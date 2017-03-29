О политической голодовке башкирской молодежи 25 лет тому назад

Рейтинг публикаций пользователей
Потерял связь с ...

На оперативном совещании в мэрии Ирек Ялалов пригрозил журналистам, что ...
  Администратор

Посторонись. биомусор! ...

Вы читали, что в Башкирии молодым семьям дают по 300 тысяч за первого ребенка? ...
  Кухарка

В Уфе по публичным ...

В России активно строят гражданское общество, внедряя все новые элементы ...
  Кухарка

Скидка на совесть ...

Ну, все мы знаем, кто у нас самые богатые люди в России. А еще мы знаем, что ...
  Егерь

«Нет никакой духовности ...

Прошедший в минувшее воскресенье антикоррупционный митинг в Уфе собрал, по ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Чадлин и политическая про ...

42 | 15.04.2017, 21:23 | Автор: Harrison | На сайте Публикации: 56 | ...
  Рейтинг: +4  blunt

Российское образование тр ...

Идет возврат к советской системе образования: Подавление личности учен ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Читаем Хамитова между стр ...

Срок годности влившихся во власть сливок общества истёк, продукт издаё ...
  Рейтинг: +3  ЯСЕНПЕНЬ

Календарь новостей
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Лучшие комментарии недели
Исторические картинки. Во ...

25 | 09.04.2017, 14:58 | Автор: materu | На сайте Публикации: 0 | Ко ...
  Рейтинг: +6  Калатунбабай

Крылатый пиар над Сирией. ...

65 | 10.04.2017, 16:17 | Автор: Гунн | На сайте Публикации: 220 | Ко ...
  Рейтинг: +6  полковник

Как Усманов стал героем е ...

Кремль опубликовал декларацию о доходах президента За прошлый год Влад ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
В Уфе митинг против Медве ...

1 | 27.03.2017, 10:48 | Автор: Скорпион1 Публикации: 50 | Комментарии ...
  Рейтинг: +10  Загадочный

Исторические картинки. Та ...

Путин снова обоср@лся. Перекрыл Манежную площадь. Стянул ОМОН и Росгва ...
  Рейтинг: +10  Калатунбабай

Страна телефонного права: ...

Кто живет ближе к Магнитке велком (Wellcome)!!!! Друзья администрация ...
  Рейтинг: +9  Калатунбабай

Обсуждаемое за неделю
Чадлин и политическая ...

Интересное интервью Чадлина К. Олигарх Ходорковский хочет снять с должности ...
  15.04.2017   987   84

Читаем Хамитова между ...

Сценарий отработан. Полное содержание всего эфира главы региона передавать нет ...
  15.04.2017   1554   28

Бедные, бедные ...

14 апреля депутаты Госдумы опубликовали сведения о доходах и имуществе. Среди ...
  15.04.2017   1005   17

Российское образование ...

Профессор Саратовского государственного университета Вера Афанасьева, ставшая ...
  15.04.2017   731   38

Хамитов об отставке, ...

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в эфире телеканала Россия 24 сегодня ...
  14.04.2017   2206   71

Обсуждаемое за месяц
Чадлин и политическая ...

Интересное интервью Чадлина К. Олигарх Ходорковский хочет снять с должности ...
  15.04.2017   987   84

Читаем Хамитова между ...

Сценарий отработан. Полное содержание всего эфира главы региона передавать нет ...
  15.04.2017   1554   28

Бедные, бедные ...

14 апреля депутаты Госдумы опубликовали сведения о доходах и имуществе. Среди ...
  15.04.2017   1005   17

Российское образование ...

Профессор Саратовского государственного университета Вера Афанасьева, ставшая ...
  15.04.2017   731   38

Хамитов об отставке, ...

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в эфире телеканала Россия 24 сегодня ...
  14.04.2017   2206   71

Последние публикации
Чадлин и политическая ...

Интересное интервью Чадлина К. Олигарх Ходорковский хочет снять с должности ...
  15.04.2017   987   84

Читаем Хамитова между ...

Сценарий отработан. Полное содержание всего эфира главы региона передавать нет ...
  15.04.2017   1554   28

Бедные, бедные ...

14 апреля депутаты Госдумы опубликовали сведения о доходах и имуществе. Среди ...
  15.04.2017   1005   17

Российское образование ...

Профессор Саратовского государственного университета Вера Афанасьева, ставшая ...
  15.04.2017   731   38

Хамитов об отставке, ...

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в эфире телеканала Россия 24 сегодня ...
  14.04.2017   2206   71

Потерял связь с ...

