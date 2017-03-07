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Криминальная Уфа. Вор в законе. Черниковка

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Саша Нагин относился к породе прирожденных волков-оперативников уголовного розыска. В каждом судимом первым делом он видит потенциального агента. Разговаривая с Радиком Арслановым, Нагин смотрит на руки «Малая».

Криминальная Уфа. Вор в законе. Черниковка


Авторитетная наколка. Собор с семью куполами. Семь лет отсидки за разбой, три в малолетке, потом колония в Златоусте. «Малай» усердно нарушал режим и в общей сложности год просидел в «Буре». Каменный мешок за неделю может сломать любого, а тут год! Это вызывает почтение. Завербовать такого, голый номер, все равно, что пытать переломить железный рельс через колено. А вот поболтать можно, знает всю блатную Черниковку, дружен с вором в законе «Мартыном». Расставаясь каждый понимал, рано или поздно придется свидеться. Спрятав надзорное дело в сейф, Нагин подошел к окну. У отдела милиции Орджоникидзевского района Уфы «Малая», ждал Ильдар Асянов, сокращенно «Асян». Два «кореша» сели в белую «Копейку» и со двора милиции выехали на улицу Ульянова.

Швыряя вперед «Жигули», мимо словно застывших других автомобилей, «Асян» помчалась по Проспекту Октября.
«Куда мы едем»?-спросил «Малай».

«А хрен его знает».- ответил «Асян».

Друзья посмотрели друг на друга и расхохотались.

«Притормози»-попросил более осторожный «Малай» - «А то такими темпами, мы окажемся в Тимашево».

Притормозили у ресторана «Юрюзань», вотчины авторитетного вора - карманника «Шураля». «Асян» и «Малай» в норковых шапках, кожаных куртках.

Вид что надо. Сегодня гуляем и баста! Похоже «Шураль» не хотел чтобы у него были проблемы и быстро исчез. Гуляли до закрытия, потом с двумя девками, рванули на Вологодскую, однокласснику «Малая», Сереге Ложкину. Кувыркались до утра. Проснулись а девчонок и след простыл. Гузель нашли через полчаса. «А ну-ка киска, будь паинькой и приведи к нам подругу». Девка молчит. Гузель связали и привезли к крутому обрыву Уфимки.

Апрель месяц, по реке плывут льдины. Болезненно нервный «Асян» не выдерживает и пинком отправляет упрямую Гузель в свободное плаванье.

Избегая бессмысленного убийства, его одноклассник и партнер по боксу, «Альбертушка» (Альберт Сераев) прыгает в реку и спасает девчонку. Ледяное купание развязал язык Гузель, она называет место работы подруги. Накаченная наркотиками, «дикая шайка» прыгает в «тачку» и мчится на Бирский тракт. У проходной ТЭЦ-3 конфликт с охраной. На шум подошел главный инженер. Не долго думая, «Асян» вытащил ствол. Главный инженер рванул с места как ракета и пули выпущенные вслед его не догнали. На повороте Жугулями зацепили столб и пришлось изменить маршрут. Завернули в автокооператив по улице Дмитрия Донского. У красавчика «Асяна» бешеная отвага, «Малай» классический бандюган в синих наколках. Они долго запоминаются тем, кто однажды их видит. Хозяин кооператива запомнил их на всю жизнь. «Через два часа тачка, должна быть, как новая или…».

Прощаясь, «Асян» два раза выстрелил в железные ворота. «Или…, или такие же дырки будут в ваших головах». Ясно, когда вежливо просят нет никаких проблем. Через два часа, «Жигули» сверкала, будто новая. Возможно, с этого дня и с этих выстрелов на Дмитрия Донского началась криминализация общества в Уфе. Человеком возглавлявшим в конце 80-ых годов прошлого века уголовный розыск был Николай Стовба. Вид у него озабоченный. Все оперативники, кто находился в райотделе выскочили на улицу. Белую «Копейку» блокировали на улице Кольцева, положили всех «мордой» в снег. «Асян» попытался избавиться от убийственной улики, но Саша Нагин затолкал газовый пистолет переделанный в боевой, ему в штаны.

