Криминальная Уфа. Вор в законе. Черниковка

Саша Нагин относился к породе прирожденных волков-оперативников уголовного розыска. В каждом судимом первым делом он видит потенциального агента. Разговаривая с Радиком Арслановым, Нагин смотрит на руки «Малая».Авторитетная наколка. Собор с семью куполами. Семь лет отсидки за разбой, три в малолетке, потом колония в Златоусте. «Малай» усердно нарушал режим и в общей сложности год просидел в «Буре». Каменный мешок за неделю может сломать любого, а тут год! Это вызывает почтение. Завербовать такого, голый номер, все равно, что пытать переломить железный рельс через колено. А вот поболтать можно, знает всю блатную Черниковку, дружен с вором в законе «Мартыном». Расставаясь каждый понимал, рано или поздно придется свидеться. Спрятав надзорное дело в сейф, Нагин подошел к окну. У отдела милиции Орджоникидзевского района Уфы «Малая», ждал Ильдар Асянов, сокращенно «Асян». Два «кореша» сели в белую «Копейку» и со двора милиции выехали на улицу Ульянова.Швыряя вперед «Жигули», мимо словно застывших других автомобилей, «Асян» помчалась по Проспекту Октября.«Куда мы едем»?-спросил «Малай».«А хрен его знает».- ответил «Асян».Друзья посмотрели друг на друга и расхохотались.«Притормози»-попросил более осторожный «Малай» - «А то такими темпами, мы окажемся в Тимашево».Притормозили у ресторана «Юрюзань», вотчины авторитетного вора - карманника «Шураля». «Асян» и «Малай» в норковых шапках, кожаных куртках.Вид что надо. Сегодня гуляем и баста! Похоже «Шураль» не хотел чтобы у него были проблемы и быстро исчез. Гуляли до закрытия, потом с двумя девками, рванули на Вологодскую, однокласснику «Малая», Сереге Ложкину. Кувыркались до утра. Проснулись а девчонок и след простыл. Гузель нашли через полчаса. «А ну-ка киска, будь паинькой и приведи к нам подругу». Девка молчит. Гузель связали и привезли к крутому обрыву Уфимки.Апрель месяц, по реке плывут льдины. Болезненно нервный «Асян» не выдерживает и пинком отправляет упрямую Гузель в свободное плаванье.Избегая бессмысленного убийства, его одноклассник и партнер по боксу, «Альбертушка» (Альберт Сераев) прыгает в реку и спасает девчонку. Ледяное купание развязал язык Гузель, она называет место работы подруги. Накаченная наркотиками, «дикая шайка» прыгает в «тачку» и мчится на Бирский тракт. У проходной ТЭЦ-3 конфликт с охраной. На шум подошел главный инженер. Не долго думая, «Асян» вытащил ствол. Главный инженер рванул с места как ракета и пули выпущенные вслед его не догнали. На повороте Жугулями зацепили столб и пришлось изменить маршрут. Завернули в автокооператив по улице Дмитрия Донского. У красавчика «Асяна» бешеная отвага, «Малай» классический бандюган в синих наколках. Они долго запоминаются тем, кто однажды их видит. Хозяин кооператива запомнил их на всю жизнь. «Через два часа тачка, должна быть, как новая или…».Прощаясь, «Асян» два раза выстрелил в железные ворота. «Или…, или такие же дырки будут в ваших головах». Ясно, когда вежливо просят нет никаких проблем. Через два часа, «Жигули» сверкала, будто новая. Возможно, с этого дня и с этих выстрелов на Дмитрия Донского началась криминализация общества в Уфе. Человеком возглавлявшим в конце 80-ых годов прошлого века уголовный розыск был Николай Стовба. Вид у него озабоченный. Все оперативники, кто находился в райотделе выскочили на улицу. Белую «Копейку» блокировали на улице Кольцева, положили всех «мордой» в снег. «Асян» попытался избавиться от убийственной улики, но Саша Нагин затолкал газовый пистолет переделанный в боевой, ему в штаны.