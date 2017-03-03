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В Уфе митинг против Медве ...

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Уфа. Митинг против коррупции 26 марта, подробности

  • Опубликовано: Виктор | 28.03.2017
    Раздел: Общество | Просмотры: 2580 | Комментарии: 125
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В Уфе событие. Впервые за многие годы, люди собрались на большой разрешенный митинг против коррупции. Хотя власти выделили для проведения митинга окраину Уфы - Затон, и добираться было сложно, но люди пришли!

Уфа. Митинг против коррупции 26 марта, подробности


Если бы митинг разрешили в центре, народу было бы, в пять раз больше! Оказалось, именно борьба против воровства во власти способна объединить разные слои общества и разбудить молодежь.

Проводили митинг сторонники "Партии Прогресса" Алексея Навального. Пришли поддержать митинг самые разные политические силы и партии Уфы и Башкирии. Было много молодежи и неравнодушных граждан.





Один из организаторов митинга - Лилия Чанышева.



Нарушения при оплате и работе ЖКХ всегда задевают простое население. Выступает Владимир Молокин.







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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Митинг, Пикет

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  • 1 | 28.03.2017, 10:44 | Автор: препод
    Публикации: 19 | Комментарии: 4535 | Рейтинг: -96,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Навальный хам и наглец, которые хочет на гребне волны власть урвать. Но в одном его поддерживаю. С коррупцией что то нужно делать. И так считают миллионы. А Навальный лишь озвучивает их хотелки. Был бы это Зюганов, было бы то же самое. Или Жириновский. Но те просто побоялись брать на себя ответственность.



+ -4
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  • Эксперт
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  • 2 | 28.03.2017, 11:00 | Автор: юнг
    Публикации: 268 | Комментарии: 29644 | Рейтинг: +5586,9
1 | 28.03.2017, 10:44 | Автор: препод | На сайте
Публикации: 19 | Комментарии: 4517 | Рейтинг: -92
Навальный хам и наглец, которые хочет на гребне волны власть урвать.

==============Да.а.а..... Опилки между ушами бурлят?



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1

  • # 3 | 28.03.2017, 11:02 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 9194 | Рейтинг: -1501,7

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 4 | 28.03.2017, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 28.03.2017, 10:44 | Автор: препод | На сайте
Публикации: 19 | Комментарии: 4517 | Рейтинг: -92
Навальный хам и наглец, которые хочет на гребне волны власть урвать. Но в одном его поддерживаю. С коррупцией что то нужно делать. И так считают миллионы. А Навальный лишь озвучивает их хотелки. Был бы это Зюганов, было бы то же самое. Или Жириновский. Но те просто побоялись брать на себя ответственность.
--------------
Обосновать хамство и наглость Навальнова можешь? Или ты просто демагог?
Он ведь со своими соратниками не просто возглавил борьбу, но и проводит расследования. Делает дело.

Патриот



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  • 5 | 28.03.2017, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 28.03.2017, 11:02 | Автор: materu | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 9038 | Рейтинг: -1482,2
Хуцпа .Катехизис еврей .Тора . Ни чего нового не происходит. Все дано прописано и реализовано.Русский рожден что бы прислуживать избранному народу .
--------------
Ты антисемит. Самый что ни на есть примитивный.
Разжигаешь межнациональную рознь. Посадят.

Патриот



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  • 6 | 28.03.2017, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Почитайте сценарий оранжевой революции. Там всё расписано по пунктам. И в конце начального этапа оранжевой революции - обязательно должна быть показательная "сакральная жертва". Такой как, Георгий Гонгадзе, которого нашли без головы на Украине и Кучму оклеветали и сняли.
Ждёмссс сакральную жертву в России. Лучше всего для этого подходит Навальный, бедняжка... Если Навальный показательно погибнет, то кто пройдёт наверх? Наверное Ходорковский
КХЕ



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  • 7 | 28.03.2017, 11:20 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 9194 | Рейтинг: -1501,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
5 семит это кто? Я про избранный народ .



