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Гафур Гилязов: О текущей деятельности Партии Яблоко в Башкортостане

  • Опубликовано: san-ufa | 29.05.2017
    Раздел: Политика | Просмотры: 335 | Комментарии: 17
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Политический туризм особенно популярен в разгар социально-партийно-политического кризиса у политических авантюристов, каковым является Ильдар Исангулов - бывший кандидат в депутаты Госдумы РФ седьмого созыва от партии "ЯБЛОКО", навязанный московскими "друзьями" Башкирскому регоделению. Некоторые из членов Бюро и аппарата партии "ЯБЛОКО" торопятся принять его и его "кобанду" снова в ряды "яблочников". Это, наверное, по их мнению и будет "обновлением партии" в отдельно взятой республике, к которому призывают Григорий Явлинский и Эмилия Слабунова.

Гафур Гилязов: О текущей деятельности Партии Яблоко в Башкортостане


«ЯБЛОКО» живёт насыщенной жизнью. В соответствии с принятой программой реформирования партии, взят курс (как одно из направлений работы) на переучёт членов партии, реорганизацию структурных подразделений в региональных отделениях, в том числе в Башкирском.

26 мая на очередном заседании Бюро Федерального Совета помимо других вопросов, будут рассмотрены организационные вопросы по Санкт-Петербургскому РО, Краснодарскому, Ставропольскому и Пермскому региональным отделениям.

Вопрос о подведении итогов перерегистрации в Башкирском РО будет поставлен в конце июня месяца. Перерегистрация высветила ряд проблем.

Главной из них стало желание одного из амбициозных депутатов Госсобрания-Курултая республики, бывшего члена партии «ЯБЛОКО», бывшего члена партии «Партия социальной солидарности», бывшего члена движения «За права человека», вновь вступившего в ряды «ЯБЛОКО», пожелавшего пройти «по головам», завладеть должностью Председателя Башкирского РО и положить региональное отделение к ногам власти. Сегодня он создаёт в Башкирии параллельную структуру «ЯБЛОКО» с тем, чтобы на предстоящей Конференции простым большинством осуществить свой замысел.

Помогают ему в этом главы муниципальных районов. Несовершенство Устава партии, приостановление деятельности руководящих органов отделения на период перерегистрации, дают «захватчикам» некоторый шанс. Федеральный Совет также оказался в заложниках неоднозначного положения Устава о приёме в партию, понимает, что Башкирское РО нельзя отдавать в руки власти и ищет выход из ситуации.

Опасность для нашего отделения «ЯБЛОКО» заключается в том, что этот перебежчик на разных этапах своей карьеры предав «ЯБЛОКО», затем «Партию социальной солидарности», со временем, получив должность во власти, вновь предаст «ЯБЛОКО», а 100 человек, привлечённых им в партию, просто разбегутся, так как, это люди во власти или близкие к ней, они никогда не пойдут против системы, созданной в России и побоятся быть в оппозиции.

Мы за демократическую федеративную правовую Россию. Сегодня на первый план в республике выходят вопросы защиты основ Конституционного строя России, они нарушаются уже и на законодательном уровне. Фактического признания политического многообразия и многопартийности в Башкирии и в помине нет. Суды работают в режиме телефонного права. Выборы превращены в захват власти ставленниками режима. Мы по мере сил боремся с нарушениями закона, с несправедливостью и получаем за это от власти по полной мере.

Приведу пример: на прошедших Думских выборах в прошлом году в Дёме, С. Чайченко и Р. Мулюков выявили вопиющие нарушения избирательного законодательства. Вместо того, чтобы виновных членов участковой избирательной комиссии осудить по закону, С. Чайченко решением суда оштрафован на 20 тыс. рублей, плюс издержки реальных виновников – 40 т. р. Куда дальше?

Сохранить независимое Башкирское РО партии «ЯБЛОКО» крайне важно. Мы - единственная оппозиционно – альтернативная сила в регионе.

Уверен, прочитав статью многие настоящие члены партии «ЯБЛОКО» начнут звонить и спрашивать: «Как помочь?» Пока никак. Мы на связи с Федеральным Советом и вместе думаем, как преодолеть проблему, возникшую в больной голове одного единственного человека, навязывающего себя целой Партии. Выход всегда есть. Наша задача понять глубину опасности вопроса, стать выше бюрократических правил и не допустить захвата отделения властью.

Гафур Гилязов, Уполномоченный представитель Партии при Башкирском региональном отделении, 25 мая 2017 г.




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Яблоко, Гафур Гилязов

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  • 1 | 29.05.2017, 10:44 | Автор: materu | На сайте
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Пора прекратить содержать партии и движения из бюджета -все разбегутся. Пусть на взносы содержат своих лидеров. Хватит жировать за счет народа.



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Пора прекратить содержать партии и движения из бюджета -все разбегутся. Пусть на взносы содержат своих лидеров. Хватит жировать за счет народа.



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  • 3 | 29.05.2017, 10:46 | Автор: юнг
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«ЯБЛОКО» живёт насыщенной жизнью. В соответствии с принятой программой реформирования партии, взят курс (как одно из направлений работы) на переучёт членов партии, реорганизацию структурных подразделений в региональных отделениях, в том числе в Башкирском.

================А что? Правильно! Учёт и контроль=как завещал тов. Ленин.
Тем более. что безопасно, и можно осуществлять в теплом кабинете.



