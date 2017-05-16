Сергей Наумкин: Выступление на митинге 12 июня в Уфе

12-го июня по всей России прошли митинги против коррупции властных чиновников, организованные «Партией прогресса» и Штабом Алексея Навального. Я был на этом митинге и выступил.Россия, как и другие страны, поражена социально-партийно-политическим кризисом и производными от него экономическим, экологическим, иными.Старые модели, формы и методы деятельности политических партий не работают, поскольку безнадёжно отстали от хода времени и развития технологий.Законы, нормы и правила, регулирующие их деятельность, как например, федеральный закон «О полит-ких партиях РФ», законы о выборах и др., также устарели.В РФ все сферы жизнедеятельности страны, региона, города, села, района, дома замкнуты на партийную политику только одной партии мутанта КПСС – «Партию ЖиВ».Видео:В условиях растущей коррупции и отсутствия выборов, независимого суда, СМИ, разумного диалога власти, бизнеса, граждан, растут социально-политическая апатия, рабская покорность и озлобление людей. Возникают и множатся экономические, социальные, жилищные, экологические, иные проблемы, на которые в первую очередь реагируют молодые люди, родившиеся в эпоху правления В.Путина и его «друзей».За последние 17 лет в РФ возведена пирамида власти от Кремля и ГД РФ до с/совета, вертикали и горизонтали которой переплетены между собой, повязаны круговой порукой коррупции, вранья и воровства. Власть узурпирована «фискально-врально-репрессивно-воровской-антиэкологической-агрессивно-олигархической-бесчеловечной диктатурой».Нет в РФ независимых друг от друга, от «друзей-олигархов» ни ветвей власти, ни реальных уполномоченных по правам человека, ни судов, ни СМИ, ни ЦИК, ни УИК.Да и реального федерализма в России тоже нет. Одно название – Федерация!Президент и законодатели, перекраивают под себя Конституцию, нарушают её, свои же законы, социальные, экологические, жилищные, иные права и свободы граждан.А вслед за ними и те, кто по должности и закону обязан их защищать – органы власти, МСУ, суд, прокуратура, полиция, ФСБ, СКР, а теперь ещё роснацгвардия.Призывы к ним действовать по закону, разумности и справедливости принимаются как нарушение их прав и свобод, как призывы к «насильственному захвату власти»!И тогда вся мощь репрессивного аппарата обрушивается на головы беззащитных прохожих, гражданских и политических активистов, как это было 26-го марта и позавчера с Вячеславом Мальцевым. А проблемы растут и усугубляются безумными и бездумными действиями властей во внешней и во внутренней политике.С «невыборов» начинаются коррупция и другие преступления властных чиновников, депутатов, олигархов и силовиков.Они в ГД РФ, заксах, курултаях и советах, на гос-ной и муниципальной службе «законотворят» и «работают» в пользу своего бизнеса, бизнеса своих друзей и родни.Принимают антинародные законы, какие выгодны им, назначают глав регионов, администраций районов и городов таких, которые нужны им, захватывают лучшие земельные участки, подряды, утверждают тарифы и цены.То есть, пользуясь, статусом депутата и должностными полномочиями, они решают свои коммерческие вопросы, строят для себя дворцы и «домики для уточек».Они нарушают закон, права и свободы граждан, насаждают липовые ТСЖ, региональных операторов, захватывают земельные участки под экологически опасные предприятия, торгово-развлекательные центры, элитное жильё и помпезно-показушное благоустройство. А нормальных дорог и жилья нет!Так они провоцируют недовольство, раскол общества, социальную напряжённость, создают питательную среду для преступности, терроризма, экстремизма и национализма.Они дискредитируют институт государства и подрывают безопасность страны, на каждом шагу подтверждая укрепившийся бренд «жуликов и воров», особенно ярко продемонстрировав его 18-го сентября 2016 года на «невыборах» в Госдуму РФ и советы.Все УИК, ТИК и ЦИК допустили фальсификации, нарушения закона, прав, свобод, интересов граждан и партий, совершив преступления.Используя доказательства, собранные «яблочниками» в Башкирии и других регионах России, видеозаписи, добытые членами ИШ БашРО «ЯБЛОКО» Р.Мулюковым и С.Чайченко, надо сообща добиваться возбуждения уголовных дел в отношении исполнителей фальсификаций, которые назовут заказчиков. Добиваться реальных посадок их, отмены результатов выборов и реального изменения избирательной системы РФ и законов, регулирующих её. Но полиция, суд, прокуроры, следователи и ЦИК РФ не видят в действиях фальсификаторов повода для «реагирования», ограничиваясь отписками.А вот в отношении члена ИШ БашРО С.Чайченко по заявлению председателя УИК, пойманной на махинациях, вынесено заведомо неправосудное постановление о штрафах.Снос хрущёвок в Москве, аварийных домов по России, ухудшение экономической ситуации, экологии, забастовки дальнобойщиков и др. ещё более усилят протестные настроения различных групп граждан.А то, что это и есть политика, многие уже начинают понимать.Поэтому там, где есть общие интересы и возможность совместных действий, не противоречащих уставам партий, интересам граждан, мы все можем сотрудничать.Общегражданское движение «СОДЕЙСТВИЕ», объединяющее знания, силы, средства и действия политических партий, правозащитных, экологических, общественных организаций, протестных групп граждан, блоггеров и лидеров общественного мнения новой формации, сформированное вокруг обновлённой РОДП «ЯБЛОКО», «Партии прогресса» и штабов А.Навального, сможет добиться построения в России правового, социального государства, гражданского общества, нормальной экологии, защитить жизнь, здоровье, права, свободы и законные интересы россиян по всем направлениям протеста – коррупция, экология, уплотнительно-точечные застройки, переселение из аварийного жилья, снос гаражей, садов и деревьев под застройку.Начать делать это надо сейчас в «Год экологии», в «год президентских выборов» с совместных требований прекращения войн, в которых участвует Россия, доведения до посадок расследования фактов коррупции «Димона», «Вована», их «друзей», депутатов, чиновников, олигархов, силовиков, фальсификаций на «невыборах» 2016 года, изменения избирательной системы РФ, ибо они в основе всех проблем – экологических, жилищных, экономических, социальных и других!Нет коррупции, вранью и воровству! Премьера-коррупционера в отставку!Президента-коррупционера в отставку! Обоих к ответу! Уточку в коммуналку!России свободу и справедливость!Лишив ворьё реальной власти,Вздохнёт обманутый народ.Ему не надо новых партий,Кумиров, тиранов новых и господ.Ведь он не глуп – народ России.Дорогу сам свою найдёт …С надеждой, верой и любовьюОн к справедливости придёт!