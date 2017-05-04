Гафур Гилязов: О текущей деятельности Партии Яблоко в Башкортостане

Политический туризм особенно популярен в разгар социально-партийно-политического кризиса у политических авантюристов, каковым является Ильдар Исангулов - бывший кандидат в депутаты Госдумы РФ седьмого созыва от партии "ЯБЛОКО", навязанный московскими "друзьями" Башкирскому регоделению. Некоторые из членов Бюро и аппарата партии "ЯБЛОКО" торопятся принять его и его "кобанду" снова в ряды "яблочников". Это, наверное, по их мнению и будет "обновлением партии" в отдельно взятой республике, к которому призывают Григорий Явлинский и Эмилия Слабунова.«ЯБЛОКО» живёт насыщенной жизнью. В соответствии с принятой программой реформирования партии, взят курс (как одно из направлений работы) на переучёт членов партии, реорганизацию структурных подразделений в региональных отделениях, в том числе в Башкирском.26 мая на очередном заседании Бюро Федерального Совета помимо других вопросов, будут рассмотрены организационные вопросы по Санкт-Петербургскому РО, Краснодарскому, Ставропольскому и Пермскому региональным отделениям.Вопрос о подведении итогов перерегистрации в Башкирском РО будет поставлен в конце июня месяца. Перерегистрация высветила ряд проблем.Главной из них стало желание одного из амбициозных депутатов Госсобрания-Курултая республики, бывшего члена партии «ЯБЛОКО», бывшего члена партии «Партия социальной солидарности», бывшего члена движения «За права человека», вновь вступившего в ряды «ЯБЛОКО», пожелавшего пройти «по головам», завладеть должностью Председателя Башкирского РО и положить региональное отделение к ногам власти. Сегодня он создаёт в Башкирии параллельную структуру «ЯБЛОКО» с тем, чтобы на предстоящей Конференции простым большинством осуществить свой замысел.Помогают ему в этом главы муниципальных районов. Несовершенство Устава партии, приостановление деятельности руководящих органов отделения на период перерегистрации, дают «захватчикам» некоторый шанс. Федеральный Совет также оказался в заложниках неоднозначного положения Устава о приёме в партию, понимает, что Башкирское РО нельзя отдавать в руки власти и ищет выход из ситуации.Опасность для нашего отделения «ЯБЛОКО» заключается в том, что этот перебежчик на разных этапах своей карьеры предав «ЯБЛОКО», затем «Партию социальной солидарности», со временем, получив должность во власти, вновь предаст «ЯБЛОКО», а 100 человек, привлечённых им в партию, просто разбегутся, так как, это люди во власти или близкие к ней, они никогда не пойдут против системы, созданной в России и побоятся быть в оппозиции.Мы за демократическую федеративную правовую Россию. Сегодня на первый план в республике выходят вопросы защиты основ Конституционного строя России, они нарушаются уже и на законодательном уровне. Фактического признания политического многообразия и многопартийности в Башкирии и в помине нет. Суды работают в режиме телефонного права. Выборы превращены в захват власти ставленниками режима. Мы по мере сил боремся с нарушениями закона, с несправедливостью и получаем за это от власти по полной мере.Приведу пример: на прошедших Думских выборах в прошлом году в Дёме, С. Чайченко и Р. Мулюков выявили вопиющие нарушения избирательного законодательства. Вместо того, чтобы виновных членов участковой избирательной комиссии осудить по закону, С. Чайченко решением суда оштрафован на 20 тыс. рублей, плюс издержки реальных виновников – 40 т. р. Куда дальше?Сохранить независимое Башкирское РО партии «ЯБЛОКО» крайне важно. Мы - единственная оппозиционно – альтернативная сила в регионе.Уверен, прочитав статью многие настоящие члены партии «ЯБЛОКО» начнут звонить и спрашивать: «Как помочь?» Пока никак. Мы на связи с Федеральным Советом и вместе думаем, как преодолеть проблему, возникшую в больной голове одного единственного человека, навязывающего себя целой Партии. Выход всегда есть. Наша задача понять глубину опасности вопроса, стать выше бюрократических правил и не допустить захвата отделения властью.