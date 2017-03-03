Если бы митинг разрешили в центре, народу было бы, в пять раз больше! Оказалось, именно борьба против воровства во власти способна объединить разные слои общества и разбудить молодежь.
Проводили митинг сторонники "Партии Прогресса" Алексея Навального. Пришли поддержать митинг самые разные политические силы и партии Уфы и Башкирии. Было много молодежи и неравнодушных граждан.
Один из организаторов митинга - Лилия Чанышева.
Нарушения при оплате и работе ЖКХ всегда задевают простое население. Выступает Владимир Молокин.
Уфа. Митинг против коррупции 26 марта, подробности
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