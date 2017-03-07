Ринат Баимов: Обращение!!!

Будучи очевидцем и участником многих общественно – политических событий за последние, 30 лет в Республике Башкортостан. Я совершенно уверен, что имею право высказать своё мнение как гражданин и как отец, совершеннолетних детей. У меня нет цели, оскорбить, или унизить кого либо. О ком буду писать или вспоминать.Я преследую другую цель!!! Довести до каждого свою мысль. Что мы можем впасть в очередную «Пугачёвщину» или «Революционно- перестроечную пере тряску».О прошлых временах, конечно, интересно читать, ставить фильмы, спектакли, рисовать картины и писать поэмы. Но, участвовать в подобных событиях – это глупость и расточительство собственной жизни и жизни своих близких я не говорю уже о друзьях и знакомых.Всё можно легко объяснить на уроках истории в школе. Для этого надо вести образовательную и воспитательную политику в республике не с позиции, что нас башкир колонизировали. Как нас учила Советская партийная школа. Дословно это звучит так. «Завоевание Башкирии Россией в 1552 – 1740 годах» или что-то в этом роде. А с позиции, что к нам пришла другая, более прогрессивная и деловая культура, чем наша. Конечно, на первый взгляд это звучит не привычно для уха. И вроде я предаю прошлое народа. Сразу вспоминаются массовые сопротивления Башкир и массовые убийства народа.Согласен. Этому нет оправдания как и то что такое забыть нельзя. Зато можно понять причины и больше не повторять ошибки. ПОЙТИ ДРУГИМ ПУТЁМ!!!!СРАЗУ ПОЯСНЮ. Я ДАЛЁК ОТ МЫСЛИ ЧТО ЧЬЯ ЛИБО КУЛЬТУРА ВЫШЕ ИЛИ ЛУЧШЕ. КУЛЬТУРА МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО САМОДОСТАТОЧНОЙ ДЛЯ ТОГО НАРОДА КОМУ ОНА ПРИНАДЛЕЖИТ. ПРОСТО ПРИ СУПЕРСОВРЕМЕННОМ ОБЩЕНИЕ НАРОДОВ, ЧЬЯ-ТО КУЛЬТУРА БОЛЬШЕ ПОДХОДИТ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ В ОБЩЕСТВЕ. И ПЕРЕНЯТЬ ЕЁ ЭТО ТОЖЕ ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ ЛЮБОГО НАРОДА, ЕСЛИ САМ НАРОД - НЕ БЕСТОЛКОВ.Русский народ в этом случае был самый прогрессивный за последние, 400 лет. Только не спешите меня обзывать предателем или ещё чем-то неприличным, я просто высказываю своё мнение на события которым сам во многом свидетель.Во первых, нам надо признать очевидное. Русский народ сумел культуры разных народов, включая в том числе и тюркскую сделать своей неотъемлемой частью. При смене формации мы Башкиры столкнулись с тем, что нам неизвестно, и мы не воспринимаем её как свою. Это главная наша ошибка на протяжение последних веков. Вместо того чем хвататься за вилы. Нам надо сесть за парты и научиться тому техническому прогрессу, которая пришла в нашу жизнь. Жизнь степняков и горцев.Вместе с Русской культурой к нам пришли. Образовательные и научные институты, заводы, фабрики, профессиональные техникумы, училища, учёные и артисты, театры и музеем. Вот что приобрели мы с новым веянием. Согласитесь это благо для нас «ИНДЕЙЦЕВ».Тот же президент Муртаза Рахимов в нашей новейшей истории получил образование не в Медресе муллой, а закончил технический вуз и стал директором крупного нефтеперерабатывающего завода. А впоследствии, реально действующим, самостоятельным политиком за всю историю существования башкирского народа. За последний период были воспитаны десятки и сотни, известных и полезных народу людей. Такие как : профессор М. Кульшарипов. Вряд ли он стал бы профессором не знай он русского языка и мировой культуры понимая именно русский язык. А писатель Мустай Карим, композитор Загир Исмагилов Нар артист СССР Арслан Мубаряков, выдающаяся педагог по вокалу Мелеуша Муртазина, химик с мировым именем Нажип Валитов, профессор экономики и философии Халиль Барлыбаев, и ещё много других видных башкирских деятелей выросли благодаря новой для нас городской культуре. Кем бы они были, не знай они новой - Не башкирской культуры? Давайте говорить по факту! А не с утверждением «ЕСЛИ БЫ».Дорогие мои соотечественники. Согласитесь что перечисленные мной не многочисленные пока ещё люди, принесли больше пользы для башкирского народа, чем все восстания вместе взятые. Эти люди сделали нас башкир известными и благородными.