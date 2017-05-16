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Исторические картинки. Зубовы и Зубово

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Выехали из Уфы на юг. За остановкой Кафе Отдых съезжаем с трассы, справа большое процветающее село Зубово. Строятся новые коттеджи, есть школа, библиотека, много разных организаций. Также обширна история Зубово. Фото с сайта Зубовского сельсовета:

Исторические картинки. Зубовы и Зубово


Имение под Уфой в XVIII веке приобрёл Семён Иванович Зубов, чиновник Уфимской провинциальной канцелярии, выходец из стрельцов. Сделал удачную карьеру, к 1748 году за ним числилась деревня Зубовка с «приписанным к ней по желанию города Гданьска польской нации Фадеем Петровым». По сведениям историка Б.А. Азнабаева, Зубов обзавёлся крепостными крестьянами (20 душ).

Вообще история скромной Зубовки широко представлена в исторических сочинениях, например, на моём сайте «Роднов и его друзья» размещены ежегодные сборники «Река времени» и почти во всех (с 2011 по 2015) Читатель найдёт какие-либо сведения о Зубово и Зубовых.

Именно на земле Зубово произошло крупнейшее сражение во время пугачёвского бунта, когда деташемент доблестного Ивана Ивановича Михельсона разгромил боевиков Чики-Зарубина (см. Исторические картинки про Чесноковку). Знаменитый российский полководец посетил Зубово, хотя вряд ли во время боя имел время интересоваться деревней.

А, самое главное, сын основателя сельца Семёна Ивановича Николай Семёнович Зубов (примерно 1743–1792) приходился дедом нашему великому земляку – Сергею Тимофеевичу Аксакову. Маменька писателя – Мария Николаевна (1768–1833) – урождённая Зубова. Все краеведы и аксаковеды, от супругов Гудковых до современных изучают род Зубовых.

Ближняя к Уфе деревня Зубово, наверняка, была летней дачей надворного советника и прокурора Николая Семёновича Зубова (служил в этой должности примерно с 1773 по 1779 год).

Уфимский же дом прокурора каждый житель современного Зубово пренепременно обязан посетить! Это Дом-музей Аксакова, слева от входа в музей была канцелярия, справа – жилые апартаменты. Усадьбу выкупил прокурор, здесь он умер, читайте Сергея Тимофеевича «Детские годы Багрова-внука».

Исторические картинки. Зубовы и Зубово


Доехать от Зубово до музея Аксакова всего ничего. А если Вы скажете, что сами живёте в Зубово, очаровательные сотрудницы Самого Лучшего Музея Башкортостана проведут для Вас незабываемую экскурсию.

В семье прокурора Зубова было много детей – ещё Сергей, Александр, Николай, Надежда, Екатерина. Обширные земли (владения Зубовых лежали также в Стерлитамакском уезде и в Зауфимье, совр. Шакша) были разделены между наследниками.

Лишь в 1808 году дети поделили имущество. По одним сведениям Зубовка досталась Александру, брату Сергею отошло Касимово в Зауфимье. Но по данным Генерального межевания в начале XIX века сельцо Зубовка (20 дворов, 196 жителей) являлось общим владением майора Сергея Николаевича Зубова, его сестры подпоручицы Надежды Николаевны Леонтьевой, а также новых помещиков: коллежского ассесора Никиты Андреевича Гриденкина с женой Марьей Васильевной и титулярной советницы Елизаветы Васильевны Сплендаринской. При этом указывалось, что «за майором Зубовым дворов и душ не имеется».

На моём сайте только что выложена книга «Дворянская усадьба Уфимского уезда. Восток. Север», где Читатель найдёт сведения о судьбе Зубовых, имевших землю в Касимово (Шакше).

Родственник С.Т. Аксакова, его дядя – майор Сергей Николаевич Зубов (1776 – около 1849) был примечательной личностью. В «Детских годах» Вы прочитаете, что Зубов был одним из первых художников-любителей нашего края, учил маленького Серёжу рисовать.

