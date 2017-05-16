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Сергей Наумкин: Выступление на митинге 12 июня в Уфе

  • Опубликовано: san-ufa | 13.06.2017
    Раздел: Общество | Просмотры: 1165 | Комментарии: 31
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12-го июня по всей России прошли митинги против коррупции властных чиновников, организованные «Партией прогресса» и Штабом Алексея Навального. Я был на этом митинге и выступил.

Сергей Наумкин: Выступление на митинге 12 июня в Уфе


Россия, как и другие страны, поражена социально-партийно-политическим кризисом и производными от него экономическим, экологическим, иными.

Старые модели, формы и методы деятельности политических партий не работают, поскольку безнадёжно отстали от хода времени и развития технологий.

Законы, нормы и правила, регулирующие их деятельность, как например, федеральный закон «О полит-ких партиях РФ», законы о выборах и др., также устарели.

В РФ все сферы жизнедеятельности страны, региона, города, села, района, дома замкнуты на партийную политику только одной партии мутанта КПСС – «Партию ЖиВ».

Видео:



В условиях растущей коррупции и отсутствия выборов, независимого суда, СМИ, разумного диалога власти, бизнеса, граждан, растут социально-политическая апатия, рабская покорность и озлобление людей. Возникают и множатся экономические, социальные, жилищные, экологические, иные проблемы, на которые в первую очередь реагируют молодые люди, родившиеся в эпоху правления В.Путина и его «друзей».

За последние 17 лет в РФ возведена пирамида власти от Кремля и ГД РФ до с/совета, вертикали и горизонтали которой переплетены между собой, повязаны круговой порукой коррупции, вранья и воровства. Власть узурпирована «фискально-врально-репрессивно-воровской-антиэкологической-агрессивно-олигархической-бесчеловечной диктатурой».

Нет в РФ независимых друг от друга, от «друзей-олигархов» ни ветвей власти, ни реальных уполномоченных по правам человека, ни судов, ни СМИ, ни ЦИК, ни УИК.

Да и реального федерализма в России тоже нет. Одно название – Федерация!

Президент и законодатели, перекраивают под себя Конституцию, нарушают её, свои же законы, социальные, экологические, жилищные, иные права и свободы граждан.

А вслед за ними и те, кто по должности и закону обязан их защищать – органы власти, МСУ, суд, прокуратура, полиция, ФСБ, СКР, а теперь ещё роснацгвардия.

Призывы к ним действовать по закону, разумности и справедливости принимаются как нарушение их прав и свобод, как призывы к «насильственному захвату власти»!

И тогда вся мощь репрессивного аппарата обрушивается на головы беззащитных прохожих, гражданских и политических активистов, как это было 26-го марта и позавчера с Вячеславом Мальцевым. А проблемы растут и усугубляются безумными и бездумными действиями властей во внешней и во внутренней политике.

С «невыборов» начинаются коррупция и другие преступления властных чиновников, депутатов, олигархов и силовиков.

Они в ГД РФ, заксах, курултаях и советах, на гос-ной и муниципальной службе «законотворят» и «работают» в пользу своего бизнеса, бизнеса своих друзей и родни.

Принимают антинародные законы, какие выгодны им, назначают глав регионов, администраций районов и городов таких, которые нужны им, захватывают лучшие земельные участки, подряды, утверждают тарифы и цены.

То есть, пользуясь, статусом депутата и должностными полномочиями, они решают свои коммерческие вопросы, строят для себя дворцы и «домики для уточек».

Они нарушают закон, права и свободы граждан, насаждают липовые ТСЖ, региональных операторов, захватывают земельные участки под экологически опасные предприятия, торгово-развлекательные центры, элитное жильё и помпезно-показушное благоустройство. А нормальных дорог и жилья нет!

Так они провоцируют недовольство, раскол общества, социальную напряжённость, создают питательную среду для преступности, терроризма, экстремизма и национализма.

Они дискредитируют институт государства и подрывают безопасность страны, на каждом шагу подтверждая укрепившийся бренд «жуликов и воров», особенно ярко продемонстрировав его 18-го сентября 2016 года на «невыборах» в Госдуму РФ и советы.

