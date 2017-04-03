Исторические картинки. Чесноковка. Начало битвы

Деташемент Ивана Ивановича Михельсона двигался сквозь сугробы, по санному пути. 20 марта 1774 года отряд покинул татарскую деревню Тюрюшево Белебеевского уезда (совр. Буздякский район).Два дня пути просёлочными дорогами и 22 марта передовой казачий отряд, выдвинувшись далеко вперёд, вышел к башкирской деревне Караякупово (совр. Чишминского района). Войско Михельсона миновало нынешние Чишмы.Караякупово лежит на правом берегу неширокой, но глубокой речки Дёмы. Левый берег (в сторону Чишмов) занимала широкая пойма с множеством небольших озёр. Проехать там сложно, особенно весной. Михельсона поддержала погода, распутица ещё не началась (все даты по старому стилю).Казачий авангард вылетел по зимнику к Караякупово и неожиданно натолкнулся на боевиков «злодейской шайки человек до ста, на коих тотчас ударили и некоторых покололи». Столкновение двух авангардов 22 марта, видимо, произошло на подступах к Караякупово, за Дёмой, казаки в деревню не вошли, а вернулись к главным силам.Деташемент с пушками и обозами по неширокому санному пути двигался медленно и лишь на следующий день 23 марта основные силы подошли к Караякупово. За Дёмой стояло уже до 400 пугачёвцев.Иван Иванович бросил конницу, украинские и польские гусары с казаками лихо ворвались в деревню и сходу опрокинули плохо организованную толпу. До 30 инсургентов зарубили и покололи пиками на улицах Караякупово, пятерых поймали в плен, «а протчие разбежались». Наши потери: раненые казак и изюмский гусар, да две кобылы.Судя по рапорту, пехота и артиллерия в бой вообще не вступили. Предводитель мятежников лжеграф Чика выдвинул к Караякупово лёгкий заслон без пушек. Почему? Ведь деревня стоит на очень выгодной позиции, её не обойдёшь и мимо не проедешь.Прежде чем оценивать тактику, надо понять стратегию, логику мышления Ивана Ивановича Михельсона. А зачем он вообще со своим деташементом отправился этим маршрутом? Основная дорога к Уфе с запада шла примерно по современной трассе М-5 и выходила к городу через современный Дёмский район. Михельсон же круто свернул с неё и двинулся в обход, намереваясь зайти мятежникам в тыл с юга. То есть Михельсон спланировал перейти с западного на южный тракт из Уфы в Оренбург, который полностью контролировался боевиками и откуда они не ждали удара.Это говорит о военном гении Ивана Ивановича, которым восхищался А.С. Пушкин.Если бы отряд Михельсона двигался по основной трассе, возле города он оказался бы в очень сложном стратегическом положении. Старый тракт возле Уфы шёл вдоль уже глубокой и с крутыми берегами речки Дёмы, представлявшей серьёзное препятствие для переправы. А миновав Дёмский район (см. исторические картинки про Дёму) дорога выходила к Белой в районе совр. железнодорожного моста, сворачивала направо и шла вдоль реки к современному пляжу Солнечный и двум автомостам. С одной стороны лесная урёма с озерцами и болотами, с другой полноводная река, которая вот-вот вскроется и начнёт разливаться.А санный путь неширок, растянувшаяся колонна была удобной мишенью для неожиданной атаки и, в любом случае, подойдя к городу, Михельсон полностью лишался свободы манёвра. Возле пляжа Солнечный Чика-Зарубин сосредоточил бы все силы, заняв удобные высоты. В тылу у Михельсона оставался рыхлый лёд Белой, по которому большой отряд с артиллерией и обозами не смог бы уйти в город. Ловушка. Сражаться возле Уфы было никак не нельзя. Как возле Москвы в 1812 году.