 4409 | Рейтинг: +1306,7
Не боись,никто барские усадьбы обсуждать не будет.
Сейчас проснутся ватники патриоты и будут орать Крымнаш.
И опять двадцать пять



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  • 3 | 19.03.2017, 10:20 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8988 | Рейтинг: -1477,3
Бедные ущербные от рождения и по жизни не адекватные особи называющие Себя либералами. Забавно с Ними . Имея поверхностные знания полученные из методички что Им раздали пытаются показаться что хоть что то соображаю. Вот Их и купили -правящая партия что бы окончательно дискредитировать само понятие либерализм.



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  • 4 | 19.03.2017, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Я проснулся!! Я ватник патриот!! Так и хочется заорать - Крым - на-ааааш!!!
И опять двадцать пять!!!



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  • 5 | 19.03.2017, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 19.03.2017, 10:11 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 4401 | Рейтинг: +1304,4
...
Сейчас проснутся ватники патриоты и будут орать Крымнаш.

----------------------------

ketrin терзают смутные сомнения... У Шпака - Крым, у американцев - Аляску, у японцев - Курилы... Ты на что намекаешь, либеральная морда?



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  • 6 | 19.03.2017, 10:35 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 273 | Комментарии: 35728 | Рейтинг: +6340,6
3 | 19.03.2017, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован

Я проснулся!! Я ватник патриот!! Так и хочется заорать - Крым - на-ааааш!!!
===
Тада и плати за это удовольствие из своего кармана.

Тама только на мост бабла ещё немерено утеКёт.

Станешь голозадым, но зато вдосталь наорёшься.



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  • 7 | 19.03.2017, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 19.03.2017, 10:35 | Автор: Вдумчивый | На сайте
Публикации: 271 | Комментарии: 35674 | Рейтинг: +6336,3
3 | 19.03.2017, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован

Я проснулся!! Я ватник патриот!! Так и хочется заорать - Крым - на-ааааш!!!
===
Тада и плати за это удовольствие из своего кармана.

--------------------------

А и дуррак же ты, вашбродь. Крым через считанное время станет донором.



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  • 8 | 19.03.2017, 10:41 | Автор: Егерь
    Публикации: 3101 | Комментарии: 6051 | Рейтинг: +2652,1
Министр обороны Индии назвал российские самолеты хламом...

В Раджастхане разбился очередной Су-30МКИ, купленный в России

На северо-западе Индии в штате Раджастхан разбился истребитель ВВС Индии Су-30МКИ, который был ранее приобретен в России. Об этом сообщил телевизионный канал NDTV India.

Сообщается, что самолет совершал плановый полет и должен был совершить посадку на аэродроме авиабазы Уттарлай, однако упал на территорию местной деревни, разрушив один из жилых домов. Обеим пилотам удалось успешно катапультироваться.

В результате аварии истребителя травмы и ожоги различной тяжести получили трое местных жителей. В результате пожара, который возник на месте крушения истребителя, в деревне уничтожено шесть домов и два мотоцикла, кроме этого, пострадал скот местных жителей.

На месте происшествия начала работу специальная комиссия министерства обороны Индии, которая уже успела заключить, что авария истребителя Су-30МКИ произошла из технической поломки самолета.

Крушение военного самолета, произведенного в России, уже вызвала широкий резонанс в индийском обществе. В частности министр обороны страны Манохар Паррикар заявил, что приобретение основной части парка индийских боевых самолетов в России было стратегической ошибкой, поскольку российские машины зарекомендовали себя, как «хлам и балласт ВВС Индии».

Су-30МКИ является самым многочисленным из современных боевых самолетов в составе ВВС Индии. С 1996 года у России было приобретено в общей сложности 272 самолета, из которых в строю находятся 230. Ранее представители индийского военного ведомства неоднократно заявляли о том, что половина поставленных самолетов из России не могут летать из-за технических неполадок и частых поломок.

Стоит также отметить, что за последние два года аварию потерпели 6 машин российского производства, при этом причинами аварии назывались технические поломки и сбои в работе бортовой аппаратуры.

https://www.opentown.org/news/147758?user=32957



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  • 9 | 19.03.2017, 10:42 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 273 | Комментарии: 35728 | Рейтинг: +6340,6
Из исторических картинок Михаила Роднова рисуется картина всей тогдашней России, которая мало чем отличалась от других империалистических стран.

И судя по тенденции, мы бы щас жили так же, как буржуи в Англии или Америке.

Вместо такого жития, население России 100 лет копает себе яму под руководством комуняцких жуликов.



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  • 10 | 19.03.2017, 10:48 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 273 | Комментарии: 35728 | Рейтинг: +6340,6
5 | 19.03.2017, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован

Я проснулся!! Я ватник патриот!! Так и хочется заорать - Крым - на-ааааш!!!
===
Тада и плати за это удовольствие из своего кармана.

