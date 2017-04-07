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Исторические картинки. Чесноковка. Бунт

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Чесноковка имела важное военно-стратегическое значение. Мимо шёл наиболее удобный путь с юга к Уфе, к самым главным переправам через Белую. Не случайно, 11 апреля 1735 года именно возле Чесноковки расположился со своим отрядом Иван Кириллович Кирилов (государственный деятель и географ).

Исторические картинки. Чесноковка. Бунт


Весной 1735 года близ Чесноковской горы раскинулся большой военный лагерь, подходили части Вологодского и Оренбургского полков, драгуны, башкирские конные отряды.

Отсюда большая экспедиция отправилась на берега реки Яик, чтобы ставить крепости, центром которых станет Оренбург в устье речки Орь. Потом его перенесут на современное место.

И.К. Кирилов и его верный сподвижник Кутлу-Мухамед Тевкелев гуляли по улицам Чесноковки, обсуждали грандиозные планы. Возникнут десятки городов – Челябинск, Орск, Троицк, Верхнеуральск, будет создана знаменитая Оренбургская пограничная линия, начнётся присоединение Казахстана к России. Побочным эффектом станет самый крупный башкирский бунт.

Второй раз стратегическое значение Чесноковки использовалось во время Пугачёвщины.

1 октября 1773 года в село вступил крупный отряд боевиков под предводительством 37-летнего яицкого казака Чики-Зарубина, который нагло именовал себя графом Чернышёвым. Кличка «чика» объяснялась его пристрастием к ножичкам с юных лет.

Так с 1 октября 1773 по 25 марта 1774 года Чесноковка стала… разбойничьим вертепом. Отсюда шли на штурм Уфы боевики, сюда возвращались зализывать раны, отбитые героическими защитниками города. Войско Чики определялось до 10 тысяч человек. Наверное, все избы, все строения в Чесноковке были заняты бунтовщиками, стояли сотни лошадей, горели костры, по улицам бродили толпы бородатых хмурых мужиков с арматурой.

О героической обороне Уфы зимой 1773 – 1774 годов Читатель сможет узнать из сборника «Река времени. 2013» на моём сайте. Там опубликовано первое описание осады, созданное по всей видимости духовным наставником защитников Уфы священником Яковом Неверовым, непосредственным очевидцем событий.

Исторические картинки. Чесноковка. Бунт


А что происходило эти полгода в самой Чесноковке?

Здесь располагался штаб мятежников, отсюда рассылались приказы, уходили и приходили военные отряды. Например, когда на одном из заводов на юге Пермской губернии присягнули самозванцу, «выбрали себе из крестьян атамана и есаула, кои посыланы были до Уфы в село Чесноковку той злодейской толпы к называемому графишку Чернышёву».

Но исторические документы сохранили описание и самого села Чесноковки в страшную кровавую годину.

Дело в том, что в руки бунтовщиков попадали уфимские жители, выезжавшие из города за сеном или дровами. Пленных приводили к Чике, главарь их стращал, но затем отпускал с обязательством, что они в Уфе станут агитировать сдаться боевикам. Вернувшиеся из Чесноковки пленные и рассказывали об обстановке в селе.

Из воспоминаний отца Якова Неверова, изданных в 1847 году: «По показанию их открылось, что бунтовщиков более 10 000 человек, в числе коих, к сожалению, находилось много солдат и офицеров Русской службы [редактор Иван Сосфенов добавил от себя: В какой семье небывает выродков?]; главнокомандующий их казак Чика и все мятежники преданы были безпросыпному пьянству; а один из офицеров с многолюдною толпою послан для грабежа Уральских заводов и заготовления чугунных пушек, от коего почти ежеднев[н]о привозят деньги – сер[ебром] и медью, хлеб, вино, молодых жён и девиц. При квартире Чики поставлено две виселицы, и на одной из них башкирский старшина и пьяной солдат, отложившиеся от мятежников, были повешены; военные снаряды хранятся под намётом из соломы; казна в клети квартиры Чики; а вино и прочие награбленные вещи хранятся за караулом в устроенном сарае подле пушек; донесения посылаются к Пугачёву чрез каждые два дни с охотниками – конными Башкирцами в Бёрдскую слободу».

