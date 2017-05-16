Исторические картинки. Зубовы и Зубово

Выехали из Уфы на юг. За остановкой Кафе Отдых съезжаем с трассы, справа большое процветающее село Зубово. Строятся новые коттеджи, есть школа, библиотека, много разных организаций. Также обширна история Зубово. Фото с сайта Зубовского сельсовета:Имение под Уфой в XVIII веке приобрёл Семён Иванович Зубов, чиновник Уфимской провинциальной канцелярии, выходец из стрельцов. Сделал удачную карьеру, к 1748 году за ним числилась деревня Зубовка с «приписанным к ней по желанию города Гданьска польской нации Фадеем Петровым». По сведениям историка Б.А. Азнабаева, Зубов обзавёлся крепостными крестьянами (20 душ).Вообще история скромной Зубовки широко представлена в исторических сочинениях, например, на моём сайте «Роднов и его друзья» размещены ежегодные сборники «Река времени» и почти во всех (с 2011 по 2015) Читатель найдёт какие-либо сведения о Зубово и Зубовых.Именно на земле Зубово произошло крупнейшее сражение во время пугачёвского бунта, когда деташемент доблестного Ивана Ивановича Михельсона разгромил боевиков Чики-Зарубина (см. Исторические картинки про Чесноковку). Знаменитый российский полководец посетил Зубово, хотя вряд ли во время боя имел время интересоваться деревней.А, самое главное, сын основателя сельца Семёна Ивановича Николай Семёнович Зубов (примерно 1743–1792) приходился дедом нашему великому земляку – Сергею Тимофеевичу Аксакову. Маменька писателя – Мария Николаевна (1768–1833) – урождённая Зубова. Все краеведы и аксаковеды, от супругов Гудковых до современных изучают род Зубовых.Ближняя к Уфе деревня Зубово, наверняка, была летней дачей надворного советника и прокурора Николая Семёновича Зубова (служил в этой должности примерно с 1773 по 1779 год).Уфимский же дом прокурора каждый житель современного Зубово пренепременно обязан посетить! Это Дом-музей Аксакова, слева от входа в музей была канцелярия, справа – жилые апартаменты. Усадьбу выкупил прокурор, здесь он умер, читайте Сергея Тимофеевича «Детские годы Багрова-внука».Доехать от Зубово до музея Аксакова всего ничего. А если Вы скажете, что сами живёте в Зубово, очаровательные сотрудницы Самого Лучшего Музея Башкортостана проведут для Вас незабываемую экскурсию.В семье прокурора Зубова было много детей – ещё Сергей, Александр, Николай, Надежда, Екатерина. Обширные земли (владения Зубовых лежали также в Стерлитамакском уезде и в Зауфимье, совр. Шакша) были разделены между наследниками.Лишь в 1808 году дети поделили имущество. По одним сведениям Зубовка досталась Александру, брату Сергею отошло Касимово в Зауфимье. Но по данным Генерального межевания в начале XIX века сельцо Зубовка (20 дворов, 196 жителей) являлось общим владением майора Сергея Николаевича Зубова, его сестры подпоручицы Надежды Николаевны Леонтьевой, а также новых помещиков: коллежского ассесора Никиты Андреевича Гриденкина с женой Марьей Васильевной и титулярной советницы Елизаветы Васильевны Сплендаринской. При этом указывалось, что «за майором Зубовым дворов и душ не имеется».На моём сайте только что выложена книга «Дворянская усадьба Уфимского уезда. Восток. Север», где Читатель найдёт сведения о судьбе Зубовых, имевших землю в Касимово (Шакше).Родственник С.Т. Аксакова, его дядя – майор Сергей Николаевич Зубов (1776 – около 1849) был примечательной личностью. В «Детских годах» Вы прочитаете, что Зубов был одним из первых художников-любителей нашего края, учил маленького Серёжу рисовать.Когда дядя-живописец вышел в отставку и поселился в Уфе, он подарил племяннику «бесподобную картину на стекле: она представляла болото, молодого охотника с ружьём и легавую собаку, белую с кофейными пятнами и коротко отрубленным хвостом, которая нашла какую-то дичь, вытянулась над ней и подняла одну ногу». Ниже картина мастерской фресок artfrescos, работы самого С.Н. Зубова, увы, не сохранились.Как большинство творческих натур, Сергей Николаевич Зубов был человеком непрактичным, крепостных распродал, в конце жизни ослеп. В 1846 году, незадолго до кончины, сообщалось, что он «по неимению зрения ничем не занимается». Семья, видимо, жила не богато. Одна из его дочерей, Надежда, даже вышла замуж за крестьянина Барышникова?!