Я считаю. Главная задача современных башкирских политиков у власти, организовать работу всей творческой интеллигенции. Нам надо оторваться от понимания, что мы должны, что-то отвоёвывать с ружьём в руках. В противном случае очередной бунт неизбежен. И возможно повторение «столетних» сценариев.***История всех башкирских восстаний показала, что любой, кто бы, не был из нас, может пострадать не зависимо от социального статуса, возраста, возможностей и национальности. Как правило, ещё ни один бунт не дал положительных результатов ни одной стороне конфликта. У любого конфликта есть причина. Нам надо её определить. И по возможности исправить.***Предлагаю сойтись на том, что в прошлых веках жили не глупые люди и знали что делать, исходя из предлагаемых обстоятельств, своего времени.Сегодня ситуация кардинально поменялась. И для того что бы шагать вперёд. Нам надо разрешить самый главный вопрос. Что сегодня тормозит наше развитие?ЭТО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ.Понимаю и представляю, как много всего неприятного может «свалится», сейчас на мою голову, но я всех заранее прощаю потому что знаю что говорю. Просто наберитесь терпения и послушайте.Я считаю. Что бы сохранить себя как народ, и нашу республику . Необходимо полностью поменять концепцию мышления целого поколения башкир и других народов переселившихся жить на Урал. И перейти на другой уровень сознания.ОТ ПЕРВОБЫТНО ОБЩИННОГО (я не ошибся и готов отстаивать своё мнение) к СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ.Соглашусь, что это может не произойти при нашей жизни. Но при желании проблему можно решить в пределах - двух трёх поколений. Что доказала практика на примере современной Украины, или древней истории Еврейского народа. Когда мудрый Моисей 40 лет сознательно водил народ Израиля по пустыне, и получил положительный для народа результат.Зачем Моисей 40 лет водил евреев по пустыне?Ответ на это - мы находим на страницах Ветхого Завета.«Причина тому - в маловерии народа, выразившемся в отступлении от истинного Бога, и поклонении Золотому тельцу». (Прямо для нас писано)Когда через сорок лет пути евреи, наконец, достигли границ Земли обетованной, среди них не осталось в живых ни «одного участника» тех «позорных событий». Они представляли собой уже совершенно иной народ, живущий по Божьим Законам, полученным на горе Синай, и навсегда стряхнувший с себя узы рабства.Народ Израиля приобрёл в своих скитаниях по пустыне другую Культуру. И утратил ту, в которой выросло старшее поколение . Поколение рабов. В двух словах это выглядит так.«Культура – это мысль. Как мыслим, так и живём». Р. Баимов.То есть задача вполне выполнима. Нам надо научить мыслить по-другому в течение 40 лет и вырастить новое поколение людей. Граждан Российской Федерации.Задача нашего поколения пересмотреть отношение к нашему прошлому. Не обесценить его, а научить новое поколение относится к нему как к тому, что было, и что так жить нельзя. Научить молодое поколение делать правильные выводы из прошлого и создавать новую реальность. Свою реальность. Реальность современного мира. Где вопросы решаются не луками и стрелами и не вилами с дубинками, а технологиями.Не буду усложнять свои объяснения и скажу просто. Человек – это тот же компьютер и какую программу в него заложишь. Тем он и будет. Хочешь фашистом, хочешь коммунистом, или демократом. Я предлагаю социальное общество без - ИЗМОВ.Теперь возьмём по факту концепцию всех наших башкирских руководителей с древних времён и заканчивая Заки Валиди и Муртазой Губайдулловичем.Я считаю, что она вся ущерб на. Как не прискорбно это осознавать. Потому что ни одна из них не принесла, хоть каких ни будь полезных для Башкирского народа результатов. Правление Муртазы Губайдулловича. При всём моём уважение к его, несомненно, яркой личности. (Я очень искренен в своей оценке его персоны). Но, тем не менее, его труд - это «СИЗИФОФ ТРУД». Потому что у него не было концепции развития народа и воспитания нового поколения. Главная его задача была удержаться у власти и в случае развала России остаться у руля правления республики. Согласитесь. Что ни кто даже не обозначил чего мы хотим в 90 годы? Кроме «обещалок» правительства и того что в Белом доме сидят башкиры и общих фраз о суверенитете.