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День вертолетчика. Караидель

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Летом 1988 году в Башкирию приехали специалисты из Ленинграда для мониторинга окружающей среды, а говоря проще замера радиационного фона над Уфой и другими городами республики.

День вертолетчика. Караидель


Приборы дозиметры погрузили в МИ-8 и пилот 1 класса, авиакомпании БАЛ, Рафаил Ягафаров потянул штурвал на себя. Вертолет набрала нужную высоту и громадной железной стрекозой стал кружить над Уфой. Невидимый столб радиационное излучение обнаружили в квадрате, улиц Шафеева и Проспекта Октября. Республиканский онкологический диспансер, словно жерло действующего вулкана извергал гамма и бета излучения в атмосферу города. Для того чтобы провести радиационный контроль в полном объеме, эколог эксперт дал команду на снижение. Вертолет с вращающимися лопастями и диким ревом турбовинтового двигателя навис над медицинским учреждением. Профессор из Ленинграда приник к своим прибором и языком жеста, большой палец вниз, постоянно показывал пилоту винтокрылой машины: «Ниже, ниже, еще… ниже». «Куда уже ниже…? сейчас на крышу сядем…?» - тихо матерясь, Ягафаров все крепче сжимает в руках штурвал вертолета МИ-8. Профессор, наконец-то, жестом дает команду - большой палец вверх – «Летим на базу». По прибытии в аэропорт, пилота вертолета МИ-8 по селекторной связи, срочно вызвал директор авиакомпании Валера Буркаев. Голос начальника, ничего хорошего не обещал. «Какого черта вы вытворяете? Устроили, понимаешь, бомбометание»!!! – вопил начальник, бегая по кабинету. Пилота Ягафаров подумал, что Буркаев шутит. Начальник продолжал кричать: «Все стекла повыбивали.., половина больных в обмороке…». Пилота Ягафаров прошиб холодный пот. Твою мать, хренов профессор: «Ниже, еще ниже..».

Так оно и вышло, в июле месяце жарко, окна в онкологическом диспансере распахнуты настежь. Пять лопастей семи тонного МИ - 8 будто гигантский вентилятор, ураганным ветром, разом захлопнули все открытые окна верхних этажей, и стекла посыпались будто от ударной волны мощной авиабомбы.

Надо дело решить миром. Столяр авиакомпании на пару с двумя стажерами поехали в больницу стеклить разбитые окна.

Всю жизнь Рафаил делал то, что любил больше всего – летал! Свою летную карьеру он начал с полетов на ЯК-18а и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Летное мастерство обеспечило продвижение в карьере и скоро Ягафаров сел за штурвал самого знаменитого винтокрылого аппарата Советского союза – многоцелевого вертолета МИ-8. У командира экипажа вертолета простое, открытое лицо и смотреть на Рафаила приятно, когда он за штурвалом. Началась настоящая работа. Летал от Кольского полуострова до Ямала. Завтрак в Оленогорске, обед Наньян-Маре, ужин в Салехарде, такой распорядок трудового дня был вполне во вкусе пилота Ягафарова. Вертолет набирает высоту и летит к горизонту и обратившись там в точку исчезает из виду. Никакого сомнения. Лагерь геологов на острове Вайгач (Новая Земля) в срок получит еду и топливо. Главное в дальнем полете - мастерство и надежность техники. Ягафаров кое-что в этом понимает. Его вертолет, будто, сопровождал невидимый ангел –хранитель. За все время полетов ни единой аварийной посадки.

В нулевые годы Рафаил Ягафаров стал для земляков настоящим «даром с небес». Опираясь на свой авторитет, пробил воздушный рейс в Караидельский район и будто герой фильма «Мимино» летал в родную деревню Абдуллино. Более удивительного возвращения домой не знал мир. Сверху все кажется иным. Березовая роща вся солнечных пятнах сбегает с горы Тартип прямо к родительскому дому. За околицей тропинка к реке Юрюзань, где в детстве он купался и удил рыбу. Волнительный момент. Рафаил был здесь за штурвалом и одновременно там, внизу, босоногим мальчиком бегущим по траве: «Вертолет, вертолет, ты возьми меня в полет…». Совершив круг, пассажирский вертолет МИ-8 садиться на гору-полуостров Тращик, чем-то напоминающий субмарину в тихой гавани. Половина деревни «Яппары» (Ягафаровы), начальник аэропорта, вечно пьяный добряк дядька Набий.