Может быть в этот момент и повернулась к Ильдару Асянову фортуна. Причудлива наша жизнь, кто-то находит себя в тюрьме. На «двойке» города Салавате, Ильдара короновали в Вора в законе, уголовное имя «Асян». «Малай» не выносил не справедливости. Возглавил бунт в колонии и получил добавку - восемь лет строго режима. Время не стоит на месте. Заместитель начальника уголовного розыска Саша Нагин привык к многочасовой работе и возвращаться домой в час ночи обычное дело. На восьмиэтажке, рядом с ним затормозил самый большой и самый черный из Мерседесов, какой когда либо был в Уфе. В лучшей манере местного Аль Капоне из автомобиля вышел Вор в законе «Асян». «Здорово дядя Саша, у тебя, что и тачки нет»? «У меня и прав водительских нет» - пожал плечами Нагин. «Я тебе автомобиль с водителем подарю» - засмеялся «Асян» от своего утонченного юмора.

Майора милиции удачливый мафиози довез до дому. Черный «Мерседес исчез в уфимской ночи. Майор милиции долго стоял на пустой улице. У Вора в законе «Асяна» пять бригад, за час «под ружье» он может поставить сто бойцов. Бандиты реальная сила. Нагин никак не мог свыкнуться с этим.

В 90-ые годы прошлого века в депутата города Салавата стреляли из гранатомета. Майор милиции Нагин приехал к «Асяну» в следственный изолятор.

Продажа гранатомета для Вора в законе была сущим пустяком. В то время «Асян» мог достать если не гаубицу, то миномет точно, с комплектом ручных гранат. Когда у ментов объявлялась операция «Арсенал», оперативники бежали искать Ильдара Асянова. Хлебая суп на кухне Ильдар поднимал голову: «Мама, придут «Шестовики» , отдай им пару «Калашей» и дюжину лимонок». Жадничать не в его характере или точнее хочешь жить умей делиться. Конечно, «Асян» ничего не сказал, но все же удивил словами: «Саша, ты зря в Шестой отдел перевелся, там правильному менту делать нечего». Тогда майор Нагин только изумился осведомленности языка в камере, хотя мог о чем-то и задуматься. В течение года Нагин пришел к выводу, что сделал ошибку, на «земле» в родном районом управлении милиции все было проще и честнее. В отделе милиции Орджоникидзевского района Уфы Саша Нагин работал с тремя начальника, и самый авторитетный, конечно, полковник милиции Флюр Мухаметшин. Министра на три буквы послал. И если бы не «зеленый змий» сам стал генералом, это точно. Лучший сыщик Советской милиции города Уфы Слава Евтеев. Вот уж кто, опер милость божьей.
Сегодня Александр Евгеньевич Нагин пенсионер, все чин чином, сидит в поликлинике МВД, на диванчике у кабинета протезирования. Есть время подумать, вспомнить и грустно улыбнуться. Что стало с «братками» по ту сторону криминального фронта?

«Альбертушка», сейчас уже мертв. Умер двадцать четыре года назад от передозировки. Для «Асяна», настали другие, не веселые времена. На сходке законников он признан «не вором». Вор в законе должен соответствовать жестким требованиям. И хотя в настоящее время традиции «законников» ослабли, торговля и употребление наркотиков в среде воров в законе не приветствуются до сих пор. «Малай» мотает многолетний срок (20 лет) в Казани. С печальными глазами и лицом аскета, Арсланов Радик почему-то симпатичен подполковнику милиции Нагину. Скажем так. «Малаю» с его душой Дон Кихота в священники идти, а вон как карта выпала. Родился и вырос на улице Вологодская бандитской Черниковки. Эх, будь проклята эта жизнь. Сколько с ним сестра не билась все напрасно. «Малая» будто закрыли в камеру, а ключ выбросили.

Нагин Александр Евгеньевич родился 12 апреля 1956 года в городе Орске Оренбургской области. В 1964 году семья переехала в Уфу. Окончил уфимскую школу №47. 1971-1975 год автотранспортный техникум. 1975-1977 год служба в армии, авиация, мыс Шмита Магаданской области. 1977-1982 работает в отделе капитального строительства МВД Башкирии. 1982-1995 год служба в отделе милиции Орджоникидзевского района Уфы, где прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника уголовного розыска. 1995-2000 год старший оперуполномоченный по особо важным делам 6-го отдела МВД РБ.

Подполковник милиции. Награжден медалями и нагрудным знаком «Отличник милиции».

Криминальная Уфа. Вор в законе. Черниковка


Криминальная Уфа. Вор в законе. Черниковка


Ирек Муктасаров, Уфа, Башкиия - Башкортостан




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  • 1 | 02.04.2017, 09:47 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 9290 | Рейтинг: -1512,5
Тут Ирек прав.6 отдел начал крышевать и делать деньги . Поднялись по деньгам. Был там и ныне покойничек у ченов выкупал заложников. Ни чего святого.Министр Рауль крышевал преступников .С сучились а такие нормальные ребята были при советах .Время мутное. Все так замутили . Рассказал бы больше да кому.Этим уродам что называют Себя либералами? Саша приличный опер .Работал честно. Хотя где Они учились Я там преподавал. Да и эти ребятишки жили бы нормально Асян Малай работали бы .Время Их вынесло на вершину преступного мира.



