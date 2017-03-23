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Исторические картинки. Вокруг Дёмы

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Настоящая история Дёмского района началась 6 января 1885 года. В этот день император Александр III утвердил решение Министерства путей сообщения о строительстве железнодорожной магистрали Самара – Уфа.

Исторические картинки. Вокруг Дёмы


Вот она – знаменитая «Овечка»! Самый массовый паровоз Российской империи.

Весной 1886 года развернулись строительные работы под руководством выдающегося русского инженера Константина Яковлевича Михайловского (1834–1909). Построили уникальный мост через Белую, прокопали новое русло реки Дёмы, тоже беспрецедентное инженерное решение.

И 8 сентября 1888 года состоялось торжественное открытие «чугунки». В следующем году исполнится 130 лет этому необыкновенному событию! Между прочим Самаро-Златоустовская (ныне Куйбышевская) железная дорога была одной из первых в стране построенной почти целиком из отечественных материалов.

Стальная магистраль перевернула всю жизнь на берегах поэтической тихой речушечки Дёмы, славной своей рыбалкой и особо крупными комарами.

Железнодорожные станции становятся экономическими центрами. Сейчас трудно поверить, но сто лет назад маленькие станции Юматово и Шингак-Куль превратились, как Гонконг с Тайванем, в агрессивные центры торговли, перехватывая грузы у самой Уфы.

У Дёмы (изначально разъезд Костарёвка) сложилась иная судьба. Как известно, благими намерениями вымощена дорога… сами знаете куда.

Мудрые инженеры-путейцы изначально предлагали провести стальную магистраль в обход города Уфы, построив один большой мост через Белую возле села Чесноковки, где сейчас идёт линия на Русский Юрмаш.

Это выгодно, один мост вместо двух. Если бы первоначальный проект был реализован, возникла вторая Уфа у Чесноковской горы, кварталы выросли бы по обе стороны Белой. Уфа развивалась бы к югу от полуострова, на открытых просторах до самых Уральских гор.

Тупое уфимское купечество в 1880-е годы взвыло. Во главе с городским головой Волковым они бросили обивать пороги высоких кабинетов, стеная, что «чугунка» должна пренепременно пройти через Уфу.

Городской голова Волков, коего любят хвалить наши краеведы, что увлекался историей и жульничал с башкирскими землями, размазывал сопли, заламывал ручонки, не видя дальше собственного носа.

А благородный и умнейший К.Я. Михайловский не устоял перед уфимскими тупицами и построил два моста, провёл железную дорогу через город.

Так мы оказались как зайцы деда Мазая зажаты на уфимском полуострове: взвинченные цены на недвижимость, дикий шум, ужасная плотность застройки, нехватка парков и скверов, коррупция с точечной застройкой, пробки, пробки, пробки…

Вот цена, которую платят потомки за глупость, тупость и жадность начальников! А градоначальник Волков, наломавши дров, тихо слинял из Уфы…

Железнодорожники столкнулись с проблемами буквально в первые годы. Станция Уфа находится под горой, весной потоп, площадок для грузового двора мало, пришлось тянуть ветки в Нижегородку, заливаемые тоже водой, развивать путевое хозяйство сложно. В Уфе однажды даже застрял поезд с премьер-министром Столыпиным.

Пришлось вынести путевое хозяйство за пределы Уфы и тут лучше места, чем разъезд Дёма не нашлось. Уже к 1917 году разъезд Дёма превратился в солидный посёлок из 27 дворов (125 человек, русские, украинцы, белорусы, поляки, башкиры), рядом работал шпало-пропиточный завод (10 семей, 32 чел.). В советское время Дёма стала усиленно развиваться.

Исторические картинки. Вокруг Дёмы


Но Дёма строится не на пустом месте, как всякий город поглощая окрестные деревушки с их старинной историей.

По северной окраине Дёмского района протекает маленькая речушечка Камышовка / Камышенка в дореволюционном варианте.

В её нижнем течении в конце XIX века возник посёлок Аблаево, первый исчезнувший с карты. А выше по течению стояли старинные деревни Баланово (87 чел. в 1917 году) и Гилево (209 жителей). До революции они числились в Казанской волости, а к 1920 году перешли в Дмитриевскую волость (Баланово – 175 чел., Гилево – 247 чел.).

Сейчас в Дёме есть улица, переулок и остановка Баланово, сохранилось даже древнее Балановское кладбище. Здесь располагалось несколько небольших дворянских усадеб. Сельцо Баланово в XIX веке принадлежало выходцам из западных губерний, дворянам славного польского шляхетского рода Терлецких (ниже герб). Гляньте в Руниверсе – море материалов о Терлецких.