Пассажиры с вещами шагают обгоняя друг друга. Молодые с чувством пожимают руку, старшие хлопают Рафаила по плечу. Благодаря знаменитому земляку, через час они будут в Уфе. Настроение командира экипажа вертолета прекрасное. Ревет двигатель и пассажирский вертолет МИ-8 набирает высоту. Промелькнуло, зеленое, уютное кладбище. За оградой вечным сном спит, дед Ягафар. Вознося хвалу Аллаху и липовому меду, Ягафар прожил долгую жизнь. Когда дед умер, ему было 104 года. Пасечник бортник постоянно воевал с медведями и один раз вернулся со шкурой зверя. В храбрости деду, среди потомков Рафаил на первом месте. Тринадцать тысяч - часов налета! Это, конечно, меньше чем мог бы похвастаться летчик Покрышкин, но для пилота «вертушки», самый раз и гораздо больше, учитывая тот факт, что управление вертолетом намного сложнее и опаснее чем любым другим воздушным судном. Ошеломляющая цифра. Если все сложить то за плечами Рафаила - 540 дней непрерывного полета! При средней скорости винтокрылого летательного аппарата (200 км/час) пилот первого класса Рафаил Ягафаров за свою летную карьеру - 60 раз облетел вокруг земли, нет не на космической ракете или реактивном самолете, а на вертолете…, вертолете МИ-8!

Ягафаров Рафаил Габдрахманович родился 8 июля 1951 года в деревне Абдуллино Караидельского района Башкирии. 1968-1973 год, уфимский авиационный институт. 1973-1974 год, Сасовское летное училище гражданской авиации. 1974-1982 год казанский авиаотряд, где прошел путь от летчика АН-2 до заместителя командира отряда. 1982-1984 пилот уфимского авиаотряда. 1984-1992 год, командир уфимского летного авиаотряда вертолетов МИ-8 и КА-26. 1992-1996 год старший пилот инспектор, уфимского объединенного авиаотряда. 1996-1998 год, заместитель начальника башкирского регионального управления по безопасности полетов. 1998-2000 год, полеты на Севере, на вертолете МИ-8. 2000-2001 год, обучение военных пилотов на вертолете МИ-34 (ведущий специалист по России) в Нигерии. 2001-2005 год командир звена МИ-8 авиакомпании «СПАРК».

2006-2011 год полеты на МИ-8, на Севере в компании Урай-авиа.

Летный стажа – 38 лет. Пилот 1 класса. Кандидат в мастера спорта по пилотированию. Отличник воздушного флота России.

Ирек Муктасаров, Уфа, Башкирия - Башкортостан




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, История, МВД

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  • 1 | 23.04.2017, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец.В связях порочащих его , в пытках и допросах задержанных мужиков не замечен !



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  • 2 | 23.04.2017, 11:41 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 3762 | Рейтинг: -658
Ирек оказывается не только мент, но и летчик. ТАЛАНТ, ОДНАКО.



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  • 3 | 23.04.2017, 11:56 | Автор: юнг
    Публикации: 276 | Комментарии: 29921 | Рейтинг: +5616,3
Надо дело решить миром. Столяр авиакомпании на пару с двумя стажерами поехали в больницу стеклить разбитые окна.....

=============А с радиацией-то как? Так и продолжали гробить больных и персонал?



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  • 4 | 23.04.2017, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ребята спасибо вам за эту публикацию, давайте обсудим пожалуйста Радика Галямовича, директора аэропорта Уфа в те и иные годы, какой он был руководитель в свое время он был требовательным очень хорошим человеком, его по моему снимали с должности два раза по причине какой то, так он доработал до своей пенсии лётчиком свыше сорока лет.



