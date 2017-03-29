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Исторические картинки. Чесноковка. Песнь льда и пламени

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История Уфы немыслима без истории крупнейшего пригородного села Чесноковки. Сейчас здесь строятся новые коттеджи, растёт число жителей, которым поведаем их подлинную старину.

Исторические картинки. Чесноковка. Песнь льда и пламени


Село почти современник Уфы. Правда, одна башэнциклопедия лихо сообщает о первом известии про Чесноковку аж в 1584 году, сие брехня. Сама Уфа была основана только в 1586 году.

Возникновение поселения на склоне горы, омываемой речкой Чесноковкой, связано с появлением в только что выстроенном граде Уфинском первого православного монастыря – Уфимского Успенского, стоял в начале совр. улицы Сочинской, у реки.

Монахи завели хозяйство, землю пахали и задумались: где ж молоть зерно? Матушка рожь обильно родила на уфимских чернозёмах.

Мы в 1620 году, на Московском престоле первый из дома Романовых Михаил Феодорович: «Лета 7128-го сентября в 1 день били челом государю, царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии черной старец Васьян да Иванко Иванов Кинешомцов, чтобы государь … пожаловал, велел бы им на речке на Чесноковке поставить мельницу большое колесо».

Отозвался царь-милостивец, а уфимский воевода Гаврило Васильевич Хлопов разрешил, да льготу дал на 3 года, по 1-е число 131 года. А новый год тогда начинался 1 сентября. И как «тое 3 годы отойдут» вносить монахам в государеву казну оброку по 20-ти алтын в год. Старшие помнят, что алтын – это три копейки. Но в 1620 году алтын равнялся 6 московским денгам (полукопейке) или 3 новгородским денгам.

На старых картах (найдите на сайте Это место.ру) хорошо виден мельничный пруд на речке Чесноковке (то бишь Берсианке). Он примерно располагался возле совр. домов по улице Блюхера №№ от 17 до 33.

Здесь стояла водяная мельница, причём обратите внимание, в документе сказано «большое колесо». Самой простейшей была мельница-мутовка, для которой было достаточно ручейка. Настоящей водяной мельницы с водобойным колесом (верхним или нижним) требовался серьёзный поток.

Рядом совр. улицы Дружбы, Демьяна Бедного, Будённого, Чапаева и пересекающие их – это и есть историческое ядро Чесноковки. Здесь ставили первые избы, разводили первые огороды.

Изначально монахи поставили только мельницу. Но окрестные земли им тоже приглянулись, снова пошли на поклон к царю-батюшке, смилостивился «всеа Русии» государь. Тогда ещё называли наше Отечество по изначальному через букву «у». Русь, Русия, сохранилось в латинских языках (французском). Буква «о» пришла из греческого языка, учёные греки занесли, так и появилась РОссия.

Царь Михаил Фёдорович Романов (1596 – 1645) – основатель Чесноковки:

Исторические картинки. Чесноковка. Песнь льда и пламени


И в 7132 году (1624-м) отправился «сын боярской Фёдор Суходольской за Белую Волошку и за Чесноковку речку на бугор на дикое поле», отмерил старцам «на кормленья земли на пашню дикова поля на 50 четей в поле, а в дву потому ж, и сенных покосов».

Четь или четверть равнялась примерно половине гектара. Система земледелия тогда была трёхпольная: 1/3 озимые, 1/3 яровые и 1/3 под паром. Поэтому сказано «а в дву потому ж», то есть второе и третье пахотные поля были аналогичного размера. Значит всего монахам отвели 150 четей земли или около 75 гектаров. Сенные покосы не мерили подробно, копнами считали.

К возникновению Чесноковки отнеслись сурьёзно. Боярский сын Фёдор Суходольский, «приехав за Чеснокофку речку на бугор, и взял с собою старожильца чернова старца Васьяна. И его, старца Васьяна-старожильца, роспрашивал, что та земля в пусте-ли лежит, на оброк и в поместье кому не отдана ли?» Честно ответствовал старец – в пусте, боярин, ничейная. Претензий на право собственности никто не предъявляет.

