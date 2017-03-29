Исторические картинки. Чесноковка. Песнь льда и пламени

История Уфы немыслима без истории крупнейшего пригородного села Чесноковки. Сейчас здесь строятся новые коттеджи, растёт число жителей, которым поведаем их подлинную старину.Село почти современник Уфы. Правда, одна башэнциклопедия лихо сообщает о первом известии про Чесноковку аж в 1584 году, сие брехня. Сама Уфа была основана только в 1586 году.Возникновение поселения на склоне горы, омываемой речкой Чесноковкой, связано с появлением в только что выстроенном граде Уфинском первого православного монастыря – Уфимского Успенского, стоял в начале совр. улицы Сочинской, у реки.Монахи завели хозяйство, землю пахали и задумались: где ж молоть зерно? Матушка рожь обильно родила на уфимских чернозёмах.Мы в 1620 году, на Московском престоле первый из дома Романовых Михаил Феодорович: «Лета 7128-го сентября в 1 день били челом государю, царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии черной старец Васьян да Иванко Иванов Кинешомцов, чтобы государь … пожаловал, велел бы им на речке на Чесноковке поставить мельницу большое колесо».Отозвался царь-милостивец, а уфимский воевода Гаврило Васильевич Хлопов разрешил, да льготу дал на 3 года, по 1-е число 131 года. А новый год тогда начинался 1 сентября. И как «тое 3 годы отойдут» вносить монахам в государеву казну оброку по 20-ти алтын в год. Старшие помнят, что алтын – это три копейки. Но в 1620 году алтын равнялся 6 московским денгам (полукопейке) или 3 новгородским денгам.На старых картах (найдите на сайте Это место.ру) хорошо виден мельничный пруд на речке Чесноковке (то бишь Берсианке). Он примерно располагался возле совр. домов по улице Блюхера №№ от 17 до 33.Здесь стояла водяная мельница, причём обратите внимание, в документе сказано «большое колесо». Самой простейшей была мельница-мутовка, для которой было достаточно ручейка. Настоящей водяной мельницы с водобойным колесом (верхним или нижним) требовался серьёзный поток.Рядом совр. улицы Дружбы, Демьяна Бедного, Будённого, Чапаева и пересекающие их – это и есть историческое ядро Чесноковки. Здесь ставили первые избы, разводили первые огороды.Изначально монахи поставили только мельницу. Но окрестные земли им тоже приглянулись, снова пошли на поклон к царю-батюшке, смилостивился «всеа Русии» государь. Тогда ещё называли наше Отечество по изначальному через букву «у». Русь, Русия, сохранилось в латинских языках (французском). Буква «о» пришла из греческого языка, учёные греки занесли, так и появилась РОссия.Царь Михаил Фёдорович Романов (1596 – 1645) – основатель Чесноковки:И в 7132 году (1624-м) отправился «сын боярской Фёдор Суходольской за Белую Волошку и за Чесноковку речку на бугор на дикое поле», отмерил старцам «на кормленья земли на пашню дикова поля на 50 четей в поле, а в дву потому ж, и сенных покосов».Четь или четверть равнялась примерно половине гектара. Система земледелия тогда была трёхпольная: 1/3 озимые, 1/3 яровые и 1/3 под паром. Поэтому сказано «а в дву потому ж», то есть второе и третье пахотные поля были аналогичного размера. Значит всего монахам отвели 150 четей земли или около 75 гектаров. Сенные покосы не мерили подробно, копнами считали.К возникновению Чесноковки отнеслись сурьёзно. Боярский сын Фёдор Суходольский, «приехав за Чеснокофку речку на бугор, и взял с собою старожильца чернова старца Васьяна. И его, старца Васьяна-старожильца, роспрашивал, что та земля в пусте-ли лежит, на оброк и в поместье кому не отдана ли?» Честно ответствовал старец – в пусте, боярин, ничейная. Претензий на право собственности никто не предъявляет.