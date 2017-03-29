О политической голодовке башкирской молодежи 25 лет тому назад

Март и апрель месяцы нынешнего 2017 года в Башкортостане являются юбилейными событиям 25 – летней давности, на которых решалась самостоятельность республики. 31 марта 1992 года в Москве состоялось подписание Федеративного Договора субъектами Федерации.Республика Башкортостан подписала Федеративный Договор с Приложением. По приложению РБ в отличие от других субъектов Федерации получила с а м о с т о я т е л ь н о с т ь. Самостоятельность предоставлялась республике Центром в международных и внешнеэкономических связях, определении общих принципов налогообложения и сборов в бюджет РБ, создании судебной и законодательной систем республики и владении землей, недрами, природными богатствами и другими ресурсами на территории Башкортостана.Однако, тогдашняя башкирская общественность была недовольна действием руководства Республики Башкортостан. Она осудила подписание Федеративного Договора с приложением, тогда как Чеченская Республика и Республика Татарстан отказались подписать Договор, ссылаясь на несоответствие его с их декларациями о государственном суверенитете. Башкирские общественники вместе со всей столичной национальной интеллигенцией еще перед отъездом делегации РБ в Москву давали наказ подписать только Двусторонний Договор с РФ. Но делегация во главе с Председателем Верховного Совета РБ М.Г.Рахимовым не смогла выполнить наказ общественности.Вернувшись из Москвы, делегация РБ провела пресс-конференцию, где она убедительно оправдала подписание Федеративного Договора с приложением перед журналистами и общественностью. После этого в начале апреля состоялась внеочередная сессия Верховного Совета Республики Башкортостан. На сессии депутаты выслушали отчет делегации республики, подписавшей Федеративный Договор с приложением. Сессия должна была ратифицировать этот Договор с приложением. Но Председатель Верховного Совета Муртаза Рахимов заявил, что ратификация приложения состоится лишь после подписания двустороннего Договора между РБ и РФ о разграничении полномочий. Отдельные башкирские депутаты сомневались в реализации приложения к Федеративному Договору. Они даже сравнивали приложение с «клочком бумаги», как в свое время В.И.Ленин называл Соглашение о Советской Автономной Башкирии. Но почему то Муртаза Рахимов был твердо уверен, что в реализации приложения в республике не будет никаких преград со стороны Центра.Сессия была пикетирована башкирскими общественниками. В пикетировании участвовали не только столичные башкирские общественные организации, но и общественники, прибывшие из регионов республики. Большую активность здесь проявлял Союз башкирской молодежи (председатель Р.Ш.Баимов).Один из их пикетирующих (Данир Гайнуллин) держал лозунг, где было написано о намерении объявить голодовку против подписания Федеративного Договора с приложением.Казалось было, что после завершения работы внеочередной сессии Верховного Совета РБ проблема приложения к Федеративному Договору решена, но башкирская общественность г.Уфы не собиралась сдавать свою позицию. Союз башкирской молодежи (СБМ) организовал политическую голодовку против подписания Федеративного Договора с приложением. 8 апреля на площади у памятника Салавата Юлаева была поставлена башкирская юрта, и 8 башкирских парней объявили голодовку. Этими парнями были Азамат Кускильдин, Фарит Юнусов, Азат Халилов, Данир Гайнуллин, Салават Ахметов, Илдар Хубутдинов, Ханиф Юлуков, Фаниль Давлеткужин. Объявляя голодовку, они написали обращение к многонациональному народу и общественности республики. В обращении они требовали аннулирования Федеративного Договора с приложением, заключения только двустороннего Договора с Россией, отправления в отставку Председателя Верховного Совета М.Г.Рахимова и Председателя Совета Министров М.П.