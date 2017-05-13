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Исторические картинки. Подарок краеведам

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История небольших деревень редко привлекает внимание учёных. Лишь краеведы, любители, сельские учителя, пенсионеры собирают по крупицам историю своей малой Родины.

Исторические картинки. Подарок краеведам


Вот для жителей, любителей старины Иглинского, Благовещенского и восточной части Уфимского районов подарок. На сайте «Роднов и его друзья» только что выложена полная версия новой книги.

Иглино и Охлебинино, Благовещенск и Шакша – историю больших и малых, исчезнувших и благополучно процветающих в наши дни селений к востоку и северу от Уфы найдёт любопытный Читатель в этой скромной работе.

Популярные выдержки из неё уже размещались на страничках «Уфимского журнала». Теперь Вы можете познакомиться с полной версией. Научной. Со справочным аппаратом, который поможет любителям старины и разыскивающим свою генеалогию в архивных поисках.

Тираж самой книжки небольшой, в магазинах она никогда не появлялась. Теперь же любой Читатель может бесплатно получить её, хранить на своём компьютере, распечатать, использовать в своих исследованиях или преподавании в школах и вузах. Великое преимущество интернета.

Большую помощь в работе над книгой оказал замечательный краевед, настоящая энциклопедия уфимской старины, обследовавший все православные храмы Башкирии Павел Владимирович Егоров. Пользуюсь случаем и приношу ему ещё раз свою благодарность!

Да, кстати, забыл. В этой книжке есть очень много сведений по истории самой Уфы. Вы вообще знаете, где находилась деревня Глумилина?

Исторические картинки. Подарок краеведам


Думаете, где современный микрорайон Глумилино? А вот и нет. Почитайте, узнаете.

История почти всех деревень, которые поглотила нынешняя огромная Уфа, показана в моей книжице. Вся Черниковка, Сипайлово, Шакша. Исчезнувшие селения открывают свои тайны.

Как и любая пригородная деревня. Уже в позапрошлом веке вокруг Уфы вырастали дачные посёлки. Сейчас реклама заманивает купить домик в деревне, без коровы, но с тишиной и природой вокруг.

И летом 1912 года известный уфимский предприниматель Н.П. Листовский также завлекал горожан убраться с этих пыльных и шумных улиц в очаровательные коттеджи:

Исторические картинки. Подарок краеведам


Природа ближних окрестностей Уфы служила местом прогулок, катались на лодочках, рыбачили и охотились. Аксаковский кружок охотников-уфимцев каждый год арендовал леса, куда с ружьишком пускали только своих:

Исторические картинки. Подарок краеведам


Приглашаю всех любителей старины совершить прогулку по исчезнувшему миру дворянской усадьбы, бесплатно и даже не вставая из-за компьютера.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Гость
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  • 1 | 04.06.2017, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"В июне 1762 года императрица Екатерина Вторая получила жалобу от двух крепостных крестьян, в которой сообщалось, что помещица Дарья Николаевна Салтыкова "замучила до смерти" более ста душ крепостных. Расследование по делу помещицы Салтыковой длилось около трех лет. Приговор Салтычихе и ее подельникам выносила сама Екатерина, поскольку никто из судей не осмелился взять на себя ответственность за решение судьбы именитой дворянки."



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  • 2 | 04.06.2017, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Вы вообще знаете, где находилась деревня Глумилина?"

----------------------------

Почитай, каждую деревню можно было так назвать.



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  • 3 | 04.06.2017, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"В каком году — рассчитывай,
В какой земле — угадывай,
На столбовой дороженьке
Сошлись семь мужиков:
Семь временнообязанных,
Подтянутой губернии,
Уезда Терпигорева,
Пустопорожней волости,
Из смежных деревень:
Заплатова, Дырявина,
Разутова, Знобишина.
Горелова, Неелова —
Неурожайка тож,
Сошлися — и заспорили:
Кому живется весело,
Вольготно на Руси?" ...



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  • 4 | 04.06.2017, 11:35 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10153 | Рейтинг: -1573,5
Россия страна рабов и страна господ. Как была так и остается до настоящего времени. Бесправное забитое население.Насильно навязанная религия. Крепостное право. Все это в тормозит и тормозило развитие России.Родился помучился умер вот и весь удел россиянина.Глумление продолжается и в настоящее время. Но не все так безнадежно.Выход есть. Я Его вижу.



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  • 5 | 04.06.2017, 11:38 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 3870 | Рейтинг: -662,6
Многие ужовцы думают, что они потомки дворян и ни один ужовец не думает, что их предки совершили революцию и устроили красный террор по всей России.



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  • # 6 | 04.06.2017, 11:42 | Автор: Гунн
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  • 7 | 04.06.2017, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...кружок охотников-уфимцев каждый год арендовал леса, куда с ружьишком пускали только своих"...

------------------------------

Сейчас тоже всё поделили. За ягодами-то кое-где не сунешься.



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  • # 8 | 04.06.2017, 11:48 | Автор: Гунн
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  • # 9 | 04.06.2017, 11:52 | Автор: Гунн
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В Чили вынесли приговор более 100 сотрудникам спецслужб Пиночета

Обвиняемые получили от полутора до 20 лет тюрьмы.

Суд в Чили приговорил к разным срокам тюремного заключения 106 бывших сотрудников спецслужб и военных за похищения и убийства в середине 1970-х годов во время правления Аугусто Пиночета.

Все приговоренные работали в созданном Пиночетом управлении национальной разведки (DINA) и принимали участие в спецоперации "Коломбо", направленной против представителей оппозиции, передает ВВС.

Экс-сотрудников DINA обвиняют в причастности к исчезновению и убийству 16 человек.

Как отметил судья, все убитые были членами социалистической партии или левыми активистами.

Они были арестованы в Сантьяго с июня 1974 года по январь 1975 года. Затем их отвезли в центры для допросов, после чего никто не видел их живыми.

Согласно приговору, обвиняемые получили от полутора до 20 лет тюрьмы, однако многие из них уже отбывают сроки по другим обвинениям.

Во время правления Пиночета (1973-1990 годы) в Чили пропали без вести или погибли около 3 тысяч человек, многие были вынуждены бежать за границу.

В ходе операции "Коломбо" пропали без вести 119 чилийских опозиционеров. Власти объясняли их исчезновение тем, что они были высланы из страны и убиты своими бывшими соратниками или сотрудниками иностранных спецслужб.

Пиночет пришел в власти в 1973 году в результате военного переворота, в ходе которого был свергнут президент-социалист Сальвадор Альенде.

https://charter97.org/ru/news/2017/6/2/251945/



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  • # 14 | 04.06.2017, 11:59 | Автор: Гунн
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  • # 15 | 04.06.2017, 12:00 | Автор: Гунн
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Вот и земляк Вдум в Твери 8 человек застрелил. Вот такие гены у Вдума



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  • 17 | 04.06.2017, 12:02 | Автор: патриотт
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Спасибо, уважаемый господин Роднов.
Вернусь домой, скачаю.



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  • # 18 | 04.06.2017, 12:03 | Автор: Гунн
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    Публикации: 281 | Комментарии: 30419 | Рейтинг: +5660,1
Удивительное дело! Гунька продолжает с упорством шизоида вновь и вновь повторять одно и то же. Может, он не человек, а микросхема?



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  • # 20 | 04.06.2017, 12:08 | Автор: Гунн
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