Все УИК, ТИК и ЦИК допустили фальсификации, нарушения закона, прав, свобод, интересов граждан и партий, совершив преступления.

Используя доказательства, собранные «яблочниками» в Башкирии и других регионах России, видеозаписи, добытые членами ИШ БашРО «ЯБЛОКО» Р.Мулюковым и С.Чайченко, надо сообща добиваться возбуждения уголовных дел в отношении исполнителей фальсификаций, которые назовут заказчиков. Добиваться реальных посадок их, отмены результатов выборов и реального изменения избирательной системы РФ и законов, регулирующих её. Но полиция, суд, прокуроры, следователи и ЦИК РФ не видят в действиях фальсификаторов повода для «реагирования», ограничиваясь отписками.

А вот в отношении члена ИШ БашРО С.Чайченко по заявлению председателя УИК, пойманной на махинациях, вынесено заведомо неправосудное постановление о штрафах.

Снос хрущёвок в Москве, аварийных домов по России, ухудшение экономической ситуации, экологии, забастовки дальнобойщиков и др. ещё более усилят протестные настроения различных групп граждан.

А то, что это и есть политика, многие уже начинают понимать.

Поэтому там, где есть общие интересы и возможность совместных действий, не противоречащих уставам партий, интересам граждан, мы все можем сотрудничать.

Общегражданское движение «СОДЕЙСТВИЕ», объединяющее знания, силы, средства и действия политических партий, правозащитных, экологических, общественных организаций, протестных групп граждан, блоггеров и лидеров общественного мнения новой формации, сформированное вокруг обновлённой РОДП «ЯБЛОКО», «Партии прогресса» и штабов А.Навального, сможет добиться построения в России правового, социального государства, гражданского общества, нормальной экологии, защитить жизнь, здоровье, права, свободы и законные интересы россиян по всем направлениям протеста – коррупция, экология, уплотнительно-точечные застройки, переселение из аварийного жилья, снос гаражей, садов и деревьев под застройку.

Начать делать это надо сейчас в «Год экологии», в «год президентских выборов» с совместных требований прекращения войн, в которых участвует Россия, доведения до посадок расследования фактов коррупции «Димона», «Вована», их «друзей», депутатов, чиновников, олигархов, силовиков, фальсификаций на «невыборах» 2016 года, изменения избирательной системы РФ, ибо они в основе всех проблем – экологических, жилищных, экономических, социальных и других!

Нет коррупции, вранью и воровству! Премьера-коррупционера в отставку!

Президента-коррупционера в отставку! Обоих к ответу! Уточку в коммуналку!

России свободу и справедливость!

Лишив ворьё реальной власти,
Вздохнёт обманутый народ.
Ему не надо новых партий,
Кумиров, тиранов новых и господ.

Ведь он не глуп – народ России.
Дорогу сам свою найдёт …
С надеждой, верой и любовью
Он к справедливости придёт!

Сергей Наумкин, председатель фракции «Зелёная Россия» БашРО РОДП «ЯБЛОКО»




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан, Сергей Наумкин

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  • Эксперт
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  • 1 | 13.06.2017, 09:17 | Автор: юнг
    Публикации: 281 | Комментарии: 30510 | Рейтинг: +5668,5
Молодец Наумкин. Теперь осталось "отречься от старого мира"- Яблока!



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  • 2 | 13.06.2017, 10:27 | Автор: патриотт
    Публикации: 0 | Комментарии: 402 | Рейтинг: +41,6
Наумкин вчера выступил ярче всех.



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  • Наблюдатель
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  • 3 | 13.06.2017, 11:38 | Автор: Виктор
    Публикации: 181 | Комментарии: 1534 | Рейтинг: +460,3
Про Наумкина я скажу так - мне стыдно, что Яблоко выдвигало Наумкина в президенты Башкирии. При моем личном участии. Не знал Наумкина, попался на его речи.

Он никуда не годится. Груб с товарищами. Не надо такого во власть.

Говорит ярко. Да. А вам оратор нужен?
________________________________________

Кстати, и Андрея Потылицина - тоже - не надо во власть, с его замом Костей Чадлиным, организатором боевиков мгера в охоте на журналистов и активистов.