Исторические картинки. Вокруг Дёмы


А гулял по тихим улочкам Баланово георгиевский кавалер, майор, затем подполковник Андрей Павлович Терлецкий. Орденом Святого Георгия 4-го класса № 6832 был награждён 3 декабря 1842 года за выслугу по службе.

После его кончины небольшое поместье (7 крепостных и 30 десятин земли) унаследовала вдова Александра Васильевна.

Рядом в Баланово лежали владения старинного уфимского дворянского рода Гладышевых. Наследница губернского секретаря Дмитрия Гладышева подпоручица Анна Тимофеевна Гладышева завещала в 1851 году своё именьице (8 крепостных и 10 десятин земли) тоже Александре Васильевне Терлецкой. Какие отношения связывали двух женщин – неизвестно.

Материальное положение вдовы подполковницы было незавидным. В декабре 1858 года она заложила поместье в Оренбургском приказе общественного призрения, получив всего 490 рублей под семь душ крепостных и 38 десятин.

Когда в 1861 году отменили крепостное право, А.В. Терлецкая просила губернатора Г.С. Аксакова забрать её заложенное имение в казну, «а я в настоящее время не могу уплатить даже и процентов». В июне 1863 года имение А.В. Терлецкой было выкуплено казной за 1050 рублей, за вычетом долга приказу.

Рядом в Баланово находились другие маленькие поместья. Земля и 8 крестьян числились за дворянином Степаном Гладышевым. В 1861 году с аукциона земли бывшего Верхнеуральского уездного казначея Гладышева при сельце Баланово приобрела коллежская ассесорша Петровская.

В 1895 году Балановка лежала на правом берегу р. Камышенки. «Надел в одном участке. Изменения в угодьях: увеличилась площадь под огородами. Поля по холмистой местности. Почва – чернозём. Лес в одном участке, по ямкам. Промыслы: извоз».

В одной версте от Баланово находилось крупное селение Гилево (Предтечинское), оно возникло позже, в XIX столетии и имело ещё названия – Баланова или Рычкова. Сейчас пешочком с улицы Баланово можно выйти на улицу Гилева. Она длинная и загогулистая. Это и есть бывшая деревня. Не знаю, как правильно звучит: Гилево или Гилёво?

Поместье принадлежало коллежской ассесорше Елене Ивановне Гилевой. Сельцо Предтеченское (по прежнему наименованию Баланово) было куплено ею в августе 1827 года у штабс-капитанши Федосьи Савиновны Рышковой, сыновей последней поручика Николая, прапорщиков Петра и Павла, дочерей девиц Александры и Екатерины Рышковых.

В Гилево стояла просто огромная усадьба с 29 человек дворовых (12 мужчин, 17 женщин), из которых одного отпустили на волю после ревизии 1858 года, десять согласились служить до 1863 года. То есть при дворце в Гилево трудился штат профессиональной прислуги (садовники, повара, дворецкие, конюхи), которые не захотели переходить в мужики и землю пахать.

Лишь один был «из числа значащихся по ревизии дворовым, проживающий в доме крестьянина Анофрия Фёдорова и пожелавший получить надел его племянник Андрей Яковлев».

Интересно, где же стояла столь обширная барская усадьба? Наверняка, это был целый комплекс строений с садом, хозяйственными помещениями. Можно предположить, что с видом на речку Камышенку. Может клады какие находили на улице Гилево?

Барское подворье в Гилево упоминалось при определении границ: «к саду помещика», «около господского огорода», «а выйдя на улицу обойдя господское строение», существовал и помещичий скотный двор. Видимо, дворянская усадьба стояла среди крестьянских дворов. Господский овин «с загородью» крестьяне сами должны были перенести на новое место.

Скорее всего, престарелая барыня постоянно в самом Гилево не проживала, документы об отмене крепостного права за неё подписал мировой посредник В.П. Фомичёв, а выкупом в июле 1869 года занимался уполномоченный от помещицы, сын, коллежский ассесор Михаил Григорьевич Гилев.

При этом, крестьяне и помещики не договорились об условиях выкупа и мужики отказались от земли, получив бесплатный четвертной «дарственный» надел в размере 56 десятин 600 саженей (а было у них 239 десятин 1950 саженей). Десятина = 1,09 гектара.

Это был один из очень редких случаев в Уфимской губернии. По реформе 1861 года крепостные крестьяне могли отказаться от земли и ничего не платить барину, за что получали ¼ причитавшейся им земли бесплатно. Крестьяне называли это «Царский дар», но переходили на него лишь когда у них были дополнительные источники существования (город близко).