Только тогда Фёдор Суходольский отмерил землю монахам, за исключением звериной и рыбной ловли по Белой Волошке (старинное русское имя Белой). Волошка – маленькая Волга. Плыли из Волги в Каму, из Камы в Белую, а вода в Белой белая.

А рыба какая тогда водилась! Во-первых, каспийский лосось, огромная под 40 кг рыбища плескалась (она же кумжа), а, во-вторых, наша царская, местная, коренная, но, увы, исчезнувшая – белорыбица (сиговая). Вкусная, пальчики оближешь! Едал. Правда, из Ладожского озера.

По своей ценности белорыбица занимает первое место после красной рыбы (осетровых). Мясо её белого цвета, удобно режется на пластинки и отличается своим вкусом. Зовут её ещё нельма:

Исторические картинки. Чесноковка. Песнь льда и пламени


Вот какую рыбку приносили домой первые чесноковские рыбаки.

Тем временем Фёдор сын боярский отмерил границы Чесноковки: «А межи той земле учинил: от усаду вверх по Белой реке до Уршацкой заводи до устья, вверх по той заводи подле поля на 2 озерка, а между тех 2-у озерков стоит дуб, а на нём грань, и от тово дуба, от грани и от озерков вверх по тое ж заводь до Мохового болота по конец того бугра, а от тово Мохового болота подле увалу того бугра на березовой колок, а подле того колка стоит берёза одинокая кудрявая, а на ней грань, а от тое берёзы через тот колок на берёзу по ту сторону ж колка, а на ней грань (листы старинные документа тут оборваны), и вверх по той заводи по бугор на вяз подле поля, а на нём грань, а от того вяза подле лесу и до усада попа Антонья з братьею. А сенным покосам межа противу земли дикова поля бугра за Чесноковкою по сю сторону и до Белой заводи, а вверх по той заводи и до мельницы».

Границы в старину устанавливали на отдельно стоящих больших деревьях, делали зарубки – грани. И, хотя прошло почти 400 лет, попробуем пройтись по первой границе Чесноковки.

Возле уже работавшей около совр. улицы Блюхера водяной мельницы существовало поселение (усад), где обитали поп Антоний «з братьею». Оттуда двигаемся вверх по Белой до Уршака. Тогда он впадал двумя устьями (Большой и Малый Уршак), между которыми была затапливаемая пойма – Уршацкая заводь.

От неё недалеко лежали 2 озера. Одно – Зирикликуль – хорошо видно на старых картах. Мы двигаемся через деревню с почему-то мужским именем Загорский? Не Загорская, а именно в мужеском чине.

Далее Моховое болото, про которое, может, чесноковские старожилы помнят? И мы опять возле «бугра» – Чесноковской горы, обойдя которую выходим на усад / поселение монахов. Это пахотные земли.

Сенные покосы выделили в сторону города, «за Чесноковкою по сю сторону». Межевщики считали от Уфы, «и до Белой заводи». Возможно, это излучина Белой с озером Архимандритским, что за мелькомбинатом.

Вряд ли монахи долго тянули с поселением здесь крестьян, коих зазывали отовсюду. Так, в начале XVII века возникают два села Уфимского Успенского мужского монастыря – Вознесенское (Чесноковка) и Монастырские Дуванеи, последние сейчас слились с Калинниками, не доезжая Бирска.

То есть, самые первые упоминания о поселении на месте совр. Чесноковки датируются 1620 или 1621 годами. По переписи 1646 – 1647 годов в Чесноковке уже стояло 29 крестьянских дворов, в коих проживала 87 или 91 мужская душа. Если считать, что женщин насчитывалось столько же, то всего в селе жило около 200 человек. По переписи 1678 года за монастырём в двух сёлах числилось уже 132 двора. Происходит резкий рост населения. Монахи льготами привлекали «гулящих людей» и прочих переселенцев.