Только тогда Фёдор Суходольский отмерил землю монахам, за исключением звериной и рыбной ловли по Белой Волошке (старинное русское имя Белой). Волошка – маленькая Волга. Плыли из Волги в Каму, из Камы в Белую, а вода в Белой белая.А рыба какая тогда водилась! Во-первых, каспийский лосось, огромная под 40 кг рыбища плескалась (она же кумжа), а, во-вторых, наша царская, местная, коренная, но, увы, исчезнувшая – белорыбица (сиговая). Вкусная, пальчики оближешь! Едал. Правда, из Ладожского озера.По своей ценности белорыбица занимает первое место после красной рыбы (осетровых). Мясо её белого цвета, удобно режется на пластинки и отличается своим вкусом. Зовут её ещё нельма:Вот какую рыбку приносили домой первые чесноковские рыбаки.Тем временем Фёдор сын боярский отмерил границы Чесноковки: «А межи той земле учинил: от усаду вверх по Белой реке до Уршацкой заводи до устья, вверх по той заводи подле поля на 2 озерка, а между тех 2-у озерков стоит дуб, а на нём грань, и от тово дуба, от грани и от озерков вверх по тое ж заводь до Мохового болота по конец того бугра, а от тово Мохового болота подле увалу того бугра на березовой колок, а подле того колка стоит берёза одинокая кудрявая, а на ней грань, а от тое берёзы через тот колок на берёзу по ту сторону ж колка, а на ней грань (листы старинные документа тут оборваны), и вверх по той заводи по бугор на вяз подле поля, а на нём грань, а от того вяза подле лесу и до усада попа Антонья з братьею. А сенным покосам межа противу земли дикова поля бугра за Чесноковкою по сю сторону и до Белой заводи, а вверх по той заводи и до мельницы».Границы в старину устанавливали на отдельно стоящих больших деревьях, делали зарубки – грани. И, хотя прошло почти 400 лет, попробуем пройтись по первой границе Чесноковки.Возле уже работавшей около совр. улицы Блюхера водяной мельницы существовало поселение (усад), где обитали поп Антоний «з братьею». Оттуда двигаемся вверх по Белой до Уршака. Тогда он впадал двумя устьями (Большой и Малый Уршак), между которыми была затапливаемая пойма – Уршацкая заводь.От неё недалеко лежали 2 озера. Одно – Зирикликуль – хорошо видно на старых картах. Мы двигаемся через деревню с почему-то мужским именем Загорский? Не Загорская, а именно в мужеском чине.Далее Моховое болото, про которое, может, чесноковские старожилы помнят? И мы опять возле «бугра» – Чесноковской горы, обойдя которую выходим на усад / поселение монахов. Это пахотные земли.Сенные покосы выделили в сторону города, «за Чесноковкою по сю сторону». Межевщики считали от Уфы, «и до Белой заводи». Возможно, это излучина Белой с озером Архимандритским, что за мелькомбинатом.Вряд ли монахи долго тянули с поселением здесь крестьян, коих зазывали отовсюду. Так, в начале XVII века возникают два села Уфимского Успенского мужского монастыря – Вознесенское (Чесноковка) и Монастырские Дуванеи, последние сейчас слились с Калинниками, не доезжая Бирска.То есть, самые первые упоминания о поселении на месте совр. Чесноковки датируются 1620 или 1621 годами. По переписи 1646 – 1647 годов в Чесноковке уже стояло 29 крестьянских дворов, в коих проживала 87 или 91 мужская душа. Если считать, что женщин насчитывалось столько же, то всего в селе жило около 200 человек. По переписи 1678 года за монастырём в двух сёлах числилось уже 132 двора. Происходит резкий рост населения. Монахи льготами привлекали «гулящих людей» и прочих переселенцев.Затем случились башкирские бунты и к 1707 году платёжеспособное население сократилось у монастыря со 132 до 30 дворов.В 1707 году игумен Викентий жаловался самому Петру Великому, что «от 1705 и 1706 годов от башкирского разорения многие дворишки впусте стоят и в хлебном оскудении и недороде, крестьянишки разбрелись неведомо куда, а иные посланы по вашему Великого Государя указу на работы в Лопастню».