Освободить южноуральскую Пальмиру от боевиков можно было только уничтожив их на дальних подступах. Вот почему деташемент Михельсона сделал такой сложный манёвр и переправился через коварную Дёму у деревни Караякупово значительно южнее Уфы.Можно предположить, своим манёвром Михельсон поставил в тупик специалиста по виселицам Чику-Зарубина. В рапорте Михельсона в начале есть одно место, которое историки пропускают, не обращают никакого внимания. А зря!В начале со слов уфимцев Михельсон указал, что злодеи «имели намерение атаковать» Уфу, «для чего и толпа у них собрана была». Это можно понимать, как свидетельство сосредоточения главных сил бунтовщиков именно возле города, на ближних подступах в сторону пляжа Солнечный. Чика ждал Михельсона здесь, не сомневаясь, что правительственные войска будут двигаться по основному тракту и выйдут к городу у совр. автомостов.Заметим, что в Караякупово боевиков 22-го марта было около ста, на сле-дующий день уже 400 душ. Видимо, только 22 марта Чика в Чесноковке получил донесение разведки о подходе Михельсона с неожиданного южного направления и спешно отправил в Караякупово подмогу, какие-то кавалерийские отряды, которые быстро могли пройти дистанцию.Эту версию подтвердили показания пленных в Караякупово. Они сообщили, что «на дороге к Уфе в деревне Жуково выслано для недопуску меня в Уфу две тысячи человек с четырьмя пушками, а в Чесноковке, объявили, разного зброду до десяти тысяч человек при немалом числе артиллерии».То есть Чика выставил заслон к деревне Жуково, которая лежала как раз рядом с западным трактом. Авангард бунтовщиков должен был вступить в бой, если не удастся задержать, ударить в тыл правительственным войскам, которые, по мыслям Чики, продолжают двигаться по этой дороге к Уфе. Основные же силы бунтовщиков стоят в Чесноковке и выдвигаются к южной (Оренбургской или Ногайской) переправе.Днём 23 марта 1774 года в избе в Караякупово Иван Иванович представил всю диспозицию, понял планы противника, что стало для него тоже неожи-данностью.Дело в том, что деташемент Михельсона встречал на пути… пустые деревни: «за неимением в деревнях жителей, коих до единой пустые заставал, оставался без всякого сведения о точном состоянии злодеев».Не только русские крестьяне Чесноковки, но и татары из Тюрюшево, башкиры из Караякупово – все разбежались в те жуткие месяцы пугачёвской резни, попрятались в окрестных лесах. Читатель должен представить, что вокруг стояли густые леса, а не современные распаханные поля. И для людей того времени большую роль играли природные ресурсы – охота, рыболовство, сбор дикорастущих растений. Все хорошо знали окрестности, по которым были разбросаны охотничьи заимки, рыбацкие шалаши. Туда и попряталось население. Тем более что деревни тогда были небольшими.Михельсон двигался в определённой степени наугад. И только днём 23 марта, сидя в Караякупово, он смог оценить обстановку.Недаром Ивана Ивановича Михельсона называли единомышленником Александра Васильевича Суворова, с которым он встретится позже, осенью в заволжских степях. Михельсон действовал по-суворовски: решительный натиск, ошеломляющие удары и на плечах врываемся в лагерь неприятеля.Уставшему отряду отдохнуть в Караякупово Михельсон не дал. Действовать надо было быстро, ведь Чика тоже сообразил, враг появился не там, где ожидали. Трубачи трубят – выступаем!Деташемент Михельсона по санному пути двинулся из Караякупово в соседнюю деревню Арово. Полководец рискнул оставить жуковский отряд бунтовщиков у себя в тылу слева, видимо, рассчитывая, что перейти занесённую снегом пойму Дёмы они быстро не смогут.