--------------------------

А и дуррак же ты, вашбродь. Крым через считанное время станет донором.
===

Дорогуша, тАвАрищ, начинай считать своё оставшееся время.

К тому времени, когда Крым станет донором, у тебя, из одежды на теле, останется только верёвочка от трусов.



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  • 11 | 19.03.2017, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Раджастхане разбился очередной Су-30МКИ, купленный в России
---------------------
Ну а что.. мелочь, а приятно. Егерь перекладывает яблочные агитки весело насвистывая и пребывая с утра в добром расположении духа.



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  • 12 | 19.03.2017, 10:54 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 273 | Комментарии: 35728 | Рейтинг: +6340,6
6 | 19.03.2017, 10:41 | Автор: Егерь | На сайте

Министр обороны Индии назвал российские самолеты хламом...
===
Так это ж обычная комуняцкая фирмА - из десяти, четыре не взлетят, пять, развалятся по дороге, а один всё за остальных сделает и вернётся на базу..



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  • 13 | 19.03.2017, 10:55 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8988 | Рейтинг: -1477,3
6 Я называю Вас отребьем ни на что не способным мартышкам кормящимся от партии ЕР не зря Они увеличили Вам содержание до миллиарда рублей. Вы успешно дискредитируете само понятие либерализм и демократия. Крым Наш и Аляска Наша. Стамбулу вернем Его прежнее название.



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  • 14 | 19.03.2017, 10:57 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 15708 | Рейтинг: +3151,8
Учился в одном классе с Епанешниковым. Может потомком тех самых. Хотя вряд ли. Коммуняки изводили дворянские роды и вообще, интеллигенцию под корень.
Выживали только закоренелые, генетические холуи , вроде михАлковых.



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  • 15 | 19.03.2017, 10:59 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 15708 | Рейтинг: +3151,8
10 | 19.03.2017, 10:54 | Автор: Вдумчивый | На сайте
Публикации: 271 | Комментарии: 35677 | Рейтинг: +6336,4
6 | 19.03.2017, 10:41 | Автор: Егерь | На сайте

Министр обороны Индии назвал российские самолеты хламом...
===
Так это ж обычная комуняцкая фирмА - из десяти, четыре не взлетят, пять, развалятся по дороге, а один всё за остальных сделает и вернётся на базу..
---------
Где благополучно разобьется.



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  • 16 | 19.03.2017, 10:59 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 8988 | Рейтинг: -1477,3
У Меня вопрос к особям называющим Себя либералами; Вы идиоты от рождения или у Вас травма головы? А денежки любите что Вам платят от партии ЕР. Вы филиал по дискредитации понятия либерализм и демократия? Вы хоть это понимаете или лишь бы платили?



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  • 17 | 19.03.2017, 11:01 | Автор: Вдумчивый
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9 | 19.03.2017, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован

В Раджастхане разбился очередной Су-30МКИ, купленный в России
---------------------
Ну а что.. мелочь, а приятно.
===
Действительно!!!

При том количестве самолётов, этим раджастханцам, такого приятного удовольствия ещё лет на пять хватит.

Заодно заново отстроят все окрестные деревни и заменят скот, при этом, слегка отрегулировав численность населения.



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  • 18 | 19.03.2017, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 19.03.2017, 10:42 | Автор: Вдумчивый | На сайте
Публикации: 271 | Комментарии: 35677 | Рейтинг: +6336,4

Из исторических картинок Михаила Роднова рисуется картина всей тогдашней России, которая мало чем отличалась от других империалистических стран.

===============

Художник Роднов - эт да!.. Оказывается, стоит лишь убрать народ с полотна - и полная идиллия. Куда Репину со своими "Бурлаками".



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  • 19 | 19.03.2017, 11:10 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 273 | Комментарии: 35728 | Рейтинг: +6340,6
14 | 19.03.2017, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован

Из исторических картинок Михаила Роднова рисуется картина всей тогдашней России, которая мало чем отличалась от других империалистических стран.

===============

Художник Роднов - эт да!.. Оказывается, стоит лишь убрать народ с полотна - и полная идиллия.
===
И этот весь полученный пейзаж назвать "Утро ГУЛАГА".



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  • 20 | 19.03.2017, 11:27 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 273 | Комментарии: 35728 | Рейтинг: +6340,6
Турция отказалась от российского зерна.

Новый "нож в спину" от Турции - результат "неоднозначных итогов" переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана на прошлой неделе,

http://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/turciya-otkaz
alas-ot-rossiyskogo-zerna-1001845103
===
Молодец, Реджепа!!!

Теперь, благодаря Реджепе, население России будет с хлебом и сытым.

Ибо от комуняцких реджЁпов, кроме снега зимой, ничего другого населению никогда не перепадёт.



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