Затем случились башкирские бунты и к 1707 году платёжеспособное население сократилось у монастыря со 132 до 30 дворов.

В 1707 году игумен Викентий жаловался самому Петру Великому, что «от 1705 и 1706 годов от башкирского разорения многие дворишки впусте стоят и в хлебном оскудении и недороде, крестьянишки разбрелись неведомо куда, а иные посланы по вашему Великого Государя указу на работы в Лопастню».

Кроме набегов южных башкир, соседние сами прятались от них по лесам, жизнь Чесноковки переменили реформы Петра I. Часть крестьян из Чесноковки отправилась на строительные работы. Но куда?

В прошении упоминается загадочная Лопастня. Речка Лопасня, на которой сейчас стоит город Чехов в Московской области, и земли вокруг принадлежали знаменитому дворянскому роду Еропкиных. Из него вышел архитектор Пётр Михайлович Еропкин (1698–1740), автор первого генерального плана Санкт-Петербурга.

Его отец Михаил Матвеевич был стольником при дворе царицы Прасковьи Фёдоровны, супруги Ивана V, брата Петра I.

Исторические картинки. Чесноковка. Песнь льда и пламени


Эпоха великих реформ, строительстве флота, новых городов и многого другого не обошлась без участия чесноковских жителей (фото с недавней выставки Айвазовского в Питере).

Тем более, что великий преобразователь не жаловал монастыри и Уфимский Успенский тоже платил многочисленные сборы в казну. А тут ещё царь придумал новую систему налогообложения.

Если раньше подати брали со двора (домохозяйства), теперь единицей налогообложения стал… мужчина. Во время переписей-ревизий составлялись списки (сказки), куда заносили все души мужского пола, независимо от возраста, будь ему хоть 90 лет, хоть 9 дней на день переписи. И такая ревизская душа должна была платить налоги, если умрёт – за неё платили другие, отсюда мёртвые души. Кстати, современные экономисты считают, что петровская система была более примитивная, чем до него.

За крепостных платили помещики, монастыри за своих крестьян тоже. И началась по всей Руси… утайка душ. В 1722 году специальная проверка выяснила, что в селе Вознесенском (Чесноковка) монахи не занесли в списки аж 57 мужских душ (то есть и налоги с них не вносили).

Напуганные грозными петровскими офицерами монахи виновными объявили сельских старост, которые «были биты кнутом до смерти».

Жизнь в Чесноковке продолжалась. Шумела водяная мельница об одном поставе. Её сдавали в аренду за 30 рублей в год.

В 1704 году право ловить рыбу на Белой купил москвитянин Тимофей Гурьев, в том числе рыбные ловли «под селом Чесноковкою, две малые заводи на усть речки Чесноковки». Рыба водилась в изобилии.

В самой Чесноковке в XVIII веке «для властей состоит монастырский двор, в нём… келья с сенями, изба». Сюда свозили выращенное зерно (рожь и овёс). На 1763 год в Чесноковке хранилось 56 четвертей (ржи – 16, овса – 35). В то время использовалась «московская осьмипудовая четверть» в 8 пудов или 131 килограмм. В монастырском амбаре в Чесноковке лежало 7336 кг зерна. Около Чесноковки монастырь арендовал башкирские леса, уплачивая по 30 рублей в год.

Крестьяне Чесноковки также должны были отвозить в Уфу в монастырь дрова «с венца по 3 воза», вносили натуральный оброк яйцами, хмелем, мочалками, горшками, телегами, что потребно.

Здесь использованы данные бирского историка Ю.Н. Сергеева. Но Юрий Николаевич приводит сведения, что крестьяне должны были вспахать монастырю 20 десятин / гектаров земли с мужской души. Явная ошибка. Такое количество мужик с деревянной сохой никак не мог осилить.

Видимо, жизнь чесноковцев не была чересчур тяжёлой. Монастырь был маленький. В 1760-е годы в нём насчитывалось всего десять душ. Прокормить такое число людей двум большим сёлам явно было не проблема. Кроме того, маленький штат не позволял монахам контролировать жизнь сельчан.