Может быть в этот момент и повернулась к Ильдару Асянову фортуна. Причудлива наша жизнь, кто-то находит себя в тюрьме. На «двойке» города Салавате, Ильдара короновали в Вора в законе, уголовное имя «Асян». «Малай» не выносил не справедливости. Возглавил бунт в колонии и получил добавку - восемь лет строго режима. Время не стоит на месте. Заместитель начальника уголовного розыска Саша Нагин привык к многочасовой работе и возвращаться домой в час ночи обычное дело. На восьмиэтажке, рядом с ним затормозил самый большой и самый черный из Мерседесов, какой когда либо был в Уфе. В лучшей манере местного Аль Капоне из автомобиля вышел Вор в законе «Асян». «Здорово дядя Саша, у тебя, что и тачки нет»? «У меня и прав водительских нет» - пожал плечами Нагин. «Я тебе автомобиль с водителем подарю» - засмеялся «Асян» от своего утонченного юмора.Майора милиции удачливый мафиози довез до дому. Черный «Мерседес исчез в уфимской ночи. Майор милиции долго стоял на пустой улице. У Вора в законе «Асяна» пять бригад, за час «под ружье» он может поставить сто бойцов. Бандиты реальная сила. Нагин никак не мог свыкнуться с этим.В 90-ые годы прошлого века в депутата города Салавата стреляли из гранатомета. Майор милиции Нагин приехал к «Асяну» в следственный изолятор.Продажа гранатомета для Вора в законе была сущим пустяком. В то время «Асян» мог достать если не гаубицу, то миномет точно, с комплектом ручных гранат. Когда у ментов объявлялась операция «Арсенал», оперативники бежали искать Ильдара Асянова. Хлебая суп на кухне Ильдар поднимал голову: «Мама, придут «Шестовики» , отдай им пару «Калашей» и дюжину лимонок». Жадничать не в его характере или точнее хочешь жить умей делиться. Конечно, «Асян» ничего не сказал, но все же удивил словами: «Саша, ты зря в Шестой отдел перевелся, там правильному менту делать нечего». Тогда майор Нагин только изумился осведомленности языка в камере, хотя мог о чем-то и задуматься. В течение года Нагин пришел к выводу, что сделал ошибку, на «земле» в родном районом управлении милиции все было проще и честнее. В отделе милиции Орджоникидзевского района Уфы Саша Нагин работал с тремя начальника, и самый авторитетный, конечно, полковник милиции Флюр Мухаметшин. Министра на три буквы послал. И если бы не «зеленый змий» сам стал генералом, это точно. Лучший сыщик Советской милиции города Уфы Слава Евтеев. Вот уж кто, опер милость божьей.Сегодня Александр Евгеньевич Нагин пенсионер, все чин чином, сидит в поликлинике МВД, на диванчике у кабинета протезирования. Есть время подумать, вспомнить и грустно улыбнуться. Что стало с «братками» по ту сторону криминального фронта?«Альбертушка», сейчас уже мертв. Умер двадцать четыре года назад от передозировки. Для «Асяна», настали другие, не веселые времена. На сходке законников он признан «не вором». Вор в законе должен соответствовать жестким требованиям. И хотя в настоящее время традиции «законников» ослабли, торговля и употребление наркотиков в среде воров в законе не приветствуются до сих пор. «Малай» мотает многолетний срок (20 лет) в Казани. С печальными глазами и лицом аскета, Арсланов Радик почему-то симпатичен подполковнику милиции Нагину. Скажем так. «Малаю» с его душой Дон Кихота в священники идти, а вон как карта выпала. Родился и вырос на улице Вологодская бандитской Черниковки. Эх, будь проклята эта жизнь. Сколько с ним сестра не билась все напрасно. «Малая» будто закрыли в камеру, а ключ выбросили.Нагин Александр Евгеньевич родился 12 апреля 1956 года в городе Орске Оренбургской области. В 1964 году семья переехала в Уфу. Окончил уфимскую школу №47. 1971-1975 год автотранспортный техникум. 1975-1977 год служба в армии, авиация, мыс Шмита Магаданской области. 1977-1982 работает в отделе капитального строительства МВД Башкирии. 1982-1995 год служба в отделе милиции Орджоникидзевского района Уфы, где прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника уголовного розыска. 1995-2000 год старший оперуполномоченный по особо важным делам 6-го отдела МВД РБ.Подполковник милиции. Награжден медалями и нагрудным знаком «Отличник милиции».