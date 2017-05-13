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Конгресс националистов требует немедленной отставки Главы Башкирии

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Программный документ, названный «Меморандумом Конгресса башкирского народа», опубликован на сайте организации.

Конгресс националистов требует немедленной отставки Главы Башкирии


По словам авторов документа, нынешнее руководство не способно решить проблемы в сфере национальной, религиозной и молодежной политики, экономики, здравоохранения, сельского хозяйства и спорта.

***

МЕМОРАНДУМ КОНГРЕССА БАШКИРСКОГО НАРОДА

Учреждение в апреле 2017 года Конгресса башкирского народа (КБН) стало результатом тяжелой, а местами просто катастрофической социально-экономической и этнополитической ситуации, сложившейся в Республике Башкортостан. Неслучайно, некоторые участники недавно состоявшейся конференции КБН, особенно с юго-восточных районов, требовали обратиться к федеральной власти с просьбой о введении на территории республики чрезвычайного положения, а также немедленного вмешательства федерального центра, чтобы остановить процесс скатывания региона в пропасть.

В республике размываются основы стабильности, как в общественно-политическом и социально-экономическом плане, так и в межнациональных и межконфессиональных отношениях. Теряется управляемость регионом. И это происходит в предвыборный год в центре России. Мы, члены КБН, убеждены, что причиной всему является политика действующего главы Башкортостана и его окружения.

Руководством республики были допущены системные ошибки, если это, действительно, было ошибками, а не сознательными действиями, которые в конечном итоге вызвали кризис легитимности нынешней власти. Очевидными признаками некомпетентности последней являются: протесты граждан против действий глав отдельных городов и сельских районов; резкий уход в оппозицию известных блогеров, некогда певших нынешней власти хвалебные оды; «чемоданные» настроения среди сотрудников Администрации главы РБ и Правительства РБ, уставших от неадекватности главы республики, а теперь еще противостояние между ним и мэром Уфы. Покупая лояльность глав сельских районов, Р. З. Хамитов, дал им полный карт-бланш на феодальную ренту во вверенных им территориях. Пойти на этот шаг заставил его недостаточный уровень легитимности, за искусственное поддержание которого платят из своего кармана простые граждане республики. По сути дела, легитимность Р. З. Хамитова обеспечивается лишь за счет высоких рейтингов общенационального лидера – В.В.ПУТИНА.

Но все это внешние индикаторы ухудшения управляемости регионом, за которыми скрывается часто невидимое, глухое недовольство большей части населения Башкортостана проводимой Р. З. Хамитовым политикой. Особенно выделяется недовольство башкир, составляющих по официальным данным около 30%, а по оценке известного этнолога Р. Г. Кузеева до 40% от всех жителей республики. Однако, результатами 7-летнего правления действующего главы возмущены не только башкиры, так как у протеста «пустых кастрюль» нет национальности, и среди его оппонентов находятся представители всех этнических групп Башкортостана. Но поскольку мы представляем КБН, то коснемся причин роста протестных настроений именно в башкирском сегменте. Устойчивое неприятие нынешнего руководства республики большей частью башкир – коренного народа республики – возникло не сейчас и не вдруг.

Нужно было сильно постараться, чтобы раскачать эту преимущественно сельскую, а потому инертную массу. Из органов власти, образовательных, медицинских и других учреждений стали массово увольнять работников башкирской национальности. Наделавшее шум в СМИ так называемое «дело башкирских врачей» продолжается по сей день. По сути дела, это не что иное, как люстрация по национальному признаку.

Поскольку в 2010 году к власти в республике пришли люди либерального блока, то их идеология и методы работы были соответствующими. Этничность как таковая и башкирская, в частности, не вписывалась в их картину мира, поэтому они с усердием взялись за ее демонтаж. Мысля в категориях конструктивизма, они поставили целью нивелировать национальное самосознание башкир. Только так можно объяснить кампанию «культурного садизма», направленную на подавление всего башкирского, на дискредитацию национальных героев башкирского народа – Салавата Юлаева, А.-З. Валиди и других, развернувшуюся в свое время в СМИ, подконтрольных башкирскому Белому дому. Многое говорило за то, что она была организована сотрудниками администрации главы РБ. Резкое сокращение поля деятельности для гуманитариев – журналистов, социологов, историков, филологов – является продолжением этой политики, поскольку именно их работа поддерживала вертикаль трех уровней идентичности (российской, республиканской, башкирской). История с ликвидацией научной составляющей Башкирской академии госслужбы и управления, некогда крупного политологического центра, Академии наук Республики Башкортостан - яркие тому иллюстрации. Одним словом, опасные манипуляции администрации главы РБ в этнической сфере привели республику к резкому обострению национального вопроса.