А тут 26 февраля 1764 года матушка императрица Екатерина II подписала указ о секуляризации церковных земель. Всё имущество забрали в казну, монастырь закрыли «за малобратством», а крестьяне Чесноковки стали экономическими, подчинялись специальной Коллегии экономии, которой платили по 1 рублю 50 копеек с ревизской души.

Это сейчас православная церковь забирает, а тогда, наоборот, национализировали всё хозяйство, оставив только храмы. Парадокс.

История Чесноковки велика и обширна, вторая серия «Песни льда и пламени» через неделю.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 23.04.2017, 11:35 | Автор: Зулия
    Публикации: 28 | Комментарии: 25751 | Рейтинг: -583,4
"монахи виновными объявили сельских старост, которые «были биты кнутом до смерти»."
--------------------------
Старинные добрые нравы...



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  • 2 | 23.04.2017, 11:51 | Автор: Егерь
    Публикации: 3220 | Комментарии: 6270 | Рейтинг: +2708,7
Дмитрий Быков: С большинством можно делать все что угодно

Дмитрий Быков: Очень многие меня спрашивают, как я отношусь к проблеме сноса пятиэтажек. С ужасом отношусь. Ну, и к сносу девятиэтажек тоже. Понимаете, ведь нет же гарантии, что завтра они не захотят снести вообще всё. У нас в районе очень долго ходил устойчивый слух, что весь наш район будет сметён, снесён и застроен новыми домами, а нас всех выселят в Бутово, в Бибирево и так далее. Это довольно нормальная история, ничего в этом особенного нет.

Но я в ужасе, понимаете, от полной неспособности большинства людей к сопротивлению. И даже не только к сопротивлению осознанному, а они категорически не готовы даже к минимальному протесту. Вот у меня есть ощущение, что с большинством можно делать действительно всё что угодно. Вот начнут сжигать на площади — и нормально! Начнут отбирать детей в армию — нормально! Увеличат срок службы в армии до 50 лет — нормально! То есть я не знаю того предела, на котором этот инстинкт самосохранения сработает.

Понимаете, сегодня полиция уже имеет право стрелять в толпу. В беременных пока нельзя, но в небеременных уже можно запросто. Они практически обеспечили себе полную неприкосновенность («неприкасаемость» хочется сказать) и полную свободу, полное развязывание рук на любом направлении. И мы ничего пока не научились этому противопоставлять, кроме вот этой пассивности, вялости, этой анемии, которая, конечно, хранит нас от революций, но и от любых перемен, от любой защиты собственного достоинства она нас тоже хранит. Поэтому пока перед нами довольно-таки тупиковая, довольно лажовая ситуация, откровенно говоря.

Конечно, есть молодые, которые перерождаются, которые эту власть отменяют самим фактом своего существования. И есть очень много фактов и факторов, внушающих оптимизм. И в последнее время действительно что-то зашевелилось — причём зашевелилось уже не так, как во время протестов 2011 года, а на гораздо более глубоком, я бы сказал, онтологическом уровне. Но всё равно пугает абсолютный простор, абсолютная свобода воли вот этих людей, которые действительно могут сделать с нами всё что угодно. Помните, как Окуджава, когда его задерживал гаишник, он думал: «Ведь он же может сделать со мной всё. Может, например, задержать. А может и распять». Вот это такое хотя и ироническое, едкое наблюдение, но точное. И это касается нас всех.

Поэтому история с пятиэтажками, и с девятиэтажками, и со сносами — она, конечно, могла бы стать темой серьёзного разбора, если бы у людей открылась творческая смелость, некоторая творческая потенция в этом смысле. Потому что написать историю сноса такой пятиэтажки, сделав этот дом метафорой и советской жизни, и постсоветской, и собственной, частной, — это могла бы быть грандиозная история. А что они будут давать взамен? Тоже пока не понятно. И главное — все эти разговоры, что «против вашей воли вас никуда не переселят, вам надо только будет собраться — и мы подчинимся мнению большинства». Как вы манипулируете мнением большинства, мы знаем очень хорошо. Поэтому никаких особенных надежд мне эта ситуация не внушает.