Когда дядя-живописец вышел в отставку и поселился в Уфе, он подарил племяннику «бесподобную картину на стекле: она представляла болото, молодого охотника с ружьём и легавую собаку, белую с кофейными пятнами и коротко отрубленным хвостом, которая нашла какую-то дичь, вытянулась над ней и подняла одну ногу». Ниже картина мастерской фресок artfrescos, работы самого С.Н. Зубова, увы, не сохранились.

Исторические картинки. Зубовы и Зубово


Как большинство творческих натур, Сергей Николаевич Зубов был человеком непрактичным, крепостных распродал, в конце жизни ослеп. В 1846 году, незадолго до кончины, сообщалось, что он «по неимению зрения ничем не занимается». Семья, видимо, жила не богато. Одна из его дочерей, Надежда, даже вышла замуж за крестьянина Барышникова?!

А наша Зубовка превратилась в дворянское «гнездо». На 1861 год там располагалось сразу шесть поместий (долей собственности). За четырьмя числились дворовые, то есть в Зубово стояли барские усадьбы.

Про некоторых ничего не известно. Так, за Степановой числились две крепостные дворовые женщины, и только. Видимо, это одна из родственниц. Земли в Зубово, как и сейчас, пользовались повышенным спросом: близость к городу, хороший климат, большая дорога рядом.

Остальные пять зубовских помещиков имели, видимо, общее хозяйство, делили доход с крепостных крестьян. Земля не была размежёвана, не разграничена между собственниками.

На деле это были четыре семьи. Ещё в начале XIX столетия в Зубово обосновались Гриденко (фамилию часто искажали) и Сплендаринские.

Никита Андреевич Гриденко был одним из первых профессиональных врачей в Уфе, подлекарь с 1787 года, как пишет уважаемый краевед Владимир Николаевич Буравцов. Он дослужился до штабс-лекаря, майор, любопытно, но Н.А. Гриденко купил в Уфе усадьбу в Голубиной слободке (ныне улица Пушкина), впоследствии родовое имение Аксаковых.

Так что любознательным жителям Зубово после посещения музея Аксакова надо прогуляться в сад имени Аксакова, где когда-то на брегу пруда сидел с удочкой их зубовский барин.

Исторические картинки. Зубовы и Зубово


1 января 1823 года коллежский ассесор Никита Андреевич Гриденко скончался, похоронен на кладбище села Чесноковки, значит, последние годы постоянно проживал в своей усадьбе в Зубовке.

Лишь в июле 1827 года зубовское имение разделили между матерью М.В. Гриденко и детьми: Надеждой Мальковской, штабс-капитаном Михаилом Гриденко (умер на рубеже 1861 и 1862 годов) и девицами Александрою, Марьею и Варварой, правда, последняя вскоре вышла замуж и стала титулярной советницей Маминой.

Гриденко распродают землю, к 1861 году у них не имелось в Зубово дворовых, видимо, жилую усадьбу тоже продали. Последней хозяйкой была из дворян девица Александра Никитична Гриденко, которая в 1863 году сдала всех крепостных крестьян (20 чел.) в казну за 3900 руб. Часть земли оставалась за ней, после 1874 года она и её сбыла с рук.

Вообразим, что юные девушки Гриденко, нарядные, весёлые, с букетами цветов ходили в гости к соседям по Зубовке Сплендаринским. Там пили чай с вишнёвым вареньем, разглядывали пейзажи и натюрморты, подаренные их бывшим соседом С.Н. Зубовым.

Имение вдовы Сплендаринской унаследовали сыновья майор Николай и подпоручик Пётр Степановичи Сплендаринские. Матушка дожила до отмены крепостного права и двое старых последних слуг не ушли на волю, а остались служить барыне до 1863 года. На следующий год сын Петя сдал маленькое поместьице (10 чел. крепостных крестьян) в казну.

Но часть земли при Зубово дворяне сохранили и даже приумножили. Петина супруга Наталья Михайловна рядышком в 1873 году прикупила ещё 40 десятин (гектаров). Сам же Пётр Степанович Сплендаринский на 1872 год проживал в Златоусте.

Его сын Николай Петрович тоже ценил недвижимость при Зубовке: два участка, свыше 110 дес. при речке Дёме, один участок «весною и летом бывает покрыт водою». На 1896 год семья проживала в Уфе на Старожандармской улице, дом Витковской (ныне улица Крупской).