В то же время нынешняя администрация главы региона проявляет удивительную комплиментарность к башкирофобам различного пошиба – к представителям Всетатарского общественного центра (ВТОЦ), бывшим уфагубовцам, осужденным по 282 статье («Экстремизм»), а сейчас являющимся записными экспертами Белого дома. Действует принцип: если ненавидишь башкир – значит свой, значит годишься. Попустительство действиям татарских национал-сепаратистских организаций стало нормой. Например, многочисленные призывы Союза татарской молодежи и Всетатарского общественного центра к отторжению от Башкортостана его северо-западных районов не получили должной оценки со стороны руководства республики. Мало того, в прошлом году в Уфе состоялся съезд татарских краеведов под руководством Дамира Исхакова, известного идеолога татарского экспансионизма, который, например, в интервью газете «Восточный экспресс» открыто заявил: «Вот сейчас мы опять говорим, что республика для татар тесна, что нам весь Волго-Уральский регион нужен».

Под невинным названием организации татарских краеведов скрывается группа башкирофобствующих авторов, занимающихся фальсификацией истории. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать их публикации. Разрешая им проводить свои сборища в Уфе, администрация главы РБ проявляет удивительную терпимость по отношению к лицам, исповедующим идеологию «золотоордынства», концентрированное выражение которой отражено в программных заявлениях татарской организации «Алтын Урда» или «Золотая Орда». Кстати, лидер последней, Данис Сафаргалин, сейчас находится под следствием. Недавно Набережно-Челнинское отделение ВТОЦ также признано судом экстремистской организацией. Известный эксперт и политолог из Татарстана Раис Сулейманов сказал: «Под политическим золотоордынством стоит понимать идеологию татарского национализма, в основе которого лежит культ Золотой Орды, идеализация ее прошлого, противопоставления ее истории эпохе Российской империи с перспективой возрождения независимого татарского государства в границах Золотой Орды в случае развала России».

Упомянутый Д. Исхаков, И. Измайлов, Р. Хакимов и другие деятели Татарстана занимаются научным обоснованием этой концепции и ее продвижением среди так называемых «татарских краеведов», в том числе, на территории Башкортостана. Краеведение не может быть татарским, башкирским или чувашским – оно едино и объединяет любителей старины, а не ксенофобов и фальсификаторов. Наша республика всегда отличалась этнической толерантностью и межнациональным согласием. Лишь в последние годы отмечается обострение межнациональных отношений. По последним исследованиям Федерального агентства по делам национальностей Башкортостан по данному показателю уже находится в «красной зоне». Наш долг сохранять межнациональный и межконфессиональный мир, а также пресекать действия экстремистских организаций, пытающихся вбить клин между народами.

Другой навязчивой идеей нынешней администрации является идея об избыточности сельского населения, о чем публично заявлял действующий глава региона. На практике это выражается в выдавливании сельчан из деревни в города посредством разрушения инфраструктуры, закрытия предприятий и, как следствие, безработицы. Часть сельчан отправилась зарабатывать вахтовым способом в северные регионы страны, а другая – в города, где их никто не ждет. У них нет жилья и приличной работы. В итоге, они пополняют ряды городского люмпен-пролетариата. Если раньше сельское население было оплотом традиционного образа жизни, а, значит, социальной стабильности, то теперь оно быстро превращается в деклассированную массу, лишенную идеалов, а потому восприимчивую к любым деструктивным влияниям.