Надежду внушает одно: наш человек обычно мобилизуется, когда его берут за яблочко, то есть за какие-то личные связи, пристрастия, родство, дом и так далее. Вот здесь уже подобрались к последнему — подобрались к дому. Причём к такому дому, как у кума Тыквы, без всякой роскоши — вот к этой пятиэтажке. Это может оказаться спусковым крючком каких-то более серьёзных реакций, от которых, конечно, боже упаси. Но люди рискуют. Остаётся надеяться, что пока ещё у нас есть хоть что-то, ради чего мы готовы рисковать.

http://echo.msk.ru/blog/partofair/1967794-echo/



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  • Участник
  •  
  • 3 | 23.04.2017, 11:54 | Автор: Зулия
    Публикации: 28 | Комментарии: 25751 | Рейтинг: -583,4
Крестьяне Чесноковки также должны были отвозить в Уфу в монастырь дрова «с венца по 3 воза», вносили натуральный оброк яйцами, хмелем, мочалками, горшками, телегами, что потребно.
-------------------------
за что было гарантировано Вечное блаженство?



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  • 4 | 23.04.2017, 11:57 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 50 | Комментарии: 1704 | Рейтинг: +435,6
Ребята !! Почему все молчим на счёт дорог !? Или меня одного они не устраивают !??



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  • 5 | 23.04.2017, 11:58 | Автор: юнг
    Публикации: 276 | Комментарии: 29921 | Рейтинг: +5616,3
..........строительстве флота не обошлась без участия чесноковских жителей

=================Сам придумал? Роднов?



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  • 6 | 23.04.2017, 12:00 | Автор: Егерь
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Не знал

С 1933 по 1945 годы свидетели Иеговы (известные в Германии как «Бибельфоршер» — Исследователи Библии) были запрещены в нацистской Германии. Свидетели Иеговы отказывались признавать Гитлера фюрером, произносить нацистское приветствие, служить в нацистской армии и участвовать в производстве вооружений, хотя главной причиной преследований был отказ от несения воинской повинности (вероучение свидетелей Иеговы содержит полный запрет на участие в боевых действиях, вне зависимости от того, носит ли война агрессивный или оборонительный характер). Не менее 2000 германских свидетелей Иеговы были заключёнными концлагерей по категории «Бибельфоршер» (лиловый треугольник), неустановленное число свидетелей Иеговы были заключёнными других категорий (политические, асоциальные, евреи и др.) Всего в нацистских концлагерях побывало около 11200 свидетелей Иеговы, из них 270 было расстреляно, ещё 1220 умерло от других причин.

Директор исследовательского института при Американском мемориальном музее геноцида Майкл Баренбаум писал: «Это единственные люди, которых преследовали не за то, что они делали (или кем они были), а за то, что они не делали»

Как-то так.

Венедиктов А.А.

http://echo.msk.ru/blog/aav/1966868-echo/



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  • 7 | 23.04.2017, 12:02 | Автор: юнг
    Публикации: 276 | Комментарии: 29921 | Рейтинг: +5616,3
Мукаддас Бибарсов , будущий глава ДУМа, оказывается сотрудничал с деятелем ваххабитского джамаата Русланом Нахушевым. На протяжении ряда лет Бибарсов был руководителем движения «Российское исламское наследие», в руководство которого помимо него вошли также оккультный философ Гейдар Джемаль, никогда не скрывавший своих симпатий к джихадистам Северного Кавказа.
Нужно ли это властям Башкортостана?