На 1912 год уже П.П. Сплендаринский сохранял небольшой кусочек землицы, сдавал угодья в аренду крестьянам, жилой усадьбы не имелось. Вот как ценили помещики Зубовку!

А когда крепостные мужики ещё снимали шапку пред господами, в сельце появились новые баре.

В истории Уфы особое место занимает семья Ребелинских, о которой любопытные зубовец и зубовка могут узнать из статьи краеведа Я.С. Свице в сборнике «Река времени. 2013». Они происходили из священников, дослужились до дворянства, некоторые оставили мемуары.

В интернете найдите журнал «Русский архив», где за 1897 год (№ 3 и др.) оренбургский краевед П. Юдин опубликовал дневник М.С. Ребелинского, он доступен для скачивания.

Племянником мемуариста был крупный уфимский чиновник Василий Андреевич Ребелинский (1789 – до 1864). Когда служил в Оренбурге, в 1812 году женился на дочери купца Кутина Татьяне Ивановне. Вот она и приобрела в середине XIX века большую часть Зубовки.

В 1861 году самая крупная усадьба в Зубово принадлежала наследникам уже покойной надворной советницы Т.И. Ребелинской – дочери Любови Васильевне Ребелинской и детям второй дочери, уже скончавшейся к тому времени, Анны Васильевны Поляковой – Александру и Варваре Николаевичам Поляковым.

Им принадлежала основная часть жителей Зубовки – 112 крепостных крестьян и ещё 23 чел. дворовой прислуги (8 мужчин и 15 женщин). Где-то в Зубово возвышалась внушительная дворянская усадьба. Документы на отпуск крепостных оформлял от имени всех помещиков отец малолетних губернский секретарь Николай Васильевич Поляков.

Ещё долю в наследстве имела третья дочь В.А. и Т.И. Ребелинских – губернская секретарша Надежда Васильевна Фёдорова, ей принадлежали только мужики (60 чел.).

В 1864 года этим помещикам выдали ссуду в 9960 руб., крепостных отпустили на волю. Между прочим, в поместье Ребелинских имелся пруд с водяной мельницей, купленной в марте 1847 года у штабс-капитана Михаила Гриденко.

Свои земли помещики сохранили. За Поляковыми оставались 122 десятины ещё в 1874 году, а владения жены коллежского секретаря Н.В. Фёдоровой лежали вдали от Зубово, ближе к деревням Авдон и Мысовцево. В 1880-е годы она их продаёт. Видимо, в 1870-е годы пошла на слом и старинная усадьба в Зубово.

Где-то на окраине сельца раскинулся ещё один барский коттедж. В один день, 16 сентября 1853 года надворный советник Николай Иванович Мещеринов и жена его Александра Николаевна разными долями купили землю с крепостными у вдовы майорши Надежды Никитичны Мальковской (урождённой Гриденко, ещё в июне 1812 года она получила землю в приданое от матери коллежской ассесорши Марьи Васильевны «Гриденкиной»). В 1861 году Мещериновым принадлежали 29 крестьян и 9 дворовых людей.

Не известно, приобрели Мещериновы в Зубово усадьбу или выстроили новую, но в 1863 году они быстренько сдали крепостных в казну за 3900 руб., а в 1870-е годы распродали оставшиеся угодья.

Так Зубово осталось без помещиков. Народ трудился, сельцо процветало. В 1896 году Зубовка (она имела второе прозвище Кунакаева) при озере Лебяжьем состояло из 67 дворов (198 мужчин и 226 женщин). В деревне стоял хлебозапасный магазин (склад, где хранили зерно на случай недорода), имелись кузница, мельница на два постава (жернова) и «винная лавка».

