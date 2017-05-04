Вопросы вызвала только делегация из Башкирии. Как пишет портал радио «Азатлык»: «К сожалению, башкиры, хотя и приехали на данный курултай, не участвовали в выступлениях. Возможно они занимались установлением контактов, так как именно так ответила руководитель Союза башкирской молодежи Ляйсан Николаева». Оригинал статьи.
Тут сразу же возникает вопрос: когда сопредседатель башкирской «Опоры России» Ляйсан Николаева успела из татарки превратиться в башкирку и возглавить башкирское молодежное движение? Знают ли о новом своем «лидере» в Союзе башкирской молодежи? Возможно, все объясняется просто.
Халявную поездку в солнечную Турцию Ляйсан-ханум Николаевой организовал другой «опоровец» - исполнительный директор башкирской же «Опоры» Тимур Лукманов.
Да, да – тот самый Лукманов, который в свое время участвовал в организации похода зауральских башкир в Уфу для защиты интересов режима Рахимова.
Этот башкирский националист давно растоптал дорожку в курултайную Турцию. Как писал Башинформ 6 ноября 2005 года: «Молодежная делегация Башкортостана, в состав которой входят представители Союза башкирской молодежи РБ и Молодежного совета Исполкома Всемирного курултая башкир, примет участие в XII Международном курултае тюркской молодежи и Днях тюркской молодежи, которые пройдут в Стамбуле с 13 по 20 ноября. Возглавит делегацию председатель Молодежного совета Исполкома Всемирного курултая башкир Тимур Лукманов».
Вадим Уралбаев
На фото: Эпизоды из турецкого похода Николаевой
Чудачества Ляйсан-ханум Николаевой и Тимур-бея Лукманова
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