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  • Начинающий
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  • 2 | 02.04.2017, 10:00 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 9290 | Рейтинг: -1512,5
Уфа стала криминальной только с приходом во власть так называемых либералов .Да и воровской да и ментовский мир был по честней и по порядочнее чем современные чиновники.Криминал в РБ был и есть во власти а бандюки так -детский сад со своими причудами.90 годы годы надежд но все рухнуло с расстрелом защитников Верховного совета скурвились все и бандюки и и чиновники а милицию обозвали полицией .По 26 марта Сами видите что творят. Защищают воровскую власть от народа.Одно слово .Оккупационная власть и Её защитники полиция все как в ВОВ .



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  • 3 | 02.04.2017, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Ирек,хочу посмотреть и твоё фото



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  • 4 | 02.04.2017, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Асян здорово похож на мотогонщица Абдрахмана кадырова может они родственники.



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  • 5 | 02.04.2017, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Преступники это дети, которые не стали взрослыми, правильно Ирек их надо хотя бы немножко жалеть.



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  • 6 | 02.04.2017, 12:02 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 3727 | Рейтинг: -653,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Опять про друзей Кухарки пишет Ирек. Когда же он напишет криминальный путь Кухарки?



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  • 7 | 02.04.2017, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
бесноватый по версии путинской пропаганды Сакашвили воров в законе изгнал из Грузии! Путин как ни старался, не получилось!



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  • 8 | 02.04.2017, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кадыров был маленький и страшненький



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  • 9 | 02.04.2017, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
бесноватый по версии путинской пропаганды Сакашвили воров в законе изгнал из Грузии! Путин как ни старался, не получилось!
На вопрос, вот обязан ответить утвердительно: да вор. Грузинские Жигловы спрашивали, а после утвердительного ответа говорили "Вор должен сидеть в тюрьме" и закрывали, половина воров сбежала в Россию.



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  • 10 | 02.04.2017, 12:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1518 | Комментарии: 54497 | Рейтинг: +11758,7
Туфта какая-то... ни о чем.

А вот это - криминальая Россия пуйла!

На журналиста еженедельника «Новый Петербург» и бывшего депутата Ленсовета Николая Андрущенко совершено нападение неизвестными. Он уже две недели находится в медицинской коме и в сознание не приходил, сообщила Открытой России директор издательского дома «Новый Петербург» Алевтина Агеева.
«Вечером 9 марта Андрущенко пошел на деловую встречу. Той же ночью его подобрала скорая помощь и доставила в Мариинскую больницу с черепно-мозговой травмой. Через какое-то время ему была сделана операция, он был введен в искусственную кому и в сознание пока не приходил, находится в коме уже две недели. Дело о нападении расследует 78-е отделение полиции по Центральному району Петербурга», — сообщила Агеева.
Алевтина Агеева считает, что «полиция вряд ли приложит много усилий к расследованию, поскольку Андрущенко много писал как раз о произволе в полиции, и его не любили за непримиримость».
Главный редактор газеты Денис Усов предположил в разговоре с Открытой Россией, что нападение произошло из-за острых публикаций «Нового Петербурга». В последнее время в «Новом Петербурге» освещались протестные акции, показная борьба властей с коррупцией, печатались воспоминания журналиста Дмитрия Запольского о связях «бандитского Петербурга» с властями города в 1990-е годы.
Одна из недавних публикаций: «Дети Якунина покинули Россию».