+ -3
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  • 8 | 28.03.2017, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
препод - козел и провокатор



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  • 9 | 28.03.2017, 11:22 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 9194 | Рейтинг: -1501,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Да семит это что национальность?



+ -3
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  • 10 | 28.03.2017, 11:22 | Автор: Виктор
    Публикации: 174 | Комментарии: 1498 | Рейтинг: +455,6
Ой. Первое фото не мое. Вот мои 3 фото.

http://ufa.livejournal.com/3324116.html?thread=54456532#t544
56532

И есть в ФБ у меня 25 шт. (все не влезли в ЖЖ места нет :))).



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  • 11 | 28.03.2017, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЛИЛИЯ - МОЛОДЕЦ



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  • 12 | 28.03.2017, 11:29 | Автор: Виктор
    Публикации: 174 | Комментарии: 1498 | Рейтинг: +455,6
Патриоту:

Делай, что можешь.

Навальный - делает. Весь Фонд Борьбы закрыли в тюрьму на 7-15 суток.

Люди вышли в Москве и в 100 городах и поселках России. Это - много.

Более того - за шествие сядут десятки людей в тюрьмы и лагеря.

Сотни судов будет.

Но никто не изменит Россию легко.

Всегда, сотни лет, или тысячи лет, да вернее миллионы, требующие перемен и справедливости получали ... проблемы. Большие.

А Навального много за что можно и нужно ругать. Но и хвалить тоже.



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  • 13 | 28.03.2017, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.03.2017, 11:20 | Автор: materu | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 9043 | Рейтинг: -1482,7
5 семит это кто? Я про избранный народ .
------------
Если кто-то считает, что один народ должен прислуживать другому, то это межнациональная рознь.
Уезжай срочно в родной а.ул. Садись на ишака и дуй в Казахстан.



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  • 14 | 28.03.2017, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 28.03.2017, 11:29 | Автор: Виктор
Публикации: 174 | Комментарии: 1492 | Рейтинг: +454,5
Патриоту:

Делай, что можешь.

Навальный - делает. Весь Фонд Борьбы закрыли в тюрьму на 7-15 суток.

Люди вышли в Москве и в 100 городах и поселках России. Это - много.

Более того - за шествие сядут десятки людей в тюрьмы и лагеря.

Сотни судов будет.

Но никто не изменит Россию легко.

Всегда, сотни лет, или тысячи лет, да вернее миллионы, требующие перемен и справедливости получали ... проблемы. Большие.

А Навального много за что можно и нужно ругать. Но и хвалить тоже.
------------
Конечно, Навальный человек. Может в чем-то ошибаться.
Он же не воплощение Бога на Земле, как Вован



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  • 15 | 28.03.2017, 11:45 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 9194 | Рейтинг: -1501,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Посадили на в КПЗ а не в тюрьму Витя. При Николае 2 ссылали на каторгу. А это так импровизация от существующей власти.



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  • 16 | 28.03.2017, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в хайбулах все погрязло в ибрагимово-аблаевском болоте и всем все по хрен начиная с прокурора района



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  • 17 | 28.03.2017, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 28.03.2017, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 28.03.2017, 11:29 | Автор: Виктор
Публикации: 174 | Комментарии: 1492 | Рейтинг: +454,5
Патриоту:
-----------
Не подписался. Поспешил.

Патриот



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  • 18 | 28.03.2017, 11:50 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 9194 | Рейтинг: -1501,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Юра Ты помнишь как снимали Никиту Хрущева? Сценарий тот же. Повышение цен. Отсутствие самого необходимого в даже хлеба в магазинах. Только сняли и все появилось. То же и с Горби. Теперь очередь ВВП. Кукловоды знают что делают. Вопрос в другом .Кто придет к власти? Смею предположить кого поставят во власть да таких же .



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  • 19 | 28.03.2017, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
откуда эта Чанышева ,расскажите



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  • 20 | 28.03.2017, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 28.03.2017, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
откуда эта Чанышева ,расскажите
--------------------
Из Уфы.

Патриот



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