Хамитов Р.З. недавно сказал «о болтанке», которая по непонятным для него причинам происходит в сфере миграционных потоков. Это, конечно, лукавство. О причинах бегства населения из республики может рассказать любой житель сельской глубинки. Причем, эти процессы бьют, в первую очередь, по башкирам, около 60% которых проживает в сельской местности. В истории Англии была печальная страница, за которую до сих пор стыдно правящим кругам этой страны – это так называемые «огораживания». Данные мероприятия сводились к тому, что сельское население просто сгонялось со своих земель. Отправляясь в города, бывшие крестьяне нищенствовали и массово спивались. Миллионы этого, говоря словами Р. З. Хамитова, избыточного населения грузилась на корабли и отправлялась в Америку. Только ведь нашим сельчанам – башкирам, русским, татарам, марийцам, чувашам – некуда идти, да они и не хотят уезжать со своей земли. КБН заявляет, что не позволит проводить над народом республики звериные эксперименты английских капиталистов.

Конечно, урбанизацию населения не остановить, так как это естественный процесс современного мира. Но все же возникает вопрос, почему власти республики относятся к собственным гражданам как английские ленд-лорды XVI века к своим крестьянам? Почему не разработана программа по адаптации прибывающего в города сельского населения, по строительству для них социального жилья и созданию рабочих мест? КБН считает, что сбережение народа является важнейшей государственной задачей. К сожалению, понятия о государственном интересе у нынешних руководителей Башкортостана, по всей видимости, полностью отсутствуют.

На фоне тяжелого социально-экономического положения в республике получило широкое распространение радикальное религиозное течение – ваххабизм. Ни для кого не секрет, что десятки, а может быть уже сотни молодых людей, в основном выходцы из юго-восточных районов, сражаются в рядах запрещенной в России группировки ИГИЛ . Безработица, депрессивное состояние экономики, разочарование проводимой в республике социальной, религиозной, национальной политикой толкает башкирскую молодежь искать иные способы социализации. ЦДУМ России, возглавляемый Талгатом Таджуддином, занимается духовным окормлением лишь татарской части населения республики. ДУМ РБ, возглавляемый Нурмухаметом Нигматуллиным, сам является проводником чуждого нашему региону учения так называемого «салафизма». Неоднократные обращения о необходимости смены руководства ДУМ РБ не возымели действия. А отравление сознания молодежи радикальными идеологиями идет своим чередом. Таким образом, значительная часть ответственности за сложившуюся ситуацию в мусульманской умме республике лежит на Р. З. Хамитове.

Молодежь республики - наше будущее - брошена на произвол судьбы и тысячами уезжает на учебу в обе столицы, так как их не устраивает качественный уровень образования во многих уфимских вузах. В 2000-е годы в республике действовала программа по получению образования талантливой молодежи в ведущих ВУЗах страны и зарубежья. Возвращаясь сегодня в Башкортостан, они как профессионалы властям не нужны. Многие из них уже никогда не вернутся в республику. До самой низкой отметки опустилась поддержка республиканского спорта. Всем памятны обещание действующего главы, данное олимпийским чемпионам по шорт-треку уфимцам Елистратову и Захарову, о постройке специализированного центра по данной дисциплине. Слова Р. З. Хамитова как всегда оказались лишь пустыми разговорами.

Потеря стабильности в общественно-политической и социально-экономической сферах, в межнациональных и межконфессиональных отношениях, снижение управляемости регионом создают угрозу не только для жителей Башкортостана, но и всей страны. Маховик раскручивается, и система вот-вот пойдет вразнос. Этого нельзя допустить, последствия могут быть катастрофическими.

Сегодня нужно немедленно решать накопившиеся проблемы в сфере национальной, религиозной и молодежной политики, экономики, науки и образования, здравоохранения, сельского хозяйства, демографии, экологии, спорта. Однако, по нашему глубокому убеждению нынешняя администрация решать их не способна – слишком мало осталось времени и да просто некому это делать. 7 прошедших лет были потрачены лишь на пустые обещания, которым ни один уважающий себя человек уже не верит, и на разрушение того, что было создано при предшественниках Р. З. Хамитова – во времена З.Н.Нуриева, М. З. Шакирова и М. Г. Рахимова. Если у нынешнего главы республики еще остались совесть и мужество, то он должен НЕМЕДЛЕННО ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ!

Конгресс башкирского народа осуществляет свою деятельность исключительно в рамках действующего законодательства и Конституции РФ. КБН категорически против любых проявлений национал-экстремизма, шовинизма и сепаратизма. Поэтому любые попытки дискредитации и навешивания на его представителей ярлыка националистов, которые могут иметь место в ближайшее время, в том числе со стороны действующей администрации главы РБ, заранее обречены на провал. Мы верим в светлое будущее Башкортостана и его многонационального народа!