Исторические картинки. Зубовы и Зубово


Само же Зубово лежало «по ровному месту; по наделу протекает речка Берсиян, пригодная для мельниц; в полях имеется 6 озёр. Надел в одном участке; селение на ЮВ надела. Изменения в угодьях: выгон увеличился на счёт лугов. Одно поле – по ровному возвышенному месту с небольшим склоном на С, а два других – по низменному, – последние, при сильном разливе, заливаются водой; поля находятся до 2-х вёрст от селения. Почва – чернозём. В полях один овраг. В селении 3 веялки. На огородах сеют больше всего капусту, приносящую в год дохода от 10 до 15 руб. на каждого домохозяина. Кустарник в одном участке, разбросан колками. Промыслы: 5 домохозяев занимаются извозом товаров, на 17 лошадях в разнопряжку, – извоз бывает между Уфой и Стерлитамаком; в мае и с 15-го сентября до последнего санного пути цена доставки извоза зависит от времени и погоды, колеблясь от 7 до 15 к. с пуда; кроме этого, два человека занимаются починкою старых колёс и делают телеги».

Как и в соседней Чесноковке жители пригородной Зубовки переключились на более доходные занятия. Если чесноковцы везли в Уфу огурцы, то зубовцы – капусту и другие бахчевые культуры (вплоть до арбузов).

А близость тракта привела к предложению транспортных услуг – от ремонта экипажей до работы «дальнобойщиками». Зубовцы возили на дальние расстояния и, заметим, грузы везли разнопряжкой.

Смотрим в интернете: «Уже несколько дней мы ехали “разнопряжкой”. Это значило, что на каждого человека (нас было трое) давали лошадь и узенькие дровнишки».

То есть, каждый извозчик брал несколько лошадей (17 коней на пятерых), загружал телегу или сани, и один вёл за собой на привязи небольшой обоз. Это уже не деревенский извоз, а промышленный.

Церкви в Зубово не было. Зубовцы относились к храму в Чесноковке, но в старину были приписаны к Березовской церкви.

Так что когда пред Вами появится дорожный указатель «Зубово» – вспомните её славное прошлое: от Аксаковых до капусты.

Судьба Зубово вместила всю историю Отечества. С праздником. С днём России!

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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  • 1 | 11.06.2017, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Рад что всю эту нечисть дворянскую из России выгнали. И сформировалась моя Родина - СССР.



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  • 2 | 11.06.2017, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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" С праздником. С днём России!"
Михаил Роднов, доктор исторических наук

============

Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята Первым Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года.
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...
Принятие декларации стало ключевым событием в процессе распада СССР, положив начало фактическому двоевластию в стране и "войне законов".

Старт распаду СССР был дан. С праздником? "Гуляй, рванина!"



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  • 3 | 11.06.2017, 11:09 | Автор: Вдумчивый
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1 | 11.06.2017, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
===
Твоя обкомовская родина не сформировалась, ибо мародёры ничего на долго не строят.



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  • 4 | 11.06.2017, 11:14 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 313 | Комментарии: 36850 | Рейтинг: +6389,2
2 | 11.06.2017, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован

Принятие декларации стало ключевым событием в процессе распада СССР,
===
Развал России был задуман комуняуами ещё в 1917 году для уничтожения страны.

Кое-чего у тАвАрищей получилось уже к окончанию Гражданской войны 1925 году
+++
В результате гражданской войны Россия утратила более 800 000 квадратных километров территории, на которых проживали до 30 млн. человек.

http://journalufa.com/22180-skolko-rossiya-poteryalo-lyudey-
v-grazhdanskuyu-voynu.html



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  • 5 | 11.06.2017, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 11.06.2017, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
===
Твоя обкомовская родина не сформировалась, ибо мародёры ничего на долго не строят.
++++++++++++++++++++++++
А как же сверхдержава СССР-?
или ты все тоскуешь по Российской Империи-?, где даже шарикоподшипникового производства не было.



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  • 6 | 11.06.2017, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Телеведущая, бизнеследи и многодетная мать Евгения Машко в соцсетях сообщила, что начал поиски преподавателя для своих близнецов Евы-Марии и Елисея. Детям пошел третий год.
Евгения описала требования к будущим кандидатам. Преподаватель должна будет проводить с детьми по 2-3 часа вечером после их возвращения из детского сада, играла с ними в развивающие игры, учила буквам, письму и т.д.

«Кто живет в Чесноковке или близлежащих поселках?» - бросила клич Евгения.

В ответ она получила уже немало советов от своих подписчиков, как найти хорошего преподавателя для малышей. Вопросы оплаты, вероятно. будут решаться в индивидуальном порядке, о них Евгения ничего не упоминала.