Строя в районах школы, ни кто не позаботился о воспитательной и образовательной программе педагогов, а педагогами детей. А это и есть самый главный фактор. Смена сознания. Школа это не помещение. Школа это передача знаний от поколения поколению . Думая что если все заговорят и запишут на башкирском, то вопрос решен? Это глупость.Впрочем, винить не в чём нельзя Муртазу Губайдулловича и его окружение. Так как он сам и его окружение выросли в сознание той эпохи. Когда были только Белые и Красные. В его понимании Красные Башкиры и Белые Татары, ну и Россия в роли Антанты. Ему всё время приходилось сидеть в своём сознание как минимум на трёх стульях. Отнесёмся к нему с уважением. Хотя бы потому, что он хотел, что-то исправить. Это видно по его поступкам. А фактически он наступал на грабли, как и его предшественники, со времён Карасакалов и Салаватов.Давайте честно признаемся себе, на каких идеях и воспоминаниях из прошлого мы воспитываем и передаём из поколения в поколение нашу молодёжь?Напомню. У всего сознательного населения и в первую очередь политиков и творческих людей прошлого века, была заложена некая общепринятая программа «Свободный народ». И подразумевалось под этим, что кругом живёт один народ и пьёт кумыс, закусывая кызылыком, и говорят и пишут на одном языке - башкирском.Согласен. Наверное, в прошлые века такое ещё было возможно. Ну, я ещё могу допустить себе, что это было возможно во времена Заки Валиди. И решение этого вопроса всегда было одним, и повторялись как близнецы братья из века в век. Вначале сами впускаем во двор, потом недовольство что строят заводы, потом появляется протестный лидер, потом восстание, террор, подавление, затишье. И через некоторое время опять, то-же самое. И так за 300 лет сто восстаний. Правление Рахимова по сути аналог прошлого. Берём вилы и делаем себя свободными. Единственное что он не посмел сделать. Не брал вилы, а только попугивал СБМом. Который эксплуатировал, как мог. В целях подписания Федеративного договора на своих условиях.Давайте договоримся? Не будем осуждать наших великих предков. Просто всех будем любить, и помнить . История всё таки не наша, а наших предков, а наша это то что сегодня.Сегодня я предлагаю придерживаться моего тезиса о культуре. Потому что именно от культуры зависит жизнь человека, народов и цивилизаций. Мой тезис выглядит так.«Культура это мысль – как мыслим, так и живём!!!» Р. Баимов.Нам надо научится мыслить не вилами, а научными разработками. Концепциями и стратегиями на гражданском фронте. Например, в производстве и торговле. Научится пользоваться технической и юридической документацией. Уверен если вы услышите, то о чём я говорю? То вопрос свободы народа отпадёт сам по себе. Потому что мы её получим без единого выстрела. Простым знанием и умением управлять обстоятельствами собой и территорией.Дорогие мои башкиры. Мой любимый красивый талантливый многогранный и благородный башкирский народ. Обращаясь к вам. Я хочу. Что бы вы первую очередь, обратили внимание, какой древний наш народ. Когда на территории Европы жили варвары. Наш народ уже сложил эпос Урал – батыр.Аналог всех святейших книг за тысячу лет их появления. Буддизм, Конфуцианство, Мусульманство и Христьянство, это всё потом. После Урал батыра.В то время, когда в Европе, Африке, Китае шли глобальные тектонические перемены в общественном сознание. Наш народ жил в комфортных условиях проживания. Я имею, введу, что природные ресурсы обеспечивали комфортное проживание при огромном жизненном пространстве и малочисленности населения. Представьте сколько империй погибло в пучине времён начиная с Ассирийской. Сколько народов кануло в века, оставив только осколки памяти о себе. А мы вошли в 21 век и создаём Федерацию. Сам бог покровительствует нам. За то что мы никогда в своей истории не нападали и не отнимали ни у кого ничего. И всегда делились в трудные времена своим куском хлеба с народами.