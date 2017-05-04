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Чудачества Ляйсан-ханум Николаевой и Тимур-бея Лукманова

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22-25 мая в Стамбуле прошел семнадцатый по счету съезд тюркской молодежи. Ну, прошел так прошел, съезд так съезд. По традиции для участия в нем съехались представители тюркоязычных стран, в том числе и представители башкирской молодежи. Они обсудили развитие культурно-гуманитарных взаимоотношений между родственными государствами, призвали широко пропагандировать историческое и национальное наследие своих стран. Пели, плясали.

Чудачества Ляйсан-ханум Николаевой и Тимур-бея Лукманова


Вопросы вызвала только делегация из Башкирии. Как пишет портал радио «Азатлык»: «К сожалению, башкиры, хотя и приехали на данный курултай, не участвовали в выступлениях. Возможно они занимались установлением контактов, так как именно так ответила руководитель Союза башкирской молодежи Ляйсан Николаева». Оригинал статьи.

Тут сразу же возникает вопрос: когда сопредседатель башкирской «Опоры России» Ляйсан Николаева успела из татарки превратиться в башкирку и возглавить башкирское молодежное движение? Знают ли о новом своем «лидере» в Союзе башкирской молодежи? Возможно, все объясняется просто.

Халявную поездку в солнечную Турцию Ляйсан-ханум Николаевой организовал другой «опоровец» - исполнительный директор башкирской же «Опоры» Тимур Лукманов.

Да, да – тот самый Лукманов, который в свое время участвовал в организации похода зауральских башкир в Уфу для защиты интересов режима Рахимова.

Этот башкирский националист давно растоптал дорожку в курултайную Турцию. Как писал Башинформ 6 ноября 2005 года: «Молодежная делегация Башкортостана, в состав которой входят представители Союза башкирской молодежи РБ и Молодежного совета Исполкома Всемирного курултая башкир, примет участие в XII Международном курултае тюркской молодежи и Днях тюркской молодежи, которые пройдут в Стамбуле с 13 по 20 ноября. Возглавит делегацию председатель Молодежного совета Исполкома Всемирного курултая башкир Тимур Лукманов».

Вадим Уралбаев

Чудачества Ляйсан-ханум Николаевой и Тимур-бея Лукманова


Чудачества Ляйсан-ханум Николаевой и Тимур-бея Лукманова


На фото: Эпизоды из турецкого похода Николаевой




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 31.05.2017, 10:53 | Автор: юнг
    Публикации: 281 | Комментарии: 30385 | Рейтинг: +5656,4
То, что Тимур Лукманов- дебил и продажная шкура-известно. То, что дурочку послали-тоже.

А вот кто санкционировал? Есть, наверняка, какие-то нацики в аппарате Хамитова.
Хотелось бы узнать, на что уходят наши денежки. Особенно, когда улицы перестали освещать и с 5-го числа не будет ходить электротранспорт.



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  • 2 | 31.05.2017, 10:56 | Автор: юнг
    Публикации: 281 | Комментарии: 30385 | Рейтинг: +5656,4
Возглавит делегацию председатель Молодежного совета Исполкома Всемирного курултая башкир Тимур Лукманов.

==================Председатель молодёжного (!!!) совета? Однако! Он, наверняка, ещё и Ленина видел и с Валиди рядом сидел. ЯПАЦТАЛОМ!



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  • 3 | 31.05.2017, 11:00 | Автор: юнг
    Публикации: 281 | Комментарии: 30385 | Рейтинг: +5656,4
Глядя на снимок, вспоминается старый анекдот=
- Вы пользуетесь диктофоном в командировках?
-А зачем? Если мысль приходит, я просто толкаю в бок лежащую рядом стенографистку и диктую....



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  • 4 | 31.05.2017, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Написано на латинице ,,Башкурдистан ". Но вряд ли понравится это турецким товарищам такое созвучие , и вряд ли их обрадует.Даже в этом пролет .
А Ляйсан- ханум уже не татарка и не башкирка , а русская! .Мы вам , русские , передаем на безвозмедной основе бессрочно и безвозвратно . Пользуйтесь на здоровье и она ваша неофит !