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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Рустэм Хамитов

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  • 1 | 06.06.2017, 10:58 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10203 | Рейтинг: -1572,2
Почему бы сразу не требовать возбудить уголовное дело и не приговорить к высшей мере социальной справедливости с конфискацией имущества. Вор должен сидеть в тюрьме.



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  • 2 | 06.06.2017, 11:06 | Автор: materu
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Националисты? Это что? Отдельная каста социальных паразитов которая живет за счет разжигания межнациональной розни.



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  • 3 | 06.06.2017, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо было осудить с конфискацией Муртазу Трахимова,тогда не было бы таких вылазок нацистов. Это первый удар по Тимербулату Каримову. Посмотрим напугают ли.



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  • 4 | 06.06.2017, 11:58 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 3877 | Рейтинг: -663
кУХАРКА, ЭТО НОВОСТЬ БЫЛА НЕДЕЛЮ НАЗАД. Хозяину сайта надо пересмотреть срою кадровую политику и уволить одиозных личностей типа КУХАРКИ.



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  • 5 | 06.06.2017, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ни для кого не секрет, что десятки, а может быть уже сотни молодых людей, в основном выходцы из юго-восточных районов, сражаются в рядах запрещенной в России группировки ИГИЛ
------------------------------------------------------------
-------------
Ну и отлично, может уничтожат их там всех. При МГР, когда они и начали зарождаться, все торчали тут и были инструментом в определенных руках... кто забыл их митинги могут посмотреть фото в инете, там их предостаточно



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  • 6 | 06.06.2017, 12:16 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 307 | Комментарии: 36716 | Рейтинг: +6384,3
В республике размываются основы стабильности, как в общественно-политическом и социально-экономическом плане, так и в межнациональных и межконфессиональных отношениях.
===
А нигде про межнациональные отношения в официозе не написано.
По бумагам и атрибутам стан - моно национальный.

Вот нехай это моно само всё за собой и разгребает чего за 25 лет навалило.



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  • 7 | 06.06.2017, 12:22 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 307 | Комментарии: 36716 | Рейтинг: +6384,3
Мы, члены КБН, убеждены, что причиной всему является политика действующего главы Башкортостана и его окружения.
===
ЧистА КВН. Смех да и только.

Так уже предыдущий юморист, со своей весёлой командой, всё и довел до текущей весёлой причины.

Всё ж казённое барахлишко ими было распродано по смешным ценам.



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  • 8 | 06.06.2017, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из башкирского лицея-интерната в Дуванском районе увольняют педагогов татарской нацианальности. При этом оставляют тех, кто приближен директору и уже являются пенсионерами по выслуге лет.



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  • 9 | 06.06.2017, 12:27 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 307 | Комментарии: 36716 | Рейтинг: +6384,3
Руководством республики были допущены системные ошибки, если это, действительно, было ошибками, а не сознательными действиями, которые в конечном итоге вызвали кризис легитимности нынешней власти.
===
Например, какие были ошибки?

Может не тот кадр ТЭК на себя оформил? А который должОн был хапнуть?

Хило происходило навязывание русскоязычной детворе местных нац прибамбасов?

Чё не так то? Всё ж батырА в стане творили чё хотели, и никто не мешал.



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  • 10 | 06.06.2017, 12:28 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 3877 | Рейтинг: -663
ЧистА КВН. Смех да и только.
------
для тебя тверская трагедия смех....провокатор хренов



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  • 11 | 06.06.2017, 12:32 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 307 | Комментарии: 36716 | Рейтинг: +6384,3
9 | 06.06.2017, 12:28 | Автор: Дед | На сайте
===
Ты давай готовься кухарка-гуннова, скоро Гунн придёт, а ты ещё не причёсана.



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  • 12 | 06.06.2017, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 06.06.2017, 12:16 | Автор: Вдумчивый | На сайте
Публикации: 306 | Комментарии: 36687 | Рейтинг: +6383,6
В республике размываются основы стабильности, как в общественно-политическом и социально-экономическом плане, так и в межнациональных и межконфессиональных отношениях.
===
А нигде про межнациональные отношения в официозе не написано.
По бумагам и атрибутам стан - моно национальный.