Вот такие наши раскладки...



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1

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  • 4 | 13.06.2017, 12:22 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1586 | Комментарии: 55206 | Рейтинг: +11891,3
Кстати, и Андрея Потылицина - тоже - не надо во власть, с его замом Костей Чадлиным, организатором боевиков мгера в охоте на журналистов и активистов.
________________________________________
Так Коська ЧПадлин уже в Эстонии убежища от статьи за мошенничество открытой на него еще в 2014 году просит, там и скрывается от уголовки... поппозиционер хренов!



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2

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  • 5 | 13.06.2017, 12:50 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 313 | Комментарии: 36889 | Рейтинг: +6392
Да и реального федерализма в России тоже нет. Одно название – Федерация!
===
Да уж.

Эту Федерацию, состоящую из нарисованных комуняками от балды сепаратистов, почему-то нынче стали вдруг активно проталкивать эти кадры, толкая Россию на прямой путь к развалу и ликвидации самого российского государства.

На фоне этих желаний все текущие грабежи начальства - детский лепет.



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  • 6 | 13.06.2017, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Да... хочешь поржать - велкам на УЖ!!!



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3

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  • Гость
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  • 7 | 13.06.2017, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
3 | 13.06.2017, 11:38 | Автор: Виктор | На сайте
Публикации: 181 | Комментарии: 1531 | Рейтинг: +460,3
Про Наумкина я скажу так - мне стыдно, что Яблоко выдвигало Наумкина в президенты Башкирии. При моем личном участии. Не знал Наумкина, попался на его речи.

Он никуда не годится. Груб с товарищами. Не надо такого во власть.

Говорит ярко. Да. А вам оратор нужен?
________________________________________

Кстати, и Андрея Потылицина - тоже - не надо во власть, с его замом Костей Чадлиным, организатором боевиков мгера в охоте на журналистов и активистов.

Вот такие наши раскладки...
======================================
А у Золотарева уже зуд ревности ...



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3

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  • 8 | 13.06.2017, 13:22 | Автор: Виктор
    Публикации: 181 | Комментарии: 1534 | Рейтинг: +460,3
На №4.

1.Чадлин получит полит-убежище и станет у МБХ в начальниках ОР.

Хорошая спецоперация?

2. Чадлин поедет в Украину, по делу о его участии в захвате Крыма.



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  • 9 | 13.06.2017, 13:52 | Автор: Виктор
    Публикации: 181 | Комментарии: 1534 | Рейтинг: +460,3
Для №7.

Почему? Я не стремлюсь во власть. Вообще.



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  • 10 | 13.06.2017, 13:54 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1586 | Комментарии: 55206 | Рейтинг: +11891,3
С какого перепугу бывшему мгеровцу дадут убежище в Эстонии, а тем более в Украине, если его уже четвертый год Кириллу Михайлову не дают, которого постоянно в качестве эксперта на украинское ТВ приглашают, и который много сделал для раскрытия инфы о Боинге...

Для МБХ он вообще ничего не сделал, кроме конферанса на малолюдном митинге 29 апреля... нах он ему нужен?! Содержанка?



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  • 11 | 13.06.2017, 15:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Почему? Я не стремлюсь во власть. Вообще.
------------------------------------------------------------

Сказал Виктор и стыдливо потупил глазки...



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4

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  • 12 | 13.06.2017, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1.Чадлин получит полит-убежище и станет у МБХ в начальниках ОР.

Хорошая спецоперация?

2. Чадлин поедет в Украину, по делу о его участии в захвате Крыма.
---------------------------
Позвольте полюбопытствовать - какое вам с Кухаркой до этого дело?
Вот вы их обсуждаете, а они вас почему-то нет.
Может просто понятия не имеют, кто такие Золотарев и Захарова?



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  • 13 | 13.06.2017, 15:59 | Автор: Виктор
    Публикации: 181 | Комментарии: 1534 | Рейтинг: +460,3
Елена. Попробуйте внимательно прочесть и понять, что я написал.

Поможет ему МБХ получить убежище.