А наша Зубовка превратилась в дворянское «гнездо». На 1861 год там располагалось сразу шесть поместий (долей собственности). За четырьмя числились дворовые, то есть в Зубово стояли барские усадьбы.Про некоторых ничего не известно. Так, за Степановой числились две крепостные дворовые женщины, и только. Видимо, это одна из родственниц. Земли в Зубово, как и сейчас, пользовались повышенным спросом: близость к городу, хороший климат, большая дорога рядом.Остальные пять зубовских помещиков имели, видимо, общее хозяйство, делили доход с крепостных крестьян. Земля не была размежёвана, не разграничена между собственниками.На деле это были четыре семьи. Ещё в начале XIX столетия в Зубово обосновались Гриденко (фамилию часто искажали) и Сплендаринские.Никита Андреевич Гриденко был одним из первых профессиональных врачей в Уфе, подлекарь с 1787 года, как пишет уважаемый краевед Владимир Николаевич Буравцов. Он дослужился до штабс-лекаря, майор, любопытно, но Н.А. Гриденко купил в Уфе усадьбу в Голубиной слободке (ныне улица Пушкина), впоследствии родовое имение Аксаковых.Так что любознательным жителям Зубово после посещения музея Аксакова надо прогуляться в сад имени Аксакова, где когда-то на брегу пруда сидел с удочкой их зубовский барин.1 января 1823 года коллежский ассесор Никита Андреевич Гриденко скончался, похоронен на кладбище села Чесноковки, значит, последние годы постоянно проживал в своей усадьбе в Зубовке.Лишь в июле 1827 года зубовское имение разделили между матерью М.В. Гриденко и детьми: Надеждой Мальковской, штабс-капитаном Михаилом Гриденко (умер на рубеже 1861 и 1862 годов) и девицами Александрою, Марьею и Варварой, правда, последняя вскоре вышла замуж и стала титулярной советницей Маминой.Гриденко распродают землю, к 1861 году у них не имелось в Зубово дворовых, видимо, жилую усадьбу тоже продали. Последней хозяйкой была из дворян девица Александра Никитична Гриденко, которая в 1863 году сдала всех крепостных крестьян (20 чел.) в казну за 3900 руб. Часть земли оставалась за ней, после 1874 года она и её сбыла с рук.Вообразим, что юные девушки Гриденко, нарядные, весёлые, с букетами цветов ходили в гости к соседям по Зубовке Сплендаринским. Там пили чай с вишнёвым вареньем, разглядывали пейзажи и натюрморты, подаренные их бывшим соседом С.Н. Зубовым.Имение вдовы Сплендаринской унаследовали сыновья майор Николай и подпоручик Пётр Степановичи Сплендаринские. Матушка дожила до отмены крепостного права и двое старых последних слуг не ушли на волю, а остались служить барыне до 1863 года. На следующий год сын Петя сдал маленькое поместьице (10 чел. крепостных крестьян) в казну.Но часть земли при Зубово дворяне сохранили и даже приумножили. Петина супруга Наталья Михайловна рядышком в 1873 году прикупила ещё 40 десятин (гектаров). Сам же Пётр Степанович Сплендаринский на 1872 год проживал в Златоусте.Его сын Николай Петрович тоже ценил недвижимость при Зубовке: два участка, свыше 110 дес. при речке Дёме, один участок «весною и летом бывает покрыт водою». На 1896 год семья проживала в Уфе на Старожандармской улице, дом Витковской (ныне улица Крупской).На 1912 год уже П.П. Сплендаринский сохранял небольшой кусочек землицы, сдавал угодья в аренду крестьянам, жилой усадьбы не имелось. Вот как ценили помещики Зубовку!А когда крепостные мужики ещё снимали шапку пред господами, в сельце появились новые баре.В истории Уфы особое место занимает семья Ребелинских, о которой любопытные зубовец и зубовка могут узнать из статьи краеведа Я.С. Свице в сборнике «Река времени. 2013». Они происходили из священников, дослужились до дворянства, некоторые оставили мемуары.В интернете найдите журнал «Русский архив», где за 1897 год (№ 3 и др.) оренбургский краевед П. Юдин опубликовал дневник М.С. Ребелинского, он доступен для скачивания.Племянником мемуариста был крупный уфимский чиновник Василий Андреевич Ребелинский (1789 – до 1864). Когда служил в Оренбурге, в 1812 году женился на дочери купца Кутина Татьяне Ивановне. Вот она и приобрела в середине XIX века большую часть Зубовки.В 1861 году самая крупная усадьба в Зубово принадлежала наследникам уже покойной надворной советницы Т.