«Крестьяне села Чесноковки, многие бросили свои домы и семейства, и укрылись куда – неизвестно; священник села Чесноковки, при вступлении в оное мятежников отрекался было от присяги и признания Пугачёва за Императора Петра Фёдоровича III го; но по показании ему виселиц, начал в церкви петь молебны и приводить к присяге вновь приходящих бунтовщиков; но за четыре дня, куда-то тот священник со всем своим семейством скрылся».

Если многие жители Чесноковки просто удрали от боевиков, спрятавшись в окрестностях, благо в октябре лес ещё покрыт листвой, да и река рядом, то чесноковскому священнику пришлось тяжело.

В селе возвышалась деревянная Вознесенская церковь, при которой в 1773 году служил священник Андрей Иванов. После бунта провели расследование. Оказалось, «в селе Чесноковке в Вознесенскую [церковь] входил самозванец, называвший себя графом, с партиею, которой святыя образа хулил, и один образ святителя Димитрия, по ево приказу, вынесен был из церкви, и вблизи той церкви сделана была рель [виселица], на которой вешал священноицерковнослужителей, также башкирцов, татар и русских».

Яицкие казаки были старообрядцы. Наверняка, из храма вынесли икону Димитрия Ростовского (1651–1709), одного из самых ярых гонителей старообрядчества. В современном чесноковском храме нет икон с ликом Димитрия Ростовского, чьи труды против старообрядцев официально объявлены «яко не бывшими»? Несчастье приносит…

Сначала отец Андрей (Иванов) отказался поминать изувера Емельку как императора Петра III, но после демонстрации виселиц, которые боевики быстренько соорудили в центре Чесноковки, а храм стоял на главной площади села, батюшка оробел. Наверняка, напротив храма расположился и главарь боевиков Чика-Зарубин.

Церковное начальство потом припомнило всё и по поводу села Чесноковки Вознесенской церкви священника Андрея Иванова постановили:

«О запрещении ему священнослужениев и всяких мирских треб и об высылке ево в Секретную Коммиссию к следствию за то, что он имя самозванца поминал и в верности ему многих к присяге приводил, и о воспоминании того ж самозванца имяни, вместо форм, в разныя села за рукою своею писма посылал, указ послан из Консистории в Уфимское Духовное Правление, также и в Секретную Коммиссию доношение представлено генваря 20 дня 775 году».

Отлучили его от сана и, видимо, отправили в дальний монастырь грехи замаливать. А мы не станем осуждать пастыря духовного. Он нашим предкам отпускал грехи, отпустим и мы ему…

Православный храм в Чесноковке Чика-Зарубин не разорил, ведь он представлял якобы законную власть, которой требовалась церковь, где приводили к присяге самозванцу.

В 1860-е годы проживавший в Уфе краевед Руф Гаврилович Игнатьев (его сочинения на моём сайте) тоже записал бытовавшие среди уфимских старожилов воспоминания о жутких месяцах Пугачёвщины.

Руф Игнатьев прибегал к художественно-публицистическому описанию:

«Село Чесноковка стала городом лучше Уфы; сюда привозят много припасов и конского корма; денег у Чики много и он сорит ими в народ, сам с утра до ночи пьёт и гуляет; в Чесноковке много кабаков и очень много появилось развратных женщин, наиболее заводских, из горных заводов (ныне Уфимского и Стерлитамакского уездов); Чике привезли много денег и хлеба, так как разграблены заводские конторы и запасные магазины. Скот и всякое награбленное добро доставляются Чике, который для грабежа посылает отряды даже за 100 вёр. и более […] а когда […] приходят ответы или приказы Пугачёва, тогда Чика собирает по казацкому обычаю круг и всенародно читает полученное и потом отдаёт приказание. Чика ничего не делает тайного, но всё гласно, на весь народ. Строго запрещены Чикой воровство, буйство, ссоры; за убийство же между собою виновные подвергаются тотчас же казни, за измену вешают – и теперь перед квартирой Чики повешены башкирский сотник и солдат. Многие из Чесноковских крестьян бросили свои дома и бежали неизвестно куда, а недавно бежал священник с женой и детьми, боясь видно ответа или раскаиваясь, что приводил к присяге людей на службу Государю Петру Фёдоровичу и о его здравии, по приказу Чики-Зарубина, пел в церкви молебное. Церковь теперь стоит без службы, но Чика сказал, что зароет того живым в землю, кто осмелится обокрасть или чем обезчестить церковь». Значит, желающих хватало.