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  • 14 | 13.06.2017, 16:28 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1586 | Комментарии: 55206 | Рейтинг: +11891,3
Может просто понятия не имеют, кто такие Золотарев и Захарова?
______________________________________
Про Золотарева не скажу - не знаю, а со мной ЧПадлин знаком лично - с марта 2012 года, когда работал гапоном на протестных митингах... за долю малую...

Он лично приглашал меня на открытие Открытки в Уфе и был послан, приглашал выступить на их митинге 29 апреля - ну и с тем же результатом...

Так что свои "может", ананья, засунь туда откуда надрочил...



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  • 15 | 13.06.2017, 17:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 13.06.2017, 16:28 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1585 | Комментарии: 55183 | Рейтинг: +11887,1
Может просто понятия не имеют, кто такие Золотарев и Захарова?
______________________________________
Про Золотарева не скажу - не знаю, а со мной ЧПадлин знаком лично - с марта 2012 года, когда работал гапоном на протестных митингах... за долю малую...

Он лично приглашал меня на открытие Открытки в Уфе и был послан, приглашал выступить на их митинге 29 апреля - ну и с тем же результатом...

Так что свои "может", ананья, засунь туда откуда надрочил...
___________________
"Он лично приглашал меня на открытие Открытки в Уфе и был послан, приглашал выступить на их митинге 29 апреля - ну и с тем же результатом... "

Что-то знакомое со школы. Вроде подобное где-то было:

"Я не люблю церемонии. Напротив, я даже всегда стараюсь проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя!
А один раз меня даже приняли за главнокомандующего: солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем.
Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: "Ну что, брат Пушкин?" - "Да так, брат, - отвечает, бывало, - так как-то все..." Большой оригинал.
У меня дом первый в Петербурге... Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне...
На столе, например, арбуз - в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку - пар, которому подобного нельзя отыскать в природе...
Как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж - скажешь только кухарке: "На, Маврушка, шинель..." Что ж я вру - я и позабыл, что живу в бельэтаже. У меня одна лестница сто'ит... А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся: графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели, только и слышно: ж... ж... ж... Иной раз и министр...
Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал, - куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, - нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, а рассмотришь - просто черт возьми! После видят, нечего делать, - ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!".

Ну очень похоже на трёп Кухарки!



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  • 16 | 13.06.2017, 18:42 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10301 | Рейтинг: -1572,6
Похоже все идет по плану.Ждем управляемого хаоса и развала России .Развал СССР теперь национальный праздник. Следующий праздник будет день развала РФ.



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  • 17 | 13.06.2017, 18:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Про Золотарева не скажу - не знаю, а со мной ЧПадлин знаком лично - с марта 2012 года, когда работал гапоном на протестных митингах... за долю малую...
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Так это он от тебя сбежал за границу? Его можно понять!



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  • 18 | 13.06.2017, 18:49 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 10301 | Рейтинг: -1572,6
В Уфе сделали грамотно.Дали покрякать дискредитировавшим Себя про плаченным из бюджета особям называющих Себя политиками. Кухарка права -ананисты собрались поболтать ни о чем. Где конкретные предложения ?



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  • 19 | 13.06.2017, 18:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Может просто понятия не имеют, кто такие Золотарев и Захарова?
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Про Золотарева не скажу - не знаю, а со мной ЧПадлин знаком лично - с марта 2012 года, когда работал гапоном на протестных митингах... за долю малую...

Он лично приглашал меня на открытие Открытки в Уфе и был послан, приглашал выступить на их митинге 29 апреля - ну и с тем же результатом...

Так что свои "может", ананья, засунь туда откуда надрочил...
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Кухарочка, перестаньте корчить из себя "видную оппозиционЭрку", ты просто дура городская, визгу много, вот поэтому тебя "все знают".
Вот Чанышева и Гайсина это настоящие женщины, а твой удел на УЖе слюни пускать, да материться.
В каждой затычке - бочка.



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  • 20 | 13.06.2017, 18:57 | Автор: materu
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Витя какие честные выборы? Вы о чем? Те кто нагноил денежку те и победят в выборах. Только диктатура .Диктатура пролетариата .



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