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  • 5 | 31.05.2017, 11:05 | Автор: препод
    Публикации: 20 | Комментарии: 4729 | Рейтинг: -119,9
Ну съездила- на красоты посмотрела, попила поела за госсчет. Искупалась наверное. Сувенирчиков привезла. А что еще там делать?



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  • 6 | 31.05.2017, 11:07 | Автор: юнг
    Публикации: 281 | Комментарии: 30385 | Рейтинг: +5656,4
Ну. как это? Что делать? А ночная смена с руководителем? Сколько сил занимает для возвращения работоспособности и страсти?



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  • 7 | 31.05.2017, 11:11 | Автор: юнг
    Публикации: 281 | Комментарии: 30385 | Рейтинг: +5656,4
Исполнительный директор республиканского отделения «Опоры России» Тимур Лукманов недавно вернулся из Казани

===========Приношу извинения неизвестному старичку на втором фото. Он-ни при чём. С Лейсен ездил мордатый башкир с сытой и лоснящейся рожей.



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  • 8 | 31.05.2017, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот ваш юнг он что не равнодышит к Николаевой. С утра как начал дристать так и продолжает один засирать сайт.



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  • 9 | 31.05.2017, 11:40 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10141 | Рейтинг: -1572,8
Юнг кругом измена. Давай в башкиры с кухаркой и Вас отправят. Я знаю как Вас сделать похожими на башкир. Все просто -совковой лопатой по лицу и вперед.



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  • 10 | 31.05.2017, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 31.05.2017, 10:53 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 281 | Комментарии: 30367 | Рейтинг: +5654,7
То, что Тимур Лукманов- дебил и продажная шкура-известно. То, что дурочку послали-тоже.

А вот кто санкционировал? Есть, наверняка, какие-то нацики в аппарате Хамитова.
Хотелось бы узнать, на что уходят наши денежки. Особенно, когда улицы перестали освещать и с 5-го числа не будет ходить электротранспорт.

==================================
Не п.и.з.д.и с ранья пердун старый! Ты лучше подсчитай сколько денюжек вбухается для создания и поддержки Русского мира! Подключи для этого энтого эксперда с аватаркой Лихого и Придурковатого с густыми бровями.



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  • 11 | 31.05.2017, 11:50 | Автор: Harrison
    Публикации: 62 | Комментарии: 9675 | Рейтинг: -1562,6
С Лейсен ездил мордатый башкир с сытой и лоснящейся рожей.
-----------------

Юнг, а вот интересно - если бы вместо него с Ляйсан был рядом русский мужик с не менее сытой и лоснящейся рожей - ты бы написал: "ездил мордатый русский (чуваш, мариец, татарин, мордвин) с сытой и лоснящейся рожей"?

Или тебя, ф@шистенка вонючего, только башкиры возбуждают?



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  • 12 | 31.05.2017, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот башкирский националист давно растоптал дорожку в курултайную Турцию. Как писал Башинформ 6 ноября 2005 года: «Молодежная делегация Башкортостана, в состав которой входят представители Союза башкирской молодежи РБ и Молодежного совета Исполкома Всемирного курултая башкир, примет участие в XII Международном курултае тюркской молодежи и Днях тюркской молодежи, которые пройдут в Стамбуле с 13 по 20 ноября. Возглавит делегацию председатель Молодежного совета Исполкома Всемирного курултая башкир Тимур Лукманов».

Вадим Уралбаев
===============================
А Уралбаев обиделся, что яго тоже не прихватили с собой на этот курултай что ли?



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  • 13 | 31.05.2017, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Чудачества Ляйсан-ханум Николаевой и Тимур-бея Лукманова".

"8 | 31.05.2017, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот ваш юнг он что не равнодышит к Николаевой."

======================

Куда лучше бы звучало: "Чудачества Ляйсан-ханум Николаевой и юнг-апстол-хуим-бея".