Оставив в нашей памяти Былины и родной Урал с его богатствами. Которые нам ещё только предстоит освоить. Я хочу сказать. Мы самые счастливые люди на земле, за последние 4-5 тысяч лет. За исключением последних 2-3 столетий. Нам не надо цепляться за прошлое. Нам надо его просто помнить и любить.Нам надо перейти к научной и комплексной переработке всего того что было . В противном случае это сделают другие народы, владеющие современными технологиями и системой юридической защиты. А мы им не будем нужны даже в виде рабочей силы. И они будут правы. В мире как всегда в природе выживают сильнейшие. И сегодня сила в знании и умение их использовать.ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ?1) Надо забыть даже саму мысль о том, что мы будем не в составе Российской Федерации.Мои объяснения таковы.У нас у Башкир. Не сформировался научный и политический народный капитал. Мы не в состояние поддерживать самостоятельно научную и военную школу и технологию на современном уровне. Преподавать в вузах и обеспечить себя своей валютой. Выход из состава Российской Федерации это смертельно для народа. Потому что я не даю гарантий, что мы будем нужны кому-то со своей культурой, будь то Китайцы, Американцы, Немцы Французы да хоть кто? Кто бы - не пришёл!!!2) В период смены общественной формации в 2017 году. Мы башкиры должны адаптироваться под современные требования времени. В период царской России мы жили частным производством и занимались в основном скотоводством и мелким частным ремеслом. В период Советской власти частное производство сменилось государственным управлением и мы не получали навыков необходимых в Капиталистическом обществе. В результате мы не умеем работать в новых условиях. Не владеем современными технологиями. Нет культуры современного ведения хозяйства и производства. В связи с этим считаю уместным потребовать от Башкирского правительства создание целой сети обучающих структур в местах нашего компактного проживания.Считаю, что для этих целей уместно создавать курсы обучения, по специальностям, необходимые для нашего потребления и жизнедеятельности.Такие как.Садоводство, пчеловодство, овощеводство, животноводство, птицеводство, коневодство, лесоводства, и прочие специальности, а также обучение первичным навыкам бухгалтерии, юридической практике подписание договоров и соглашений. Умение вести гостиничное хозяйство и туристический бизнес. Умение правильно торговать и платить налоги. Для начала достаточно, годичных курсов обучения.3) Башкиры всегда были военным сословием со времён Золотой орды. Всегда нам отводилась роль защитника государственных границ территории Империи. Я считаю нужным. Восстановить славные древние традиции народа. И создать все условия, что бы башкирский народ выбрал основной своей военной специальностью Пограничные войска. Для этих целей необходимо, что бы Башкирское правительство хлопотало перед Федерацией о создании в Уфе Военного пограничного училища. Поощряло семейные военные традиции среди народа. Мы всегда были лесные, горные и степные жители.Проживание и служба в таких местах для нас не представляет ничего сложного. Необходимо поощрять военную государственную службу в этих войсках и создавать семейные традиции. Кроме прочего это всегда работа, обмундирование, образование, зарплата, и почёт в обществе.Уверен. Если организовать и занять народ делом. То исчезнут пораженческие мотивы и перестанут проявляться негативные тенденции бунтарства и инакомыслия. Чем и было заражено наше общества от незнания что делать, и куда идти.Конечно!!! В одной статье трудно передать всё то, что хотелось бы объяснить. Но мои предложения я мог бы расписать цельной программой действий.Если мои предложения будут услышаны нашим сообществом и обсуждены на общих собраниях многочисленных общественных организациях. То можно создать коллективное мнение и коллективную программу действий. Приглашаю к сотрудничеству всех желающих. Если вы действительно хотите мира и процветания – вместо войны и бунтов. Уверен, что нам не будет отказано. На то у нас есть - ВЕКОВЫЕ ПРАВА АБОРИГЕНОВ УРАЛА.КУЛЬТУРА – ЭТО ТО, КАК МЫ МЫСЛИМ. КАК МЫСЛИМ, ТАК И ЖИВЁМ.