Кроме того, деревни Арово и соседняя в семи верстах Кляшево (Тлешево), будущая родина сразу нескольких татарских литераторов, лежали на возвышенности, с которой открывался обзор окрестностей и санный путь в долину речки Чесноковки (Берсуванки).В Арово Михельсон собирался дать отдых уставшему воинству и переночевать: «дождаться ночи». Но злодей Чика тоже не дремал, казак всё-таки.В пять часов вечера, уже сгущались сумерки (начало апреля по новому стилю), разведка доложила, что к деревне Кляшево на гору поднимается до 500 злодеев (видимо, за автографами писателей, шутка). Чика сообразил, что стратегическое значение селения (и литературное) очень велико и спешно бросил туда какую-то толпу.Потерять столь важную позицию было никак нельзя, Михельсон направляет из Арово в Кляшево 200 чел. пехоты и конницы, а затем и сам со всем деташементом отправился в Кляшево, «не зная точного числа злодеев».Наши успели вовремя и заняли кляшевские высоты до подхода боевиков. Те увидев регулярные войска «по всем сторонам разбежались».Михельсон решил остаться на господствующих высотах и, «прибыв в деревню Кляшево, приказал играть зорю (бить в барабаны) и везде разложить великие огни».Это всё один день – 23 марта 1774 года. Теперь можно и отдохнуть, сварить кашицы – подумает Читатель. Но только не Иван Иванович Михельсон. Суворовские / михельсоновские заветы не забыли?В 11 часов ночи этого бесконечного 23 марта Михельсон выступил из Кля-шево, отсюда в Чесноковку ведёт просёлок, вряд ли расчищенный весной 1774 года, поэтому впереди шла пехота, сзади обоз под прикрытием кавалерии и 100 чел. пехоты, на тот случай, если ударят в тыл из Жуково.За три часа, оставив в стороне Таптыково, подошли к сельцу Третьяково, затем оно стало частью совр. Нижегородки. Сейчас за это время пешком от Кляшево дойдёшь? Зимой?В Третьяково (Нижегородке) сидели злодеи. До тысячи бунтовщиков с двумя пушками. Не ждали они неугомонного Михельсона, увидев приближающийся деташемент, боевики примерно в районе совр. улиц Мира / Чапаева выкатили свои пушечки и открыли пальбу, стреляя также из ружей.Пуля – дура, штык – молодец! Михельсон бросил своего первого помощника, майор Харин с авангардом ринулся на штурм. В Третьяково начался ночной бой! Одновременно 30 егерей на лыжах во главе с поручиком Базаровым справа примерно по совр. улице Заводской ударили в тыл, «зделали немалую диверсию».«От чего злодеи, пришед в робость, растреляв немалое число своих зарядов, ударились в бег по сторонам и в Чесноковку, куда и хотели отвести свои пушки». Но майор Харин артиллерию отбил и вместе с егерями гнал боевиков в сторону кладбища.Заметим, что пугачёвцы вели ожесточённый артиллерийский огонь (и ру-жейный), расстреляв немало зарядов. В Нижегородке ядра не находили?И на этом непобедимый Михельсон не остановился. Уже глубокой ночью 24 марта его деташемент из Третьяково / Нижегородки двинулся к Чесноковке, до которой всего-ничего пять вёрст.А боевиков там и не было. Вся многочисленная орава Чики-Зарубина покинула Чесноковку, видимо, накануне, 23 марта 1774 года. Это ещё раз подтверждает версию, что Чика не ждал Михельсона с юга, а собирался дать ему генеральное сражение возле южной переправы через Белую.Вся армада чиковская стояла у деревни Зубовки.Возле Третьяковки Михельсон оставил обоз, приказав «делать вагенбург».Вагенбург, вагонфорт – передвижное полевое укрепление из повозок, широко использовалось чехами во время гуситских войн.Телеги ставили кругом, скрепляли цепями, за ними укрывались и оттуда вели огонь по нападавшим. Такой вагенбург к утру 24 марта 1774 года вырос на окраине Нижегородки.Всходило солнце, стояло морозное утро 24 марта 1774 года. «Злодеи нас встретили, сравняясь противу деревни Зубовки на самом расвете».