Или. «Не сомневаясь в победе, Чика вёл разгульную жизнь в Чесноковке, где было во всём изобилие, вино и женщины. В селе Чесноковке, недавно до отобрания в казну монастырских крестьян, принадлежавших Уфимскому Успенскому мужскому монастырю, было изобилие, даже излишество, пьянство, разврат, куски мяса от излишества валялись по улицам, насыщая стаи голодных собак. Сам Чика предавался постоянному пьянству и разгулу, не забывая однако же и дела и созывая для совещания казачьи круги».

Долго уфимцы помнили подобный имидж Чесноковки: «в Чесноковку! на злодея Чику» кричал народ. Тоже из Руфа Игнатьева.

Кстати, узнали горожане о прорыве осады по зареву: «это горело гнездо бунтовщиков – Чесноковка, вероятно зажжённая самим Чикой». После бунта уцелевшим жителям, без сомнения, долго пришлось чистить и приводить в порядок своё селение.

Но сколь верёвочка не вейся, а совьёшься ты в петлю. Наступила весна 1774 года, ещё лежало много снега, но с запада шло избавление – наступал корпус подполковника Ивана Ивановича Михельсона.

Освободитель Чесноковки – Иван Иванович Михельсон (1740 – 1807), выдающийся российский полководец, из прибалтийских немцев (Johann von Michelsohnen):

Исторические картинки. Чесноковка. Бунт


Александр Сергеевич Пушкин накануне трагической дуэли обсуждал судьбу незаслуженно преданного забвению генерала И.И. Михельсона, проводя параллели с собственной судьбой (см. сборник «Река времени. 2015»).

Отряд (деташемент) И.И. Михельсона включал части разных полков.

Деташемент (фр. détachement, в переводе – отряд) – воинское подразделение, выделяемое из более крупного для выполнения специальной задачи, в составе которого обычно представлены различные рода войск.

Под командованием Михельсона были пехота, кавалерия и артиллерия, казаки и регулярные части Изюмского гусарского полка, егеря, гренадеры, Архангелогородского карабинерного, Санкт-Петербургского, Чугуевского полков, Томского пехотного (карабинерного) полка.

В деташементе Михельсона оказались даже ссыльные поляки. В январе 1774 года, как раз перед походом на Уфу, казанское купечество на свои деньги сформировало Казанский гусарский полуэскадрон, которых звали также казанские белые гусары. За это семь купцов-спонсоров получили от императрицы Екатерины II дворянскую награду – шпаги.

Быстро собрать воинскую часть, найти обученных людей, было крайне сложно и купцы обратились к ссыльным польским конфедератам. Польские волонтёры (Скупинский, Зверинский, Лясковский, Яворский и др.), хотя и являлись бывшими врагами России, но перед лицом угрозы пугачёвской дикости и варварства поступили на службу. Битва под Чесноковкой была их первым серьёзным испытанием, которое поляки выдержали с честью.

Возле Чесноковки оказались соединения прославленных российских частей. Например, Изюмского 11-го гусарского полка, незадолго до Пугачёвщины сформированного из Изюмского слободского казачьего полка. Украинские гусары имели хороший опыт в подвижной кавалерийской войне.

Исторические картинки. Чесноковка. Бунт


Шеф Изюмского гусарского полка генерал И. Дорохов (Википедия).

С 1763 года носил своё наименование Архангелогородский карабинерный полк, основанный ещё в 1703 году как Выборный Драгунский батальон генерал-фельдмаршала графа Шереметева. Боевой путь: Северная война, усмирение бунта в Астрахани, Полтава, Персидский поход, штурм Перекопа, Семилетняя война, в 1760 году взятие Берлина. Ниже образец мундира архангелогородцев, сведения взяты с сайта: www.antologifo.narod.ru (спасибо!):

Исторические картинки. Чесноковка. Бунт


Эти доблестные воины и приближались к Чесноковке. Их ждали.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 30.04.2017, 14:56 | Автор: юнг
    Публикации: 278 | Комментарии: 29988 | Рейтинг: +5622,7
И путин надоел, и медведев надоел и Роднов тоже начинает надоедать!