У дворян Гилевых осталась вся земля. На 1874 год жена коллежского ассесора Гилева при сельце Гилево имела в собственности 698 десятин, в 1881 году у Николая Григорьевича Гилева был участок Енгалышевский площадью в 516 десятин. Но к началу 1890-х годов они продают последние земли и навсегда исчезают из истории, оставив лишь своё имя.

В 1895 году Гилева находилась «на правом берегу р. Камышенки, по лёгкому скату. Надел в одном месте; селение на С(евере) надела. Поля по склону к р. Камышенке, возле селения. Почва – чернозём. В селении 2 веялки. Кустарник разбросан в разных местах. Промыслы: возят хлеб; подённые работы на железной дороге, – плата: зимой 20 к., летом 40 коп.» в день.

Основная часть нынешней Дёмы выстроена на бывшей гилевской земле.

Так что вокруг современной многоэтажной Дёмы много интересных исторических мест, подсохнет, сходите, погуляйте, посмотрите, пофотографируйте.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 09.04.2017, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
НАШ ПАРОВОЗ

Мы дети тех, кто наступал
На белые отряды,
Кто паровозы оставлял
И шел на баррикады.

Припев:

Наш паровоз, вперед лети!
В Коммуне остановка,
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка.

Пойдем на бой мы, сыновья,
В рядах с отцами вместе,
Мы бьем врага – одна семья,
Горя единой местью.

Мы в недрах наших мастерских
Куем, строгаем, рубим
Не покладая рук своих,
Мы труд фабричный любим.

Наш паровоз мы пустим в ход,
Такой, какой нам нужно.
Когда прикажет нам народ,
Пойдем врага бить дружно.

1922



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  • Наблюдатель
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  • 2 | 09.04.2017, 11:45 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 16063 | Рейтинг: +3197,1
Вот этим и отличается вашингтонская военщина и полицейщина — лютой ненасытностью. Последнее у бедных людей отнимают. Вот наше ЕдРо — бедные люди, они же бедные, не правда ли?
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ЖЖ Верола
Прошу прощения что не по теме интереснейшего материала г. Роднова.



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  • 3 | 09.04.2017, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нет тебе прощения. И не будет.



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  • 4 | 09.04.2017, 12:12 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1522 | Комментарии: 54594 | Рейтинг: +11776,6
Natalya Serkova
4 мин ·
Обидно очень! Собиратель оказался продавателем. Вроде с колен поднял - живи, радуйся, только денег нет вместо них всего хорошего, держитесь не падайте. Какой гордостью была наша армия и флот по телевизору. Немногословный министр обороны, герой России, участник танковых биатлонов, до такой степени укрепил и переоснастил армию, что она стала сильнее самых сильных. А какой ужас охватил наших врагов, когда к берегам Сирии отправился "Кузнецов". Этот авионесущий на утилизацию самолёты крейсер, со своим маскировочным дымом - гордость флота. Каждый день телевизор гордился нашими успехами и каждый чувствовал себя частицей этой мощи. Проклятый Трамп - чмо! Взял и запустил свои томогавки в тот момент когда у китайской электроники на наших С-400, закончился гарантийный срок. И что теперь? Чем будем понты колотить?



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  • 5 | 09.04.2017, 12:24 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1522 | Комментарии: 54594 | Рейтинг: +11776,6
Sergey Aleksashenko‏ @Saleksashenko 19 ч19 часов назад

В ответ на ракетный удар США по Сирии Россия хлопнула дверью и разорвала соглашение о предотвращении инцидентов в воздухе!!!

....а через несколько часов передумала и попросила его оставить в силе. Вот она, настоящая гибкость политики!



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  • 6 | 09.04.2017, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 09.04.2017, 12:12 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1522 | Комментарии: 54590 | Рейтинг: +11776,2
...

"Этот авианесущий на утилизацию самолёты крейсер, со своим маскировочным дымом - гордость флота."
=============

Человек, который спас авианосец «Адмирал Кузнецов»
Флагман нашей группировки в Сирии не был в 90-е продан за границу благодаря летчику Тимуру Апакидзе

(11 ноября 2016 в 15:45, просмотров: 188302)

Источники в сирийской армии сообщили, что часть боевиков попросила про переговоры о перемирии в связи с тем, что наш авианосец «Адмирал Кузнецов» угрожает их позициям.

Сегодня тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» - флагман нашей группировки кораблей у берегов Сирии. Вот только мало кто знает, что красавец «Кузя» остался на плаву, а не был порезан на металлолом в угоду нашим «партнерам», благодаря мужеству и упорству одного человека — летчика, Героя России Тимура Апакидзе.