Вот нехай это моно само всё за собой и разгребает чего за 25 лет навалило.

====================================
Вдум, ты давай срочно командируйся в свою историческую родину. Тама москвичи шибко обижают местных-расстреливают как собак бездомных!



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  • 13 | 06.06.2017, 12:47 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 307 | Комментарии: 36716 | Рейтинг: +6384,3
11 | 06.06.2017, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован

Вдум, ты давай срочно командируйся в свою историческую родину.
===
А зачем?

Из-за разрухи, до которой батырА довели нарисованный им от балды стан, это обалденное образование вскоре сотрут и сольют с моей исторической родиной.

Так что ехать никуда не придётся.



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  • 14 | 06.06.2017, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конгресс башкирского народа. Что это было?
Опубликовано: Администратор | 01.06.2017
Раздел: Общество | Просмотры: 3323 | Комментарии: 121
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Конгресс националистов требует немедленной отставки Главы Башкирии
Опубликовано: Кухарка | 06.06.2017
Раздел: Общество | Просмотры: 216 | Комментарии: 11

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Кухарка, эту тему уже обсуждали на великом интернет - сраче, меньше чем недели тому назад! Других способов собрать комментариев не пробывали? Или вам, и вашим хозяевам нравится устраивать межнацсрач на сайте УЖа?



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  • 15 | 06.06.2017, 13:03 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 307 | Комментарии: 36716 | Рейтинг: +6384,3
13 | 06.06.2017, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован

...эту тему уже обсуждали на великом интернет - сраче...
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Повторение - мать учения. ЭтА пАнЯл, твою ...?!



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  • 16 | 06.06.2017, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
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"Даже маленькое тело обусловленное духом (борьбы за благополучие своего народа)и воодушевленное верой в свою миссию может изменить ход истории"
Махатма Ганди.



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  • 17 | 06.06.2017, 13:10 | Автор: юнг
    Публикации: 281 | Комментарии: 30450 | Рейтинг: +5662
В Совете Федерации создадут комиссию по противодействию враждебному Западу!

Наша месть вам, пиндосы!
Мы ещё и подкомиссию создадим!
Порвём в клочья!
==== Предлагаем назначить Начальником подотдела очистки Поклонскую!. Ну, конечно, если она со своими "френдами" разобралась.

============Да.а.а......Похоже, у Вовы в башке опухоль, злокачественная.



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  • 18 | 06.06.2017, 13:16 | Автор: юнг
    Публикации: 281 | Комментарии: 30450 | Рейтинг: +5662
Путенская Россия сегодня — это 17 млн кв. км бездорожья и ненависти ко всему миру.
цитата Пенса:""Попытки России силой переиначить международно признанные границы, ... Похоже, сейчас в мире опаснее, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад"

taglit: Я очень боюсь, что этот ненавидящий с детства людей неадэкват кремлевский развяжет войну.
Год назад 2 совещания СБ он провел по подготовке бомбоубежищ и средств массовой защиты. Разозленное на весь Мир ничтожество, за то, что его не признают равным и великим, вполне способен развязать последнюю на планете войну.



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  • 19 | 06.06.2017, 13:35 | Автор: xrul
    Публикации: 91 | Комментарии: 1126 | Рейтинг: -148,8
Кухарка

лечи свой склероз, это говно здесь на прошлой неделе висело.



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  • 20 | 06.06.2017, 13:36 | Автор: юнг
    Публикации: 281 | Комментарии: 30450 | Рейтинг: +5662
Декларации о доходах маэстро — 2016

Шеф Мариинки Валерий Гергиев — 154,5 млн руб., худрук Малого драмтеатра Лев Додин — 112,8 млн, худрук Национального филармонического оркестра Владимир Спиваков — 76 млн

Оригинал этого материала

Стоит заметить, что, в соответствии с приведенными министерством данными, Валерий Гергиев зарабатывает исключительно в Мариинском театре: там его месячная зарплата составляет 12,857 млн руб.
Четвертую строчку занял худрук МХТ им. Чехова Олег Табаков (68,75 млн руб. годового дохода, 936 тыс. руб. месячной зарплаты),

============Вот оно как......Теперь понятно, почему простой человек не ходит в театр =(за 5-7 т р.билет).



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