Довольно живой отклик в начале недели вызвало заявление министра ...
  14.04.2017   1150   9

Коммунисты Казани ...

11 апреля пикет татарстанского реготделения Коммунистов России собрал на ...
  14.04.2017   2226   26

Как Усманов стал героем ...

На сайте Люблинского районного суда, куда традиционно обращаются все обиженные ...
  14.04.2017   1087   31

В чем смысл режима? ...

Демонстрации 26 марта быстро попали в информационную тень теракта в Петербурге, ...
  14.04.2017   916   14

Татарские проблемы: ...

Idel.Реалии продолжают видеопроект Реальные люди, в рамках которого мы беседуем ...
  14.04.2017   1004   24

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Апрель 2017 (71)
Март 2017 (154)
Февраль 2017 (128)
Январь 2017 (152)
Декабрь 2016 (159)
Ноябрь 2016 (162)
Читаемое за неделю
Друг Димона - насильник, ...

Алишер Усманов бросил вызов Навальному. Кто кого? Работал научным сотрудником ...
  12.04.2017   6006   27

Алексей Навальный: ...

Отвечаю на вопрос: надо ли выходить на новую акцию против коррупции. И ответить ...
  13.04.2017   3956   61

Ксения Собчак: ...

Уважаемый Владимир Владимирович! В день теракта в питерском метро вы были в ...
  11.04.2017   3143   29

«Наш дурдом голосует за ...

В Казани региональное отделение Открытой России провело арт-пикет, на котором ...
  10.04.2017   2583   47

Коммунисты Казани ...

11 апреля пикет татарстанского реготделения Коммунистов России собрал на ...
  14.04.2017   2226   26

Читаемое за месяц
Глава Ленинского района ...

Снег со дворов не вывозится, потому что этот пункт может не входить в перечень ...
  8.04.2017   16022   24

Даже коммунисты - ...

Интересно, что обвинения против премьера получили своё подтверждение. Медведев ...
  8.04.2017   13182   23

Димон-волшебник ...

Журналист Александра Баязитова — о том, зачем в реальности нужно снижение ...
  7.04.2017   10534   50

К чему приведет ...

В России могут ликвидировать ГИБДД. В Министерстве внутренних дел решили ...
  29.03.2017   8681   17

Власть больше не ...

Режим идет к переизбранию Путина без двух привычных инструментов ...
  3.04.2017   7669   57


О политической голодовке башкирской молодежи 25 лет тому назад

Оценили
1


Март и апрель месяцы нынешнего 2017 года в Башкортостане являются юбилейными событиям 25 – летней давности, на которых решалась самостоятельность республики. 31 марта 1992 года в Москве состоялось подписание Федеративного Договора субъектами Федерации.

О политической голодовке башкирской молодежи 25 лет тому назад


Республика Башкортостан подписала Федеративный Договор с Приложением. По приложению РБ в отличие от других субъектов Федерации получила с а м о с т о я т е л ь н о с т ь. Самостоятельность предоставлялась республике Центром в международных и внешнеэкономических связях, определении общих принципов налогообложения и сборов в бюджет РБ, создании судебной и законодательной систем республики и владении землей, недрами, природными богатствами и другими ресурсами на территории Башкортостана.

Однако, тогдашняя башкирская общественность была недовольна действием руководства Республики Башкортостан. Она осудила подписание Федеративного Договора с приложением, тогда как Чеченская Республика и Республика Татарстан отказались подписать Договор, ссылаясь на несоответствие его с их декларациями о государственном суверенитете. Башкирские общественники вместе со всей столичной национальной интеллигенцией еще перед отъездом делегации РБ в Москву давали наказ подписать только Двусторонний Договор с РФ. Но делегация во главе с Председателем Верховного Совета РБ М.Г.Рахимовым не смогла выполнить наказ общественности.

Вернувшись из Москвы, делегация РБ провела пресс-конференцию, где она убедительно оправдала подписание Федеративного Договора с приложением перед журналистами и общественностью. После этого в начале апреля состоялась внеочередная сессия Верховного Совета Республики Башкортостан. На сессии депутаты выслушали отчет делегации республики, подписавшей Федеративный Договор с приложением. Сессия должна была ратифицировать этот Договор с приложением. Но Председатель Верховного Совета Муртаза Рахимов заявил, что ратификация приложения состоится лишь после подписания двустороннего Договора между РБ и РФ о разграничении полномочий. Отдельные башкирские депутаты сомневались в реализации приложения к Федеративному Договору. Они даже сравнивали приложение с «клочком бумаги», как в свое время В.И.Ленин называл Соглашение о Советской Автономной Башкирии. Но почему то Муртаза Рахимов был твердо уверен, что в реализации приложения в республике не будет никаких преград со стороны Центра.

