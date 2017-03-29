День вертолетчика. Караидель

Летом 1988 году в Башкирию приехали специалисты из Ленинграда для мониторинга окружающей среды, а говоря проще замера радиационного фона над Уфой и другими городами республики.Приборы дозиметры погрузили в МИ-8 и пилот 1 класса, авиакомпании БАЛ, Рафаил Ягафаров потянул штурвал на себя. Вертолет набрала нужную высоту и громадной железной стрекозой стал кружить над Уфой. Невидимый столб радиационное излучение обнаружили в квадрате, улиц Шафеева и Проспекта Октября. Республиканский онкологический диспансер, словно жерло действующего вулкана извергал гамма и бета излучения в атмосферу города. Для того чтобы провести радиационный контроль в полном объеме, эколог эксперт дал команду на снижение. Вертолет с вращающимися лопастями и диким ревом турбовинтового двигателя навис над медицинским учреждением. Профессор из Ленинграда приник к своим прибором и языком жеста, большой палец вниз, постоянно показывал пилоту винтокрылой машины: «Ниже, ниже, еще… ниже». «Куда уже ниже…? сейчас на крышу сядем…?» - тихо матерясь, Ягафаров все крепче сжимает в руках штурвал вертолета МИ-8. Профессор, наконец-то, жестом дает команду - большой палец вверх – «Летим на базу». По прибытии в аэропорт, пилота вертолета МИ-8 по селекторной связи, срочно вызвал директор авиакомпании Валера Буркаев. Голос начальника, ничего хорошего не обещал. «Какого черта вы вытворяете? Устроили, понимаешь, бомбометание»!!! – вопил начальник, бегая по кабинету. Пилота Ягафаров подумал, что Буркаев шутит. Начальник продолжал кричать: «Все стекла повыбивали.., половина больных в обмороке…». Пилота Ягафаров прошиб холодный пот. Твою мать, хренов профессор: «Ниже, еще ниже..».Так оно и вышло, в июле месяце жарко, окна в онкологическом диспансере распахнуты настежь. Пять лопастей семи тонного МИ - 8 будто гигантский вентилятор, ураганным ветром, разом захлопнули все открытые окна верхних этажей, и стекла посыпались будто от ударной волны мощной авиабомбы.Надо дело решить миром. Столяр авиакомпании на пару с двумя стажерами поехали в больницу стеклить разбитые окна.Всю жизнь Рафаил делал то, что любил больше всего – летал! Свою летную карьеру он начал с полетов на ЯК-18а и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Летное мастерство обеспечило продвижение в карьере и скоро Ягафаров сел за штурвал самого знаменитого винтокрылого аппарата Советского союза – многоцелевого вертолета МИ-8. У командира экипажа вертолета простое, открытое лицо и смотреть на Рафаила приятно, когда он за штурвалом. Началась настоящая работа. Летал от Кольского полуострова до Ямала. Завтрак в Оленогорске, обед Наньян-Маре, ужин в Салехарде, такой распорядок трудового дня был вполне во вкусе пилота Ягафарова. Вертолет набирает высоту и летит к горизонту и обратившись там в точку исчезает из виду. Никакого сомнения. Лагерь геологов на острове Вайгач (Новая Земля) в срок получит еду и топливо. Главное в дальнем полете - мастерство и надежность техники. Ягафаров кое-что в этом понимает. Его вертолет, будто, сопровождал невидимый ангел –хранитель. За все время полетов ни единой аварийной посадки.В нулевые годы Рафаил Ягафаров стал для земляков настоящим «даром с небес». Опираясь на свой авторитет, пробил воздушный рейс в Караидельский район и будто герой фильма «Мимино» летал в родную деревню Абдуллино. Более удивительного возвращения домой не знал мир. Сверху все кажется иным. Березовая роща вся солнечных пятнах сбегает с горы Тартип прямо к родительскому дому. За околицей тропинка к реке Юрюзань, где в детстве он купался и удил рыбу. Волнительный момент. Рафаил был здесь за штурвалом и одновременно там, внизу, босоногим мальчиком бегущим по траве: «Вертолет, вертолет, ты возьми меня в полет…». Совершив круг, пассажирский вертолет МИ-8 садиться на гору-полуостров Тращик, чем-то напоминающий субмарину в тихой гавани. Половина деревни «Яппары» (Ягафаровы), начальник аэропорта, вечно пьяный добряк дядька Набий.Пассажиры с вещами шагают обгоняя друг друга. Молодые с чувством пожимают руку, старшие хлопают Рафаила по плечу. Благодаря знаменитому земляку, через час они будут в Уфе. Настроение командира экипажа вертолета прекрасное. Ревет двигатель и пассажирский вертолет МИ-8 набирает высоту. Промелькнуло, зеленое, уютное кладбище. За оградой вечным сном спит, дед Ягафар. Вознося хвалу Аллаху и липовому меду, Ягафар прожил долгую жизнь. Когда дед умер, ему было 104 года. Пасечник бортник постоянно воевал с медведями и один раз вернулся со шкурой зверя. В храбрости деду, среди потомков Рафаил на первом месте. Тринадцать тысяч - часов налета! Это, конечно, меньше чем мог бы похвастаться летчик Покрышкин, но для пилота «вертушки», самый раз и гораздо больше, учитывая тот факт, что управление вертолетом намного сложнее и опаснее чем любым другим воздушным судном. Ошеломляющая цифра. Если все сложить то за плечами Рафаила - 540 дней непрерывного полета! При средней скорости винтокрылого летательного аппарата (200 км/час) пилот первого класса Рафаил Ягафаров за свою летную карьеру - 60 раз облетел вокруг земли, нет не на космической ракете или реактивном самолете, а на вертолете…, вертолете МИ-8!Ягафаров Рафаил Габдрахманович родился 8 июля 1951 года в деревне Абдуллино Караидельского района Башкирии. 1968-1973 год, уфимский авиационный институт. 1973-1974 год, Сасовское летное училище гражданской авиации. 1974-1982 год казанский авиаотряд, где прошел путь от летчика АН-2 до заместителя командира отряда. 1982-1984 пилот уфимского авиаотряда. 1984-1992 год, командир уфимского летного авиаотряда вертолетов МИ-8 и КА-26. 1992-1996 год старший пилот инспектор, уфимского объединенного авиаотряда. 1996-1998 год, заместитель начальника башкирского регионального управления по безопасности полетов. 1998-2000 год, полеты на Севере, на вертолете МИ-8. 2000-2001 год, обучение военных пилотов на вертолете МИ-34 (ведущий специалист по России) в Нигерии. 2001-2005 год командир звена МИ-8 авиакомпании «СПАРК».2006-2011 год полеты на МИ-8, на Севере в компании Урай-авиа.Летный стажа – 38 лет. Пилот 1 класса. Кандидат в мастера спорта по пилотированию. Отличник воздушного флота России.