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  • 14 | 31.05.2017, 12:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1575 | Комментарии: 55105 | Рейтинг: +11873,9
10 | 31.05.2017, 11:50 | Автор: Harrison

Назвать башкира - башкиром - фашизм? Н-да... алко-деменция прогрессирует...



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  • 15 | 31.05.2017, 12:59 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10141 | Рейтинг: -1572,8
Николаева копия кухарки в молодости. Как из под одной колодки. Две чувашки . Что Вас то ни куда не отправляют либералы? Дождетесь отправят в коробках из под телевизора в США по почте Россия.



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  • 16 | 31.05.2017, 13:14 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 13113 | Рейтинг: -2635,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кукайка, не надо типа я не я. Харрисон против того, чтобы оскорблять нацию на примере одного человека. "С Лейсен ездил мордатый башкир с сытой и лоснящейся рожей."
Тебе же тоже не понравится если я на твоем примере скажу так: Эта Захарова Елена как и все русские выглядит в точности лоснящейся хрюкающей тучной свиноматкой.



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  • 17 | 31.05.2017, 13:19 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 304 | Комментарии: 36541 | Рейтинг: +6379,2
22-25 мая в Стамбуле прошел семнадцатый по счету съезд тюркской молодежи. Ну,...
===
...в новом казанском микрорайоне Азино открыли полилингвальную школу. Объявляли, что детей в ней будут обучать сразу на нескольких языках: английском, китайском, турецком, испанском, французском.

Правда, потом оказалось, что под полилингвальной школой подразумевается татарская гимназия.

Характерно, что даже родители настоящих детей-татар не в восторге от того, что их детей будут учить на татарском языке.

Директор гимназии Саяхов очень возмущен подобным шовинизмом со стороны родителей.
Он призвал не забывать о том, что дело происходит в многонациональной и многоконфессиональной республике, на территории которой дружит множество народов, и быть толерантнее.

Это когда ты учишь татарский вне зависимости от своих желаний.
Даже (особенно) если ты татарин.

Возмущенные родители написали письмо в татарский минобр, но замминистра Ильдар Мухаметов посоветовал им уткнуться и учить татарский.

Теперь родители написали письмо в Генпрокуратуру и попросили усадить директора гимназии и всех причастных по 282-й.

Интересно, что победит — любовь сажать по 282-й или дружба народов?

https://sputnikipogrom.com/news/72506/tatarstan-schools/



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  • 18 | 31.05.2017, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 31.05.2017, 13:19 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 302 | Комментарии: 36465 | Рейтинг: +6377
22-25 мая в Стамбуле прошел семнадцатый по счету съезд тюркской молодежи. Ну,...
===
...в новом казанском микрорайоне Азино открыли полилингвальную школу. Объявляли, что детей в ней будут обучать сразу на нескольких языках: английском, китайском, турецком, испанском, французском.
=======================================
Вмудчивый, ты чё это, счас тока проснулся чтоле!? Эту тему вчерась только обсуждали, а ты опять вытащил! Чё опять хошь затеять срач чтоле?



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  • 19 | 31.05.2017, 14:00 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 304 | Комментарии: 36541 | Рейтинг: +6379,2
16 | 31.05.2017, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
===
МилАй, это лично для таких как ты ремейк. Это что б даже онЕ всё пАнЯли.

Вчерась не было сказано чего первоначально хотели учить, и на что всё поменяли.

А нынче, даже ответы и решения приведены для полноты картины и восприятия.



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  • 20 | 31.05.2017, 14:10 | Автор: Зулия
    Публикации: 29 | Комментарии: 26140 | Рейтинг: -596,3
Тут сразу же возникает вопрос: когда сопредседатель башкирской «Опоры России» Ляйсан Николаева успела из татарки превратиться в башкирку

Вадим Уралбаев
---------------------
Энтот озабоченный афтор не задается вопросом почему у Ляйсан фамилия Николаева и почему у самого при фамилии Уралбаев имя Вадим.?

Перелицовка имен-фамилий не удивляет? Поменять местами имя-фамилию - получилось бы Ляйсан Уралбаева и Вадим Николаев - выглядело бы натурально, органично.



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