Сессия была пикетирована башкирскими общественниками. В пикетировании участвовали не только столичные башкирские общественные организации, но и общественники, прибывшие из регионов республики. Большую активность здесь проявлял Союз башкирской молодежи (председатель Р.Ш.Баимов).

Один из их пикетирующих (Данир Гайнуллин) держал лозунг, где было написано о намерении объявить голодовку против подписания Федеративного Договора с приложением.

Казалось было, что после завершения работы внеочередной сессии Верховного Совета РБ проблема приложения к Федеративному Договору решена, но башкирская общественность г.Уфы не собиралась сдавать свою позицию. Союз башкирской молодежи (СБМ) организовал политическую голодовку против подписания Федеративного Договора с приложением. 8 апреля на площади у памятника Салавата Юлаева была поставлена башкирская юрта, и 8 башкирских парней объявили голодовку. Этими парнями были Азамат Кускильдин, Фарит Юнусов, Азат Халилов, Данир Гайнуллин, Салават Ахметов, Илдар Хубутдинов, Ханиф Юлуков, Фаниль Давлеткужин. Объявляя голодовку, они написали обращение к многонациональному народу и общественности республики. В обращении они требовали аннулирования Федеративного Договора с приложением, заключения только двустороннего Договора с Россией, отправления в отставку Председателя Верховного Совета М.Г.Рахимова и Председателя Совета Министров М.П.Миргазямова. В первые дни на акцию молодых ребят особо не обращали внимания. Но их стойкая позиция воодушевляла башкирскую общественность, и к их акции начали присоединяться другие. Не обходилось и без провокации со стороны антибашкирской общественности столицы. Они старались всячески сорвать акцию башкирской молодежи. Подойдя близко к юрте, их молодчики ели пирожки и другие съестные продукты. Но голодающие не поддавались на их провокации, продолжали голодовку.

13 апреля на голодающих ночью было организовано нападение. Нападавшие избили башкирских патриотов. Из избиенных больше всего пострадал Данир Гайнуллин. Его отвезли и положили в больницу. Но акция СБМ не прекратилась. Голодовка продолжалась. Теперь к ним начали присоединяться не только башкирские студенты, но и русские. Провокация на акцию еще теснее сплотила башкирскую общественность республики. Со всех районов, городов республики шли телеграммы, письма в поддержку акции СБМ. Многие башкирские общественники регионов республики сами приезжали в столицу, привозили с собой для голодающих все необходимое для продолжения их акций. Большую помощь голодающим стал оказать Башкирский народный центр «Урал». Многие его члены для голодающих принесли теплые вещи, раскладушки. Теперь юрта, где голодали патриоты РБ, была взята под охрану башкирской общественностью столицы. Акцию СБМ освещала башкирская молодежная газета «Йэшлек». Ее корреспондент З.Ханова вела дневник, где подробно записывала каждый день акции. Одновременно все страницы ее дневника публиковались в газете «Йэшлек».

Как автор этой публикации не могу писать спокойно эти строки, так как сам был очевидцем всех этих событий. В то время, услышав весть об избиении голодающих башкирских ребят, в г.Салавате мы общественники организовали маленький митинг на площади перед городской администрацией. Больше всех мне запомнилось выступление брата Данира Гайнуллина. Он в своей речи подробно сообщал весь ход избиения Данира Гайнуллина. Нанося одни удары за другими, избивавшие при этом заявляли «Вы башкиры всегда были рабами и останетесь такими. Мы вам никогда не дадим подняться..». А член правления объединения «Акбузат» З.М.Хазиева (татарка по национальности) со слезами на глазах призывала всех помочь голодающим башкирским студентам.

Голодовка башкирских парней вызвала большой резонанс не только в республике, но и во всей России. Многим россиянам стало известна эта акция после показа ее в программах «Новости», «Вести» по российскому телевидению. Акцию поддерживала общественность многих национальных республик (Республика Татарстан, Республика Якут – Саха и другие) В конце апреля в г.Уфу приехала даже целая делегация из Республики Татарстан. Среди этой делегации была и лидер татарской общественности Фаузия Байрамова. Им понравилась акция башкирской молодежи, и они выразили большую поддержку и солидарность башкирской общественности.

