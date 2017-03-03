Уфа. Митинг против коррупции 26 марта, подробности

В Уфе событие. Впервые за многие годы, люди собрались на большой разрешенный митинг против коррупции. Хотя власти выделили для проведения митинга окраину Уфы - Затон, и добираться было сложно, но люди пришли!Если бы митинг разрешили в центре, народу было бы, в пять раз больше! Оказалось, именно борьба против воровства во власти способна объединить разные слои общества и разбудить молодежь.Проводили митинг сторонники "Партии Прогресса" Алексея Навального. Пришли поддержать митинг самые разные политические силы и партии Уфы и Башкирии. Было много молодежи и неравнодушных граждан.Один из организаторов митинга - Лилия Чанышева.Нарушения при оплате и работе ЖКХ всегда задевают простое население. Выступает Владимир Молокин.