Напомним, у Евгении и ее мужа – предпринимателя Павла Машко шестеро детей: пятеро мальчиков и одна девочка. Причем четверо из детей - близнецы.



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  • 7 | 11.06.2017, 13:39 | Автор: ufimsky-obuvatel
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1 | 11.06.2017, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Рад что всю эту нечисть дворянскую из России выгнали. И сформировалась моя Родина - СССР.
---------------------------------------
Нечисть оно, конечно, нечисть, но связывала страну с цивилизованным миром, с общечеловеческой культурой и нравственностью. Революция 1917 года прервала эволюционное развитие и ввергла страну в кровавый хаос и воздвигла железный занавес между Россией и остальным миром.
Всё таки Российская империя была более гуманным обществом, чем Советский Союз. Советский Союз был тоталитарной страной, а это противно человеческой природе. Поэтому и просуществовала она всего 74 года.



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  • 8 | 11.06.2017, 13:58 | Автор: Зулия
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С праздником. С днём России!

Михаил Роднов, доктор исторических наук
-----------------------
http://zvezdapovolzhya.ru/obshestvo/strana-i-geroi-29-05-201
7.html
12 июня - «День России», день принятия национального, что ли, суверенитета России. Конечно, это хорошо и даже очень хорошо, но ведь, по правде говоря, Россия всегда была суверенной, это немножко как-то искусственно, как мне кажется, конечно.

возникла у меня идея насчет 12 мая. В этот день сорок лет назад, это 1976 год, Московская Хельсинкская группа выпустила свой манифест, и в эту группу вошли, я называю этих людей в алфавитном порядке,

Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Юрий Орлов, Виталий Рубин и Анатолий Щаранский.

Называю их пофамильно, потому что страна должна знать своих героев, а эти люди, безусловно, герои, потому что они шли на все, на лагерь, на преследование тяжелое, на изгнание из страны, только для того, чтобы советское государство соблюдало права человека и чтобы в конце концов мы с вами могли бы говорить, что хотим, читать, что хотим, ездить, куда хотим и жить там, где хотим. Эти люди этого добились прежде всего. И они, по-моему, составляют честь России.
Вот уж кого следовало бы наградить орденом «За заслуги перед Отечеством», и, конечно же, первой степени. Другое дело, что некоторых уже нет в живых, и я полагаю, что остальные или по крайней мере многие отказались бы от любого ордена. Однако тем не менее все-таки 12 мая, день рождения Московской Хельсинкской группы, я считал бы очень подходящим государственным российским праздником.

Владимир ПОЗНЕР



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  • 9 | 11.06.2017, 14:06 | Автор: Не зарегистрирован
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"Нечисть оно, конечно, нечисть, но связывала страну с цивилизованным миром, с общечеловеческой культурой и нравственностью. Революция 1917 года прервала эволюционное развитие и ввергла страну в кровавый хаос и воздвигла железный занавес между Россией и остальным миром."

--------------------------

Те же штампы, Сабиров. Почему-то эти общечеловеки"цивилизованного мира" всю жизнь рвались покорить расейских "недочеловеков" и попутно обнулить целые этносы. Оставить этак миллионов 15 - на всё про всё хватит для обслуги интересов завоевателей. И про Железный Занавес не надо: он появился лишь после Второй мировой. Его установили амеры, образовав ФРГ. Наши действия были ответными (ГДР).



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  • 10 | 11.06.2017, 14:06 | Автор: Зулия
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4 | 11.06.2017, 11:14 | Автор: Вдумчивый

В результате гражданской войны Россия утратила более 800 000 квадратных километров территории, на которых проживали до 30 млн. человек.

Сколько Россия потеряло людей в Гражданскую войну?
-----------------------
А теперь прикинь, какой ценой были приобретены это более 800 000 квадратных километров территории, количество потерянных людей и материальный ущерб.
а насколько счастливо сложилась жизнь этих до 30 млн. человек после территориальных приобретений.



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  • 11 | 11.06.2017, 14:27 | Автор: Зулия
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4 | 11.06.2017, 11:14 | Автор: Вдумчивый

В результате гражданской войны Россия утратила более 800 000 квадратных километров территории, на которых проживали до 30 млн. человек.