Акция башкирской молодежи закончилась лишь 30 апреля 1992 года. В своем обращении к многонациональному народу и общественности республики СБМ заявил, что они временно прекращают голодовку, но от своих позиций не отступают. Они поблагодарили всех тех, кто поддержал их акцию и оказал им необходимую помощь.

Голодовка башкирских парней в то время сыграла огромную роль в общественно – политической жизни республики. Верховный Совет во главе с ее Председателем Муртазой Рахимовым взял решительный курс на реализацию всех полномочий и прав , закрепленных в приложении к Федеративному Договору. Летом 1992 года Председатель Совета Министров РБ М.П.Миргазямов был отправлен в отставку. Ускорилось принятие Конституции Республики Башкортостан. В июне 1992 года на сессии Верховного Совета РБ в первом чтении была принят проект Конституции Республики Башкортостан. Теперь в республике было введено одноканальное налогообложение населения, которое давало возможность руководству РБ пополнить бюджет Башкортостана. Летом 1992 года многие предприятия начали переходить под юрисдикцию Республики Башкортостан.

Таким образом, с этого времени в Башкортостане начался необратимый процесс курса руководства Республики Башкортостан на самостоятельность, продолжавшийся до начала 2000 года.

Ирек Агишев - общественный деятель

Из почты Уфимского Журнала




Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Башкиры

Другие публикации по теме

    {related-news}
« Назад 1 2 3 4 Далее »

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 1 | 12.04.2017, 10:43 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 9620 | Рейтинг: -1552,9
Когда объявят голодовку депутаты и чиновники и откажутся от содержания ? Почему Мы Их содержим а Они сели на голову граждан? Заняты только своим обогащением. Путин В В проснись Нас обокрали слуги народа. Когда Их начнут сажать пачками.



+ 0
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 2 | 12.04.2017, 10:54 | Автор: патриотт
    Публикации: 0 | Комментарии: 84 | Рейтинг: +9,8
1 | 12.04.2017, 10:43 | Автор: materu | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 9519 | Рейтинг: -1541,2
Когда объявят голодовку депутаты и чиновники и откажутся от содержания ? Почему Мы Их содержим а Они сели на голову граждан? Заняты только своим обогащением. Путин В В проснись Нас обокрали слуги народа. Когда Их начнут сажать пачками.
--------------------
Нашел к кому обращаться.



+ +1
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 12.04.2017, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где фото "голодных" в нынешней обстановке? Фейсы в объектив не поместились?



+ 0
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 12.04.2017, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Голосуйте за Юрия Болдырева.



+ -1
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 12.04.2017, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирские парни могут только потихоньку убивать тех, кто слабее. При этом чрезвычайно труся.



+ 0
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 6 | 12.04.2017, 11:17 | Автор: НАРКОЗ
    Публикации: 0 | Комментарии: 242 | Рейтинг: +31,6
((( с этого времени в Башкортостане начался необратимый процесс курса руководства Республики Башкортостан на самостоятельность, продолжавшийся до начала 2000 года. )))
..................................

Необратимый процесс на то и необратимый, что протекает безостоновочно, и только в одном направлении.
То что произошло в Башкирии это случайное явление, преподнесенное Рахимовым как благо.
Впоследствии стало ясно, что это всего лишь националистические потуги.



+ +1
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 7 | 12.04.2017, 11:18 | Автор: патриотт
    Публикации: 0 | Комментарии: 84 | Рейтинг: +9,8
Сегодня День Космонавтики!



+ +1
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 12.04.2017, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
но эти ребята суверенами быть не могли-их осознание мира на сегодня опубликуйте.



+ 0
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 12.04.2017, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 12.04.2017, 11:18 | Автор: патриотт | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 66 | Рейтинг: +8,3
Сегодня День Космонавтики!
==============

Вот бы и вывесил тему, пистолеТТ.



+ 0
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 10 | 12.04.2017, 11:38 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 9620 | Рейтинг: -1552,9
С днем космонавтики . Эти проклятые комуняки запускал космические корабли первыми в мире заставляли бесплатно учиться и если нужно лечится. За услуги ЖКХ вообще копейки платили. Терроризм коррупция это где то было за бугром . Запрещали мужеложство.Секса не было была любовь.Дружба народов .Либералы наконец то все исправили и по ходу разворовали страну. Либералы добились свободы в половых отношениях и вообще все свободны от достойной зарплаты и пенсии от бесплатного медицинского обслуживания и учебы.



+ 0
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 12.04.2017, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот нехороший человек админ комменты зажимает, падла.