Апакидзе первым из российских строевых военных лётчиков в 1991 году вслед за испытателями совершил посадку на палубу «Адмирала Кузнецова». Он научил этому сложнейшему элементу своих коллег, чем фактически спас единственный российский авианосец. Легендарный летчик в «смутное время» отказался приносить присягу Украине, отказался и возглавить грузинские ВВС.

Благодаря Апакидзе была сохранена отечественная корабельная истребительная авиация.

Ему было отпущено только 47 лет жизни...
----------

От себя: разрушительные 90-е довели Тимура, можно сказать, до нервного срыва. Друзья отговаривали его от этого полёта, но... Совершая рискованные элементы высшего пилотажа и крутя штопор, сделал лишний виток... Вечная память.



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  • 7 | 09.04.2017, 12:34 | Автор: патриотт
    Публикации: 0 | Комментарии: 3 | Рейтинг: +0,1
Зарегистрировался. Теперь не смогут прикрываясь мной писать глупости, всякую грязь.
Всем кто любит родную Башкирию и Уфу рекомендую сайт Роднова. Мне, как литератору он дает очень много.



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  • 8 | 09.04.2017, 12:38 | Автор: патриотт
    Публикации: 0 | Комментарии: 3 | Рейтинг: +0,1
5 | 09.04.2017, 12:24 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1522 | Комментарии: 54591 | Рейтинг: +11776,2
Sergey Aleksashenko‏ @Saleksashenko 19 ч19 часов назад

В ответ на ракетный удар США по Сирии Россия хлопнула дверью и разорвала соглашение о предотвращении инцидентов в воздухе!!!

....а через несколько часов передумала и попросила его оставить в силе. Вот она, настоящая гибкость политики!
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В самом деле восстановили действие Меморандума?



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  • 9 | 09.04.2017, 12:49 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1522 | Комментарии: 54594 | Рейтинг: +11776,6
Ну... не думаю, что Алексашенко так подставляется с враньем)))) Проверьте в его твиттере.

https://twitter.com/Saleksashenko



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  • 10 | 09.04.2017, 12:55 | Автор: Кухарка | На сайте
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6 | 09.04.2017, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован

То есть - авианосец был, а садиться на него доблестные совеццкие летчики - не умели?! И именно поэтому Кузю нельзя было эксплуатировать. Ахренеть!
Под кого тогда заказывали авианосцы?
Против мастерства Апакидзе ничего не имею сказать... молодец. Но почему командующие военно-воздушных сил СССР не задумывались о том, что летный состав нужно было обучать посадке на авианосец?!
Подвиг одного - это халатность или преступление других...



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  • 11 | 09.04.2017, 12:55 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1522 | Комментарии: 54594 | Рейтинг: +11776,6
7 | 09.04.2017, 12:34 | Автор: патриотт | На сайте

Добро пожаловать в АД!!!))))



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  • 12 | 09.04.2017, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 09.04.2017, 12:34 | Автор: патриотт
Публикации: 0 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 0

Зарегистрировался. ...
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ЭтА... Спецом "тт"? Как водка "СМИРНОФФ".



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  • 13 | 09.04.2017, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Добро пожаловать в АД!!!))))
-------------------------
Подпись: Главный Чёрт.



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  • 14 | 09.04.2017, 13:06 | Автор: патриотт
    Публикации: 0 | Комментарии: 3 | Рейтинг: +0,1
12 | 09.04.2017, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 09.04.2017, 12:34 | Автор: патриотт
Публикации: 0 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 0

Зарегистрировался. ...
------------------------

ЭтА... Спецом "тт"? Как водка "СМИРНОФФ".
---------------
Кто-то уже занял "патриот". Пришлось "патриотт".



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  • 15 | 09.04.2017, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 09.04.2017, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Добро пожаловать в АД!!!))))
-------------------------
Подпись: Главный Чёрт.
___________________
Не! Подпись: БЕШЕНАЯ БАБА! Это страшнее!!!



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  • 16 | 09.04.2017, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не! Подпись: БЕШЕНАЯ БАБА! Это страшнее!!!
=======================
Лучше бешеная матка.



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  • # 17 | 09.04.2017, 13:51 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 9382 | Рейтинг: -1518,6

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 18 | 09.04.2017, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 09.04.2017, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Добро пожаловать в АД!!!))))
-------------------------
Подпись: Главный Чёрт.
15 | 09.04.2017, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
-
16 | 09.04.2017, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вот и бесы зашевелились.



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