+ +5
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  • Участник
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  • 2 | 30.04.2017, 15:19 | Автор: Зулия
    Публикации: 28 | Комментарии: 25806 | Рейтинг: -588
Так с 1 октября 1773 по 25 марта 1774 года Чесноковка стала… разбойничьим вертепом. Отсюда шли на штурм Уфы боевики,
_----------+-+
Эти боевики и разбойники - крестьяне, казаки, башкиры и даже духовенство называлось народом.
Сам Пушкин писал - весь черный народ...
Говнюк Роднов



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  • 3 | 30.04.2017, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 30.04.2017, 14:56 | Автор: юнг
Публикации: 278 | Комментарии: 29963 | Рейтинг: +5619,3
И путин надоел, и медведев надоел и Роднов тоже начинает надоедать!
______________________
А уж ты-то как надоел!!!
К сожалению, надоедливого комара можно прихлопнуть,
что бы не гнусил, а вот гнусящего доцента почему-то нельзя, хотя он противнее любого комара.



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  • 4 | 30.04.2017, 15:27 | Автор: Зулия
    Публикации: 28 | Комментарии: 25806 | Рейтинг: -588
но перед лицом угрозы пугачёвской дикости и варварства
------------
Пугачев Польше не угрожал, на польский трон не претендовал.
Угрозу представляло российское государство, причём на века.
Мало ли чего пишет Игнатьев с его средневековыми представлениями.
То есть поляки и прочие наемники служили, обычно псам войны плевать бывает на дикости и варварства



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  • 5 | 30.04.2017, 15:27 | Автор: Зулия
    Публикации: 28 | Комментарии: 25806 | Рейтинг: -588
но перед лицом угрозы пугачёвской дикости и варварства
------------
Пугачев Польше не угрожал, на польский трон не претендовал.
Угрозу представляло российское государство, причём на века.
Мало ли чего пишет Игнатьев с его средневековыми представлениями.
То есть поляки и прочие наемники служили, обычно псам войны плевать бывает на дикости и варварства



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  • 6 | 30.04.2017, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На 14:56 один комментарий и то от Юнга!
Похоже, "эксперты" сайт добили!
Играет траурный марш...



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  • 7 | 30.04.2017, 15:32 | Автор: Зулия
    Публикации: 28 | Комментарии: 25806 | Рейтинг: -588
Короч все алкоголики собрались у Пугачева, все трезвенники скопились в Уфе.
Беречь тверезый образ жизни



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  • 8 | 30.04.2017, 15:46 | Автор: Зулия
    Публикации: 28 | Комментарии: 25806 | Рейтинг: -588
, по улицам бродили толпы бородатых хмурых мужиков с арматурой
---+-------++
Какая арматура? В 18-м веке? когда гвозди делали деревянными!
Скинхеды чтоле?



+ 0
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  • 9 | 30.04.2017, 15:56 | Автор: Зулия
    Публикации: 28 | Комментарии: 25806 | Рейтинг: -588
судьбу незаслуженно преданного забвению генерала И.И. Михельсона
-------------
Надо, надо вытащить из забвения героического Михельсона!
Которого милосердная матушка Екатерина оценила заслуги количеством пожалованных крепостных людишек, тысячью душ.

И сын его веселый, изобретательный. Впервые изобрел бутафорию - искусственный снег из соли.
Средь лета соскучился по русской зиме с ее снегами. Скупил всю наличную соль и посыпал ею дорогу. И велел сорвать все листики с деревьев.
Получилась полная иллюзия русской зимы.
И давай рассекать - "ехали на тройке с бубенцами!"



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  • 10 | 30.04.2017, 17:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ненуачо... Роднов, сам того не ведая, объединяет наши народы, поелику гнев на его исторические трактовки велик есть. Он, пала, восставших людей против произвола обзывает "боевиками". Роднов, "базар"-то не из той эпохи. Эх, дохтур, продался ты новым "дворянам". Слишком далёк ты от народа.



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  • 11 | 30.04.2017, 17:31 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 4539 | Рейтинг: +1339
Все они не только надоели,но похоже всех уже зае@ли



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  • Участник
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  • 12 | 30.04.2017, 17:39 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 3792 | Рейтинг: -659,1
Чем ковыряться должны Роднову морду набить, так как многие жители чеснлковки правнуки этих разбойников. Роднов эта была гражданская война за освобождение и твои заключения.. что это были разбойники это есть фальцификация истории отчества.