И. Ребелинской – дочери Любови Васильевне Ребелинской и детям второй дочери, уже скончавшейся к тому времени, Анны Васильевны Поляковой – Александру и Варваре Николаевичам Поляковым.Им принадлежала основная часть жителей Зубовки – 112 крепостных крестьян и ещё 23 чел. дворовой прислуги (8 мужчин и 15 женщин). Где-то в Зубово возвышалась внушительная дворянская усадьба. Документы на отпуск крепостных оформлял от имени всех помещиков отец малолетних губернский секретарь Николай Васильевич Поляков.Ещё долю в наследстве имела третья дочь В.А. и Т.И. Ребелинских – губернская секретарша Надежда Васильевна Фёдорова, ей принадлежали только мужики (60 чел.).В 1864 года этим помещикам выдали ссуду в 9960 руб., крепостных отпустили на волю. Между прочим, в поместье Ребелинских имелся пруд с водяной мельницей, купленной в марте 1847 года у штабс-капитана Михаила Гриденко.Свои земли помещики сохранили. За Поляковыми оставались 122 десятины ещё в 1874 году, а владения жены коллежского секретаря Н.В. Фёдоровой лежали вдали от Зубово, ближе к деревням Авдон и Мысовцево. В 1880-е годы она их продаёт. Видимо, в 1870-е годы пошла на слом и старинная усадьба в Зубово.Где-то на окраине сельца раскинулся ещё один барский коттедж. В один день, 16 сентября 1853 года надворный советник Николай Иванович Мещеринов и жена его Александра Николаевна разными долями купили землю с крепостными у вдовы майорши Надежды Никитичны Мальковской (урождённой Гриденко, ещё в июне 1812 года она получила землю в приданое от матери коллежской ассесорши Марьи Васильевны «Гриденкиной»). В 1861 году Мещериновым принадлежали 29 крестьян и 9 дворовых людей.Не известно, приобрели Мещериновы в Зубово усадьбу или выстроили новую, но в 1863 году они быстренько сдали крепостных в казну за 3900 руб., а в 1870-е годы распродали оставшиеся угодья.Так Зубово осталось без помещиков. Народ трудился, сельцо процветало. В 1896 году Зубовка (она имела второе прозвище Кунакаева) при озере Лебяжьем состояло из 67 дворов (198 мужчин и 226 женщин). В деревне стоял хлебозапасный магазин (склад, где хранили зерно на случай недорода), имелись кузница, мельница на два постава (жернова) и «винная лавка».Само же Зубово лежало «по ровному месту; по наделу протекает речка Берсиян, пригодная для мельниц; в полях имеется 6 озёр. Надел в одном участке; селение на ЮВ надела. Изменения в угодьях: выгон увеличился на счёт лугов. Одно поле – по ровному возвышенному месту с небольшим склоном на С, а два других – по низменному, – последние, при сильном разливе, заливаются водой; поля находятся до 2-х вёрст от селения. Почва – чернозём. В полях один овраг. В селении 3 веялки. На огородах сеют больше всего капусту, приносящую в год дохода от 10 до 15 руб. на каждого домохозяина. Кустарник в одном участке, разбросан колками. Промыслы: 5 домохозяев занимаются извозом товаров, на 17 лошадях в разнопряжку, – извоз бывает между Уфой и Стерлитамаком; в мае и с 15-го сентября до последнего санного пути цена доставки извоза зависит от времени и погоды, колеблясь от 7 до 15 к. с пуда; кроме этого, два человека занимаются починкою старых колёс и делают телеги».Как и в соседней Чесноковке жители пригородной Зубовки переключились на более доходные занятия. Если чесноковцы везли в Уфу огурцы, то зубовцы – капусту и другие бахчевые культуры (вплоть до арбузов).А близость тракта привела к предложению транспортных услуг – от ремонта экипажей до работы «дальнобойщиками». Зубовцы возили на дальние расстояния и, заметим, грузы везли разнопряжкой.Смотрим в интернете: «Уже несколько дней мы ехали “разнопряжкой”. Это значило, что на каждого человека (нас было трое) давали лошадь и узенькие дровнишки».То есть, каждый извозчик брал несколько лошадей (17 коней на пятерых), загружал телегу или сани, и один вёл за собой на привязи небольшой обоз. Это уже не деревенский извоз, а промышленный.Церкви в Зубово не было. Зубовцы относились к храму в Чесноковке, но в старину были приписаны к Березовской церкви.Так что когда пред Вами появится дорожный указатель «Зубово» – вспомните её славное прошлое: от Аксаковых до капусты.Судьба Зубово вместила всю историю Отечества. С праздником. С днём России!