+ -2
1

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 12 | 12.04.2017, 12:24 | Автор: патриотт
    Публикации: 0 | Комментарии: 84 | Рейтинг: +9,8
8 | 12.04.2017, 11:38 | Автор: materu | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 9525 | Рейтинг: -1541,3
С днем космонавтики . Эти проклятые комуняки запускал космические корабли первыми в мире заставляли бесплатно учиться и если нужно лечится.
---------------
Американцы тоже запустили. И на Луне раньше нас побывали.
При этом народ у них не жил в коммуналках, продолжительность жизни уже тогда была на 15 лет больше. Терроризма не было у них и у нас пока КГБ не создало лагеря подготовки террористов. Сначала для палестинцев, а потом и для других. Терроризм пошел по Земле.



+ +1
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 12.04.2017, 12:35 | Автор: Батыр
    Публикации: 0 | Комментарии: 3099 | Рейтинг: -174,2
Халяр маляр иптяштяр



+ 0
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 12.04.2017, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рахимов использовал голодающих, чтобы шантажом слабого тогда (в силу объективных причин) центра прибрать к своим рукам башкирскую нефтянку и энергетику. Смотрящим поставил сынульку.



+ +1
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 12.04.2017, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Халяр маляр иптяштяр
_____________________
Эйбат. Халярнищек Батыр



+ 0
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 12.04.2017, 15:28 | Автор: препод
    Публикации: 20 | Комментарии: 4583 | Рейтинг: -104,6
Интересно узнать как сложилась судьба у голодавших. Что-то мне подсказывает, они не пропали без вести.



+ -1
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 17 | 12.04.2017, 15:35 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 33 | Комментарии: 6900 | Рейтинг: +1930,5
Март и апрель месяцы нынешнего 2017 года в Башкортостане являются юбилейными событиям 25 – летней давности, на которых решалась самостоятельность республики. 31 марта 1992 года в Москве состоялось подписание Федеративного Договора субъектами Федерации.
_____________________________________________________
На сегодняшний день для федеральной власти сиё событие является сепаратизмом, экстремизмом и расшатыванием "скреп" и праздновать подобные "юбилеи" никто не позволит. Но вполне допустимо и даже приветствуется на территории соседнего государства-Украины, в так называемой "Новороссии". Допускается и поддерживается добровольцами вербуемыми российскими спецслужбами, российской армией и самым современным вооружением.

Такова селява...



+ 0
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 12.04.2017, 15:36 | Автор: Зулия
    Публикации: 28 | Комментарии: 25678 | Рейтинг: -581
14 | 12.04.2017, 15:28 | Автор: препод | На сайте
Публикации: 20 | Комментарии: 4573 | Рейтинг: -102,8
Интересно узнать как сложилась судьба у голодавших. Что-то мне подсказывает, они не пропали без вести.
-----------------------
Твоё "что-то" подсказало бы, почему башфорум пропал без вести, а сайт Кук-буристов вобще затих



+ -1
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 19 | 12.04.2017, 15:41 | Автор: Зулия
    Публикации: 28 | Комментарии: 25678 | Рейтинг: -581
10 | 12.04.2017, 12:24 | Автор: патриотт
Терроризм пошел по Земле.
-----------------------
Не по всей Земле, а по определенной ее части.
Чё-то не пошелв сторону Казахстана, Азербайджана, Туркменистана. В Киргизии бойня, но терроризм там не шагает.
Сдается мне, начинает делать шаги по Крымнашенской земле



+ -1
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 12.04.2017, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 12.04.2017, 12:24 | Автор: патриотт
Публикации: 0 | Комментарии: 68 | Рейтинг: +8,6
8 | 12.04.2017, 11:38 | Автор: materu | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 9525 | Рейтинг: -1541,3
С днем космонавтики . Эти проклятые комуняки запускал космические корабли первыми в мире заставляли бесплатно учиться и если нужно лечится.
---------------
Американцы тоже запустили. И на Луне раньше нас побывали.
При этом народ у них не жил в коммуналках, продолжительность жизни уже тогда была на 15 лет больше. Терроризма не было у них и у нас пока КГБ не создало лагеря подготовки террористов. Сначала для палестинцев, а потом и для других. Терроризм пошел по Земле.

=====================================
А че Блант уже стесняется от имени своего основного никнейма выступать и запустил своего клона - Лжепатриота что ли!? А если это не так, то ты Лжепатриот можешь и не напрягаться впустую стуча по клавиатуре - ришешь ты точь в точь как и Тупой - серо и туповато!



+ 0
1

« Назад 1 2 3 4 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com