ДУМ РБ с прошлого года сотрясают масштабные скандалы. Логичным завершением истории с пропажей сотен миллионов рублей на строительстве Соборной мечети «Ар-Рахим» стало решение Арбитражного суда Башкирии от 11 апреля по иску благотворительного фонда «Урал».
Теперь, когда имущество Духовного управления частично раздали, а на значительную долю имущественных прав наложен арест, уход Нурмухамет-хазрата выглядит как бегство с тонущего корабля. ДУМ РБ погрязло в долгах и обязательствах, а руководство замешано в мягко говоря сомнительных схемах оборота благотворительных денег.
Кто построит божий дом?
Фактически потеряв единственного спонсора строительства мечети в лице благотворительного фонда «Урал», в ДУМ РБ не оставляют надежд найти новых инвесторов.

Этот вопрос также будет обсуждаться на пленуме 26 апреля в Киргиз-Мияках.

==============И все это в год столетия организации.?



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  • 8 | 23.04.2017, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дмитрий Быков: С большинством можно делать все что угодно
==========================================================
УЖастный ежик решил показать, что Быков смог сделать из егеря?



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  • 9 | 23.04.2017, 12:10 | Автор: Зулия
    Публикации: 28 | Комментарии: 25751 | Рейтинг: -583,4
2 | 23.04.2017, 11:51 | Автор: Егерь | На сайте

Дмитрий Быков: Очень многие меня спрашивают, как я отношусь к проблеме сноса пятиэтажек. С ужасом отношусь.
-------------------------
Сколько квадратных метров достаточно ежам?
- высоты потолка 2,48 метра - достаточно, выше - не достанет до потолка, если вздумает повеситься

- Кухня - 4,5 кв.м. Одинокому ежу вполне достаточно, гостеприимством не отличается, ежеобразные ведут замкнутый образ жизни, свернулся клубком и катайся по кухне на здоровье.

- Балкончик ни к чему, ежик человек некурящий

- Санузел совмещенный с кухней. Еж не собака, выгула не требуется, и даже не кошка, брезгует лотка рядом с кормом. Туточки рядом покушал и туточки рядом отлил или отвалил.

Не троньте Ёжкин дом!



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  • 10 | 23.04.2017, 12:42 | Автор: юнг
    Публикации: 276 | Комментарии: 29921 | Рейтинг: +5616,3
В Лондоне выставлена на продажу самая маленькая квартира -9 кв.метров. Имеется душ, кухня и санузел.



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  • 11 | 23.04.2017, 12:44 | Автор: юнг
    Публикации: 276 | Комментарии: 29921 | Рейтинг: +5616,3
Самая маленькая квартира в Китае — 4.5 м ²

В городе Ухань, (провинция Хубэй в Китае) находится шестиэтажное здание, которое хозяин разделил на 55 мини квартир и успешно сдает их молодым китайцам.В таких мини квартирах, средней площадью 4.5 м ² живут иногда даже по 3 человека.

Мини квартира представляет собой крошечное помещение без перегородок, спальные места в большой части квартир находятся на втором ярусе, над мини кухней или санузлом.

В связи с доступной арендной платой такие апартаменты пользуются большой популярностью у молодых специалистов.



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  • 12 | 23.04.2017, 12:50 | Автор: юнг
    Публикации: 276 | Комментарии: 29921 | Рейтинг: +5616,3
В таких мини квартирах, средней площадью 4.5 м ² живут иногда даже по 3 человека.

============Вместо китайцев туда можно поселить матерного, Аринушкина и Кацмана.



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  • 13 | 23.04.2017, 12:56 | Автор: Егерь
    Публикации: 3220 | Комментарии: 6270 | Рейтинг: +2708,7
Руководство страной нужно поручить проктологам.
Делать всё будут так же через жопу, но хотя бы профессионально.



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  • 14 | 23.04.2017, 13:03 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 16325 | Рейтинг: +3220,4
Дераа
В Маншии в ходе очередного контрудара САА удалось отбить ряд зданий. Честно, мне не очень понятна логика этого бесконечного бодания.
------------
Семнадцатый раз переходят из рук в руки. Несмотря на непрерывные бомбежки наших путинских соколов.



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  • 15 | 23.04.2017, 13:07 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 16325 | Рейтинг: +3220,4
Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом

По словам представителей Пхеньяна, силовой вариант будет применен, если Канберра продолжит проводить проамериканскую внешнюю политику.