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  • 13 | 30.04.2017, 18:05 | Автор: УФИmez
    Публикации: 0 | Комментарии: 798 | Рейтинг: +109,1
7 | 30.04.2017, 15:32 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 28 | Комментарии: 25766 | Рейтинг: -583,6
Короч все алкоголики собрались у Пугачева, все трезвенники скопились в Уфе.
Беречь тверезый образ жизни
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А что,в Астрахани много пьют?Заметил,что это твоя больная тема...Заканчивай пока не поздно.



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1

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  • 14 | 30.04.2017, 18:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зулия! Арматурой в то время называлось вооружение солдата! Очень Опытный



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  • 15 | 30.04.2017, 18:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"В селе Чесноковке, недавно до отобрания в казну монастырских крестьян, принадлежавших Уфимскому Успенскому мужскому монастырю, было изобилие, даже излишество, пьянство, разврат, куски мяса от излишества валялись по улицам, насыщая стаи голодных собак.
_________
Во как?
Монахов содержало русское крестьянство?
"Пьянство и разврат" как-бы намекает на огромные продовольственные запасы для православных священнослужителей, созданные подневольным трудом чесноковских крестьян.
А вот "куски мяса.. валялись по улицам..."- скорее всего говорит о том, что нашего автора в очередной раз куда-то заносит?



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  • 16 | 30.04.2017, 18:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наверное, все избы, все строения в Чесноковке были заняты бунтовщиками, стояли сотни лошадей, горели костры, по улицам бродили толпы бородатых хмурых мужиков с арматурой.

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Хотел бы услышать от Роднова пояснения по поводу "хмурых мужиков с арматурой"



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  • 17 | 30.04.2017, 18:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1 | 30.04.2017, 14:56 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 278 | Комментарии: 29963 | Рейтинг: +5619,5
И путин надоел, и медведев надоел и Роднов тоже начинает надоедать!

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Чем недоволен Юнг! Роднов, Орлов, Кухарка, Вмуд, Йехер, и ты - штатные сорудники сайта! Тут, как грится, хозяин барин, еЯму виднее! Не нравится - закрой и выйди!



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2

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  • 18 | 30.04.2017, 19:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так с 1 октября 1773 по 25 марта 1774 года Чесноковка стала… разбойничьим вертепом. Отсюда шли на штурм Уфы боевики, сюда возвращались зализывать раны, отбитые героическими защитниками города. Войско Чики определялось до 10 тысяч человек. Наверное, все избы, все строения в Чесноковке были заняты бунтовщиками, стояли сотни лошадей, горели костры, по улицам бродили толпы бородатых хмурых мужиков с арматурой.

О героической обороне Уфы зимой 1773 – 1774 годов Читатель сможет узнать из сборника «Река времени. 2013» на моём сайте. Там опубликовано первое описание осады, созданное по всей видимости духовным наставником защитников Уфы священником Яковом Неверовым, непосредственным очевидцем событий.
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Кажись, господин Роднов написал сей опус в спешке: в 1773 году какие-то «боевики», «хмурые мужики с арматурами». И по поводу «героической обороны Уфы» по-моему, тоже перегнул палку. С одной стороны «разбойничий вертеп», а с другой стороны такое приторно-сладостное описание жизни вельмож того времени… Спрашивается, а что тогда уже вся Москва тряслась от того, что Пугачев скоро двинется к ним, и почему супрутив этому разбойничьему вертепу послали аж даже самого Суворова.
Тут господин Роднов, вы что-то недоговариваете или явно приукрашиваете деятельность тамошних царёвых слуг.



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  • 19 | 30.04.2017, 19:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 30.04.2017, 18:05 | Автор: УФИmez
Публикации: 0 | Комментарии: 797 | Рейтинг: +109,1
7 | 30.04.2017, 15:32 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 28 | Комментарии: 25766 | Рейтинг: -583,6
Короч все алкоголики собрались у Пугачева, все трезвенники скопились в Уфе.
Беречь тверезый образ жизни
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А что,в Астрахани много пьют?Заметил,что это твоя больная тема...Заканчивай пока не поздно.

==========================================
УфимезДюк, ты, это, сначала проспись, опохмелись, а потом будешь царапать свои комменты!



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  • Эксперт
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  • 20 | 30.04.2017, 21:05 | Автор: юнг
    Публикации: 278 | Комментарии: 29988 | Рейтинг: +5622,7
145 следователей ведут сейчас дела по митингам по поводу коррупции Медведева.
Ни один (!) следователь не ведет дела по обнародованным фактам коррупции
Медведева.



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