Миргазямова. В первые дни на акцию молодых ребят особо не обращали внимания. Но их стойкая позиция воодушевляла башкирскую общественность, и к их акции начали присоединяться другие. Не обходилось и без провокации со стороны антибашкирской общественности столицы. Они старались всячески сорвать акцию башкирской молодежи. Подойдя близко к юрте, их молодчики ели пирожки и другие съестные продукты. Но голодающие не поддавались на их провокации, продолжали голодовку.13 апреля на голодающих ночью было организовано нападение. Нападавшие избили башкирских патриотов. Из избиенных больше всего пострадал Данир Гайнуллин. Его отвезли и положили в больницу. Но акция СБМ не прекратилась. Голодовка продолжалась. Теперь к ним начали присоединяться не только башкирские студенты, но и русские. Провокация на акцию еще теснее сплотила башкирскую общественность республики. Со всех районов, городов республики шли телеграммы, письма в поддержку акции СБМ. Многие башкирские общественники регионов республики сами приезжали в столицу, привозили с собой для голодающих все необходимое для продолжения их акций. Большую помощь голодающим стал оказать Башкирский народный центр «Урал». Многие его члены для голодающих принесли теплые вещи, раскладушки. Теперь юрта, где голодали патриоты РБ, была взята под охрану башкирской общественностью столицы. Акцию СБМ освещала башкирская молодежная газета «Йэшлек». Ее корреспондент З.Ханова вела дневник, где подробно записывала каждый день акции. Одновременно все страницы ее дневника публиковались в газете «Йэшлек».Как автор этой публикации не могу писать спокойно эти строки, так как сам был очевидцем всех этих событий. В то время, услышав весть об избиении голодающих башкирских ребят, в г.Салавате мы общественники организовали маленький митинг на площади перед городской администрацией. Больше всех мне запомнилось выступление брата Данира Гайнуллина. Он в своей речи подробно сообщал весь ход избиения Данира Гайнуллина. Нанося одни удары за другими, избивавшие при этом заявляли «Вы башкиры всегда были рабами и останетесь такими. Мы вам никогда не дадим подняться..». А член правления объединения «Акбузат» З.М.Хазиева (татарка по национальности) со слезами на глазах призывала всех помочь голодающим башкирским студентам.Голодовка башкирских парней вызвала большой резонанс не только в республике, но и во всей России. Многим россиянам стало известна эта акция после показа ее в программах «Новости», «Вести» по российскому телевидению. Акцию поддерживала общественность многих национальных республик (Республика Татарстан, Республика Якут – Саха и другие) В конце апреля в г.Уфу приехала даже целая делегация из Республики Татарстан. Среди этой делегации была и лидер татарской общественности Фаузия Байрамова. Им понравилась акция башкирской молодежи, и они выразили большую поддержку и солидарность башкирской общественности.Акция башкирской молодежи закончилась лишь 30 апреля 1992 года. В своем обращении к многонациональному народу и общественности республики СБМ заявил, что они временно прекращают голодовку, но от своих позиций не отступают. Они поблагодарили всех тех, кто поддержал их акцию и оказал им необходимую помощь.Голодовка башкирских парней в то время сыграла огромную роль в общественно – политической жизни республики. Верховный Совет во главе с ее Председателем Муртазой Рахимовым взял решительный курс на реализацию всех полномочий и прав , закрепленных в приложении к Федеративному Договору. Летом 1992 года Председатель Совета Министров РБ М.П.Миргазямов был отправлен в отставку. Ускорилось принятие Конституции Республики Башкортостан. В июне 1992 года на сессии Верховного Совета РБ в первом чтении была принят проект Конституции Республики Башкортостан. Теперь в республике было введено одноканальное налогообложение населения, которое давало возможность руководству РБ пополнить бюджет Башкортостана. Летом 1992 года многие предприятия начали переходить под юрисдикцию Республики Башкортостан.Таким образом, с этого времени в Башкортостане начался необратимый процесс курса руководства Республики Башкортостан на самостоятельность, продолжавшийся до начала 2000 года.