Поводом для жестких заявлений представителя северокорейского МИДа стало недавнее интервью министра иностранных дел Австралии Джулии Бишоп. Она назвала ядерную программу КНДР «серьезной угрозой» для своей страны.

После этого в северокорейских СМИ была опубликована статья представителя МИД Северной Корея с угрозами в адрес Австралии. Канберру предупредили о последствиях «следования за США в изолировании и подавлении КНДР». Такой поступок был назван «суицидальным актом попадания в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи», передает ABC
---------------
Слон и Моська.



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  • 16 | 23.04.2017, 13:13 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 16325 | Рейтинг: +3220,4
12 | 23.04.2017, 12:50 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 276 | Комментарии: 29883 | Рейтинг: +5614
В таких мини квартирах, средней площадью 4.5 м ² живут иногда даже по 3 человека.

============Вместо китайцев туда можно поселить матерного, Аринушкина и Кацмана.
---------------
Харю из психушки не скоро выпустят. Не допустят срыва концерта самодеятельности в честь "Дня России".
Сейчас у них по 3 репетиции в день. А кац без сек.са впал в депрессию.
Матерному придется пока жить одному.



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  • 17 | 23.04.2017, 13:24 | Автор: blunt
    Публикации: 18 | Комментарии: 16325 | Рейтинг: +3220,4
Президент Сирии Башар Асад заявил, что что в случае серьезного увеличения в Сирии числа террористов со всего мира может понадобиться российская военная помощь «на земле».

«Если наши враги и их сторонники … приведут большее число террористов со всего мира, это может понадобиться, но в данный момент я не считаю, что это нужно», — сказал Асад в интервью «РИА Новости».

Президент Сирии подчеркнул, что российские ВКС «были очень эффективны и действенны за последние полтора года».
---------------
Только по официальным данным в Сирии погиб 31 россиянин.
Все на совести путина



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  • 18 | 23.04.2017, 13:29 | Автор: Harrison
    Публикации: 56 | Комментарии: 9473 | Рейтинг: -1517
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Вместо китайцев туда можно поселить матерного, Аринушкина и Кацмана.
---------------------
Слышь тэ, пидо.р старый! Ты забыл, что БГУ находится в Архирейке? Приду на кафедру, возьму тебя за шкирку, будем твоим фейсом ступеньки считать на вашей знаменитой красивой лестнице, потом поведем тебя на экскурсию, на крутой бережок, на мою историческую родину.
Где местные хулиганы раскачают тебя как следует, и придав твоему мешку с гавном нужную инерцию, бросят тебя прямо с обрыва в светлые воды красавицы Агидели!
И будешь ты плыть прямо до Бирска, пердя и кувыркаясь!

Только одна маленькая мысль будет преследовать тебя: "Ну почему.. почему я не говорил по теме?...."

Как тебе такая историческая картинка, уе.бан?



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3

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  • 19 | 23.04.2017, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Перечитайте комментарии Егеря, Юнга, Скорпиона...

Резюме к ним сделал сам Юнг:

135 | 23.04.2017, 11:19 | Автор: юнг
Публикации: 276 | Комментарии: 29883 | Рейтинг: +5614
А по теме? Мозгов не хватает?

Юнг! Ты как та унтер-офицерская вдова, которая сама себя выпорола. Или понять это у тебя мозгов не хватает?
Давай, обсуждай статью про Чесноковку!



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3

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  • 20 | 23.04.2017, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Сегодня первое место по дебилизму бесспорно принадлежит Егерю с комментарием:

13 | 23.04.2017, 12:56 | Автор: Егерь
Публикации: 3214 | Комментарии: 6268 | Рейтинг: +2707,5
Руководство страной нужно поручить проктологам.
Делать всё будут так же через жопу, но хотя бы профессионально.

Егерь! Можешь объяснить, какое отношение это имеет к истории Чесноковки, а то полёт твоей мысли слишком заковырист?



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