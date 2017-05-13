Исторические картинки. Подарок краеведам

История небольших деревень редко привлекает внимание учёных. Лишь краеведы, любители, сельские учителя, пенсионеры собирают по крупицам историю своей малой Родины.Вот для жителей, любителей старины Иглинского, Благовещенского и восточной части Уфимского районов подарок. На сайте «Роднов и его друзья» только что выложена полная версия новой книги.Иглино и Охлебинино, Благовещенск и Шакша – историю больших и малых, исчезнувших и благополучно процветающих в наши дни селений к востоку и северу от Уфы найдёт любопытный Читатель в этой скромной работе.Популярные выдержки из неё уже размещались на страничках «Уфимского журнала». Теперь Вы можете познакомиться с полной версией. Научной. Со справочным аппаратом, который поможет любителям старины и разыскивающим свою генеалогию в архивных поисках.Тираж самой книжки небольшой, в магазинах она никогда не появлялась. Теперь же любой Читатель может бесплатно получить её, хранить на своём компьютере, распечатать, использовать в своих исследованиях или преподавании в школах и вузах. Великое преимущество интернета.Большую помощь в работе над книгой оказал замечательный краевед, настоящая энциклопедия уфимской старины, обследовавший все православные храмы Башкирии Павел Владимирович Егоров. Пользуюсь случаем и приношу ему ещё раз свою благодарность!Да, кстати, забыл. В этой книжке есть очень много сведений по истории самой Уфы. Вы вообще знаете, где находилась деревня Глумилина?Думаете, где современный микрорайон Глумилино? А вот и нет. Почитайте, узнаете.История почти всех деревень, которые поглотила нынешняя огромная Уфа, показана в моей книжице. Вся Черниковка, Сипайлово, Шакша. Исчезнувшие селения открывают свои тайны.Как и любая пригородная деревня. Уже в позапрошлом веке вокруг Уфы вырастали дачные посёлки. Сейчас реклама заманивает купить домик в деревне, без коровы, но с тишиной и природой вокруг.И летом 1912 года известный уфимский предприниматель Н.П. Листовский также завлекал горожан убраться с этих пыльных и шумных улиц в очаровательные коттеджи:Природа ближних окрестностей Уфы служила местом прогулок, катались на лодочках, рыбачили и охотились. Аксаковский кружок охотников-уфимцев каждый год арендовал леса, куда с ружьишком пускали только своих:Приглашаю всех любителей старины совершить прогулку по исчезнувшему миру дворянской усадьбы, бесплатно и даже не вставая из-за компьютера.