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  • 4 | 29.05.2017, 10:54 | Автор: materu | На сайте
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За миллиард бюджетных денег можно и пересчитать членов и кружков членов Яблока. В РБ Их можно пересчитать на пальцах одной руки.



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  • 5 | 29.05.2017, 11:01 | Автор: юнг
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Причем миллион раз- вперед и назад!



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  • 6 | 29.05.2017, 11:10 | Автор: materu | На сайте
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Кухарку хоть кормите .Она одна УЖ ведет. Сын летом сидит без работы. Шино монтажников работа сезонная.Лене и сноху и сына нужно кормит хотя бы 3 раза в неделю:понедельник среда и пятница.



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  • 7 | 29.05.2017, 11:20 | Автор: юнг
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Это ты пиши в партию Яблоко. Она у нас кормилица!



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  • 8 | 29.05.2017, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эта партия пытается оставаться самостоятельной, но это довольно трудно осуществить даже более крупным и обеспеченным в финансовом отношении партиям.
Нас, Татарский общественный центр РБ и "Яблоко" в РБ же разъединяет главным образом одно: она тоже, как и все партии не за то, чтобы поддержать бесправных татар в республике. Хотя именно она подошла наиболее близко к этой черте.
С другой стороны в "Яблоке" наиболее многочисленно представленны именно татары. Это, видимо из-за кризиса в политической системе России, в самой партии, творится такое явление, сами татары в правительстве, в различных партиях, в верховном Совете не решаются поднять татарский вопрос в жизни республики. Пока она не решится, не ждите демократизации политической жизни.
Должна быть открытость во всей политической жизни, а у нас в республике на проблему многочисленных татар, их бесправное существование наложен как бы табу. Не имеют право писать об этом даже татарские газеты "Кызыл тан" и "Омет".



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  • 9 | 29.05.2017, 11:36 | Автор: materu | На сайте
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8 только классовый подход. Эксплуататоры и эксплуатируемые. Хотя пока евреи бродили 40 лет по пустыне татарам Русь платила дань.



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  • 10 | 29.05.2017, 11:50 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1022 | Рейтинг: +86,7
Ильдар Исангулов единственно реальная и достойная кандидатура. С его уровнем профессионализма и компетентности политиков, неставленников центра, по Башкирии не водится. Яблоко «поСПЕЛОЕ», надо избирать. По национальности он наполовину возможно башкорт(?), а наполовину точно татарин.



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  • 11 | 29.05.2017, 12:07 | Автор: materu | На сайте
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В студию чем Он Ильдар хороший?



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  • 12 | 29.05.2017, 12:08 | Автор: Albertsf
    Публикации: 0 | Комментарии: 50 | Рейтинг: +3,3
Внимание! В данной статье выложено мнение только трёх членов партии, бездельничающих и пол года тормозящих работу Башкирского отделения партии "ЯБЛОКО", с целью получать зарплату и сидеть в офисе, а не быть в "гуще масс". Они боятся деятельных, работящих членов партии, которые могут заставить их работать и привлечь сотни людей для дела улучшения жизни граждан и смену власти. Надо уважать людей.



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  • 13 | 29.05.2017, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Администратор! Вы почему Вы скрываете комментарий адресованный Наумкину Сергею?! Боитесь что он это прочтет и упадет в обморок?!



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  • 14 | 29.05.2017, 13:14 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 300 | Комментарии: 36399 | Рейтинг: +6374,8
Наша задача понять глубину опасности вопроса, стать выше бюрократических правил и не допустить захвата отделения властью.
===
Бригадир (вежливо приподнимает шляпу): Ай-я-яй, мне уже говорили. Такое горе!
Жилец: Какое горе?

Бригадир: Будем хоронить?
Жилец: Кого?

Бригадир: Что значит "кого"? Кто должен лучше знать, я или ты? Ну, не валяй дурака, выноси.
Жилец: Кого?

Бригадир: ... У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди. Вы же еще не слышали наше звучание.
Жилец: Я себе представляю.

Бригадир: Секундочку. Вы услышите наше звучание - вы снимете с себя последнюю рубаху. Эти люди чувствуют чужое горе, как свое собственное.
Жилец: Я прекрасно представляю.

http://www.jvanetsky.ru/data/text/ap/kak_shuteat_v_odesse/



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  • 15 | 29.05.2017, 13:15 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 10075 | Рейтинг: -1567,7
12 члены партии а где кружок членов Яблока -кухарка. Наумкин Сер гей Он современный шариков один в один присосался к кормушке под названием Яблоко . Так очередной социальный паразит. Он и эколог и еще шайтан знает кто а образование то курсы бухгалтеров как у кухарки.. Тот то хоть в стройбате служил Их нынешний шеф.



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  • 16 | 29.05.2017, 14:07 | Автор: препод
    Публикации: 20 | Комментарии: 4715 | Рейтинг: -119,8
Если перевести на простой язык, то звучит приблизительно так. Дайте денег, а то уведем Яблоко подальше от яблони.



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  • 17 | 29.05.2017, 14:08 | Автор: препод
    Публикации: 20 | Комментарии: 4715 | Рейтинг: -119,8
Если перевести на простой язык, то звучит приблизительно так. Дайте денег, а то уведем Яблоко подальше от яблони.



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