Кроме набегов южных башкир, соседние сами прятались от них по лесам, жизнь Чесноковки переменили реформы Петра I. Часть крестьян из Чесноковки отправилась на строительные работы. Но куда?В прошении упоминается загадочная Лопастня. Речка Лопасня, на которой сейчас стоит город Чехов в Московской области, и земли вокруг принадлежали знаменитому дворянскому роду Еропкиных. Из него вышел архитектор Пётр Михайлович Еропкин (1698–1740), автор первого генерального плана Санкт-Петербурга.Его отец Михаил Матвеевич был стольником при дворе царицы Прасковьи Фёдоровны, супруги Ивана V, брата Петра I.Эпоха великих реформ, строительстве флота, новых городов и многого другого не обошлась без участия чесноковских жителей (фото с недавней выставки Айвазовского в Питере).Тем более, что великий преобразователь не жаловал монастыри и Уфимский Успенский тоже платил многочисленные сборы в казну. А тут ещё царь придумал новую систему налогообложения.Если раньше подати брали со двора (домохозяйства), теперь единицей налогообложения стал… мужчина. Во время переписей-ревизий составлялись списки (сказки), куда заносили все души мужского пола, независимо от возраста, будь ему хоть 90 лет, хоть 9 дней на день переписи. И такая ревизская душа должна была платить налоги, если умрёт – за неё платили другие, отсюда мёртвые души. Кстати, современные экономисты считают, что петровская система была более примитивная, чем до него.За крепостных платили помещики, монастыри за своих крестьян тоже. И началась по всей Руси… утайка душ. В 1722 году специальная проверка выяснила, что в селе Вознесенском (Чесноковка) монахи не занесли в списки аж 57 мужских душ (то есть и налоги с них не вносили).Напуганные грозными петровскими офицерами монахи виновными объявили сельских старост, которые «были биты кнутом до смерти».Жизнь в Чесноковке продолжалась. Шумела водяная мельница об одном поставе. Её сдавали в аренду за 30 рублей в год.В 1704 году право ловить рыбу на Белой купил москвитянин Тимофей Гурьев, в том числе рыбные ловли «под селом Чесноковкою, две малые заводи на усть речки Чесноковки». Рыба водилась в изобилии.В самой Чесноковке в XVIII веке «для властей состоит монастырский двор, в нём… келья с сенями, изба». Сюда свозили выращенное зерно (рожь и овёс). На 1763 год в Чесноковке хранилось 56 четвертей (ржи – 16, овса – 35). В то время использовалась «московская осьмипудовая четверть» в 8 пудов или 131 килограмм. В монастырском амбаре в Чесноковке лежало 7336 кг зерна. Около Чесноковки монастырь арендовал башкирские леса, уплачивая по 30 рублей в год.Крестьяне Чесноковки также должны были отвозить в Уфу в монастырь дрова «с венца по 3 воза», вносили натуральный оброк яйцами, хмелем, мочалками, горшками, телегами, что потребно.Здесь использованы данные бирского историка Ю.Н. Сергеева. Но Юрий Николаевич приводит сведения, что крестьяне должны были вспахать монастырю 20 десятин / гектаров земли с мужской души. Явная ошибка. Такое количество мужик с деревянной сохой никак не мог осилить.Видимо, жизнь чесноковцев не была чересчур тяжёлой. Монастырь был маленький. В 1760-е годы в нём насчитывалось всего десять душ. Прокормить такое число людей двум большим сёлам явно было не проблема. Кроме того, маленький штат не позволял монахам контролировать жизнь сельчан.А тут 26 февраля 1764 года матушка императрица Екатерина II подписала указ о секуляризации церковных земель. Всё имущество забрали в казну, монастырь закрыли «за малобратством», а крестьяне Чесноковки стали экономическими, подчинялись специальной Коллегии экономии, которой платили по 1 рублю 50 копеек с ревизской души.Это сейчас православная церковь забирает, а тогда, наоборот, национализировали всё хозяйство, оставив только храмы. Парадокс.История Чесноковки велика и обширна, вторая серия «Песни льда и пламени» через неделю.