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  • 5 | 23.04.2017, 12:04 | Автор: патриотт
    Публикации: 0 | Комментарии: 112 | Рейтинг: +13,2
Интересный очерк. Интересный человек.



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  • 6 | 23.04.2017, 12:46 | Автор: юнг
    Публикации: 276 | Комментарии: 29921 | Рейтинг: +5616,3
4 | 23.04.2017, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ребята спасибо вам за эту публикацию, давайте обсудим пожалуйста Радика Галямовича, директора аэропорта ..

========А давайте обсудим главврача онкодиспансера, нарушающего правила хранения и использования радиоизотопов?



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  • 7 | 23.04.2017, 12:47 | Автор: юнг
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5 | 23.04.2017, 12:04 | Автор: патриотт
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Интересный очерк. Интересный человек.

===========ТЫ ИМЕЕШЬ ВВИДУ Ирека Муксатарова? Да.а.а....интересный. Иногда даже понимает то, что убежало из-под пера!



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  • 8 | 23.04.2017, 12:48 | Автор: юнг
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5 | 23.04.2017, 12:04 | Автор: патриотт
Публикации: 0 | Комментарии: 101 | Рейтинг: +12,5
Интересный очерк. Интересный человек.

===========ТЫ ИМЕЕШЬ ВВИДУ Ирека Муксатарова? Да.а.а....интересный. Иногда даже понимает то, что убежало из-под пера!



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  • 9 | 23.04.2017, 17:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Решая множество сложных задач, тем не менее, мы должны формировать у граждан социальный оптимизм, позитивный настрой, уверенность в нашем общем успехе. Конечно, проблемы есть, как и у других регионов. Мы с вами их видим и знаем, а самое главное понимаем, как будем решать», — подчеркнул Рустэм Хамитов.
====================
Кто нибудь понял что нибудь?



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  • 10 | 23.04.2017, 17:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Мы будем системно вместе решать накопившиеся проблемы в этой части. Вам они хорошо известны, вы их видите на местах. Сейчас начинается горячая пора субботников.
====================
Поняли? Надо метлой махать системно.
Да еще системно вместе.



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  • 11 | 23.04.2017, 17:37 | Автор: юнг
    Публикации: 276 | Комментарии: 29921 | Рейтинг: +5616,3
9 | 23.04.2017, 17:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Решая множество сложных задач, тем не менее, мы должны формировать у граждан социальный оптимизм, позитивный настрой, уверенность в нашем общем успехе. Конечно, проблемы есть, как и у других регионов. Мы с вами их видим и знаем, а самое главное понимаем, как будем решать», — подчеркнул Рустэм Хамитов.
====================
Кто нибудь понял что нибудь?

===============Если только Муксатаров понял? И то, навряд ли!



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  • 12 | 23.04.2017, 18:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вертолет МИ-8 является самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире, а также входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации, что то типа автомата Калашникова, бренд СССР.



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  • 13 | 23.04.2017, 20:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
летал с Рафилом, замечательный человек и профессионал своего дела.



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  • 14 | 23.04.2017, 21:20 | Автор: юнг
    Публикации: 276 | Комментарии: 29921 | Рейтинг: +5616,3
3 | 23.04.2017, 20:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
летал с Рафилом, замечательный человек

======Кто понял, о чём статья? Кто самый трезвый сегодня? Мне , так кажется, статья о радиоактивной утечке в онкоцентре.



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  • 15 | 24.04.2017, 00:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Тогда во время облета кроме онкодиспансера еще фонили б/ушные бурильные трубы во дворе Башнипи на Ленина-Якутова, гарнитная отделка Дворца спорта и гранитная отделка дк Нефтяник.



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  • 16 | 24.04.2017, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Школа. Учительница спрашивает ученика:
— Бог еды и плодородия у народов крайнего севера, 8 букв?
— Вертолет.



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  • 17 | 24.04.2017, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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а как захлопнулись окна,открытые вовнутрь?



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  • 18 | 25.04.2017, 07:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот моя деревня, вот мой дом родной. Абдуллино край света, где обитают тоска и скука.



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