Физик, бывший депутат Ленсовета (в 1990–1993 годах) Николай Андрущенко работал журналистом этого издания много лет. Он неоднократно писал в газете и давал интервью другим изданиям о Владимире Кумарине, которого, по его словам, видел в приемной у Путина в мэрии Петербурга в 1990-е, о бывшем директоре кооператива «Озеро», перешедшем в «Техснабэскпорт» Владимире Смирнове (статья называлась «Полоний и три Владимира») и о других петербуржцах. В последние годы Андрущенко на страницах газеты отслеживал судьбу выходца из Петербурга генерала Николая Аулова, бывшего замглавы ФСКН, недавно объявленного в международный розыск Испанией по подозрению в связи с криминальным авторитетом Геннадием Петровым (см. «испанское дело»).
В 2015 году Николай Андрущенко дал интервью о том, что в 1991 году, будучи депутатом Ленсовета, но поддержав августовский путч, в приватном разговоре получил от молодого вице-мэра города Владимира Путина наставление: «Степаныч, зачем тебе это нужно, тебя могли посадить. Бабки надо делать!». Этот эпизод вошел и в фильм «Хуизмистерпутин».
Николай Андрущенко был близко знаком с бывшим депутатом Ленсовета и Заксобрания Петербурга, автором книги «Собчачье сердце» Юрием Шутовым, занимавшимся расследованием коррупции в Петербурге в 1990-е. Против Шутова было заведено несколько уголовных дел, его заключение было обжаловано в ЕСПЧ, где его защищала адвокат Каринна Москаленко), но решения он не дождался: в 2014 году Шутов умер в колонии «Белый Лебедь» от инфакта. В газете «Новый Петербург» печатались материалы Шутова о коррумпированных чиновниках, дело самого Шутова было сфабрикованным, рассказывал Андрущенко в своем интервью.
С 2007 по 2009 год газета «Новый Петербург» не издавалась. Сам Николай Андрущенко после «Марша несогласных» в 2007 году подвергся обыску и аресту по обвинению в клевете и давлении на органы правосудия. Он был освобожден в мае 2008 года, а дело прекращено. Андрущенко заявлял о том, что его избили в заключении, повредив глаз, а при обыске у него пропали ценные документы. В 2007 году решение о закрытии «Нового Петербурга» было вынесено Петербургским городским судом. Поводом для закрытия послужили два предупреждения, которые газете вынесло Северо-Западное отделение Росохранкультуры (существовала тогда такая структура). Первое было объявлено 22 ноября 2007 года из-за статьи Николая Андрущенко «Почему я иду на Марш несогласных», второе — 30 ноября за статью Константина Черняева «Вот настоящий кандидат». Решение было обжаловано. В 2009 году Верховный суд подтвердил отмену запрета на издание «Нового Петербурга», и газета стала выходить снова.



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  • 11 | 02.04.2017, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
из покон веков слово вор означало позор, а сейчас все нечеловеческое и позорное возвеличивают,,,,,,



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  • 12 | 02.04.2017, 15:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще то Кадырова звали Габдрахман .



+ +3
1

  • # 13 | 02.04.2017, 17:22 | Автор: Гунн
    Публикации: 220 | Комментарии: 6004 | Рейтинг: +828

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  • # 14 | 02.04.2017, 17:47 | Автор: Гунн
    Публикации: 220 | Комментарии: 6004 | Рейтинг: +828

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  • # 15 | 02.04.2017, 18:26 | Автор: Гунн
    Публикации: 220 | Комментарии: 6004 | Рейтинг: +828

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  • Наблюдатель
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  • 16 | 02.04.2017, 18:33 | Автор: полковник
    Публикации: 132 | Комментарии: 993 | Рейтинг: +602,1
Гунн, вы знатно троллите)) Вот за троллинг вас и банят)) Так можно и в вечный бан попасть))) Не боитесь?!
Вы как Харрисан, вам проще будет жить если я назовусь клоном Кухарки? Вы в какой сфере работаете, или работали?



+ +5
5

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  • Наблюдатель
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  • 17 | 02.04.2017, 18:40 | Автор: полковник
    Публикации: 132 | Комментарии: 993 | Рейтинг: +602,1
Исчез???!!! А ответ, Гунн?!

====
14 | 02.04.2017, 18:33 | Автор: полковник | На сайте
Публикации: 132 | Комментарии: 985 | Рейтинг: +594,5


Гунн, вы знатно троллите)) Вот за троллинг вас и банят)) Так можно и в вечный бан попасть))) Не боитесь?!
Вы как Харрисан, вам проще будет жить если я назовусь клоном Кухарки? Вы в какой сфере работаете, или работали?



+ +6
5

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  • Участник
  •  
  • 18 | 02.04.2017, 18:41 | Автор: emich1
    Публикации: 0 | Комментарии: 320 | Рейтинг: -73
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Половника все полощет Кухарка.
Не стыда не совести у этой поломойки.



+ -5
2

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  • Начинающий
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  • 19 | 02.04.2017, 18:41 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 9290 | Рейтинг: -1512,5
Уфа ни когда не была криминальным городом. Такие как Саша Нагин и сотни других офицеров советской милиции для этого и работали. Сейчас сама власть криминальна. Жажда наживы затмила Им разум.



+ -2
1

  • # 20 | 02.04.2017, 18:42 | Автор: Гунн
    Публикации: 220 | Комментарии: 6004 | Рейтинг: +828

  •   Комментарий скрыт модератором
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