Сколько Россие потеряло людей в Гражданскую войну?
-----------------------
Не все гражданские войны заканчивались такими печальными итогами.

Для сравнения.

Гражданская война в США

Общие потери: 620.000 убитых, более 412.000 раненых.
военные расходы правительства США достигли 3,5 млрд долларов

Итоги

• Запрещение рабства было закреплено 13-й поправкой к Конституции США, вступившей в силу 18 декабря 1865 года (рабство в восставших штатах было отменено ещё в 1863 году указом президента о провозглашении эмансипации).

• В стране были созданы условия для ускоренного развития промышленного и сельскохозяйственного производства, освоения западных земель, укрепления внутреннего рынка. Война не разрешила все стоявшие перед страной проблемы. Некоторые из них нашли решение в ходе Реконструкции Юга, продолжавшейся до 1877 года. Другие, в том числе предоставление чёрному населению равных прав с белыми, оставались неразрешёнными многие десятилетия.



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  • 12 | 11.06.2017, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Чё, модер? Пил бы лучше пиво. Так нет же, сидишь в своём чистилище, выметаешь комменты, постукивая копытьями.



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  • 13 | 11.06.2017, 14:47 | Автор: ufimsky-obuvatel
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9 | 11.06.2017, 14:06 | Автор: Не зарегистрирован
...................
Те же штампы, Сабиров. Почему-то эти общечеловеки"цивилизованного мира" всю жизнь рвались покорить расейских "недочеловеков" и попутно обнулить целые этносы. Оставить этак миллионов 15 - на всё про всё хватит для обслуги интересов завоевателей. И про Железный Занавес не надо: он появился лишь после Второй мировой. Его установили амеры, образовав ФРГ. Наши действия были ответными (ГДР).
-------------------------------------
Ты мыслишь как великорусский шовинист и имперец. Всё хочешь предстать в образе невинной жертвы бездуховных Западных агрессоров. Тот же Гитл*р ведь напал не только на Советский Союз, но вначале на европейские государства, и если бы Сталин не подписал с фашистами "Пакт о ненападении", то возможно Великой Отечественной войны не было бы.
Наполеон ведь вначале завоевал Европу и уж потом только совершил поход в Россию. Кстати, он хотел отменить крепостное право, на народ наш оказался настолько дремучим, что не понял этого. Поляки совершили поход на Москву и даже захватили Кремль, но ведь они воевали со всеми своими соседями. То же самое шведы, литовцы, турки-османы, японцы. Все воевали со всеми. Это был настоящий МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР.
В русское сознание внедрили миф, что все только и хотят разрушения и покорения России, что русские такие хорошие, белые и пушистые, а вокруг все басурмане, нехристи и империалисты.



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  • 14 | 11.06.2017, 15:01 | Автор: юнг
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ак что любознательным жителям Зубово после посещения музея Аксакова надо прогуляться в сад имени Аксакова, где когда-то на брегу пруда сидел с удочкой их зубовский барин.

=============А ещё можно вспомнить о летнем театре в саду, который кто-то скоммуниздил!



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  • 15 | 11.06.2017, 15:06 | Автор: юнг
    Публикации: 281 | Комментарии: 30497 | Рейтинг: +5664,7
В Уфе состоится публичная лекция епископа Егорьевского Тихона Шевкунова, посвященная Февральской революции 1917 года. Выступление известного православного деятеля пройдет 12 июня на форуме «Арт-Уфа» в конгресс-зале ВДНХ-Экспо, сообщает Уфимская епархия.

Тихон Шевкунов – ректор Сретенской духовной семинарии и викарий Патриарха Московского и Все Руси Кирилла.
Епископ Тихон также известен как духовник президента Путина и одно из приближенных лиц главы государства. Он имеет репутацию весьма влиятельного деятеля Московского патриархата.
Вход на лекцию Шевкунова в Уфе будет бесплатным. Организаторы просят заранее регистрироваться на сайта форума «Арт-Уфа».

============================================================
=======Епископ Тихон также известен как духовник президента Путина и одно из приближенных лиц главы государства.

========А может, он ещё и "!отец русской демократии и лицо приближенное к государю"?
Билять! Когда же прекратится это мракообесие?



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  • 16 | 11.06.2017, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
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"То же самое шведы, литовцы, турки-османы, японцы. Все воевали со всеми. Это был настоящий МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР."

--------------------

Неа, Сабиров. Когда все воюют со всеми - это атомизированный мир, фрагментированный. Многополярность предполагает объединение интересов нескольких стран для создания некоего противовеса существующей однополярности. Пока что налицо один полюс евроатлантизма. Но (следи за руками) - появляется ШОС... Ну и шо-с? Возникает "электромагнитное поле": силовые линии, как обручами, стягивают экономические интересы уже восьми государств. И не только экономические. Так зарождается многополярность. За ней - будущее. Мне каацца.



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  • 17 | 11.06.2017, 15:17 | Автор: ufimsky-obuvatel
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15 | 11.06.2017, 15:06 | Автор: юнг | На сайте
................
Билять! Когда же прекратится это мракообесие?
-----------------------------------
Это попытка подвести хоть какую-то идейную и нравственную основу под нашу нынешнюю государственность. Европейские идеи мы на дух не переносим, коммунистическая идея скомпрометирована, ислам нам враждебен, остается Православие. То что Вы называете мракобесием - это духовный фундамент нынешней России.



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  • 18 | 11.06.2017, 15:39 | Автор: ufimsky-obuvatel
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16 | 11.06.2017, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
.......................
Неа, Сабиров. Когда все воюют со всеми - это атомизированный мир, фрагментированный. Многополярность предполагает объединение интересов нескольких стран для создания некоего противовеса существующей однополярности. Пока что налицо один полюс евроатлантизма. Но (следи за руками) - появляется ШОС... Ну и шо-с? Возникает "электромагнитное поле": силовые линии, как обручами,
стягивают экономические интересы уже восьми государств. И не только экономические. Так зарождается многополярность. За ней - будущее. Мне каацца.
-----------------------------------------
Всё это ерунда. Все эти искусственные союзы, созданные по принципу "против кого дружим?" недолговечны и совершенно недееспособны. Вы посмотрите у Китая товарооборот с США значительно больше чем со странами ШОС вместе взятыми. Вот и подумайте с кем Китай больше связан.
Будущее мира сейчас творится в университетах и лабораториях мира. В мире происходит третья промышленная революция, которая через считанные десятилетия перекроит политическую и экономическую карту мира.
Сейчас мы пожинаем плоды победы в холодной войне США над СССР. Уходят в небытие государства и политические деятели пользовавшиеся противоречиями между двумя сверхдержавами. Ушли Милошевича, потом С.Хуссейна, потом Каддафи, сейчас на очереди Б.Асад, следующий Северо-Корейский лидер. Этого требуют избиратели Западной Европы и Сев. Америки.



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  • 19 | 11.06.2017, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
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"коммунистическая идея скомпрометирована"...

-----------------------

Предана, Сабиров, предана. Это разные вещи. А если ты имеешь ввиду репрессии и прочие шероховатости при строительстве СОЦИАЛИЗМА, так... "Когда б вы знали, из какого СОРА растут СТИХИ, не ведая стыда!.." (А.Ахматова.)

И всё же, и всё же... Лучше коммунистической идеи не найти. Берите, берите, а то и этой не будет! Маненько подрихтуете - и вперёд, к Научному Мировоззрению!



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  • 20 | 11.06.2017, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
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"Уходят в небытие государства и политические деятели пользовавшиеся противоречиями между двумя сверхдержавами. Ушли Милошевича, потом С.Хуссейна, потом Каддафи, сейчас на очереди Б.Асад, следующий Северо-Корейский лидер. Этого требуют избиратели Западной Европы и Сев. Америки."

--------------------------

Хорошо устроился, Сабиров. Никаких те причинно-следственных связей, никаких те пробирок с мукой.

Всё, тобой перечисленное - результат исчезновения биполярного мира и возникновения однополярного. Природа такого не терпит. Если есть вес - должен быть противовес. Ну, или на хитрую ...опу есть... Как понравится.

Да, Ким Чен - настоящий мачо.:) Как он их вертит!:)



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